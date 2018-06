Problemas fijos, soluciones provisionales: la cuestión migratoria en Europa

Voz 1 00:00 Con

Voz 0874 01:24 mira que tenía yo ganas de estos tres avaló tocar reunión con compañeros de aquí que han desarrollado su trabajo en otros países compañeros de otros países que desarrollan su trabajo aquí normalmente hablamos de lo que pasa fuera de España Nos gusta abrir un poco la mirada pero hoy lógicamente es la primera vez que estamos con ellos después de todo lo que está pasando aquí en las últimas dos semanas y queríamos también saber poco su opinión es su visión desde España hay desde sus países de origen no Hans Günter Kellner ex corresponsal en nuestro país de la radio alemana Deutschland Funk que presidente de Círculo de Corresponsales Extranjeros cómo estás Hans buenos días hola buenos días Ana Fuentes es ex corresponsal jefe de la revista económica de córner cómo estás Ana buenos días

Voz 0132 02:03 hola qué tal buenos días Mathieu

Voz 0874 02:05 después aroma de otros medios franceses hola buenos días Javier Íñigo Domínguez ex corresponsal del grupo Vocento en Roma actualmente escribe crónicas parlamentarias y lo ha pasado muy bien en el país que tal Iñigo cómo estás o no Javier ya Hans y Mathieu no sé si tenéis vosotros un presidente casi de la propiedad pero lo lo que no vas a tener nunca es un registro de la propiedad que sido presidente

Voz 1582 02:29 es difícil de traducir de hecho yo miré en su en su momento para hacerlos los multiples perfiles que que nos ha tocado hacer cuando Íñigo Rajoy cuando se salvó de la muerte o diera muerte política cuando ahora

Voz 3 02:43 ah sí se va no hay una cosa que se llama eh

Voz 4 02:46 el conservador de las hipotecas que existió durante un par de décadas hombre conservadores pero menos como intentamos explicar pero bueno luego luego hablamos sobre la esta ha sido tres años era registrador de la propiedad de acuerdo en una entrevista con con Felipe González que analizaba la de Rajoy a través de su trayectoria como hasta ahora propiedad diciéndome que no es una persona que lo único que hace es observar y apuntar lo que interviene en la realidad

Voz 0874 03:16 no yo estoy perfectamente trabajo yo yo de hecho yo no sé muy bien lo que hace un registrador de esto lo vamos a llamar a uno para intentar entenderlo para imaginar cómo tenía que trabajar y que horario tendría en Santa Pola Mariano Rajoy se incorporaran yo no sé ganas claro

Voz 0754 03:29 yo me figuro No el registro ganador registra

Voz 4 03:32 si pedirá una excedencia o baja por estrés no sé no sé no voy a volver a trabajar realmente aunque buena parte de que tienes es

Voz 0874 03:40 de tres años por dos años para jubilarse también no el caso es que fíjate el veinticuatro de mayo el el Gobierno del PP conseguía aprobar los Presupuestos Generales se vendían entonces como un gran triunfo en el tiempo transcurrido desde entonces que parece que es mucho pero es un par de semanas tres semanas hasta hoy se han sucedido desde la sentencia de Gurtel moción de censura llegada del Gobierno de Pedro Sánchez nuevo Gobierno esta decisión sobre el Aquarius dimisión de un ministro en todo esto en veintidós días siempre y esto Íñigo y Ana lo sabe muy bien cuando estamos fuera de corresponsales en pide eso de cómo está contando en vuestros países lo que está ocurriendo aquí bueno pues está contando porque está pasando ya está no porque no da tiempo todavía valorarlo pero Oraya sí que ha pasado un poquito de tiempo yo no sé Hans Imaz si habéis podido digerir explicar ver un poco ese allí se entiendo un poco el escenario en el que ha pasa

Voz 0754 04:32 todo esto no bueno él sobretodo tampoco es que en realidad ese cierra pasaron mucho pero a tampoco ha pasado tanto es decir el medidas políticas concretas no no no bueno sí las hay ahora se ven no que va a venir un barco parece hoy el Santo claro decisiones en sobre son inmigración ahí hemos sabiendo que ya algo sobre el lo que pasa con la reforma laboral pero sobre todo cambia mucho la música es decir no de prensa para hacer briefing con ministros hombre él que que antes no se hacía es así no se iniciarán no obstante Cots que sería mejor dicho sea de paso pero el pero sí hay hay muchas reuniones con ministros que son además cita a gusto hemos tenido un encuentro con Borrell a me gustó muchísimo el no cierra que que que me haga hacen de un político pero en la la diferencia con su antecesor en el cargo es es importante

