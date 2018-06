Burque sale a la calle a preguntar si nos han despedido alguna vez

Voz 1 00:00 no

Voz 1378 00:16 en la calle ya lo escucho de fondo me parece querer Estrella por ahí David como siempre porque siempre está al pie del cañón esperando para trabajar hacer un poco de periodismo cómo estás David buenos días soy muy bien Javi en estoy muy bien aquí pues bueno hemos reiterado a engañar porque me tengo que enterar de esto ahora pues dímelo tú dímelo tú pero hay gente habrá muchas Chavez las preguntas de Burke a engañar a los oyentes con las preguntas de Broncano sale Broncano no es Burque saudí porque ha pasado esto por porque como David Broncano fue El hormiguero es verdad creo que todavía estaba un poco tal tú no ha sido así si hace dos años yo no me in your face acerqué con la serie Buscando el norte yo ya estuve en el hormiguero Javi hicieron cosas de ciencia me hicieron si ya no me acuerdo porque es como ir a un parque de atracciones sí porque pasó inadvertido y bueno porque John general pasó inadvertido Javi le dijo te te digo una cosa estoy aquí en la calle eso sí hay como cuarenta grados semana un pelirrojo son típico pero para mí son cuarenta entonces estoy hay una línea de que divide la sombra y el sol que si la cruzo me ha Chicharro es como Drácula ahora mismo soy un vampiro sí busco gente al lado del sol muero el periodismo es una profesión de peligrosidad exacto y sobre todo si eres pelirrojo porque tú sabes

Voz 4 01:46 que yo me quemo eh en el metro cuando voy

Voz 1378 01:49 me quemo comenzaron cuando desciende la luz de la mesilla me quemo me tengo que echar protector bueno tú estás ahí para trabajar los seis es jugando estás realmente para cubrir el inmenso hueco que deja David cuando se soy que no iba a hacer una analogía con la selección española pero no sé nada ya no se quedan ahí no por eso estamos perdidos pero yo sí me suena a Nacho que metió un gol o algo así pues hoy NATS pues ese entonces que te iba a decir a ver vamos a hablar de despidos porque como esta semana han despedido a todo el mundo hace dos semanas no pero bueno no fue esta semana Lopetegui pero no fue esta semana no fue esta semana Lopetegui

Voz 4 02:28 sí sí sí sí Lopetegui

Voz 1378 02:31 claro todo esto tuyo es para hacer una tertulia de fútbol en Carrusel Deportivo

Voz 4 02:38 Machín Huerta que también

Voz 1378 02:41 dos semanas no no pero fue esta semana también tú ves Javier qué hacen los días muy largos a lo mejor ya tu quieres ya que irte de vacaciones pues eso es despidos vas a preguntar a quien ha sido despedido cuáles fueron las maneras yo lo que quiero es que los modales Landa esperanza sí se ha podido desahogar en plan lata yo me he traído una taza de arriba en plan bebiendo café como de la oficina se graves para montar el espectáculo y quiero saber si si te han despedido si le tiró la taza de café caliente al llegar al estas cosas

Voz 0874 03:11 de hecho luego yo tengo aquí un invitado me a explicar un poco iba a decir cómo cómo despedir pero no más bienes Izar dar consejos para saber si debe estar preparado para el despido si lo debes así que ver venir es así

Voz 1378 03:24 es que tener siempre una catana en la oficina no al contrario por lo que pueda pasar pues lo vamos a preguntar por haber sido despedida alguna uy eso me estás impidiendo que tire de mi ex preso tendría cuatro la hola qué tal te puedo hacer una pregunta aquí en la sombra estoy con el pelirrojo oí la mínima Chicharro que hacía alguna vez te han despedido de tu trabajo bueno sí sí me han despedido cuando

Voz 5 03:54 pues eh me despidieron en el año noventa y seis

Voz 1378 03:59 noventa ahí sí estaba hay además está haciendo todo lo trabajo en Londres y me llamaron por teléfono para despedirme por teléfono por teléfono si dice que mal es como educados sí claro que dice Javier que es como que te dejen por teléfono una relación sí o por Whats App no daría yo veía claro tú no pudiste reaccionar de ninguna manera bueno es que no podía hacer nada no podía hacer nada hombre siempre le puedes montar una escena al jefe

