El Larguero (1ª parte 16/06/2018): El análisis de la jornada mundialista y hablamos con Sergio González

Voz 0509 00:00 a las once y media a las diez y media en Canarias o la todos qué tal muy buenas noches y bienvenidos al especial Larguero mundial ya sabéis que estamos en el tercer día de competición en el Mundial de de Rusia ahorros cuento cómo han quedado los partidos de hoy que hemos tenido hasta cuatro pero ahora mismo la actualidad pasa por Valladolid por Zorrilla el Valladolid es nuevo equipo de Primera División José Ignacio Tornadijo qué tal muy buena

Voz 1284 01:02 las qué tal buenas noches Yago pues si es la imagen que vemos ahora somos de Primera es el el luego que hay hay puesto en un entramado que hay colocado en el círculo central al que han llegado todos los jugadores del Valladolid hace unos cuantos minutos para celebrar el ascenso después de empatar a uno frente al Numancia el cero tres del miércoles ayer en Soria fue decisivo todavía siguen los jugadores aunque ya el estadio se callado no el silencio ha llegado el públicos está en pez se ha marchado prácticamente ya hace unos minutitos ha habido fuegos artificiales sabido alocución de todos los protagonistas han dado la vuelta al ruedo bueno una auténtica fiesta pues el celebrándolo casi un sorpresón que el Valladolid será equipo de Primera División con todos los merecimientos con ese gol final de Mata en el último segundo que hacía explotar el estadio yo verdaderamente como digo todo el mundo aquí muy contento ahora mismo el jugador ese van a ir retirando para ir a la ducha hay posteriormente pues entrevistas cena como decía Moyano en su parlamento vamos a llegar tarde a casa así que te puedes imaginar esto es una fiesta la gente ha disfrutado hoy el Real Valladolid vuelve a ser equipo de Primera División y además con todo merecimiento porque el empleo verdaderamente inmaculado

Voz 0509 02:10 va a ser torna eh larga la la noche en Valladolid aunque la celebración lo dejan para mañana no la celebra

Voz 1284 02:16 digamos oficial si ha habido bueno lo lo lo lógico en el estadio no han salido los jugadores con las camisetas todos conmemorativas e han sido presentados uno a uno han hablado muy poquito Moyano el capitán ha hablado también Sergio pero lo gordo va a ser va a ser mañana no con un paseo por el por el río en el barco denominado La Leyenda del Pisuerga que ya se utilizó en alguna ocasión es llegarán al embarcadero de la playa de las Moreras desde ahí autobús descapotable para recorrer las calles del centro de la ciudad y a las Sochaux en la cera Recoletos Cerga el Campo Grande pues también saludar a toda la afición que se va a congregar porque la verdad es que haya muchas ganas de de ascenso de recuperar la ilusión y el club que además con esta inyección económica de la vuelta a Primera prácticamente el año que viene se va a sanear pues ha conseguido enganchar al público haya habido XXVI mil espectadores que no se han marchado en ningún momento hasta que hace unos cinco siete minutos ha acabado esta celebración in situ aquí en el terreno dejó el año que viene pues promete que que se pueda batir el récord de abonados llegar a una cifra mágica que sería veinte mil abonados para arrancar en la en la Primera División

Voz 1 03:17 sí sin lugar a dudas el gran protagonista de la

Voz 0509 03:20 temporada ha sido Mata nunca ha hecho Trent

Voz 1284 03:23 hay cinco goles en Segunda División que es una barbaridad tremendo tremendo oí es que ha marcado hasta hoy sea no se podía ir sin marcar ese gol Se Baila Getafe el Geta

Voz 0509 03:32 llevaba un golazo el recorte luego es que encima le ha salido a las

Voz 1284 03:34 escuadra symbol maravilloso le han recibido con una ovación estruendosa todo el estadio cuando ha salido hilos propios compañeros haciendo la reverencia como diciendo bueno tú nos has llevado primera no

Voz 2 03:46 porque es verdad que Sergio el entrenador leal a un giro

Voz 1284 03:48 esto impresionante la plantilla toda entera a jugadores como hervía o como Oscar Plano han acabado la temporada a un nivel altísimo pero aquí el que ha tirado el carro toda año ha sido mata con sus goles Jaime Mata menudo fichaje bueno que ha hecho Ángel Torres Getafe porque además de ser un gran jugador es un tipo extraordinario como persona que hasta el último minuto se ha dejado la piel sabiendo que el año que viene ya no iba a estar aquí se lo ha dejado todo es verdaderamente aquí se va pues como un auténtico oro es es uno de esos jugadores que pasa como leyenda a la historia del del Real Valladolid

Voz 0509 04:21 gracias tornas hubiese novedad volvemos a Zorrilla para ver si podemos hablar con uno de los protagonistas

