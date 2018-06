Semana loca de actualidad: dimisiones, despidos...

Voz 1 00:00 no no no no no

Voz 2 00:29 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 0874 00:54 sí que lo pues tertulia cómica en A Vivir oye que que descafeinado

Voz 3 00:58 suena sin escuchar escuchará Rajoy verdad que lo que pasa es que el el atractivo del nuevo presidente no se aprecia por problema a mí me tiene contentísimo de streaming es más de streaming se habéis dicho también si quiere decir que cada sitio y en en Radio Valencia estás Pedro Aznar no creo que estoy estrenando mi nueva personalidad solidaria es una pasada de buena gente en Mallorca donde no podía ser

Voz 0874 01:25 el otro sitio nombre al acecho de Iñaki Urdangarin sostiene

Voz 4 01:28 pero si es que me han dicho que que que vuelve el lunes a él el viernes dijo he terminado mis asunto me voy para Ginebra es lo que tiene manejar pasta yogur

Voz 0874 01:36 cuando el fuerte en Madrid por vosotros Jorge

Voz 1005 01:39 aquí estoy pues nada aquí manteniendo manteniendo el el Gobierno prácticamente esperando si cae algún ministro entro yo ahora eso es

Voz 0949 01:47 bueno yo llamé yo llamé porque dije oye yo creo que tengo un expediente limpio yo no sé yo ya me dije dimito allá por si acaso pero el dictamen habría que entrar directamente ya con en lugar de jurar la Constitución a que juegan encima de todo es que mío si de la declaración de la renta antes la cabeza soy yo estuve en aquella fiesta eh

Voz 1005 02:06 encima del móvil no ha puesto ningún tweet que diga ninguna Jímenez el último día te lo juro por cierto oye llevamos toda la mañana nos lo vas a creer pero es verdad pero claro

Voz 0874 02:14 tenemos un presidente casi de registrador de la propiedad pero ahora tendremos un registrador de la propiedad que ha sido presidente correcto claro porque ha solicitado el reingreso te bonito hemos todo el área buscando a un registrador de la propiedad específicamente en Santa Pola si no aparece no coge ninguno el teléfono hemos ampliado que sople

Voz 1005 02:32 esa no porque él estaba esperando El oye por cierto ayer me encontrar una cosa increíble es que claro cuando Rajoy es esa con la plaza no existían las las condiciones que existen ahora con lo cual Rajoy tiene que examinarse de valenciano

Voz 5 02:43 hacienda barra madre mía Valencià explota la cabeza

Voz 1005 02:49 un muy por ello asumirla

Voz 5 02:51 por si la ese les sale rara en castellano en Valencia

Voz 1005 02:54 no tenemos va a hacer lo del templo al ojo eso cuando lo deja muy claro

Voz 0874 02:59 y luego oye cuidado porque él el trabajo como registrador durante dos años y luego se dedicó a la política pero ahora trabajaría eh porque sesenta y tres claro tampoco es pues

Voz 4 03:09 claro que le falta cotizar un poquito para que le quede cien por cien del sueldo no claro claro por qué lastima

Voz 0874 04:02 pequeño llamamiento y algún registrador de la propiedad en activo nos quiera llamar no

Voz 1005 04:08 la bola no se tiene que hacer es específicamente cosas a cualquier comunidad cualquier territorio que no es poco en qué consiste su trabajo para para sabéis alguna vez

Voz 0874 04:18 eh

Voz 1005 04:19 uno se compra una vivienda de repente llaman a la puerta ser registrador que resulta que es Rajoy claro cómo cómo comportarse no dije imagínate yo no sé si les dejó entrar también te lo digo bueno bueno tiene mucho calor es la claro el que nos llame pero si me lo reconocen buscando hombres un poquito más complicado pese a estar en Madrid la semana que viene claro yo no habrá gran tú tú no me voy a Málaga un poco allí Carlos no sé cómo va el Madrid porque mira el teléfono nueve cero dos catorce sesenta sesenta eso pero luego hay otro que es gratis yo creo no sé si me lo escribís

Voz 0874 04:56 también hay nueve cero dos catorce sesenta sesenta

Voz 4 04:58 menos dándose compra los sedes y esas cosas no eses

Voz 1005 05:01 este centro comprarte alguno también si quiere que ese es el tema de algo si eres negada

Voz 0874 05:13 es una recopilación seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro m seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve que también es número de whatsapp pues se halla guardarlos

Voz 1005 05:21 descontando por favor que nos explique en qué consiste

Voz 0874 05:24 trabajo decía el sábado que viene porque tenemos a vez abrimos las puertas del estudio al público si la gente quiere venir puede enviar un correo a vivir arroba Cadena Ser punto com tenemos algún famoso muy famoso que va a hacer acto de presencia o cameo no es Pedro Sánchez lo puedo decir

Voz 1005 05:39 ya estamos como comodín no es muerta

Voz 7 05:42 a mí ya sabes

Voz 4 05:46 entrevista y más ahora ya la tenía antes pero ahora que he visto

Voz 0874 05:49 música en directo también porque al fin de semana que viene es está celebrando el festival de música negra pacto Weekend David Jiménez suman la Carnegie es promotor musical y ex director de festival cómo estás David buenos días buenas noches lo digo porque este festival yo creo que de Price agente digamos a grupos que ocupa mucho con instrumentos que son muy grandes tiene que ser

Voz 1005 06:10 complicado organizar no

Voz 1078 06:12 bueno pero en otro escenario grande con muchas otras decisiones problema

Voz 0874 06:16 no ha sido lo lo llevan haciendo desde dos mil doce el festival de música negra en Madrid con la perspectiva del tiempo que son seis años es una buena idea tener un público fiel ganando público

