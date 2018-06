Santi Cañizares: "Le he visto con cierto bloqueo, no le he visto recuperado en la segunda parte"

Voz 0239 00:00 cerramos el tema de del portero bueno o habría lo habría Cañizares decías que no es el mismo tema no que no es el mismo el mismo caso que lo que pasó con Molina y contigo en esa Eurocopa no

Voz 1182 00:08 no no es el mismo caso De Gea portero sólido la selección es un portero absolutamente sólido sobre las críticas de antes y las de hoy afortunadamente hoy hay mucho mejor relación de la prensa con la selección y yo creo que todo el mundo ha comentado que ha fallado pero nadie ha dado ninguna forma mal yo entiendo en otros temas extradeportivos ya no son momento hablar los porque ya han pasado yo creo que a él le sea el primero que no le apetece hablar de esto pues es verdad que no tuvo un trato como debe pero es que en este país no tenemos un trato como debe la gente cuando sucede esto no en general yo creo que el eje ha fallado tenemos un problema sinceramente porque yo no lo he visto recuperado la segunda parte como a gusto Gustavo verle recuperado no le he visto recuperado la segunda parte y no lo digo por las acciones que han emitido sino por su hemos saludado en algún concierto bloqueo que no me gusta nada espero que ahora tiene dos puntos por delante pues pueda reaccionar algo que añadir sobrero de De Gea

Voz 0239 01:04 alguien considera por la cabeza por alguien considera que se hablaba y se va a abrir debate en la portería con De Gea Romero no que se va a abrir debates seguro pero yo creo además sobre si debe ser suplente yo creo que va a ser un debate periodístico porque Fernando Hierro bueno salvo que esto se vuelva a repetir en el tiempo yo creo que deje ha pensado también que el otro día en Villarreal Pen eso es una duda en la segunda parte y luego sólo una reflexión sobre De Gea que cuando De Gea lo hace muy bien en la Premier todo el mundo dice que es el mejor portero del mundo uno de los mejores porteros del mundo y que tiene que a desembolsar una pasta tremenda el equipo que lo quiera fichar cuando De Gea bien a la selección lo hizo en la Eurocopa de Francia y no hizo ni una sola parada salvadora ahí en el primer partido te comen la que te has comido tiene que ser lo suficientemente maduro para entender que la crítica deportiva en las próximas veinticuatro veintiuno de horas va a estar apuntando directamente al debate que yo creo que es más periodístico que en la caseta pero no tiene que soportar la realidad Georgia hoy un partido malo Illa mejor yo estuve que puede perdonar

Voz 1182 02:02 no es la mejor críticas que puede tener os es que es que sea portero titular de la selección y nadie lo discuta antes del Mundial relaciones yo siete discutió no por lo tanto no puede decir que tiene mala crítica porque llega a este Mundial sin ser discutido por nadie

Voz 0919 02:17 bueno yo yo primero quiero contar yo estuve en aquella Eurocopa al lado de Santi Cañizares de Irán

Voz 1 02:24 Molina

Voz 0919 02:25 lo que sucedió aquel día después de fallo de Molina nos lo contó José Antonio Camacho en el hotel de concentración de España una noche fue que Camacho le dijo a Molina en El Vestuario José contesta mi puedes con esto y Camacho dijo que Molina no había levantado la cabeza para mirarle a la cara claro que en ese momento decidió cambiarle sobre lo de De Gea quiero decir que vale todo el apoyo y demás pero la crítica es normal Easy Santi Cañizares acaba de decir estoy preocupado porque no veo a De Gea bien no me ha gustado cómo ha reaccionado al gol que le han metido no ha estado bien en ningún momento si eso mismo lo ve Fernando Hierro que tiene que hacer porque esa impresión que tiene Santi Cañizares a lo mejor también la tienen

Voz 2 03:12 voy a esa que tenemos que tener el problema porque el cambio de no

Voz 1182 03:15 pero tampoco te garantiza nada es que

Voz 2 03:18 cuando vemos muy proactivo y muy positivo

Voz 0239 03:20 esta pero sí esa sensación que han tenido Santi hemos tenido casi todos la tiene Fernando Hierro qué pasa

Voz 1182 03:27 el maestro seleccionador lo ha dicho hoy claramente en Carrusel esta semana tiene esa estos días tienen que mirarle a la cara Fernando Hierro y ver realmente cuál es la reacción de ese muchacho lo ha dicho él Santo usted lo cambiaría no lo cambiaré la reacción ha sido esa necesitaría estar con el convivir

Voz 0239 03:44 para ver qué es para para para para tratarlo

Voz 1182 03:46 con su con su con su cara a ver qué es lo que está pensando en lo que siente

Voz 1153 03:52 pero ante lo que no se le haría ningún favor ni a De Gea ni al fútbol español es ocultar el debate se porque el debate tiene que existir es un portero y tú sabes muchísimo más que nosotros se mide en la capacidad de levantarse de los errores el error es algo habitual en un portero un delantero en un periodista en cualquiera y hemos visto que en la segunda parte De Gea no sea levantado del error recuerda aquella salida a destiempo que casi le daba miedo usar las manos en esa acción completarán cuidado que me he llevado una de Cañete en Carrusel

Voz 1182 04:20 está a perdona perdona pero no es que yo esa acción realmente es un balón dividido que lo solventa Piqué fenomenalmente bien porque cuando hay un balón dividido todos entonces a lo mejor sino así que hubiera llevado él es decir nos hemos quedado sin la resolución de la jugada pero Marcos ni si esa no hace falta que toque la pelota yo ya le veía no pasa que no me da tiempo a decirlo no quiero que nos chute más por favor antes de esa jugada una jugada Un balón pasado que ha habido que ha rematado un jugador portugués hacia el otro lado ya le he visto que tenía dificulta en la reacción sens esa sensación de que el portero tiene algo en la cabeza cada partido efectivamente que no está en esta en plena confrontación

Voz 0301 05:00 hay que decir que de los tres porteros que tiene España De Gea que Pepe Reina sin duda la mejor temporada hecho es De Gea sin ningún tipo de duda si miramos la Champions League de este año uno de los mejores partidos de un portero lo ha jugado De Gea en el Sánchez Pizjuán al campo de del Sevilla que no sé si estamos llevando el debate a que a De Gea le pesa la camiseta de la selección española pero pero el que los últimos tres partidos de España sea conmigo que de un portero infantil vale vale que la estadística del Manchester United no vale aquí vale el Mundial ya bueno como vale como tiene la cabeza de Monde lleva un partido en ellos ya hace una semana comete horror igual que es un amistoso y seguramente no fue el único jugador que cometió errores a que el diablo

Voz 3 05:39 está claro que que hay debate como decía Romero ha abierto apenas minutos después de terminar el partido lo que pasa

Voz 4 05:44 G cerrado Fernando Hierro no

Voz 3 05:47 en rueda de prensa ha defendido a ultranza a De Gea podemos ya asegurar que De Gea va a seguir siendo el portero titular de esta selección el problema puede estar en que llegue el tercer fallo consecutivo no porque llevamos dos el tercero sí que yo creo que que acrecentó las dudas no sólo de de hierro sino también de los compañeros del propio De Gea que no sé si yo estaría preparado para esa presión no y luego por ir más lejos y por aportar algo distinto si había debate la portería del Real Madrid y el Madrid tenía la tentación de cambiar a Keylor Navas por De Gea todo este tipo de acciones igual alejan a De Gea de la portería del Real Madrid

Voz 1182 06:25 es un gran criterio fallo Un fallo de contratación de un tipo para cinco años es un criterio extraordinario pulidos