Voz 1284 04:25 lo haremos con algunos Leo estaba en Angra trastorna hasta ahora

Voz 1991 04:28 y por supuesto también y mucho ánimo a los aficionados y al Numancia te han hecho una temporada extraordinaria que han estado peleando hasta el final y creo que hay unos mimbres maravillosos para el año que viene volver a intentar pelear por el ascenso a Primera División así que a toda Soria mucho ánimo en este momento complicado como decías ha completado la tercera jornada de competición en el Mundial de Rusia de estos han completado la primera jornada en dos grupos en el de ha pinchado argentina que no ha podido pasar del empate a uno contra Islandia se adelantaba de los de Sampaoli pronto en el minuto diecinueve después de un gol de el Kun Agüero poco después tan sólo cuatro minutos después en el XXIII fin Bogas son hacía el empate y desde ese momento ya no se movió el marcador el todo pasó practicamente los primeros veinte veinticinco minutos de de partido Messi tuvo un penalti en el minuto sesenta y tres lo falló o mejor dicho sólo paró el portero de de Islandia poco más la imagen de Argentina malísima en defensa muy endeble Messi empezó bien pero luego se desenchufa la verdad es que mal mal Sampaoli también desde la dirección desde el banquillo tampoco aportó a soluciones en el en el terreno de juego con lo cual Argentina que pincha en este primer partido que el próximo encuentro que va a ser el segundos el va a jugar contra contra Croacia una Croacia que ha ganado en su partido dos cero a Nigeria con goles en propia puerta de ETB de Luka Modric de penalti el segundo tiempo así que de esta forma duerme en la primera jornada Croacia como líder tres puntos y luego aparecen con uno Argentina Islandia y Nigeria con cero En el Grupo Zed Francia dos Australia uno les para los galos de Griezmann de penalti después de que el árbitro retrase la jugada con el bar el segundo ha sido de Pogba con la colaboración de de la defensa Australian Australiana para los australianos marcó también de penalti después de una mano clarísimo la clarísima lo diré de de estreno ha necesitado Nibali eh Giannina ha sido el autor del gol de Australia luego también le ha ganado Dinamarca uno cero a Perú pero que ya sabéis que volvía treinta y seis años después aún mundial no estaban una cita mundialista desde España ochenta y dos precisamente haga ha marcado Poulsen para los daneses así que tenemos a Francia Dinamarca con tres puntos imperó y Australia con cero para mañana tres partidos en el grupo E a las dos de la tarde Costa Rica Serbia ya las ocho de la noche cierra la jornada

Voz 3 06:53 el partido de el Brasil o el problema

Voz 1991 06:56 de uno de los grandes favoritos para llevarse este torneo que va a debutar en la competición contra Suiza en mitad de ese partido e a las cinco de la tarde partido correspondiente al grupo F buen partido por lo menos el cartel no está mal Alemania México en cuanto a la selección española combinado español se ha ejercitado esta mañana antes de disfrutar de la tarde libre tras empatar ya sabéis ayer tres contra Portugal en el debut en el Mundial buenas sensaciones de la selección yo creo de después de dónde veníamos con todo lo que había pasado con la salida de Julen Lopetegui se hacía cargo del equipo Fernando Hierro creo que es sobretodo la selección mostró una capacidad de reacción fantástica estuvimos hasta dos veces por debajo en el marcador y las la la selección supo sobreponerse a esa circunstancia llegar a ponerse incluso tres dos lo que pasa que ese último gol a final de Cristiano Ronaldo empataba el el partido creo que merecimos más pero bueno en Portugal llegó tres veces no hizo tres goles y eso también hay que asumirlo en lecturas que deja el partido es que

Voz 3 07:57 de ser reivindica Diego Costa lo dijo él mismo en zona mixta al salir del a salir del partido

Voz 1991 08:05 con esos dos goles buena imagen de de Diego Costa que necesitaba después de las últimas actuaciones en los grandes campeonatos donde no había no la había ido bien a España evidentemente a él tampoco el que queda tocado es De Gea con ese fallo clamoroso en el segundo gol contra en el con el disparo lo de mejor dicho de Cristiano Ronaldo con lo cual la cara podríamos decir Diego Costa Lacruz De Gea el próximo compromiso de los nuestro será el día veinte contra van en baloncesto mañana a las seis y media se disputa el tercer partido de la final de la Liga Endesa ACB en el Buesa Arena entre el Baskonia el Real Madrid ya sabéis que va empate a uno la final en el mundo del motor doble cita motociclismo entrenamientos oficiales del Gran Premio de Catalunya en el circuito de Montmeló Moto GP pole para Jorge Lorenzo con la Ducati Márquez segundo Dovizioso tercero en Moto2 el más rápido ha sido cuarta raro por delante de Alex Márquez Moto3 mejor tiempo para Bastian INI con Jorge Martín segundo tenemos también en marcha desde las tres de la tarde las veinticuatro Horas de Le Mans ahora mismo está en el relevo digamos Espanyol en el equipo en el que está Fernando Alonso está Buemi y ahora mismo eh su equipo Stein segunda posición todavía quedó montonera hasta las tres de la tarde de mañana no acaba esto así que pueden pasar todavía muchas cosas las once y treinta y nueve contado todo empezamos

Voz 0509 09:46 y lo primero que hacemos es buscar la última hora de la Selección Española que anoche empataba tres contra Portugal en el debut en este Mundial de Rusia yo creo que con una buena imagen y donde merecimos más aunque los errores en defensa nos condenaron a final sumamos ese puntito que vamos a ver si es bueno tenemos por delante el partido contra Irán y contra Marruecos si fallamos contra alguno de ellos Nos quedamos fuera porque evidentemente no merecemos continuar Javier Herráez qué tal muy buenas hola qué tal Yago muy buenas noches ya con el equipo en Krasnodar

Voz 1991 10:16 dar en el cuartel general de la selección española el día después cómo ha sido esa resaca después del debut en el Mundial de de ayer con qué caras los españoles

Voz 1959 10:26 pues buenas buenas caras yo creo que lo contábamos anoche oí me ratifico yo creo que España ha salvado un match ball esa era un momento muy concreto

Voz 2 10:33 dado todo el mundo dirá que España en muy buena que tiene muy buenos futbolistas pero chico es como si tu trabajo te cambian de jefe de la noche a la mañana como te juegas las habichuelas te juegas tu mundial el trabajo que sea eh persona que tú has trabajado durante dos años los sistema la táctica la idea de fútbol esa persona desaparece de repente viene otra que sí que es muy buena pero que no es el mismo que tenías que tenías antes y bueno afortunadamente han acertado porque la figura de Fernando Hierro que hemos contado aquí en la Cadena Ser al principio no lo o no quería ese puesto no por nada porque entendía que no era el momento pero bueno esto para mí de responsabilidad y creo que acierta la Federación en cierta Fernando Hierro lo ha cogido no sobre el tema de Lopetegui a cada uno tendrá su opinión evidentemente pero ahora mismo España piensa en el siguiente partido en meterse en octavos de final el empate de ayer tu pregunta ha sido valiosísimo