Voz 5 04:28 es que estaba ya estaba rodando en Londres

Voz 1378 04:32 mira tú tienes mucho nivel cuéntanos a qué te dedicas a no oye que me voy que tengo muchas pues no no perdón perdón mira yo he perdido por por tirarle piropos pues nada se llama Hydro eso debe ser una jefazos

Voz 0874 04:44 sí de todas maneras para que le diesen

Voz 1378 04:46 la única vez no hace treinta años déjame que te diga

Voz 0874 04:49 tiene si quieres hacer esto bien si no estoy comparando tienes que hacer las preguntas correctas la primera pregunta tiene que ser porque te despidieron a ver

Voz 1378 04:56 ya lo pero arroba hablo algo y entonces pues eso es lo que hubiese hecho bronca no no tu querido que juegas al tenis bueno puedes buscar cómo voy a buscar a alguien más alguien con cara de haber sido despedido a ver este chico hola cómo estás muy bien yo quería saber así de golpe sin sin media las tintas aquí parado una chica también te podemos preguntar

Voz 6 05:17 pedido alguna vez eh no oye no he tenido suerte y nunca eso qué quiere decir que

Voz 1378 05:22 está a punto de

Voz 6 05:23 no hombre no eso quiere decir que no he tenido la mala suerte que no me despidan todavía pero entiendo que tienes trabajo sí ah vale vale en que trabajas marketing digital vale eh qué pasaría si te decidiesen cómo reaccionaría pues me tiraría un par de meses o tres sabático empezaría una nada nada yo me refiero al momento que harías con tu jefa o con tu jefe que te de ver no no se puede hacer nada siempre quedar bien con empresas yo por ejemplo no le llevaría son café Le escupir o algo de ese estilo no no no no se va a llevar a nadie

Voz 7 05:56 no al alguna gamberrada que vaya vaya vaya

Voz 1378 06:00 no no no paso Elio Chaves que te está escuchando tus jefes sino quieren no

Voz 7 06:04 problema has dicho mi nombre es Nadie sabe cómo te llaman

Voz 1378 06:11 bueno tenemos otra chica que sea parado que creo que estabas escuchando me estabas buscando si eso fuera enviado a buscarlo el que había que estáis por la calle digo voy a buscarlos estabas escuchando el programa te voy a pasar con Javier porque esto es como cuando te toca un premio en el bingo algo así me agarra la taza a ver Javier te está escuchando hola María Antonia María Antonia estaba buscando a David Broncano Berga no ya que también no no no no viene a decir la verdad de verdad

Voz 0874 06:42 hay que ser cortado se ha cortado Burque has pisado un cable

Voz 1378 06:46 ahora ahora ahora ahora te digo que es medio pelirroja por eso ha venido a mí los dos estamos en el sol y ahora mismo muy peligroso estamos haciendo un deporte de riesgo carcinoma huele un poco verdad Cardona no por favor

Voz 0874 06:59 hay que que está pasando con David Broncano no pasa Manuel

Voz 1378 07:03 Javier sabes que creo que expira el contrato es pelirrojo Espasa la interferencias nada ahora no oyes bueno pues yo te traduzco bueno esto es no tengo lo voy a preguntar porque estabas escuchando el programa sobre los despidos bien te han despedido no nunca no tienes trabajo ahora mismo no soy estudiante a eres estudiante exhibiciones Inuncat despedido plan adiós semana terminado el contrato y eso nunca me han despedido nada si te despiden cómo reaccionaría eh pues nada pues me tomo unos días sabáticos así lo nada de estos fatal cómo reaccionaría si en el momento hacia mi jefe haría mal muy mal lo tilo de Sao Paulo se les cubría la cara no nombre tanto no hombre que eso te pueden luego meter en la cárcel pero también es verdad pero algo una evita dar un portazo se le pintas y es al clásico portazo si a lo mejor si el portazo son clásicos y Javier cosas a lo mejor si no se está es el problema es que si Javier me despide a mí no hay puertas porque la redacción es un espacio muy amplio y no le puedo dar portazo es verdad es bueno puedo hacer me despido y me despide no lo hago que podrías hacer ahora no se me ocurre nada Oye tú tú me escuchas estuvo darle un vas a la cara mira me he estado dando una idea de Javier por si me despide yo tengo otra la mesa de la redacción llena de libros yo haría el clásico tirarlos pero sabe qué gracioso como barrer los graciosos y sobre todo muy bien es decir una cosa me dice Javier que te diga algo claro

Voz 0874 08:41 ellas a sacarse una foto con David Broncano y de repente se ha encontrado contigo que por favor se sacó una foto contigo parado

