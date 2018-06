El Larguero (2º parte /16/06/2018): Hablamos con Luis Fernández y análisis del VAR

Voz 1 00:00 el Larguero con Yago de Vega

Voz 1991 00:05 seguimos con partidos del Mundial como el del Grupo Zed donde una de las favoritas al título por lo menos hasta muy lejos en este Mundial es Francia que la ganado Australia pero sin presumir Lluís Flaquer qué tal muy buenas hola qué tal muy buenas no ha convencido pero tres fundidos a la zaga sí más resultado que juego

Voz 1296 00:24 la verdad es que Francia no ha hecho un partido acorde a las expectativas que está generando pero se ha llevado el partido dos a uno con mucho sufrimiento antes ante la selección de Australia en un partido que para los amantes de las tecnologías pues habrá sido la fiesta porque ha sido histórico

Voz 0959 00:38 en el que ha intervenido y de qué manera y en el que intervino también la tecnología

Voz 1296 00:42 ya de del ojo de halcón para determinar que el dos uno había superado la línea de gol la gran acción del partido el primer gol un penalti a Griezmann que el árbitro Andres cuña uruguayo en principio no ve en juego en el bar le llama a capítulo va a observar en en esa caminito que tiene se da cuenta que sí que era penalti así que el primer penalti de la historia de los Mundiales señalado por el bar ha tenido el placer de transformarlo el principito eh que visto a Luis hoy una nueva decisión en este caso la de la del bar empató Australia tras un penalti clamoroso de Umtiti por mano o en esta semana en estos días tenemos que decir palomita de un Tití aquí el segundo gol como te decía una vaselina de Pogba que los grandes fenómenos se envenena hay el balón sobrepasa un poquito la la línea y el árbitro recibe en esos cero coma tres décimas de segundo apenas cuenta Iturralde que tarda el relojera avisarle que el sobre ha sobrepasado al hay que era el dos uno con el que al final Francia llevó estos primeros tres puntos y una decisión también que traerá cola con uno uno en el marcador Deschamps el minuto setenta decide sustituir a Griezmann en una decisión que evidentemente atraído muchísima polémica muchísimo debate a Francia

Voz 2 01:50 está demasiado al principio al final Francia dos Australia uno con más resultado que dejó en este caso para los franceses Pablo de la palomita de todo para la

Voz 3 01:59 es la única eh CSS

Voz 1296 02:01 esta semana ha sido ha sido tremendo

Voz 1 02:04 la y un abrazo un abrazo buenas noches para hablar del debut de la

Voz 1991 02:07 la selección francesa hablamos con una voz autorizada Luis Fernández qué tal buenas noches buenas noches señores voy a ir al grano te ha gustado Francia

Voz 4 02:16 no no no me ha gustado no me ha gustado ahora

Voz 5 02:20 el partido de los que no se esperamos a estamos a Esquerra no Francia es que empiece la competición hay que nos demuestre que que el que tiene de Félix no para competir pero a lo mejor es que acabó frente a un rival que bueno que ha sabido defender bien infancia no ha sabido cambiaron poco ritmo de partido y eso ha sido será anotado Francia no ha conseguido su mejor partido ir

Voz 1991 02:57 sigo muy directo te ha gustado cómo ha resuelto los problemas Deschamps

Voz 5 03:02 no no es un problema desde esa es una de de actitud de querer es único jugador para mí es el que ha estado porque nivel muy alto es colocó es el único jugador que ha estado de ver que Se de la exigencia que tienen que de ver hoy estos jugadores cuando tienen la ambición conocí la emisión desde querer jugar llegar pelear soy el único oí Hugo Lloris que haga una para un parado el Colo Cortés ha sido el único que al al sistema a comentar que ahora es el de el entrenador en cualquier equipo no está dentro de la cancha el entrenador está fuera los que están dentro de la cancha son los jugadores zona ello de Taser de poder cuando tiene el talento que tenemos mucho talento mucho potencial mucho eso no se ha anotador y entonces bueno esto lo mejor lo vamos a poner en lo que es el primer partido que yo también el ochenta y cuatro seis en el noventa y ocho también con dos fue Francia fue campeona del mundo y también tuvo todos los problemas del mundo bueno pero lo que tú ves que la pregunta te gustan los Francia hoy no no me gusta ver te ha gustado ayer España Portugal buscaron de me gusta lo de España Portugal y eso es lo que queremos nosotros queremos que pongamos un equipo que esté a un equipo dentro del campo con el potenciar con la caída todos ahora es decir es un equipo que tiene veinticuatro años y de Deraa es un equipo muy joven no pero la si les falta experiencia pero la que el potencial lo tiene todo después grandes sí pero bueno que pagar Hernández UU El tercero jugador de que no tiene la experiencia internacional pero restos de esos horrores todo suele a este equipo lo harán Umtiti velé que sea en vez de Griezmann que sea que sea Pogba o no a ver