Voz 0874 05:38 cual lo cuidado que te puedes regañar a la menor de cambio

Voz 0754 05:40 sí es cierto sí ofrece también ahora tengo tengo la sensación que me regañó un poquito pero es decir cambia cambia mucho la la la la música el ambiente ha cambiado de repente parece que que todo es posible y que se habla de de una la una ministra habla de una reforma de la Constitución es área para arreglar el tema de Catalunya cosa es así que hasta ahora nos han escuchado de un Gobierno que no se movía ni para adelante Parras y esto cambia la imagen de España de forma importante a nivel europeo también si la es imágenes

Voz 4 06:17 lo poco que pudo cambiar efectivamente

Voz 3 06:19 tan pocos días quince días pero vivo él él

Voz 4 06:25 título conoció la composición del Gobierno no fue nada original fue Sánchez apuesta por las mujeres y por Europa no pero es un poco creo la la impresión que se ha dado con la composición del Gobierno con personas especialistas de sus puestos de trabajo

Voz 3 06:39 que bueno más más de la mitad en esa cifra hayan de de de

Voz 4 06:43 ministra sino Hinault ministros no eso es suya ha sido una una una primera señal que ha posición del Gobierno es decir todo el público que va desde la izquierda hasta centrista socialdemócrata a un poco más allá también eh

Voz 3 07:01 gusta a todo el mundo tampoco yo también hay que ser conscientes no se comentarios en la suerte hay gente que ve eso como un gesto de estética que no están a favor y luego lo de lo de lo del Aquarius es efectivamente en una carta de presentación en Europa tienes una parte Italia que que rechaza el barco que está sino en sus aguas territoriales muy cerca de ellas con capacidades en sus puertos para cogerlo y frente tienes a un gobierno que sin

Voz 4 07:34 hacerse muchas preguntas porque por lo que sabemos por ejemplo que pregunte a Borrell porque tenemos un especie de obtiene con raro porque no podemos poner comillas proponemos contar lo que nuestra

Voz 0874 07:44 yo le es menor

Voz 5 07:46 de récords no sé muy bien lo que es pero bueno eso es

Voz 1582 07:48 una cosa de ministros españoles que viven partivo es un poco siempre

Voz 4 07:52 no pero yo te preguntes si salía habló con Francia había preguntado si Francia podía poner un puerto porque lo tenía bastante más cerca osea al final como basó Cerdeña para evitar el mal tiempo pues estuvo a cinco kilómetros de la costa de Còrsega no inmoral me contestó que no lo habían hablado que habló con el embajador italiano para acompañar al Aquarius con dos barcos italianos pero que con Francia no sabía hablado o no entonces la sensación de que ha habido una una urgencia humanitaria y respondemos que estamos aquí también en insistían decir eso es para forzar Europa hablar de este tema que así evidentemente desde un punto de vista ideológico totalmente opuesto en la misma reivindicación que yo te voy a quitar dice nosotros vamos a rechazar ese barco para poner este problema en la agenda europea desde posiciones xenófobas en un caso solidarias en otro

Voz 0798 08:46 sí es que la carta de presentación de de Sánchez ha llegado a la vez que la carta de presentación de Salvini han complementado y menos mal porque por lo menos en ese juego político en el el barco a alguien la acogido porque ustedes hasta veinte días no lo hubiera cogido nadie sólo se hubiera presentado Salvini no

Voz 0874 09:02 en Europa que en realidad

Voz 0798 09:04 y obviamente dejando claro que que que es un gobierno con una decisión que a mí no me gusta es muy es ha sido muy eficaz como como gesto político porque realmente ha creado este debate ahora estamos todos hablando esto y mañana llega a este barco aquí no se habla se hablará de esto es que bueno no no se Javier si quería salir de esto pero pero es que el el el esta decisión de Salvini pues era cuestión de tiempo que alguien a tomar el han tomado él porque ha llegado ya a su promesa etc pero es que el Gobierno italiano lleva años amenazando con hacer esto un día no entonces simplemente ha llegado a alguien que ha ganado las elecciones con la promesa de hacerlo y lo ha hecho pero es que hace sólo un año en la hemeroteca ayer el mismo Gobierno italiano que era de ventiló ni de signo opuesto había un titular que era ese Italia amenaza con cerrar los puertos si Europa no ayuda Italia cuál era exactamente lo mismo ocurrió pues pues porque italiana muchos años haciendo un trabajo sola sesenta abandonada por Europa ya ya ocurridos es decir obviamente Salvini es quiénes pero que ahí hay un problema que el al que él reclama una una solución europea eso eso está claro hay

Voz 0754 10:16 la razón es que hay que constatar que Ny

Voz 0874 10:18 ni ni España ni Francia prácticamente nadie cumple con incluso con esas cifras que son ridículas

Voz 0754 10:26 este acogida en el reparto dentro de Europa de los de los inmigrantes

