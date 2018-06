La píldora de Javier Pérez Andújar

Voz 7

00:56

pues pues el fútbol era todo lo contrario de lo que yo quería del fútbol sólo me gustaba el portero porque iba de negro como el virgin llano y sobre todo porque se quedaba solo y lo dejaban a solas lo más parecido a ser portero era ser escritor que no había nacido para el fútbol sus reglas y las mías eran antagónicas siempre me salía ir a favor del equipo visitante lo hacía por hospitalidad hacia quienes venían de fuera mi padre era socio de la el equipo en el barrio conocía a toda la plantilla el portero se llamaba Arias tenía un taller de reparación de radios y televisores reparaciones Arias Mi Familia siempre les llevaba la tele cuando no funcionaban y dándole tortas son lado mi padre también quiso que lo hiciese técnico electrónico pero preferí el bolígrafo al soldador de estaño ambos cacharros sirven para derretir lo que se toca a mi padre me gustaba el fútbol a mi madre y le gustaban los toros y a mí me cifraba pop programa sin embargo jamás podía haber mi programa musical porque cada miércoles a esa hora o bien aparecía el presidente de la escalera para preguntar si nos habían cortado el agua o bien había fútbol de los toros me gustaba cuando faltaba lo espontáneo así me animé yo a escribir bueno también me gustaban algunos pasodoble del fútbol lo único que igualmente me gustaba ir a la música la que ponían en el intermedio siempre era harán que se llamaba Tiger soy un cincuentón sigo el fútbol pues para mí es lo más parecido al abuso de poder de los mayores de la mayoría aún así cada vez que oigo el Tiger Ras sin igual pienso íntimamente a una pelota te nunca quise tener