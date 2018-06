"Cristiano tiene un país detrás que le idolatra y Messi un país que le presiona"

Voz 1375 00:00 bueno Antonio Romero hoy pone toda la banda voy saludando todos estaban por aquí uno por uno hola Romero qué tal

Voz 1375 01:10 hace una hora que luego Yago de Vega nos tendrá que recordar el resto noticias del día que ha habido algunas muy importantes pero hay que hablar de la selección española al hablamos de los partidos luego es lo que ha pasado hoy con Brasil lo que ha pasado con Alemania a los favoritos parece que han arrancado en tercera con una o dos o tres marchas menos aún Alemania bastante buena contra México bueno todo lo que está pasando yo creo que incluso hace que España salga todavía más reforzada después de ese desempate contra Portugal pero por empezar por el principio por por la selección española a alguien cree que de cara al partido contra Irán debería hacer algo en la portería Fernando Hierro por ese debate que dentro no tienen pero que están en la calle alguno cree de verdad que hay posibilidades de que haga algo Fernando Hierro voy más allá alguien cree que De Gea no está para ser titular en la selección ahora mismo hombre yo creo que viendo las imágenes que hemos visto hoy

Voz 0239 02:01 en Mediaset del entrenamiento es evidente que es evidente que todos están con De Gea dentro yo creo que salvo que

Voz 1375 02:11 haga haya una situación parecida contó Gallego otro

Voz 0239 02:13 día que pasó en la Eurocopa del año dos mil que creo que no va a ser el caso que Hierro mire a De Gea en el desayuno a la cara hay De Gea no aparte los ojos del plato pues yo creo que no hay motivo a mi me parece que la reacción del grupo capitaneado por Sergio Ramos ha sido espectacular que la redacción del entrenador en caliente en frío también ha sido espectacular que hoy hemos visto que Reina no ha entrenado tiene problemas cervicales me imagino que tampoco estará al cien por cien porque aunque hay gente que piensa que hay que pasar el segundo portero yo estoy convencido de que si pasa algo el segundo portero Reina y creo que no hay motivo para tocar la portería de momento si jugamos contra Irán el próximo miércoles y se ve que De Gea está nervioso no puede con ello quieren imponer en el peor de los casos de que lo meter con perdón una cagada similar a la del partido contra Portugal yo creo que es el portero titular de Fernando Hierro de los compañeros desde aquí hasta que lleguemos en el Mundial bueno los que estáis ahí convenció a todos no

Voz 1201 03:07 apareció de tal comienza bien porque la realidad no venta de Romero que ha dejado todos el acuerdo opinar de cuál es el ambiente pero

Voz 0919 03:15 yo creo que hay algo evidente y es que hay ha habido un problema ha habido un problema de confianza que ha habido un problema de seguridad en el portero que el seleccionador es el que tiene que ver si sí sí el portero está bien Si anímicamente está seguro si si tiene confianza o tiene dudas a mí lo que me transmitió el otro día De Gea lo que me transmitieron sus declaraciones después de partido con vosotros en la zona mixta fue inseguridad cuando un futbolista va la zona mixta repite tres veces el entrenador confía en mí el entrenador confía en mí el entrenador confía a mí es que se quiere dar asimismo confianza porque cuando el entrenador confía en ti muchos no hace falta que llegue si lo diga delante todos los micrófonos y los gestos que vi después de partido se Sergio Ramos yéndose a la portería abrazándose diciendo lo cual ha habido evidentemente él estaba estaba haciendo el trabajo al capitán pero a la vez estaba señalando cuál era debilidad vamos a ver cómo está DGA vamos a ver cómo cómo afronta la situación que es una situación difícil porque lleva dos partidos con con errores muy graves

Voz 1114 04:19 es

Voz 0919 04:20 si el siguiente partido para España es fundamental evidentemente no jugamos una primera potencia mundial pero lo van a llegar a portería va a haber balones colgados vamos a ver con qué confianza sale vamos a ver qué seguridad tiene si hay dudas pues tendremos un problema muy mucho más grave

Voz 1501 04:36 a mí es que no me está oyendo saludado que me di cuenta está

Voz 1375 04:39 no está por ahí Iturralde González por ahí la mano ásperas tranquilo de un gremio muy

Voz 1 04:52 esto lo efecto hablaría

Voz 1375 04:55 a punto Iturralde especiales aunque y todos son muy exactamente la pregunta que se haga a todos incluido a Iturralde que luego hablaremos del bar de lo que está haciendo el bar en este inicio de bueno está Camacho con el bar que vamos va va a tirar por la ventana no no lo eh no lo ve claro ni ni a la de tres