Voz 0132 10:31 nadie las cumple pero el golpe de suerte que ha tenido Pedro Sánchez y su gabinete es tremendo precisamente por eso que decías de una semana en la que se pasó de comparar España ya Italia que iba a pasar a justamente emerger la figura de Sánchez como él que calma a los mercados el que es pro europeo el que además pues se pone sobre la mesa el problema pero con una solución generosa luego veremos en qué se concreta no porque al final empieza el verano empieza el buen tiempo comienza comenzaba a llegar más personas a gestionar esa gente y además cuando llegan a al suelo español hay que proporcionarles Un una estabilidad hay una vida no hay sobre todos los menores que después a los dieciocho años se les deja en la calle a esos son cosas que son letra pequeña pero que son cruciales Europa tiene que empezar a plantearse qué va a hacer con todo con todo este tema que no es una cuestión exclusivamente española o italiana de buenos y malos no es un problema de todo el mundo de quién gestiona ideas pues que va que se va a hacer con todos esos miembros de la Unión de pleno derecho pero que no quieren acatar con Hungría Polonia con gente que ha dicho directamente que no quieren ser parte de de esta solución

Voz 0874 11:42 no no hacer con los inmigrantes a los que se acoge porque si luego los internas en los Cíes

Voz 0132 11:46 efectivamente plan mucho más en algo bueno

Voz 0754 11:49 es verdad España tenía tenia en España tenía estamos aquí muy apasionados discutiendo el España tenía experiencia tiene experiencia con eso es decir en la crisis de los de los cayucos Si durante el Gobierno de Zapatero se tomaron medidas muy razonables una era por ejemplo la ansiedad pues las cuestiones de inmigración no dependían del Ministerio de Interior y no es un problema de seguridad lleno de trabajo y se llevaron al trabajo a las los planes de acogida que parecía imposible iban a llegar tantos se se se destruían muy bien una ONG es subvencionadas y en las que también sobretodo se acogían los menores todo eso no es que se haya desmontado pero se dejaron mordiera es es es temas sin financiación en los últimos años

Voz 0798 12:39 lo que se hizo fue cortada el grifo se hizo acuerdos con los piensa aplicar ya está no se resolvió simplemente se taponó el agujero que Italia nunca ha conseguido hacerlo la en la política italiana a la misma es decir está Gadafi que no vienen

Voz 4 12:52 cuando empezó el problema de Italia

Voz 0798 12:55 a Gadafi le iban a construir una autopista de de de este a oeste pagada por Italia como peaje para que hiciera de policía no en en el momento en la pacto Berlusconi no el momento de caigan nazi empieza al problema de migración en Italia y de hecho ahora la única política es durante un tiempo fue intentar que no llegara luego ahora con cuando cuando fue la tragedia de Lampedusa en dos mil trece con más de trescientos muertos la Unión Europea fue Barroso allí al funeral grandes palabras ese hizo esta operación Mare Nostrum no que fue el primer esfuerzo de de dar dinero a Italia para operaciones de rescate y auxilio llegaron más de cien mil personas pero al cabo de un año en la Unión Europea pensaron que eso ya se habría olvidado cuando llegó el invierno dijeron bueno ahora van a llegar menos vamos a quitar el dinero quitamos la operación bueno a partir de entonces apolítica fue a ver si no llegan diseñado con porque el camino básicamente no dejó el rescate en manos de ONGs de Italia hasta hoy creo que ocurra

Voz 0754 13:53 B

Voz 0798 13:53 pues que el han seguido llegando porque van a seguir llegando el Aquarius que llega aquí mañana

Voz 0874 14:00 esto es un un un gesto de

Voz 0798 14:02 el Gobierno de Sánchez que es un gesto es fácil llegar el Aquarius hacer las fotos gestionar pero si llegara un Aquarius cada día o cada mañana y cada tarde a España es un problema distinto para España no eso eso Sánchez no plantea porque sabe que no va a ocurrir o no el está ocurriendo es que ha sido muy fácil sea fácil relativamente hacer esto is it es loable que lo haga como gesto para que Europa se lo replantee no sé si va a conseguir que se replantee nada pero el el problema es el en Italia va a seguir siendo el mismo lo que no sé es lo sientes barcos quién les va a coger

Voz 4 14:34 yo tenía con lo que hacía tenía con el lo hace España con Marruecos es decir hay acuerdos con un Estado que existe a diferencia de Libia Libia intenta hacerlo con con lo que sustituye el Estado con grupos según qué territorios en Libia pero claro que la el papel de gendarme en la Unión Europea lo hemos externalizado a nuestros vecinos del sur

Voz 0132 14:56 que no es un problema del sur y cada vez cada vez

Voz 4 14:58 que Marruecos tiene un problema que no tiene nada que ver con los refugiados con los migrantes por ejemplo porque un tribunal europeo decide que Sahara Occidental no entra en un acuerdo con Marruecos pues Marruecos casualmente abre la puerta

Voz 0754 15:14 ahí entran más llegan más inmigrantes

Voz 4 15:16 la agrupa por un problema así o proponer una porque han registrado el barco de Rey en el Mediterráneo

