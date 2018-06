Hablamos de Chicho Sánchez Ferlosio, cantante español de los últimos años del franquismo

Voz 1 00:00 por cada muro lamento en Jerusalen la dorada mil vidas mal gastadas por cada ciento yo soy tu viento Deco herida cada piedra querida guarda más profundo pieza en el mundo

Voz 2 00:36 qué va Love una vida

Voz 1 00:42 yo soy yo que voy con los cristianos no sé que Dios es el mío ni cuáles son mis hermanos

Voz 0874 00:58 la ambición del moro judío seguro que hay algún oyente pensando ahora mismo ya ha vuelto panadero a colgarle Music en española

Voz 1775 01:04 pues es probable Pino que pases además estarán pendientes de que un día les o bueno nos expliques eso que comentas te hace semanas tu teoría

Voz 0874 01:12 pero la música española en la bueno si eso de que no tiene nada

Voz 3 01:15 contra la música española en la radio pero que que no

Voz 0874 01:18 me gusta no lo bueno la usas pero lo estoy con los cursos de verano

Voz 1775 01:21 pero alegó que hoy te vas a hartar de música española del otro día fotón inglés hoy toda la revolución pequeña musical podían en casa

Voz 0874 01:28 ella no esto que suena de creo que es Jorge Drexler

Voz 1775 01:30 Jorge revolucionario por qué bueno la revolución de esta canción está en realidad en el autor de Los versos que canta Drexler en el estribillo que no son suyos bueno no los escribió él no sólo no nos escribió sino que se los dieron además casi como un encargo mira lo cuenta el mismo yo

Voz 4 01:45 en Madrid con mi maestro y amigo Joaquín Sabina cuando él me dijo que tenía algo para darme tengo unos versos con los que tú tienes que escribir una canción eran cuatro versos siguiesen así yo soy un moro judío que vive con los cristianos no sé que Dios es el mío ni cuáles son ser más aquellos versos realmente me me impactaron mucho dice que niños verse Joaquín son tuyos me dijo que eran de otro compositor que llamado Chicho Sánchez Ferlosio menos conocidos pero muy grandes

Voz 1775 02:15 dicho Sánchez Ferlosio Pino alguien muy grande también como decía Drexler en esta charla cuyas canciones Bono ha dado gente como Víctor Jara aquí la Youn Joan Baez o el propio Joaquín Sabina del que también habla padres

Voz 5 02:26 sí era hacerlo de allá por porque el tema Caballo que vale mucho porque estamos claro eh porque

Voz 0874 03:04 los círculos viciosos la canción que cerraba el legendario disco que todos teníamos de La Mandrágora ahí a cuya grabación a todos nos habría gustado asistir pero no sólo hayan

Voz 1775 03:12 cuarenta personas de verdad no no no era esta versión y esto esto también es en directo pero bueno es una versión en televisión

Voz 0874 03:19 el de televisión bueno la gente no lo recordará ya pero avión una época en la que hacía música en televisión no la música

Voz 1775 03:26 acto que tiempos estos en concreto del programa Si yo fuera presidente te acuerdas no no te había sido Estados Unidos todavía no

Voz 0874 03:31 hace muchos más años ochenta principios Fernando García Tola

Voz 1775 03:36 marcó época este programa hace emitían lados estuvo en antena del ochenta al ochenta y cinco tiene gracia porque al terminar la primera temporada parecía que no iba a seguir Tola dijo que le iban a dejar por la incapacidad del equipo para imaginar nuevos programas no estamos la frase me encanta me da que pensar

Voz 0874 04:01 aquel entonces también es de Chicho Sánchez Ferlosio de hecho

Voz 1775 04:04 lo bueno desde Chicho Sánchez Ferlosio en alguna de las reediciones que salieron del CD en CD del disco malas compañías de Sabina que originalmente fue en el año ochenta pues la casa de discos se olvidó de poner allí el nombre de Ferlosio bueno Chicho se querelló contra la casa discos más allá de la amistad que tenía con Sabina gracias

