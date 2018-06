Repasamos los temas más destacados de la semana, como la llegada del Aquarius, la dimisión de Màxim Huerta o el proyecto Katana For Refugees

Voz 0874 00:00 pues yo creo que se oye el rumor del mar de vacaciones seguramente rumor de la sonrisa malvada de Lourdes Lancho en su último fin de semana lo que pasa Lourdes sabes que cuando la gente nos ve por los pasillos de la radio el los miércoles se contentos porque significa que les queda más cerca el fin de semana no la gente saliera de vernos

Voz 1312 00:55 pues el hecho de que te vayas

Voz 0874 00:57 pero porque significa que también los demás nos marcharemos pronto

Voz 1312 01:02 lo peor lo peor es lo del viernes cuando te dicen hay por fin es viernes que bien pueden en Barcelona genial como siempre esta semana estoy un poco como máximo Huerta por eso con mucha nostalgia de lo vivido la semana pasada en Moncloa te acuerdas que me excursiones oye si te parece como me voy de vacaciones hoy voy a intentar hacer una visión buen rollo sí porque entiende muy mal rollito tu visión no

Voz 1 01:27 sí

Voz 2 01:40 mí

Voz 1312 01:43 no os dais cuenta de que la política del el fútbol se contra programan todo el tiempo yo ya dije que si esto se me me iba a dar de baja de

Voz 0874 01:51 claro para que pagar si lo tienes gratis no lo diría porque Rajoy anunció ayer en la previa del partido debut de la selección en el Mundial de Rusia que renunciaba a su escaño impedía volver al Registro de la Propiedad en Santa Pola si quieren compramos una casa allí a medias solamente

Voz 1312 02:06 sí darla por Howard bueno y también otras casualidades que hemos visto en las últimos días no siempre el Real Madrid como protagonista hoy por cierto que con el partido de ayer ya sé que no te gusta el fútbol pero he visto un montón de chistes en las redes de esos que hacen Matías Prats las noticias no de Cristiano Ronaldo no defrauda zanja

Voz 0874 02:26 bueno pero si defrauda hay mucho ayer la SER avanzó el acuerdo que ofrecía el futbolista para cerrar un contencioso que tiene con la Agencia Tributaria por unos casi quince millones que se olvidó declarar

Voz 1312 02:35 será posible que acabe interesando te el fútbol abierto

Voz 0874 02:37 no es la información penitenciaria el aquí vale vale vale

Voz 1312 02:40 bueno pues eh seguimos porque ayer la segunda rueda de prensa de la ministra de Educación y portavoz de este Gobierno Isabel Cela hizo anuncios como éste porque devolvía la sanidad universal y universal significa para todos

Voz 0378 02:52 debo olvidar a las personas a todas las personas su derecho a la protección de su salud esto es una cuestión de decencia política pero no sólo de decencia política esta protección a la salud es además afortunadamente un mandato de todos los organismos internacionales

Voz 0874 03:14 que si uno de los anuncios ayer después de ese segundo Consejo de Ministros del Gobierno de Pedro Sánchez ya con un cambio ministerial recordemos que en la silla de Cultura se sentaba la semana pasada máximo cuarta y esta semana se presentaba con la cartera la reunión José Guirao con prestigio incuestionable como gestor cultural y con un discurso también impecable respecto al futuro inmediato de ese sector

Voz 1312 03:33 si su declaración de intenciones esta semana ha sido impecable bueno haber impecable también de letras porque ya ha demostrado que los números no son lo suyo

Voz 2 03:43 ya saben que hace un momento bastante complicado pero en fin yo creo que hay dos cosa que hay dos cosas que siempre dan resultado el trabajo el trabajo y el trabajo la prudencia y la valentía

Voz 1312 03:59 y claro se puede tener todo pero bueno ya ha dicho que va a hacer todo lo posible por revertir el IVA cultural que tanto daño ha hecho todos estos años a un sector ya es de por sí maltratado

Voz 0874 04:20 y lo probó más temas que anuncian que es verdad que ha llegado una nueva etapa en Moncloa no de nuevo escuchamos a la portavoz del Gobierno Isabel F