Voz 1078 06:27 sí la verdad es que nosotros empezamos en dos mil doce esta es la séptima edición un poco para dar visibilidad a mi escena local aquí en Madrid y Nacional de de bandas de soul también para reivindicar un poco el papel de la música negra en la que será la historia de la música coches unos han al conjugar ocho grandes estrellas del pasado grandes grupos de presente y también descubriendo nuevos valores para el futuro

Voz 1005 06:49 siete musical sea de música negra puede actuar Zaplana entonces estamos decía bueno el punto ha dicho Zaplana es el registro de la propiedad yo creo que a vosotros os está planes más Johnny Cash porque está actuando cárceles iraquíes

Voz 8 07:11 es verdad que debería haber empezado

Voz 1005 07:13 si la entrevista nada de cómo es la vida

Voz 8 07:16 pero algo me dice oye

Voz 0874 07:18 sí supongo que es muy muy distinto allí a traer a España a a grandes divos digamos no te todas han de saber lo que pide esta gente como como las gestiones que te suelen pedir es complicado lidiar con la burocracia con entonces

Voz 1078 07:33 la parte más complicada que la de los artistas que tienen ya más años que ha ido el caso de este año que viene Ronnie Spector de es exmujer de decirle aspectos no olvidemos puesta en poner en la vida bastante atribulada

Voz 0874 07:48 perdona exmujer de pero Spector y está viva hay que decir que sí

Voz 1078 07:51 es así vivito y coleando buenos días han sobrevivido a más cosas a conocer a fondo a los ratones a jugadores para de poco tuve apostólicas de escucharla por teléfono

Voz 1005 08:01 hallado mil contra el muro de sonido que Teresa Romero

Voz 9 08:06 David pues sí

Voz 1005 08:06 sí

Voz 1078 08:08 el hombre es difícil es una negociación ardua pero bueno luego al que no se da cuenta que una a actuar en un sitio muy chulo como es la plaza de Matadero con un público fiel que les y luego la otra entonces pues bueno con eso y un poco de dinero bastante de dinero pues hemos sido bastantes cosas

Voz 0874 08:23 antes esta vez en el Conde Duque

Voz 1078 08:25 estábamos entonces si hemos ido variando un poco de Matadero bueno dependiendo un poco de de la circunstancia de Ayuntamiento e instituciones públicas aquellas a las que son bastante procesos hoy difícil conseguir permisos y demás

Voz 0874 08:39 no tienen por qué qué que siempre ha intentado traer a a Tom Petty que claro ya es demasiado tarde lógicamente

Voz 1078 08:46 sí bueno este es el rock'n'roll puedes competir es una de las o ha sido una grandes

Voz 1005 08:52 ahora no lo traiga se quedaría súper raro bueno daría un poco de sus hijos a Michael Jackson oye tú tú te digo mira con la tecnología

Voz 0874 09:03 te te trabajas en este mundo de traer gente con la que no ganas mucho dinero porque no estás trayendo a los One Direction unificados no yo no sé si Le pediría es algo Le diría algo a tu nuevo ministro de Cultura porque al fin y al cabo en parte depende de tu trabajo no

Voz 1078 09:20 sí bueno nosotros lo que pedimos es un poco que se respete la música como como un arte que muchas veces se considera simplemente on line más cultural detrás eso es estará acuerdo conmigo en ese aspecto y bueno con el anterior Gobierno hemos tenido muchas dificultades siempre nos han tratado como una pandilla de es por lo visto de Madrid aumenta discretamente intenta favorecer simplemente que no respetaron un poco y que nos perjudica

Voz 1005 09:48 bueno eso ya lo eso muy poquito de corregirlo es verdad que no es mentira

Voz 0874 09:52 los veintidós y veintitrés de junio festival Back to black en el Matadero de Madrid en el estudio de radio en Gran Vía treinta y dos Si alguien quiere Binner S A Vivir arroba Cadena Ser punto com varios de ellos oye a ver qué me atrae porque lo tiene fue un coro gospel ya allí no había quién entrada comunista

Voz 4 10:07 elementos que hacemos es me quedo

Voz 1005 10:10 venga que vengan con armónica os esperamos torreznos abajo ya a capella cantaron como si fuera una parte reducida

Voz 0874 10:17 claro cantantes si la gente que quiera venir e insisto que envíen un correo David Jiménez Zuma la Carnegie gracias David por tu trabajo por la entrevista un abrazo

Voz 1078 10:26 gracias a vosotros no se estrena hasta luego

Voz 1005 10:38 bueno vamos a empezar porque es una semana en la que casi nos reconocemos este país por un lado se ha encargado a la persona encargada de España si parpadea te lo pierdes así ha entregado a la persona encargada de la

Voz 0874 10:52 la Deportiva española a lo más alto se despiden

Voz 1005 10:55 Julen Lopetegui eso sí es porque podrían no saben vaya otra vez

Voz 4 10:58 pero tú como sabes eso o Javier Castro por la cabeza

Voz 1005 11:01 de Julen Lopetegui Julen

Voz 4 11:04 sí pero entonces si es el Mundial estoy flipando te este integrando final Chaves que sigo

Voz 0874 11:09 así con Cristiano Ronaldo pero sólo porque me interesa mucho la información penitenciaria

Voz 4 11:13 tiene tiene tienes manga si yo pensaba lo contentos que se va a poner los presos si saben qué

Voz 7 11:18 entrado Cristiano Ronaldo cuanto papeleo

Voz 1005 11:23 cuando he visto algo así cuidado con los chistes

Voz 0874 11:26 en la frontera ahí lo dejamos

Voz 1005 11:29 bien has ido Pedro en ante el límite es hablar de pastillas de jabón cuando sabes

