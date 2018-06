Crisis humanitaria: el Aquarius llega a España

Voz 1 00:00 sí ah

Voz 0874 01:01 Ramón Lobo buenos días buenos días qué tal hay signos de cambio verdad sino me refiero me refiero al Gobierno no es sino se cambió

Voz 1791 01:11 sí yo creo que hay hay cierta esperanza

Voz 0874 01:14 Pablo Iglesias en La Moncloa de tapadillo sí sí

Voz 1791 01:16 yo oí pero bueno está bien no porque bueno yo no sé cómo se sentirían si la gente así más del PP que tienen un problema

Voz 0874 01:26 lo gordo porque bueno Rajoy ha renunciado la

Voz 1791 01:29 al al al acta de diputado justo cuando ha jugado España porque se notaba menos siempre elegidos los momentos para pasar de tapadillo y tienen que elegir un líder que es el que veremos si es el que

Voz 0874 01:42 llega al dos mil veinte y luego ocurren cosas que aún no lo hacen pensar bueno pues si era tan fácil tomar esas decisiones se han tomado antes no y me estoy refiriendo por ejemplo no solamente a decisiones administrativas en torno a la sanidad universal sino también por ejemplo de los caídos ahora parece que lo publicaba al país esta mañana si hay hay un acuerdo o cuando se votó en el Congreso había como un acuerdo como de ciento noventa

Voz 1791 02:03 hay ocho me pareció el resto eran abstenciones pero el PP ha estado bloqueando todas las iniciativas parlamentarias de la oposición en su conjunto en el que muchas de ellas estaba incluido ciudadanos hiel tal constitucional declaró que esto era legal los trucos y ahora vamos a ver si está oposición que estaba tan unida para promover una serie de iniciativas como ésta va a seguir ahora vamos a ver cuál es la posición de Ciudadanos si cambia o no dependiendo porque exista la posicionó o para no favorecer a Sánchez

Voz 0874 02:32 iniciativa déjeme recordarle que es para trasladar los restos de Franco tu lugar supongo que en un panteón familiar y convertir el Valle de los Caídos en una especie de monumento a todos los que solamente de un lado

Voz 1791 02:44 sí momento de memoria también eh bueno están por identificar un tercio creo que son dos tercios de las personas que están enterradas ahí que superen los treinta mil es pues también que se va a hacer con la memoria histórica porque hay más de ciento once mil personas desaparecidas o no localizadas en muchos casos como le gusta decir a Santos Juliá

Voz 0874 03:03 te te has estado totalmente yo yo fui al al referendos única ya nuca yo al club de eso a con máximo creo es curioso porque si intentas hacer fotos a la tumba de Franco que es un poco para constatar que sigue estando allí te lo prohiben viene siguieran guarda no sea que usted fotos no entonces mantenían ahí los restos de Franco pero no no dejaban es como que no dejaban que se documentar a que seguían allí en Hoy somos el único país moderno que tiene un mausoleo para su dictador

Voz 1791 03:26 sí y además que se mantiene tuvo como lo dejó él con todas las instrucciones e también se está estudiando si se va a modificar la Ley de Asociaciones observa incluir el delito de apología del franquismo o al podría llevar a a la ilegalización de la Fundación de Francisco Franco

Voz 0874 03:42 en fin ahí cosas que parece que van a cambiar por fin no no sé muy bien cuántos votos habría perdido el Partido Popular se hubiera esto no hubiera hecho esto en los últimos seis años

Voz 1791 03:51 posiblemente lo que en esto quizás lo de hecho Felipe González que con los doscientos dos diputados y siempre recuerdo una cosas y os vais a a la calle eh creo que esconde Peñalver donde estaba el antiguo PER

Voz 2 04:04 final de de

Voz 1791 04:06 no acordara el nombre pero había hay muy importante un estuvo Miguel Hernández Buero Vallejo mucha gente hay hay una una un cartel que se puso en la época de Felipe González al principio dos en todos los diputados socialistas que dice que aquí Miguel Hernández escribió las Nanas de la cebolla

Voz 0874 04:21 bueno faltó una palabra preso no se puede incluir esa palabra pequeño olvide cuando empezamos por lo nuestro