Voz 0874 04:20 no es pues según oyente millennials anda perdido Rafa hace una breve presentación quién era gente muy importante con sitios

Voz 1775 04:27 Sánchez Ferlosio es difícil ser breve no fue muchas cosas pero bueno como aquí hablamos de música me quedo con esa parte fue entre otras cosas un cantautor de ideología de izquierdas pese a ser hijo de Rafael Sánchez Mazas fundador de la Falange fue militante del Partido Comunista Español desde donde bueno fue evolucionando después ideologías marxista leninista llegó casi en el anarquismo bueno como músico y sus canciones las Santa mucha gente ya te comentaba alguno él como cantante sólo llegó a grabar un LP años setenta y siete aunque en realidad hay otro disco co grabado antes año sesenta y tres un disco muy revolucionario y por eso lo traemos hoy a la Sección y que bueno se acaba de reeditar aquí en España escucha cómo

Voz 6 05:03 buenas coplas tiene segunda

Voz 7 05:05 la crítica

Voz 8 05:07 eh eh

Voz 9 05:11 a los período dos de entrar

Voz 10 05:16 son basta de la me da

Voz 9 05:19 de meterlos con estás son estés preferían les sabemos es despreciar

Voz 0874 05:31 suena realmente a grabación casera en bonos es que no se me ocurre nada más casero que esto por cómo fue

Voz 1775 05:38 lavado pero mejor unos mejor que yo no se lo va a contar alguien que estuvo allí durante

Voz 0874 05:42 de esa grabación Ana Guardiola que fue la mujer D

Voz 6 05:45 dicho Sánchez Ferlosio desde el sesenta hasta el setenta y cuatro Ana cómo estás bien muchas veces italiana hasta que éste comer porque en esa época había que renunciar no claro no había más remedio es verdad que está grabado en un cuarto de baño sí

Voz 11 06:00 a un cuarto de baño por razones de seguridad no porque hubiera mejor

Voz 6 06:07 acústica acústica ningún bueno seguramente las cortinas ayudarían un poco

Voz 11 06:11 si no temía la ventaja de que el cuarto de baño no tenía la calle al exterior y luego queda les la pieza Della-Casa más lejana de las zonas comunes de los vecinos

Voz 0874 06:27 claro porque si alguien en el Pati escuchaba estuve cantabais se presentaban los grises rápidamente vais

Voz 6 06:32 probablemente no lo sabemos pero no sé si he era enrevesado vaya

Voz 1775 06:37 quién lo grabó Ana

Voz 11 06:39 pues vinieron unos muchachos jovencísimos como nosotros de Suecia dos muchachos y además fue una cosa muy rara porque sabíamos que iba a llegar alguien realmente llegaron con mucha prisa los pobres porque luego prendido que es que venían con un miedo espantoso porque se sentían perseguidos por la policía y entonces llegaron apenas se habló no se tomó ningún café no se tomaron café nos metimos en el baño allí se puso en marcha el Magneto Fon empezó a cantar Se acabó la grabación buenos días buenas tardes y adiós ha sabido más

Voz 0874 07:32 en pro comunista iban con

Voz 11 07:34 Ellos ellos eran comunistas creo yo me he enterado ahora eh antes no sabía ni de dónde venían

Voz 0874 07:41 nunca supiste más de ellos jamás no nunca

Voz 11 07:43 Astra o lo hace un cinco seis meses empezaba a saber de ellos no los he conocido personalmente aunque espero hacerlo pero bueno es sabido de ellos pues eso que pasaron mucho miedo que que iban con tanto miedo que la grabación la llevaron de España

Voz 6 08:06 con la grabación pegada a los bajos del coche claro entonces las aduanas eran Aduanas de verdad claro

Voz 11 08:13 es que además venían de Suecia que ese querer un mundo ese para ellos era un mundo totalmente desconocido o claro está

Voz 1775 08:21 pero si no pum

Voz 11 08:23 así lo bueno que es sabido pues muchas cosas que que uno de ellos era una persona que bastante emblemática en Suecia por que encabezó la lucha contra la guerra de Vietnam en fin ahora hace poco el editor de la reedición ésta lo ha conocido tengo una foto del con ochenta y dos años