Voz 3 15:21 entonces es si problema lo tienen igualmente España lo tiene en Unión Europea a otro

Voz 4 15:29 lo que quiero decir es que la generosidad de un gesto están seis está por comprobar porque hemos hablado CIES pero las expulsiones tampoco están excluidas y se trata como más o menos después de algunos días de no disminuyen quieren hacer el problema de la misma forma que se trata en las que a las costas andaluzas al final expulsiones

Voz 3 15:49 los emigrantes de los migrantes de

Voz 4 15:52 Marruecos ha dicho por ejemplo a la a la periodista de El País que está el barco que están asustados porque piensan que es es la expulsar a sus países de origen

Voz 0132 16:01 lo que no puede ser es que se considere problema europeo del sur este esta situación sin embargo en las reuniones de los líderes europeos en el norte se crea que que que solamente hay que trabajar por la unión bancaria por la unión fiscal que por supuesto que sí pero es que esto también es Europa no os podéis imaginar lo lejos que parece que queda Estocolmo va de de de todo este problema no yo hablando con con europarlamentarios ni siquiera están trabajando en esta cuestión igual que los nuestros y a lo mejor son del mismo grupo político entonces claro al final hay una dejación de funciones por parte de los propios compañeros de Europa

Voz 4 16:39 pero luego por ejemplo Francia tiene Calais no lo tiene mediterráneo pero tiene pues ese acceso de inmigrantes en Inglaterra y no quedarse en en Francia sacará IU los países nórdicos escandinavos por ejemplo son los que más ha mostrado horas cuotas

Voz 0754 16:56 esto ya no lo tiene por ejemplo no ha cerrado las fronteras bueno pues ya

Voz 4 17:00 me me vale me valía el ejemplo de Suecia que tiene poco migración directa pero que si acoge como dentro de sus grupos

Voz 0874 17:06 yo no sé si al margen de la cuestión migratoria que por supuesto va a ser la prioritaria dado que además de Italia está en ese en ese sendero antieuropeísta ahora contemplamos entonces una perspectiva más del ámbito europeo podemos entender que España se convierte en el amigo del sur por lo menos de Francia y Alemania y no sé no sé si más de uno que de otro

Voz 0754 17:28 una una amiga también francesas es decir tipo Tele Exprés y te lo dijo así el amigo el sus España el nuevo amigo en el sur de Francia y Alemania lo que pasa es que hay que pensar sobre quién porque Alemania practicamente estará dividida ya entre una extrema derecha hubo una posición más razonable y y además se a nivel económico de España quizás más amigo de Francia Alemania pero sí al menos en política a Europea cabe esperar que España ese espiar a España una política mucho más activa que hasta ahora si uno ve los los actas de las reuniones en los diferentes encuentros a nivel europeo no es representante español no habla de es es decir los los europeos no saben no conocen las posiciones de España España presentó por ejemplo un papel muy ambicioso hace dos años creo un eso pues de unión unión fiscal presupuestos europeos eh es un Tesoro europeo era muy ambicioso y a Rajoy el ocho atrás a León en la posición alemana más cuando ahora hay que ver ahora cuál será la posición española les iba a ser si se vuelve a un nivel más ambicioso o no sí pero eso cabe esperar que España tenga posiciones por fin porque hasta ahora no las ha tenido

Voz 4 19:02 parece que ese dibujan por lo menos dos ejes no está el eje encabezado por lo Roma por Salvini más que por condeno porque parece que el el que preside el Gobierno no es el presidente del del Conseil sino sino el ministro del Interior hay por otra parte Alemania este Berlín pero también esto lo digo por el aliado de Baviera de Merkel que no tiene la misma posición sino una mucho más cerrada

Voz 3 19:30 la denigración es España a la cabeza de

Voz 4 19:34 de otro pueblo si es que se consolida ese pueblo no Francia y en la misma Francia ha reprochado a Macron de tener una posición que que es no tener ninguna posición es decir ha criticado Italia pero no ha propuesto ni sus puertos ni ninguna que hemos presentado como una fuerza de de propuestas no me he dado innovadoras en la Unión Europea el caso ha callado ya que llevo mucho y eso será repulsión en Francia es decir ver o defiendes o dejas de criticar Italia y asumes que que es muy complicado el tema y que entiende sus razones o te pones del lado español y abres un puerto en Córcega o donde sea no presten un enredos que ha sorprendido y ha decepcionado a mucha gente en Francia también rendimiento

