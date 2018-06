Burque y su adicción a la osteopatía

Voz 1 00:00 mientras hago todos los concibo Manuel Burque

Voz 1378 00:08 el dos veces el mejor pastel que en mi vida bueno oye

Voz 0874 00:11 eh son cuarenta y siete Seconds quedan bendito yo tengo mi cabeza puesta en lo que viene después

Voz 1378 00:17 que es lo importante el directo de Instagram es innecesario es me voy a la vamos a seguir oyentes tenéis que ir a la cuenta de arroba Avi llegamos a mí me va a ser va a ser la última vez no no no yo creo que yo quiero que me ves es con esos labios que tienes perfilados por favor podemos sacar los labios de Javier en esta gran para que las vea la gente esto por supuesto es un gancho para que la gente se meta en Instagram y esa sonrisa que tu tienes yo quiero que vamos que vamos a ver qué va a hacer hoy aparte de tal bueno pues no porque no es un es un por lo que sea vamos a primero a cambio de la sección ya no se va a llamar Dos tontos hacen cosas se va a llamar Dos tontos hablan de cosas mientras listo hace cosas entonces me he traído un listo cada vez más pues no claro porque

Voz 2 01:03 lo que es lo que queríamos muy agresiva o no te acabo de ver en la mano

Voz 1704 01:06 no es que no es verdad pero estaba queriendo llevar es que ya se lo que está pasando aquí no hay gentes no te puedes marchar no te preocupes que se quería llevar de verdad para repartirlos allí no no no no

Voz 1378 01:18 Javier pues me he traído listo me gusta dar oportunidades a jóvenes que están empezando me he traído una ilustrador que nos va a hacer unas caricaturas quién lo he dicho ya ya lo siento

Voz 1704 01:29 porque lo de ir de listo estoy sobrevalorado por encima de su revista se llama Mongolia que

Voz 3 01:37 cuando me dijeron juro Mi vida está asignaba el absurdo dijeron que venía a dibujar en directo

Voz 1704 01:41 digo esto es lo que como decía

Voz 0874 01:44 antes fíjate en lo que se ha convertido este problema

Voz 1704 01:46 con lo que ha sido Burt que está tomando la próxima me va a invitar a no ir a la tele esto tú lo que quieres es que no queda muy claro que no haga una caricatura mientras tú y yo hablamos

Voz 1378 01:57 la cosa pero que esto

Voz 1704 01:59 no no va a poder ver se ha llegado tela juzgado se quiero dulce de leche con coco gancho

Voz 1378 02:07 para que la gente vaya Instagram porque sólo se va a ver en y

Voz 1704 02:09 esta gran como pinta estos yo gasto recursos vamos a retransmitir como Darío hace una candidatura vale vale entiendo todo lo comentando se quién es pero no soy así tengo tengo el tópico esto

Voz 3 02:22 de que los hombres no podemos caminar y comer chica mismo tiempo a mí me pasa no puedo prestar atención mientras dibujo

Voz 1704 02:26 me da igual que hay que entrar en el dibujo aparte que tengo diez minutos no no tienes cinco así que ya puedes correr rápido pues venga empieza ahora ver si quieres que te el papel para que esto no

Voz 1378 02:39 la conseguir tu cariño e la audiencias para conseguir tu esto es no es dinero no es fama es tu cariño vale valora lo valora lo alegra saber yo es que no va a haber tiempo pase lo que pase de que quiere que hablemos vamos a hablar sabes que me

Voz 4 02:54 tuvo una pubalgia aún tengo un poco lo me lo que en tres días

Voz 1378 02:58 sí sí sí músculos que es como es como la unión entre las ha dominado entonces he tenido que ir al fisio que me han hecho sufrir mucho migas en la barba no me puedo concentrar eso son para luego Javier son para luego yo la voy guardando todo aquí luego mago

Voz 1704 03:12 estoy pensando que tu caricatura me parece que es mucho más fácil que la mía no mucho más siempre se agradece lo a los que hacemos así caricaturas y tal que tengo miedo Tito buscaba habitada por Madrid Itu Javier no tienen nada es flequillo estoy no no no Manuel lo tiene todo bueno dirección además Javier es tan guapo por Instagram Manuelita es la caricatura lo que Rajoy era para la sátira y la verdad es que me comparan con Fraga de lo que bueno que no es es es verdad cuatro minutos

Voz 1378 03:43 cómo leído al fisio ha metido los dedos por todo lo que son las ingles tocando de todo tocando la femoral tocando todos los como se llaman estas cosas que tiene en las ingles los tendones como ganglios inglés los genitales un poco porque los rozaba sin querer ir como escarbando sabes cuando te meten los dedos hasta el fondo como sabéis que es una semilla lo que suele hacer una persona que se encarga de esto tú has sido tú has visto alguna vez en una pizzería como a más pues eso con mis muslos es el fisio que es buenísimo llama Ivan es osteópata al mismo tiempo y entonces a mí me entra una duda ponme un poco de rever por favor

Voz 4 04:24 oy oy oy oy no hay no hoy si hoy no lo pongo la voz bereber no la voz y oí en dos tontos así es como suena así entrever dos tontos hablan de cosas mientras un listo hace cosas