Voz 0378 04:28 este Gobierno quiere remover las concertino concertistas sin perder nada de la seguridad y el control de las fronteras y la seguridad debe estar ligado a la solidaridad y al respeto a la dignidad humana al respeto a los derechos humanos Se puede tener seguridad en frontera sin necesidad herir a las personas

Voz 1312 04:52 la seguridad en las fronteras pero sin perder la humanidad y ese es el rumbo que ha tomado este gobierno sobre todo con la decisión de acoger a esos seres humanos que fueron rescatados a la deriva en el mar y que Italia negó la entrada

Voz 0874 05:02 que no se actualizado Piñero en titulares esas últimas llegadas en pateras esta madrugada mientras el barco de Médicos Sin Fronteras junto con dos barcos italianos sigue rumbo a Valencia donde se les espera mañana entorno a mediodía no

Voz 1312 05:13 se también se habló de ello ayer en Moncloa se ha hecho por respeto a la dignidad de las personas a su nieto

Voz 0378 05:21 sólo como un verdadero catalizador un verdadero símbolo para que Europa tome cartas en el asunto este no es un asunto ni español ni italiano ni griego es un asunto europeo

Voz 1312 05:37 dos veces ha salido la palabra dignidad en este repaso a la rueda de prensa de Moncloa y la verdad es que reconforta no recuperar valores que ahora mismo están sepultados por el miedo y el populismo muchos países europeos que Europa tome cartas en el asunto dicen que asuma sino la vergüenza histórica de no haberlo hecho

Voz 0874 05:55 también surgen algunas preguntas a raíz de esas medidas una es una acción humanitaria en la otra un cambio en la política de inmigración control de fronteras ya sabía que la inmigración va a ser uno de los argumentos de la oposición una de las armas electorales de algunos partidos de la oposición monopolizar acampar

Voz 1312 06:10 seguro que vinieron de esperemos que no no con demasiada virulencia no estamos esperando la llegada del Aquarius un barco que ha aplicado las leyes de la mar yo diría con las leyes fundamentales de la humanidad ayudar y rescatar a quiénes corren peligro de perder la vida cuando se humaniza a otro ser humano caemos en picado al infierno de eso habla Primo Levi en su libro Si esto su nombre

Voz 0874 06:41 por ejemplo que encontremos de genocidio y de crímenes contra la humanidad que nacen de esa deshumanización

Voz 1312 06:47 mira les propongo como despedida en esta última visión de la temporada escuchar a dos chavales de la misma edad una vive en Barcelona lo tiene todo el otro también vive ahora en Barcelona pero con la mía la edad ha salido de su país ha puesto varias veces en peligro su vida Se lo ha jugado todo está llegar aquí una visión del mismo tema desde dos puntos de vista os presento Emma Berners buenos días Emma tienes veinte años desde de Madrid estudias en Barcelona ya ha puesto en marcha un proyecto que se llama katana fue cuéntanos qué es

Voz 0268 07:16 es que es un proyecto que nace realmente por por una necesidad propia una necesidad apropiada como de de hacer sentir a las personas de hacer que empató dicen sobre diferentes causas casos humanitarios causas humanitarias y sociales todas entonces a raíz un poco de una vivencias de personal de una evidencia en la que me voy a Atenas en la que bueno me me surge a mí como acercarme a esa situación de los refugiados les digo me a Atenas ve involucrar con lo que está pasando y entonces así como que puedo hablar con con poca experiencia me voy a Atenas veo lo que cómo viven y cuando vuelvo es cuando entra un poco el conflicto personal cuando vuelvo a mi vida cuando vuelva a mis consejos a mí confort cuando vuelve a mis amigos a mi a mi a mi vida normal es cuando Arboz choca digo ya no puedo olvidarme de lo que he visto entonces cómo puede hacer que la gente de mi alrededor entiendo un poco lo que yo he visto con mis ojos a veces cuando nace catalana como lo llamo yo que es un poco hasta visión que yo tenía de hacer que la gente experiencia en su propia piel que la gente pueda empatizar con distintas causas pues que empató dicen con lo que viven los refugiados