Voz 0798 20:18 sino simplemente un apunte produce justo ayer Oxfam sacaba un informe que decía que hablaba de la frontera Italia Francia mentiría no en la en la Costa Azul decía que Francia está rechazando allí a muchísima gente eso ya lo sabíamos hay campamentos un poco como Calais pero en vez de ser Francia que se amontonan porque quieren pasa de Inglaterra son el el Escalona Interior no los que están en Italia quieren pasar a Francia allí han rechazado en estos nueve meses anteriores dieciséis mil quinientas personas de los cuales una cuarta parte son menores según denuncia Oxfam pues Francia muchas veces lo les cambiar los papeles para que parezca mayores y los devuelve o hacen como que lo han pedido que les devuelvan y luego hay abusos celdas sin comida sin agua así manta de Rajan las olas de los zapatos les quitan la la la SIM del teléfono y es que hay un detalle que es que los niños no es como los adultos no que el primer país que llegan están obligados a pedir asilo ahí con los niños no existe esto pueden pedir asilo en el en otro que si quieren no es decir que Francia debería coger los piden asilo allí no bueno todo esto lo denuncia Oxfam de Francia que lo todavía se le llenaba la boca diciendo a Italia solidaria no sé que ahí Salvini tiene razón los talento está muy ofendidos porque bueno también para los piques con Francia Italia basta poco no

Voz 5 21:29 pero pero es que en vamos yo conozco cómo están en el Mundial no no saques ese tema porque pero esperamos

Voz 0798 21:38 pero amigo estarían los que que que no son en absoluto de Salvini han votado hay ahí digamos que él no según en en eso no es decir que también hay demuestra la potencia del del mensaje de Salvini que incluso entre los que no le votan de repente se ponen a su lado cuando se la Italia de no ser generosa insolidaria porque no lo ha sido no lo es no

Voz 4 21:59 hay que el pánico que en Francia el Frente Nacional ha claro entonces no tomar posiciones yo creo que son mi posición personal yo creo que es una equivocación porque al final es una forma de comprar sin decirlo el discurso defender aclara no

Voz 0754 22:13 pero eso ese pánico lo poníamos tiene a todos en Europa incluso

Voz 4 22:17 en España existe Vox

Voz 0754 22:18 sí espérate a ver las siguientes elecciones él él

Voz 5 22:22 bueno no sé si la tecnología y la axila derecha yo estoy viendo muchos quién no hay crítica la derecha española

Voz 0754 22:28 eso sí se puede derrumbar es decir si el PP no consigue en el encuentro de la derecha española tenemos tres partidos ahora totalmente sabía bueno entonces esto ese campo esto

Voz 0132 22:40 es precisamente lo que más sorprende en el extranjero cuando hablas con la gente es que aquí no haya un partido xenófobo con suficiente representatividad porque no lo hay porque no existe en la sociedad ese reflejo pero muy activa

Voz 0754 22:52 iba a comentar otra cosa el Si si pensamos que en que Trump ya no es el aliado con el que podemos contar como dijo Merkel y creo que todos estamos de acuerdo Si Si la Rusia de Putin es un estado

Voz 4 23:09 con una democracia duros que amenaza Europa

Voz 0754 23:14 hay anexión a otros territorios que que que que conclusión tenemos que sacar los europeos eso es que tenemos que sacar la conclusión tiene que sería que nos tenemos que unir en este eso no nos ponemos de acuerdo en Nara no nos ponemos de acuerdo en la política económica común lo ponemos no los podemos jugar una política exterior común tampoco una política común de inmigración sin no se cambia eso si no cambiamos si no nos ponemos de acuerdo sino no se no vemos que nos tenemos que poner en Europa

Voz 4 23:48 va a ser un barco que naufraga J que está usando

Voz 0132 23:51 como argumento que que emplean también eh los de Trump como en muchas ocasiones China no para para minimizar el poder de Europa de la Unión Europea para para restarle importancia el proyecto va a paso vamos de tortuga pero algo se consigue poco a poco se hace acaba de cambiar la estrategia de defensa comercial justamente porcina por Trump era la primera vez que cambiaba en quince años muy poquito pero algo sí otro

Voz 0874 24:17 lema con Europa no ya lo decía Henry Kissinger porque Europa nunca una amenaza porque cuando quiero llamar a Europa no sé a quién llamar por cierto Ana fíjate con todo eso que pasado lo poco que se ha hablado de lo que deberíamos estar hablando ahora seguramente de lo que habríamos hablado sino hubiera habido todo este lío que es desató unión con de Donald Trump con Kim Jong Un proyecto que detalle muy divertido en Fox News cadena conservadora bueno divertido alguien ha sido despedido seguro el el que escribe debajo los tiques esta donde se ponen los titulares Breaking News comienza la reunión de los dictadores en Singapur

Voz 0132 24:52 está claro pero bueno ambos tienen su foto que era lo que querían vender en casa e ir veremos a ver qué sale de todo eso es cierto que que sí pero creo que es es es ahora mismo está la gente más preocupada en el tema de la guerra comercial que de que pueda salir de la foto de Singapur

Voz 0874 25:06 no sé si tienes opinión si queréis darla del hecho de que nuestros Reyes Bayo cuando nuestros leyendo los hemos votado los los reyes vayan a el martes a la Casa Blanca con trampa hacía falta que una foto con Donald Trump yo creo que era innecesario no

