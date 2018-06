La vida de las dunas

Voz 1 00:00 bueno esto

Voz 5 01:21 Bru Rovira buenos días buenos días Javier la acentúa reducto de Figueres pero entonces si te acuerdas que la última vez que hablamos por la radio española otra eh

Voz 0300 01:32 tocó un poco de oxígeno hemos sacado un poco la cabeza el agua espero que dure

Voz 5 01:37 si no sacaba la cabeza el agua para hablar de inmigración y de sanidad universal fíjate tú me anatemas e bajar el tono no

Voz 0300 01:45 un momento bonito a ver qué pasa

Voz 5 01:47 bueno desde una parte digamos del del de los escaños no habrá que esperar a ver cómo este torneo desde la otra parte de los escaños porque fácil no va a estar pero en modo hablemos de política no nos interesa por lo menos hasta diez de la mañana hablemos de lo nuestro vale veinte

Voz 6 02:06 seis entonces

Voz 5 02:36 después allí en Figueres pero está ultimando detalles para un viaje a los Balcanes muy particular cuentas poco lo vamos a hacer un archivo mira cuando termines esto me voy yo estoy haciendo un documental que hace

Voz 0300 02:48 que conoces porque lo empezó hace unos años sobre la historia de las repeticiones en una región tan frágil de Europa como son los Balcanes Un viaje que empiezan Trieste con la Guerra Mundial con los hornos crematorios transita por los escenarios del conflicto la antigua Yugoslavia terminan Tesalónica con la llega a los refugiados no

Voz 5 03:06 debería no sólo a través del mar no es este año además parece abrir la ruta de los Balcanes

Voz 0300 03:10 sí bueno esto ahora estamos hablando mucho de Mary de toda la gente que viene Libia pero parece que sí cómo cómo ocurrieron en dos mil quince que se vuelve tensionar toda la ruta esta que viene de Grecia a Turquía y ahora en Bosnia mismo por ejemplo y hay mucha gente ahí afganos paquistanís que están intentando penetrar no cruzar saltar hacia Europa el otro día por ejemplo en el río coreana que separa las fronteras de Bosnia y Croacia ya sea o un afgano de veinticuatro años

Voz 5 03:38 de nuevo en plena Europa como como te preparas para un viaje de este tipo porque te yo creo que también emocionalmente tiene que ser muy sentimental no

Voz 0300 03:48 bueno es un viaje de los que a mi me gusta no a pie de carretera ahora de momento estoy todavía estoy ultimando esté acabando de preparar la autocaravana porque una puerta y tengo que cargar el gas tal pero bueno yo hago este sistema no que trató de seguir las cosas a través de los paisajes y la gente que encuentro ya te decía fíjate en el viaje empieza en el Mediterráneo porque también nosotros los españoles tuvimos a nuestro refugiados en el treinta y nueve Nan está ser líneas mediterráneos del sur de Francia más Yeles estas playas después sigue hasta hasta el final del Mediterráneo no precisamente estos días mentalmente preparada me fui a la playa turística de l'Empordà pescado es impresionante ponerte de reflexionar delante el mar Iber que en mientras ahí el turismo allí la gente tomando el sobrio que me voy de viaje van llegando los refugiados exhaustos no prestas estas aguas

Voz 5 04:41 sí sí que es exactamente el mismo mar no es un contraste tremendo

Voz 0300 04:45 es que que GM amigo Javier Bauluz lo describe lo describió muy bien en una foto que hizo en el año dos mil no

Voz 5 04:52 tiene una foto que hizo historia es a esa pareja bajo una sombrilla en fin de semana tranquilamente tomando una coca cola pero al fondo un poco ya había inmigrante muerto ahogado en la playa no como escenario de fondo no decías que había sido hasta la playa antes de salir de viaje

Voz 0300 05:09 pues lado larga a la playa Samper ha pasado a la desembocadura del río Fluvià y me sorprendió gratamente ver que han recuperado las dunas de la playa a la vegetación autóctona que las marismas vuelven a llenarse de pájaros una más una maravilla además de su belleza tú sabes que las dunas tienen una función muy importante para la conservación de la línea de la costa

