Los alimentos procesados que sí son saludables

Voz 0187 00:26 si te hable de alimentos procesados Oltra procesados que te viene a la cabeza

Voz 2 00:33 bueno nada bueno eso es desde luego bueno no sé si me viene a la cabeza los alimentos con calorías vacías e incluso hablamos mucho aquí en el programa pues con azúcares grasas y que han sido sometidos a muchos procesos de elaboración no por eso son procesados si pues no sé por ejemplo toda la bollería y alimentos azucarados que por desgracia son casi todos los te encontramos en en el supermercado en cualquier supermercado no sé todo eso vas bien pero

Voz 0187 01:01 no siempre es así de hecho la vamos a hacer una clasificación dependiendo del proceso que haya seguido en la que podemos encontrar productos con muchos más beneficios que el producto original como por ejemplo el yogur o el aceite dos

Voz 2 01:14 estos que son procesados no porque han han sido sometidos a proceso de elaboración pero tiene el resultado es mejor que esta vez productor

Voz 0187 01:22 sí aquí encontraríamos el yogur o el aceite de oliva sal nunca identificaríamos un yogur un aceite de oliva como un alimento procesal en las y todo el IVA jamás jamás jamás más mira según la OMS podemos clasificarlo en tres grupos el primer grupo serían los alimentos naturales mínimamente procesados y el segundo grupo serían ingredientes culinarios y el tercer grupo cedían productos comestibles listo

Voz 2 01:45 para el consumo procesados altamente procesados procesados os a que podemos decir que están mínimamente procesados los procesados ultra procesados yo sospecho por la cara que te veo que tú propones es encontrar esas joyita no dentro del grupo de los alimentos procesados eso es que que un poco por inercia consideramos que son perjudiciales para la salud puede encontrar aquellos que no son tan perjudiciales no que que de hecho son mejores

Voz 0187 02:12 por ejemplo no podemos comparar aquellos alimentos que han sido mínimamente procesados solamente por ejemplo con un tratamiento térmico o por congelación por adición de ingredientes como la sal vinagre el azúcar con aquellos que en realidad esto se ha hecho para mejorar su conservación con aquellos que son ultra procesal

Voz 2 02:30 un cruasán de bollería industrial por ejemplo

Voz 0187 02:33 por ejemplo que tienen grasas hidrógeno dadas aditivos edulcorantes potenciales del sabor potenciador del sabor con el objetivo de que sean alimentos que duren más que sean no perece de perecederos y además se han apetecibles y con una densidad energética muy elevada saque nos tendremos que diferenciar bien claro entre estos dos grupos osea que a los

Voz 2 02:54 alimentos ultra procesados debemos decirles que no eso está claro no porque no no son saludables pero entre los otros dos grupos entre los procesados son mínimamente procesados pues eso hay joyita no que es lo que nos vamos a proponer recopilar hoy no esos alimentos que que entrar en esos grupos pero que podemos comer tranquilamente que de hecho debemos comer los incluirlos en nuestra dieta pues si te parece empezamos

Voz 0187 03:18 si te parece vamos gemelos lo que te ibas

Voz 2 03:20 a ver lo que puedo comer vamos a poner buenos ejemplo miedo

Voz 0187 03:23 mira de alimentos mínimamente procesados los lácteos que ya hemos hablado de ellos no la leche la leche Pastor izada que en realidad es un alimento mínimamente procesado porque solamente se les somete a un tratamiento térmico lo cual hace que se alargue su vida útil hice Evita que microorganismos dañinos que puedan crecer por a lo largo del tiempo pues puedan puedan perjudicar no es sin embargo su valor nutricional no varía ni tampoco varía su sabor

Voz 2 03:49 el ejemplo del yogur que a mí me parece lo mejor de lo mejor porque es que la estamos comiendo algo más saludable aún claro los yogures