Voz 1 04:30 sí a mí eso se sientes veintinueve

Voz 0874 05:14 antes el puerto de Valencia del buque y sabía ayer domingo decía una cosa tantos años cubriendo Roma llegadas de barcos el decía una cosa es es es fácil presumir de que los acogemos pero a los siguientes pues vamos a coger

Voz 1791 05:25 los oyentes y los CIDE esa claro haremos aquí un montón de inmigrantes como los que llaman el Aquarius que están encerrados en los campos estos de internamiento de extranjeros e que en algunos casos no reúnen las condiciones

Voz 0874 05:38 publica este jueves en Info Libre un artículo que titula Abás el primer deber humanitario es ser humanos tenemos que sacudirse de encima el miedo y los prejuicios porque la inmigración no es un problema

Voz 1791 05:47 no el problema es cómo enfrentamos la inmigración la inmigración es un fenómeno natural del ser humano de toda especie trata de buscarle las tierras donde mejor se puede vivir OSE pueden sobrevivir e a mí hay una palabra que no gustan a muchos sectores que es el efecto llamada para mí el efecto llamada es el tipo de vida que llevamos y sobre todo hemos a la globalización nadado conciencia a los pobres de su pobreza entonces claro que no quieran venir que qué quieres impedir que vengan aquí eh es es imposible después nuestras empresas van allí nuestros gobiernos tienen negocios allí por ejemplo hemos ha informado de que en República Centroafricana hay rusos hay franceses que pasa nos interesa tanto República Centroafricana que es un país de un estado eso estructurados no les interesa el uranio entonces mientras que no tengamos unas relaciones internacionales más decentes es imposible hay una proyecto de Naciones Unidas que Utøya publicado en El País sobre eh buscaron un acuerdo mundial sobre la inmigración porque no sólo es esta frontera que es gravísima sino también la de Estados Unidos sólo que han denunciado

Voz 0874 06:49 lo que se había pactado con Libia no tu no me mandas emigrantes

Voz 1791 06:52 yo Salinero no te podías parar separar los niños las madres que está haciendo trampa no que llevan dos mil niños separados es es que es un escándalo tremendo que estamos todos en el partido va a ser muy difícil

Voz 0874 07:02 si entendemos como sociedad que los inmigrantes no es que quieran llegar aquí es que quieren salir de un país que está en ruinas que está en guerra que está sufriendo hambre que está supliendo falta de agua pero bueno vamos al puerto de Valencia allí esta Nico Castellano mucho me temo espero que no me pueda corregir yo que he metido quizá hasta en un mediático

Voz 1791 07:21 sí pero bueno es el mundo que vivimos lo importante es las doscientas veintinueve personas que bueno que hemos rescatado que vamos a ver cuantas más somos capaces si la política europea va a cambiar pero a acuérdate que uno de julio Austria asume la presidencia de la Unión Europea ya Austria tiene como método de interior aún xenófoba tipo de extrema derecha

Voz 0874 07:44 cómo estás Nico buenos días qué tal buenos días Javier

Voz 1620 07:47 no hay hay hay más cámaras que inmigrantes seguramente más compañeros periodistas sin duda más de setecientos todos acreditados ahora mismo una de tus televisiones con más conocida la CNN acaba de hacer un directo desde desde el puesto que está aquí Si todos los metros en nosotros pero bueno oye si este foco mediático sirve para que la realidad de los refugiados los migrantes vuelve a estar sobre la mesa y no se circunscriba episodios dramáticos puntuales como los de Ailanto etcétera etcétera lo cierto es que la Guardia Costera recordemos un barco italiano de bandera italiana de la guardia costera el Dati lo está desembarcando doscientas setenta y cuatro personas en un puerto español en el puerto de Valencia después de un episodio sin precedentes en el Mediterráneo en más de treinta años de llegadas de embarcaciones de manera irregular a las costas europeas jamás había dado la circunstancia de que como una nación como Italia negaran el atraque en barco manito Mario jamás un Gobierno como el de España había propuesto una alternativa sí que esto es una noticia curiosa no duda llamativa así que lo que está sucediendo ahora mismo Javier es que desde la seño veinticinco empezó a atracar provoca en el puerto de Valencia este este barco de la Guardia Costera entorno hace veinticinco minutos que han empezado a bajar los primeros menores de edad noticia que menores de muy corta edad tenemos fuentes humanitarias dentro en el interior que no dice que hay veinticinco mesas instaladas con intérpretes policías personal tan no por de Cruz Roja de Médicos Sin Fronteras que está entendiendo esta persona es que las mujeres están siendo llevadas directamente a los hospitales y que son menores de muy cortito da están siendo tendido sobre todo por mediadores por intérprete que le en la primera información de donde han llegado igual va a ser el procedimiento a partir de ahora el Aquarius del famoso barco que da nombre a toda esta flotilla hay que ha permanecido desde que hace una semana justo a esta hora rescataba a esa a seiscientos veintinueve personas atracará en torno a las diez de la mañana y el último será el el Orion el barco militar con otras doscientas cincuenta personas aquí hay muchas incógnitas Javier sobre el estatus sobre más allá de la acogida humanitaria creo que se me hace ahí es clave claro piense que hemos traído a María Jesús Vega la portavoz de ACNUR en España María Jesús cómo está muy bien gracias para que no dé un poquito de luz tiene compañeros estudio de abogados