Voz 1991 11:20 sí yo creo que sí yo creo que refuerza ese resultado ayer aunque merecimos más y sabemos que M igual lo justo habría sido la la victoria tal y como se produjo el partido el remontar dos veces y y yo creo que ha reforzado a la a la selección española le ha venido muy bien a a Diego Costa que yo creo Herráez esa es la cara de de la selección podríamos decir el refuerzo de Diego Costa el que queda un pelín más tocados De Gea ahora es cuando tiene que demostrar personalidad el portero de la selección sí claro que sí es el momento

Voz 2 11:49 para mí ayer le pongo un diez a Diego Costa creo que metió un gol un golazo un golazo en un momento muy complicado España estaba contra las cuerdas había encajado un gol a punto de encajar el segundo sigues elige bien con Cristiano Ronaldo la contra una tarjeta amarilla para Busquets que no está su nivel por la gastroenteritis más hablamos físicamente en otras la gente que siempre es perfecta la aportación de de Sergio Busquets y Ivy a un Diego Costa que se fabricó la jugada así el pase está bien pero es el a guisa IS la como y hace un golazo que España le da vida porque a partir de ahí coge confianza tiene el balón y es protagonista luego De Gea tiene una actuación mala muy mala porque es un balón que no puede encajar ni mucho menos un portero como David De Gea España sigue remontando además Yago en momentos críticos encaja el minuto tres y encaja en el cuarenta y cuatro si no me equivoco sea momentos delicados y España se levantó se puso por delante y luego Cristiano hizo un golazo increíble impuso puso el tres a tres a la sensación que me queda a mí y además hablando con los futbolistas después del partido ya incluso en el día de hoy

Voz 1991 12:51 es que el punto es importante ir así

Voz 2 12:53 estación de que el equipo ha conseguido ya cerrar un capítulo el de Lopetegui y abrir otro el de Fernando Hierro en dos días en la apertura de un Mundial ha sido pues una transición bastante buena para lo que podía haber sido

Voz 0509 13:06 Adriá Albets qué tal muy buenas

Voz 2 13:09 hola qué tal muy buenas es ejercitado al equipo

Voz 1991 13:11 mañana disfrutado de tarde libre pero hemos escuchado a uno de los internacionales no

Voz 2 13:16 sí en la línea de lo que estábamos comentando ahora Nacho Fernández el jugador del Real Madrid que ayer

Voz 1991 13:21 dichas Rue titular en el lateral derecho

Voz 2 13:24 se metió un golazo que le podría haber dado la victoria a España si Cristiano al final del partido no clava ese golazo de falta ha dicho que les supo a poco este empate frente a Portugal pero que las sensaciones fueron positivas es verdad que hay que corregir cosas a la hora de defender pero dice Nacho que ayer sobretodo demostraron que tienen confianza máxima porque Portugal se puso por delante dos veces y España fue capaz de remontar ha sido una semana como decía Javi convulsa muy difícil también para los jugadores y hoy Nacho

Voz 5 13:56 se ha pedido la unidad de todos para salir adelante de todos incluso de la prensa

Voz 6 14:02 dudas dudas nunca hemos tenido nosotros no pero pero bueno al final somos personas no son no ha sido una semana complicada qué buenos somos profesionales estamos preparado este tipo de cosas pero que que los jugadores que que estamos en esta plantilla pues hemos pasado muchas cosas ya nuestra vida estamos curados de espanto oí y creo que hemos dado la cara no me da la cara ante un rival como Portugal e nosotros siempre lo decimos no lo que pedimos que lo que estamos es un país unido no sólo no sólo nosotros sino periodistas eh amigos familia de todo el país y todo el país unido porque porque creo que ahora todos tenemos que luchar por un sueño y seguramente cuando todo salga bien todos queremos está el mismo barco

Voz 2 14:39 bueno pues pide Nacho la unidad de todos incluso de los periodistas ha hablado también del penalti a Cristiano Ronaldo reconoce que hubo contacto ya lo dijo ayer en zona mixta pero dice que él no lo habría pitado

Voz 6 14:53 claro son acciones muy rápidas además minutos del partido lo que a lo mejor no te pilla metido del todo creo que hay un poco de contacto con con Cristiano

Voz 2 15:02 yo como defensa con hubiera pitado no pero bueno me imagino

Voz 6 15:05 que juegue Cristiano pensaba lo contrario el árbitro pensaría lo contrario tuve la suerte ayer de sobreponer me al al fallo del penalti en el minuto dos con con el gol e la pena que nos fuimos con un poquito mal sabor de boca por poner el empate pero muy contentos por el juego del éxito

Voz 2 15:19 ah sí sobre el error de De Gea ayer Fernando Hierro fue muy claro tanto en la entrevista Flash en Carrusel como en la rueda de prensa dijo que están todos con él y que aquí no se deja nadie tirado dijo Fernando Hierro algunos compañeros como Sergio Ramos han

Voz 1991 15:34 dado mensajes de apoyo a De Gea en público

Voz 2 15:37 el capitán por ejemplo adscrito hoy en Twitter que no se trata de no equivocarse se trata de no rendirse nunca bueno todos apoyan a De Gea y hoy Nacho ha dicho esto en rueda de prensa

Voz 6 15:48 lo importante es que el equipo dardo para el equipo está con él a muerte De Gea es un portero te puedo asegurar que de categoría mundial tenemos una suerte tenerlos con nosotros en en nuestra selección que nadie duda de él él no duda de si mismo que es eh sobre todo lo más importante hay que De Gea ayer cometió un error pero De Gea no va mucho en el futuro