Voz 0874 11:35 visto el ministro español dimitir el mismo día que se conoce una mancha en su equipo

Voz 1535 11:39 siente porque voy para no partir me yo me voy para que el ruido de toda esa jauría no para tener proyecto que es en lo que creo que no se rompa este proyecto ilusionante que ha ilusionado a tantas personas en este país

Voz 1005 11:53 empieza un Hamlet que si te estaba Benito paraíso una propuesta Últimamente estoy notando James muy feliz entonces yo creo que hay que hacerle ministro de Cultura bajaron traductor les había vida yo lo que he pensado que si en el mundo estuvo para pasarlo de Julen si tuvieran que dimitir los mismos que han cometido irregularidades como como Maxime que no sabían quién juega a las selecciones del bombo está para investigar si es verdad

Voz 0874 12:18 bueno en esta nueva España los ministros dimiten no a cambio de otro cargo en Europa decía antes no vosotros que eso es la jauría como los han definido a todos los que hacemos esto yo creo que nunca creíamos que veríamos algo así una una dimisión expresa el el que aguanta cambiando España muchísimas nosotros no y de hecho Rafael Hernando tampoco

Voz 11 12:39 ayer durante diez horas se ha intentado mantener al señor Huerta a pesar de conocer eh ya lo que había sucedido hoy estos cambios de criterio del señor Sánchez pues nos preocupan enormemente

Voz 1005 12:54 por diez años charlado sí sí hasta el palillo que llevas en la boca está investiga yo creo que ahora a las diez horas de que pasara lo de Bárcenas Rajoy no se había enterado es decir no tenía una opinión porque no sabía qué morro ahí aguantando aguantando el suele acostumbrado

Voz 0874 13:09 aquí en su partido se tarde un poquito menos en destituir a un miembro implicado en casos turbios no el ministro Soria por ejemplo cinco días pero Ana Mato un año nueve meses bueno Pedro Antonio Sánchez cincuenta días en fin no vamos a hacer aquí un hombre Teka con Huertas hay dimisión rápida pero hay reconocimiento de culpa

Voz 1535 13:26 mirando al futuro hemos tomado una decisión una decisión muy importante y lo hago sabiendo que soy absolutamente inocente

Voz 1005 13:33 me encanta porque como ministro de Cultura hablar en plural mayestático siempre da como mucho rechazo no son bienes yo y mi sienten personalidades no lo habrá yo creo que lo inocente lo dirá porque creía que no Leiva y sí que le ha saltado porque lo que culpable si

Voz 4 13:47 a lo mejor de de hacerle la triquiñuela no lo claro lo que pasa que digo yo que habrá pagado ya es que es lo que tiene que haber jurado directamente con la Constitución y al lado de decir esto pero yo claro

Voz 0874 13:56 lo que pasa es que si te han sentenciado a pagar una multa por haber pagado a Hacienda menos impuestos de los que tenía que haber pagado a lo mejor es que algo más o algo algo mal habrás hecho por lo menos no

Voz 1535 14:07 aparte no hablar que tanto se llegó a decir supongo que lo recordarán ustedes que aquellas inspecciones retroactiva es porque así lo fueron eran una caza de brujas contra críticos con aquel Gobierno

Voz 1005 14:20 a mí la palabra retroactivo menos miedo que te cagas sea cualquier cosa retroactiva osea conmigo no contéis se pero parece que no habla mal de él que tampoco quizá la peor personal mundo simplemente no puede ser

Voz 0874 14:30 ministro de Cultura ahora mismo es simplemente no querer

Voz 1005 14:33 de todas maneras no la pasión

Voz 0874 14:35 desde la herencia que han dejado los otros lo que hicieron los entonces en su día yo no sé que pensáis pero quizá deberían debería haberle contado al presidente es si ese ese pequeño detalle de su currículum cuando le llamó por teléfono para ofrecerle el cargo sin embargo pues no paso

Voz 1535 14:49 lo acepte sabiendo que mi nombramiento sería calificado cuanto menos de extravagante consciente de que sería el blanco de las críticas por haber trabajado en un medio que todos ven

Voz 1005 15:02 todos demoniza el caso es y que llama Pedro Sánchez dijo es que ellos habían Ana Rosa dijo tengo una cosa con Hacienda digo ahora vamos a centrarnos en lo ir paso a paso vamos a decir tampoco no agobia

Voz 0874 15:16 creía el ex ministro de Cultura que haber trabajado en la tele iba a ser el peor de sus males máximo guardó máximo Huertas ha convertido de esta manera en el ministro con el mandato más breve de la historia de la democracia española un jueves decía esto

Voz 1535 15:28 hoy estar en este cargo quiero estar en este cargo de ministro de de Cultura Deportes pues con humildad con ilusión

Voz 0874 15:35 no había llegado el jueves siguiente decías tú

Voz 1535 15:38 me voy con la misma aumentados lo aseguro con la que llegue aquí hace siete días

Voz 1005 15:43 te ilusión Si bueno la ilusión por lo que sea me voy con la misma humildad imagínate en siete días no en siete días me voy me voy al carruaje

Voz 0874 15:56 hay que reconocérselo cierto sentido del humor

Voz 12 15:58 eh bueno como si de un libro se tratara paso página eh o de una obra de teatro cae el telón

Voz 1535 16:06 insisto fueron concierto

Voz 0874 16:09 no me pidáis bises contento cortito Oye Trini es decir

Voz 4 16:13 en favor de Maxime que al menos teníamos suministro de cultura que iba al cine y al teatro sin que le obligaran a mí me hacía mucha ilusión y es que a mí me conoce quiénes somos la gente que hacemos estas cosas