Voz 5 08:47 dice que como fan mía que eres de Broncano

Voz 1378 08:51 de los dos de los dos a quién quieres más a los dos tú porque lo es pelirrojo

Voz 5 08:57 esto es muy sino que que que me decías Javier que lo dijese que te haga creer cómo va a ver como eh Burque Burque te

Voz 1378 09:07 puede sacar una foto conmigo como si fuese de verdad a vale hacerlo yo estoy aquí como haciendo el reportaje tu Ike entre como el sonido un poco de tus venga vamos pero tiene que ser con histeria el grito en plan vale venga estamos aquí buscando gente es Thiago porque digan tacos tampoco vuelve otra vez pero tiene que haber un grito de histeria en plan de cara manos Burque pero pero no hay grito tiene que haber grito venga venga estamos aquí buscando a gente que pasa que pasa por qué

Voz 2 09:41 es mi ídolo

Voz 1378 09:42 y qué quieres una superpuesto venga vamos a sacar el programa con lo que ha sido esto ya es que vengo yo y luego se convirtió en una demencia no tienen nada me lo primero no te vayas por eso escuchando el beso de vale muy bien

Voz 0874 09:57 ha salido oír

Voz 1378 09:58 vale controlo mi madre que me está escuchando a ver si somos ese tiempo ha conseguido que estos parezca la Cope Javier venga luego vendió como que sube espeso esto lo tengo que yo abandone el club es que es que siga preguntando porque solamente hemos encontrado aún más despedida voy a preguntarle a este chico que estoy aquí

Voz 4 10:16 a ver qué tal hola bien que alguna vez te han despedido de momento no pero podrían ser me suena tu cara por cierto soy quién crees que soy

Voz 1378 10:29 es una manera de avanzar ya es que esto es

Voz 4 10:31 desde el que habla de ciencia a veces en la SER es el él ve hay otros que son los que son los titulares a mi me gusta la sección de decirle

Voz 1378 10:39 sería despedido nunca si alguna vez me

Voz 4 10:42 dieron cómo fue pues me sentaron en una mesa me dijeron no mira tenemos que hacer un cambio además me hicieron como una ve como una voz y un peculiar como parecían

Voz 1378 10:58 lo que es algo positivo no fue gracioso porque ya tenían todos los papeles preparados

Voz 4 11:03 es decir que más explicando que tenía que ver un cambio y que esto sería una decisión y que que me parecía digo bueno pues quizás sí ha pues entonces llegó otro señor con los papeles y un cheque que

Voz 1378 11:20 estación como tú has dicho bueno pues si tú dijiste que si al despido me pareció lógico hubiera en un momento

Voz 4 11:27 que que a mí me iba bien no cambio esto provoca esta Eto'o que hiciste para que te desvíe eso no no lo no lo provoque a una empresa que no estaba funcionando todo yo también pensaba que empresa sí se puede decir si se llamaba Smart Planet sigue existiendo esto venganza que hiciste que hiciste para que me escuchara te fuisteis se hundió a la empresa yo yo fui fue justo antes yo me quería ir Estados Unidos justo antes de que de qué me entendía quería Estados y esa empresa no estaba funcionando tenían que despidiera dos otras personas dijeron Si tú te tienes que ir a EEUU es bueno que tú seas una de estas dos o tres personas y además te podemos dar una indemnización que te va a

Voz 1378 12:15 pero pero que gente más maja no

Voz 4 12:19 en parte sí yo de hecho no sé si si fue un incentivo de mi jefe decir mirar de tú aquí tampoco te ve un futuro aquí Andy vuela libre

Voz 8 12:29 no a un poco el ves lo que he hecho lo he hecho en mi mi jefe

Voz 4 12:33 alguien bastante conocido que estoy siguiendo

Voz 8 12:36 sus pasos de alguna manera tú no

Voz 1378 12:39 nunca Punset me dice uno se despidió cool set eso la gente lo sabe que trabaje con el se trata de cinco años pero si al final cuando tenía que irme Estados Unidos mi hijo oye Pérez yo creo que es mejor los otros

Voz 5 12:52 que que te despidan

Voz 4 12:57 pero es lo mejor que te pudo pasar nunca que te despidió ese Punset en ese momento fue muy bueno y creemos igualmente como amigos me hizo prólogo de mi libro y tal pero es como si yo digo a mí me despidió a Spielberg sí pero pero me sorprendió porque su mano derecha durante mucho tiempo dices mira Pere para ti es mejor que te vayas a Estados Unidos entonces TDC voy a despedir traemos traerme un hay paz por eso sí después de llegó el directo por de la empresa porque lo dueño por la tarde oye vamos a dedicar a

