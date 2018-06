“Las posesiones”, de Lucía Ramis

Voz 1 00:00 minuto

Voz 2 00:11 de suerte

Voz 3 00:25 hombre

Voz 0874 00:43 con abrimos nuestro club de lectura como siempre con el socio fundador que es Óscar López cómo estás oscars

Voz 1648 00:48 qué tal Javier algún poniendo esta semana no

Voz 4 00:52 si te digo la verdad sí pero eso me da vergüenza no dilo dilo porque pues en septiembre

Voz 1648 00:59 no es la primera Semana Internacional del Libro de Murcia nos ha nos ha dicho que no sean también un premio que si todo va bien iremos a recoger en septiembre que el de Gijón este viernes si pues te voy allí bueno fue es fantástico con un amigo común vuestro que me dio recuerdos para Haití bien y que seguramente no se bueno seguramente no seguro que nos está escuchando Rafa Gutiérrez el fantástico librero de la buena letra vuelve a ser me hizo de anfitrión Allí estuve el viernes y lo pasamos lo pasamos muy bien la verdad

Voz 0874 01:29 venga a la Feria del Libro de Madrid no ha sido todo lo buena que podría haber sido eh no me refiero al tiempo solamente

Voz 1648 01:35 no facturado menos es verdad y eso siempre es un indicativo lógicamente en relación al año pasado creo que han sido seiscientos mil euros menos de facturación lo que pasa es que bueno tú ya sabes que las valoraciones al final siempre se minan se pueden ver de muchas maneras por ejemplo están muy contentos de la gran asistencia de gente joven no todo el fenómeno esté octubre Instagram está yendo muy bien y me consta que cara al futuro bueno pues quieren también incorporarlo de una manera más presente también anotado por ejemplo una gran presencia lo cual yo creo que tampoco es novedoso de de un gran una gran presencia de puta con femenino creo que hablando un sesenta y cuatro por ciento de mujeres treinta y seis por ciento hombres yeso también parece ser que va a tener incidencia en los contenidos el próximo año y luego habido esa polémica con parques y jardines de si la ubicación es la adecuada

Voz 4 02:20 mira yo no sé pero yo creo que lo van a hacer

Voz 1648 02:23 a otra Valencia eso sí hombre yo creo que es un sitio ya muy emblemático todo lo toda la gente está muy habituada lo único que hay que rezar para que no

Voz 0874 02:30 la mejor tiempo bueno pero no culpemos al tiempo de esto yo yo no sé esto de los youtubers tú qué piensas yo de hecho tú de allí un una conversación con una historia muy conocida siguen pensando que hay que promocionar este tipo de cosas y que y que está muy bien que los jóvenes solamente compren libros de este tipo de gente

Voz 1648 02:49 yo me estoy seguro de que sólo lo compre libros de este tipo de gente no pero esto es como a mí me recuerda mucho cuando toda aquella polémica en relación a los escritores mediáticos alguien cree que el que compra el libro por ejemplo de su presentador favorito de televisión no compra Javier Marías porque compra ese libro no no pero la pregunta es otra

Voz 0874 03:05 qué cree que quién sigue has escrito mediático y comprarse libro luego se va a pasar a Javier Marías Espido

Voz 1648 03:10 lo dudo bueno a lo mejor se pasa Javier Marías pero es como el que le por ejemplo cierto tipo de bestsellers y acaba hundía a lo mejor animando a comprar otro libro yo para mí te lo digo de verdad lo fundamental es que el libro se convierta en un objeto cotidiano que libro forme parte de nuestra vida y luego que cada uno lea lo que quiera si hay gente joven que sólo quiere leer series tipo Crepúsculo pues que lean series tipo Crepúsculo libro y lo que pesa claro y que el libro forma parte que eso ayuda que sector editorial esté más fuerte ya a lo mejor el editor que ha vendido un millón de ejemplares de Crepúsculo pues con ese dinero que ha ganado luego se atreve hacer alguna apuesta más o no

Voz 0874 03:43 cabe no que tengamos esa valentía de decir vamos a ganar dinero con esto pero lo vamos a gastar y seguramente vamos a perder