Voz 13 16:27 pues sí

Voz 0874 16:37 el Partido Popular también es muy de pedir dimisiones si durante las de los demás casos de Maxine se explotaron las manos y con la imputación del ministro de Agricultura de Luis Planas en el caso de captaciones ilegales de agua en Doñana pues afilando colmillos están

Voz 14 16:51 ayer dimitió Maxine Huerta y creemos que hoy debería dimitir el ministro de Agricultura no dimite el ministro Agricultura debería dimitir

Voz 15 17:00 el señor Sánchez con otro punto de vista es preferible que dimite al señor Sánchez claro

Voz 1005 17:04 permita volver a Sergio Agüero escribo una carta a los Reyes

Voz 4 17:10 el a la normalidad es sobre paga sobre Payá tú aguanta te aquí que yo te que yo luego claro

Voz 1005 17:15 sería para cambiar totalmente ya la la corriente política este país yo lo que haría si fuera Pedro Sánchez sería pues aborda dimito ya del que venga va

Voz 4 17:23 emitir todos para que ahora este señor que escuchaba

Voz 0874 17:26 hemos si no lo habíamos oído muchos se llama Teodoro García ahora es portavoz adjunta del Partido Popular todos sabemos cuáles son sus preferencias lógicamente a pesar de que la Fiscalía ha dicho que va de imputar a planas porque se ha aprobado que no tenía conocimiento de los hechos

Voz 1005 17:39 pero es igual a que no sabe quién ha vuelto a aparecer

Voz 0874 17:41 antes de cometer

Voz 16 17:43 Cifuentes hombre frío memo Molinero se

Voz 0874 17:49 voy a leer textualmente feliz miércoles a todos estos una buena media en los no

Voz 4 17:55 sabemos si bien no es bien bien bien bien a quién es

Voz 0874 17:57 en España aplican la hasta que hipocresía en grado superlativo y la doble vara de medir los que callan hasta Hacienda

Voz 1005 18:06 a bueno lo escrito ella o lo ha robado a lo mejor de otra persona o de alguna universidad o lo que sea no lo ha plagiado el Twitter se claro hablar

Voz 0874 18:14 desde la dimisión lógicamente el ministro de Cultura pero si hay un miembro del Partido Popular que lleva días semanas diría yo encolerizado iba a decir miembra menos me has dicho eso en la diputada dos punto cero por excelencia que es Celia Villalobos

Voz 1005 18:26 habían se jubila jubilado esta mujer

Voz 0874 18:29 no que va que va a estas super no está mal no está

Voz 1005 18:32 más está más que nunca se va a hacer habéis visto alguna vez Bola de dragón guerreros todo eso ponen rubios pues eso

Voz 0874 18:40 Villalobos no hay que tocar mucho Las Palmas para que ese arranque bailar no es así que si Susanna Griso le pregunta por la dimisión del ministro de Cultura pues allá

Voz 17 18:47 vaya yo sí tenía que vivir de emitir no tanto por lo que ha hecho como como como el por lo que ha dicho y su jefe porque él ha sido la jauría durante tantísimos años entonces el que nace cerdo muere costó merecerlo no sé qué historia

Voz 1005 19:01 igual no se queda un cerdo igual pero no hay otros pero el coche aunque es peor todavía no es Cocha empresa es el que nacen letón selección muere cochino

Voz 4 19:13 bueno si no te matan antes en Segovia claro eso es así

Voz 1005 19:16 eso también es verdad que la apellidos que elevan y pintado Villalobos no lo lleva bien la diputada popular la derrota

Voz 0874 19:21 su partido en la moción de censura así que cuando Antena tres deja claro cuál es su postura y cuál es la postura de su partido el Partido Popular

Voz 7 19:28 siempre que es es decir hacer las cosas de forma que no lo hagamos un favor al contrario en ningún caso

Voz 1005 19:37 esto claro cuando gana las selecciones hice voy a gobernar para todos los españoles y luego sea esta señora dice que no le hacen ningún caso al contrario el contrario son los contribuyentes y la vale vale claro claro todas las demás quieres decir no

Voz 0874 19:48 no por supuesto al enemigo ni agua el único problema de esta señora es que tanto jugar al que han tras secreto asegura voten la realidad virtual en la que la mayoría del Parlamento no representa creer a ella a la mayoría de los ciudadanos

Voz 1860 20:01 cansada de hoy lo algo más tarde de oir cansada de oír of Kansas sadismo sino vais hablar es os iba calzado legal que no se gana en las urnas no se gana donde las cajas departiendo Berlín dos Oscar coníferas incierto claro yo te doy aquí yo te diga que quería llevarlo al precio

Voz 7 20:24 tenéis a tu casa no perder oye perdido como madre maravillosa

Voz 1005 20:31 Mayor hasta que la Contini chut por medio eso te iba a decir porque Villalobos es un poco esa tía abuela que te jode una boda aparte repartiendo Pines ya lo tiene no se llevan señora Feliú por son tantos la música de kamikazes no o no

Voz 0874 20:53 está bien visto es oye seguimos

Voz 1005 20:56 con todo con los cambios que no sabes

Voz 0874 20:58 dudar de que este país sea el mismo que era hace un par de semanas España se ofrece voluntaria para acoger a esos seiscientos inmigrantes fíjate tú estás allí este en en el Aquarius y a los que no dejaron desembarcar en Italia ni Malta y ahora llegan a Valencia mañana por la mañana a mediodía unas semanas el Gobierno de España dando la bienvenida a inmigrantes dándole una lección a Europa de hecho lo siguiente que va a ser eliminar las concertistas en las vallas de Melilla pero nada más

