"Dimitir", ¿no era un nombre ruso?

Voz 0874 00:00 Cristina Pardo buenos días hola qué tal te sigue poniendo el teléfono

Voz 1 00:04 bueno sí hombre hoy estoy en tu sitio de de aquí a decir no me OME

Voz 0874 00:10 pues oye pero Tutu las comillas y que las cosas bien no hoy es lo que contábamos antes no que hay muchas veces que hables como un político cuenta cosas pero no pero no me lo digas pero siempre estás contando

Voz 0444 00:21 sin Messi si no a mí no me suelen decir no me cite eso no lo digas lo que sí me dicen es no CITES fuentes de tal

Voz 0874 00:27 cita otras fuentes para despistar igual no me parece atente te te ayudan a despistar

Voz 0444 00:32 no pero lo que te dicen es igual pues no CITES fuentes de la dirección del partido y cita fuentes no de la dirección del grupo parlamentario que no deja de ser verdad eh ambas cosas pero bueno pues igual se desvía un poco el tiro y me parece bien parece una petición menos

Voz 0874 00:46 vamos ya bueno empezamos bueno lo tuyo venga vamos vamos eh porque se nos olvida que pasan cosas Joy en el Diccionario de conceptos políticos hablamos de ministros que dimite

Voz 0444 00:58 si lo hacemos a raíz de la dimisión de máximo Huertas como titular de Cultura

Voz 0874 01:02 de que ya tiene un título de por vida que es el ministro más efímero de la democracia

Voz 0444 01:06 sí dimitió por sus problemas con Hacienda en el pasado irse despidió con una intervención incendiaria en la que se presentaba como víctima de una jauría

Voz 1535 01:19 aconsejado por mi asesor fiscal como tantos compañeros periodistas actores tantos creadores como tanta gente de este sector facturó entre los años dos mil seis y dos mil ocho a través de una sociedad limitada en aquel momento sellos voy a decir supongo que lo recordaran ustedes que aquellas inspecciones retroactiva porque si lo fuera no eran una caza de brujas contra críticos con aquel Gobierno quizá no va a escucharse porque vivimos en una sociedad ahogada por el ruido por la descalificación pues la desinformación interesada donde las explicaciones ya no tienen cabida consciente de que la inocencia no vale de nada ante esta jauría

Voz 0874 02:05 bueno sí les ha dicho que España es un país en el que se dimite poco no que te salga material para una

Voz 0444 02:11 pues sí porque es que en España han dimitido hasta veintinueve altos cargos del Gobierno por razones distintas el primero que quiero destacar es Alfonso Guerra

Voz 0874 02:19 que dimitió como vicepresidente le costó eh sí

Voz 0444 02:22 a negocios de su hermano es curioso porque PP y PSOE se parecen más de lo que les gustaría en cuanto saltó el escándalo su reacción fue proponer medidas para que no se volviera a repetir en el futuro

Voz 3 02:33 el Gobierno ofrece desde ahora su colaboración para hallar la fórmula más adecuada es necesario reforzar cualesquiera mecanismo de control hagámoslo también pero hemos de hacerlo desde un talante positivo para perfeccionar la democracia no para disponer de un arma arrojadiza con la que golpear impunemente a quién se ponga a tiro

Voz 0444 02:56 y al final se marchó el siguiente que vamos a esta Carles Corcuera que dimitió como ministro del Interior

Voz 0874 03:03 si hablamos de la ley mordaza pero esto la ley de la patada en la puerta

Voz 0444 03:06 sí era una ley que básicamente permitía efectuar detenciones registros sin mandato judicial Corcuera lo justificaban

Voz 0801 03:13 nosotros no queríamos entrar en la casa de los ciudadanos solamente queríamos entrar en las casas donde se vendía droga porque daba la casualidad de que si llamamos a la puerta cuando entraban la droga estaba en el en el baño la vía gira que suele ser habitual que las fuerzas de seguridad vayan por detrás de los delincuentes

Voz 0444 03:37 quería ser como el como el sábado

Voz 0874 03:39 pero Clouseau te acuerdas la siempre escondido

Voz 0444 03:42 luego el Tribunal Constitucional tumbó su ley años después Corcuera echaba la culpa del fin de su carrera política