Voz 6 08:56 un poquito más que yo pero por ahí unos poquitos años más que entonces no muy pocas hay bueno ha sido bastante emocionante ver sus caras porque claro yo no los conocía del cuarto de baño ahí ahí a los ochenta y dos años tú te puedes imaginar pero ellos se llevan la grabación a Suecia hasta qué punto es un éxito esa grabación fue un éxito eso sí lo supimos en aquel momento que había sido un éxito enorme en Suecia eso es muy paradójico lo que me sorprende es que lo supieras que llegaran noticias de eso

Voz 11 09:30 no es llegaran noticias quizás a través de compañeros de amigos que viajaban no que vivían allí no lleven no llegaron esas noticias de que había sido un éxito muy grande en Suecia que inmediatamente lo empezaron a a versionar en sí sueco varios artistas suecos no son los suecos sino también noruegos

Voz 12 09:51 yo en fin eh

Voz 11 09:54 así daneses vivía en fin Iker de ahí paso también a otros países de Europa a Italia Francia y América Latina

Voz 1775 10:06 una de las canciones llegase al sintonía de una campaña electoral

Voz 6 10:09 en efecto el Partido Socialdemócrata y mientras tanto que estaríamos

Voz 0874 10:14 bueno no sé con quién porque creo que yo no había nacido pero no se puede ser el artista de la época pero

Voz 11 10:20 nadie sabría que este disco existía en España no nadie algo bueno a nosotros nos llegó por supuesto menos llegaron dos copias después de unos meses no llegaron dos copias no sea a través de que ya ni me acuerdo bueno lo vivimos sino sorprendieron bastante besaron mucho venían con una cara carátula la falsa

Voz 6 10:41 de pasodobles algo así supongo de pasodobles sueco una cosa de folclore sueco

Voz 11 10:50 qué debe con unos unos dibujos que había hecho una gran diseñadora sueño sueca de esto me entero ahora de que era una grande me entero de todo ahora a los cincuenta y cuatro años y bueno que fue un gran éxito

Voz 6 11:06 nada más no son primarias hasta ahora de repente alguien decide sacar buenas condiciones es alguien se apasiona con la Historia porque si a mí me habían hecho algo una entrevista

Voz 11 11:20 en gente de alguna universidad donde yo había contado la historia de la grabación y bueno y contra también en archivos históricos de pues del Partido Comunista Hey sí de algún otro lugar de estudiosos que te habían estudiaban hay que estudiarlo en aquella época pero pero pero nada más yo no sabía más ni nada

Voz 6 11:48 y los suecos tampoco sabían quién era Chicho

Voz 11 11:51 estos no sabían es decir no le habían puesto cara porque he visto salió en televisión la televisión sueca en fin fue fue un éxito importante entonces cuando a la muerte de Franco y con la llegada de Liga democracia o casi todos los años me parece que es siete o casi y vino un equipo de la televisión sueca a ponerle cara Chicho a agravar le entrevistarle a hacerle cantar alguna cosa hay ponerle cada

Voz 6 12:25 porque si te podía decir porque claro el disco salió como anónimo español del siglo veinte como quiso aquí dicho que sale español del siglo XX sienten al escuchar el disco ahora

Voz 11 12:38 pues una emoción enorme la verdad enorme bueno el

Voz 6 12:43 lo más impactante para mí ha sido

Voz 13 12:47 o Il cantan el ocho de marzo la huelga feminista o ir cantara multi a una multitud gigantesca de mujeres y la canción de dicho de a la huelga

Voz 11 13:06 quiero decir una cosa las lo que hemos oído antes esas coplas que hemos seguido antes eran coplas hechas sobre la marcha en la universidad dicho era cómo empezó siendo como un trovador intentos cada vez que pasaba algo en la universidad pues en inmediatamente tenía una facilidad tremenda daba un un texto una letra y una música y lo cantaba en el exterior a la facultad y ahí se reunía gente y en fin