Voz 1648 03:48 lo otro es lo que tenemos que hay editores que lo hacen allí editores por ejemplo que me consta que pierden dinero publicando cierto autores de prestigio porque quieren tener a esos autores en sus catálogos y sin embargo dicen bueno por ahí pierdo pero por otro lado pues publicó otro tipo de libros y con eso gano y puedo pagar ese autor de prestigio que es que es el que en el fondo me apetece tener a mi Catalá

Voz 0874 04:07 ahora se lo preguntamos a nuestra escritora si quieres no a ver qué opinan tiene opinión Selur nuestra novela de hoy es las posesiones de Giuseppe Ramis está editado por Libros de la esteroide

Voz 1280 04:23 ha acabado la guerra en Irak el Gobierno británico pide explicaciones por la muerte de un camarógrafo en la franja de Gaza tiroteado por los israelíes el Papa ha visitado Madrid la monotonía de la realidad ajena flota con un rastro de polen llegado el calor de repente entonces nos asalta un nombre es un nombre conocido y cercano mencionado por la presentadora en un tono demasiado neutro para lo que está diciendo esta mañana el empresario Benito Vasconcelos ha matado a su mujer y a su hijo de dieciséis años en su chalet de La Moraleja y luego se ha quitado la vida

Voz 5 05:03 lo cual

Voz 0874 05:04 no es mal comienzo sé cómo estás buenos días

Voz 6 05:07 hola buenos días pues lo primero si quieres entro en esta polen

Voz 0874 05:09 ya bueno Oscar yo que es dueña de una enorme editorial fomentaría más libros de youtubers que consiguen largas colas en la Feria del Libro porque es que antes solamente va a ver a su ídolo y que seguramente solamente tiene ese libro en su estantería Olivé

Voz 6 05:26 no lo sé porque es verdad que en Sant Jordi a la Feria del Libro cuando van a ver a youtubers iban a ver a los mediáticos de Janeiro haber otros grandes autores que quizás también nos interesaría no estos les están quitando sirio pero por otra parte es verdad y estoy de acuerdo en que somos poco elitistas los los literatos no deberíamos bajar nosotros un poco a la tierra que los libros sean cotidianos que todo el mundo tenga libros en casa como antiguamente que no estemos siempre pendientes de lo que leen los demás simplemente que la gente lea se acostumbra a leer que no sea una cosa como no

Voz 0874 05:55 claro que que el libro forme parte de la vida cotidiana como decía Oscar no sea el libro que sea

Voz 6 05:59 si cualquiera yo creo que es interesante acostumbrarnos a leer a tener libros en casa a que nuestro ocio también integre esos libros no porque ahora parece que todos los interesa mucho las series y las películas no pero brote de las series y las series yo creo que también es uno de esos más de un motivo más de esos que hacen que que se vende a cada vez menos libros

Voz 1648 06:18 cosa vosotros ve series de televisión películas donde el protagonista cuando llega a casa se sienta en el sofá y coge un libro no hay que reclamar aprovecho a los guionistas que hagan que sus personajes lean porque cuesta mucho hay alguna pero cuesta muchísimo ver libros en las casas de las series y películas

Voz 6 06:35 una cosa más y una cosa más yo creo que tenemos que atrever Nos hablar de libros en las redes no hablamos de los partidos de fútbol y de las series constantemente y no no nos da miedo hablar de eso no hay discutir sobre ello que se el gol el último gol en este Mundial no pero en cambio no es cuesta muchísimo discutir sobre autores porque parece que no es que a lo mejor no estamos a la altura o lo que sea

Voz 0874 06:52 bueno pues no sé exacto

Voz 4 06:55 esto es cultureta yo yo creo que foro coches está a su foro de Luis Landero entonces está al caer ahora mismo en

Voz 0874 07:04 hay quién por lo poco que se posesión que es posesiones son son las casas no tus casas

Voz 6 07:09 si las casas las masías los caseríos las las los casos no son significa es

Voz 4 07:14 porque tiene mallorquina hay que decir yo soy mallorquina llegaban

Voz 6 07:17 Celoni dieciocho años ahora ya hace veintitrés y bueno sigo yendo a Mallorca siempre que puedo bueno voy menos pero ahí están mis padres todavía de mis hermanos todavía vivía allí las posesiones en esas casas de toda la vida las casas que están fuera de los pueblos a Fora Vila y ahí es donde pues eso a mí me interesaba mucho el concepto porque es verdad que parece recuerda eso de que cuando tú sientes que pertenece a lugar crees que es el lugar también te pertenece a ti que eso lo que ocurre con las casas no y a veces pues debemos deshacernos de esas casas duele tanto como la muerte de un ser querido