Voz 1 05:09 pero Camacho el Barça lo ven claro lo que es el barco nube oye os pregunto a todos no tenéis la Asensio

Voz 1375 05:17 que es la que yo tengo de que aunque no hay debate para Fernando Hierro ni para el grupo está claro que deje el titular no tenéis la impresión de que De Gea está a otro error de ser suplente si es que no tiene claro es que yo no me tiene recambio ahora mismo es que creo que no tiene recambio creo que un fallo en el amistoso vale no pasa nada un fallo contra Portugal no pasa nada si falla en otro partido

Voz 1201 05:37 o blanco o no hay nada

Voz 1375 05:40 sí es el portero titularísimo discutible no tiene recambio detuviera recambio pero no tiene un recambio sea que han venido Pepe Reina y Kepa Arrizabalaga

Voz 1501 05:48 cómo pueden hay que para tienen muy buen nivel le no estamos sala estamos gente Gea seguramente top tres mundial pero dos o lo que quieras pero pero me Reina Hay que para no son más

Voz 1375 05:57 no pero es verdad buen marido y captados ahora mismo es verdad

Voz 1576 06:02 lo que dice Antón Meana yo estoy muy de acuerdo yo creo que si fuera aquella época de Casillas y Valdés a la huelga no se dos dos porteros de ese nivel pues igual pues quizá hierro o el que estuviera de seleccionador sólo planteaba yo creo que ella lo va a poner creo que además lo debe poner pero pero hay una cosa clara hay no sé si es porque viene después de la era Casillas donde no se discutía el portero pero no sé quién lo dijiste otra noche yo estaba muy de acuerdo en casa yo de él De Gea de el del Manchester United yo nunca lo he terminado de ver la selección no le recuerdo

Voz 1375 06:36 los partidos dos partidos seguidos

Voz 1576 06:38 Se imperiales con la selección española yo creo que según ha ido cometiendo algún error más se ha ido convirtiendo en un portero que no que no tiene seguridad creo que la va a tener porque creo que tiene calidad lo ha demostrado siempre lo demostró en el United siendo el mejor jugador de la plantilla a las últimas temporadas pero creo sinceramente que le falta la confianza y desde luego si le quitas no la vas a ganar la va a tener que ganar

Voz 1375 07:02 pero cuando hola compartidos pero es verdad que si tú

Voz 1576 07:04 era un portero que le apretara de verdad igual el seleccionador lo podía plano

Voz 1501 07:08 siempre hay veces que no

Voz 1375 07:10 dejé el titular yo yo digo con el fallo para

Voz 1501 07:13 sí siempre que te aprieten eh que que si con el con el falló incluso te pueden cambiar pero ya porque porque serían mucho seguidos yo sí que entiendo perfectamente que haya debate en la calle al margen del 11M Si de Twitter y de todas esas historias entiendo que haya gente en la calle porque el aficionado dice oye que me peligro con un gol que que puede ser clave en un Mundial que no hay tantos goles en un Mundial como para que te metan uno no y que sean por un fallo tuyo yo lo entiendo perfectamente pero entiendo me más todavía que Hierro de confianza porque porque dentro de que yo no estoy tan de acuerdo con Antón en que no tengas ningún suplente yo yo sí que creo que tienen nivel para para poder salir a a defender la Vuelta a España creo que es verdad que De Gea es muy muy superior seguramente repito que creo que es uno de los mejores porque lo del mundo pero oye si falla si estás sin confianza yo entiendo el debate en la calle y entiendo que sí podría estar aún no sé si aún no pero a pocos fallos desde luego de porque aquellos que lleva a veintitrés a tres porteros para eso

Voz 0985 08:05 yo no me lo puedo ni imaginar sólo de pensar que este año

Voz 1375 08:08 de Jordi

Voz 0985 08:09 a esta película de terror osea ya que España obligada a cesar a su entrenador ahora Si ahora sólo de imaginarme que además tuvieran que apartar del once inicial al portero titular en estos últimos años en lo que es el punto más delicado el sistema defensivo me parece que tantas facilidades al adversario sería para lanzar cohetes

Voz 1 08:34 sólo una cosa para el debate está

Voz 1114 08:37 acción de la lista de veintitrés hay tres porteros porque De Gea es indiscutible no bien Iker Casillas porque no fue un buen suplente en la Eurocopa de Francia viene un portero un segundo portero teórico segundo portero que ya fue suplente de Casillas durante muchos años que es Pepe Reina viene siempre un portero joven en este caso Kepa no bien Asenjo innoven otros porteros que podrían estar ahí es evidente que De Gea es el puerto de titular para en este caso