Voz 4 05:04 vamos a ver nosotros queremos un equipo que juegue

Voz 5 05:06 eh con más entrega de un campo con el potencial que tiene

Voz 1991 05:10 sí ha estrenado el bar qué te parece el sistema este del arbitraje porque desde luego en este caso podemos decir que entrecomillas ha beneficiado a Francia porque arbitrado la jugada del penalti a Griezmann que para mí sigue era pero que en circunstancias normales el árbitro no lo habría pitado

Voz 5 05:27 no pero es como si tuviera el partido de esta de aguas Tosar de Perú contra Dinamarca sí sí igual ha sido el eres una jugada uno Un para la situación ha para haber así el equipo otra

Voz 1991 05:43 no pero Luis no no te estoy diciendo que sea injusto es que para mí es penalti usa para mí es penalti y con el nuevo sistema pero que a ti qué te parece el nuevo Real traje el el el bar te gusta o no te gusta

Voz 5 05:53 a mí me gusta yo yo soy para ellos de los que pienso que el el la el vídeo lirio es necesario no puede haber una justicia eso es un deporte donde hay mucho mucha exigencia a para un entrenador para un grupo de jugadores para un país para uno lo lo que se una competición tú no puede a una situación que uno puede como si existe caduco Pierro un partido porque no sé que era penalti estas da si te haces la prueba que espera aquí voy yo pienso que sí puede cometer una injusticia eso eso hay que hay que evitar que tenga que durar dos todo yo prefiero porque porque todos los que somos usted el jugador entrenador zulos que son periodista en los que están dentro de la cancha eso están preparando esta competición Grosske una Liga están trabajando con un entrenador con y para en el aspecto físico y al final Touré quiere quiere quitar con penas una victoria escocesa no no yo no estoy de acuerdo las usted cree que ser tiene que constituye entero permite pues hay que hacer algo

Voz 1991 07:13 vale nombres propios Griezmann yo creo que gran parte de las miradas estaban centradas en el jugador del Atlético de Madrid

Voz 5 07:19 también ha habido sobretodo

Voz 1991 07:22 te ha aparecido todo el ambiente previo al debut del Mundial el famoso documental en el que hay que se quedaba desviar es un poco la atención a ti qué te parece son una concentración de Munera

Voz 5 07:32 eso es lo lo lo que es la las nueve situación en que hoy tenemos que vivir con con la luego la comunicación o no

Voz 1991 07:43 sólo la reforma sí sí está claro que algo ha cambiado

Voz 5 07:46 hasta la cognición de otra forma se inicia de de otra manera se ha si él no tengo yo creo que eso es que vivir con esto y después que yo seguramente pero me hubiera gustado que el mal al final de temporada quince días después de empezar por toma la toma la decisión de de siguieron reduce va de las es poca dijo de cocaína además

Voz 1991 08:11 hablando en plata Luis Si tú fuese seleccionador de Francia me imagino no te habría gustado que se produzca esto en mitad de la concentración si puede ser

Voz 1 08:20 antes o después mejor

Voz 1991 08:23 a la concentración sabiendo que esto ha cambiado y que las nuevas formas de Comunicació las redes sociales también mejor evitarlo no

Voz 5 08:31 se prevé evitar todo lo que sea un problema que después iba a ocurrir que comentar seguramente que después esto se comenta lo tiene tienen ganas celos yo creo que para hoy en el día de hoy pues todas las complicaciones que entran y que hay que evitar porque después está ahí eso sí edad como comentario es si ese es el problema