Voz 0874 07:53 en nuestro último club de lectura por cierto hacen perderse mandarnos visitaba Miguel Miguel Ángel Hernández nos contaba que tuvo presentase su novela no el del dolor de los demás

Voz 6 08:01 sí y tanto su novela como la tuya

Voz 0874 08:04 de alguna manera tiene su origen en lo mismo un asesinato en un entorno muy cercano

Voz 6 08:08 sí es verdad que tenemos muchas cosas en común no no no en en la resolución pero sí en el tratamiento de muchos temas porque es verdad que los dos partimos de lo mismo no de una nostalgia yo creo que prematura a nosotros somos una una una generación como nostálgicos prematuros porque tenemos cuarenta años pero ya echamos de menos los años ochenta que les que vivió en los años ochenta te dicen esto es que no los viví dice viste de verdad comenta ya no te acuerdas de nada pero es cierto que ya estamos como como no se echando de menos cosas que todavía no tenemos Se da para echar de menos yo creo que es porque eso es una época idílica en el sentido de que parecía que íbamos a que iba a pasar otra cosa no que que todo apuntaba a que iba a ser mejor y nosotros nos quizá no habíamos perdido con respecto a la generación anterior pero sí que es cierto que hemos perdido con respecto a lo que pensábamos que íbamos a ser no hay esto yo creo que Nos dimos cuenta en el año dos mil siete justo antes de la crisis la crisis oficial fue en el dos mil ocho se vio claramente en los años dos mil diez y dos mil once y entonces no se volverá al pasado nos nos hace volver un poco a lo que creíamos que íbamos a ser y ah cuando tenemos todavía cuarenta años no hemos llegado a ser no hay en este en este sentido tanto en este sentido como como en el caso de de esos crímenes cercanos como se trata mediáticamente como salen en los medios pero en cambio en las familias no se habla de ello y en el caso de Miguel Ángel Hernández no se habla en todo el pueblo eso silencia esos fantasmas que nos rodea no es uno de los temas que tenemos en común

Voz 0874 09:32 Benito ver como el volvía a ese suceso y tal como nos lo contaba aquí relata no son pocos que cuenta las posesiones

Voz 1648 09:39 pues es la historia de una familia mallorquina como se comentaba pero yo creo que de una familia mallorquina que dice narrado de manera muy particular porque podríamos decir que es una historia evidentemente es una novela narrada en clave de ficción pero uno no puede evitar pensar que hay ciertos no toques de auto ficción con también con toques de thriller parecen precisamente por esa muerte de la que hablabais esas muertes porque hay más de una por esa investigación que también está presente en la novela aunque yo creo que al lector al final lo que más le interesa es investigar la vida de la propia narradora no esta novela arranca con ese asesinato de ese socio vamos a decir del abuelo o exsocio del abuelo que bueno sé once acaba suicidado tras matar a su esposa y a su único hijo lo que ocurre que yo es que yo creo que eso es un poco la excusa para para contarnos la historia de la nieta porque es una hija única nacida en Mallorca que estudia Periodismo en Barcelona

Voz 0874 10:30 hombre casualidad que luego regresa

Voz 1648 10:32 a Mallorca trabaja en un periódico importante de la isla y que finalmente también es casualidad sacaba convirtiendo en escritora no pero vamos a averiguar en a lo largo de la novela pues cómo fue su infancia sus relaciones amorosas su relación con el periodismo con la literatura y luego algo muy importante que es la relación con el padre yo creo que el padre una figura esencial en este libro Un padre jubilado que empieza a hacer cosas raras avisan a la hija hija tiene que viajar a mayor que se encuentra el padre que ha contratado a dos senegaleses que van filmando todo lo que hace porque este hombre tiene además un bloc de corte político muy muy activo y además está pasando un mal momento por