Voz 0187 03:56 lo que pasa es que en el proceso de fermentación que hacen la leche saque sobre la leche con las bacterias beneficiosas ánimo mejora mucho sus propiedades nutricionales respecto al alimento original otro ejemplo por ejemplo sería el que decir que también aumenta su su valor nutricional luego otro alimentó mínimamente procesado el aceite

Voz 2 04:16 al IVA menos mal que lo incluye porque si no no sé cómo decir te lo iba a tomar igualmente osea que me siento muy afortunada en este momento claro fíjate

Voz 0187 04:26 de cómo se consigue aceite de oliva en realidad lo que es es un proceso debatido de la aceituna de extracción en lo que se hace es que se se se separa el aceite y Se retira pues el hueso la piel pero claro sí que es verdad que estamos manipulando esa esa aceituna y bueno sabes que contiene una grasa especial que se llama el ácido laico que es capaz de aumentar el HDL o lo que es bueno y por eso se traduce en un en un alimento que realmente es protector ante enfermedades cardiovasculares y que bueno que nosotros teniendo aceite de oliva para que utilizar otros aceites

Voz 2 05:00 claro me parece además muy representativo esto lo hemos hablado alguna vez en el proceso de elaboración de un aceite de oliva porque es verdad que solemos meter en el saco de lo malo no como de la quimio fobia que hemos hablado muchas veces no todo lo químico es malo este es un ejemplo de cómo un proceso de elaboración de un alimento que implica que ese producto final que es el aceite de oliva está claramente procesado porque ha sido sometido a pues eso un proceso de elaboración no tienen porque ser malo para entonces el mayor ejemplo de que lo que comemos todos los días sobre todo en una cultura gastronómica como la nuestra es un alimento procesado muy saludable claro que hay que tomar con cuidado eso ya lo sabemos también bueno es eso grasa

Voz 0187 05:39 notable entonces como ahora saqué es hay que tener precaución con ella Si bueno porque al final no deja de estamos a por no dejamos de estar aportando una cantidad muy alta de Grass a nuestra dieta pero claro en ningún momento eliminarlo tú piensa que las grasas en nuestra dieta son aquellas que nos hacen eh que nosotros podamos absorber las vitaminas Liptón volubles entonces necesitamos la porción de grasa en nuestra dieta para poder absorber esas vitaminas solubles entonces el aceite de oliva maravilloso

Voz 2 06:04 perfecto pero si seguimos claro aquí encontraríamos

Voz 0187 06:07 a las verduras congeladas que es verdad que estudios revelan que las diferencias nutricionales entre las verduras en crudo y las verduras congeladas son mínimas hay gente que dice no las congeladas al final pierden propiedades no es cierto es decir hay una diferencia muy muy pequeña y es verdad que algunas verduras congeladas como por ejemplo el brócoli o las judías verdes pueden llegar a mejorar la cantidad de nutrientes que tienen que si se recolectan cuando se recolectan el momento óptimo de maduración en el momento en el que han sido con

Voz 2 06:36 pero eso es la recolecta

Voz 0187 06:38 en ese momento las congeladas pues puede llegar a a consumir un producto que tiene muchas más vitaminas que sí lleva ya varios días el after qué pasa

Voz 2 06:46 a eso totalmente con los ultra congelados que sabes que son por ejemplo un langostino congelado has sido congelado en el momento en el que estaba más fresco posible sabes y luego hay que tiene

Voz 0187 06:57 tener mucho cuidado hay que hacer hincapié en leer muy bien las etiquetas porque es verdad que algunos algunas marcas de verduras congeladas añaden azúcar para que el el envase o el empaquetado no tenga eh Skaar escarcha entonces cuando nosotros vamos al supermercado y vemos que hay un una verdura que tiene escarcha no la cogemos entonces para que eso no ocurra algunas marcas añaden azúcar

Voz 2 07:21 bueno ahora después de escucharte a ti cogeré hemos en la que tiene la crítica no descarta no pero lo que hay que hacer es leer