Voz 1296 09:06 ha jugado una mala pasada tiene el completado le han lleva la relaja que tuvo por ejemplo una selección al dejar el United

Voz 1114 09:16 debe ser Casillas pero tranquilos en en el Mundial de Sudáfrica eso es lo que tenía Valdés detrás

Voz 2 09:21 qué hay más ruido fuera que dentro Hierro lo tiene claro que va a ser su portero De Gea pero dicho esto a mí me parecen excesivos los gestos de apoyo a De Gea y me explico termina el partido acerca ramos de apoya y poco después ha publicado un tuit de apoyo a De Gea hoy aproveche el primer entrenamiento abierto con cámaras para escenificar de nuevo un apoyo a De Gea todo esto me hace pensar que igual el grupo no ve

Voz 1375 09:50 esta debilidad exacto no ve mentalmente fue

Voz 2 09:53 este a a De Gea no y eso a mí me preocupa porque más allá del fallo yo lo que no deje al otro día es una cierta inseguridad no durante todo el partido no transmitía seguridad no entonces a mí todas estas muestras de apoyo y tal que me parecen fenomenales además me parece bien lo que demuestra es que a lo mejor el grupo nota esa debilidad sea en un torneo tan corto como es un Mundial necesitamos un portero mentalmente fuerte yo creo que no va a llegar ese tercer fallo Dios quiera que no lo llegue pero si llega sinceramente Hierro tendría un problema en la en la portería España si es que realmente De Gea transmite esa inseguridad que que podemos percibir

Voz 1424 10:30 es que el problema no está en las manos el problema de De Gea está en la mente ese es el gran problema que tiene ahora mismo dejé ahí eso en un portero indiscutible de los porteros cometen errores todos pero en la capacidad que tienen para levantarse es cuando demuestra su fortaleza Casillas cometido errores evidentemente pero lucho

Voz 1375 10:46 a contra esa sombra de Casillas contra lo que es

Voz 1424 10:49 lo que representa Casillas es muy difícil para cualquier porte

Voz 1375 10:53 es obvio que aquí con vida

Voz 1424 10:54 en dos almas el portero Unai te no tiene nada que ver con el portero de España es el mismo portero es De Gea pero el rendimiento que ha dado en un hábitat cuatro de los cinco últimos años ha sido elegido el mejor jugador por la afición y aquí no hemos visto el De Gea Unai Teotino creéis perdona Marcos que de puede afectar también mentalmente todo eso que él en el micrófono de Meana el otro día soltó

Voz 1375 11:15 me parece que lo llevó a Guardado no solamente el tema de que fallado en el en el gol que metió cristianos sino que sale la rueda se dice la prensa española lleva tiempo sin tratarme bien por el tema deportivo y por el tema antideportivo LB como que no está cedido no como que tiene algo en contra de que le ha dolido mucho y y pidió públicamente que se disculpe el presidente del Gobierno Pedro Sánchez no le dio la mano cuando estaba en la Rozas entonces igual son demasiadas cosas que ahora mismo

Voz 0239 11:37 yo creo que en lo deportivo en lo deportivo David De Gea tiene un entorno que le haría mucho bien transmitiendo le calma Hinault intranquilidad y a mi me parece que el entorno de el entorno de próximo de David De Gea a veces no le hacen muy bien al portero repito transmitiendo le intranquilidad Hinault calma dejé

Voz 1375 11:57 se tiene que quitar la losa de que nosotros hemos tenido el mejor

Voz 0239 12:00 portero del mundo

Voz 0514 12:02 que es Iker Casillas De Gea

Voz 0239 12:04 en la comparación con Iker Casillas cuando termine la carrera de De Gea veremos a ver si tiene como si tiene comparación pero ahora mismo por mucho repito que su entorno quiera hacer culpable a la prensa de esa comparación ahora mismo De Gea tiene que tener claro que en la comparación con Casillas pierde porque De Gea ha sido en la Premier por cierto una liga de resúmenes de televisión un nivel muy importante pero lo que ha hecho De Gea como portero titular que para mí es indiscutible porque lo es para Fernando Hierro era para Lopetegui ahora mismo de España lo que ha hecho De Gea desde que le conocemos titularidad en España es no parar una en Francia cuando digo unas una anemia no parar una en Francia tuvo un fallo en la primera fase que no condenó al segundo al segundo puesto hacer una fase de clasificación como toda España aceptable con dos partidos importantes Italia de ida a Italia de vuelta irse presentará el mundial y la primera la falla entonces De Gea