Voz 0874 08:28 como las hecho de cómo lo consigues les eh

Voz 0268 08:30 de cómo mezclar un poco el el arte con esto es es una performance artística es me han cedido un espacio en aquí en Barcelona donde yo divido una sala en en distintas etapas concretamente son ocho etapas que son ocho etapas que representan un momento del viaje son desde la salida a su casa hasta el viaje en barco hasta la llegada Atenas sentimiento de espera que tienen en la frontera de Europa y luego la llegada a Europa a qué es lo que representa para ellos llegar a Europa y qué es lo que lo que reciben aquí en Europa todo es es experiencia al porque cada etapa sólo la vives me antes sentidos mediante la vista mediante los sonidos pero creo que era la única forma que tenía yo como para hacerte sentir a ti y en tu propia piel ser un refugiado hacerte sentir antieuropeo o que tienes todas tus necesidades cubiertas el viaje que vivencia en ellos

Voz 1312 09:23 hablaba antes de la importancia de humanizar cómo son esas personas que cruzan el mar para llegar a Europa

Voz 0268 09:28 gente que tiene un móvil es gente que tiene un Facebook es gente completamente como nosotros no es gente pobre son de con un poder adquisitivo bastante alto porque sino lo que digo yo siempre si no estarían muertos en su país de origen pero han tenido como esa esa posibilidad de salir son como nosotros son chavales con se rían también juegan al fútbol sobre todo hombres o familias esto es como lo que Villa

Voz 0874 09:54 pero es fundamental pensar que nos puede pasar a nosotros que son como nosotros

Voz 0268 09:58 esto también es un poco lo que intento transmitir que digo juega hasta que no nos pasa a nosotros no vamos a ser conscientes de lo que está pasando es si ahora mismo en Europa Si yo fuese una refugiada ahora

Voz 2 10:09 sería acaba de afrontarlo creo que no no lo vemos como que eso también los podría pasar a nosotros y por eso como que lo dejamos a un lado le importa

Voz 1312 10:18 qué piensas de que España acoja a los rescatados del acuario

Voz 0268 10:21 eso me enorgullece digo fue al fin mi país como que me representa en algún sentido me da un poco de miedo también porque no sé realmente no es un poco ambiguo no sabe realmente cuáles son las medidas que se van a tomar pero espero que que vaya que esto siga así no que es es un ejemplo ante Europa es decir Oye España

Voz 2 10:40 ha dado la cara por una vez

Voz 0874 10:43 es es estás haciendo un crowdfunding para poder hacer esta acción reivindicativa sí que tenemos en nuestras redes Si alguien quiere colaborar esa dirección gracias por haber venido a contarlo un beso y suerte

Voz 0268 10:54 a vosotros por invitarme

Voz 4 10:56 no no

Voz 1312 10:58 y ahora os voy a presentar a reza tiene este años recién cumplidos hablé con él junto al mar que casi le cuesta la vida y que hoy le da trabajo lo que nos contaba Emma que quería transmitir lo vivido reza en su misma edad no sé qué pesadillas tendrá pero mientras hablas con él no para de sonreír quiere ayudar y devolver el bien que a él hicieron ya veréis que para él no hay nada más importante que una vida lo he pasado muy mal pero no deja de sonreír gracias a Pro Activa Open Arms ha hecho un cursillo de socorrista su profesión desde hoy sábado que él exhibe con orgullo reza basa empezar mañana o dentro de dos días como socorrista

Voz 5 11:34 dentro se efectuaban es trabajar en él Prat

Voz 6 11:40 yo creo que sí

Voz 5 11:45 es una buena oportunidad en mi vida pues que nadie imaginaba ni o imaginado y que puede hacer ese sus ahí y ahora se aquí después esa entente que es mejor