Voz 0132 25:21 qué pasa si no de las máquinas es que qué pasa si no te sacas esa foto lo que quiere decir al final a veces la foto años ya tampoco poco

Voz 4 25:30 esto supone que el Rey es jefe de Estado y que no entra en en amigos y enemigos diplomáticos si quieres una visita de Estado a Estados Unidos no puedes no dar la mano a su a su jefe de Estado no Pretty que se hubiera podido reprochar casi más si hubiera boicoteado y se hubiera sabido ir a Estados Unidos no

Voz 0874 25:53 no habría que haber hecho a lo mejor es no organizar esas visitas desde el principio no una vez que sabes que ha ganado este individuo las elecciones pero en fin hay hablabais antes de la nueva filosofía de comunicación digamos del nuevo Gobierno de hecho Pedro Sánchez una de las intervenciones de la moción de censura que luego le llevó a Moncloa señalaba que una de sus prioridades iba a ser de hecho la transparencia como así parece que de momento está siendo aunque no terminamos de entender el uso de las comillas que esto

Voz 0754 26:19 decenas

Voz 0874 26:21 la transparencia es uno de las cuestiones de las que andamos más necesitados en este país no solamente en lo que tiene que ver con el Ejecutivo de hecho está con nosotros también alguien a quien conocéis es un gran periodista ha venido de vez en cuando aquí al estudio es Íñigo de Barrón que es compañero de El País experto en temas de financiación cómo estás Íñigo buenos días

Voz 1054 26:39 qué tal buenos días hoy unas visitas en calidad de

Voz 0874 26:41 presidente de la Asociación de Periodistas de Información Económica y es una visita que además tiene mucho que ver con esta cuestión de la que hablamos no que es la la transparencia en en vuestro ejercicio de la profesión al fin y al cabo

Voz 1054 26:53 pues sí la verdad es que sí es un tema que dentro de la Asociación de Periodistas Información Económica no sabía preocupado bastante porque Nota vamos como a medida que la crisis iba avanzando las empresas serán cada vez menos dadas a participar hace ruedas de prensa a poner a sus máximos ejecutivos ante los medios Ivano esto era un comentario cada vez más frecuente entre nosotros pero quisimos dar un paso más quisimos ver si eso realmente sí sí se aguantaba de una manera un poco más científica hicimos un estudio informes preguntando a las grandes compañías cuántas veces habían colocado a su máxima ejecutivo delante de los periodistas el último informe hicimos unos dio que veinte de las XXXV grandes de las del IBEX35 treinta y cinco no habían hecho ni siquiera una rueda de prensa al año en el que participara su primer ejecutivo sea presidente ósea a consejero delegado entonces bueno ya con este informe con este informe ya nos fuimos directamente al a al al supervisor de los mercados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores para vas ponerle que estaría era un problema que podríamos demostrar científicamente genera una sensación no iban los hemos tenido suerte porque realmente el el presidente de la Comisión Nacional albergaba valores Sebastián al Bella lo vio como un tema de lo que comentabas de falta de transparencia y que era una práctica que había que cambiar en España bueno conseguimos que que editara une un código de buenas prácticas en el que refleja este tema en el que se recomienda que al menos una vez al año existe da una vez se celebre una una presentación de resultados con la máxima participación de esa con la participación del máximo

Voz 0874 28:43 Ejecutivo pues cuando los lo que hacen es que lo presentan todas al mismo tiempo para que así hables de del banco al que le ha ido peor

Voz 1054 28:48 bueno este es el otro problema es cuando a veces se solapan las ruedas de prensa en el mismo día Gurría bueno ocurre con con las entidades financieras que a veces presentan tres de ellas presentan resultados el mismo día no entonces que bueno también hemos tenido que pedir mediación para que este problema de sucederse escalón en un poco las presentaciones no aunque hay que decir que el sistema financiero es más transparente incluso suelen dar hasta cuatro horas de prensa Alagna mientras que las otras grandes compañías no daban ni siquiera uno no y luego también a la Comisión Nacional de los atendió en otro problema otros dos problemas importantes quitan esas notas de prensa ininteligibles que recibíamos en la que había todo tipo de de siglas que ya eran imposibles de descifrar y que cada cada año eran no así la distintas al año anterior con lo cual tampoco podíamos hacer comparativas

Voz 4 29:46 escritas por un médico a mano

Voz 1054 29:49 esto ya requería de un especialista para ir descifrando las también en ese código Se recoge que las a todas las siglas y todas los nuevos baremos que utilicen las compañías deben ser explicadas deben ser llevadas para atrás en el tiempo de forma que puedan ser comparables no

Voz 0874 30:08 pero

Voz 1054 30:10 pero también nos ha cogido perdona la el hecho de que las notas de prensa no lleguen algunas horas intempestivas era también