Voz 1201 12:54 tienen que muy bien

Voz 0239 12:55 no pero momento Pablo De Gea tiene que centrarse en lo deportivo que es un portero muy bueno pero empezar a evitar ya las comparaciones de es que esta prensa le daba mucha bola Casillas la prensa les daba mucha bola Casillas porque Casillas se presentaban este tipo de torneos nos hacía campeones

Voz 1201 13:11 por eso está claro pero aquí está

Voz 1670 13:13 otra vez hablando a Casillas dejaron al chaval que juegue tres partidos

Voz 1201 13:18 crees que marbellí voy a Sudáfrica Pablo gracias a Sudáfrica no se hablaba de Víctor Valdés que eso va en la portería

Voz 1670 13:26 qué completamente sí sí tiene que aprender

Voz 0239 13:28 bastante es más que ante Pablo bastantes que ha metido en la primera bastante G ha metido en la primera que la han tirado a puerta ha metido un Cagancho bastante gordo todos estamos reconociendo que es el portero titular indiscutible de España si el que se tiene que meter en la cama que es el portero titular indiscutible suave sepa

Voz 1576 13:46 sobre todo Pablo que no ha debutado en este Mundial eh que este Mundial B

Voz 3 13:49 claro que ha jugado toda fase de clasificación que jugó un huracán

Voz 1576 13:51 va una Eurocopa como tampoco estuvo fino yo creo que ahora ahora el problema lo tiene él no sé si por lo por lo que decían de Romero de de temas externos a lo deportivo o por lo deportivo pero yo creo que al final el problema el que lo ha encapsulado oí el el que se lo ha quedado dentro ha sido él

Voz 1670 14:09 pero que no está que si si es una evidencia que no estamos viendo al United al dejar el United si eso lo lo ve cualquiera no estamos viendo al gran portero de la selección por lo que sea porque sea un tema mental hacemos nos cargamos a desea de cuajo ya el resto de su carrera con la selección que es capaz de que que todavía no

Voz 1201 14:25 el partido de la Champions no pero si te sientes señores que caraza nadie sabe crítica cuando alguno pero Pablo piensan lo de las comparaciones que no David quién que lo proponer eso

Voz 0239 14:35 todo el mundo he dicho que Diageo es el portero titular indiscutible para las

Voz 1201 14:38 cien pero piensa porque no hay otro

Voz 1501 14:40 en las comparaciones que hacías Diego Costa tiene la sombra alagadísima de David Villa se dice sin ningún problema el sale marcado goles acabó y quiero decir

Voz 1670 14:48 no deben someter esos goles para que algunos dejen de tocar las narices también pero bueno

Voz 1296 14:52 sí Pérez ha sido el video constan ha salido a zona mixta decir que la prensa letra Tamara pero eso ir a De Gea que el otro día fallo el próximo partido que tres paradones y arregle el partido no que salga aquí que incorpora prensa de tratar pues pasa factura

Voz 1501 15:03 todos los días tiene bueno como todos en todas las profesiones que estamos expuestos a los que lo hemos eso lo lo previstas por un lado bueno nuestra manera de vivir in love el futbolista fundamentalmente porque todo el mundo opina de su trabajo pero no pasa absolutamente nada encima efectivamente estoy gordo mero reconoce perfectamente que es para mí uno de los mejores del mundo y además sin ninguna duda el mejor portero español sin ninguna duda el titular indiscutible que no pasa nada pero

Voz 1375 15:27 de Gea tiene ventaja de Gea tiene una ventaja enorme enorme y debería estar tranquilo por ello uno que no tiene un recambio que el que ponga portadas en la prensa mañana por la mañana y que no le quiere dudas al Grupo II que jugamos contra Irán y contra Marruecos si España tuviera un partido como el de Chile en Brasil y tuviera a un suplente de un nivel similar al cuyo abre un incendio dentro importante y el runrún sería mayor como pasó en el noventa y cuatro

Voz 1424 15:53 Ziarreta y Cañizares precisamente que empieza a Cañizares de portero porque la sanción de Zubizarreta lo hay un debate real y auténtico en el Mundial noventa y cuatro de Estados Unidos

Voz 1201 16:01 es verdad que bueno vamos a ver Marcos veinticuatro debate perdona que me hubiera puesto a Zubizarreta aunque aunque le faltara Umbral no no nos pero la presión de la prensa en aquel momento sobre premisas Coti como que no bueno que el caso es que sea este rango del debate de ayer en el poste

