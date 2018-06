Sucedió Una Noche (17/06/2018): Brillantina, bailarinas y vampiros nada elegantes

Voz 0544 00:00 bienvenidos a sucedió

Voz 0775 00:05 en una noche un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos

Voz 2 00:10 ah y unas San bueno de Bono no

Voz 3 00:22 pensando

Voz 4 00:34 madre

Voz 5 00:39 sucedió una noche

Voz 0775 00:41 drama producido por Cadena SER y el caos

Voz 5 00:43 de televisión TCM

Voz 6 00:50 hola qué tal bienvenidos otra semana a sucedió una noche un pequeño rincón en la programación de la SER para hablar de Ortín eres todos los cien hoy vamos a tener un programa muy bailarín sí porque vamos a recordar a una de las mejores danza niños que ha conocido el cine Cid Charisse décimo aniversario de su muerte y también los cuarenta años del estreno de uno de los musicales más famosos de los años setenta Bliss película de John Travolta vía minutos vemos con el director Gustavo Hernández que acaba de estrenar la película no dormirá más escucharemos un poco de música de cine y en nuestra sección de terror revisaremos uno de los primeros clásicos que conoció este género Herat nada así que no perdamos más que veamos al proyector comenzamos

Voz 7 01:35 ver

Voz 8 01:38 ya

Voz 9 01:41 el espectáculo está a punto de comerse pero no se alarmen ustedes no les cobraremos la entrada

Voz 10 01:48 el montaje excelente Tom estupenda producción estupendamente escrita Jim estupendamente interpretada Harry dile a Chapman que su fotografía es perfecta la película de TCM

Voz 6 01:59 y como siempre vamos a empezar echándole un vistazo a la programación de TCN para los próximos días y apostando por una película miércoles que viene TCM emite Por quién doblan las campanas una película ambientada en la Guerra Civil española que San Good dirigió en mil novecientos cuarenta y tres con Gary Cooper e Ingrid Bergman de protagonistas

Voz 12 02:21 la Guerra Civil española con sus enormes posibilidades dramáticas de lucha fraticida parecía ser un bocado suculento para el cine americano como lo fue para la novela

Voz 0544 02:30 sin embargo la postura de Hollywood pues siempre cauta y conservadora mientras duró la contienda cuando ésta terminó el mundo se encontraba inmerso en una guerra mucho más grande que hizo que el episodio español se desvanecieron en la memoria

Voz 13 02:43 aquí no sólo está implicada España sino Alemania e Italia por un lado y Rusia por el control y los españoles justo en medio de todo los nazis y los fascistas están en contra de la democracia y también en contra de los comunistas y utilizan España como espacio de pruebas de su nueva maquinaria bélica para asestar un golpe a las democracias y acabar con Inglaterra Francia y mi país antes de que estemos armados listos para luchar

Voz 0544 03:05 por quién doblan las campanas fue la primera gran producción internacional sobre la guerra de España durante muchos años la única imagen que los espectadores de todo el mundo tuvieron sobre ella la muerte de cualquier

Voz 14 03:16 hombre me hace sentir más pequeño porque tengo un compromiso con la humanidad por eso nunca intentes Brito eh Por quién doblan las campanas

Voz 0544 03:25 es tanto blanco porque Por quién doblan las campanas es la adaptación de la novela homónima de Hemingway sin embargo los productores vaciaron casi todo su contenido político y la convirtieron básicamente en una película de aventuras el protagonista no es tanto un revolucionario como un héroe romántico

Voz 8 03:43 digno singles por qué has venido desde tan lejos para luchar por nuestra República un hombre lucha por lo que cree Fernando Gary Cooper es un brigadista internacional encargado de volar un puente puente atraviesa una garganta profunda

Voz 13 03:56 es el único medio que tiene eléctrico de abastecerse tanques artillería tropas todo tiene que pasar por este puente

Voz 0544 04:03 para cumplir su misión debe unirse a una partida de guerrilleros españoles que se esconden en las montañas y es allí donde conoce a Ingrid Bergman la hija de un alcalde republicano que ha sido represaliado por los nacionales bajaron la cabeza

Voz 8 04:19 el tren que Pablo voló en Arévalo

Voz 0544 04:21 mientras preparan la voladura del puente surge entre ellos el amor fue el propio Ernest Hemingway quién el recomendó a Gary Cooper y a Ingrid Bergman para los papeles protagonistas la actriz venía de rodar Casablanca se había convertido en una de las estrellas preferidas del público Por quién doblan las campanas le valió su primera nominación al Oscar premio que conseguiría al año siguiente por Luz que agoniza pocas películas hasta entonces habían contado con un reparto tan multirracial como el de Por quién doblan las campanas estas montañas son nuestra guarida mi cometido es cuidar de los míos yo sé porque

Voz 8 05:03 Nico

Voz 13 05:04 el lugar en el que vives no es el campo de hay lucha robar volar

Voz 0544 05:08 en ese puentes lo más lejos posible este es el ruso a quinta Mirónov que interpreta al jefe de los guerrilleros siguiendo un pintoresco criterio étnico el director Sam Wood eligió a una docena de actores rusos para interpretar a los guerrilleros republicanos ya que su físico coincidía con el exotismo que en Hollywood máquina van debían tener los rostros de los españoles El reparto se completaba con unos pocos actores españoles la sueca Ingrid Bergman y la actriz griega Katy apasionó desde que ganó el Oscar de actriz de reparto por su papel el de enérgica mujer del líder de los guerrilleros

Voz 13 05:42 no sé cómo pude creer en sólo un año de guerra se ha vuelto un borracho de capaz mujer no tienes ningún derecho a hablar de así menos delante de mi gente un extraño sigas creyendo que eres el que manda la única que manda ahora soy yo

Voz 0544 05:59 dio de este singular puzzle racial está el héroe anglosajón Gary Cooper que actúa con gestos y maneras de Cowboy su seguridad y buen enjuició contrasta con la indisciplina y la brutalidad de los guerrilleros