Voz 5 05:29 sí especialmente en el Mediterráneo pero como siempre el hombre se las va cargando poco a poco no hay muchas playas han sido hoy invadidas en todo el litoral español por paseos marítimos horrorosos apartamentos hormigón armado no creo que estuviste conversando con uno de los encargados de esa reconstrucción de las duras en el Alt Empordà

Voz 0300 05:48 exactamente fue visitar a Jordi salina que es un biólogo está trabajando en este proyecto de recuperación si es lo escucho

Voz 7 05:57 qué estáis haciendo exactamente lo que veo que hace carreras luego repoblar Ellis si lo que hemos hecho en la zona ésta de la burda pues ha sido básicamente para acordonar las zonas de de duna que creíamos que tiene potencial para su recuperación hemos eliminado de gestación al opto una vegetación que no es la propia de las de las dunas los sacado también pues de residuos y elementos que no son propios textos espacios no eh piedras bloque eso construcciones así que no son características de estas zonas hemos hecho plantaciones en los caminos que sí habían hecho al a través de las de las dunas hay hemos puesto a retén Thor es en los lugares donde hemos visto que la que la de una tenía como una herida no eran pues sitios donde se había degradado de forma más más notable y hemos puesto redentores para que se recupere ser degenere pues la la morfología de un hay y a partir de ahí pues puedan prosperar la vegetación de la arena

Voz 8 07:12 tiene una vida propia a la arena de una playa

Voz 7 07:16 si las las dunas forman parte de las de las playas y tienen es un sistema es un sistema vivo muy dinámico de aunque sea un medio muy hostil lo Larena enseguida pues la la lluvia se va para abajo no no mantiene el agua en superficie pero bueno he vemos que que haya una serie de plantas Si nos fijamos más también habría observar haríamos pequeños vertebrados no desde lagartijas o también algunas especies de aves no como el chorro pero aparte de otros invertebrados como escarabajos de libélulas etcétera si el precio que hay que arreglar esto es las dunas lo que es una reserva de de arena cuando hay temporales no porque pues bueno pues que es y sin Duna el mar iría entrando sin dunas no hay hay menos playa se ve muy bien en zonas del litoral en la costa de Tarragona donde no hay no se generan dunas muy elevadas pero sí que hay pequeñas dunas donde se ve que las constructoras estas rígidas no paseos marítimos etcétera pues siempre ha de la problemática en la comarca del Maresme por ejemplo en una política excesiva de hormigón nos dejaría sin playas acercarse demasiado mar sí a a la delimitación que hemos hecho de la de la zona de de duna con zona con vegetación pesa en unos decía bueno pero es que no nos dejan paso si delimitadas tanto no puede poner el chiringuito ahí y tal pero es que la conservación este acortamiento que hemos hecho pues a mí es una garantía para estabilizar la playa que después usar los usuarios de los campings hoteles etcétera

Voz 10 09:15 a veces me vea

Voz 5 09:21 me encanta hablar bien de pájaros a esta hora de la mañana y qué paradoja no reconstruir playas que han sido arrasadas por nosotros mismos para que luego podamos seguir utilizando esas playas y supongo que volver a repasarlas

Voz 0300 09:33 así un poco de la condición humana no pero cuando la naturaleza la agrede es ella te acaba agrediendo a ti mismo no

Voz 5 09:40 creer en Radio Menorca nos escucha es doctor en Geografía cometerán geología Xisco es precisamente uno de los directores del proyecto de reconstrucción de dunas en el Alt Empordà cómo estás buenos días

Voz 1091 09:51 sondea

Voz 5 09:53 la playa no solamente la franja de arena dónde colocamos la toalla en verano explica un poco aunque ya lo escuchábamos porque es importante mantener reconstruir esas dunas

