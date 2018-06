Gaspart: "Utilizando el 'método Florentino', el Barça se habría hecho con Girezmann"

Voz 1 00:00 hola buenas noches qué tal está usted

Voz 0318 00:02 pues poco este porque esto es que hoy no pero bueno vamos ser el último Mundial empezamos jornadas otros más mejoras sentido vamos a ver que esto sigue para así esta ronda empieza hablando de las eh

Voz 1991 00:22 yo creo que lo más importante es que por lo menos ha dejado buenas sensaciones con todo lo que ha pasado no que nos podía pasar factura

Voz 1 00:28 se ha visto bien al equipo sino que factores son profesionales

Voz 0318 00:35 pasado el está al margen de cualquier no cuando esa es la opinión que ha pasado no

Voz 1991 00:46 luego le preguntó por el Lopetegui por la decisión de la Federación de haber cesado al que era hasta hace tan sólo tres días seleccionador de España pero quiero empezar por el tema Griezmann que es lo que más me atañe de forma directa al al Barça qué le ha parecido el documental de Griezmann

Voz 0318 01:03 no no lo veo ido a trozos pero bueno yo creo que vais bandas el Barça presidente Evo conjunta han pecado de Subirana seguidos filosofía Florentino y Julio Lasa

Voz 1991 01:23 queda la función

Voz 0318 01:26 se ha puesto en marcha que fue la decide por suerte ya los demás yo no me han copiado que es un contrato con el representante previamente a porque jugador no se puede está legalmente prohibido con si se puede hacer habla con un compromiso de condiciones etc etc

Voz 1991 01:51 con una cláusula de penalización no en teoría

Voz 0318 01:55 esta es la filosofía no pueden ser poco ético poco serio eficaz pero bueno es un negocio para todos porque el Madrid Barça en el que realmente debido a pagar las llegado con la Madrid con seriedad y Mardy lazos se quedaron sin jugador sea es un negocio de mujeres el desconcierto

Voz 1991 02:22 de Gaspar cree que de alguna forma ha quedado dañada la imagen del Barça de no sé si algo de sensación de debilidad

Voz 0318 02:30 no no me ha quedado dañada el jugado jugadores el que ha jugado yo quiero salió ganando a la costa Pastor en esa jugada como un bastón lo ocurrido ya no se fía justo lo que está claro es que jugador dio su palabra según lo sino no no no vida que pensar que podía al Barcelona el día once de julio teóricamente no es leal constató

Voz 1991 03:06 ha utilizado Griezmann al Barça para mejorar su contrato con el Atlético de Madrid

Voz 0318 03:11 no no lo ha utilizado una cosa yo no creo que en un principio

Voz 1991 03:18 vamos que ha dudado realmente Griezmann y que al final la decisión de quedársela ella la reportó un beneficio

Voz 0318 03:23 pero Tour tuvo que el maquiavelismo que siempre estos temas vaya tenía abismal no hubo muchos que no esta operación económicamente es el jugador el gran perdedor al tema económico sea digo Madrid descontado el gran ganador en lo deportivo si no vamos a ver vamos a ver cómo reacciona el socio de la raza pues ha pecado de

Voz 1 03:54 eh

Voz 0318 03:55 pensando que la palabra todavía la yo personalmente el jugador juega a este juego no tener unas me

Voz 1991 04:05 otra de las cosas que ha llamado la atención es que todo este documental lo ha llevado la productora de Gerard Piqué jugador del Barça que yo no tengo ninguna duda que estaba al tanto de todo lo que estaba pasando y la decisión de de Griezmann le ha sorprendido que todo esto este documental con el futuro de Griezmann con el Barça de por medio lo haya llevado a la productora de Piqué

Voz 0318 04:26 a eso hay que reconocer que se extienda vive deportiva con no porque porque ya está todo el teatro que se pueda realizar cuanto al fichaje no hay pues piensa que participa llorar y bueno pues que es de hecho si yo estoy sonido estas cosas no pasarían a lo que está claro es que el modo

Voz 1 04:57 es vamos yo no duda

Voz 1991 05:01 que el Barça haya llegado a un acuerdo verbal con el agente de de Griezmann pero es que el señor Gaspart no es el primer patinazo que mete el Barça hace un año tan sólo le preguntaban al Barça pueden confirmar al cien por cien que se va a quedar Neymar al doscientos por cien y eso el aficionado del Barça lo ve veló del año pasado en Neymar veló de este año de Griezmann que sí sí sí está hecho y al final ni uno ni otro