Voz 8 06:11 lo del país

Voz 15 06:12 vuelve a la cueva dile a Pilar que prepare los macuto es tal vez tengamos que pues el de María puede haber batallas disipar el tripa de Arnau que la ametralladora mientras disparaba vuelve Burden Jamil contigo quien mucho

Voz 0544 06:25 de esta forma la película proyectaba la imagen de que las

Voz 11 06:27 República

Voz 0544 06:28 no tenía un ejército regular sino tan sólo partidas de guerrilleros valientes pero desorganizado que se enfrentaban con escopetas viejas y caballos

Voz 13 06:36 a los tanques de Franco dispongo de cinco caballos cuatro nombres necesitamos cinco caballos más para la retirada seguí naves aquí a vivos y nunca caballo

Voz 0544 06:46 pese a todos los españoles tardaríamos más de treinta años en poder ver la película ya que estuvo prohibida en nuestro país no se estrenaría hasta después de la muerte de Franco

Voz 6 07:05 y ahora llega ese momento en el que cogemos otros cuantos títulos que también emite TCM la semana que viene yo Retamosa que los Meis escuchando un diálogo y un tema de su banda sonora por cierto que Ghani Bordas uno de los tuiteros más divertidos a los que seguimos suele informarnos bando acierta a las cuatro se que ayer sábado fue su cumpleaños así que hoy Dani lo tienes que bordando casi como tope muchas felicidades y a ver cuántas aciertas

Voz 16 07:30 amigos que estáis aquí los que necesitáis me ayuda en pie mi plan es muy sencillo daré a cada familia diez acres un caballo una vaca y simientes y lo trabajan durante tres años será suyo bien Si esto es una locura tal vez sí deba ser internado pero no lo creo Le diré más el señor sí dar tampoco

Voz 17 08:05 hola

Voz 9 08:23 se mueren por el estrés de esos elegidas es la verdad

Voz 18 08:27 no creas la verdad a mi caso no crea sentirte pero esa es la meta de ellas no te mata nada la mentira si no el tabaco ni alcohol sino la mentira y las tensiones eso mata mata más que el cáncer lo que el corazón los harías Carmen cigarrillos

Voz 19 08:45 ahora Le Pen que en tu mente

Voz 20 09:22 no podemos ver ingleses porque formas medio English porque es todo más medio ingleses descubierto que es maravilloso sabes tienes aquí atrás lo que nosotras nos sabemos el pasado el presente se va no sólo te pido que pienses que utiliza es la cabeza para pensar

Voz 22 09:38 no

Voz 8 10:02 acaba usted ganarse otro sábado señor mío y con eso ha ganado otro más que el sábado siguiente lo tengo libre de ahí en adelante tendrá que mirar mi agenda perfecto porque va a estar a rebosar sea usted otro en lugar de ir a la cárcel que otro cuantos años siete incluido el primer cuando le preguntaste si Barry Manilow sabía que el tema

Voz 3 10:22 no ver

Voz 6 11:12 hay gente que no escribiré como bordadas y nos cuenta que las acierta casi siempre otros nos dicen que es imposible que las ponemos muy difíciles las de esta semana desde luego sí que empezábamos de nuevo con Gary Cooper explicando por qué quiere regalar su dinero en El secreto de vivir de Franco para mí sonaba una pieza Theodore Zack de su banda sonora la segunda Peter folk el actor crecía de teniente Colombo les explicaba a John Cassavetes porqué se muere la gente en el comienzo de maridos película dirigida por el propio Cassavetes en mil novecientos setenta con banda sonora del contrabajista de jazz Ray perdón la tercera película era cruce de destinos de George por en la que Ava Gardner interpreta una mestiza metió India hay mete inglesa en la última el profesor no paraba de meterles sábados de castigo al alumno Judd Nelson en el club de los cinco una de las películas emblemáticas de los años ochenta de cuya banda sonora su canción más recordada esté Don't You de los Simple Minds que todavía suena de fondo

Voz 0775 12:11 TCM el cine que ya tenías que haber visto

Voz 20 12:17 sí ese avión despega y tú lo estás a su lado te arrepentirás tal vez no y mañana pero sí muy pronto y para el resto

Voz 8 12:23 tupida el cine de su vida este caso habla toda divida estado esperando decir

Voz 0544 12:30 esta semana nos acompaña el director uruguayo Gustavo Hernández que este fin de semana estrena no dormirá protagonizada por Belén Rueda Natalia de Molina Un film de terror que cuenta la historia de un grupo de teatro que experimenta con el insomnio de los actores para preparar una obra es la tercera película de este realizador al que le gusta muchísimo

Voz 24 12:49 cómo filmar largos planos secuencia

Voz 0763 12:58 ha sido bastante tarde Familia somos seis hermanos y Familia siempre sirvió mucho sino siempre

Voz 1311 13:05 en mis hermanos siempre me ponía haber película Si bastante extrañas no

Voz 24 13:11 Eric Rohmer Comedias y proverbios Colin en la playa mucho

Voz 26 13:15 el cine europeo pero no no no veíamos cómo el cine comercial sino eh muchos Cinemateca sea de Uruguay donde se traía donde la eran infló

Voz 1311 13:25 Agencia venía de Francia

Voz 0763 13:28 de Suecia de de de países estacione distancia lo recuerda que que él es toque de las que hubieras películas siempre vivir sin y me gusta

Voz 27 13:37 a su lado

Voz 1311 13:39 divide al lado del espectador escribe pero yo

Voz 26 13:42 como este de diseño arquitectura

Voz 1311 13:45 era mi hermano me dice porque no estudia cine que el cine me gusta ver de cine me me puse una escuela de cine y ahí encontré cómodo