Voz 1 09:49 con amplio una amplia representación declara

Voz 4 09:52 a la representante en España propias que afecta ahora mismo hay en este dispositivo que va a pasar a partir de ahora va a esta persona en principio en la información que cuando me ha pasado a la policía por la por la noche es que se les va a dar un documento que les permite les autoriza la entrada en España para que no conste como una una entrada irregular les pueda dar permanencia

Voz 0874 10:22 mucho de intentar mejorar se conexión porque hay hay muchísimo ruido de fondo si puedes moverte Un poco a poco técnico mejorar y volvemos contigo Dentro de entonces tres minutos mientras tanto mira precisamente de lo que estáis hablando podemos conversar sobre ello con Francisco eso Lance que es abogado especialista en Derecho de inmigración Francisco buenos días

Voz 1 10:41 hola buenas hablamos de

Voz 0874 10:43 de la obligación ética de rescatar a todos estos inmigrantes pero ahora cuando pisan territorio español cuál puede ser la ayuda legal que se les puede dispensar

Voz 5 10:53 bueno he techo precisamente esa algo sobre lo que ha habido en estos días hay muchas dudas y muchos muchas idas y venidas el Gobierno no es bueno hay que también justificarlo en el sentido de que pues una operación sin precedentes en España tenemos mucha experiencia de recibir pues acera al pero una operación de estas características es la primera vez que ocurre bueno pues se ha tenido que improvisar soluciones legales que hasta ahora pues no estaban muy pensadas al final parece ser Íñigo parece ser porque aquí las eh las noticias sobre el estamos ante una Liga muy cambiante y la noticia cambian cada cada cada poco que se les va a dar este documento por con una validez de treinta días que les va a permitir durante treinta días estar en España legalmente había un debate de fondo y ha suscitado pues bueno pues citado a raíz de las palabras del ministro de si a estas personas se les podía dar el mismo tratamiento que a personas que llegan en pateras los juristas desde el primer momento nos pusimos a esa visión porque no es lo mismo legalmente con con la ley en la mano con el texto de la ley en la mano no es lo mismo una persona que pretende entrar ilegalmente en España de que una persona un náufrago rescatado

Voz 0874 12:28 a la que bosque

Voz 5 12:30 pero no se les podía dar etc

Voz 0874 12:32 pero entonces en la piel de esta gente a la que ahora recibimos en el puerto de Valencia dice que se dieron permiso de treinta días

Voz 5 12:39 lo que pasa es que claro a ver dura primero que pasa durante esos treinta ahí durante esos treinta días yo creo que los abogados vamos a tener un papel fundamental de asesorar de acompañar de orientar a estas personas de estudiar cada caso