Voz 0187 07:26 muy bien la etiqueta para que bueno para que la verdura que

Voz 2 07:30 que compremos solo contenga verdura vale es una duda yo creo muy muy común no esa de ir al supermercado y decir madre mía hay verdura congelada que en ocasiones te viene mejor no porque ya la tiene a mano no tienes que preocuparte de que se ponga malo no por ejemplo personas que vivían solas no que existe mucho el problema de excedente de comida al final es tener que tirar siempre tienes la duda porque dices bueno ante un la verdura natural no que está ahí haber dolería como que te da cosa cojo un paquete de verdura congelada pero no tienen porque pero no tiene por qué no

Voz 0187 08:01 dunas es una muy muy buena opción para tener verdura en casa y para no te absorbe todo lo que te decía para la gente que vive sola poder sacar pequeñas cantidades luego también hay otro grupo que son las frutas y las verduras lío finalizada seguro que esto lo has visto alguna vez son verduras que están como seca deshidratada si eso es el Alliot filiación la lió fidelización es su modo de

Voz 2 08:20 habrá que decir que con

Voz 0187 08:23 existen deshidratada los alimentos entonces lo que hace es es que al eliminar todo el agua consigues que se concentre las vitaminas y minerales de las frutas y las verduras aumentando su valor nutricional entonces es muy buena idea también eh utilizar tanto frutas verduras Lido firmadas y luego ya por último tenemos lo que tú decías los langostinos ultra congela claro que claro fíjate en estos langostinos congelados la congelación ha sido en alta mar que bueno sea el pescado lo el langostino ha sido o el marisco ha sido cogido aquí congelado a temperaturas que pueden llegar a menos treinta grados centígrados en muy pocos minutos es decir es un pescado fresco eso es entonces lo que hace es someterle a estas temperaturas tan grandes la congelación es muy rápida porque les sometemos a una temperatura muy baja de menos treinta grados y entonces realmente están conservando sus propiedades entonces también es una buena opción detener o de poder comer pescado marisco sin tener que ir todo el rato a la pescadería no a mí me parecen buenas opciones

Voz 2 09:25 te lo voy a poner más complicado porque entramos en el grupo de los procesados llegó bueno langostinos congelados

Voz 2 09:34 mucho esfuerzo tampoco operará el grupo de los procesados que aquí imagino que es más complicado encontrar pues eso alimentos saludables no

Voz 0187 09:42 no te creas que también encontramos por ejemplo cuáles encontramos a las legumbres las legumbres por ejemplo que ya vienen cocidas en un tarro de cristal por ejemplo fíjate el proceso que sufren es un tratamiento térmico similar al de una olla a presión que lo que hace es que ha estabilizado es decir a muerto ha conseguido la muerte de los posibles agentes patógenos que nosotros podríamos tener en esa en esa legumbre

Voz 2 10:03 si los nutrientes son los mismos desde el punto de vista

Voz 0187 10:06 una nutricional lo que sí hacemos es que mejoramos mucho la estabilidad de la alimento es decir ese ambiente ese alimento Se se consume mucho mejor lo ideal son los tarros de cristal lo único que tenemos que tener cuidado es si tienen una cantidad la excesiva la verdad es que bueno la cantidad de aditivos suele ser muy muy pequeña es verdad que si por ejemplo consumimos estas legumbres que ya vienen con un trozo de de proteína animal un trozo de carne pues ahí sí que pueden aumentar las calorías ahí ya tenemos uno y ocurre con

Voz 2 10:37 las legumbres es supongo que igual con las verduras puestas

Voz 0187 10:40 directamente vienen cocidas entonces lo que sólo han lo que tenemos que