Voz 6 11:06 una una puso sí o que tiene

Voz 1648 11:08 él está intentando arreglar y que tiene problemas con el con el vecino de al lado y con este tema del padre aborda también otro de los temas que esté ahí parece que no sea importante pero lo es que es el tema de los trastornos mentales no esta es una novela Emma es una novela muy evocadora también una novela que además reflexiona sobre el compromiso sobre el compromiso con la pareja sobre el compromiso con la sociedad con el trabajo sobre compromiso con uno mismo quiso también está está muy presente es una novela que nos habla de la pertenencia de ahí también este título no que tiene un doble sentido pertenecemos a esa infancia que nos formó pertenecemos a una serie de lugares donde jugamos donde donde crecimos lugares que en algunos casos como ocurre aquí la narradora va perdiendo bien porque se venden esas posesiones o bien porque se regalan es una novela que además yo creo que aborda sin concesiones pues eh el la figura de toda una generación esta generación nacida durante la transición una generación que se queja yo creo que el lector descubrirá que en esta novela la narradora pues viene a decir un poco que nos quejamos demasiado no hoy hacemos muy poco para resolver nuestra propia situación es una novela que aborda también un tema muy en boga últimamente que es el tema de la corrupción y que va a salpicar a varios de los personajes es una novela que reflexiona sobre el y eso también a mí me interesa Yeti también sobre el periodismo reflexiona también sobre el proceso creativo es una novela Valiente es una novela muy sincera que suelta frases del tipo los periodistas estamos solos todos optan por amar a los suyos y defenderlos antes que descubrir quiénes son en realidad o una frase de esa fantástica novela de Carrer la novela es limón of que dice preferimos creernos cualquier mentira que concuerda con nuestra opinión a interesarnos por una información veraz que la desmienta estas frases contertulio estas frases y muchas otras muchas otras que son cosecha de la propia autora están desparramados en este libro que yo creo que tiene fíjate cuando lo estaba leyendo y aunque ella diga porque ya se ve mayor y muy joven es una novela muy crepuscular también es un duelo muy crepuscular porque nos habla de las pérdidas nos habla de las pérdidas de los seres queridos nos habla de la pérdida de la infancia nos habla de la pérdida de esas posesiones es una novela que que invita mucho al lector a mirarse hacia dentro aunque no seas hijo de la trama porque ya es mayor

Voz 0874 13:23 ha dicho que es una generación melancólica las oye es verdad

Voz 6 13:26 pero eso es yo creo que sí también hay un poco de humor

Voz 4 13:30 sí sí está el chiste del principio pues no eso ya va con ella

Voz 6 13:34 puedo evitarlo yo creo que el humor es una manera de distanciarse y es cierto que esta novela está ubicada en el año dos mil siete pero he podido escribirla porque la escrito en el año dos mil diecisiete si estás demasiado cerca el dolor cuesta mucho más afrontar temas como la corrupción y el caso de la enfermedad mental cuando afecta un familiar es complicado hablar del tema porque en ese mismo momento ni uno mismo reconoce el estigma es tan grande que ni uno mismo reconozca reconoce esta enfermedad cuando sí que la reconocemos en otros ámbitos no por ejemplo si es gripe sabes que tienes que tratar te inmediatamente para que no derive en una neumonía o en una pulmonía cambió la la las las los trastornos mentales es más complicado y luego la propia Familia tampoco sabe muy bien cómo actuar no ven ven que el padre de la narradora está actuando de una manera muy extraña todo el entorno los amigos también pero no saben exactamente qué es lo que está pasando y no saben cómo cómo tratar el tema como abordarlo

Voz 1648 14:22 si hay algo que me llama mucho la atención también de de tu libro es a veces creemos que conocemos bien a nuestros seres queridos a la gente muy cercana nos damos cuenta de que de que estábamos un poco lo voy a decir muy equivocados que estábamos algo equivocados

Voz 6 14:37 llega un momento en el que te das cuenta de que tu padre no es la persona que tú siempre habías

Voz 4 14:40 vida no sea ese héroe que todo lo hace bien pero sopas a los quince años supervivientes es decir que a los cuarenta es un poco tarde soy un poco tarde

Voz 0874 14:51 sí es verdad que a lo mejor descubres cosas que no sabías de pues su juventud no por la que no te interesa hasta que no eres maduro porque cuando eres un hijo adolescente ejemplos que te da igual el pasado tu padre