Voz 0919 16:19 pero titular no jugó el primer partido porque estaba sancionado aunque

Voz 1201 16:22 pero yo te digo que es la clave consiguiente por favor que no hay recambio

Voz 1375 16:28 en el dos mil Molina falló contra Noruega y luego sea muy bueno si ahora estuviera Victor Valdés suplente de Casillas no a lo mejor había más debate pero ahora mismo

Voz 1201 16:37 era de la selección

Voz 1670 16:40 si iba a decir Espe es uno de los motivos por los que Lopetegui decidió prescindir de Casillas porque sino ahora mismo la radio exactamente es nacional

Voz 1201 16:48 yo me he hablado De Gea no no no

Voz 0919 16:52 es que no no hace falta ni comparar con el pero lo que sí

Voz 4 16:54 Dani Pérez Minik está precisamente porque ahora a tratar

Voz 1375 16:58 me siento muy completo

Voz 0514 21:34 la reiteración también está recoge en el Reglamento como amonestación no la reiteración grupal sonoramente te reacción de jugador y hay un jugador de Suiza Cacho cinco faltas y no ha sido amonestado

Voz 1375 21:45 pues eso es lo que pasa con el barrio de Nilmar oye antes de ir al debate de Cristiano Messi

Voz 1114 21:50 nueve de la selección te está convenciendo como está utilizando el bar hasta ahora en este inicio de Mundial

Voz 0514 21:55 que iba a haber fallos está claro porque al final detrás del bar está la es es está la presencia humana igual hay presencia humana siempre fallos hay cosas por ejemplo que hemos visto hoy en que le llaman al árbitro para una jugada que él no ve en vez de expulsar amonestado es decir no es uno de los cuatro casos donde te llama Alvar para mí es un error bastante gordo luego ha habido una que han anulado también por un posible fuera de juego que luego se ha visto con el fuera de juego cuando les habían dicho a los asistentes que esas jugadas hay que dejar a continuar para que el bar entre y luego lo que sí está quedando claro es lo que ellos comete decir al final el que decide siempre es el árbitro Innova entrar nunca en jugadas de apreciación mantras siempre en errores groseros errores graves por lo que la polémica va a seguir existiendo porque

Voz 1375 22:40 hoy se ha quejado en la rueda de prensa de

Voz 0514 22:43 el penal de perdido el golpe de Estado alta pero como es un error groseros más en la en Carrusel hemos hecho una ronda de votaciones cuatro hemos dicho que era falta y no por lo que

Voz 1 22:54 ya lo he dicho que lo que ha dicho que la falta siempre claro

Voz 0985 22:57 no sé cuál es que hubiera falta en el partido

Voz 1375 22:59 sí contando que el único hombre me llama la atención e Iturralde como los jugadores de Brasil le decían al árbitro pero miraló en el videomarcador no

Voz 1296 23:06 Omar la petición del eso estadio

Voz 1375 23:10 con la pantalla la la imagen en el videomarcador y le decían al árbitro pero mira cómo puedo decir que no es falta de Miranda el árbitro dicho a falta Miranda y el ariete dicho que no a seguir Itu eso es no es

Voz 0514 23:19 marcador están repitiendo todas las imágenes hizo el árbitro decidido ya durante el partido que no lo ve como no es un error grosero entonces el bar no entra por eso digo que la polémica va a seguir existiendo el Barça lo bastar para errores

Voz 1375 23:31 sí pero digo no no

Voz 0514 23:34 pero esta interpretación es empujón es suficiente o no es suficiente no es un error grosero como por ejemplo el penalti de Griezmann porque en ejemplo el penalti de Nacho a Cristiano Ronaldo es de dice es de puede ser o no puede ser la falta de Diego Costa puede ser no puede ser no son errores groseros por lo tanto no entra al bar es decir la polémica va a seguir existiendo que el bar no es la panacea a ver si nos acostumbramos y que siempre va

Voz 1375 23:58 si el árbitro sí pero vosotros qué sensaciones eh

Voz 0985 24:01 sensación que te yo creo tengo unos la compartís es que en estos primeros días de Mundial de aplicación del bar son más los partidarios ahora del bar y menos los detractores Nos es la compartís esta impresión pero todos teníamos o vía aún sectores muy recalcitrantes de detractores de bar no yo creo que estos primeros días nos indican que este es el camino del futuro

Voz 1375 24:23 eso porque el penalti de Francia se lo pitaron Australia sino lo pitan a nosotros íbamos a ver este momento gracias a Manu sí sí estaba perdona Itu que te en tú puedes contestar estaba lloviendo el partido con Camacho