Voz 2 10:42 eres la etiqueta saber leer muy bien

Voz 0187 10:45 la etiqueta luego tenemos las conservas de pescado

Voz 2 10:47 no yo siempre que hablamos de conservas me acuerdo de las recetas porque siempre que un oyente por ejemplo que lo preguntan mucho pues qué hacer cuando hemos cenado no sea a las nueve de la noche nos acostamos a las doce la una buena hambre que qué podemos hacer y Ángela siempre dice siempre habla de las famosas red cena claro dice que una opción perfecta quitas una lata que la proteína pura ahí la mayoría de ocasiones pues muy claro fíjate en el proceso de las conservas de pescado lo que

Voz 0187 11:13 realmente se ha hecho ha sido que se ha cocinado sea esterilizada y envasado herméticamente entonces bueno en realidad estamos conservando las propiedades y luego además es seguro desde el punto de vista microbiológicos es decir que no vayan a crecer bacterias por lo cual tiene una larga duración y la mayoría de las veces no necesita refrigeración es decir la mayoría las latas necesita refrigeración es verdad que bueno hay algunos consejos que podemos seguir por ejemplo elegir conservas de pescados pequeños pero como sardinas anchoas sobre todo más que nada por el tema del de los metales pesados de los percebes por el tema de la de la contaminación que tenemos en el mar pero bueno es una muy buena manera luego también hay que leer muy bien cuál es el líquido de cobertura es decir

Voz 3 12:01 ahora no se que sea el que nace

Voz 2 12:04 que en escabeche claro

Voz 0187 12:06 qué te voy a decir no es lo mismo que sea con aceite de oliva o que simplemente lo que tenga es un aceite pasó lo que esté al natural pues ahí sí que es verdad que las calorías de ese de esa lata además van a cambiar pero bueno las tres me valdría vale saque importante

Voz 2 12:23 el dame algo así como para picar entre horas así como de tentempié que yo que se unen curtida o algo así claro pues aquí fíjate

Voz 0187 12:32 los los pepinillos

Voz 2 12:34 los famosos Pepín L Diogo saludable claro

Voz 0187 12:37 las cebolleta fíjate lo que han hecho simplemente han sido sometidos a una solución de de vinagre que a veces iban hierbas es verdad que ofrece la añado en hierba sólo añaden especies los pepinillos en vinagre se pueden denominar lo que tú decías como snacks saludables porque es verdad que el porcentaje de grasas mínimo bueno siendo un muy buen aliado para picar entre horas solamente tendría que tener cuidado con ellos a aquellas personas por ejemplo que tienen la tensión arterial alta que esto lo hablamos el otro día cuando hablábamos del del tema de la hipertensión por qué porque en sal entonces bueno a aquellos que tienen la tensión alta pues tendrían que tener un poco

Voz 2 13:12 es la única en la historia de Vioque y que lo hemos encontrado los pepinillos porque la verdad más alabanzas totales hemos podido hacer

Voz 0187 13:21 y luego por último o he traído una cosa que a mí me encanta dice llama Taín

Voz 2 13:26 ya me hemos hablado de él Taín es una pasta

Voz 0187 13:29 la elaborada a partir de semillas de sésamo tostado y bueno es un alimento rico en grasas saludables y bueno es una maravilla es un es una también se puede

Voz 2 13:38 tomar la toma al estilo de del humus por ejemplo no ha juntado en una un buen pan y luego con un chorrito de miel es buenísimo

Voz 0187 13:49 es una buena fuente de fósforo de calcio de proteína de origen vegetal entonces bueno la verdad es que a mí me encanta yo soy muy fan

Voz 2 13:56 lo tienes que prueba bueno pues fíjate que cuantos ejemplos de cosas que vienen en bolsas en botes que incluimos en el grupo de procesados que son saludables que en muchos casos mejor tomar eso que tomara el producto original con el que ha sido elaborado mejora en la vida más fácil más por ejemplo las verdura congelada sólo el pescado congelado los pepinillos en vinagre que nos hace la vida fácil y feliz matamos dos pájaros de un tiro has

Voz 0187 14:23 a veces nos pueden salvar de llamar por teléfono a una pizza