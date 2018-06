La salud de las ciudades

Voz 2 00:00 estoy

Voz 0874 00:51 pero estoy venía de Javier Sampedro fueron separados al nacer genética extraña unidos para siempre como estáis pera Javier

Voz 4 01:00 muy bien desde la Cadena Ser en Radio María

Voz 0874 01:03 así discos amigos ser Málaga si no recuerdo mal ser eso es lo que igual Radio Málaga es de la Cope algo así postura lo que te espera te está aquí conmigo cuando como conmigo y con la Eva que te has ido la niña ACB pero me del hombre araña monísimo está saludando aquí desde Cristo de la ciencia pero es químico es bioquímico es conductor en las dos del cazador de cerebros y Javier Sampedro es doctor en genética y biología molecular colaborador del país de tiene la noticia sobre su programa que todavía no podemos dar esperamos poquito digamos que es positiva es positiva exacto oye una cosa antes de presentar nuestro invitado que tengo ganas de hablar con él hacía tiempo nos veíamos además parecido los países de la Unión Europea se ha puesto de acuerdo para que en dos mil treinta el treinta y dos por ciento de la energía que consumimos sea renovable pero para cumplir con el acuerdo de París haría falta más de un treinta y cinco por ciento

Voz 0902 01:57 sí además de que el Acuerdo de París incluso con sus treinta y cinco por ciento no garantiza el objetivo deseado que es que la temperatura suba por encima de dos grados en periodos preindustriales no garantizan ir anejos Jorge que treinta mil treinta y dos creo que fue muy importante de este acuerdo que lo filmaron todos los países para virtualmente todos los países del mundo permiten tirar a seguir adelante pero en fin ni siquiera con con esos objetivos de reducción de emisiones osea de de porcentaje de renovables Se puede garantizar ese resulta caras

Voz 1730 02:32 sí sí que es una decisión positiva pero insuficiente es que al final los europeos en el cinco por ciento

Voz 5 02:37 de la población mundial ahí en el aire el CO2 se mezcla todos los grandes ventas

Voz 0874 02:42 mediante son China y Estados Unidos claro con nosotros

Voz 5 02:45 eso se hasta bien que que Europa tiene que ser

Voz 1730 02:47 líder y tiene que promover que otras regiones se suman pero pero bueno hasta complicada

Voz 0874 02:53 esto es Estado pero esta semana por cierto en el festival Sonar de Barcelona si participando en un proyecto sobre jóvenes innovadores

Voz 1730 03:00 sí es sigue siendo un proyecto muy interesante impulsado por el cien Coté que presentaba en el Sónar el Sónar es un festival de música electrónica pero tiene una parte de desarrollo de tecnología como una carpa donde hay muchos innovadores lo que pretendía el proyectos muy interesantes identificar cuál es el perfil cómo son estos jóvenes de de veinte años veintiún años que están a la universidad dicen esto esto es que en la universidad no en esta no me esta no me está apoyando osea no estoy aprendiendo suficiente no están enseñando me lo que está pasando y ellos mismos son pro activos innovadores emprendedores y montan empresas algunos incluso dejan la universidad iraquí había esta doble función no por un lado es decir oye cómo son y cómo se puede fomentar que estos jóvenes realmente chicos y chicas ha sido un una conclusión muy interesante del estudio pues realmente Se les pueda apoyar más pero también un poco la universidad un tirón de orejas a la universidad o sea que pueden

Voz 0874 03:56 es curioso que digas esto porque el otro día una conferencia hace un par de días hablábamos sobre educación sobre los jóvenes yo planteaba que tenía la esencia de las nuevas tecnologías habían creado habían como estandarizado un poco el el intelecto de de de los home de lo más jóvenes de los de los adolescentes sobretodo no siempre yo un profesor que había allí me dijo una cosa me dijo que él ha detectado en los últimos años y cada vez más que la desigualdad también ha llegado al ámbito intelectual entonces que él cada vez ve que en su clase hay más jóvenes distraídos por las nuevas tecnologías pero los que son brillantes son mucho más brillo

Voz 1730 04:27 sí bueno es que yo les preguntaba cómo aprende a estos jóvenes sea como aprendiz dice claramente lo que se enseñaron adversidad está desfasados y les llega antes índices aprendemos fuera es la la Universidad está riesgo un poquito de perder su relevo la relevancia que tenido histórica ahí esas desigualdades yo creo que sí que también están incrementando