Voz 6 12:56 detenidamente Iger

Voz 5 12:58 en aconsejar cuál puede ser la mejor solución a cada uno de hay casos que evidentemente pues solución está prácticamente Prince daba por ejemplo los menores de edad no acompañados conocerá acogidos por la Conselleria sólo aplicar la normativa por lo tanto se de regularizar a etcétera etcétera hay otros casos como pueden ser víctimas de trata de seres humanos que también tienen de alguna manera un protocolo específico que se aquí pero luego hay casos que va a depender de la he de la solicitud del propio el propio inmigrante de la propia persona como si quiere acogerse o no a una a un estatuto de refugiado para eso lo tiene que solicitar para ir solicitado pues el Gobierno deber recibirles a solícito tú con una entrevista analizarla contemplara Si esa en esa entrevista justifica suficientemente ese estatuto de refugiado ir conceder al admitir a trámite o no primero esa solicitud

Voz 0874 14:03 ya pero no

Voz 5 14:05 existe toda una variedad de alternativas que debemos adaptar mismos alternativas está la alternativa a cada caso concreto

Voz 6 14:16 y a mí lo que me

Voz 5 14:19 todo me preocupa más ese aquellas personas que legalmente no tienen alternativa claro

Voz 0874 14:24 Francisco quédate un segundo con nosotros vamos a regresar a puerto de Valencia me parece que la conexión ya ha sido restablecida estás por ahí Nico no nos escuchas ahora hay mucha mejor estabas con Damasco María Jesús Vega con una portavoz de ACNUR no sé si escuchabas en la conversación que manteníamos con este abogado especialista en derecho de inmigración claro el problema no son los días que esta gente va a tener ahora un permiso especial para residir en España el problema es que pasan el día treinta y uno

Voz 1620 14:48 claro había mucha confusión al principio unas declaraciones públicas hablando de que se le iba a dar a todos el estatuto de refugiado eso la oportunidad que María Jesús explicará que para ser refugiado para cumplir con el Estatuto tiene que cumplir con una serie de requisitos no se puede regalar el estatuto de refugiado nombre

Voz 7 15:05 así es refugiados una persona que se encuentra fuera de su país huyendo o teniendo un temor fundado de persecución por razones de raza religión opinión política gente que huye de la guerra de conflictos sea que ha aparecido pues positivo que las autoridades españolas accedieran a informar a todos todas las personas que están llegando sobre la posibilidad de pedir asilo la gente va a tener esa opción por van a tener una hoja de declaración de intenciones la formalización será en los puntos de destino a los que vayan llegando se analizará evidentemente caso por caso teniendo en cuenta poco las circunstancias de cada uno hay veces que se oye no pues es que todos los que viene tal país si el resto no porque no son países generadores entre comillas de de refugiados cualquier persona puede pedir asilo el derecho de asilo es un derecho universal

Voz 8 15:58 igual pues precisamente el equipo

Voz 7 16:02 de de ACNUR está para apoyar a las autoridades un poco en este asesoramiento para poder identificar entre estas personas que llegan a pues víctimas de trata de personas que han sufrido han se hayan sido víctimas de tortura no olvidemos que que vienen además de de Libia donde la situación es es tremenda desde esclavitud detenciones eh arrestos violaciones de derechos humanos agresiones sexuales así que estamos todos con los ojos muy atentos igual pues muy pendientes también de que estas personas puedan tener toda la información que necesiten que no va a ser hoy mismo que se les vaya a empaquetar porque con con la emoción con con todo lo que llevan en el cuerpo pues es es complicado que nadie pueda digerir aunque llevemos en el en el propio idioma y folletos informativos pero vamos a estar ahí a disposición a lo largo de los de los próximos días semanas y meses porque tenemos un rol en el procedimiento de asilo nos ponemos desde luego a disposición de las autoridades en esto

Voz 1791 16:59 es que además esta gente viene de situaciones traumáticas más el tramo de la travesía de llegar a un país nuevo si es tan difícil acoge imagínate integrar que es la segunda parte fundamental de esta pacta porque estamos en una Unión Europea que necesita inmigrantes por razones obvias que no nace suficientes personas pero no tenemos una capacidad tapó hemos desarrollado esa capacidad de integrar de enseñarles el idioma componer a trabajar trabajarse