Voz 1378 13:30 eh que tiene cosas es que él tiene carrete del que el director una empresa no sabía qué

Voz 4 13:38 yo no iba a despedir entonces por la tarde cuando yo estaba allí recogiendo cosas dice nada pero eso lo vamos a arreglar Pere tú no te preocupes el director que no Nokia ya he cobrado tuvieron que es la ingresar el cheque bebé ingresado incluso claro y así así pues bueno pero se tomaba esta expresiones así nunca más te despidieron no no cuando estás de freelance al final no te renuevan no es que te despidan Javier que mejor no uvas por si acaso aval porque me dice que se tienen que pensar a unas cosillas no hombre pero pero pero si todo está muy bien

Voz 1378 14:14 se ha puesto verdaderamente nerviosa a bien las cosas suben que claro

Voz 9 14:38 sí

Voz 0874 14:58 para hablar precisamente de recursos humanos y de despidos saludamos a Javier Cantera que es presidente de la Fundación personas y empresas que cómo estás muy buenos de equinos primero cuál es la causa más frecuente de despido en España

Voz 0619 15:10 la cosa es más frecuente son reestructuraciones y lo interesante claramente es que el despido como cualquier actividad humana necesita entrenamiento penita que la gente sepa despedir el gran problema es que la mayoría de los directivos no les forma Nasar al despedir

Voz 0874 15:27 lo que es una cosa que no es agradable para nadie yo me cuesta mucho pensar que

Voz 0619 15:30 alguien le gusta despedir gente no es que les guste pero hay que saberlo hacer yo yo tengo dicho en algún artículo que nadie es verdadero jefe hasta que no me toca despedir a alguien tiene que despedir y hacerlo con dignidad no hacerlo más bien conciencia en la psicología el trabajo desde hace mucho tiempo ha puesto en marcha una sede herramientas que sirven aprender a las personas a saber entender un proceso tan sumamente empate ICO como es el tener que prescindir de una persona no comentado cómo cómo

Voz 0874 15:57 no debe hacerse escrito un poco cuales hay algo ahí en argumentar

Voz 0619 16:00 Ello hay hay unos pasos no es un proceso lo primero que hay que hacer es preguntar es decir ese siempre se empieza un proceso de despido ese preguntar claramente la situación en función de la preguntas vas generando claramente el conocimiento de la persona el momento histórico que está y ahí lo que tú te tienes que generar y tienes que desarrollar ante todo es una función de emocionalmente saber entender a la otra persona CP preguntar un poco la situación personal digamos no tienes que empezar siempre por lo personal nunca claramente sólo propone

Voz 0874 16:31 que entonces pregunta si te dice pues es que acabo de tener un bebé y la verdad que estamos fatal porque mi mujer igual tú tienes que para el despido

Voz 0619 16:38 no no tiene que parar el despido tienes que comprender claramente la situación de su despido y tienes que saber qué respuesta humana tienes que dar en ese momento

Voz 1378 16:45 tengo puvalgia y Lope lo dejo ahí para que no me olvides si en eso podría servir igual gesto estoy fatal Javier que está en la calle es decir desde este es el que te preguntado cómo le podía despedir no estabais hablando de sí sí

Voz 0619 17:03 el despido bueno te puedes despedirme

Voz 0874 17:05 la empresa porque tú anuncias que estás negociando con la competencia vamos a ver

Voz 0619 17:10 de todas esas son son procesos de confianza y lo que sí que está claro es que hay que saber gestionar la confianza y las expectativas no hizo lo que es interesante es ir siempre de frente las empresas no el problema que puede existir en la hemos podido observar hace poco con Lopetegui claramente es que los procesos de fichajes tienen que tener un proceso claramente de ayuda hay de conocimiento por ambas partes lo que no se puede en un momento dado es generar situaciones como la que se generó en este en esta situación

Voz 1378 17:39 sea que Lopetegui mal ilusión

Voz 0619 17:42 todos lo hizo el señor Florentino Pérez porque esas proceso de que lleva los claramente confidencialmente el punto de Recursos Humanos esto vista de recursos humanos yo no entiendo como vosotros no el puntos tenemos una mesa de tres personas