Voz 4 21:25 con este Gobierno

Voz 2 21:27 quiere remover las concertino sin perder nada de la seguridad Se puede tener seguridad en frontera sin necesidad de herir a las personas

Voz 0874 21:38 lo siguiente va a ser prohibir palillos como decía remover esto remover eliminar eso me habéis traducción del inglés que eso tienen los prospectos de la semana

Voz 1005 21:46 Macía Road está haciendo mucho daño mucho daño a este país

Voz 0874 21:51 bueno como siempre toda decisión por humanitaria que parezca tiene

Voz 1005 21:54 mimo dos puntos de vista

Voz 11 21:57 pero también señalarle es que durante el año diecisiete

Voz 19 22:01 el Gobierno de Mariano Rajoy rescató de las aguas del Mediterráneo a más de cinco mil personas Rajoy con su más verdad que no se hizo con publicidad y propaganda

Voz 1005 22:12 es verdad es verdad Ivan Lendl y Levante aéreo ojo que yo tengo un amigo saharaui en Facebook iban iban en una colchoneta encanto

Voz 0874 22:24 si el mensaje de Rafael Hernando es que ellos rescataron más por el contrario el de Fernández Maíllo es que hay que tener cuidado con lo que

Voz 15 22:31 cuidado con esto porque al final el mensaje de que España puede ser el coladero para la inmigración ilegal es un mensaje muy peligroso

Voz 1005 22:40 claro quién jugarlo a todo a paradistas a solidarios no es otro que alguno no claro

Voz 0874 22:45 bueno al igual que yo me está pendiente por si el cuñado del Rey decidiera

Voz 1005 22:49 claro apresar en una cárcel de Baleares no queremos algunos si lo si se habla de la de Menorca porque estarían por lo que lado

Voz 0874 22:57 palmas sacando también es así pero es que se está hablando

Voz 4 22:59 no de vienen ahí en Badajoz porque estaría lo de Portugal o bien la de Menorca que es muy Thatcher os pedimos es casi nadie

Voz 1005 23:06 es que esto me está apoyando a un poco de nuevas me quieres decir que él puede elegido sea les dejaron de cárceles y la que la que le gusta ver cuál tiene vistas al

Voz 4 23:15 Mas dice pues esta dárselo

Voz 1005 23:17 pero como no yo

Voz 0874 23:19 el que la que la menor gas común fuerte

Voz 4 23:22 no sé no le ha pisado nunca por lo que sea no me he dado a mí que me detengan pero los pero me han contado que es que claro estaría solo porque ten en cuenta que por su condición de Duque necesita un poco de intimidad yo sólo unos años ya eh que lleva solo no porque sí

Voz 1005 23:37 tumbado a la soledad o me tiene familia numerosa quienes

Voz 4 23:39 Nos un poco de revuelto alrededor tiene eso no lo requiere tranquilidad claro es dice el libro llegado el caso

Voz 0874 23:46 si usted campo cualquier cosa que puede pasar sabes está

Voz 4 23:49 es lo que hablamos cualquier claro

Voz 0874 23:53 exacto porque pavés grandes oportunidades para estar callados que escogería

Voz 1005 23:59 yo me voy otra de las estrellas a Soto del Real y también del Real Madrid en la decisión es un poco es el prófugo y bueno está de acuerdo con

Voz 0874 24:10 la decisión de la justicia si no lo están lo respetan pero hay quién como Alberto Garzón por ejemplo tiene más prisa de que esto suceda esperemos que entre lo antes posible en prisión para que ese demuestra que efectivamente la justicia pues se parece un poco a esa idea de que es igual

Voz 1005 24:25 para todos vale muy bien pero tampoco va a entrar antes de que le toque no decirte ya también el hombre claro es que

Voz 0874 24:30 no sé si tiene tiene su parte desgracia habría no tiene usted cinco días para entrar en la cárcel si sabes que vas a estar unos años quién

Voz 1005 24:36 a entrar en eso voy metiendo están cerrando estos perdonadme que a lo mejor yo no soy un poco imbécil pero yo entraría al primer día como diciendo mira yo me lo quito no que dos digan de de vacaciones bien corría Segovia colas además claro lo primero me puedes poner la tienda de campaña hay todas esas como el festival maneras que lejos

Voz 0874 24:55 Nos queda cuando cuando Llum el cronista judicial y escuchábamos sonidos no están no

Voz 4 25:00 imagínate yo me dedicaba

Voz 20 25:03 hoy tenía unos asesores que me ayudaban en estos temas

Voz 18 25:06 mira me luego pues me he dado cuenta que

Voz 1005 25:09 muchas de estas cosas

Voz 18 25:10 pues eh estos empleados pues no les no sabía que estaban con ellos

Voz 0874 25:14 es que es brutal que ha hecho Íñigo Domínguez abrió titulaba su crónica en el País así el hombre que se dedicaba a lo que se dedica

Voz 4 25:22 ex comisario

Voz 1005 25:23 claro porque si te pones en la tarjeta hay vale para todo

Voz 4 25:26 me dedico a lo que me dedico hoy unos parece que habla un poco abona

Voz 1005 25:31 a esto se le ha pasado eh esto pues si así le ha pasado eso verdad ahora saldrá de la cárcel hablando como Malamadre osea como entonces consentidos como El Bigotes me acuerdo cuando fui duque de contienda caras

Voz 0874 25:46 estás convencido de que tiene ciertos problemas de memoria

Voz 20 25:49 yo no me acuerdo de toda la vida profesional de todo lo que he hecho algo ánimo eh