Voz 8 13:55 traerme una película que éste pueda rodar

Voz 1311 13:57 la sentí que estaba en el cine después de haber pasado por diferentes carreras dije bueno acá me usa no solamente la expresión artística sino me gusta el ambiente osea a partir de ahí fue como que comencé a ver el cine de otra forma y empecé obviamente como asistente de producción

Voz 28 14:17 Barrientos los pisos pasee por por por todos los protocolos duro hasta por vestuario edición asistentes dirección después termine dirigiendo

Voz 9 14:27 lo importante es ir ganar

Voz 26 14:39 yo siempre digo que para mí ver cines es el mejor aprendizaje soy profesor en algunas escuelas de cine las digo una de las cosas es tratar de ver una película por día por lo menos porque es la mejor manera de aprender sin

Voz 29 14:51 keep hid un salto de campo sin inserto explica pero su primera un plano secuencia sin récord situación Ali contenidos signo aparente pues ya es difícil eso

Voz 26 15:02 de cree que porque hago películas de género veo solo tienes que no es así y además creo que es lo que menos veo es nerjeño increíblemente pero veo dramas comedias policiales trailers hacia a mí me gusta el cine en general sea me gusta el cine y disfruto de ver una buena película

Voz 8 15:21 es una Tona como el principio de un beso no la he visto la película vean Macri no sirve esto no

Voz 26 15:29 cine americano en los setenta que es Scorsese y las película Scorsese eso siendo tiene ochenta años y que tienen la misma energía de que cuando del tenía veinte hacía siendo que que tiene un pulso tiene un nervio narrativo que me encanta

Voz 8 15:46 estás ante el próximo Martin Scorsese

Voz 26 15:48 encantan de esa de esa camada de Brian de Palma de cópula hacía soy muy fan de ese de ese estilo de cine

Voz 30 15:59 sí

Voz 26 16:01 según se lo que tiene bueno dentro de genero que es lo que decía adiós no cuando no manipula el espacio ni el tiempo hay una cosa de real que el público lo nota y eso a mí me gusta mucho me gusta mucho como que que el público de una forma Liga acá no hay un truco fallido

Voz 31 16:18 lo más mínimo Alcor esto crearía toda la toma aquí tomados toma tres repetimos acción es una toma

Voz 26 16:27 acá no hay truco acá no hay un plan encontrado plano que yo veo que hay un corte no para que interactúen Nakano entonces eso les daba una cuota de veracidad que que me encanta

Voz 5 16:40 el primer secuencia de mal de Orson pues curaba seis minutos y creo que no

Voz 8 16:44 el resto cuatro penemos

Voz 5 16:47 la película partir de ahí

Voz 26 16:49 la secuencia memorable Simon Don Pedro Gil hizo una película secuencia

Voz 11 16:54 una obra lector englobaría nada pero la corriente Judios Aljarote

Voz 26 17:01 he estaba estudiando cine en fue una una película que pasa que me puede gustar no la película pero si te marca como la la la realización

Voz 32 17:09 es decir eh porque se hizo

Voz 26 17:12 así porque está jugando con ese tiempo real el tiempo real dentro el cine se dio si se habían funciona bien fijo

Voz 8 17:23 qué te das cuenta de que lo hemos hecho exactamente como lo habíamos planeado ni siquiera hemos cometido el más mínimo error ha sido perfecto José

Voz 33 17:33 en en

Voz 26 17:37 para hacer una obra que trascienda realmente el artista tiene que pasar por muchas etapas por muchos caminos ya sean muchos sacrificios

Voz 34 17:46 Marlene está alcanzando las ciento ocho horas sin dormir Higuera tras hora

Voz 35 17:50 el cansancio desactiva su cerebro reacciona

Voz 32 17:54 abre las puertas sí sí

Voz 26 17:56 Temas y lo quería abordar en la película también en la película hay una parte que dice bueno hay que poner una

Voz 1311 18:03 en pie en la locura

Voz 26 18:05 un artista de verdad puede ponerlo puede sacarlos y eso me parece interesante es decir me parece interesante que que los artistas arriesguen en el acierto en el error la arriesga no siento que sea honesto consigo mismo por qué somos niños Chris

Voz 35 18:21 porque ha visto formadas para aniquilar instinto haber sido entrenadas para acercarnos en estupideces que es justo lo que vais a hacer ahora que sabéis que existió realmente cómo sería cómo caminaba hijos quiero limpias libres de prejuicios el miedo desgasta los dientes de los viandantes

Voz 26 18:37 eso es lo que me gusta me gusta de tratar de ir un poco más allá o de dar todo lo que podamos dar como artista lo máximo que podamos dar dentro de los parámetros que tengamos pero la verdad que uno los temas es eso hasta donde iban un artista para hacer una obra recortable hasta donde hasta donde todo lo que puede dejar en ese camino

Voz 35 18:59 siente quizás sean de alucinaciones recuerdo reprimidos o

Voz 26 19:06 en España la película van a quedar para para toda la vida Hay siento que esta película la vaya a haber en el futuro hubiese ido rusos cómo estoy

Voz 34 19:14 el oro lo real es que cada hora que pasa sin dormir os abre nuevas puertas a los sentidos os volvéis más sensibles más alertas más creativos

Voz 8 19:22 sin vanidad solo

Voz 26 19:25 pero siempre minando también algunas cosas que de repente dije que esto no lo dice estamos de esta manera otros eso vas también aprendiendo las películas son un cúmulo de aprendizaje yo lo siento así yo creo que soy un mejor director que la primera vez pero que en el futuro obvia hacer mira esa mejor porque porque este oficio es mucho de de aprendizaje realmente de aprendizaje

Voz 0775 19:54 yo una noche un programa de la Cadena SER y el canal de televisión TCM dale un título Enciclopedia curiosa delfín ayer sábado

Voz 6 20:11 día dieciséis Se cumplieron cuarenta años del estreno de Grease una de esas películas que han marcado a varias generaciones sin ir más lejos esto es lo que nos contó una vez el actor Danny D