Voz 1378 17:54 es que no saben nada de fútbol tus es que es Nacho

Voz 0619 18:00 el Madrid ha y Nacho me paren

Voz 1378 18:03 han Rando en el nombre Nacho Jesús Marco gol Jesús José Luis

Voz 0619 18:10 la idea sería que hay hicieron mal todo Florentino Pérez que es un tema muy claro que es que esos saberlo llevar confidencialmente Lopetegui porque es falso lo que él dice de que la lealtad a la verdad no la lealtad a las personas y tenía que haber informado exactamente estaba en un proceso de negociación y haberlo llevado pero también Rubiales el que era la persona que tome una decisión tan radical sin comprender las consecuencias que pueda tener ya actuó yo creo que todo el mundo no adecuadamente porque no están a punto de vista desde el punto de vista recursos humanos cuando un directivo de una empresa que expiran trabajador cuál

Voz 0874 18:47 la reacción más frecuente del trabajador

Voz 0619 18:50 obviamente cualquier trabajador es humano tiene que tener una respuesta digamos inadecuada pero es menos inadecuada sitúa éxito dando pistas de la situación es decir su manos insistimos un despido no se puede desayunar con él tiene que ir poco a poco diciendo pues mira esto está mal esto va peor poco a poco para que la persona sepa asumir que es un proceso no es una decisión ratas

Voz 0874 19:14 claro pero eso eso prenda que ha creado una especie de clima no solamente de información de cotilleo en en los lugares de trabajo no saber qué Hope es igual hay una serie de despidos en marcha y te puede tocar el clima de trabajo se envidia mucho

Voz 0619 19:28 esas cosas me hacen en público esas cosas hay que saberlos hacer es decir si te tienes confianza tienes que saber gestionar a las personas y es decir exactamente darles feedback adecuado para que las personas puedan ir cambiando antes de tome una decisión radical las decisiones hay que tomarlas pero también previamente tienes que poner situaciones en las cuales puedes tener indicios las personas de saber poder cambiar

Voz 1378 19:48 la pregunta es hay un margen psicológico para que se desahoga el despedido es decir yo si tú me pides te puedo tirar café caliente de la cara Itu entender no

Voz 0619 19:58 café caliente y evitar que es lo que sí te voy a hacer sentir es que tú vivas duelo porque es un duelo inaugural voy a estar contigo enfáticamente a entender de que esta situación que estamos viviendo no es aclarar

Voz 1378 20:12 pero llegará el abrazo es como hipócrita si tú me despide abrazan porque yo estoy llorando

Voz 0619 20:17 pues yo he llegado a abrazar así que ha tenido que despedir como director que humanos antes presidenta de la Fundación próximas y empresas me ha tocado despedir a mucha gente no yo creo que es un arte hay que saber despedir para que humanamente la gente comprenda que son procesos que ocurren en las empresas

Voz 0874 20:33 lo que pasa es que eso también me estoy me entrando te estás emocionando tú

Voz 1378 20:37 te das cuenta que no se llena no llenos de lágrimas y me estoy emocionando

Voz 0874 20:41 pues es que el despido es el acto de despedir y es verdad que puede ser muy simpático el directivo puede saber cómo hacerlo puede digamos crear ese entorno afectivo uno que incluso el despido acabe en un abrazo pero luego suele empezar una guerra que es cuánto me tienes que pagar por haberme despedido no

Voz 0619 20:57 eso acaba en los tribunales en una de las personas que te has entrevistado un tema que para mí es decir tú estás planteando una persona un cambio ya tienes preparado los papeles para que firmen yo creo que son todo tiene su tiempo su tempo hay que saberlo hacer es una persona tú estás hablando de que llegas a una situación en la cual es más lógico que su actividad no esté dentro de tu empresa pues allí el proceso administrativo tiene que tener otro momento por situación no ante todo pueblo insistir es que en España nos enseña a la gente Psicología del trabajo o lo que es el enseñan los directivos es simplemente resultado resultados resultado las personas son siempre un fin y nunca son iguales

Voz 1378 21:32 Javier tú lo has pasado mal tú has ido al psicólogo mucho no

Voz 0619 21:37 psicóloga y qué problema tiene pero eso no vale

Voz 1378 21:39 que si tu mujer psicólogo tiene que ir a otro lado porque lo que hay en las transferencias pero claro hay algún