Voz 1005 25:53 hay un acuerdo

Voz 4 25:55 en lo que hice anoche buenos hizo una función pero de lo de

Voz 1005 25:58 oye no me acuerdo aquí en tu casa sencillo el balonmano y robar tanto de veto coger cárcel para tener tiempo de hacer memoria

Voz 7 26:39 no

Voz 0874 26:54 Aznar Llum Barrera mientras que el PSOE intenta convencernos de que las cosas se pueden hacer de otra manera el PP vive inmerso en la búsqueda de un digno sucesor para Rajoy es importante porque puede ser nuestro candidato a ser cómico político claro

Voz 21 27:08 Anxo digno indigno ahora mismo como no sólo la gente nueva no

Voz 4 27:12 se dignidad buf

Voz 0874 27:14 bueno vale

Voz 1487 27:17 miden fines no podría hacer distingos entre unos y otros porque todos y cada uno de vosotros habéis trabajado mano a mano conmigo estos años

Voz 0874 27:27 no yo no quería tratar de Emarsa tarda sí que los principales candidatos eran Feijoo Cospedal Sáenz de Santamaría tienen de plazo hasta el veinte de junio para presentar candidaturas si hay más de uno habrá una especie de mini campaña electoral interna hasta el cuatro de julio decisión final en el Congreso del PP veinte veintiuno de julio hay que PNV

Voz 1005 27:44 eso va a ser la boda roja pero sin el rojo claro

Voz 4 27:49 no estás de vacaciones que lastima vaya Ramos

Voz 1005 27:51 hoy ha dicho que no va a señalar a nadie pero

Voz 0874 27:54 algo me dice que uno de los candidatos está haciendo méritos para seguir los pasos del exlíder por ejemplo si le preguntan si iba a presentar su candidatura él responde a las

Voz 11 28:03 hoy es un mortal lo importante es que España un buen Mundial

Voz 1005 28:07 ajá trajes muy Rajoy es verdad que para mucha gente es lo importante si quedas igual ahora mismo quién sale además digno él tiene

Voz 0874 28:15 claro cuáles deben ser las cualidades de un buen presidente del Partido Popular no pasa nada en los tendidos

Voz 11 28:20 es una opinión en la persona que me citen presidente de intentar sumar debe de intentar multiplicar este paquete

Voz 0874 28:30 se refiere apoyos llámale lo digo porque

Voz 1005 28:32 claro su madre multiplicar con números en este país

Voz 0874 28:35 las por ultimo debe tener la suficiente capacidad de convocatoria Feijóo la tiene a costa del pobre casado claro

Voz 1005 28:41 después de una semana del Gobierno socialista de baile

Voz 7 28:47 y es que

Voz 1005 28:53 con lo marcado por eso no quería ir a la universidad lo del máster porque el hace el bullying Carlyle el caso es que Rajoy puede estar

Voz 0874 29:03 paseando por Santa Pola durante los dos próximos años hasta que se jubile a los sesenta y cinco bueno puede seguir paseando entonces ya con las manos a la espalda a partir de ahora podrá volver a su apasionante vida como registrador de la propiedad que confirmamos que descansan todos los fines de semana y ningún escucha

Voz 1005 29:18 David registran una cosa dar ser tan

Voz 0874 29:21 pocas casos así compañeros sus aventuras como presidente

Voz 1487 29:25 que todos sabemos que no hemos abandonado la tarea porque lo hiciéramos mal en absoluto tampoco porque los españoles no se hubieran retirado su confianza eso tampoco ha ocurrido

Voz 1005 29:38 sí no creo que puedo hacerlo bien y por tener mucha confianza claro

Voz 0874 29:44 este nuestra puerta está abierta todos ya nadie le preguntamos de dónde viene claro hubieran preguntado a lo mejor había entrado vuestro gobierno entonces ya un poco en catalán

Voz 4 29:55 ya tenemos un poco liada yo creo que debe de presentarse

Voz 0874 29:58 a Albert Rivera ánimo para el PP digo eh sí sí sí sí que es lo que les gusta bueno cosas que no han cambiado en este país burradas que suelta de repente pues algún político

Voz 22 30:07 lo algún concejal Una concejala de alguna pequeña localidad española no burradas de concejal

Voz 23 30:14 es me de cada tres son euros vale pero usted sabe que la situación de esos punteros es su situación familiar que pueda tener es que hay personas con discapacidad que utilizan estos servicios porque no les queda otro remedio

Voz 1005 30:29 hay Rosa María Ganso hombre que apellido familiar más bueno

Voz 0874 30:34 en Pinto localidad de Madrid que justificaba la prostitución por la necesidad de personas con discapacidad

Voz 1005 30:40 creo que España somos uno de los países con Madrid capacitados de Europa hay alguna cosa que he leído por ahí

Voz 0874 30:49 escucha es eso o es otra cosa que es que esta señora sigue y mira por dónde ahora chavistas

Voz 23 30:56 hay personas que en la vida pues han nacido feos y no tienen posibilidad de utilizar este se estos servicios claro que con más socios vamos somos todos rubios igual os y bonitos

Voz 1005 31:09 un países discapacitados y deseos si es bueno es que no se puede decir nada pero no no es que sabes es pasa que cualquier cosa que dices o digas va a ser peor y además mucho más ilegal

Voz 0874 31:21 pues mira una última cosa que no ha cambiado que se las provocaciones a los independentistas que esto es una especie ya de deporte nacional yo creo que hay Primera y Segunda Segunda B según el dueño de la empresa de productos del cerdo pic de hoy de Mon bien

Voz 1005 31:36 este juego de palabras no sé es si es simpático verdad

Voz 0874 31:39 pero pero no aviesa intención vamos a escuchar lo que dice este hombre