Voz 0801 03:48 a los periodistas sino hubiera dimitido vosotros los periodistas vivir masacrado

Voz 1 03:55 estoy viendo dimitido y no dimito

Voz 0444 04:00 más venga Antoni Asunción también

Voz 0874 04:02 el ministro del Interior si el ministro

Voz 0444 04:05 Luis Roldán el entonces presidente Felipe González le despidió sin grandes alharacas

Voz 3 04:11 ahora no me dejó gran cosa

Voz 4 04:14 me dio ánimos a localizar a su objetivo ahora veinte años aproximadamente

Voz 0874 04:19 sí sí aquí tiene dos mil pesetas más ministras socialistas él fue una época con tantos escándalos que pocos me parecen por lo que estás contando

Voz 0444 04:28 pues fíjate que un escándalo en el que dimitieron dos de una tacada me refiero al vicepresidente Narcís Serra el ministro de Defensa García Vargas por las escuchas del CESID haciendo honor a nuestra tradición ibérica Serra no sabía nada

Voz 5 04:40 que el Gobierno ni ordenó ni conoció ni utilizó estas informaciones sobre escuchas privadas

Voz 0444 04:50 luego está José Bono

Voz 0874 04:53 dimitió como ministro pero luego tuvo una carrera como comentarista

Voz 0444 04:58 creo que no hay ningún barón antiguo del PSOE que haya renunciado a ese puesto en Le comentarista Bono se marchó dijo por motivos personales y lo que explico en aquellos días es lo contrario de lo que describió después en sus memorias

Voz 6 05:11 si fueran a pesar de que Franco lo decía en la cárcel si no lo permitía son libres yo me echo Franklin Pelegrino estatutos de todos

Voz 0444 05:22 en sus memorias y dejaba entrever que sus discrepancias con Zapatero sobre el Estatut habían sido determinantes haber más ministras socialistas que dimitieron Mariano Fernández Bermejo

Voz 0874 05:32 el de cacería con Garzón no

Voz 0444 05:34 sí era ministra de Justicia le pillaron de fin de semana con el juez que por aquel entonces instruía el caso Gürtel en su último día el discurso tampoco se puede decir que fuera rompedor

Voz 7 05:46 utilizando utilizando ve en contra de ese proyecto por el que uno trabaja ir uno no ha venido aquí a estar

Voz 0444 05:57 al banco he querido rescatar una curiosidad de la época no sabes quién era el portavoz del PP encargada de desgastar a Bermejo pues Eduardo Zaplana hombre hoy inquilino penitenciario si ayer dando lecciones de ética

Voz 8 06:11 lo que menos falta hace en estos momentos en el Gobierno en la política española y mucho menos al frente de la justicia con los tiempos que estamos viviendo son ultras

Voz 0444 06:19 vamos con los del PP me quedan pocos Alberto Ruiz-Gallardón que dimitió como ministro de Justicia al ser desautorizado por Rajoy con la ley del aborto

Voz 0874 06:25 la ley restrictiva que al final el Gobierno solamente defendía

Voz 0444 06:28 sí por eso quería destacar una ironía maravillosa de su discurso de despedida

Voz 9 06:32 algunas veces he comentado internamente que creo que este ha sido el Gobierno que mejor relación interna ha tenido que más solidariamente los institutos ministros menos rivalidad

Voz 0444 06:46 también dimitió ver o mejor dicho la dimitieron

Voz 0874 06:49 yo recuerdo que esos proyectos en educación generaron muchas protestas incluso

Voz 0444 06:53 tantas que dejó de ir a los Goya por ejemplo pero sí hay unas declaraciones suyas que levantaron polvareda fueron esto

Voz 10 06:58 pues si es que nuestro interés es españolizar a los alumnos catalanes y que se sientan tan orgullosos de ser españoles como de ser Qatar

Voz 0444 07:07 oye nunca pensé en una sección sobre dimisiones en España miedo a quedar sin tiempo

Voz 0874 07:12 es verdad que hay ochenta segundos fuera más dimitidos Beich no te puedo decir soriana Matos alguno más oye pues hacemos una segunda parte si quieres o bueno esperamos dos semanas habrá muchas más Cristina Pardo un beso adiós