Voz 36 20:23 yo he visto gris XXXV cuarenta veces de verdad mis hijos las ponen en el vídeo por eso sí todas sus canciones algunas veces acabó del otras veces Olivia me me pongo unas medias negras como Pantic es como vestirse como una Barbie habéis intentado vestidos como una Barbie es ridículo

Voz 6 20:47 estoy seguro de que no es el único que muchos de vosotros también os sabéis las canciones de

Voz 3 20:52 eh

Voz 6 21:01 no

Voz 0544 21:15 tanto en Le gris fue uno de esos casos en que todo encaja a la perfección su origen se remonta a mil novecientos setenta y uno cuando se escribió el musical una pieza teatral de Jim Jacobs y Warren Casey que satirizar a los adolescentes americanos de los años cincuenta aquellas chicas de faldas con vuelo y aquellos chicos de tu p apuntalado con brillantina la obra se estrenó sin pretensiones en un pequeño local de Chicago y todo hacía pensar que allí Ivana hacer aquí iba a morir

Voz 8 21:44 está claro que no es sólo el principio

Voz 0544 21:47 efectivamente eso sólo fue el principio dos avispados productores neoyorquinos la vieron compraron los derechos para llevarla a Broadway en donde se estrenó un año más tarde poco después el productor Robert Wood que estaba a punto de lograr un gran éxito con Fiebre del sábado noche compró también sus derechos cinematográficos y anunció que haría la película extinguir tenía un contrato preferencial con John Travolta pero fiebre todavía no se había estrenado aún no era una estrella

Voz 0775 22:16 se conocieron cuando les representada en el colegio hacía papeles como el de edad y que era muy corto como el de Morgan saben que era bastante ingenua yo siempre he querido ser Daily pero no era lo suficientemente mayor

Voz 0544 22:27 queda por su parte Olivia Newton John era una cantante bastante conocida pero con muy poca experiencia en el mundo del cine a comprarla

Voz 1457 22:34 no cuidarla buen recuerdo del cine aunque no era una novata yo empecé en el grupo de teatro del instituto porque había rodado una película muy mala en Inglaterra así que era un poco reticente a cero tres y bueno dije que sí pero que quería hacer unas pruebas para ver si valía o no para saber sí y yo podríamos trabajar bien juntos

Voz 0544 22:56 la química entre los dos surgió en aquella prueba cinematográfica Travolta y Olivia formaban uno

Voz 11 23:01 estupenda pareja de adolescentes a pesar de

Voz 0544 23:03 la australiana ya tenía entonces veintinueve años

Voz 8 23:06 mis padres quieren tomar el té el domingo no me gusta el té tres toma otra cosa no me gustan los padres

Voz 0544 23:16 buena química contagió a todo el equipo porque como recuerda John Travolta la gris fue una de esas películas que se rodó con en estado de gracia la hombre que nadie

Voz 0775 23:25 puede imaginarlo dinámico que es rodar musical porque estás en el estudio con la música a todo volumen con la coreografía yeso ir cuando el director dice acción despegas te disparas estás en otra dimensión te sientes vivo

Voz 0544 24:02 el fue un gran éxito desde su mismo estreno los jóvenes de los setenta cantaban bailaban las canciones e imitaban el estilo de vestir de los personajes sus movimientos e incluso su forma de hablar

Voz 8 24:14 aquí estoy muñeca que me cuentas te has dado un garbeo para venir a verme de Amy se esa idea no me gasta es el nombre que me pasó lo que me pasa a mí te pasa tira nada

Voz 0544 24:27 todas las canciones de la película Se hicieron muy famosas algunas provenían del musical otras Se crearon directamente para la película la que sin duda tuvo más éxito fue aquella que suena en una escena casi al final cuando Olivia Newton John cambia completamente de look

Voz 8 24:42 el papel muy atractivo porque tenía que interpretar a una Sandy buena muy dulce Sandy realmente malo yo estaba un poco nerviosa con eso porque era algo que nunca había hecho antes

Voz 0544 24:53 os acordáis de la escena verdad John Travolta parece que va a renunciar a su cazadora de cuero por amor a su chica

Voz 8 25:00 bueno ya es hora de que ha regléis y niñera no vamos chicos el grupo significa mucho para mí pero también me importa Sendin voy a hacer lo que sea para conseguir

Voz 0544 25:08 la ida de repente la otrora empalagosa y modo sita Olivia Newton John aparece con el pelo suelto y embutida en un traje de cuero negro que quita el hipo estas después el ex

Voz 11 26:01 en

Voz 0544 26:24 el rodaje de este número esconde algunos secretarios como recordaba la actriz Queen

Voz 1457 26:29 la esa escena debíamos vestir de negro encontrar unos pantalones que eran muy de los cincuenta y me los puse esa mañana el día del rodaje la cremallera estaba rota yo no hacía más que pensar si me entran ganas de ir al baño que voy a hacer esto en estos pantalones podía beber agua fue muy divertido de modo que así vestida fui a reunirme con el director y con el resto del equipo

Voz 0544 26:49 curiosamente después del bombazo de gris las carreras de John Travolta ahí de Olivia Newton John comenzaron a decaer Él eligió mal subsiguientes papeles y no levantaría cabeza hasta pulsión ella rodó un par de películas que tampoco cuajaron como Xanadú sí decidió regresar a su país y centrarse en su carrera de cantante

Voz 22 27:12 pero es cierto he pasado el mejor verano hace vivir de ella

Voz 8 27:16 por que marchar

Voz 0544 27:17 sí sí que volvieron a verse los dos trabajaron juntos de nuevo cinco años después la película se tituló Tal para cual fue otro fracaso que contribuyó a un poco más si cabe a su hundimiento Pelegrí se hizo también una segunda parte que también pasó sin pena ni gloria solos se la recuerda porque fue la primera película de Michelle Pfeiffer