Voz 24 31:42 si la prensa se se llamaba un cerdo de monte ínfimo pues mira eh vigilé de monta no se ha querido hacer referencia al expresident se irá a partir de ahí pues bueno que cada uno saque sus propias conclusiones Si hay alguien se ve reflejado en el dibujo de

Voz 25 32:02 que un animal

Voz 24 32:04 pienso que sea así porque realmente no es así

Voz 1005 32:08 las dos tienen pelito dice que yo te quito abierto mitad el cerdo es Luis Piedrahita obviamente claro sí sí claro

Voz 0874 32:18 bueno servía Jorge sepáis Luis Piedrahita no sería

Voz 7 32:27 sí sí

Voz 1005 32:28 bueno bueno igual que la de izquierdas sí es tan bueno estamos en Mallorca con pero Aznar en Palencia con Jorge

Voz 0874 32:34 si en este Madrid a vosotros sabéis que os estimamos muchos valoramos mucho bueno en vuestra justa medida no nos consideramos poco antes creo

Voz 4 32:42 no bueno subirse el sueldo del país las limitaciones que teme

Voz 0874 32:45 sí pero vuestro invitado de hoy que está en Madrid con Jorge es una de las cien personas más creativas del mundo según la revista Forbes se llama David Calle que es bueno no voy a decir lo que es estás por ahí a David cómo estás muy bien

Voz 1177 32:58 en encantado de estar aquí con vosotros pues saludo

Voz 1005 33:01 el segundo muy creativo eh

Voz 7 33:03 profesor youtuber actividad hola qué tal

Voz 0874 33:11 oye profesor youtuber en serio con esta no sé con esta denominación profesional Se puede ser una de las personas más creativas del mundo según según Forbes cómo cómo lo haces

Voz 1177 33:21 no pero me da me da mucho reparo lo de lo el primer sorprendido cuando me desperté en Twitter es sería digo qué ha pasado aquí hoy no hay nada pues además es creativo yo grabo pizarras con la voz vídeos con una pizarra hay un rotulador que va que va pero esto de las nominaciones están genial y los premios están genial pero soy un profe que graba vídeos con con un rotulador bueno con un montón de reguladora porque gastamos rápido

Voz 0874 33:43 Aida también nominado al Globo ha dicho es que da este finalista Gary ganó quién ganó un luego de que país país una canadiense que quedaba

Voz 1177 33:51 es en el Ártico Magee ir cosas ahí a enarbola

Voz 4 33:54 nos lo digo pingüino Pingüinos

Voz 1177 33:56 no hay en el Ártico en el Polo Norte

Voz 1005 33:59 a pesar del profe profe me tiene manía durante el curso

Voz 26 34:07 más esta semana con los deberes vale pero está nominado

Voz 0874 34:13 sí ha recibido esta calificación por los vídeos docentes que cuelgas en Youtube con más de un millón de suscriptores y con más de ciento sesenta millones de reproducciones

Voz 22 34:23 a cuánto pesa un gente producción que pagan no no recuerdo cómodo

Voz 1177 34:26 si no llega no llega ni ni ni a una es menos de un euro por cada mil visitas a menos de un céntimo por cada miles

Voz 0874 34:33 eso es cuanto venga venga venga venga

Voz 1177 34:36 poco muy poco de verdad no yo como siempre digo no no vivo de Youtube pero sí en parte de ser youtuber y a mí yo tú me da la oportunidad de ayudar a gratis a miles de chavales en el mundo y estoy encantado y siempre están

Voz 0874 34:48 sí pero pero decido penal no se no se puede vivir

Voz 1177 34:51 de Youtube no sé qué deseas el Ruby uso oro en Play with nicho

Voz 1005 34:55 bueno pues claro

Voz 4 34:58 siempre voy a decir a mi niño que se mete ahí te busque así aprende cosas Barroso así no ve tontas

Voz 0874 35:03 es una especie de academia virtual que tú llamas únicos sí sí por por una bolsa de patatas en serio a sí te lo propio

Voz 1177 35:09 es una bolsa de patatas quedaría más romántico de decir que fue el primer no me lo pensé pero que va que va buscaba nombres así como científicos y no encontraban ninguno que tuviera el dominio libre punto com y me volví loco durante una semana para que me un sabor es único

Voz 16 35:22 pero pues David los tú que has dicho es verdad esto sí que es muy

Voz 1005 35:29 sí es además la avícola muy rápida ya lo

Voz 1177 35:32 el Vilobí claro además tenía un colega que decía que todo lo que tenía dos pues en Internet triunfa Google Yahoo Vaduz Face

Voz 1005 35:37 no os caso no está bien ya está hecho somos quedará muy bien lo que somos

Voz 1177 35:44 Nikos y lo vi lo vi claro vi que el dominio estaba libre por él

Voz 0874 35:49 tú no eres profesor yo doy clases en una academia desde hace ya veinte años de la Academia apoyo con los chavales con sus deberes es de ciencia y de mate de Física de Química de estas clases a alumnos que han suspendido en el colegio ya no sólo los que suspenden también de esfuerzo no también algunos más flojos o también algunos chavales que sacar nueve si quieren sacar dieces Ma te te iba a preguntar si estás acostumbrado o no a alumnos brillantes porque si no es no es lo más habitual pero

Voz 1177 36:15 pero si ocurre el año pasado tenía cinco niñas que eran escándalo y sacaron dieces en todo oí a medicinas han ido todas de cabeza estás tú estabas diciendo

Voz 0874 36:23 son alumnas que ya tienen buena nota pero que luego van a clases particulares para mejorar todavía más España tiene futuro entonces sí sí sí

Voz 4 36:29 sí pero es que esta chicas iban a estudiar Medicina seguro que en unos años se van a ir a trabajar a Londres es que les pagan tres veces más es lo que tiene