Voz 1114 24:34 ayer el de Perú Dinamarca cuando el

Voz 1375 24:37 penalti que al final segunda al árbitro pero pasan cuarenta o cincuenta segundos hispano francés

Voz 0514 24:42 segundos

Voz 1375 24:43 te iba a Camacho Nancy y ahora qué pasa así marca gol Dinamarca claro claro y junto juntos junto viendo el partido pero tardan muchísimo desde que estamos aquí pero Uber pero recibe el gordo de Camacho en voz alta

Voz 0514 24:58 el protocolo del penaltis el siguiente cuando hay una jugada de penalti not el hay que ver visionar esas jugadas irse las tienen que preparar al árbitro cuando hay una jugada del penalti claro como el de Griezmann no puedes parar el partido si el balón está en el área o cercan el área el partido sólo separará cuando ha salido el balón entonces ya separa hice viendo imágenes o cuando el balón está por el medio campo como el balón estaba por alrededor del área y el árbitro no puede parar porque porque están en el protocolo del uso del bar otra cosa es que hay que Cameron protocolos pero el protocolos claro en el penalti si se sigue jugando por el área no se puede para el partido el balón en el medio campo o el balón detenido

Voz 1375 25:35 a lo que pasa de ir a estar ahí

Voz 0514 25:38 desde el otro lado pues como ya no está detenido

Voz 1 25:41 tierras imágenes ya reiniciaron así revisa la siempre que estaba en sus redes

Voz 0514 25:44 ahora se ve que hay un penalti ese gol no se damos Baco

Voz 1 25:46 nos va a costar

Voz 1375 25:48 Nos va a costar cogerlo pero bueno que Dios reparta suerte para el barrio todos los arreglos antes de preguntarnos Cristiano y Messi el debate del nueve ya quedó cerrado en la selección española alien cree que oído aquí a muchos no hace mucho pero puede decir que el nueve de España era Rodrigo no hace diez días pues hoy ya ese tema se ha acabado yo sé quién ha dicho eso

Voz 1201 26:11 bueno vamos a ver qué va a jugar Rodrigo el primer el partido

Voz 0919 26:14 jugó Costa estuvo bien metido goles sacó a España sobre todo en el primer gol que ser ocurre con falta por cierto al bar

Voz 1375 26:22 yo tampoco tampoco fue

Voz 0919 26:24 tampoco su utilizó hubiera sido utilizado no había sido gol porque era una falta clarísima pero no sé qué pasará en el segundo yo creo que ahora con la actuación del otro día les ha cogido ventaja los dos pero no sé si va a jugar siempre de titular no lo creo

Voz 1375 26:40 yo no me barato ahora ya le tocaba ahora el delantero de España metió dos goles en un partido ya era hora quiero decir quién es quién

Voz 3 26:48 si hubiera hecho Rodrigo ha sido te digo ya ha sido el máximo en la estadística lo del otro día

Voz 1375 26:57 lo mejor que ha hecho Costa del siglo española en cualquiera de largo cuánto cuánto a jugar cuando los cuatro años que cuando las dos cuatro

Voz 1576 27:06 son muy muy bueno ha hecho muy buenos partidos con la selección española sinceramente me alegro mucho por él

Voz 3 27:13 en que en el pasado parten ante lo ha pasado muy joven

Voz 1576 27:17 todo lo digo así de claro porque imagino que RAE lo sabrá a la selección ha ido muchas veces incluso tocado que cualquier otro jugador habría quedado fuera él lo ha pasado muy mal él ha llegado mucha Alves

Voz 1375 27:29 eso al Cerro del Espino después de una convocatoria

Voz 1576 27:32 lección y lo ha pasado mal lo han tenido que levantar anímicamente y sólo sabe él por su carácter muchas veces así un poco gamberra que parece que no sufre pues lo ha pasado muy jodido lo ha pasado muy mal y me alegro sinceramente de que haya metido esos dos goles sí que por fin se reconoce que es la he hecho justicia porque ya no quién este sanedrín que podemos hacer es más o menos bromas pero se le ha dado mucho y muy injustamente

Voz 1114 27:55 hay una cosa que hizo Talavera el compromiso de Diego Costa te puede gustar más o menos salvo el partido frente a Italia que yo creo que tenía que haberse bueno haber rebajado un poquito las vacaciones en Lagarto su compromiso ha sido siempre formidable recordemos que lo firmó Vicente del Bosque entre comillas lo firmó con María José Claramunt y con Jorge Pérez firmando aquel papel e ir a un Mundial a tu país Brasil con la camiseta de España vigente