Voz 1991 16:05 hombre creo que la mejor forma de mantener la unidad es confían en todos los nuestros es cierto que De Gea no estuvo bien se dice ya está sea ese pasa página a punto se falló en ese partido con lo cual lo que hay que mostrar es confianza de cara a lo que decida Fernando Hierro que es ahora mismo el que manda el jefe del grupo me imagino que va a seguir manteniendo a De Gea en la portería también me imagino que tendrá que hablar con él decirle oye estás en condiciones allí si tienes dudas creo que De Gea ya se ha visto en situaciones muy comprometidas muy al límite como para poder superar esto sin ningún tipo de problema que puede tener sus dudas puede tener su bajón en un momento determinado o veinticuatro horas después pues es normal es una persona que ha fallado en su trabajo bueno pues son veinticuatro horas en las que toca estar rodillo y luego toca levantarse y mirar para delante es que creo que no queda otra opción que De Gea lo viene demostrando desde hace mucho tiempo tienes suficiente personalidad como para ponerse de nuevo con toda la garantía del mundo y sobre todo lo más importante cuando unos portero es dar confianza dar seguridad al resto de compañeros no el mirar para atrás y decir hay la madre que me parió que mira quién está de bajo la portería creo que con De Gea es uno ha pasado con De Gea eso no va a pasar creo que somos muy afortunados de tener un grupo que sabe a arropar a los nuestros cuando las cosas van bien para que las cosas vayan mejor y cuando las cosas vayan van mal para que vayan bien con lo cual yo creo que esto Adriá es un trabajo de grupo y que entre todos van a arropar lo suficiente a De Gea como para que ese sí cuenta de nuevo con la confianza de de ponerse en la portería y como digo transmitir la confianza necesaria

Voz 2 17:45 sí sin duda es el vestuario el que tiene que arropar a De Gea y Fernando Hierro y los miembros del staff no la prensa creo yo que la prensa no tiene que demostrar unidad como decía Nacho pero si el el grupo de jugadores de la selección española y la confianza la tendrá en el siguiente partido Si Fernando Hierro eh le pone de titular frente la Irán como va a ser porque va a jugar eh De Gea frente a Irán pues evidentemente haciendo un buen partido es cómo se olvidan los errores es verdad que lleva dos errores en los últimos tres partidos dos errores importantes pero como decías ha tenido situaciones difíciles a lo largo de su trayectoria seguro que De Gea se va a sobreponer al error de ayer contra Portugal iba a hacer un gran Mundial

Voz 1991 18:27 yo estoy convencido que el peinado coletilla es el algo tiene que ver Karius lo llevaba y todos los celebrará el Dakar ya ese no no no como un gafe no aparte ser portero

Voz 2 18:40 ser portero que duro es el Yago es que hombre haciendo Airam pero eso lo hemos dicho nada en tu errores no es lo mismo fallar eh

Voz 1991 18:47 delantero una ocasión más o menos clara que dices en la que ha fallado fallas en defensa te meten un gol como en este caso lo de De Gea habla de eso del otros habla bastante menos esa es la es la puñetera vida del portero eso lo dice Cañizares

Voz 2 19:00 el otro Yago pueden meter un gol tú tú no tú los que parar pero te puede meter un gol falla una clamorosa mete luego dos y nadie se acuerda la que falló en la Velázquez duro aunque yo lo decía hoy en Carrusel insisto yo creo que los porteros como todos a lo que tenemos que tener competencia in no digo que otra competencia con Reina y con Isco culpa caí me encanta Kepa es un portazo pero claro si tú eres entrenador no vas a quitar a a De Gea no digo que haya Guitar Agea divo en caso de equidad De Gea para poner a Pepe Reina o a meter a Kepa digamos que el portero Iker Casillas fue muy bueno el Mundial fue mejor aún porque tenía detrás a Víctor Valdés que a veces es bueno tener detrás alguien que te que te hace este yo creo

Voz 1991 19:39 lo que la decisión la tiene De Gea es decir tiene que decidir De Gea si quiere o no quiere seguir si se ve con confianza y tiene míster confía en mí no te preocupes que estoy preparado para seguir al frente del de la portería de la selección otra cosa Si llega Hierro la dice no mira De Gea no en el próximo partido nuestras lo mata sea directamente ese local con lo cual creo que tiene que decidir el propio De Gea si va a seguir al frente de la portería de la selección once Antón Meana qué tal muy buenas hola

Voz 2 20:09 qué tal buenas noches llevamos unos días ya con

Voz 1991 20:11 con Fernando Hierro al frente de de la selección por lo que notáis en los jugadores por lo que para el país en la prensa desde fuera en estos días de trabajo como ha sido esta transición como ha sido el trabajo de Fernando Hierro al frente de la selección

Voz 2 20:26 pues mira me atrevería a decirte que la selección española ahora mismo no tiene seleccionador porque Hierro no ha seleccionado a nadie pero tiene un entrenador que tiene las ideas claras sobre todo tiene un líder que es lo que necesitaba este equipo después de la marcha de Lopetegui entonces yo definiría Hierro como más que el seleccionador español el líder de un equipo que necesita seis partidos para ganar un Mundial y ahora mismo la calma que le da Lopetegui a este equipo parecía impensable hace cuarenta ocho horas y es muy complicado de un vestuario que estuvo bastante dividido por el tema Lopetegui que tenían serias dudas de cómo iba a salir el partido de ayer de sí todo lo que tenían en la cabeza iba a afectar al rendimiento futbolístico es verdad que cuando se ponen a jugar al balón los Silva Isco Iniesta y compañía son casi la mejor orquesta del Bolshoi pero me parece que el papel de You perro ahora mismo como líder es mucho más importante que la pizarra que la táctica Iggy cualquier otra cosa creen en hierro le ven como una persona de máxima confianza que no les va a traicionar que va a saber gestionar piensan jugadores importantes del equipo temas delicados como decirle a Carvajal el día que tiene que volver que no hace falta que se queme contra Irán si sólo está para jugar veinte minutos y probarse decirle a Thiago que yo te puse de suplente lo hizo de maravilla Koke pero sé quién eres Thiago Alcántara confía en mí que vas a tener minutos en este Mundial me contaban incluso hoy gente de la federación que hasta Hierro que es listo considera que haber empatado ayer es malo era no sólo ganar pero que para rebajar la euforia y que no estemos aquí haciendo un larguero de hacer cuentas Yago de si ya ganamos el Mundial en ganado Portugal hemos remontado que es bueno este ambiente de calma tensa yo creo que la película cambiado radicalmente cuando el no pero día a pensábamos que estaríamos en España como muy tarde el uno de julio y ahora hay que ir paso a paso porque Hierro parece que está calmando un río que estaba excesivamente revuelto dividido hace apenas cuarenta