Voz 0902 04:51 cuando veo pocas cosas pueden sustituir a buen profesor no otra cosa es cuántos buenos profesores tenemos en las universidades distinta una una clase presencial con buen profesor es difícil es muy difícil de sustituir

Voz 1730 05:06 claro y la admiración que provoca ya querer ser como es exactamente es verdad que aquí había un factor que no incluido es son jóvenes en el ámbito digital es verdad que en profesor de Biología Geología de arquitectura siquiera es más lo lo que estás diciendo claramente Javier o pero estamos jóvenes para los que el nuevas tecnologías

Voz 0874 05:24 es es una definición que les resulta bien

Voz 1730 05:27 para ellos nunca ha sido nuevas nacieron con ellas sí sí sí sí sí están acostumbrados de nuevo a a buscar por ellos mismos el el como como aprender

Voz 0874 05:37 las ayer recordamos que hay un número de teléfono disponible pues alguien quiere hacer alguna pregunta científica pero había Javier lo bueno disculpa haremos puedan tener tiempo para trasladarse no pero bueno por si acaso seguimos intentándolo antes de fin de temporada alguna llamada entrará un número de whatsapp así que también pueden escribir no son mandarnos una nota de voz nosotros podemos llamarles de vuelta seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve la semana pasada más visitaba María Blasco era directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas tuvimos una charla interesantísimas sobre instigación contra el cáncer Sue las últimas terapias fármacos y también sobre los hábitos de vida que hacen que podamos desarrollar esta y otras enfermedades hoy queremos hablar de algo que ya sugería no de cómo algunos de esos hábitos no solamente la alimentación no sólo el ejercicio físico no sólo fumar como decía ya dependen de la manera en la que están diseñadas las ciudades en las que vivimos yo no sé si vosotros tenéis una opinión por el lugar en el que Davis de de como de saludables son nuestros barrios Oramas

Voz 0902 06:40 yo vivo muy cerca de donde vosotros en Plaza España que en la confluencia con una conjunción planetaria de las obras de la Gran Vía y el Edificio España que está en no

Voz 0874 06:53 el andamio básicamente tu despertarse por la mañana no es ningún problema te has puesto un martillo neumático bueno es que te llegaran que además me temo que también se está

Voz 1730 07:07 tras estas estas cosas no pero yo también vivo en el centro hay veces sientes que hay más contaminación de la que querrías pero luego ese concepto que es que es el que vamos a hablar de cómo y a tus hábitos saludables no dependen sólo de tu voluntad sino de que el entorno con el que vives te puede condicionar a que tengas unos hábitos u otros de una manera sí

Voz 0874 07:27 hay inconsciente eso es muy curioso uno de los problemas que advierten los científicos es que la mayoría de investigaciones están diseñadas para encontrar la cura a enfermedades solucionar un problema que ya existe pero no para evitarlo que es la famosa prevención de la que tanto hablamos tú siempre no y eso es lo que hace Manuel Franco lo contrario es estudiar cómo la ciudad nos enferma para así poder evitar que no sigan Fer mandó él es profesor en epidemiología en la Universidad de Alcalá quién la Johns Hopkins de Baltimore experto en lo que hemos llamado ya en alguna ocasión porque nos hemos conocido yo creo que allí incluso experto en salud urbana cómo estás Manuel gracias por venir

Voz 6 08:05 qué tal buenos días muchas gracias intentar descubrir cómo

Voz 0874 08:07 fluyen nuestra salud vivir en una urbe lo hacéis estudiando cuatro parámetros que son alimentación ejercicio físico consumen alcohol el consumo de tabaco que pasa que todo esto es peor en una gran ciudad que en una ciudad de tamaño medio

Voz 6 08:21 bueno no tanto el tamaño de la de la ciudad sino como estaba diseñada no aquí características ahí o que hace que que un barrio de Madrid a tenga más propensión a tener más posibilidades para para consumir un

Voz 7 08:33 Coll ha o poco o menos o qué ocurre con el con el tabaco

Voz 6 08:37 es muy interesante a estoy a estas cosas porque una cosa es el Rec el recurso que tu tienes pues tener un parque cerca de casa y otra cosa es que se use os aquí qué hacemos cuáles son las normas sociales que tenemos para utilizarlas para utilizarlos los bares las terrazas ha con la alimentación lo mismo no pero por ejemplo Javier Sanz

Voz 1730 08:54 Pedro que fuma un poco es decir si se fuera a vivir a otro barrio podría condicionar la eso para bueno no es tontería lo que

Voz 0874 09:04 dices porque una de las cosas del informe y ahora cuenta tú Manuel es que el número de estancos en un bar