Voz 1991 08:53 termino con el tema Griezmann Crescas cree que Crescas Aceca acertado Griezmann quedándose en el Atlético de Madrid no marchándose al Barça

Voz 5 08:59 yo yo yo cuando me Maneiro hallazgos sacó yo Él tiene mucho talento tiene mucha calidad austero conocen esta catedrático de pardillo a tres años cinco año es tanto en el ha mejorado mucho y se ha hecho consta de de otro de otro y hoy es un jugador de estos de los grande para el yo pienso que hoy cuando Griezmann seguramente en el Barça hay mucha competencia con bases ya con Kuti niño con Messi costó antes Denver es que hay que posicione tema porque cuando bueno cómo puede arriba en las bandas las bandas no puede jugar el problema de Valverde no no no no no no no no al jugador también dice que quiere esto lo tiene que pensar jugador también tiene que que hay que verlo jugadores que psicológico yo puedo giro no si yo me quedo en Madrid tengo la seguridad de juego en una de equipo grande era si íbamos a decir que es un pequeño equipo no es grande porque tú grande porque hay una Copa de Europa en la Liga española es todos los años está peleando por el título vía gobiernos Edgar no yo creo que era tome una decisión dio para mí es una buena decisión que estoy decepcionado del Barça del Madrid no sé si hubiera estado en su lugar hubiera hecho

Voz 1991 10:31 la cosa hoy ha sido designado el mejor jugador del partido a mí por lo menos me ha sorprendido el cambio cuando la quitaba Shams

Voz 5 10:38 Donald para usted ve que que estaba era el mejor evento campo

Voz 1991 10:42 no no que ha sido designado Lele han elegido como el mejor jugador del partido lo que yo lo haya elegido

Voz 5 10:47 pero él el ERE después con los que se ha convertido dado que es bueno tiene había hecho un gran partido es es la es la reconocieron haber es que todo el mundo es que quiero saber quiénes son los que votaré en esos partidos es una buena pregunta pretende usted vemos que que vea porque esto es todo esto no no es no es una lógica la lógica es de tener en cuenta que también equipo contrario porque el equipo contrario nadie los conocíamos nadie estaría quién eras de estos juegos de calidad fotos se puede hacer un delito un jugador de equipo porque han demostrado cosas que los jugadores franceses

Voz 1991 11:26 mañana debuta Brasil contra Suiza a las ocho de la tarde del mundo así parálisis saltó a apuestas por Brasil ahora mismo como el gran favorito el el rival a batir

Voz 5 11:38 y después a España estar actúan porque prueba que francés si llegarán a las semifinales contra ellos solos que tiene potencia tener actividad tiene la Love jugadores en cada puesto tiene defensas en el centro del campo y arriba tiene una a muchísima fe de que sea de a Arrese moscas firmé año a continua a Willian unilateralmente corrido otro pero Douglas entre otros campus bueno ha actuado va a prestar el reciba a esta final yo creo que tiene toda la querida para para ganar esta competición

Voz 1991 12:16 Luis y ahora que no nos escucha nadie cuando acabe el Mundial de qué color va a animar la próxima temporada

Voz 5 12:21 como la camiseta de la que tiene hoy que es la camiseta porque yo no lo veo yo lo que quedarse que seguramente tenía tiene ganas de ganar una Copa de Europa ahí de ahora a ganar un Balón de Oro con más seguridad con más ocho llegar algo estando en el PSC porque seguramente va hacer la Estella y esto para mí es una

Voz 1991 12:45 es una posibilidad pues veremos veremos eso es el futuro el presente el Mundial de de Luis Fernández como siempre un placer charlar subió la verdad

Voz 5 12:52 José buen Mundial igualmente un abrazo muy fuerte

Voz 1991 12:56 Iturralde González qué tal muy buenas

Voz 0514 12:58 hola buenas noches como éstas sobre todo bien en tranquilidad bueno

Voz 1991 13:03 pareció el bar por fin hoy algo histórico eh que te ha aparecido hoy sobre todo en el partido de Francia

Voz 0514 13:07 sí después de cinco días aquí hay que empezar a Curro en un poquito también lo sea sólo de muy bien