Voz 6 12:01 no pero es una manera también de de devolver lo que lo que

Voz 2 12:08 alguien dijo porcino rescataron rescata

Voz 5 12:11 si esto es bueno y ya he decidido dentro de poco cuando está en comprar a Camps con los favores ves salgo uno pues para ayudar a la gente que vienen del mar que hay me voy fuera de eso Arco que viene a hablar con ellos más que si están también sepan yo con ese gases Camiño ya hay estaban el gran más nacer más esperanza para conocer su vida es es una es que esto no es tenemos un dicho no estaba en casa elija eso es el oído nunca será como para saber si tú pues algo no lo que les hace que lo veas es cuando peor saben que era como ellos ya recibe su vida pueden verlo in a generarlo dicen más yo vine de ese irán a Truquía andan ahí de ese sucia a Grecia en el mar en una barca de nueve metros con sesenta y cinco personas y es es elegido sueños a hacer en las seis meses es es que deseamos tiró acceden a IDC ahí viene Shas que es un puerto en el los barcos que vienen a Italia bueno esconde debajo de un camión XXXVI horas eso íbamos por ahí debajo del camión dentro desde el arco iris vamos a Venecia entonces se ha cogido otro camión para venir a Barcelona

Voz 1312 14:19 pero eres muy joven cuántos años tienes osea con qué edad te pasó todo

Voz 5 14:23 no yo fans enseña diecisiete estén noventa venir porque esa lista de tu país cuenta es que a mi familia a mi madre era ir en mi no hay bueno pues las leyes si ir han no estaban en ningún placer no tenía identidad no podía ser una he buenos para hacer trabajos que ha sí ha también ese estrado papeles en Simoneta historial

Voz 1312 14:54 es socorrista además que va quiera ir a rescatar a su vez agradece muchísimo porque dice que lo han rescatado dos veces una vez en el mar y otra vez la familia la familia catalana que lo acogió y le ha ayudado a tener los papeles de rescatar del trabajo y ahora el el rescata el trabajo y el rescatará

Voz 0874 15:10 qué paradoja que hagas este ultimo reportaje en el mar esto dice mucho de lo que te espera por delante de tus vacaciones porque se publicó que tanto te quiere al que tanto debe espera

Voz 1312 15:21 enseguida vuelvo enseguida vuelvo para coger el programa

Voz 0874 15:25 en verso y cuidado con el volumen ahora porque la semana pasada habiendo con Rafaela Carra es el escritor Javier Pérez Andújar

Voz 7 15:32 muy

Voz 8 15:34 lo que pasa que va ni negro

Voz 9 15:51 no con no Anbar

Voz 10 16:24 si yo fuese futbolista textos por el fútbol era todo lo contrario de lo que yo quería del fútbol sólo me gustaba el portero porque iba de negro como Xinjiang sobretodo porque se quedaba solo y lo dejaban a solas lo más parecido a ser portero era ser escritor que no habían nacido para el fútbol sus reglas y las mías eran antagónicas siempre me salía ir a favor del equipo visitante lo hacía por hospitalidad hacia quienes venían de fuera mi padre era socio de la y el equipo en el barrio conocía a toda la plantilla el portero se llamaba Arias tenía un taller de reparación de radios y televisores reparaciones Arias ni Familia siempre le llevaba a la tele cuando en funcionaban y dándole tortas son lado mi padre también quiso que lo hiciese técnico electrónico pero preferí el bolígrafo al soldador estaño ambos cacharros sirven para derretir lo que se toca a mi padre no le gustaba el fútbol a mi madre y le gustaban los toros y a mí me cifraba por programa y sin embargo jamás podía haber mi programa musical porque cada miércoles a Saura o bien aparecía el presidente de la escalera para preguntar si nos habían cortado el agua o bien había fútbol de los toros gustaba cuando faltaba el espontáneo así me animé yo escribir bueno también me gustaban de algunos pasodoble del fútbol lo único que igualmente me gustaba ir a la música la que ponían en el intermedio siempre era Irán que se llamaba Tiger soy un cincuentón Easyjet estando del fútbol pues para mí es lo más parecido al abuso de poder de los mayores de las mayorías aún así cada vez que oigo el Tiger sin igual pienso íntimamente a una pelota que nunca quise tener