Voz 0874 17:25 felices pagar sus impuestos como nosotros

Voz 7 17:29 sí es cierto en la capacidad de integración en el país no no lo ha llegado a su cien por cien de hecho pues es una lástima que hayan muchas personas que gustando les el país encantando les el estilo de los españoles el clima la comida te estando a deseo de poder contribuir no como como personas también productivas a la a la sociedad que les acoge decidan marcharse pues en unos casos por unos procedimientos de asilo que en vez de tarda seis meses tardan dos años o incluso más en otras ocasiones porque salen de cientos acogida donde las plazas son muy limitadas o porque no han podido aprendo

Voz 8 18:05 a ver el el idioma en en el tiempo

Voz 7 18:08 que han estado en en esos centros de acogida donde muchas veces lo que tienes que digerir es tu situación lo que has vivido lo que has pasado el horror no de de perder familiares de haber sido torturado encontrarte en un nuevo país partiendo de cero con una mano delante y otra detrás no entonces nosotros lo que lo que sí vemos es que este gesto tan positivo de las autoridades españolas de haber autorizado pues bueno esto es esto es algo simbólico pero pero los símbolos también cuenta en mi cuenta a nivel de Europa cuenta a nivel de España donde si hace falta hacer un poco una red dimensión de lo que es el trabajo que se está haciendo la estrategia que hay o que no hay en relación con las llegadas marítimas no olvidemos la zona sur que está recibiendo pues desde hace muchos meses y en apenas veinticuatro horas han llegado casi mil personas bueno pues ahí hay en fin es un poco una lotería donde donde te dejen

Voz 9 19:03 o donde vayas puesta en un calabozo acabase pues o en una prisión o en un centro abierto o en una plaza o o bueno

Voz 7 19:11 intemperie entonces esto es importante y yo creo que es una buena oportunidad para que las autoridades con todos los que estamos trabajando en este tema podamos abordar el fenómeno en su conjunto

Voz 0874 19:22 de hecho eso es lo que quería preguntar técnico rápidamente ya para terminar tu único llevas años cubriendo ese tipo de información de yo creo que es mejor reportaje periodístico que se podría hacer ahora es pegarse uno de esos inmigrantes si contar cada uno de los días que va a estar en España que es lo que hace que es lo que le hacen acerca de uno de esos días si tú tuvieras que elucubrar y esto es completamente literario casi imaginar no se ese primer inmigrante de veinte y pico años lo que vas a ver bajar si tú tuvieras que imaginar dónde va a estar dentro de un año o cuál va a ser su recorrido ante un año que que crees que pasa ahora con él

Voz 1620 19:53 bueno es muy complicado esa pregunta pero si éste tuviera que responder después del anuncio de Francia te diría que muchos de los francofono estarán encantados de aceptar la invitación de Macron de irse a Francia recordemos que en este barco viene mucha gente que son de países habituales en la llegada las llegadas en patera decir ayer mismo y antes de ayer han llegado senegaleses de Guinea Conakry de Costa Marfil muchas nacionalidades vienen a bordo de este barco de guardia costera o del Aquarius así que en muchas gentes si tiene la oportunidad de ser acogida en Francia elegirán irse a Francia porque tienen casi todo vínculo y sobre todo a mi me interesa la estela de los menores son más de cien menores no acompañados que si así se van a quedar en España me interesa mucho saber qué qué futuro van a hablar aquí me quedo Javier de estas primeras horas de esta llegada de la flotilla el Aquarius con los cánticos que a pesar del fuerte

Voz 0874 20:41 sonido del motor del de lo grito

Voz 1620 20:44 de que ese tercer a los cánticos los aplausos de buena parte de esos refugiados e inmigrantes cuando por fin sabían que iban a pisar

Voz 0874 20:51 Europa no lo que se bueno y a contar no no solamente lo que pasa hoy sino lo que pasa con esos menores a los que tenemos que prestar especial atención desde Valencia Nicolás Castellano gracias también a María Jesús Vega portavoz de ACNUR al un beso nuestro aparte también a Francisco Solans abogado especialista en derecho de inmigración le damos las gracias por haber conversado con nosotros tenemos qué dejarlo aquí Ramón no sé es un poco una noticia optimista por la mañana no empezar con con unos brazos abiertos es lo contrario de lo que solemos hacer

Voz 1791 21:18 sí yo creo que en noticia muy positiva Hay sobre todo es un chute de de ética en estos tiempos oscuros chute de ética hasta luego Ramón vamos