Voz 6 13:13 no viene a ver el Barça al final es lo que va a ayudar

Voz 0514 13:16 al fútbol lo que estoy viviendo es que tras actuación del Varo posible actuación del bar estoy viendo que los árbitros no están muy acostumbrados a no utilizarlo sino a que se les y se les cambios la opinión o que se les si se le pregunte al bar porque porque estoy viendo que después de de posibles jugadas de bar exhibiendo que están como un poco descentrado a la hora de arbitrar repasó Roque el italiano eh con España la pasado Acuña al uruguayo hoy es decir entras en una fase de cómo debes de que te decía

Voz 1991 13:48 tras del partido no y además yo incluso lo veo a los jugadores porque hay una jugada Generes horas sea veinte claro están eso seguro

Voz 0514 13:56 perdón perdón en el Dinamarca Perú que el mismo entrenador estaba diciendo seguir seguir jugando

Voz 1991 14:00 dar hoy los jugadores están diciendo ostras claro

Voz 0514 14:03 lo que va a haber bar claro es que eso no saben de que todavía cómo funciona

Voz 1991 14:07 las va a haber Bari están expectantes medio parados es como diciendo a ver qué es lo que dicen pero ojo que que te llegan pero hay que seguir efectivamente y que a lo mejor puede pillar a algún equipo despistado no

Voz 0514 14:18 eso es eso es ya lo dijo también que el antiguo seleccionador español Lopetegui que después de una decisión de Varo posible decisión de Burt había muchos goles

Voz 1991 14:28 sí porque la gente que la gente se acostumbraron a seguir hasta que lo paren para Bahrain

Voz 0514 14:34 en penaltis el protocolo está muy claro en penaltis que el árbitro no ve pues como ha pasado en Francia vamos basado en el Dinamarca Perú el partido unos puedes pararlo hasta que el balón salga fuera o hasta que el balón esté por el medio del campo y que es la el tiempo que le dan a los del bar de revisar las jugadas sí de decirle al árbitro oye tienes que revisar la jugada no le dicen que pite penalti sino que el que tienes que revisa la jugada pero la revisan rivales

Voz 1991 14:59 sitio donde tiene la pantalla él decide ha acertado en la jugada del penalti a Griezmann Jorge acierto pleno

Voz 0514 15:06 no amonestación perfecto lo que sí sí son pequeños detalles que ahora que hay que ir un poco luego uniendo no porque si luego si te fijas que no ha dado hasta agudo de tres minutos casi paró el partido dos minutos treinta y cinco segundos y luego sólo ha dado cuatro minutos de descuento cuando ha habido cambios cuando ha habido lesiones es decir eso todavía lo tienen que ajustar un poco qué pasa que el árbitro cuando pasa a la acción el sigue el juego porque todavía no seguramente se te va la cabeza no sabes todo el tiempo que ha pasado desde que ha habido ese penalti a que se vuelve a tirar penas y ya de paso dos XXXV ya han descontado sólo cuatro cuando tenía que haber descontado por lo menos cinco seis minuto

Voz 1991 15:46 Nos tenemos que acostumbrar todos yo no sé si la mejor manera de experimentar todo eso

Voz 1 15:51 el mundial pero bueno eh bueno alguna o algunas

Voz 0514 15:53 tiene que ser no eran es menor mejorar

Voz 1991 15:56 cero a partir de la temporada que viene que nos lleve con cuatro años de rodaje no o por lo menos no copa con dos no

Voz 0514 16:01 sólo han probado ya en el Mundialito lo han probado ya en sub veinte sin han probado y al final tienes que dedicarle una acción que pasa que tenemos que cambiar un poco lo que es el el concepto de cómo viví cómo vivíamos antes el fútbol pues Lee que el bar la gente la gente seguía en meta en la cabeza que sólo entra en el error claro ir grave que no en en los cuatro supuestos dicho no de apreciación de apreciación nunca va a entrar el mundo voy aprendiendo poco a poco eso es

Voz 1991 16:29 titula otra jugada el penalti a favor de Perú en el minuto cuarenta y cinco a Cueva también te parece que acierta