Voz 9 27:36 a una chica libre después de las clases

Voz 11 27:47 no

Voz 0544 27:52 en cuanto a los otros protagonistas de Grease Lorenzo Lamas por ejemplo se hizo famoso en la serie de televisión Falcon Crest y como rey de las camas en los anuncios de colchones viví con que interpretaba a Franchi se dedicó sobre todo a la televisión iba a explotar el recuerdo de gris escribiendo libros sobre la película y asistiendo a congresos y conferencias sobre la misma y luego estaban Rizzo Iker City

Voz 8 28:15 hola rito cómo estás mejor delante que por detrás si tienes un par de monedas podemos tomarnos un esquimal a medias cuando se volcó con un tío nunca Papa medias entonces al tras muy poco no

Voz 0544 28:26 es tocas Channing ha continuado su carrera de actriz con gran prestigio sobretodo en el teatro mientras que Jeff con Away Se casó con la hermana de Olivia Newton John hizo mucha televisión falleció prematuramente en el año dos mil once paralelamente a todos ellos la película no ha dejado de ser una auténtica máquina de hacer dinero desde que se estrenó

Voz 8 28:46 no sé en qué se me Baldini centavos por aquí por allí dentro de un par de meses para inquilinos invitar a todos a una playa con ingresos no Beyoncé creer que debería el sueldo de un panteón siempre será más de lo que tenemos nosotros

Voz 0544 28:59 costó poco más de seis millones de dólares y a lo largo de estos años ha recaudado más de cuatrocientos y eso sólo en taquilla dejamos fuera a las ventas de vídeos y DVDs los derechos de televisión de Sinaloa os su banda sonora que ha vendido cerca de treinta millones de copias en todo el mundo lo que la convierte en uno de los discos más vendidos de toda la historia

Voz 0775 29:40 sucedió una noche un programa de la Cadena SER y el canal de televisión TCM

Voz 6 31:07 esta versión del Moon river la grabó Paco Ortega para la banda sonora de sobrevivirá una película española dirigida en mil novecientos noventa y nueve por Alfonso Albacete y David Menkes que protagonizaron Emma Suárez y Juan Diego Botto Nuestra siguiente protagonista también tiene que ver mucho con la música de cine pocas estrellas la han bailado tan bien como ella

Voz 8 31:29 lo que dejo estando

Voz 1457 31:31 difícil será alguien que la gente no

Voz 0544 31:35 hoy diecisiete de junio se cumplen diez años

Voz 43 31:38 de que nos dejará Charisse una de las grandes bailarinas que ha conocido el cine gran estrella del cine musical

Voz 6 31:49 su nombre figura en el Libro Guinness de los récords en la categoría de tiernas más valiosas ya que en mil novecientos cincuenta y tres la Metro le firmó un seguro por valor de cinco millones de dólares de la época para protegerlos y es que las de ficharía es junto a la de Marlene Dietrich son probablemente las piernas más famosas de la historia del cine acompañadas además de un rostro y una figura que dejaban a los hombres boquiabierto hola

Voz 0763 32:18 además Ci Charlize pertenece a un selecto club

Voz 6 32:21 formado sólo por seis actrices liberarla han Rita Hayworth a Elaine Debbie Reynolds Leslie Caron Lleida las únicas seis actrices que consiguieron bailar en la pantalla con los dos grandes danza Lines de la historia Veltins Fred Astaire y Gene Kelly

Voz 1457 32:35 se en nada Senado adaptó al cine era el hombre de la calle Fred por supuesto era la elegancia personificada de gustaba bailar de una forma muy suave y fluida todo lo contrario a Kim que despertaba corría subía bajaba todo de forma muy dinámica hay acrobática eran dos estilos muy diferentes hecho algo realmente

Voz 6 32:57 asombroso lo de bailar con los dos más grandes sobre todo para alguien que llegó al baile por pura casualidad si porque cuando era una niña y Charisse tuvo una enfermedad grave y los médicos le recomendaron hacer ejercicio sus padres entonces la apuntaron a ballet clásico el baile enseguida se convirtió en una pasión conozco perfectamente en los placeres del Amo música ahí el país en la Escuela de Ballet daba clases Un tal Nico Charisse que se convirtió en su profesor favorito

Voz 8 33:21 este Barça decirte a contraer matrimonio cuando él quién me guste lo suficiente

Voz 6 33:26 debía ser pronto porque con tan sólo dieciocho años la joven se casó con su profesor tomó de él su ha pedido un día el director de la compañía del ballet soviético de gira por Estados Unidos visitó a su escuela buscando jóvenes talentos

Voz 8 33:39 de todos pruebas intimismo

Voz 45 33:41 mal empezamos por ya que sobran todos los señorita empiece a bailar

Voz 6 33:48 ya si ficharía pasó a formar parte de la compañía del ballet ruso utilizando en el pseudónimo de Feli ha sido roba con este ballet realizaría giras por toda Europa la llegada de la Segunda Guerra Mundial Se acabaron las giras de ballet y la joven se fue a probar fortuna Honey debutó en el cine en mil novecientos cuarenta y tres haciendo precisamente de bailarina rusa en la película Misión a Moscú los oyentes participaría en numerosos títulos siempre bailando siempre en breves papeles secundarios pero un día de mil novecientos cincuenta y uno todo cambió de repente para ello

Voz 8 34:31 blanda bombilla por los estudios cuando alguien me tocó en el hombro y al volverme vi que era el productor que me dijo de sopetón te gustaría aparecer en Cantando bajo la lluvia yo le dije señor Fritz creía que se había acabado ya el rodaje no contestó nos falta el número más espectacular y me gustaría que lo hiciera estuve sentí que se me doblaban las rodillas de emoción porque era Gene Kelly y la película de la que todo el mundo hablaba que estaba Génova

Voz 47 34:59 el teatro estas alturas es casi un personaje histórico bailar con él es como bailar con la excusa de Cristóbal que hoy es