Voz 0874 30:16 por fax

Voz 1054 30:18 el truco cuando son malas noticias pues darlas a las once de la noche hoy a las nueve y media o en fin especifica incluso en este código que hay que pensar en los medios de papel que tienen unos procesos más complicados que los medios online solo no bueno hasta aquí por eso es fin estamos contentos de haber logrado este este acuerdo con la comisión

Voz 0874 30:39 que el que maldad mandar esa nota de prensa cuando saben que la rotativa ya están cerradas si como muchos son los digitales de todas maneras hemos hablado aquí de quería comentarlo con vosotros alguna vez de esto no yo los que habéis trabajado fuera y los que estáis ahora de fuera trabajando en España a mí me sorprendía mucho en Estados Unidos por ejemplo Ana tú lo habrá vivido igual que allí te devuelven la llamada siempre tú tú llamas a cualquier departamento a la Casa Blanca al departamento estaba un banco el sector privado el sector público luego quizás no te digan nada pero la llamada te la devuelven te explican su posición te envían los datos que tú necesitas

Voz 0132 31:10 sí a mí es que me contestaban los CEO de las empresas en el Nasdaq yo iba al principio decía esto no puede ser de besarle el becario la persona de prensa que que que es amable conmigo porque no soy nadie no no no el CEO oí muy amables tenían siempre siempre estaban ahí íbamos contestaban a la hora y aquí es imposible

Voz 0874 31:30 ya Íñigo en España gran Mathieu bueno en tenis en Italia es que hay

Voz 0798 31:35 es bastante curioso que es que la consideración social de del periodista es bastante elevada entonces yo siempre cuento que me hace gracia recibía las cartas que ponía egregio doctores

Voz 5 31:46 se te sube el amor

Voz 0798 31:48 la la aquí es verdad que la consideran social en fin tampoco es tan elevada por decirlo de alguna manera bueno he dicho esto para las formas no siempre te contestaban pero bueno sí que con la prensa extranjera tenían especial delicadeza porque también los italianos creo que tienen esto de estar siempre muy pendientes de lo que dicen de ellos no y eso se traduce aparte de las playas en la en las relaciones internacionales que están muy pendientes de la prensa extranjera no

Voz 0874 32:14 esto es pueblerino no es porque no lo sé no

Voz 0798 32:16 yo creo que no les qué dirán es en poco no bueno es el qué dirán pero es el qué dirán de forma inteligente es decir para detuvo a A de cuarto estrategia lo que quieres que oiga lo otro no es no es que que dice que van diciendo de mí por ahí en el pueblo no sino al revés Osasuna táctica pero al natural vamos no no es que no es que esté pensando en ello y entonces en ese sentido la relación con la con la prensa yo creo que que que son bueno y luego tengo que decir quizás estos una impresión mía eh pero ya lo mejor que lo polémica pero a mí trabajando en España mañana cuando hago cosas con Cataluña no me pasa tanto sea de los catalanes creo que en esos son mucho más formales y responder a las llamadas si te te organizan todo rapidísimo no lo sé quizás mi sensación

Voz 0132 33:01 diferente las grandes empresas

Voz 0798 33:03 si yo hago las temas políticos a sociales

Voz 0132 33:06 qué es lo que comentaba Íñigo da igual de dónde dónde esté la sede social de la empresa aquí está pasando que no no tenemos acceso a a la primera línea de las empresas levantando el teléfono eso no ocurre en otros países sí

Voz 0874 33:20 quien no conocemos Annan ni siquiera la voz de algunas de los grandes de este país verdad

Voz 0132 33:25 bueno hay algunos que mantienen si efectivamente una vida muy son celosos de su intimidad pero lo que estamos hablando es algo grave porque nosotros entendemos a cubrir información económica que un titular puede mover mercado pues puede tienes que ir con mucho cuidado pero luego hay información que es importante que se analice pues de manera correcta y lo que decía Íñigo no lo puedes hacer en diez minutos no te pueden mandar datos clave o un dossier de trescientas páginas para analizar unos resultados y pretender que que de ahí saques la noticia al final lo que hacen es enviar un extracto con los titulares que que ellos consideran que son beneficioso o menos dañinos para la empresa yo no sé en qué momento Se produjo este cortes y fue la crisis no ha sido una falta de respeto progresiva o también que los medios de comunicación también están endeudados Si hemos ejercido nosotros la autocensura a la hora de publicar cosas muchos y muchas empresas son acreedoras de los propios grupos de comunicación pero al final lo cierto es que no estamos pudiendo trabajar siempre como queremos no de manera correcta