Voz 0514 16:34 sí sí sí también también hay penalti y eso ese no es de apreciación es decir es un penalti claro por lo tanto es un error grave pero que decide siempre el árbitro eh porque en uno de esos penaltis el árbitro pudiera verlo la televisión es decir pues a me sigue pareciendo que hay contacto pero no lo suficiente pues de momento perfecto el bar y luego sí dime un pequeño inciso y luego el gol de Francia ha sido el de poco dos uno bueno es la colaboración se eso es que es con tecnología de gol eso es cero coma tres segundos tarde el reloj pero el próximo año esa tecnología no lo vamos a tener España

Voz 1991 17:08 sí desde luego algo que no hubiese costado nada que es buenísimo pues no lo vamos a tener en España que digo que de momento el bar perfecto porque ha acertado el penalti a Griezmann el penalti a favor de de Perú también no pitó la falta de Diego Costa sobre Pepe eh estuvo bien eso pues no sigue

Voz 1 17:25 el Nobel bares no lo anulan fijó Mamón no

Voz 0514 17:28 esta es de apreciación lo error manifiesto por lo tanto el bar no entra

Voz 1991 17:34 gracias Ito un abrazo un abrazo hablábamos una de las jugadas que ha sido en el Perú cero Dinamarca uno Francisco José Delgado hola Pacojo muy buenas hola

Voz 0893 17:42 como muy buenas noches pues para mí a

Voz 1991 17:45 crecido más Perú que volvía treinta y seis años después a un Mundial desde luego el disgusto que se lleva hoy cueva e va a tardar días en quitárselo

Voz 0893 17:53 si las lágrimas de Cuevas de tras fallar el penalti al filo del descanso yo creo que son una de las imágenes del día que bueno yo el Santuario el santoral en cirílico no lo sé pero creo que será San penalti porque es muy raro que nos encontramos en un día en donde hay penaltis en todos los partidos tú si ha habido dos en el Francia Australia ávido uno en el conoce a Nigeria y ha habido uno en el pero de no Marca que ha fallado cueva e insisto eh yo creo que es una de las jugadas claves del partido porque si llega a marcar ahí Perú llega a abrir boquete me da la impresión de que como en el partido que ha hecho en la selección de beca si hubiera llegado el triunfo pero claro para eso hay que acertar es verdad que Perú ha rematado mucho a puerta pero es verdad que también se ha encontrado con Kasper Schmeichel espectacular los que somos de baloncesto que aquí porras de me lo recuerda mucho nos solemos fijar en las estadísticas hoy pero ha hecho en cincuenta y cuatro por ciento de posesión seis remates a puerta nueve remates fuera ochenta y cinco por ciento de precisión de of pase y un penalti fallado

Voz 7 18:50 eh claro cuando te llevas

Voz 0893 18:52 esos datos y resulta que Palmas uno cero pues te pasa lo que ha pasado hoy en la grada y entretenido en buscar la distancia que hay entre Lima y Moscú son doce mil seiscientos cuarenta y cuatro kilómetros parece mentira pero un ochenta por ciento de la tribuna en ex era peruana había una decepción entre los peruanos como si hubieran perdido prácticamente el Mundial eh no lo han perdido pero han perdido el partido la B de la fase de grupos porque ellos saben que ganan a Francia va a ser muy complicado Joy tenían la impresión de que se jugaban el mundial en este primer partido el como tú decías desde el ochenta y dos estaban sino un mundial se clasificó peruano en la repesca ya había eh como muchas ganas de que Perú siguiera adelante ya verdad que te después de ver la grada después de ver cómo es el equipo somos todo un poquito peruanos pero eh como he escuchado antes a Gallego decirlo del vídeo y tal y he sentido envidia está buscando vida hemos encontrado con una historia que puesto en Twitter también eh de cómo se han recibido las federaciones peruana ahí danesa es realmente un espectáculo lo que puede llegar a unir el fútbol como Perú e da la bienvenida de alguna manera Dinamarca dice lo que significa para ellos jugar un Mundial después de una crisis no sólo económica sino futbolística de muchos años la Federación Danesa responde con una versión

Voz 7 20:08 qué del himno de Dinamarca eh

Voz 0893 20:11 con una orquesta sinfónica espectacular cambiando el nombre de Dinamarca por Perú en el himno realmente es flipante lo bonito que puede llegar a ser el fútbol y los valores que puede llegar a demostrar dicho esto entiendo que hoy peruano el vídeo te da igual te vayas muy jorobado

