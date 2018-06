La acróbata vaginal y el mordisco de la rotonda

Voz 1 00:00 no tienen

Voz 0874 00:45 con Íñigo Domínguez repasamos de vez en cuando la Prensa Ibérica hombre además con tanta dimisión y tantos cambios Iñigo seguro que encontraríamos por ahí en algún periódico algo así como el abuelo de Maxine Huerta desde el pueblo oscense de no sé qué pero bueno menos

Voz 3 01:02 pues porque hay cosas de esas me ha perdido ya llegaremos pero hay hay hay un montón de cosas que nos ha mandado la gente que tenemos ya demasiado material esto tiene que convertirse en un programa autónomo no no una sección de este problema y un teléfono de whatsapp que es el seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve un número de whatsapp

Voz 0874 01:19 en el que la gente no es manda enlaces a fotografías con noticias o enlaces directamente la información publicada o fotos de los periódicos locales si es que son los senos acumulan emirato de lo que tienes eh si es que

Voz 0798 01:31 que estas estas semanas han sido en las portadas de la prensa local tampoco había tanta diferencia según la prensa nacional porque con todo lo que hay de de de Gürtel la sentencia del caso Nóos la dimisión de Zidane la caída del Gobierno la moción de censura bueno te imaginas que dan la llegada de Pedro Sánchez en breves no bueno que yo buscaba siempre voy a buscar siempre

Voz 3 01:52 con intención yacía a veces a veces ocurre pero es que éstas

Voz 0798 01:57 semanas han sido bastante unánimes ya una así unas

Voz 3 01:59 sí había cositas por ahí ahí ahí ahí

Voz 0874 02:02 es una semana por la semana que es digamos en el calendario en donde hay final de temporada en muchas competiciones deportivas lo cual habitualmente para la prensa local también ocupa muchas columnas

Voz 0798 02:12 sí eso eso ha sido curioso es decir el que había grandes acontecimientos políticos pero ahí es donde se ve que si el fútbol hay noticia local se come todo sea la la la foto de portada en muchos días importantes del arresto de Zaplana no en muchos sitios era lo lo que estaba pasando en con el equipo local porque en muchos lugares de España se están jugando el ascenso a Segunda B a Segunda a Primera o el descenso también claro eso afecta muchísimas lugares no entonces pues pues aparecen en en en con relieve pues los las las peripecias y los destinos de la Gimnástica de Torrelavega de Loles sede en Mallorca de Calahorra que Don Benito no entraba en la promoción o no has portadas el Diario Montañés mexicanas no por ejemplo el Montañés en la gloria con la Gimnástica no pues porque todo hacía cuatro cuando eso no no sí no o Castalia se gana otra ronda el Castellón que también estaba ahí peleando no que

Voz 3 03:09 empató con el tropezón que esto sea un poco en ascensos a Segunda División

Voz 0798 03:13 bueno tampoco es un tema curioso bueno hizo una vez un reportaje de la Segunda Segunda B era es un mundo muy muy curioso ido meses sufre mucho con el fútbol la que se vive con con mucha pasión no pico en segundas y si no es épico glorioso histórico como todo y luego él también había una parte de periódicos queda todo lo contrario que es cuando la ciudad Mali descendían pues eso es un drama la tragedia la hecatombe la catástrofe el final de todo no lo conoce

Voz 3 03:40 así buena parte de fútbol algo más por ahí pues sí porque es que aparte de de fútbol claro hay hay otras

Voz 0798 03:46 lo cosas en el mundo no hay bueno por ejemplo eh en el diario vasco pues la portada fue el Bera Bera el equipo de femenino de San Sebastián campeón de Liga no ir por ejemplo en el norte de Castilla un titular el otro día Saleh en equipo hay levantaron la Copa todos contentos es el año mágico del que esos hice son muy caro en cualquier momento

Voz 0874 04:10 describamos es la portada porque es fotografía a plena Pajín

Voz 0798 04:12 claro claro porqué cualquier vallisoletano aficionado al rugby y sabe que el Quesos Entrepinares un equipo de de de rugby no de con mucha tradición y solera de Valladolid allí esta noticia absoluta ese día no iba más allá incluso deportes muy minoritarios por ejemplo lo que pasó en el País Vasco no en el diariovasco fue fue portada absoluta el el el el el torneo de manomanista no de pelota