Voz 0754 34:33 basta ver la evolución de personas periodistas trabajando el gabinete de prensa estás trabajando en acciones esta es esto o sea o sea se ha convertido en lo contrario como debería ser es decir los los se se gana más en los gabinetes de prensa gen las federaciones y ya hay más ofertas de trabajo it is sobre todo lo que yo pienso que la de los los medios también tienen la culpa un poco en eso eso en España es especialmente y así es muy penetra hable acción gabinetes de prensa es decir periodistas que están en redacción eso Ana gabinetes de prensa luego vuelven a las redacciones luego representan una empresa el esto en Alemania es diferente es que si tú te vas al otro lado extras en el otro lado

Voz 4 35:23 ahora te vas a un periodista que yo es una cosa que no puede entenderse responsable de prensa responsable de comunicación pero no es periodista aunque vayas estudiando

Voz 0132 35:34 pregunto a vosotros yo política incluso el Purito

Voz 4 35:37 porque como tal y hay una línea que no pasa nada es muy honorable es responsable de comunicación pero es lo que yo no me presento como encargado

Voz 0132 35:46 tú como responsable de comunicación en Francia o en Alemania puedes llamar a una redacción decir mira te llamo para publicar esta nota de prensa porque porque aquí se hace yo directamente digo vale te paso con marketing pero a mí me ha pasado con ingresos del sí

Voz 4 36:00 no

Voz 0132 36:03 efectivamente sí lo hacen aquí es porque pueden hacerlo en algunos sitios si nosotros hemos

Voz 1054 36:08 notaba perfectamente que ellos Sanidad avanzando en su forma de transmitir esa información que ya empieza a pasar la línea de la publicidad a medida que la crisis iba avanzando y que los medios eran más débiles obviamente esa es una relación directa entre el poder de las compañías la debilidad de los medias

Voz 1582 36:30 la diferencia o de la publicidad no nuestra propia propias por supuesto claro por eso ya es el hecho de ir a recurrir a la Comisión Nacional mercado

Voz 1054 36:37 es que esto esté en un papel oficial ya no sea una pataleta de unos periodistas inconformistas toque en fin que que nos ponemos negativos en una situación no esto es algo que yo lo hemos demostrado ir siempre les decimos queremos que un CEO de una compañía Un primer ejecutivo en Sudán en su sueldo está el salir a una rueda de prensa sin límite de preguntas sin límite de de invitados no pueden coartar quién puede y quién no puede estar y que todo el mundo pueda preguntar

Voz 0754 37:09 eso no se puede no se puede extender eso a la política también porque en la política de su tampoco lo tenemos sin límite de preguntas si cosas así el

Voz 1054 37:18 claro pero yo creo que la política mucho más acceso a la gente que en las compañías

Voz 0798 37:23 oye tú no tú no crees que también tiene algo de táctica de imagen en el sentido de que todos recordamos cuando de repente es noticia junta de accionistas comparece es una especie de como si de repente se magnifica ascendió a este consejero delegado que es hermanos fiesta en la tierra una vez al año aparece y desaparece no lo saber nada de él es ir apenas habla es un titular y porque como nunca habla es noticia te tiene algo de intencionado en ese sentido de de de que por qué es lo que parece no es decir

Voz 1054 37:50 por supuesto que tiene intencional porque la junta de accionistas legalmente es el acto más importante porque se supone que que es el acto ante los dueños de la compañía que sobre los accionistas pero todos sabemos en la práctica que la junta de accionistas eso no actos bastante controlados y bastante delimitados por las propias compañías que tienen con lo cual la exposición real es mínima además no hay un

Voz 4 38:10 se lo pregunta respuesta directamente sino que sí

Voz 1054 38:13 vuelan todas las preguntas luego se agrupan todas las respuestas convenientemente y claro esto no sustituye a ninguna rueda de prensa es un punto que también les hemos dicho a ellos era claro que nosotros no somos accionistas ni somos analistas porque también muchas veces nos dicen bueno no lo hacemos con periodistas pero meteros si queréis en en la conferencia con los analistas es decir no no vamos con ninguna conferencia de analistas Luis II queremos hacer una rueda de prensa de periodistas que nos interesan cosas diferentes planos analistas y queremos hacer preguntas distintas claro y creemos yo creo que la ciudadanía a los clientes de esas compañías ahí la sociedad demanda una transparencia mucho mayor que la clase podría demandar hace veinte años entonces las practicas tienen que ser distingue además que cuando uno habla

Voz 0798 38:55 a menudo at dice tonterías si hablas una vez al año de supermercado todo parece

Voz 1054 38:59 sí claro en el fondo hay una táctica de protección al al gran ejecutivo no les pones lo proteja y entonces no mete la pata

Voz 0132 39:08 hablamos de cambio de mentalidad y este es uno de los últimos vamos de del del mayor nivel los aquí al final la gente quiera salir y hablar y no tenga problema ese va a ser el gran clic en en este país y con los medios y que sepamos también que compañías ponen publicidad en qué medios cuando empecemos a conocer todo eso serán realmente a la información claro realmente la información va a fluir

