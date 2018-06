40 años con brillantina

Voz 2 00:00 dale un título lo escribirá Enciclopedia curiosa delfines ayer sábado

Voz 3 00:11 ya dieciséis Se cumplieron cuarenta años del estreno de Grease una de esas películas que han marcado a varias generaciones sin ir más lejos esto es lo que nos contó una vez el actor Danny De Vito

Voz 4 00:21 pero yo he visto gris XXXV cuarenta veces de verdad mis hijos las ponen en el vídeo por eso se todas sus canciones algunas veces agarró del otras veces Olivia créanme me pongo unas medias negras como Pantic es como vestirse como una Barbie habéis intentado vestidos como una Barbie es ridículo

Voz 3 00:47 no estoy seguro de que no es el único que muchos de vosotros también os sabéis las canciones de

Voz 5 00:52 sí

Voz 7 01:00 no

Voz 5 01:02 eh

Voz 0544 01:15 de gris fue uno de esos casos en que todo encaja a la perfección su origen se remonta a mil novecientos setenta y uno cuando se escribió el musical una pieza teatral de Jim Jacobs y Warren Casey que satirizar a los adolescentes americanos de los años cincuenta aquellas chicas de faldas con vuelo y aquellos chicos de tu p apuntalado con brillantina la obra se estrenó sin pretensiones en un pequeño local de Chicago y todo hacía pensar que allí

Voz 4 01:40 sí iban a hacer aquí iba a morir

Voz 8 01:44 esto es el fin claro que todo eso en el principio

Voz 0544 01:47 efectivamente eso sólo fue el principio dos avispados productores neoyorquinos la vieron compraron los derechos para llevarla a Broadway en donde se estrenó un año más tarde poco después el productor Robert Wood que estaba a punto de lograr un gran éxito con Fiebre del sábado noche compró también sus derechos cinematográficos ya anunció que haría la película extinguió tenía un contrato preferencial con John Travolta pero fiebre todavía no se había estrenado aún no era una estrella crisis otro

Voz 9 02:17 la representó en el colegio hacia papeles como el de edad y que era mi corto como el de Morgan Saint que era bastante ingenuo yo siempre había querido ser Daily pero no era lo suficientemente mayor

Voz 0544 02:27 por su parte Olivia Newton John era una cantante bastante conocida pero con muy poca experiencia en el mundo del cine

Voz 10 02:33 han tanta agua no guardaba buen recuerdo del cine aunque no era una novata yo empecé en el grupo de teatro del instituto porque había rodado una película muy mala en Inglaterra así que era un poco reticente a hacer otra que bueno dije que sí pero que quería hacer unas pruebas para ver si valía o no para saber sí yo ni yo podríamos trabajar bien juntos

Voz 0544 02:56 la química entre los dos surgió en aquella prueba cinematográfica Travolta y Olivia formaban una estupenda pareja de adolescentes a pesar de que la australiana ya tenía entonces veintinueve años

Voz 8 03:06 mis padres quieren Reyes a tomar el té el domingo Cahill ni no me gusta el té toma otra cosa no me gustan los padres

Voz 0544 03:16 es buena química contagió a todo el equipo porque

Voz 11 03:19 como recuerda John Travolta Chris fue una de esas películas que Serra

Voz 0544 03:22 daron en estado de gracia no hombre

Voz 9 03:25 y puede imaginarlo dinámico que es rodar un musical porque estas en el estudio con la música a todo volumen con la coreografía yeso cuando el director dice acción despegas te disparas estás en otra dimensión te sientes vivo

Voz 12 03:43 el otro día

Voz 0544 04:03 fue un gran éxito desde su mismo estreno los jóvenes de los setenta cantaban bailaban las canciones e imitaban el estilo de vestir de los personajes sus movimientos e incluso su forma de hablar

Voz 13 04:14 aquí estoy muñecas que me cuentas te has dado un garbeo para venir a verme de mí se soy Dani no me gaste es el nombre que me pasó lo que me pasa a mí te te pasa Dine nada

Voz 0544 04:27 todas las canciones de la película Se hicieron muy famosas algunas provenían del musical otras se crearon directamente para la película la que sin duda tuvo más éxito fue aquella que suena en una escena casi al final cuando Olivia Newton John cambia completamente de lujo