Voz 0874 13:41 pero fíjate también con esas coplas con la milonga del moro judío de que vigentes es tanto como unas coplas sobre la inmigración al fin y al cabo no parece mentira el tiempo que se oye Ana te agradezco mucho la visita a Ana Guardiola fue la mujer de Chicho Sánchez Ferlosio y que está disfrutando con esta reedición tanto como nosotros es preciosa de muy hecho

Voz 11 14:01 preciosas la religión estoy encantada porque además de la el sello discográfico lo ha hecho con un amor realmente incomparables gracias por venir nada muchas gracias a vosotros gracias

Voz 10 14:17 cuando cada

Voz 9 14:23 es que se acaba de ir cuando da Journey el quería CEAT Elía

Voz 3 14:36 la lo sé Exteriores pilla David Trueba por ejemplo un peliculón llega pues por ahí va es que todo alrededor de de Chicho es un poco de película date cuenta bueno que él

Voz 1775 14:47 autor de esto que escuchamos los gallos era hijo del coautor de la letra de cara al sol solo eso ya estaba al paro de serie pero mira tiene razón y de hecho David Trueba sobre la historia concreta de este disco pues ya está preparando un documental creo que va a estar listo para final de año hice va a llamar máxime me borrará el viento lo que yo canto que es una de las frases que dice esta esta canción del paro

Voz 0874 15:06 pues aquí delante el disco que como digo se ha reeditado el mes pasado yo no se puede conseguir en tiendas de discos

Voz 1775 15:13 no se puede conseguir sólo por correo lo ha sacado una compañía Zaragoza que se llama Matt récords son ha hecho quinientas copias en una edición muy cuidada como dices el disco es el tamaño original de de diez pulgadas incluya alguna canción que

Voz 0874 15:26 tres Kelly elepé esto es el día que tengan más de cuarenta

Voz 1775 15:30 alguna canción como la escuchábamos al principio que no salió ni siquiera originalmente bueno porque hacía referencias directas a todos los ministros de Franco y eso quizá era demasiado incluso para los suecos se por Correos alguien le interesa la direcciones info arroba Matt más récords Mahmoud récords como suena punto com veinte euros cuesta de la mandan a casa

Voz 0874 15:48 no nos íbamos comisiones Alarte que conste creo que lleva también con cuatro canciones de la guerra civil Ay Carmela alguna más

Voz 1775 15:54 esto es canciones que también se grabaron en aquella legendaria sesión de del baño no hay Carmelo Si me quieres escribir pero bueno Pino si quieres vamos a cerrar con otra versión de los gallos pero más actual

Voz 14 16:06 se encontraron en la arena que se hace de él ya era rojo yo lo da bien

Voz 1775 16:33 hemos hablado de la influencia que tuvieron estas canciones de Chicho en los años sesenta setenta no son en España en toda Europa pero es que bueno han perdurado en el tiempo me estoy acordando de elecciones de mayo de dos mil doce en Grecia son las elecciones en las que aparece con fuerza Syriza y bueno estuvo en una emisora de radio que estaba vinculada con está el partido de Tsipras entre las canciones que ponían estaba esta lo ponían casi como un himno y tenían allí en el estudio un cartel con los con los gallos incluso

Voz 0874 16:57 pero esta esta versión poner yo ponían la original

Voz 1775 17:00 esta que escuchábamos ahora es bueno una que volverán acababa de hace unos años el colectivo robo que ya hablaremos otro día con las voces de Raúl Fernández el grupo Refree Nacho Vegas Sílvia Pérez Cruz

Voz 14 17:11 que nunca cantar

Voz 15 17:13 entre lo Borrell bien a si bien

Voz 1775 17:27 como te digo han perdurado siguen grabándose estas canciones que bueno como nos decía Ana hace un momento momento bueno llamativo este ocho de marzo las manifestaciones feministas entre España y la gente quizá sin saber que eran canciones de Chicho pero están cantando Chicho estaban cantando esa canción de a la huelga que está incluida también en en este disco