Voz 6 15:00 sí pero yo me refería al tema de que tienes que ayudarle tú a él en lugar de que sea tú te conviertes un poco en el padre de tu padre no o en los padres sobre todo yo que se yo cuando tenía treinta años y muchos padres de mis amigos ese ese divorciado en ese momento no entonces esa muy gracioso porque es esperar esperaron la que todos estuviéramos treinta años y era gracioso ver cómo eran los propios hijos los que les daban consejos a sus padres para para continuar con sus vidas ligarse

Voz 4 15:23 quería ligar etcétera no si luego estaba

Voz 6 15:27 luego también está el tema de bueno quiénes Mi abuelo no es decir la narradora en el momento que se da cuenta de que el socio de su abuelo estaba metido en una corrupción tan bestia que ha hecho que haya matado a toda su familia y luego se ha suicidado hace que se pregunte quién era esa persona porque hasta entonces ha sido encontrado cuentos los dos en la mecedora no entonces ahí empieza toda esta reflexión de quiénes son nuestros familiares y queremos saberlo todo de nuestra familia es decir queremos saberlo todo de nuestros padres ellos quieren saberlo todo de sus hijos

Voz 1648 15:55 hemos crecer de una vez hacernos mayores de verdad no porque eso pasa por eso también por aceptar la realidad de nuestra familia de nosotros mismos

Voz 6 16:02 además saber la verdad te hace responsable de esa verdad no es fácil responsabilizarse de ello por eso digo esto queremos preferimos creer lo que siempre hemos creído para no tener que meternos en según qué leyes no fíjate que en todas las familias está el tema de esto mejor no tocarlo como protección y oscuro

Voz 4 16:18 pero ahí con los secretos escondidos se Oscar yo nos hemos comprometido a preguntarte si esta novela es autobiográfica nunca lo estamos por encima pero si eso es verdad que cuando alguna vez hemos hablado aquí de

Voz 0874 16:31 el envejecimiento hay un hay

Voz 4 16:33 en una situación a la que mucha gente llega

Voz 0874 16:36 que es un drama personal nunca dejan de serlo que es cuando dejas tu casa ibas a una residencia de ancianos por lo que significa dejar tu casa no esto en parte tú lo cuentas en tu novela Higini gira en torno a eso no como tus posesiones como el entorno en el que has crecido y el que te mueves si desaparece la vida pierde Santa

Voz 1648 16:51 todo

Voz 6 16:52 sobre todo que todos esos paisajes con lo que tú crece con los que tú crecía este todo esto que conformó tu día a día tu tu tu cotidianidad doméstica no es decir todo eso desaparece como como como volvemos cómo podemos enfrentarnos al no poder volver no ya hay momento en en en el libro en el que no conversación entre madre e hija cuando la madre le dice vamos a vender la casa a la casa familiar entonces la hija le dice pero mamá no podemos vender la casa estás loca

Voz 4 17:16 es la casa no estamos en plenas

Voz 6 17:19 la acción inmobiliaria que dices tres la madre dice muy bien hija mía va a venir va a volver de Barcelona a Mallorca para hacerse cargo de la casa pero que dice Si yo vivo en Barcelona han trabajo en Barcelona hay claro la escasa se que cuidarlas hay que hacerse cargo de ellos entonces eso también me me servía para hablar de esta generación nuestra la que no os gusta mucho que todo esté arreglado que los derechos y deberes que han conseguido nuestros abuelos y nuestros padres están ahí para cuando vamos en vacaciones no lo Semana Santa o en verano que este todo bien arreglado esperándonos pero luego a la hora de nosotros luchar por ello para conservarlo no estamos haciendo todo lo que deberíamos no es decir que muchas veces estas casas es más idílico que real porque eso mantener una casa en medio del campo da muchísimo

Voz 1648 17:58 dirías que es una generación que se siente estafada

Voz 6 18:00 es una generación que se siente estafada pero yo creo que la frustraciones de nuestros padres porque fueron ellos los que vivieron la transición como una fiesta nosotros éramos como la gran promesa no vamos a hacer un mundo mejor y al final qué pasó que pues a medida que nos íbamos a incorporando al mundo laboral nos íbamos dando cuenta de que esa provisionalidad se va alargando demasiado no lo los los la precariedad los trabajos bueno los eternos becarios los pisos que siempre eran de estudiantes las parejas duraba con muy poco nunca acababa de cuajar así como creíamos que que iba a ser no