Voz 6 35:07 día todo el mundo recuerda el número del aguacero como el más famoso de la película los expertos saben que el más espectacular y laborioso es en el que aparece Ci Charisse bailando con Gene Kelly que vosotros

Voz 8 35:17 pero nuevo para la parte moderna se llamará la melodía de Broadway que el número o la convirtió en una estrella

Voz 6 35:23 Kelly y la reclamaría como pareja en otras películas suyas como Brigada Dunn au siempre hace buen tiempo

Voz 20 35:28 tres camaradas se han encontrado hoy al cabo de diez años en su antiguo punto de reunión un bar cuyo dueño se llama Tim aquí esta noche con gran sorpresa para ellos volverán a reunirse a las once y los interrogará Madeleine en el latido de Manhattan

Voz 8 35:41 maravilloso esos chicos yo y la nación entera viéndonos entrenados era muy bueno

Voz 6 35:46 muy pero

Voz 48 35:49 me voy a ir

Voz 6 35:53 pero como decíamos antes Charisse también formó pareja con Fred Astaire se conocieron en mil novecientos cincuenta y tres

Voz 47 35:59 lleva siempre está con el salto no siempre a veces lleva hasta ahora patilla pues me corto común rosa pero a uno le dicho cuánto me ha gustado gracias yo también soy admiradora

Voz 6 36:12 Alfred le preocupaba a la altura de la actriz no quería parecer bajito a su lado así que llegaron a un acuerdo saudís bailarina siempre con zapatos planos juntos rodaron uno de los grandes musicales de la historia del género melodías de Broadway mil novecientos cincuenta y cinco

Voz 47 36:27 terminamos muertos épocas dos escuela pero tenemos que trabajar juntos sin pensar en nada creo que nos compenetramos no sé no lo sé

Voz 6 36:36 en sus memorias Fred Astaire apodaban Charice la hermosa dinamita decía que le gustaba mucho bailar con ella porque tenía una gran técnica y era muy precisa en sus movimientos yo soy un gran aficionado a la relojería con Fred Astaire también rodaría otra de sus mejores películas La bella de Moscú entremés musical términos es que no le gusta en absoluto

Voz 8 36:58 sus facciones no me resultan del todo repulsivas

Voz 0775 37:02 gracias cree usted que con el tiempo Guirao

Voz 6 37:07 no hay pistolas Study esté en la pantalla hace Charisse transmitía una imagen moderna sensual y provocadora sabía bailar con vestidos ceñidos de lentejuelas guantes calados hasta los codos era una verdadera explosión de talento y glamour pronto se convirtió en el icono de las bailarinas americanas todas querían ser como ella a moverse como ella todas envidiaba en sus kilométricas piernas sin embargo luego en la realidad la actriz nada tenía que ver con la bomba sexual que aparentaba en las pantallas

Voz 20 37:35 para evitarle el gran esfuerzo de intentar comprender me quedaré los datos más alguien trabajadora bastante guapa atrae con gran cantidad de hombres a primera vista pero siempre encuentro en medio de deshacer mete ellos y aquí no ha pasado nada

Voz 6 37:47 su estilo de baile pesaba mucho su formación con el ballet ruso casi nunca hacía claqué ingreso Calvet la actriz elegía como su escena de baile favorita una de estilo clásico

Voz 8 37:57 fue un placer bailar con Gene Kelly en varias películas pero si tengo que escoger un baile ese sería el brezo en la colina de brigada a adónde va tengo que coger un poco de pareja para la boda y dónde está el beso en la otra colina

Voz 11 38:14 le importa que la acompaña

Voz 6 38:25 a finales de los años cincuenta el género musical empezó a decaer gala por las circunstancias tuvo que dar el salto del cine musical al género dramático derrochó sensualidad en Chicago años treinta una película que mezclaba música con cine negro pero sobre todo demostró sus dotes dramáticas en dos semanas en otra ciudad de Vicente Minelli la que interpretaba a la mujer fatal que atormentada aquí el Douglas

Voz 22 38:50 que no quiero eso de que has estado pensando en las noches de estos últimos cuatro podemos recuperar cuatro en una sola

Voz 0763 39:04 pero hace Chari ese sabía bailarina

Voz 6 39:06 nunca llegó a sentirse cómoda como actriz dramática sí que a finales de los años sesenta dejó el cine para dedicarse a cuidar de su marido siguiendo el modelo machista de la época

Voz 8 39:16 está dispuesto a abandonarlo todo para qué

Voz 10 39:18 y comparte su vida esa zona lo más correcto es más que suficiente porque el amor acerque

Voz 8 39:29 si hace que esto sea así en mil novecientos cuarenta y siete

Voz 6 39:32 se había divorciado del profesor de baile se había casado con el cantante y actor Tony Martin con el que mantuvo sesenta años de matrimonio hasta su muerte todo un récord en las parejas de Hollywood y es que la vida personal de ficharía dio siempre muy poco de qué hablar nunca se conocieron escándalos ni romances con otros actores

Voz 8 39:51 Gasco nacido nadie que te atrajeron ni siquiera un poquito no es así

Voz 6 39:58 al lado de Tony Martin hizo televisión y giras de espectáculos como pareja cantante bailarina cosechando muchos éxitos Frances Se retiró de las pantallas pronto en sus últimas décadas bebida Cid Charisse no dejó de sorprender Seattle vio a hacer su debut en Broadway a los setenta años grabó un vídeo de gimnasia de mantenimiento para personal de avanzada edad se convirtió en una de las pocas estrellas del cine clásico en aparecer en un videoclip musical acompañando a Janet Jackson en el vídeo de la canción Olga sí Charisse falleció el dieciséis de junio de dos mil

Voz 49 40:41 a la edad de ochenta y seis años

Voz 6 40:43 siempre se la recordará como una de las grandes bailarinas del cine clásico aunque ella en una de sus últimas entrevistas mostraba su humildad