Voz 0874 21:46 caso rocambolesco que se te venga un poco la cabeza

Voz 0619 21:49 pues mira yo una vez tuve que hacer un despido por situaciones de robo de trabajador y lo que hice fue en aquella época todavía vivía mucho papel de esto que se hacía en en en ordenador me puse encima no tenía ninguna prueba contra él puso encima de la mesa papel elige tengo tantas pruebas sobre tu caso si quieres la analizamos pero no obstante no quiero analizarlas no tenía ninguna prueba pero lo que quería era antes de mostrarle era poner en una situación en lo cual me confesó que sí que había tenido una conductas inapropiadas

Voz 0874 22:19 era robar material pero pero es una trampa pues era una trampa

Voz 1378 22:23 porque lo que bueno poner pero tuve que hacer claramente Pancho el interrogatorio no

Voz 0619 22:30 hombre lo que pasa es que tienes que ir creando climas a veces para que la gente de Gener eso confiaban celebra la confianza es humana y el problema que existe en las empresas y por eso la Fundación Personas empresas lo lo luchábamos es que hay una cultura el trabajo no

Voz 1378 22:44 estamos no podemos hacerlo Javier sabes que está queriendo decir que me tú como mi jefe me tienes que besar y abrazar no no está queriendo decir que si te tienes que ser más humano que Jimena

Voz 0874 22:56 estoy barruntando porque llega al final de temporada y tengo que pensar

Voz 1378 23:00 qué hago con la gente a para mí

Voz 0874 23:04 es él dice que como hay que crear ese clima un poco de conocimiento para que tú lo veas venir tengo que hacer un poco como Gila no aquí alguien va a ser despedido

Voz 1378 23:11 por eso está pasado como una tarjeta es verdad que es una persona que está en eso panales hombre estoy nervioso ante compares con bronca no menos bronca no estamos todos

Voz 0874 23:23 la cantera presidente de la Fundación personas y empresas gracias por venir muchísimas veces habría ánimo

Voz 0619 23:28 pero seguro

Voz 0874 23:30 en fin ahí Angela pero yo pienso que vamos a esperar que te lo Ángela te saludo si quiere sola

Voz 0619 23:34 buenas nuestra ya nuestro que eran hacerlo con este ya pero como que ya

Voz 1378 23:41 y bueno a nada

Voz 10 23:57 eso es

Voz 1378 24:10 no

Voz 12 24:34 la verdad es que si hubiera estado abierto el micrófono con esta última frase me acaba de decir Ángela Quintas cuál era que no la escuchado de referencia los pasteles

Voz 1378 24:44 a al uso de cosas sanas vamos a ver qué tal te fue una Feria del Libro Ángela muy bien muy bien

Voz 1934 24:53 muy bien al final termina afirmando ponía a comer que son dos días la de Javier del Pino ya dije bueno a verlo así me debo a lo que me hace unos días

Voz 1378 25:01 hechos los derechos porque te dice me lave Javier Javier Mira no existe la de Javier del Pino que más te por él que tiene delito tiene que ver puse Ángela sabes que no afirma

Voz 0874 25:12 los libros en la Feria Manuel Cruz

Voz 1378 25:15 si algún día afirmaron bueno hoy no hablas de el coco Coco el el de barrios el coco puesto sacaba yo creo que es pronto no porque bueno es contar Deco no hay muchas cosas que vengo espera es una fruta tropical vale más sorpresón que vine del cocotero el también que no es la palmera no tiene forma tiene forma de palmera

Voz 1934 25:41 pero si de la planta

Voz 1378 25:43 estamos hijo planta venza es una planta

Voz 1934 25:46 tronco que casi siempre está inclinada y que mide entre diez y veinte metros y con un diámetro de unos cincuenta centímetros tú sabes porque biológicamente tiene una cáscara tan dura pero claro es que realmente el coco está lo que no es lo que tú llamas Coco la cáscara de arroz así está dentro primero dentro de una de una cáscara de color verdoso

Voz 1378 26:06 ah y luego dentro y luego lo rompes apareció poco pero qué difícil para el árbol

Voz 0619 26:11 no

Voz 1378 26:12 las frutas son blandas para las semillas hombre no hace nada porque todo

Voz 1934 26:15 esa bastante cada Coco pesa entre dos y tres kilos a es un fruto muy pesado y que cuando ya está maduro secar el suelo es la única fruta que te puede matar sí sí claro

Voz 0874 26:24 Javi tanto que si no estoy seguro de que habrá una estadística sobre esto en algún maestro