Voz 1991 22:28 ocho horas lo que tiene que hacer es gestionar este grupo y sobre todo creo que es muy importante que se ha visto en el primer partido es que no lo ha dado ningún tipo de ataque de entrenador no ha llegado uno ha cambiado nada lo que tiene que hacer es mantenerlo ya sabe todo el mundo hacer las cosas lógicas que habría hecho en su momento Julen Lopetegui punto es decir es llevar la la el grupo de la mejor forma posible y creo que de momento lo está haciendo fenomenal enviara Herráez habría muchas gracias a los tres hasta mañana un abrazo muy fuerte hasta mañana hay algo Yago mañana el de la concentración de la selección española en Krasnodar a la concentración de Portugal Mario Torrejón qué tal muy buenas

Voz 0889 23:05 buenas noches Yago desde que está este paraje sin igual se me había ido de la cabeza

Voz 1991 23:10 CRA Tobin hubo Semel aprender

Voz 0889 23:13 a final de kilómetros

Voz 1501 23:14 nunca cincuenta kilómetros ya fueron tan lejos hoy sábado que no hay demasiado tráfico tardado una hora y cuarenta y cinco minutos

Voz 1991 23:21 muy bien pues estamos fenomenal habrías tardó menos sonoro

Voz 1501 23:24 mi récord por abajo no está mal eh por arriba sido tres horas y cuarto menos lo he estado

Voz 0509 23:29 estupendo como así

Voz 1991 23:30 pero la resaca al día después en la concentración del conjunto luso

Voz 1501 23:34 bueno pues también eh te puedes imaginar no optimismo porque la imagen de de Portugal pese a que efectivamente La iniciativa la llevó a España pese a que las ocasiones en su mayoría fuera de España entre España y el buen juego también hubo grandes momentos de de Portugal momentos en los que estuvimos casi casi a su merced con un par de contraataques que que Gonzalo eso sí Cristiano casi casi pudieron rematar nos pero pero es verdad que que remontamos de de una manera fantástica y ese golazo al final de Cristiano no hizo solamente tener el empate pero aquí te puedes imaginar que el foco está esto en cristiano hoy han entrenado solamente los que fueron suplentes ayer en los titulares han quedado en el en el gimnasio recobrando un poquito no habido conferencia de prensa hago que ese deja ya para mañana a primera hora cuando sean las diez y veinte de la mañana aquí en en Rusia ideó que el foco está otra vez en Cristiano Ronaldo pero esta vez ya no preguntábamos olla ya no preguntan lo los portugueses que va a ser de su futuros estará centrado o no sino dónde está el techo de Cristiano porque si le han marcado un hat trick de la manera que se lo marcó a España que es que es el candidato número uno tampoco para venirme arriba pero uno de los top tres seguramente de los candidatos a llevarse el Mundial que no puede hacer que cualquiera sabe no pero que no puede hacer con Marruecos o qué hace con Irán no hay dónde está el techo de Cristiano Ronaldo que ya

Voz 0889 24:45 que acumula desde la selección portuguesa portuguesas ha salido lanzando incluso desde las cuentas oficiales de de la Federación Portuguesa ha seguido lanzando los ricos de Cristiano Ronaldo

Voz 1501 24:53 que que ha marcado si no me equivoco son nueve perdona que te lo digo de memoria ahora mismo porque no tengo el dato delante son nueve con grandes competiciones si son ocho o nueve grandes competiciones en las que ha marcado Cristiano Ronaldo con su selección algo que es una auténtica barbaridad tiene que a los máximos goleadores a Pauleta a Eusebio a tiro a tiro de piedra ya es un ídolo evidentemente en Portugal y como Diego se preguntan aquí dónde está su techo después de haber hecho un partidazo contra España un partidazo que culminó en los últimos minutos con ese gol de falta

Voz 1991 25:20 sí desde luego es a hasta día de hoy con todo lo que ha disputado es el hombre de este de este Mundial con los tres goles que le hizo a España que logró ese punto valiosísimo para la selección portuguesa que no nos olvidemos qué puede jugar mejor peor depender más de Cristiano Ronaldo o menos pero la actual campeona de Europa ahora mismo sólo lo puede decir ellos

Voz 1501 25:41 lo Yago perdona demostró la solidez de que la hizo campeón de Europa eh

Voz 0919 25:44 estoy supuestamente España remontó pero

Voz 1501 25:47 más o menos ese estilo que le llevó a ser campeón de Europa con Cristiano Ronaldo estelar está muy fino eh eh me cuenta que además es está preparando físicamente mejor mañana te puedo contar un poquito más pero se está preparando físicamente incluso aquí en la selección con gente de su confianza para seguir igual de fino que en España igual de fino que acabó la temporada con el Real Madrid yo creo que que difiere mucho de lo que vimos en Brasil es que Brasil pobres quedaba daba hasta hasta lástima verle entrenar porque tenía la rodilla muy maltrecha después de una temporada también muy larga con el Real Madrid pero ahora mismo está en plenas facultades físicas y como digo no no se preguntan aquí dónde está su techo

Voz 1991 26:18 Palacio se acordará Palacio en el partido de la Eurocopa fue Portugal contra Hungría un cuatro cuatro tres tres tres tres verdad fue un partido muy es similar al de ayer lo que pasa que en este caso yo creo que Portugal iba por detrás en ese partido de la Eurocopa fueron muy fui muy por Street por el estilo digo que en ese partidos estaba jugando Portugal la clasificación para la siguiente ronda que nos olvidemos que Portugal empató los tres partidos en la fase de grupos y al final fue campeón de de Europa con lo cual el empate de hoy ha sido el de ayer mejor dicho ha sido importantísimo Mario por el mismo precio te pregunto por el futuro de la portería del Real Madrid porque hay pequeñas novedades no