Voz 8 40:51 nunca me vi a mí misma como una estrella ni siquiera después de hacer Mis grandes películas

Voz 50 40:56 probablemente porque soy muy introvertida a mí me gustaba cantar y bailar lo que el público hacía después con eso era cosa suya yo quería que me miraran por mi trabajo

Voz 8 41:06 por supuesto pero el pedestal en el que me pusieron era demasiado alto

Voz 26 41:10 no

Voz 0775 41:21 sucedió una noche un programa de la Cadena Ser el canal de televisión TCM

Voz 53 41:36 sí sí claro

Voz 54 41:44 miles de día

Voz 11 41:49 claro

Voz 53 41:49 eh cuando le eh y Newco vamos ver

Voz 54 42:10 se le vi eh

Voz 55 42:16 eh

Voz 6 42:19 el que canta es tranquila en hilo que canta el tema principal de la película Duelo de titanes que Kirk Douglas y Burt Lancaster protagonizaron en mil novecientos cincuenta y siete un clásico de la música del West

Voz 0763 42:31 pero ahora no toca ahora toca enterró va Bourbon presentó tío Santo que lea

Voz 31 42:43 lo creo

Voz 0544 42:58 qué tal amigos a propósito de la película que os traigo hoy estaba recordando una noticia que leí hace dos o tres años la tumba de Friedrich Wilhelm Murnau uno de los grandes maestros alemanes del cine mudo fue profanada en un cementerio de Berlín y su cráneo fue robado según se dijo entonces a que el suceso podía estar relacionado con cierta maldición que desde hace años se atribuye a una de sus perico las más famosas Nosferatu él

Voz 57 43:26 que no muere la maldición dura hasta el fin de los tiempos la maldición del vampiro Nosferatu

Voz 0544 43:33 así es varios personajes relacionados con esta película Nosferatu terminaron mal el propio Murnau murió en un accidente de automóvil en mil novecientos XXXI el productor acabó sus días en un campo de concentración nazi el actor protagonista sufrió un ataque de corazón mortal con apenas cincuenta años y el cámara se partió el cuello en otro accidente pero bueno eso son supersticiones y leyendas Basque nada lo que sí es muy real es la película que estos desgraciados personajes nos legaron Nosferatu una de las cumbres del horror del cine silente estrenada en mil novecientos veintidós

Voz 58 44:14 eh

Voz 6 44:19 todo comenzó con este hombre

Voz 10 44:21 dado

Voz 6 44:22 el producto Grau había visto la luz durante la Primera Guerra Mundial allí en las trincheras conoció a un campesino serbio que le contó cómo su padre se había convertido en vampiro pero empezó entonces a investigar en el tema y en poco tiempo se convirtió en un experto en ocultismo llegando a relacionarse con el famoso Satanás está Alistair Crowley

Voz 10 44:41 una vez electo Blas que selecto plasma es la sustancia de la que se componen los fantasmas pude ver como un esta elitistas en la sacaba de la boca en Italia

Voz 6 44:53 Albin Grau montó una productora de cine a la que llamó plana palabra que en sánscrito significa fluido vital es decir sangre su objetivo era rodar películas sobre temas sobrenaturales

Voz 10 45:03 qué lástima que no haya podido demostrar sus habilidades más esotéricas

Voz 6 45:08 su primer proyecto fue rodar una adaptación de la novela Drácula de Bram Stoker pero se encontró con un problema no quisieron vendernos los derechos de la novela así es la viuda de Stoker se negó a darle permiso aun así Grau no desistió encargó a un guionista que escribiera un libreto inspirado en la historia de Drácula pero con algunas modificaciones el guionista cambió los lugares donde transcurría la historia cambió también los nombres de los personajes Drácula pasaba a llamarse Orlov por ejemplo pero mantuvo casi sin alteraciones la trama general eso sí creó un final distinto y añadió un elemento nuevo a la historia

Voz 57 45:42 Lourdes llenos de tierra de cementerios no bendecidos donde de la muerte negra ha cosechado su fruto

Voz 6 45:49 la peste los ataúdes llenos de tierra que el vampiro llevaba la ciudad estaban atestados de ratas con las que extendía la peste provocando una masacre en la población una vez terminado el guión Krause el ofreció a Murnau ya por entonces un director de gran reputación

Voz 59 46:04 Fritzls Bill Gema Amor no es el mejor cineasta les

Voz 10 46:08 la de la categoría de grandes maestros

Voz 59 46:10 como Griffith Jean se está eh

Voz 6 46:13 Murnau fue uno de los directores principales de aquella corriente cinematográfica llamada expresionismo cine lleno de contrastes entre luces y sombras protagonizados siempre por personajes atormentados de psicología compleja

Voz 8 46:27 lo hacemos respetado el patetismo sin duda ejerzo tienen como

Voz 60 46:37 Molina

Voz 6 46:38 Murnau sería el director pero quién interpretaría el papel principal el del vampiro condenarlo

Voz 61 46:44 se llama es más estuvo en la compañía Reinhardt cuando Murnau aula dirigía es un actor de carácter

Voz 6 46:52 es RAE que en alemán significa susto sobre este sector corría una extraña leyenda no me suena ninguna es que en la compañía

Voz 8 46:59 claro

Voz 61 47:00 doctor me dijo que estuvo con Stanislavski en Moscú cielos entonces es de la escuela rusa como parte de su preparación sumerge su propia personalidad en la del personaje que interpreta

Voz 6 47:10 su trabajo en la película era tan perturbador su caracterización tan terrorífica que pronto se extendió el rumor que decía que aquello no podía ser una simple interpretación Reg era un vampiro auténtico al que Murnau había contratado para que Nosferatu resultara más realista

Voz 61 47:25 el doctor me dijo que cuando empecemos a rodar Max es que apareciera siempre totalmente maquillado y vestido muy pillo y lo que es más sólo trabajaremos ponen de no

