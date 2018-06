Hora 14 Madrid | Las chinches vuelven a Lavapiés

Voz 0825 00:00 vamos ya con otras cosas a las dos y quince minutos de la tarde y que los llevan a Lavapiés los vecinos de este barrio denuncian que las chinches han vuelto a esta zona un problema que empieza a ser algo ya recurrente porque con el calor vuelven las picaduras de estos insectos con los que resulta difícil muy difícil acabar sobretodo advierten los técnicos en una zona de mucha afluencia turística como ésta Javier KO Se ha dado esta mañana una vuelta por ahí

Voz 1 00:28 yo gracias a Dios no tengo Chemita

Voz 2 00:31 vivo Yossi han tenido enorme yo creo que el paro es que la gente ya tira un colchón oscuro muebles que ya contiene chinches pasa otra persona lo recoge lo vuelve a subir al domicilio con lo cual se propaga y luego hay comunidades muy llenas también de de chinches porque por mucho que se quieran quitar sino hay limpieza en una vivienda

Voz 3 00:53 dado tal vuelven a salir está claro

Voz 2 00:56 muy pasa de uno a otro es decir que como no nuestra corte rápido es una plaga

Voz 4 01:01 pues mira que ella de además un niño pequeño de tres añitos y lo notó en el niño y luego la empezaron a aplicar allá por las piernas Víznar óptica pero vamos a hacerlo hace ya es aún tristón para tildaba Lavapiés hay mucha si te vas a casa de alguien de raza de abrigo el bolso no sé qué es esto además se contagian en nada Chacón a una casa que hay ahí no lo sepas es que te las puesta ya y es un problemón daba pie hay muchos edificios que no se fume y llevan con problemas de chinche mucho tiempo porque aquí siempre ha habido otros tampoco quiero echarle la culpa al que digo porque la verdad que siempre de este barrio

Voz 5 01:33 en la plaza de mi ahora

Voz 1 01:35 eh que hay sí pero lo mismo que todo o nada vosotras

Voz 6 01:41 así que yo pienso también que las casas esta ahora desde que tienen alquilada para turismo fines de semana yo pienso que lo que en mi casa en el séptimo yo vivo en el XIX hace cómodos año en el séptimo de hubo chinches

Voz 0825 01:57 bueno esto Javier es lo que te has encontrado esta mañana en tu paseo por Lavapiés los vecinos que denuncian además que no

Voz 7 02:04 no es algo nuevo aseguran que es algo que llevan arrastrando ya bastante tiempo y que no parece tener nunca un final definitivo a veces porque algunos vecinos no recurren a profesionales intentan acabar con ellas de forma casera reaparecen al poco tiempo es que para muchos vecinos un tratamiento contra este tipo de insecto puede suponer un verdadero esfuerzo económico porque los precios parten desde los quinientos euros pero pero pueden llegar a superar ampliamente los dos mil hemos hablado también con las farmacéuticas de la plaza de Lavapiés Ellas lidian a diario con este problema dicen que atienden como mínimo a un caso con este tipo de picaduras al día

Voz 8 02:37 aquí hay un problema todos los veranos pero es que exagerados así que viene un montón de clientes a preguntar para calmar los picores y además estoy se alquilan muchos pisos de vacaciones pero creo que fumigar nunca porque se Lavapiés sólo veranos es terrible terrible de esos como una una de aquí hago pública que deberían de preocuparse que no es una casa y osadas que son muchísimas es continuo todo el verano viendo gente con picaduras tú también has visto esos problemas

Voz 9 03:03 claro sí sí todos los años pues todos los años vienen gente con picaduras de este tipo Sisi

Voz 8 03:08 es verdad que donde hay más gente viajando es posible que sepas que en la maleta o lo que sea también pase pero luego lo de hacerse cargo de la limpieza del piso pues correr tendría que correr digo yo a cargo de dueño y eso ya no es lo que sucede a la cama que colchón porque se está infestado el colchón y el y el sillón porque se esconden y como chupan sangre tienen que alimentarse pues de buscar en donde estás más sentado más tiempo si cuánta gente en verano con este tipo de picaduras al día siempre hay alguien casi todos asegura que puede ser más que uno de sus grandes en Lavapiés es que no sé si hay algo de edite y es que no sé realmente no estoy yo porque si no no entiendo porque se repite continuamente continuamente

Voz 9 03:51 pero claro el Ayuntamiento yo creo que debería de tomar esta medida antes de que empiece el verano de fumigar de lo que es el barrio claro para a ver todos estos problemas

Voz 0825 04:01 esto es lo que piden los vecinos que se esfumó Migue pero que dicen desde el Ayuntamiento de Madrid porque no hablan de una plaga ni dicen que sea algo exclusivo de este barrio de Lavapiés

Voz 7 04:11 desde el Departamento de Control de Plagas del ayuntamiento aseguran que estos problemas también dan en barrios como Vallecas o Villaverde que no está algo exclusivo de Lavapiés y que incluso está apareciendo también en algunos países europeos este servicio del Ayuntamiento sólo actúa en los casos que se derivan desde servicios sociales pero los problemas de plagas en viviendas privadas debe ser el propietario el que se encargue de acabar con ellas algo que aseguran los expertos no es tarea fácil José María Cámara ex jefe del Servicio de Control de Plagas del Ayuntamiento de Madrid

Voz 10 04:40 que en los chinches bueno están ahí desaparecieron hace veinte ó treinta años pero han ido volviendo que viajamos mucho que hay desconocimiento el insecto no se identifica y entonces se entra en casa con cierta facilidad y una vez que entre el problema por lo tanto cualquier acción que vaya vaya dirigida a la prevención a que no sepa que este problema existe y que no prevé entrar en su domicilio es absolutamente prioritaria