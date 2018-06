Gustavo Hernández y el gusto por el plano secuencia

Voz 2 00:00 empieza y bastante tarde familia somos hermanos Familia siempre sirvió mucho cine siempre y uno mis hermanos siempre me ponía película Si Hiperión bastante extrañas no

Voz 3 00:19 Eric Rohmer Comedias y proverbios Corín en la playa mucho sí

Voz 2 00:24 europeo pero no no no veíamos cómo el cine comercial sino muchas Cinemateca ya sea de Uruguay donde se traía donde la gran influencia venía de Francia de Suecia

Voz 4 00:37 de de países así le gusta

Voz 2 00:39 los distancias recuerda que que les toque de las que hubiera siempre vivir sin y me gusta

Voz 5 00:45 todo de lado o el otro lado del espejo

Voz 2 00:50 es periodismo estoy

Voz 4 00:52 el diseño arquitectura

Voz 2 00:54 mi hermano me dice Putin no actúe así que el cine me gusta de cine me me puse en una escuela de cine y ahí encontré como lugar me una película que

Voz 6 01:04 te puede dar un muchacho

Voz 2 01:07 Edward estaba en el cine después de haber pasado por diferentes carreras dije bueno acá me usa no solamente la expresión artística sino me gusta el ambiente y osea a partir de ahí fue como que comencé a ver el cine de otra forma y empecé obviamente como asistente de producción barriendo los pisos pasé

Voz 7 01:27 por por por todos los protocolos duro hasta por vestuario edición asistentes

Voz 2 01:33 dirección y después termine dirigiendo

Voz 8 01:36 tanto que es irreal

Voz 2 01:47 siempre digo que para mí ver cines es el mejor aprendizaje soy profesor en algunas escuelas de cine y les digo una de las cosas es tratar de ver una película por día por lo menos porque es la mejor manera de aprender sin

Voz 9 01:59 que si un salto de campo sin insertos nivel primero un plano secuencia sin red constitucional ni contenidos signo aparente pues ya es difícil eso

Voz 2 02:11 dónde cree que porque hago películas de género veo solo tienes que no es así y además creo que es lo que menos veo es sin género increíblemente pero veo dramas comedias policiales trailers o sea a mi me gusta el cine en general me gusta el cine y fruto de ver una buena película

Voz 10 02:30 es una toma como el principio de un beso para Verdi no he visto la película de Mare no has visto si lo de estos dos choques y común

Voz 2 02:37 cine americano en los setenta que es Scorsese y las película Scorsese eso siendo porque tiene ochenta años y que tienen la misma energía de que cuando del tenía veinte hacía siendo que es que tiene un pulso tiene un nervio narrativo que me encanta

Voz 8 02:54 estás de del próximo Martin Scorsese

Voz 2 02:57 me encantan de esa de esa camada de Brian de Palma de cópula hacía soy muy fan de ese de ese estilo de cine

Voz 11 03:05 no

Voz 2 03:10 según se lo que tiene bueno dentro de genero que es lo que decía adiós no cuando no manipular el espacio ni el tiempo hay una cosa de real que el público lo nota y eso a mí me gusta mucho me gusta mucho

Voz 12 03:21 que como que que el público de una forma Liga acá no hay un truco fallar

Voz 10 03:27 a toda Rato aquí tomados toma tres repetimos acción toma

Voz 2 03:35 acá no hay truco acá no hay un plan encontrar plano que yo veo que hay un corte no para que interactúen Nakano entonces eso les daba una cuota de de veracidad que que me encanta

Voz 13 03:48 primera secuencia de este de mal de Orson Wells curaba seis minutos y que creo que no era tanta que quizá fueran tres o cuatro operar montó la película partir de entrada

Voz 2 03:57 la secuencia memorable Simon Don Pedro Gil hizo toda una película secuencia

Voz 13 04:03 una obra maestra de esto nuevo pero la Corte junio los gigantes

Voz 2 04:09 yo estaba estudiando cine en fue una una película que pasa que me pueden gustar no la película pero si te marca como en la la la realización es decir por qué se hizo así porque está jugando con ese tiempo real el tiempo real dentro el cine se dio sabían funciona bien Philippe

Voz 10 04:31 que te das cuenta de que lo hemos hecho exactamente como lo habíamos planeado ni siquiera hemos cometido el más mínimo error ha sido perfecto

Voz 14 04:39 sí

Voz 12 04:46 para hacer una obra que trascienda realmente el artista tiene que pasar por muchas etapas por muchos caminos y hacer mucho sacrificio

Voz 15 04:54 Marlene está alcanzando las ciento ocho horas sin dormir y una hora

Voz 16 04:58 el cansancio desactiva su cerebro racional

Voz 2 05:02 abre las puestas hay ese tema así lo quería

Voz 12 05:05 a abordar en la película también en la película hay una parte que dice bueno hay que poner una un pie en la locura un artista de verdad puede ponerlo después puede sacarlos y eso me parece interesante es decir me parece interesante que que los artistas arriesguen en el acierto en el error la no se arriesga no

Voz 10 05:26 lo que sea honesto consigo mismo porque sois mediocres porque ha visitado formadas para aniquilar instinto haber sido entrenadas para entretenerse en estupideces que es justo lo que vais a hacer ahora que sabes que dará Viñas existe realmente cómo sería cómo caminaba hijos quiero limpias libres de prejuicios el miedo desgastan los cien de excelencia Luis

Voz 12 05:45 eso es lo que me gusta me gusta de tratar de ir un poco más allá olvidar todo lo que podamos dar como artista lo máximo que podamos dar dentro de los parámetros que tengamos pero la verdad que uno de los temas es eso hasta dónde va a llevar un artista para llegar a hacer una obra recortable hasta donde hasta donde todo lo que puede dejar en ese camino

Voz 16 06:07 siente quizás sean alucinaciones acuerdo reprimidos o

Voz 12 06:15 la película van a quedar para para toda la vida Hay siento que esta película la vaya a haber en el futuro hubiese ido rusos como estoy

Voz 15 06:22 lo real es que cada hora que pasa hoy sin dormir os abre nuevas puertas a los sentidos os volvéis más sensibles más alertas y más creativos sin vanidad solo

Voz 2 06:33 pero siempre evitando también algunas cosas que de repente dije que esto no es lo dice de esta manera de otros hizo vas también aprendiendo las películas son cúmulo de aprendizaje yo lo siento así yo creo que soy un mejor director que la primera vez pero que en el futuro voy a hacer esa mejor porque porque este oficio es mucho

Voz 12 06:52 de de aprendizaje realmente de aprendizaje