Voz 1378 04:44 es la osteopatía una gran estafa como si no homeopatía o partía como la homeopatía o sea yo lo que quiero hablar es sabes que es medicina alternativa ese Udo ciencia no está demostrado científicamente lo sabes tú vas en físico

Voz 4 04:58 sí sí lo sé lo sé no no lo no voy al físico nunca un par de veces ido cuanta más cálido tobillo algo tan crujido si eso eso es tengo para vale ITA funcionado sí pero tampoco igual no me habría pasado si me hubiera ido

Voz 1378 05:12 lo que a mí me me la verdad es que es mano de santo equipos monterías no no no yo no me debería fiar pero luego sí que funciona excepto cuando te hacen les Talone con el cuello

Voz 0874 05:22 qué te manda rompe esta me mira sabes me pregunta era Rubén Tovar que es fisioterapeuta escéptico según se define él mismo en su perfil de Twitter cómo está Rubén buenos días

Voz 5 05:32 hola buenos días encantado de saludarlos

Voz 0874 05:34 gracias por responder a esa pregunta cuando lo primero que es la osteopatía

Voz 5 05:38 bueno es una disciplina que el siglo XIX cuando nerjeña pues respondía grandes carencias que tenía la medicina de aquella época su fundador ambiente que bueno espérate a manual no dentro la terapia manual pues también estará cosa que hacemos se fisioterapia lo que pasa es que lo vio pues se ha implicado mucho con lo que le ha pasado a manos que que hay se esos peor y seguramente ya tratamiento estupendo sí en sí no es un problema el problema claro lo comparamos pues la homeopatía que lo que es un poco injusto para la osteopatía compararlo con la apatía porque él homeopatía sin placebo puntos hace nada todo lo que funciona a partir de ahí es por efecto sino específicos no no es no es nada nunca pero la osteopatía el problema que una zapatilla es el razonamiento que te diré que sufrió hace a ello no y que hacen lo curación y bueno alguna cosa relacionada con la otra pero no es sensible trata manual que ellos hacen proceso bueno pues vista la compartimos con muchas cosas que hizo terapias saque es decir otras pata que profesor Manuel pues seguramente le hizo muchas cosas beneficiosas indirectamente un placer

Voz 1378 06:56 pero que la medicina no es capaz de demostrar que funcionan porque la ciencia no le ha dado solvencia

Voz 5 07:03 bueno probablemente la osteopatía es que tiene un retraso en cuanto a siendo investigado lo suficiente porque no investigado tanto su cuerpo de conocimientos en bases científicas es bastante pobre lo que tienen que siga sin responder realmente va a la ciencia básica porque su filosofía dichos preceptos son lo que no se ha demostrado todavía hay cosas que están relacionado con cosas y cosas que funcionan pero claro es que es una disciplina muy antiguo que lo cubre que cubre muchas cosas estos que había que desgranar uno llegan algunas pues estará bien y en otras pues no

Voz 0874 07:40 pero claro supongo que si la mayoría de los fisioterapeutas españoles ofrecen también la osteopatía es porque hay una cierta moda no te lo pide

Voz 5 07:49 sí bueno si en realidad es porque hay muchos otros es decir terapias a usted patas que es transformado en ello porque era lo que había en el mercado para permanecer diez años otras ahora hay mucho más el abanico para formarse pero digamos que sí que es el sistema así se retroalimenta con la que patrullan osteopatía por todos los lados

Voz 0874 08:10 bueno pues oye te agradezco la explicación Rubén Tovar fisioterapeuta escéptico grandes Rubén un abrazo

Voz 5 08:16 placer y saludos

Voz 1704 08:18 bueno pues esto Patti

Voz 2 08:21 hagas variada dibujando nos qué tal vas bien bien sido falta poco olfato se vamos no te queda un minutito estos como Saber vivir un poco no esto es magacín vetar el concepto de mañana que pasa Mister qué tal vamos

Voz 4 08:38 cuántas llevamos pues decirlo quinientos

Voz 1704 08:41 pero es que yo creo que hay mucha gente que no quiere ver gracias a la comunidad de Instagram no evitar un momento desagradable ser vamos a tener en el exterior de la radio fusiones contabilizar los visionados que ha tenido que no Almonte pasan los cuales ya no me acuerdo porque estaba aquí daría Daryl tenía que coger en directo en una radio alguien alguien listo

Voz 1378 09:06 esto esto porque es con judíos ortodoxos y no la verdad porque produce que me estaba volviendo no no estuviese esto eh

Voz 1704 09:12 a veces hombre sabes qué pasa ahora por el estilo de dibujo de Darío claro me me lleva a Mongolia y ahora pienso que se va a meter conmigo en un artículo claro aquel momento estaba venimos disfrutando oye gracias por venir Darío dura Javier vale

Voz 6 09:42 y les nexo

Voz 7 09:47 es una que nieve hay Snow Days inmenso ya Ana

Voz 8 10:56 no

Voz 7 10:58 seis siete en esta ley eh