Voz 1378 26:28 yo no he traído pero seguramente en España hay cocos no no yo creo que no son más que adhirió a la vaca hay uno hay uno Montoro son de clima tropical entonces pues ahí no lejana pacífico en Centroamérica en el Khalid pocos yo creo que no yo creo que es Canario tú no sabes donde sí que hay en Galicia si no hay de todo a ver cada adiós Gallego por favor

Voz 0874 26:55 el buque es canario si hay cocos en Canarias podéis proceder a heredar a Manuel Burque o a la expulsión como se haga eso yo creo que no hay cocos en Canarias tú crees que algo pues yo creo que no

Voz 1934 27:05 bueno a ver en el África tropical Hay a lo mejor hay en ganas

Voz 1378 27:09 que un canario nunca ha dicho mira pruebas Coco canario que es Canario atención Radio Superdome consideráis ofendidos pues que que es Canario de Tenerife nacido en Santa Cruz

Voz 0874 27:23 Ignatius de Tenerife lo sé si somos

Voz 1378 27:26 padres pero es porque me parece que quiere más ya que el coco lo vas a cocinar o no va a explicar cómo es así a pelo mira es porque hay cosas un poco raras

Voz 1934 27:37 no no yo no utilizo negó siempre haber toda atacada pues colabora has visto la hay cosas raras pero ya te digo yo mi renovación la tengo porque yo dije sexy Time recordó que él me dijo está renovada saber si ahora sería válida

Voz 0874 27:50 cuando presentó el libro por la radio sí dijimos Si eres capaz de soltar sexy también una radio un día se lo dijo bronca no la verdad

Voz 1378 27:56 estas renovadas

Voz 0874 27:57 no no vale y lo hizo como cinco veces pero en televisión estar cinco años bueno tampoco queremos

Voz 1378 28:04 has

Voz 0874 28:05 que ahora porque estabais hablando vosotros dos te decía Manuel es que a mí me gusta contar las cosas de las que habéis cuando el micrófono está cerrado decía me me me aficionado a tu pavo a la sal responde Ángela y te sale igual de Salado que siempre

Voz 1934 28:19 la que darle coge el punta la red mermado porque queda la lo que es el exterior de la pavo porque es muy salado

Voz 1378 28:25 evidentemente si está lleno como las doradas basada la parte lo fuera pues quedársela

Voz 1934 28:30 además huevos hecho también lo hacen mal si tú le echas clara de huevo luego la costra seguís ese quita perfectamente y así se quita perfectamente siempre entonces lo echas un poco

Voz 1378 28:40 agua pero queda lo de fuera salado tiene ese valor rebozado primero menos nombre no gozaba quizás el el rebozado haber Ángela el poco ofrece es una manera de cocinarlo o es más bien para postes mayo para postres claro pero también se puede comer crudo me encanta cocinado no me gusta nada os lo digo aquí bueno habéis tocado micro la hagas vas a estar rico

Voz 1934 29:01 sí por eso ya se puede utilizar sepa utilizar sin sin que sea ha cocinado también luego se puede beber el agua que tiene dentro el agua de coco que no tiene propiedades isotónicas sería os estaría muy bien para la recuperación de pues de hecho deporte es muy claro tiene mucha agua

Voz 1378 29:16 la pregunta es por qué a mí me da cosa el coco rallado es el rallado en rayado la textura del coco rallado entero me lo como pero rallado es que no puedo es lo único que no puedo de todo me gusta el repollo las coles de Bruselas el apio no pudo con el coco rallado no puedo

Voz 0874 29:33 yo yo creo que esto es una cosa de la infancia que tiene que ver con que luego hubo una época en la que echar coco rallado encima de las cosas será como o qué modernos no pero le ha pasado como al coctelera ambas cosas

Voz 1378 29:44 ver si eso algo así como el cabello de ángel es como molesta merece bueno haber

Voz 0874 29:50 poco para que vale digo es nutrir

Voz 1378 29:54 pues la verdad es que es muy calórico os acordáis el otro día cuando hablábamos de qué es lo lo lo que hablamos el otro día seis pero sí espero que tenían sólo cuarenta y cinco kilocalorías máis para esto estaba bronca no lo siento está a gusto aquí en el caso del coco te tiene trescientos ochenta y cuatro kilocalorías hizo posición mayoritaria