Voz 1375 28:21 en todo del mundo lesionados Javi

Voz 1114 28:25 yo me alegro y ayer ayer o antes de ayer salvo a España se yo me alegro especialmente partido

Voz 2 28:29 me consta que creo que es la medido demasiado no desde que decidió jugar con la selección yo creo que a Diego Costa será exigido como diez veces más que a cualquier otro delantero de nuestras

Voz 1375 28:39 posiblemente es la sensación que he tenido yo digo que Julio

Voz 1576 28:42 es decir que la selección española no ganaba y no jugaba bien por Diego Costa

Voz 1716 28:46 porque pocos Selene vías el exigía

Voz 2 28:49 pero es muchísimo más que a cualquier otro delantero no yo creo que el otro día efectivamente cerró el debate que yo creo también al igual que De Gea es más externo que interno yo creo que tanto Lopetegui como Hierro tienen claro que es un nueve para la manera de jugar España para lo que necesita España para ese Tabasco hablamos el otro día que necesita España en ataque su delantero es dio contra Irán

Voz 1375 29:12 jugar a Rodrigo llevamos bueno pero

Voz 1201 29:14 por la por la por la que te quiero decir de Marruecos por K

Voz 1 29:18 lo que sí

Voz 1296 29:21 ha ganado la plaza

Voz 1375 29:22 sí claro lo que se la ha ganado pero que que que por supuesto que ha ganado pero que como tienen características tan distintas los tres no me extraña que en algún partido todavía de la primera fase no jugar a Diego Costa titular y buscará otras características de aguas pasó Rodrigo aunque el nueve Diego Costa el titular está claro

Voz 1670 29:36 al final luego si alguien que puede llamar Cardona

Voz 21 29:39 el partido igual contra Marruecos cambia de nueve

Voz 2 29:44 yo creo que va a tener en cuenta una cosa necesitamos goles pero muchos goles y se va a decidir ser primeros segundos por los goles posiblemente entonces cuantos más marquemos mejor ideó Costa está en racha

Voz 1375 29:57 a mí me ha dicho hoy me ha dicho oye te doy la palabra para el viento y me ha dicho alguien cuidado con el segundo puesto porque lo lógico es que España gane los dos partidos Irán y Marruecos lo lógico es que Portugal Gales los dos partidos Marruecos a Irán y que ellos teniendo a Cristiano pueden marcar más goles que nosotros en los dos partidos en tonos mandaría aun ganando los dos al segundo puesto el grupo Pablo Pinto

Voz 1670 30:16 bueno al final con el tema Diego Costa se ha demostrado que debería ser una lección para algunos con los buenos hay que tener paciencia Si con Diego Costa ha habido paciencia en la que la Lopetegui ahora

Voz 1201 30:26 el castellano Ronaldo cada día grabamos a Cristiano

Voz 0514 30:30 va

Voz 1201 30:32 hola soy una persona tira como estaban esperando para persona acomodando el recado como lo de deje

Voz 0239 30:39 teatral con pero es que tiene la cara de venir al mundo

Voz 1375 30:42 tengo que tener un que se histórico

Voz 1201 30:45 en la cocaína que yo no voy a Cristiano empieza a largo años de otra manera hablo Pablo Pablo

Voz 1670 30:54 que a lo mejor hay que dejar Javi De Gea tres partidos por lo menos que es que os lo queréis cobrar ya

Voz 0239 30:58 este es el argumento de otra manera no no como hablando en tercera persona nadie oye a lo mejor todos nos equivocamos no teniendo paciencia con lo bueno te lo compro pero si empiezas el argumento diciendo esto demuestra algunos esto demuestra que hay que tener paciencia lo bueno llevas desde que empezó la temporada rajado a Cristiano Ronaldo los dos cortocircuito

Voz 1 31:17 teniendo conmigo contigo les ha faltado Iturralde tiene razón Pablo algo que añadir al debate de Costa que hay que darle tiempo no

Voz 1670 31:31 que no hace que el tiempo será dado Lopetegui y al final está demostrando lo que tengamos un poquito de paciencia con De Gea el otro día me decía Gallego una frase en el que dijo en su día Otto von Bismarck los españoles son los más fuertes del mundo llevan años intentando destruirse a sí mismos y en vivos pues bueno vamos a tomar un poquito de paciencia

Voz 1375 31:49 mía en lo que tiene que citar para defender a Diego Costa llamó porque lo tenía claro

Voz 1201 31:55 la ruta Otto von Bismarck de verdad que en El Larguero

Voz 1375 31:58 según lo digo por la noche que se hubiera puesto a Iago Aspas metiendo goles porque cuando le ponen los mete