Voz 0874 18:33 no estoy pensando según te escucho hablar es si piensas esto a tu edad si tuviera ahora veinte años no quieren ni pensar la novela que había escrito

Voz 4 18:42 sí bueno no sé

Voz 0874 18:44 porque a ti la reforma laboral ya donde pilló diga

Voz 6 18:47 es decir si si tanto si sí sí de mileurista hasta hace dos días se o sea que si a Portillo claro

Voz 4 18:52 además trabajas al periodismo como no tenerlo claro es que el periodismo es otra si el si si la crisis existe desde oficialmente es desde dos mil ocho El la crisis de la que existe periodismo bueno de hecho libro

Voz 1648 19:04 y Javier y en ese sentido porque ahí

Voz 4 19:08 todo una reflexión sobre el tema periodístico sobre este oficio sobre cómo se abordan las noticias a través

Voz 1648 19:13 también de un personaje importante que es Marcel

Voz 4 19:16 periodista de prestigio de Mallorca y tal y no basado en ningún escrito Llorca eso sigue siendo Lleida es calla eh sobre la profesores del última hora entonces no sé por qué creo que

Voz 6 19:29 todos somos responsables de la situación en la que se encuentra el periodismo el periodismo está en peligro de muerte y creo que eso lo va a salvar precisamente el hecho de estar a punto de morirse pero es cierto que todos hemos ido demasiado lejos con esa irresponsabilidad no ahora mismo estamos en una situación muy muy confusa en la que bueno confundimos no opinión con con hechos estamos en la opinión es mucho más barata porque claro no hay que ya no hay que enviar a nadie al lugar de los hechos a que haga una investigación no puede ser que los que los que están en Siria Irak etcétera estén cobrando cuarenta euros brutos por pieza que me

Voz 0874 20:01 ver si tiene suerte perdona que te digan nada

Voz 6 20:03 claro es que estamos en una situación en la que bueno pues ponemos a unos tertulianos a comentar cualquier cosa ya lo damos por bueno porque claro cada uno hace responsable de lo que está diciendo no ni siquiera es hacer responsable al propio medio y luego luego las redes todo esto lo lo han hecho bueno no han acrecentado no lo no lo han acentuado con lo cual yo pensé que todo esto iba a acabar muy mal pero estoy empezando a pensar lo contrario y es que la gente creo que va a volver a pagar por el periodismo ahora mismo creo que no se dan cuenta de que el periodismo la gente piensa bueno es que cualquiera puede ser periodista no es necesario no es esencial por lo tanto porque es esencial van a empezar a ser exigentes otra vez con es buen periodismo

Voz 0874 20:40 lo contaba el otro día en este problema Walter eso que aunque fue presidente de CNN y editor de la revista Time el dice que esto es una cuestión de olas Iker a estamos en los momentos bajos pero que en efecto la gente dirá en algún momento esto esto esto es basura todo lo que tengo a mi alrededor si tengo que pagar por poco que sea una cantidad mensual para alejarme de esta basura la pagaré lo que pasa es que los los los medios de comunicación tienen que buscar ese modelo en el que la financiación venga del lector o venga del espectador no venga de la publicidad porque si viene de la publicidad acabará poniendo vídeos de gatitos

Voz 6 21:09 no y lo que no puede hacer tampoco es poner vídeos de una persona con un teléfono móvil que ha estado grabando vete a saber que una manifestación Hinault contrastar esa información ni contextualizar la porque esa información en sí misma no dice nada es justamente la noticia o la información está dentro de un contexto y dentro del marco

Voz 0874 21:25 te te quieres mente con el que más buscaba

Voz 4 21:29 no no porque la verdad es que siempre va con nadie pero eso no no es una novela

Voz 6 21:33 por sectores completos no juzgo no juzgo simplemente crítico pero no hago juicios al contrario creo que estoy haciendo un retrato de un momento en el que estamos viviendo que empezó en ese momento yo creo que todavía no se ha resuelto hoy es interesante ver cómo está evolucionando

Voz 1648 21:47 pero es que gracias precisamente es esa porque son novela de doscientas y pico páginas y fíjate la cantidad de temas que toca