Voz 0318 05:25 le he dicho que el jugador entonces manda más que el club entonces si los con la sonidos y cómo lo ves de acuerdo con esta forma de hacer su propio beneficio engañando no diciendo a lo mejor la verdad al cien por cien es bueno consiguiendo ahora parece ser que normal que es debe el equipo está adquirir que eso espectáculo que los viejos del lugar como yo ya no gusta eso es el futuro desesperada

Voz 1991 06:13 le ha cambiado asunto tema selección española en la has sorprendido cómo se ha producido todo en los últimos días y lo primero le ha sorprendido que el Real Madrid anunciase a dos días del debut de España que había llegado a un acuerdo con Julen Lopetegui

Voz 0318 06:29 para ser sincero e imparable decirte la verdad de demandas de encantaría de opinión pero me gustaría cuando acabe el Mundial sea quiero ser coherente con lo que me hubiera gustado actuar de la misma forma creo que ahora estamos ya inmersos en un Mundial yo era cuando menos lo vemos desde manejó para cuando termine sea el que sea el resultado entonces estaré encantado de diversión explicación que vamos a a valía nada

Voz 1991 06:59 pero bueno creo que tampoco pasa nada por decir mira creo que la Federación Sueca provocó cesando a Lopetegui creo que tiene que ver seguid creo que tampoco pasa nada

Voz 0318 07:06 la aceleración no se equivocó la operación unos y dibujar presión y creo que eso lo tiene claro casi todas las personas que tienen que en el fútbol hay unos límites y ese límite pues ha sobrepasado tanto la Federación ya eso presidente de Caja para

Voz 1 07:24 desde aquí les no lo que te ha sido mío solamente

Voz 0318 07:29 aprecio respeto el jugador tengo muy buena relación y no me gusta hablar de un amigo

Voz 1991 07:38 sí señor pero deduzco que si cree que la decisión de la Federación fue la correcta es porque cree que la actitud de Lopetegui no fue la correcta o la forma de actuar de Lopetegui a pesar de que sea su amigo o no pasa nada por decir mira pues creo que mi amigo se ha equivocado

Voz 0318 07:55 no sé no sea de una colección no de su decisión no me ha gustado hecha es más a lo más correcta no no me equivoco muchas veces y me he equivocado equivocado por lo asumo no creo que mi amigo mi amigo aquí en respeto que sea el mejor pues hablando en blanco pero bueno un ser humano equivocado una persona de hasta un tercero en discordia que de quién no quiero hablar porque como no soy un forofo de cero pues no te iba ahora comentar lo que pienso pero pienso personalmente termine el Mundial de opinión sobre la que tus del tercero

Voz 1991 08:40 el tercero es el Real Madrid evidentemente pero bueno no pasa nada por decir si cree que era al todo o no no no

Voz 0318 08:47 un padre está demasiado apasionado frente al tema de Madrid a hablar ahora

Voz 1 08:55 de de la actitud el Madrid no acabo

Voz 1991 08:58 sí le desea lo mejor a Julen Lopetegui está deseando lo mejor al Madrid lo sabe no

Voz 0318 09:02 al a la persona a persona no

Voz 1 09:05 pero si le va bien a Lopetegui le va bien al Madrid eso va unido a la persona

Voz 0318 09:11 de qué enemigo otra cosa es si te presentamos en su vida profesional profesional un jugador o un entrenador en este caso

Voz 1991 09:22 ahí ya

Voz 1 09:22 menos amigo de Lopetegui no no no no fui nada ha superado profesional

Voz 1991 09:30 su vida profesional en este momento que empieza la etapa en el Real Madrid

Voz 0318 09:34 pero bueno profesional en este caso enero deportivo pues son ninguna suerte al trabajo como Madrid como los socios del Real Madrid no le desea ninguna suerte deportivo ancianos Valverde se es decir que esto es normal que esto se te viene encima no sé igual los éxitos de nuestro querido Deportivo deportivo porque todo está muerto

Voz 1 10:00 adiós suficientemente Macquarie no nos lo nos lo pienso esto

Voz 0318 10:06 era un niño me moriré trenzas lo mismo ahora en lo personal vuelvo a repetir yo soy amigo precio a lo mejor en lo personal pero no deportivo no lo bueno que me haya matizado este este tema a lo mejor porque alguien pensar que todo todo lo cantó hacia lo pedí que les vaya bien pues prefiero el año que viene no te te lleve a Madrid la segunda

Voz 1991 10:35 que la verdad no no no no vamos no se puede decir más alto pero no más claro señor Joan Gaspart como siempre es un placer muchas gracias un abrazo muy fuerte