Voz 1991 20:26 pues sí porque ha merecido desde luego bastante más muy buena la imagen de pero gracia Pacojó

Voz 0893 20:30 un abrazo algo antes de ir con el último partido el día

Voz 1991 20:32 está por ahí Miguel Coll de nuevo que no quiere recomendar algo

Voz 6 21:32 Pedro Morata qué tal muy buenas noches

Voz 1991 21:35 ganado Croacia dos cero a Nigeria qué tal ha estado el conjunto croata bueno horas

Voz 1716 21:40 que ha sufrido dificultades porque hasta que ha llegado el gol en propia puerta de llevo por parte de la selección de Nigeria el minuto treinta y tres de la primera parte yo diría que la selección de Nigeria estaba poniendo en bastantes problemas a Croacia el partido estaba igualado casi decantado a favor de de Nigeria Croacia tenía prácticamente desactivado sólo dos hombres importante de medio campo a Modric Ia Rakitic hizo Nigeria sin embargo a partir del momento en el que encaja el gol en propia puerta minuto treinta y tres como decía de la primera parte el orden defensivo ya lo pierde empieza a brillar más Modric ir Rakitic el partido cambia a visualmente a partir del día

Voz 0514 22:18 cero ya en la segunda parte hay un pero

Voz 1716 22:20 en un penalti que es clarísimo un abrazo prácticamente solo quería llevar a su casa expone a man Djukic que para mí ha sido el mejor de Croacia en el minuto setenta de la segunda parte Modric de penalti sentenciaba el partido con un dos a cero han jugado todos los de la Liga española en la selección croata Kovacic Modric Rakitic Vrsaljko Kovacic no ha sido titular ha salido en la segunda parte de todos los que han jugado de de los de la Liga española el que más me ha gustado ha sido Modric pero para mí el mejor de Croacia ha sido sin duda Mandzukic

Voz 1991 22:52 gracias Morata un abrazo esta mañana un abrazo hasta mañana o abre una alemán qué tal muy buenas hola hago buenas noches un minuto y medio por delante así que lo vamos a repartir para para dar un pequeño apunte de los partidos de mañana te parece

Voz 0301 23:03 sí perfecto empezando por el de las ocho de la

Voz 1991 23:05 tarde el que cierra la jornada de mañana debuta una de las grandes favoritas Brasil contra Suiza

Voz 0301 23:10 sí partidazo para la selección brasileña que debuta ya han anunciado que con Coutinho en el medio campo finalmente van a jugar el Willian Neymar Gabriel Jesús Arribas y qué versión más ofensiva de Brasil con Coutinho metido en el centro del campo muy favorita Brasil pero no llega la selección de de

Voz 1991 23:27 el partido en ese mismo grupo a las dos de la tarde Costa Rica Serbia

Voz 0301 23:31 sí buen partido seguramente entre outsiders dos equipos que tienen opciones eh al menos de clasificarse como segunda en ese grupo Costa Rica fue revelación recordamos en el dos mil catorce con un Keylor inmenso en Keylor precisamente están puestas la ases durante si llega una buena generación servía sobre todo Xavi un futbolista muy joven y que tiene muy buena pinta jugado en la ciudad ha marcado este año doce goles en Italia

Voz 1991 23:52 oye mitad de esos partidos a las cinco de la tarde eh correspondiente al grupo F Alemania México debuta otra de las eh candidatas al título Alemania sí

Voz 0301 24:01 el actual campeona del mundo Alemania con una sola duda en el once está todo muy claro pero Rey Royce Özil van a formar en en la mediapunta por detrás de Timo Werner para completar la alineación de alemana contra una México que sale siempre jugando

Voz 6 24:16 es bonito ver el equipo de de Osorio que

Voz 1991 24:19 tienen muchísima ilusión por hacer algo grande en este Mundial gracias Bruno un abrazo hasta mañana otro hasta luego nosotros vamos porque llegamos a la una en punto de la mañana aparecen por aquí los compañeros de los Servicios Informativos así que nosotros volvemos mañana será a las once y media en el larguero hasta mañana adiós