Voz 1501 26:53 sí sí ya o porque lo contábamos en Carrusel el Real Madrid como ya hemos venido contando en el que estos meses no tiene intención de empezar a a contratarlo o hacer oficial la las las operaciones que tiene en marcha antes de que acabe el Mundial precisamente porque el Mundial siempre ha sido un vivero donde se había alimentando el Real Madrid James fue el último sin ir más lejos que fue fue la estrella del pasado Mundial y por eso no quieren hacer oficial como digo en ninguna operación pero siguen trabajando siguen trabajando por ejemplo en el tema de la portería hay explicamos esta tarde en Carrusel que la idea que es una idea que yo diría que está mucho más avanzada que en pañales pero que que no deja de ser una idea de que en el mercado nunca se sabe dónde vas operaciones en cuanto a la portería es la siguiente lo de la vida que hasta muy difícil esto esto no es una información de de ayer sino hace ya cuarenta y ocho a horas que no tiene nada que ver ni con fallos ni con errores ni muchísimo menos sino que son conscientes que pese a la intermediación de Jorge Mendes intentando saber cuál es la referencia del Manchester United y sus dueños y Mourinho a quién hay que dirigirse la poder hablar sobre David De Gea la referencia como digo de precio bastardos rondando o está rondando los ciento veinte ciento veinticinco ciento treinta a ciento cuarenta millones de euros que al Real Madrid me parece una auténtica barbaridad por un portero es enorme como se llame aunque sea uno de los mejores yo creo que eso más o menos podemos comprender todos al Real Madrid eh de de ciento veinte millones es una barbaridad y entonces el foco va directamente a Allison el portero brasileño de la Roma que hace no muchos días hace tres cuatro días desde la Roma no sé si fue subdirector general Hugo uno de los ejecutivos de de club romano dijo que estaban cerca de cerrar una un traspaso al Real Madrid los setenta y ocho millones de euros algo que también le parece una barbaridad Allison en Madrid lo haría encantado por ejemplo por la mitad por qué le gusta de verdad Allison porque los informes que tiene el Real Madrid son muy buenos del portero brasileño porque le consideran vago algo parecido a lo que podría haber

Voz 2 28:40 lo que para el pasado invierno quizá con un poquito más

Voz 1501 28:42 prince quizá con un poquito más cartel pero algo parecido a eso venir con Keylor a disputar un puesto en el caso de Alison digo por la mitad de ese precio cuarenta cincuenta millones de euros yo creo que en el término medio está la virtud si pide setenta y seis ochenta La Roma pues esto se cerraba mejor en cincuenta cincuenta y cinco pero Allison vendría eh yo creo que con Alison el acuerdo sí que está muy muy hecho otra cosa es con la Roma digo que Allison vendría a competir con Keylor Navas para el año que viene cuando Courtois Thibaut Courtois finalice contrato con el Chelsea se venga gratis esta es la idea digo es una idea no no lo no digo como hecho consumado ni como que operación cerrada ni mucho menos pero eso es una idea en la que se está trabajando en el Real Madrid que tiene muy buena pinta y que si finalmente se cierra pues es el la hoja de ruta que en Madrid con la portería

Voz 1991 29:29 bueno pues veremos sigue el Real Madrid con la intención de reforzar la portería ahora el objetivo parece que es Allison veremos si se cierra o no al concluir esté mundial gracias Mario jamaicano

Voz 1501 29:40 segundo si dejaba diez segundos que además el entorno de David De Gea más directo es muy muy consciente de que esto es así de que su precio es muy elevado y que el Real Madrid no va a llegar un hombre es mucha

Voz 1991 29:51 bastaba desde luego eh tendrá que valorar París y merece el esfuerzo económico no gracias Mario esta mañana un abrazo hasta mañana ya antes de ir con el debut lamentable de Argentina este Mundial creo que está por ahí Miguel que no quiere esto ya recomendará no Miguel

Voz 7 31:10 de qué

Voz 0509 31:27 el empezado a caminar bienes Argentina que ha dado una imagen lamentable hoy contra Islandia en un encuentro en el que incluso con empate a uno Leo Messi falló un penalti para para ganar el partido e las caritas de los jugadores de la albiceleste al terminar desde luego lo demostraban todo porque ahora mismo la cosa se ha complicado muchísimo lo han tener en chino el la selección argentina para para clasificarse para la siguiente ronda Jesule Diego qué tal muy buenas noches estado presenciando ese partido en directo

Voz 3 31:58 eh la verdad es que la imagen de la de de Argentina ha sido mala muy mala sí

Voz 0919 32:04 en el campo sí pero primero me gustaría destacar que hoy había casi sesenta mil argentino una pasada edición en Moscú en Argentina está de Moscú a trece mil kilómetros ya había sesenta mil argentinos desde una hora y media dos horas antes del partido el estadio del Spartak era una fiesta camisetas da dice este es eh canciones y coreando el nombre de Argentina un buen rollo impresionante ningún tipo de incidente por supuesto una fiesta argentina parecía Buenos Aires realmente hay que darle valor a lo que hacen los argentinos que a veces el décimo son un poco pesado pero cuando tú ves que están a trece mil que hay que decenas de kilómetros de su país animando sesenta mil personas a su selección un poquito de envidia la verdad y luego empieza el partido llega al gol de Agüero muy bien pero Argentina en el cómputo global de partido ha sido un equipo previsible un equipo que no ha tenido desmarque no ha tenido desequilibrio e Islandia se ha cerrado fenomenal la tapada hueco le de tapado a Messi aunque empezó muy bien luego ya después de el penalti Se apagó completamente pero en general el equipo argentino no ha creado ocasiones de gol y en Argentina hoy están criticando mucho después del partido los compañeros argentinos ya eran muy duros con su seleccionador el doble pivote que ha puesto Vidic Mascherano hoy se está llevando palos por un tubo en Argentina ya está pidiendo todo el mundo que hay que cambiar el equipo y el centro del campo sobre todo para el próximo partido la primera opción del cambio ha sido Banega que tampoco tenía la la chispa para sacar a al equipo de ese juego y bueno pues Sampaoli está en el ojo del huracán depués de este empate un tropiezo con Croacia Jones se debe podría pasar y a agresiones se pierden si Argentina pierde ese partido ya es una tragedia griega en Argentina