Voz 10 04:42 el papel era muy atractivo porque tenía que interpretar a una buena muy dulce Sandy realmente mal yo estaba un poco nerviosa con eso porque era algo que nunca había hecho antes

Voz 0544 04:53 os acordáis de la escena verdad John Travolta parece que va a renunciar a su cazadora de cuero por amor a su chica

Voz 14 04:59 qué más de nuestra bueno ya es hora de que esas regléis y niñera no vamos chicos el grupo significa mucho para mí pero también me importa Sendin voy a hacer lo que sea para conseguir

Voz 0544 05:08 la ir de repente la otrora empalagosa y modo sita Olivia Newton John aparece con el pelo suelto y embutida en un traje de cuero negro que quita el hipo estas disponibles

Voz 15 05:25 aquel

Voz 0544 05:38 claro

Voz 6 06:00 sí

Voz 0544 06:24 el rodaje de este número esconde algunos secretarios como recordaba la actriz

Voz 10 06:28 igual Seven sanos que para esa escena debíamos vestir de negro encontré unos pantalones que eran muy de los cincuenta y me los puse esa mañana El día del rodaje la cremallera estaba rota yo no hacía más que pensar si me entran ganas de ir al baño que voy a hacer es paz en estos pantalones podía beber agua fue muy divertido de modo que así vestida fui a reunirme con el director y con el resto del equipo

Voz 0544 06:49 curiosamente después del bombazo de gris las carreras de John Travolta hay de Olivia Newton John comenzaron a decaer Él eligió mal subsiguientes papeles y no levantaría cabeza hasta ficción ella rodó un par de películas que tampoco cuajaron como Xanadú decidió regresar a su país y centrarse en su carrera de cantante

Voz 8 07:08 por volver a Australia quizá nunca vuelva a ver

Voz 18 07:10 no no digas eso Sete pero es cierto he pasado el mejor verán hace Mi vida y ahora tengo que marchar

Voz 0544 07:18 sí que volvieron a verse los dos trabajaron juntos de nuevo cinco años después la película se tituló Tal para cual fue otro fracaso que contribuyó a un poco más si cabe a su hundimiento de gris se hizo también una segunda parte que también pasó sin pena ni gloria sólo será recuerda porque fue la primera película de Michelle Pfeiffer

Voz 8 07:36 hola calibre después de la salida de cada día

Voz 6 07:48 no

Voz 0544 07:52 en cuanto a los otros protagonistas de Grease Lorenzo Lamas por ejemplo se hizo famoso en la serie de televisión Falcon Crest y como rey de las camas en los anuncios de colchones viví con que interpretaba a Franchi se dedicó sobre todo a la televisión iba a explotar el recuerdo de gris escribiendo libros sobre la película y asistiendo a congresos y conferencias sobre la misma y luego estaban Rizzo Ikea City

Voz 8 08:15 hola rito cómo estás mejor delante que por detrás se hicieron un par de monedas podemos tomar los hombres bala medias cuando cinco con tío nunca pago a medias entonces al tras muy poco no

Voz 0544 08:26 es tocas Channing ha continuado su carrera de actriz con gran prestigio sobretodo en el teatro mientras que Jeff con Away Se casó con la hermana de Olivia Newton John hizo mucha televisión falleció prematuramente en el año dos mil once paralelamente a todos ellos la película no ha dejado de ser una auténtica máquina de hacer dinero desde que se estrenó

Voz 8 08:46 no se me Baldini centavos por aquí por allí dentro de un par de meses frente unos invitar a todos a una obrera con ingresos no Beyoncé creer que debería el sueldo de un panteón siempre será más de lo que tenemos nosotros

Voz 0544 08:59 costó poco más de seis millones de dólares y a lo largo de estos años ha recaudado más de cuatrocientos y eso sólo en taquilla dejamos fuera a las ventas de vídeos y DVDs los derechos de televisión de Sinaloa os su banda sonora que ha vendido cerca de treinta millones de copias en todo el mundo lo que la convierte en uno de los discos más vendidos de toda la historia