Voz 4 21:53 sí sí pero hay que decir que no va entrelazado todo lo

Voz 1648 21:55 la familia dorsal es es común a todos los años

Voz 4 21:58 claro claro piensan en debe no lo comprar el libro porque es la familia y familia tenemos el tema

Voz 1648 22:02 familiar el tema de la relación con los padres

Voz 4 22:05 no sé yo diría que el padre tiene más peso que la madre no sé si estás de acuerdo

Voz 6 22:09 yo creo que la madre sale menos muchísimo menos pero es fundamental porque ella es la que lo resuelve todo lo resuelve de una manera muy fría para algunos muy sensata para otros no

Voz 4 22:19 es verdad y entonces ella

Voz 6 22:22 simplemente con cuatro intervenciones que creo que hay en el libro en las que aparece es es una mujer sabia ponderada que lo entiende todo y que precisamente por no haber tratado a su marido como un loco que es lo que hace el resto de la sociedad al resto del mundo por haberlo tratado como si fuera una persona que está pasando por un mal momento pero no está mal de la cabeza

Voz 1648 22:41 lo salva es una mujer géneros a la madre porque de hecho hay un momento que la hija le dice oye si tu marido si mi padre yo entiendo que tal como está casi que le invita a que tome una decisión dice oye tu como diciendo

Voz 4 22:54 te metas Fowler que ahí la figura de la madre es muy celosa porque también habló de la

Voz 6 23:01 acciones claro las relaciones de nuestros abuelos eran aquellas relaciones en las que las mujeres no preguntaban qué es lo que hacían sus maridos entonces nunca sabían que a qué se dedicaban porque ellas no trabajaban y ellos sí eso ellos es habrían lo que estaban haciendo la relación de nuestros padres sí que todavía tenían esa sensación de ahora es cuando más me necesita por lo tanto no lo voy a abandonar y luego la degeneración yo creo que es bueno cada uno que se puedan tú has podido llegar hasta aquí Pierre perfecto pero oye no no no me complica la vida no hay somos con mucho menos

Voz 1648 23:32 con Pepa Bueno comenta comentaba antes el tema del humor que es verdad que está presente en la novela hay momentos familiares que lo resuelve con el tema de es que son belgas

Voz 4 23:40 cada vez que aparecía eso la novela que yo tengo mociones belgas y así pues mira yo también Gene Kelly se fueron a vivir a Asturias osea que mira

Voz 0874 23:49 qué oye podríamos seguir hablando pero tengo que tal cantidad se que tengo que despedirte te iba a preguntar pero es de mala fe Si vas a ir a casa de tus padres Mallorca Esteban

Voz 4 23:58 voy ahí dentro de poquito voy

Voz 6 24:00 si este verano voy a ir en principio de bueno les avisé antes de publicar la novela ya estaban sobre aviso oí

Voz 0874 24:07 pues eso está ahí todavía saludo desde aquí

Voz 6 24:10 soy muy fuerte estoy haciendo todo muy bien

Voz 0874 24:12 en este libro las posesiones editado por Libros del Asteroide un beso muy fuerte y suerte

Voz 6 24:18 que vaya muy bien hasta luego

Voz 0874 24:22 la recomendación rápida oscars puedes ataduras

Voz 1648 24:25 Nico está una novela multipremiada es un libro fantástico que nos habla de un matrimonio precisamente que se va a resquebrajado por el paso de tiempo por la rutina por alguna infidelidad que otra es una novela que reflejó miedo precisamente a ver ese presente porque uno en el pasado cuando empezaba esa relación tenían la la sensación de que las cosas serían de otra manera y sobre todo es una novela que no sabrá sobre el miedo al cambio la gente pensará bueno es una novela que habla sobre la rotura de un matrimonio pues no porque habla precisamente de la reconciliación de cómo precisamente ese matrimonio hace un esfuerzo para coser las heridas de alguna manera para establecer acuerdos con los que salir adelante así que más que una novela sobre el fin de un matrimonio eso es una novela sobre la reconciliación o eso parece que lo descubra electo

Voz 0874 25:08 ataduras Oscar López un abrazo fuerte otro para

Voz 1648 25:10 hasta luego

Voz 7 25:11 Aguado han dado a pan

Voz 8 25:21 la más

Voz 0874 25:23 no

Voz 8 25:25 el líder

Voz 9 25:35 mínimos