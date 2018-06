¿Por qué un alimento que ya ha sido congelado no puede volver a congelarse?

Voz 0187

00:36

a responder a a las famosas preguntas de oyentes si te parece voy con la primera venga nos ha escrito por ejemplo Susana Solans a través de May debió que hay arroba Cadena Ser punto com dice en el supermercado podemos encontrar además de la gelatina neutra que se venden polvo gelatinas de esta sin azúcares añadidos o eso dice para preparar en casa simplemente pues añadiéndole agua no me gustaría saber si se consideran sanas porque Ángela nombra la gelatina neutra en su libro para preparar Matilla pero ésta de sabores no las menciona más menciona igual porque tiene muchos aditivos se pregunta mira las gelatinas que nosotros utilizamos en el libro son todos gelatinas neutras y es verdad que las utilizamos para hacer natillas bueno para hacer mil cosas las gelatinas son una fuente maravillosa de proteínas una fuente maravillosa de proteínas estas otras que son con sabores bueno yo siempre prefiero que sea gelatina neutra pero es verdad que de vez en cuando tomara una gelatina que tenga sabor tampoco se va a acabar el mundo pero siempre tenemos que mirar muy muy bien la porque no todo lo que tiene aspecto de gelatina tiene proteína es decir no es una gelatina real entonces mirar muy bien la etiqueta ver que tiene un porcentaje alto de proteína bueno cuanta menos cantidad hidratado tenga mejor en cuanto tenga mucha proteína no debe haber duda no debe ser gelatina real eso es pues Francis Nos ha escrito en Facebook necesito adelgazar para someterse a una operación de cadera soy hubo lácteo vegetariana a veces tengo anemia o al límite y me cuesta mucho adelgazar y llegar a alcanzar ese reto no algún consejo bueno fíjate uno que no se olvide nunca de la proteína vegetal vale os a que la proteína vegetal es muy importante que la incluya en todos sus platos además de que siga utilizando por supuesto los huevos y los lácteos pero que el aporte proteína tiene que ser lo suficiente como para que bueno arengó haya anemia eso es y sobre todo también porque más que para que te no tenga anemias porque la proteína vegetal lo que me está aportando son aminoácidos para que tenga un buen aporte de esos aminoácidos esenciales que mi cuerpo no puede fabricar entonces que juega mucho con la proteína vegetal que juega mucho con ella pues la proteína vegetal la podemos encontrar por ejemplo las legumbres o la soja tiene mucha proteína vegetal en dos que no se olvide nunca de la proteína vegetal y además del huevo de la leche así que si comemos bien ser o lácteos vegetariano mariano tal no tiene por qué significar que que tengamos carencias no no siempre y cuando bueno la única con lo único que tenemos que tener cuidado con la vitamina B doce a la vitamina B doce tenemos que vigilar la incluso si somos o el acto vegetarianos porque la vitamina B doce suele haber un déficit pero bueno siendo volveremos Cobo el acto vegetariano tenemos bueno pues si leer detener las reservas bajas pero que no necesitamos ese aporte de proteínas tanto animal como vegetal para que no sea porque también examinó aminoácidos que Mi cuerpo no puede fábrica entonces a alguien que decide ser vegetariano tiene que vigilar mucho esa proteína sí seguimos la guerra unos dice comentando vuestro programa con mis compañeros surge una duda una persona con un problema de riñón o que no puede comer apenas proteínas ocasionada cómo es posible que no aumente de peso si sólo come hidratos de carbono explicación le encuentra claro cosa porque posible demente dentro de esos hidratos de carbono esté utilizando a algunos que tienen una porción importante de proteína vegetal por ejemplo las legumbres las legumbres mayoritariamente tienen hidratos de carbono pero también aportan proteína afectada el champiñón por ejemplo tiene mucha proteína vegetal es verdad que tiene hidratos pero tiene mucha acta seguramente este están viendo proteínas sin saber eso es proteína vegetal sin saberlo otro oyente nos pregunta por qué un alimento que ya ha sido congelado no puede volver a congelarse está muy bien reponer AIS no que acabamos de hablar no de congelados ultra congelados sí dice si es realmente tan perjudicial como a veces nos lo pintan a ver lo primero pierde las propiedades organolépticas es decir un alimento que ha sido congelado descongelar hoy lo ha vuelto a congelar cuán luego nos igual no no sabe igual averiguar la textura eso es de las fibras se rompe no una vez que si estamos hablando por ejemplo de una carne las fibras se rompe en el proceso de congelación descongelación es ver que se iban a por qué se van a pro a perder muchas propiedades tampoco nos vamos a morir porque esto ocurra lo que pasa que sería mucho mejor que que no lo hiciéramos mira te cuento un caso que me paso una a favor y una señora muy muy muy mayor te digo que tendría como ochenta años y me decía que compraba un kilo de filetes de pollo los congelaba los es congelaba sacaba uno los vuelve a congelar Mahler bueno pero tenía ochenta años claro que sea así el paquete los acabe congelaba no sé cuántas veces y el CEA no pero al dos en bolsitas individuales pero para qué lo voy a hacer así bueno pues tenía ochenta años que le sacan lograra tú los has claro no sé si es verdad que es mucho mejor eh hacerlo en porciones individuales descongelar la pieza que te lo que te vas a lo apuntamos ven dice Mónica Reguera a través también del correo debió que hay en una cadena ser punto com esto creo que te va a gustar venga enhorabuena por el programa que hacéis y me encantaría tener la música que ponéis para cuando una play list en Spotify por favor no es la primera persona que nos lo pide algo que decirte eso sí el mensaje es de hace aproximadamente un mes Mónica Reguera gracias te gusta la música que firma Isabel Bolaño hemos aprobado en lo siento aquí que apuntarse punto venga vale pues ahora yo necesito que alguien pida ante manda quedamos la lista una vez ya la lista hecha no que la gente pueda meterse no vale fácilmente pues ya que que opinan si les gusta la parte de arriba de la lista en la parte de abajo venga te lo compro