Voz 3 34:02 y todo

Voz 0919 34:04 mucha señala mucho a a Sampaoli porque los argentinos creen que el el equipo tiene gente mejor para salir Pavón ha salido un rato en la segunda parte ha tenido mucho vértigo mucho más del marco

Voz 3 34:16 que la gente no tiene no entiendo

Voz 0919 34:19 como sea ha amarrado a ese doble pivote con Mascherano Vigilia uno no tiene fútbol Mascherano decíamos en en en Carrusel no Mascherano solo

Voz 1991 34:29 dado más pases que todas la selección de Irlanda

Voz 0919 34:31 pero claro de Islandia pero eran pase intrascendente fáciles en el centro del campo que no creaba ningún tipo de peligro entonces yo creo que en el próximo partido va a cambiar Ibai Sampaoli luego en la rueda de prensa

Voz 5 34:44 pues ha dicho su su película mínimo

Voz 1002 34:47 mucha ilusión el grupo dueño muy parecido a a buscaré este partido como un equipo que que sea estructuró bien defensivamente con mucha densidad de gente pero bueno esto para nosotros recién empieza aprenderemos de de lo que pasó y seguramente que tenemos que tener la fortaleza que seguramente tienen este grupo para para afrontar de la misma forma ganar el próximo partido

Voz 1991 35:12 esa es la opinión de Sampaoli que como decía gallego está siendo bastante cuestionado sobre todo por esa gente con talento Pavón ha estado extraordinario los momentos que ha jugado en la segunda parte de bala no cuenta por lo menos como hombre importante menos hasta la fecha para la selección argentina o en este caso para Sampaoli y me parece a mí que va a mantener que meter muchos muchos cambios otro de los protagonistas Gallego ha sido Leo Messi del que se espera siempre mucho sobre todo en la comparación con Cristiano Ronaldo en este caso siempre sale perdiendo porque mientras Cristiano Ronaldo si mantiene el nivel en la selección no hay más que ver bueno llevó a Portugal en su momento a ser campeona de Europa ayer contra España tres goles Messi no ha terminado o no a tirar del carro aunque sí en la fase de clasificación si se echa un poco el equipo a las espaldas y lo sacó de esa situación complicada pero hoy no ha aparecido de hecho ha fallado el penalti que le podría dar la victoria al equipo

Voz 0919 36:06 si Messi ha empezado bien

Voz 1991 36:08 no va a tener un par de arrancadas un disparo desde fuera

Voz 0919 36:13 área luego ha llegado a la jugada del penalti yo porque una vez que Messi falló el penalti es que prácticamente ha desaparecido del partido luego tenido tres tiros libres el han ido todo mal y a los argentinos siguen teniendo sospechas con Messi por ejemplo hoy he leído una estadística que dicen que Messi lleva cinco partidos consecutivos en los mundiales sin marcar que suena muy fuerte suena muy fuerte porque en Brasil marcó cuatro goles pero lo marcó todos en la fase de clasificación no marco en octavos con Suiza ni en cuarto Hong Bélgica Holanda ni en la final con Alemania unido al de hoy cinco partidos sólo mundiales sin marcar ha marcado sólo cinco goles en sus actuaciones en campeonato del Mundo cuatro en el de Brasil y uno en el de Alemania pero claro es que a Messi no le puedes pedir que lo solucione todo es que es imposible hay otra gente que titula hoy Messi no no salvo porque evidentemente si el resto del equipo no no contribuye no no tiene chispa y eso que hoy Agüero esa marcó un golazo pero en el juego en la construcción en el desmarque en en en romper la defensa nadie apoya a Messi solamente lo hace el luego falla el penalti claro pues se convierte en en en la imagen el campeonato hoy la la imagen de Messi cuando tiene el último golpe franco seguir el árbitro pita al final se quita el brazalete se queda parado en el centro del campo no quiere saludar a nadie la mirada perdida sabiendo que le esperan tres días de de de depresión y de criticas hasta que llegue el partido con Croacia eso sí luego si abres ves Mario argentina tenía una reunión muy larga después de El Vestuario había había caras muy largas ha salido todos en tropel pero Messi se ha parado cuando Messi separa en una zona mixta de radio puedo garantizar a la gente que es es una marabunta porque es que es

Voz 1991 37:56 van cincuenta periodistas que están detrás de una va

Voz 0919 37:58 ya porel hasta el punto de que los oficiales de la FIFA tienen que agarrar la valla para para impedir que queda claro que sentida suelo porque es que cede Messi se ha parado con la bolsa de aseo en su mano con la cara triste que tenía ya dicho esto

Voz 1293 38:13 no en la bronca por qué porque creo que merecimos ganar el partido porque eso prácticamente nada más que defender que cerrase otra tira tirar pelotas intentar de de crear sensaciones de de esa manera nosotros sacándolo primeros cinco minutos nerviosismo en el partido después atrás tuvimos muy muy firme no crearon situaciones IED difícil cuando se encierran atrás no encontrábamos lo espacio incapaz

Voz 2 38:41 mí más estuvimos muy bueno

Voz 1938 38:44 aunque de empezar con un punto pero hay que mirar para delante

Voz 1991 38:48 estoy de acuerdo con casi todo lo que ha dicho Messi menos que merecieron más y creo que el empate desde lo más justo porque además Islandia se lo ha currado muchísimo sabiendo cómo tenía que jugar este partidos conociendo cuáles eran sus armas que no tenían que dieron menos pases que Mascherano pues muy bien fenomenal juego sucede algo es aguantar todo lo que pueden ser un equipo serio atrás con el mérito que tiene son trescientos y pico mil habitantes en Islandia que es una auténtica pasada y lo que están haciendo que jazz histórico lo que hicieron en la Eurocopa y lo tan refrendando ahora mismo en el en el Mundial gallego hay que darle el mérito que tiene Islandia

Voz 0919 39:21 evidentemente lo que no podemos esperar es que Islandia jueves maravillosamente al fútbol sería una cosa muy sorprendente y le crea o a Argentina ocho ocasiones de gol ahora el despliegue físico la