Voz 1730 09:09 eh

Voz 0874 09:10 influye en el nivel de de tabaquismo

Voz 6 09:12 claro el número de estancos que nos dice también la cantidad de tabaco que se están vendiendo el numero de de cuanto más cerca estás a esa posibilidad de fumar menos a menos posibilidades de que deje de fumar como fumar

Voz 0902 09:25 es decir que soy capaz de recorrer veinte kilómetros hasta comprarme un paquete lo he hecho alguna vez pero la verdad que por muy lejos que me pusieran en estancos es lo que tienen las adicciones

Voz 0874 09:35 este es un paso de decir que es Catí fumar te beneficia para la salud porque te hace andar eres un científico Javier pueden esa sugerencia yo no he dicho eso ha dicho

Voz 6 09:46 mira Javier pero un estudio que acabamos de publicar he salido en la en la prensa y se rodó un vídeo justo en la plaza de España me estábamos hablando de de las terrazas de cómo se fuma en las terrazas en a en España si las terrazas cuáles son los niveles de contaminación y de y de humo ambiental de tabaco en las terrazas como las podemos regular si es que no hay no hay control y lo que encontramos es que estudiamos doscientas terrazas en en todos los distritos Madrid miramos el el el humo ambiental de tabaco que es altísimo mucho más alto de que de que se del que la OMS digamos a lo cuenta como como que empieza así es ya peligroso para la salud

Voz 0902 10:22 sí a es que

Voz 6 10:23 incluso las terrazas cuando las cerramos en otoño que vemos en Madrid que padecen ya como construcción

Voz 8 10:28 esa clásicas el el el

Voz 6 10:31 el humo pasa de de de ocho miligramos que ya es nocivo hasta ochenta miligramos no entonces eso quiere decir que incluso hay terrazas donde se donde el la contaminación por tabaco es mayor que cuando antes se te veían vivíamos si teníamos los bares cerrados y los a los bares

Voz 0874 10:46 día fumar dentro de un saco hemos llegado ese día

Voz 6 10:49 del en ese tipo de terrazas y luego si nosotros miramos si las terrazas cumplen con la ley o no más del ochenta por ciento de las terrazas en Madrid no no cumplen de ventilación digamos no que luego una

Voz 0874 10:58 sostienen social también esta conversación con alguien cuando estás en una terraza por ejemplo un grupo de siete ocho personas de las que solamente fuma uno yo creo que ese uno debería pensar aunque estoy en una terraza creo que la mayoría de ninguno de los que están en esta mesa estamos hablando con amigos fuma pues igual debería intentar aguantar muy poco sin embargo fuma porque sabe que está permitido y fuma

Voz 6 11:17 no es preciso porque esto es las normas aplicada la al estudio de la salud pública o de los Tilos varios factores de riesgo ya ven hemos en Madrid como hay terrazas es muy fan seis muy modernas imitando otras terrazas en Estados Unidos siempre como el modelo de cafés donde te pone ya aquí no se fumar porque aquí ya había alguna muy divertida que decía el cartel es decir no se puede fumar no se puede trabajar no se podría aquí lo wifi no funciona o no trabaje aquí aquí tiene esa charla a mientras que él dentro del café está llena de gente es un sitio donde que es siempre entonces la idea va cambiando no siempre la cambiar no él el moderno el de clase alta a eso hay que cambiar la norma y luego va a la calle

Voz 1730 11:59 qué cosas es que a mí me me interesan mucho es que yo he vivido en varias ciudades y es verdad que el entorno te condiciona tú crees que eres de una manera determinada pero su conscientemente el estar en entorno voto te te te hace actuar diferente imagino en vuestro estudio que seguro que si tienes parques cerca pues haces más deporte pero qué cosas sí más sutiles habéis descubierto

Voz 0874 12:20 no

Voz 6 12:20 mira en el tema de los parques lo estamos estudiando ahora mismo hemos identificado barrios de nivel socioeconómico a alto a medio y bajo en Madrid y estamos estudiando precisamente los que no hay una estudiante ahora mismo que está yendo a los participó midiendo cómo se cómo se están utilizando tema a muy importante en salud pública porque el parque es un lugar en el que no socializar estamos fuera al aire libre a suelen ser verde ya sabemos que hay una conexión entre lo la la la la la cercanía al verde y tu salud pero a sobre todo hoy en día las y los parques pueden ser lugares para hacer actividad física para echaban para para dar para correr para montar en bicicleta o para hacer tai chi etcétera no entonces en Inglaterra que fijaos que mira al que hace mal tiempo allí los parques es un lugar donde que se utilizan muchísimo para hacer este tipo de intervenciones directamente relacionadas con la actividad física es decir que si tú tienes un parque donde no sólo está bien el parque sino que además está organizado de las normas el es que se organicen actividades entonces el vecino va lo utiliza y por lo tanto su nivel de actividad física de socialización aumentan