Voz 1177 36:37 el pero que no espero que no porque una de las cosas que más me preocupa a mí es que en España formamos a la gente genial y luego sin embargo no las no las utilizamos y el resto los países están encantados les estamos formando profesionales magnífico claro

Voz 0874 36:49 Iván claros pero si hay gente ahí a lo mejor profesores a la vieja usanza porque de alguna manera que critican tu forma de enseñar y hacerlo en Youtube si tenías que haber visto en Twitter ayer porque ahí él pues que cometí el gravísimo error de de que has hecho pues que también nos confundimos sigue me confundo muchísimo

Voz 1177 37:10 y cometió el grave error de de sin intentar generalizar decir que algunos profesores a algunos profesores que no paran de quejarse debería abandonar las quejas antes de entrar en clase y ponerse las pilas a algunos pero

Voz 0874 37:22 se han tomado todos todos

Voz 1177 37:24 qué gracia lo siento disculparme lo que se hayan sentido ofendidos han tomado a todos como un insulto personal y me han puesto vamos

Voz 27 37:30 me han dicho de todo menos bonito eh esto esto no sobrepasa el Boss mientras duraba el partido yo me lo mal que estaba en la grada

Voz 1177 37:37 tiene mi hija y y nada me han dicho de todo eso que me defiendo jeque que me defiendo un banco que me defienda Los Vengadores que Rudy que si quiere acabar la escuela pública y estaba en la graduación de mi hija en una escuela pública ya ves tú qué hay de todo el ciento seis sentido ofendido pero vamos ahí ahí estoy aquí seguiré haciendo lo mismo de siempre ayudar a los chavales a los profes qué quieren que les ayude pero si estás te lo buscas está exigiendo tu dimisión veréis si sí pero yo no lo sabía en el fondo me encanta aprender o la lección que me lleva ya ayer en ti

Voz 27 38:08 porque el otro repaso de digo cómo funciona esto y te has aprendido cómo está muy rabioso libro has publicado penas que no utilice ningún gesto hubiera sido Trending Topic

Voz 0874 38:18 claro extrañado pública un libro que se llama cuánto pesa en las nubes yo tres sencillas preguntas y sus respuestas científicas como por ejemplo cuántas arañas hacen falta para detener un siete fue acuñado ahí no depende del tamaño del aquí es claro

Voz 1177 38:32 el también hay mucho que en el libro antes de publicarlo puse preguntas en Twitter para que los chavales respondieran y fueran originales y alguna las incluimos en el libro y hubo uno súper gracioso que dijo sólo hace falta una a la que Piqué al piloto

Voz 26 38:43 eso sí es verdad si se fuera los chavales son geniales

Voz 0874 38:52 ponemos a prueba su creatividad yo creo que si no bueno venga a ver si nos queda un minuto pues tienes a ver tienes un minuto para ver cómo cómo captar y es ahora mismo la atención de un adolescente con con cualquier cuestión y a través de la radio además no no política

Voz 1005 39:07 él está jugando al forniquen

Voz 0874 39:09 ah bueno

Voz 1177 39:10 pues un chaval pues por ejemplo no se le diría que que cuando vaya a la playa o vaya un desierto piense que hay tantas estrellas en el Universo como granos de arena en todas las playas y desiertos del mundo que son miles y miles y miles de billones en todas esas estrellas mucho más grandes que el Sol por ejemplo pues hay sus respectivos planetas y es bastante probable por esa simple razón de que haya vida extraterrestre otros planetas lo que ya no probable es que alguna vez lo visita en descubran vida inteligente aquí será bastante complicado y espero que yo tuve

Voz 1005 39:43 claro ese es tu trabajo

Voz 4 39:46 bueno intenta que haya había inteligentísimo nos haces quedar fatales

Voz 1177 39:49 aseguró no no del futuro de El mundo pero está en manos ahora de los chavales que están en clase y por eso yo no paro de intentar ayudarle como pueda porque como no cambien ellos las cosas e intente dar respuesta diferentes da a los problemas de siempre y en un poco toda toda esta vorágine en la que estamos los adultos vamos y muy mal pero no no yo confío en ellos si lo van a Petar estoy seguro

Voz 0874 40:10 Bit calle profesor youtuber o profesor youtuber ambas cosas autor de cuánto pesa en las nubes y otras sencillas preguntas y sus respuestas científicas publicado en cuanto pesan por cierto

Voz 1177 40:21 pues depende de lo que ocupen pesan más o menos ya no esté Rajoy no habrá late hoy con la guay es que lo que me sorprendió realmente de cuando lo descubrí lo de las nubes es que los científicos a veces semana tomar copas supongo antes de poner nombre a las cosas decidieron verlas en elefantes en lugar de en kilos en libras decidieron que la nube pensaban sí sí sí la nube pesa mil dos mil seis mil elefantes a seis mil kilos pero elefante supongo que como son científicos han han hecho la media para calcular lo que no pasa nada estarían me has

Voz 4 40:50 trabaja ante si es que son muy frikis

Voz 1177 40:53 los científicos somos muy frikis en general pues encantado pero elefantes piensan cien mil elefantes doscientos mil leerlo chulos que no se caen encima de nuestras cabezas

Voz 4 41:01 ya está bien eso es más que chulo es decir

Voz 0874 41:04 culo la palabra exacta no sé si me más suerte con Twitter rival gracias a vosotros vosotros Jorge Ponce Pedro Aznar Llum Barrera el sábado que viene con público en el estudio a vivir arroba Cadena Ser punto com abrazos compañeros

Voz 1005 41:18 no gracias chao

Voz 28 41:22 no