Voz 1091 10:02 bueno no exactamente la playa no no sólo es el solarium que entendemos como como espacio donde ponemos la toalla sino que la playa también es la zona sumergida en la zona sumergida también hay que tener en cuenta porque es de donde no llega el gran parte del sedimento en el caso de que el auto Empordà hay que tener en cuenta también los cursos fluviales que históricamente han sido muy intervenidos tanto por por presas como por extracción de áridos esto evidentemente ha afectado a la superficie a la línea de costa pero centrándonos en las dunas mono las dunas bueno el sistema playa duna fue entendido simplemente como una playa para servicio servicio al turista hay al residente porque hay muchas veces hablamos de turistas pero el residente también tiene sus efectos nocivos sobre el medio litoral estas dunas no no se tuvieron en cuenta a la hora de de ofertar la playa como como recurso turístico y en invierno estas zonas también fueron objeto de de de circulación de vehículos cuatro por cuatro de accionamiento entonces esto dio lugar a que el sistema aunque tuviese unos impactos considerables en periodo estival no se pudiera recuperar de forma natural en periodo invernal por lo tanto yo creo que se llega tarde muy tarde pero bueno se llega bien sobre todo un sistema que que es agradecido porque las trampas que estaba hablando de de San Pere pescado fueron instaladas el mes de bueno yo estuve allí me dirigiendo la instalación el mes de febrero de este año y los resultados han sido muy positivos a pesar de que hubo dos periodos de temporales que las aceptaron de forma grave es el aparte

Voz 5 11:55 optimista digamos pero son son décadas en los que no solamente las constructoras temen la gente contempla una duna piensa que es simplemente una acumulación de arena no entiende que alberga todo un ecosistema en la superficie

Voz 1091 12:07 sí es de hecho una paradoja que muchos colegios las excursiones de fin de curso van a la playa hay dos profesores dejan que los alumnos Círculo las Oliveros Rodrigo por poblar de unas como rampas y toboganes entonces esto afecta mucho a la morfología parte de evidentemente la vegetación y la fauna

Voz 0300 12:28 encuentro curioso no que días que esto de sentarse en la playa o jugar con las duras destruyen no es nadie yo creo que no existe esta cultura en la playa parece que la arena es algo que no la puedes utilizar hacer lo que quieras no perjudica el medio medioambiente

Voz 1091 12:43 sí bueno evidentemente en la playa a sentarnos y tomar el sol en la playa no acepta porque es es el espacio más dinámico irrecuperable en cuestión de horas es uno de los espacios más dinámicos más móviles más frágiles morfológica mente que hay en el planeta pero claro cuando pasamos a a más arriba de la zona de playa y que están las dunas sí que afecta estar en reposo estar circulando sobre las dunas sólo un sustrato tan frágil Istán dinámico el hecho de ir circulando crea caminos crea frecuentación ICREA hábitats de de de nudo acción allí sí sí que que afecta en la playa evidentemente no ahora bien si la playa está excesivamente concurrida porque no se ha planificado bien su capacidad de carga la gente empieza a buscar espacios hacia las dunas esto supone la erosión del sistema asociado

Voz 5 13:41 yo entiendo que en España aproximadamente un cuarenta por ciento de los sistemas lunares han desaparecido a pesar de que son espacios protegidos por la Ley de Costas yo no sé en general en qué estado se encuentra en las dunas en nuestro país si lo comparamos con sistemas de protección en el resto de Europa

Voz 1091 13:57 bueno las dunas en en el Estado español han desaparecido porque el Estado español ha vivido evidentemente de un turismo de sol y playa a las gestiones que hay no son diferentes a las gestiones que pueda haber en Holanda Dinamarca lo que pasa que en Holanda Dinamarca poca gente va a la playa durante mucho tiempo cambio aquí tú puedes controlar porque son los espacios litorales pero hay también hay muchas fiestas en las playas que que utilizan las dunas las dunas además tienen algunas utilidades o algunos hábitos que que generan erosión de todos modos muchas dunas en España como por ejemplo Guardamar o a la zona de Barbour y la zona de Dallas cada Donbás Empordà fueron ya estabilizadas mediante la siembra de de bosque de de árboles para evitar que estas dunas y invadieron las zonas agrarias montó la prioridad era el mundo agrario is estabilizaron todos los sistemas de lunares estoy en todo en todo el Estado español luego la prioridad de la prioridad fue el recurso playa para para hacernos ricos los árboles pues pasado tercero en cuarto término