Voz 0902 13:19 la verdad es que quizá un ejemplo en Madrid ha sido el río no al paseo que tiene el río realmente es un montón de gente montando en bici corriendo o simplemente andando a buen paso está lleno en este es un atasco de gente haciendo

Voz 0874 13:35 el tabaco pero

Voz 6 13:37 entonces está vieja afirmación de que en los pueblos se vive de manera más sana que en las ciudades

Voz 0874 13:44 puede llegar a ser falsa si la ciudad está bien diseñado

Voz 6 13:46 quizá la salud sea la misma no efectivamente Kabila y la ciudad además tiene tiene Muccino las otras oportunidades digamos no alucinado sociales de trabajo que van a seguir siendo las las las ciudades importantísimas en nuestro desarrollo no en las las las predicciones demográficas de de de la ONU dicen que el más de dos tercios de la población vivirán en una ciudad en el dos mil cincuenta en España el ochenta por ciento de la población en la que viven en un entorno urbano hoy en día eso quiere decir que el entorno urbano nos está dando muchas muchas claves muchas explicaciones de qué ocurre con nuestra salud con la desigualdad en salud pero por otro lado la entorno urbano en las ciudades no ofrecen oportunidades para intervenir y cambiar cosas véase con el tema del alcohol el tabaco de la alimentación de la actividad física que pueden hacer a que mejore nuestra salud eso es clave

Voz 0902 14:36 pero la razón de que en los barrios más pobres la salud de la gente

Voz 6 14:42 bueno eso es económico claro esa es la pregunta del millón de de del millón no a lo que sí sabemos es que por ejemplo en Madrid la la la diferencia esperanza de vida es de siete años ocho años en la en Barcelona es mayor

Voz 7 14:57 y en ciudades como como Londres o Baltimore pues

Voz 1730 15:00 ser de quince dieciséis años muchísimo dieciséis años de muchísimos Sanchis

Voz 0902 15:05 compró una clave que hay gente que vivirá treinta años

Voz 6 15:08 efectivamente la la cuestión es lo que decía lo que decía Javier no una una parte digamos que se ve al la situación económica y social educativa de esa de esa persona ese individuo que vive ahí pero otras será Adela

Voz 8 15:19 condiciones que hay en ese en ese barrio no hay bueno esto esto es lo que estuviéramos nosotros

Voz 6 15:25 el Madrid no ha habido un lugar icónico no quiso ayer conoce muy bien el hongo en Usera es un parque precioso que se está recuperando que es una que es una maravilla de parque y que está en un sitio de de nivel socioeconómico bajo qué oportunidades ofrece ese parque para que esa población León a crezca de manera más sana y ellos son los que necesita más esos están en desventaja ya que yo recuerdo cuando tuviste hace unos años por aquí

Voz 0874 15:51 vas con Peridis de cómo un pequeño elemento urbanístico puede cambiar la salud incluso la composición social la manera de relacionarse de un barrio entero por ejemplo la decisión de ponerlo no poner bancos en una plazo no puedes convertir esa plaza en el lugar de encuentro puedes hacer que los habitantes de ese barrio esté más cohesionados intercambian historias sean mejores vecinos incluso o puedes mantener la plaza más limpia no poniendo bancos por ejemplo parece mentira como como una decisión que parece tan no se tan aleatoria puede cambiar la manera en la que vivimos

Voz 6 16:22 claro ese es interesantísimo mucha gente hoy en día que que desde el urbano desde la salud pública o la salud de las ciudades Se acerca de urbanismo oí al revés no lo lo lo interesante de la luz urbana volviendo a ese concepto es la luz urbana es que para entenderla y mejorarla necesitamos de sociólogos de urbanistas demógrafos geógrafos de gente de Atención Primaria Atención Primaria en la ciudad de Madrid es digamos el el reflejo de la de la salud de la población de Madrid antes trabajar con los con los con los médicos de Atención Primaria pues es ahí el personal Atención Primaria es clave no nosotros tenemos la suerte desarrollar un proyecto ahora mismo en en la ciudad de Madrid donde hay cuatrocientos profesionales entre enfermería y medicina de familia en treinta yo en centros de salud que están colaborando con nosotros para poder tener esa fotografía de cómo es la salud cardiovascular en este caso de la ciudad de Madrid