Voz 3 04:39 pues que Altuna III ganó a pero se realista Íñigo le El titular el día Albert una asalta el trono no usa tres recupera la txapela para Guipúzcoa eso es no porque claro luego aquí pero qué la chapela

Voz 0798 04:54 por un hombre porque es el el Chapel Doom el campeón pues se pone la txapela Angulo como la Copa no para que tengo una copa podían tener una txapela pues es eso y luego también hay esta cosa entrañable Ikeda entender todo ese mundo que hay ahí de tradición pues que que los jugadores son como los reyes son los Papas no tienen tienen números no Altuna III se enfrenta a cinco porque son pues de la misma familia o sobrinos hijos etcétera no es igual

Voz 3 05:22 no es bonito además tú tú como vasco perdona hay un antes y un después no cuando uno se gana su primera txapela pues si yo nunca nunca me ha a poner peros Mi vida sin lo

Voz 0874 05:40 ABC Canarias pues yo pedazo de titular sí sí

Voz 0798 05:43 que hemos escogido aunque es siempre tenemos prensa local porque la esquela que mejor lo contaba escriturar es increíble no emerge en el Triángulo de las Bermudas un trozo de dique seco del puerto de Tenerife

Voz 3 05:54 desde que se ha ido para allá es una historia increíble

Voz 0798 05:57 increíble muy curiosa porque era un dique artificial que traían a Tenerife Un barco sí pero vamos una una monstruosidad dedique Iván pues eso pues tranquilamente por el Atlántico pero debió hacer mal tiempo extrajeron no no lo sé total que se perdió la mitad por el camino se perdieron doscientos setenta metros ocho ochenta mil toneladas de dique qué es el ex perdió claro en en Canarias fue noticia en su momento indignados creo que barbaridad con lo que ha costado íbamos a el puerto nuevo y tal el caso es que han se pensaba que se habría hundido en el mar no ochenta mil toneladas tú te imaginas que se hunde en el mar pues no han aparecido flotando en el Triángulo de las Bermudas allí generalmente las cosas desaparecen no deben estar ahí todos los mecheros paraguas calcetines cargadores del mundo pero

Voz 3 06:42 estar tratando pero esto de que era de Gomaespuma

Voz 0798 06:44 bueno pues ese hombre iba a ser el dique del puerto esa que sí que flotaba pero se habría hundido no

Voz 3 06:50 y nada pues allí la han encontrado estoy muy curiosa es curiosa si en Murcia

Voz 0874 06:57 no nos olvidamos de grandes cuestiones a veces en el

Voz 3 07:01 tanto el titular de La Opinión de Murcia es muy fuerte a mí me sorprendió mucho porque pensaba que esto

Voz 0798 07:07 está superada pero no dice denuncian que ciento treinta y tres

Voz 3 07:11 lejos de Murcia tienen cubiertas con amianto es que es increíble entonces me puse a enredar efectivamente pues hay un

Voz 0798 07:19 Botero de noticias en los últimos meses de colegios con con amianto material cancerígeno que se utiliza la construcción hace muchos años seguido retirando no pero están apareciendo denuncias en Ceuta Móstoles Getafe en Andalucía no empieza a ser noticia claro de manera siete

Voz 0874 07:34 fijas en la portada de La Opinión de Murcia en la foto es un señor con dos alcachofas esta noche

Voz 0798 07:39 también habría interesado mucho si no tiene nada que ver no no pero creemos alarma porque es simplemente que es el desplome de los precios de las hortalizas no permite a los a los agricultores cubrir ni la mitad de lo que les cuesta

Voz 3 07:51 producirlas no y esa es la noticia de Murcia

Voz 0874 07:55 además de estas estas cuestiones un poco antipático otra para no tomarse a broma esto qué pasa en Asturias

Voz 0798 08:01 sí hay también hay fuga de empresas no se habla pero que por razones muy distintas dice la presión inspectora de Hacienda en Asturias fomenta la fuga de empresas a Madrid y entonces pues según La Nueva España pues eso que que que hay más controles que en otros sitios estimulada la deslocalización de sociedades mercantiles no