Voz 0300 15:14 si no me sorprende esta hablar de muy buena ahora empieza el verano y la gente ir a la playa encuentro curiosas que la duna tenga esta vida propia no tú cuando ves una duna que ves en una duna en casa formado

Voz 1091 15:28 no

Voz 0300 15:29 es un tema claro en el desierto las dunas tienen guardan la humedad son mucho más ricas que una tierra sin sin arena no es un reservorio

Voz 1091 15:39 es un reservorio pero no todas las playas tienen dunas el el hecho de que no haya de unas en una playa no significa que se hayan eliminado para que desde unas tiene que haber diferentes condicionantes que hay más allá de las dunas mono por las dunas primero hay una estratificación de de durante décadas de que centurias de el viento cómo ha ido a generando las capas las capas de arena que han dado lugar a estar morfología lunares luego a esta morfología de Henares hay una vegetación muy adaptada que que es capaz de aguantar altos índices de salinidad y sobretodo es capaz de aguantar la movilidad del sustrato osea esta esta vegetación como es la fila puede ser en parte colmatadas noventa por cien pero luego vuelve a salir tanto es importante para para estabilizar las dunas

Voz 0300 16:36 sé sí que son reservorio no sé

Voz 1091 16:39 es es un reservorio tú tú dices que que te vas de viaje a los Balcanes y uno de tus reservorio supongo que es como toda la gente la cuenta que tiene que ser el Banco de dinero no por tanto a la playa utiliza este reservorio que es a la arena de las dunas

Voz 5 16:59 cuenta en su cuenta de eso

Voz 1091 17:01 o sea que

Voz 5 17:04 a lo que cuenta es que en el fondo todo es un problema de cierta educación cívica no que que no entendamos todos que la playa es un parque temáticos en un parque natural

Voz 1091 17:13 lo bueno es que la playa sea concebido no como un sistema pasó de ser un sistema a ser un simple servicio en la playa de la playa es el solarium donde los ayuntamientos se han hecho ricos han puesto los chiringuitos las hamacas todo tipo de actividades que no me acuerdo exactamente de los datos pero a un metro cuadrado de playa repercuten en municipios de forma escandalosa en cuanto economía P pero el concepto que se ha tenido en todo el Estado español es la explotación de playas en lugar de la conservación para su uso y explotación de hecho algunos municipios la gestión de playas está bien para que había es el concepto que se tiene en las las concejalías de Parques y Jardines la playa se se considera como un han hecho más hacia

Voz 5 18:13 co completar los papeles de suelo vale no

Voz 1091 18:16 sé que precisamente la limpieza de playas iría en el caso de que estamos hablando de de Sampere pescado ha sido uno de los de las consecuencias más nocivas para la la regresión dunar

Voz 5 18:31 así que cuando pasan el tractor no sé cuando pasa

Voz 1091 18:33 el Dator o cuando San Pedro pescado que es el caso tienen una morfología únicas en en la península del Mediterráneo en la Península Ibérica en la costa mediterránea morfología Barja no olvides que bien de qué subdirecciones norte sur y los campings con mostrar morfología presentan alturas de hasta dos dos y medio parece que les molesta que la playa no si no sea plana tienen tractores con barras con barras de metal de estas

Voz 5 19:06 a se digas de construcción

Voz 1091 19:08 y lo que hacen es analizar la morfología claro dejan una superficie plana el viento allí es el Rey lleva toda la arena hacia la zona urbana de Scout no es quedado de San Martí d'Empúries

Voz 5 19:22 bueno pues una vez que la gente que sea escuchando esto vea un tractor para hacer semejante cosa pues que hagan un escrache delante te actor algo así no le explique un poco el daño que está haciendo Xisco robots que es doctor la geografía en que lo que ya desde Radio Menorca gracias por ilustrarnos si por hacernos ver la playa de otra manera de cara al verano un abrazo fuerte hasta luego Ia Bru pues suerte en los Balcanes no sé si la persona que hablemos hablaremos contiguo allí o estará de vuelta ya están allí conectar venas sí seguro vamos a una cosa la última vez en contraste una historia maravillosa contada desde un dormitorio ese Pepe tiene un abrazo Cerdeña o luego