Voz 1934 30:20 la mente son grasas saturadas exacto

Voz 1378 30:22 de sal rural vaya vaya No somos la música de terror tanta

Voz 1934 30:26 pero luego es rico en magnesio potasio bueno tiene

Voz 0874 30:29 pero pienso lo justo con lo justo cuando de póster Coco pues una rueda

Voz 0619 30:35 pues mira tú sabías esto no

Voz 1378 30:38 yo pensé que era personal a todas pero yo no

Voz 0874 30:43 enseñarnos algunas formas en la que las que podemos encontrar el coco hoy nos acompaña Juan Manuel D'Alessandro que es dueño de la pastelería moto motor de Madrid cómo estás Juan Manuel hola y además creo que una de tus clientas que va con el carrito de la compra la pastelería básicamente porque todos sabemos cuáles son los vicios de Ángela es ella no

Voz 1378 31:07 pero lo hace a escondidas como si fuese contrabando no no no te vean los pacientes no no para nada

Voz 0874 31:12 ahora por favor Ángela mantente a un lado con con Juan Manuel que compra Ángela Vega Juan Manuel que no no soy el cuadro de coco sí somos un pueblo que les gusta mucho dulce de leche no hay luego lo ponen bocadillos de Chen que más de ambos

Voz 1378 31:31 ya es totalmente toda la tarta andaluz cuenta se lleva

Voz 0874 31:34 una una súper medida eso sí es cierto bueno a su familia no dice que va la pastelería saques para ella

Voz 1378 31:39 no vamos a estar aguantó

Voz 0874 31:43 lo que es que es lo peor peor quiere decir eso quizás un bocado y rápidamente te engordar que es lo peor que comprárselo

Voz 0619 31:50 pues no sé lo que engorda más de lo que hacemos yo creo que sí

Voz 1378 31:54 eso es lo que hechas le echas pavo si luego pensado para porque si no sería suena incoherente Ángela no yo tengo que decir que mi hijo aprobado todo

Voz 1934 32:05 además y que llega el dice ya lo he probado todo no me queda nada nuevo claro pero es que comer un dulce de calidad a una vez en semana no pasa nada

Voz 0874 32:13 de hecho yo supongo que Juan Manuel Si por el nombre de la pastelería tenéis una cierta tradición francesa esa tarta Ángela tienen medio kilo de mantequilla bueno un poco sí no acaba de saber

Voz 1378 32:25 sí

Voz 0874 32:25 mantequilla francesa compras porque no está fácil tendremos un proveedor no los tras la pues la mantequilla es la base de la comida francesa e en mi caso sí sí sí yo no hago nada ha dado a conocer tú eres argentino con pastelería en España de tradición francesa vaya infancia bueno me empecé a cuestionar los seis años vengo de familia frases tantos de ahí viene y qué pasa que tuvo el coco tienes un poco no se favoritismo mi me gusta mucho yo creo que aquí en España no se fía del valor que darle frutos secos de segundo de segunda categoría si incluye a solamente para hacer

Voz 1378 33:03 bueno eso ese cuadro de coco cosa os dejo nos habla poco

Voz 0874 33:08 me pasan de no no si hay que llamarlo

Voz 1378 33:10 la base de la pastelería en moto tienen una pinta de motorista no es bueno pero tienen algo que ver es que lo tenéis que ver esta tatuados lleva una barba como pecho oye tienes la moto a Baco motos no nunca en mi vida pues parece ser un motero pero madre mi trabajo no es para mí no claro lo de Javier tengo que probarlo esto es increíble increíble acabó acabó tengo que tengo que tomar esto ya golpe de Estado en la SER es uno apoderada es claro osea bajo a la calle hacer preguntas pero luego pruebas tú este hombre ese de medio bueno esto es una cata Manuel tiene que probar el cómo se va a golpe de coco cuadrado de poco es lo que hay abajo no Browning de chocolate el antifaz olió a que los viajes cero juntos me quedo diciendo que se le vengo bueno ahora lo con los es este si eso es bueno que no te gusta Coco estos co lleva coco rallado claro esto base pero lleva doce Lence tú tienes usted bueno es una trampa es como si le pones premios en lejía sabes buscando claro a ver voy voy voy

Voz 0874 34:31 no bien Javier qué pasa no se nota el coco rallado eso es bueno que tú destacas que no se nota sea que lo me por qué pasa esto por qué no el coco rallado de los que se ponen

Voz 1378 34:45 sí que tiene huevo azúcar mantequilla