Voz 6 47:39 lo cierto es que la leyenda no tiene ninguna base Mc Rae que ya había participado en alguna película antes de hacer Nosferatu aparecerían alguna más después pero sobretodo

Voz 8 47:49 se pueden

Voz 6 47:52 desarrolló también una documentada carrera en el teatro hasta su muerte en mil novecientos treinta y seis now decidió rodar la película en escenarios naturales una práctica poco habitual en los postulados del cine expresionista alemán

Voz 45 48:04 desmonte en el plató como nunca dudas en recordarme a los inversores les cuesta una fortuna día Nodar fuera de los estudios nos costará mucho más

Voz 8 48:12 pero ese es el precio de la genialidad gracias a Dios que sacaba todo es de artificio

Voz 6 48:17 eso sí el presupuesto con el que contaba era muy escaso tanto que rodó toda la película con una sola cámara monta lo antes posible Nosferatu que rodó Murnau es una película de clara inspiración pictórica que posee una extraña belleza

Voz 45 48:34 Nuestro propósito nuestra lucha es crear arte nuestra arma la imagen en movimiento puesto que es una imagen en movimiento podemos acercarle agua alejarla nuestro antojo convertirla en poesía mediante sombras que se alargan y ocultan iluminaron la de modo que la luces Vulcano rostros ya reflejen alegría o armonice

Voz 6 48:56 el vampiro de Murnau tiene poco que ver con el Conde Drácula que conoce haríamos en el cine tiempo después hitos

Voz 8 49:02 mira a tu desea feliz pero no muerto intentas imaginar cómo podría ser esa criatura

Voz 6 49:10 el conde Orlov es un ser monstruoso de cráneo deforme colmillos exagerados ojos saltones y largas uñas en sus manos nada que ver con la elegancia de los Drácula de Bela Lugosi o Christopher Lee por eso más que escenas concretas para la terapia de Bourbon hay que referirse a imagen eso Planus el terror nace de las sombras que reflejan sus manos crispadas de sus miradas amenazantes de la rata de las cripta al de los portadores de cadáveres sobre todo de las inesperadas apariciones de vampiros

Voz 8 49:39 es un agujero negro que naciese

Voz 62 49:42 mira explota ni a contestar durante hasta que una noche Frater te presento halcón de orden

Voz 6 49:53 Nosferatu fue esencial a la hora de consolidar la mitología del vampiro y añadió algunos elementos hoy aceptados como tales pero que no estaban en la novela de Bram Stoker

Voz 8 50:02 el conde piensa por un momento que es lo que lo que más anhela que nunca podrás conseguir la luz del sol en el Drácula de Stoker

Voz 6 50:13 el personaje no tiene remilgos a la hora de pasearse a plena luz del día por las calles de Londres el Nosferatu de Murnau en cambio no puede ver la luz del sol que hecho es así como encuentra la muerte

Voz 0763 50:24 cuando la chica se sacrifica para conseguir que pase toda la noche junto a su lecho la mañana les sorprende la mires

Voz 8 50:33 mira los está saliendo el sol es el corazón angustiado

Voz 0763 50:42 la película se estrenó en medio

Voz 6 50:44 una gran expectación podéis imaginar lo que es

Voz 0763 50:46 comenta en Berlín

Voz 6 50:48 las crónicas de los periódicos hablaban de espectadores aterrorizados ante aquella sinfonía de horror

Voz 45 50:53 dígame ejerce doctor esto es un montaje para provocar no sigo

Voz 8 50:59 es increíble no si pudierais veros vuestras carreras

Voz 6 51:02 entonces llegó la demanda de la viuda de estoque

Voz 8 51:05 cierto que ya preocuparse más por esas cosas

Voz 6 51:10 Laurance balcón denunció la película por infracción de los derechos de autor y acabó ganando el juicio para Ana Films la productora de Grau se declaró en quiebra

Voz 0763 51:18 para no pagar las indemnizaciones que impuso al juez que te pasa

Voz 10 51:22 tú no lo entiendes estoy arruinado no volvería hacer otra película

Voz 6 51:26 no lo peor de todo es que el tribunal ordenó también que se quemaran todas las copias de la película

Voz 8 51:30 dice convirtió en NIF

Voz 6 51:33 afortunadamente ya se había iniciado la distribución internacional de la película por todo el mundo se guardaron copias que permanecieron escondidas hasta la muerte de la viuda de Bram Stoker

Voz 56 51:43 no

Voz 0544 51:46 en el año mil novecientos setenta y nueve el director alemán Vermeer ejerzo dirigió Henri made de Nosferatu de Coronado en el que Klaus Kinski interpretaba a un vampiro atormentado y deseoso de amor

Voz 6 51:58 las muertes cruel por ser Inés Peraza

Voz 57 52:01 pero la muerte no no está entonces más cruel no poder morir quisiera poder participar de la monja que hay entre usted Jonathan aquí Stemm

Voz 0544 52:16 también en el año dos mil se estrenó La sombra del vampiro una película protagonizada por John Malkovich y Willem Dafoe de la que provienen muchos de los diálogos que habéis escuchado en el reportaje que especulaba con esa leyenda que comentábamos antes que más es REC el actor que daba vida al conde Orlov era un auténtico vampiro contratado por Murnau

Voz 8 52:38 cuando vine para localizar de Exteriores encontré

Voz 63 52:43 viví un antiguo monasterio fue exactamente lo que le propuse este que interpreta el papel de un acto que interpretaban vampira

Voz 0544 52:53 os propongo un programa triple para un fin de semana primero el Nosferatu de Murnau sin duda una de las grandes obras maestras del cine mudo es pues la versión de Verne ejerzo con una bellísima Isabelle Adjani y un repulsivo Klaus Kinski para terminar esta película La sombra del vampiro que cuenta los entresijos del rodaje seguro que os resulta interesante hasta la semana que viene amigos

Voz 64 53:32 bueno pues por hoy hemos terminado