Voz 2 39:33 la voluntad de todo el equipo el cómo se juntan como

Voz 0919 39:37 defienden como como corren del minuto uno al noventa es es algo que hay que valor ya se han clasificado para el Mundial han llegado aquí le han plantado cara Argentina se van con un empate eran super minoría en la grada y yo creo que están haciendo historia después de la última Eurocopa llegar aquí clasificarse primero y arrancar con un empate ante Argentina es historia de Islandia que además tiene una serie de jugadores pues que que valen no van a ser estrellas del fútbol maravilloso pero Aaron Gunnar son es un icono hasta autor rato al lado de Messi Ibero comiendo le todo a a Leo no la dejó un espacio con esa pinta de vikingo que tiene todo el equipo y luego hay que destacar al al portero Galdós son porque además de parar el penalti a Messi recomiendo a toda la gente que que que se miren en Youtube un vídeo promocional es un es un vídeo de un sponsor de la selección de de Islandia pero lo ha dirigido Hall de Orson que es director de cine es decir el portero de Islandia es director de cine cuando la gente véase vídeo por favor búsquelo Se van a emocionar porque es un vídeo maravilloso hay futbolistas que son más que futbolistas este tipo Galdós son es uno de ellos directo

Voz 1991 40:50 por de películas de acción de serie B el tío

Voz 2 40:53 esa que también ha

Voz 1991 40:56 al tema del cine no está mal el portero y además hace películas completito dado mucha media la foto que tras ese como más tiene que lo sepas

Voz 0919 41:03 Van Basten sí ha sido mítico me encuentro ahí está comentando partidos eh bueno en en el cara a cara es tan soso como cuando jugador él jugaba maravillosamente pero eran poco esos Aina no nos engañemos con lo cual la foto igual gracias un abrazo

Voz 1991 41:20 hasta mañana brazo Gustavo López muy buenas

Voz 0749 41:24 qué sensación que te ha dejado

Voz 1991 41:25 en dinero

Voz 0749 41:27 pues oye senadora en torno a la verdad no me buenas impresiones y eso es lo peor que puede tener un equipo no me pendientes del resultado de las sensaciones que transmite un equipo pueden ser positiva o negativa de Argentina fueron negativa no sólo la creación bueno que falló ahí en la creación pero eso también como algo que que Sampaoli eligió sino también en en tareas defensivas Si bien dando ya practicamente no atacó pero se enfrenta a una selección como era croata que tiene muy buenos medio que tiene muy buena delantera que hace muy buena diagonales que tiene muchos recursos cuarto combo para adelante va a sufrir esas haría

Voz 1991 42:09 no te ha gustado cómo ha gestionado el partido Sampaoli

Voz 0749 42:13 no no no no no no me gustó porque creo que tuvo mucho control pero le faltaron

Voz 8 42:17 días

Voz 0749 42:19 le sobró posesión pero no tuvo una profundidad que necesita el partido interpusieron Neville medio siglo tienes un equipo como ese la selección irlandesa que lo que esperábamos de repliegue intensivo practicamente Cars propio portero tiene que ensanchar el campo solamente cuando entró Pavón se vio algo hace dio algo uno contra uno de banda para terminar por dentro yo creo que en gran parte del partido no lo vimos vi Mascherano hacían la misma tarea ahora mismo Asunción imponga para un solo puesto musitó de jugadores por ahí ahí necesitaba un socio más veces abrir el cambio el campo con sal yo no les resultó porque se ahorraría buscaba profundidad por esa banda derecha mesa ICO ensayo in ninguno de los dos fue profundo mesa tuvo una participación por medio que por fuera hizo buena diagonales fue profundo para buscar alargar un poquito el equipo y que Messi pueda tener más Passio pero no lo ha logrado suele dentro Pavón ya algo a cuentagotas muy a cuenta gotas de Banega Argentina fue un fútbol muy muy muy estático la movilidad de sus jugadores y el ritmo bajó permitían Islandia descender y francamente bien

Voz 1991 43:34 sí a Argentina gastado ya el partido que podía pinchar ahora a partir de ahora tiene que ganar practicamente los dos que queda sino quiere el el corre el riesgo de quedarse fuera en la fase de grupos que sería demoledor

Voz 0749 43:46 sí yo creo que frente dice Di frente a Croacia vamos a abrir otra argentino primero porque algo va a tener que buscar Sampaoli la para solucionar los problemas quiere trajo de hoy pero va a encontrar dos selecciones tanto la nigeriana como que no se va a defender tanto ganase un poquito más alegre cuando las selecciones que enfrentan en Argentina son algo más alegre dejará algo más espacio ahí Argentina puede crear algo más de fútbol pero independientemente de eso lo fundamental o lo que va va a tener que trabajar Sampaoli no sólo es buscar soluciones para los problemas que se representaron on quién de esos jugadores que pueden ser aire fresco para la selección en el once titular pueda ayudar en lo anímico hoy no es fácil y está residiendo en la selección argentina y buscar alguien que le digo entonces lo tienen que ser muy preciso en buscar es para que el equipo lo note buscando opciones si quitan uno lo mediocentro Lo Celso pueden ser fundamental ensanchando el campo Pavón nos dimos cuenta que los minutos estuvo fue vertical fue profunda y creo problema yo creo que no he echado a quitar ha salido a entrar mercado por lo menos marcado repunta que va bien en el juego aéreo que defensor que por ahí no le van a poder buscar las cosquillas salió y creo que eso va a nacer supuestamente los cambios no voy a tocar la portería porque sería yo creo que hay un error total la portería

Voz 1991 45:14 pero si va a algunos cambio porque no

Voz 0749 45:16 necesita Argentina veremos veremos qué es lo que inventar

Voz 1991 45:18 las al Paoli pero desde luego en el primer partido no ha funcionado lo que ha propuesto en el terreno de juego gracias Gus

Voz 0749 45:24 anima un abrazo un placer como siempre chicos un abrazo grande llena