Voz 0874 17:12 hay dinero si se invierte en esto os consultan ahí hay gente especializada como vosotros en ayuntamientos

Voz 6 17:18 bueno y me gustaría pensar que cada vez más yo creo que es una es un tema que que va que va aumentando esta mañana a poner en en en Twitter una un acaba de publicar un artículo que dice como las ciudades los gobiernos regionales y los países pueden mejorar la alimentación de la de la ciudadanía ahí estos ex directamente relacionada con lo que hacen las las ciudades pueden hacerlo puede mejorar no lo firmó

Voz 7 17:42 daba la la la la la responsable

Voz 6 17:44 esa luz de la ciudad de Nueva York

Voz 0902 17:46 bueno en el pueblo un ejemplo de de esos que acabas de decir sí sí

Voz 6 17:50 bueno pues mire nosotros ya sabemos muchísimo no sobre sobre nutrición sobre alimentación dieta mediterránea somos de los mejores países de investigación en estos temas ahora la la la gran pregunta a la clave es cómo mejoramos la la alimentación promovemos la dieta mediterránea en las ciudades ejemplo hacia Madrid que es la que nosotros trabajamos y cuando nosotros le preguntamos a la ciudadanía que piensa sobre este tema a lo que ya nos ha contado es que lo que lo que ellos quieren es mercados cercanía a mercados a como como antes los mercados porque las personas mayores ya no se desplazan no pueden desplazarse en transporte público etcétera a la conexión con la persona que te que te está que te está aprendiendo que eso realmente no no funcionan las grandes superficies entonces esto ya te está contando qué es lo que desearía a la población al respecto

Voz 0902 18:38 Carlos tradicional

Voz 6 18:41 hay una cosa muy importante en la ciudad de Madrid compara con contra ciudades que nosotros tenemos el lujo de hacer esas comparativas es las las tiendas pequeñas no como hay mucho la ciudad de Madrid ciudades mediterráneas tiene lo que nos llevamos entorno mediterráneo muchas tiendas a las que puedes llegar andando a como tú Javier a embestir al al estanco puedes el primer día

Voz 0874 19:02 cuál la pescadería incluso exaltando los hoyos y los boquetes en casa pues la verdad que si pensamos Enmanuel en Vall

Voz 8 19:08 Timor que que que diferentes esa ciudad Madrid de ahí que difícil de solucionar porque claro y ahí es donde entra el urbanismo y las leyes locales los desarrollos urbanísticos y las maquinaciones también eh yo todo allí algo por cierto no lo hemos mencionado andar no tiene que estar diseñada para que andar sea yo creo que el verbo principal que utilicen los mayor en esos detalles

Voz 6 19:31 sí esa es fundamental mire nosotros a una de la parte de nuestro grupo de investigación se dedica a esto de la habilidad a en inglés hueca Billy tiene en español anda habilidad habilidad que son auténticos palabros tíos a es fundamental medir como son las calles y como las las diseñamos para que podamos montar en bici Letta o andar tener es ahora mismo una a una de las mejores investigadores este tema de Melbourne a venir a visitarnos Íbamos a trabajar con ella ha sobre este tema no quién vive en las calles y zonas más saludables mástil clave

Voz 0902 20:03 desde luego para la bicicleta es fundamental no lo que haga el Ayuntamiento con los carriles bici además es algo fundamental en Madrid por ejemplo años cierto valor Paco una

Voz 1730 20:13 el pues lo constantemente te has cantado para ver si tienes mucho que yo eso estoy tu el metro por la vice al metro como división un largo para trayectos medios yo voy más en la bici el género que es un ejemplo yo

Voz 0874 20:26 ha sido la bicicleta persona ahora se da también hay que hacer un poco de colaboración ciudadana lo digo por los perros por favor

Voz 8 20:34 limpiar después de

Voz 0874 20:36 Manuel Franco es profesor investigador en la Universidad de Alcalá y en la Universidad Johns Hopkins en Baltimore experto nuestro que hemos hablado que es salud urbana mandar gracias por venir una misma suerte con los estudios ojalá

Voz 8 20:47 qué te contrate el Ayuntamiento de cualquiera

Voz 0874 20:51 no todos los de España abrace pero estoy venían Javier Sampedro un abrazo compañeros hablábamos de eso

Voz 0902 20:56 Málaga

Voz 9 20:59 va