Voz 0874 08:21 sí claro antes de su no tiene que empezar a pensar que es más rentable es si hacer inspecciones intensivas Iker se fue en las empresas de esa región no es una disyuntiva poco complicada oye tarda mucho en en llegar algo de animales

Voz 0798 08:36 bueno tranquilo porque tus deseos son órdenes ya estamos en La Nueva España que habla es una noticia preocupante por desgracia que es la desaparición del urogallo en Asturias es inevitable dicen los técnicos del del Principado dicen que quedan ciento cuarenta y cuatro ejemplares no de este de este ave que están en las montañas del Cantábrico no pero aunque es un tema en el que yo desde que soy pequeño llevo oyendo hablar del urogallo que se acaba acaba pero

Voz 3 09:04 la verdad que ciento cuatro son bastante pocos yo esperaba algo más tipo loro Paco eh no es una marejada mal cuarto comentaremos difíciles de localizar a ver Huelva

Voz 0874 09:15 información no sé si pedirte que explique porque además ese horario infantil obviamente lo que lo que está entrecomillado propone acróbata vaginal

Voz 3 09:24 sí me he dicho

Voz 0798 09:25 contexto el contexto tampoco gran cosa pero bueno es piden la retirada de publicidad de una acróbata vaginal de un prostíbulo

Voz 3 09:32 esto ha sido en Lepe ella se sí igual no ha sido una publicidad bastante vergonzosa que hay además cerca del colegio

Voz 0798 09:39 pues que es de un prostíbulo en la Ayamonte no anuncian

Voz 3 09:42 la acróbata vaginal no

Voz 0798 09:45 bueno es el además un local

Voz 3 09:47 bueno lemas de explotación sexual y laboral no muy fuertes ese sí pero bueno es otra cosa más graciosa sí porque esta noticia

Voz 4 09:56 que es que es estable

Voz 3 09:58 es ese inverosímil entonces y esto es lo que soy

Voz 0798 10:01 pero es verdad que se hace realidad algo que todos hemos pensado alguna vez por lo menos yo no que es que un vecino coge pintura negra convierte una línea continua en discontinua

Voz 3 10:10 para poder giren a la izquierda porque siempre en este caso

Voz 0798 10:12 el titular de Huelva Costa es transforma una línea continúan discontinua

Voz 3 10:16 para acceder a una finca no pues lo lo malo es que le pillaron haciéndolo que Dios te pidan pues nadie se entera yo creo no es que además que yo he visto en la fotografía de la de la carretera y es verdad que es muy difícil que coincida con que la Guardia Civil pasa por allí justo cuando haces un giro indebido a la izquierda no sólo sin embargo el día que lo pintas Sepla ante la Guardia Civil pero es que este hombre tengo muy mala suerte muy mala suerte tuvimos mala suerte a bueno

Voz 0874 10:39 ay si quieres acabamos con este otro incidente en la red vial para que la gente sepa lo que puede pasar en una discusión de tráfico no

Voz 0798 10:46 sí de hecho es el comercio dice un motorista muerde a un conductor que le recriminó una maniobra en Gijón

Voz 3 10:51 que bueno cómo se las gastan si es que

Voz 0798 10:54 pasó un lugar especialmente dada la confusión que es una rotonda no entonces un señor de setenta y cinco años que ya pone de mal

Voz 3 10:59 la canción es bueno esto es un señor de setenta y cinco años

Voz 0798 11:02 qué le pita con el claxon a un motorista de treinta y siete que pasa por ahí vamos según lo cuenta él y según esta noticia le pitó está siguió y al cabo un rato para una gasolinera y cuando se gira había seguido entonces según la denuncia ante el intentó sacudir con el casco ya al poner la mano para defenderse le mordió

Voz 3 11:20 el señor

Voz 0874 11:22 joe que carácter también bueno pues pues pues luego lo denunció alterar descartado los signos de rabia en la información se ha Nos guardamos nuestro para el sábado que viene sí sí que hay un montón de cosas viene James Watson un montón de materiales