Voz 5 32:04 vale pero

Voz 1576 32:07 Antón sabemos sabe Juan la diferencia Antón que en cuanto salió del campo a Diego Costa vete la selección española un poco para atrás o no sé qué voy

Voz 1375 32:16 algo a lo que voy a lo que voy es que

Voz 1576 32:18 sí evidentemente a los delanteros por los goles y el otro día a Diego le descarga mucho los dos goles pero es que creo que futbolísticamente además le dio mucho a la selección española se vio cuando se retiró que el equipo se hizo mucho más pequeño hizo cuando Portugal los últimos minutos además de la falta tuvo alguna ocasión más yo creo que es muy importante para esta selección española

Voz 0919 32:39 bueno en el fondo Mario una cosa es que yo vengo aquí a dar mis opiniones sobre lo que veo no vengo a defender a ningún futbolista

Voz 1 32:48 como todo a alguien

Voz 0919 32:50 sé que hay gente que parece que sólo viene a defender a un futbolista o a dos aquí un morbo el digo no me gusta esta ya está

Voz 1 33:00 que estáis haciendo todo no Gallego o como cuál es el problema Antón

Voz 1375 33:05 no no que va no iba iba a alguien alguien sea alguien me pongo con las cosas justas ya ha metido más goles que yo no soy justo detrás estas estáis en la selección debates que la selección española dentro del buen tono general a mí ha habido pocos equipos que vayan gusta gustado más que la selección los ratos que jugó bien contra Portugal ya les gustaría a los demás tener los debates que tenemos nosotros el de De Gea y Diego Costa en un equipo que en general jugó bastante bien el otro día contra Portugal donde sí que tienen debates en Argentina

Voz 1114 33:40 y lo comparan irremediablemente con Portugal Messi y Cristiano penalti que marca Cristiano penalti que falla Messi

Voz 1375 33:48 falta al final del partido que mete Cristiano falta al final del partido que falla Messi y hoy ha dicho Evra jugador francés es que en este tipo de partidos en este tipo de rondas finales de Mundiales de fases de clasificación cuando llegan los días importantes lo maneja mucho mejor Cristiano que Messi siente menos la presión Cristiano que Messi estoy de acuerdo con ello probablemente porque yo creo que el gran secreto

Voz 1501 34:11 ahora hay que me parece que físicamente técnicamente su juego

Voz 1375 34:14 en la veterana actriz mes pues pues pruebas

Voz 1501 34:17 durante ese Piqué sin impresionantes es es tremendo ocular pero verdad que la gran fuerza de Cristiano Ronaldo en la mentalidad tiene una mentalidad de hierro hace poco en la en el Open Media Day a las televisiones con con derechos esa entrevista dijo que su punto fuerte era la mentalidad a la mente arte y esa sí esto como un tono tan corto tanta presión con tanto foco que paraliza todo que todo el mundo te está mirando pues hay veces que sobre todo cuando tienes un país detrás eh que que en el caso de Cristiano es un país que le adora y le le le idolatra y en el caso de Messi le examina cada día y al final eso quieras que no te te te puede la presión se ha frustrado el otro día me sigo en cada acción que intentaba fundamentalmente por el centro sólo sin donde lo vieron rápido lo cerraron ahí todas las vías de pase a Cristiano y logros que sabe perfectamente que tiene un país a sus pies y cuando lo representas que no tienen ningún

Voz 1375 35:05 bueno sí pero digo una cosa no nos extraña que Messi

Voz 1 35:07 estoy frustrado con el equipo que tiene en Argentina si tú mira se teme dar Fontaine Portugal Brasil setenta oye Mario si tú miras el tema de Argentina tras con Islandia ya se quieren cargar al portero

Voz 0985 35:21 ya si quieren cargar al mercado lateral ya se quieren cargar a Di María quieren sacar a cuatro tíos por lo menos del once

Voz 1375 35:26 sí sí sí votó hoy he visto Argentina

Voz 0985 35:28 yo hoy he visto empatar ahora sí el crees que te hará el mismo once probablemente sí hemos jugado perder alemán le mantendrá el mismo once creo que se hizo otro tanto que a los argentinos también se lo hagan mirar un poco porque realmente al ambiente es un tanto enloquece hacedor insisto por empatar era un partido contra Islandia que es grave que es grave como es grave perder también Alemania o empatar Brasil en Alemania ya están proponiendo para al once inicial una auténtica revolución por lo tanto Messi no encuentran Argentina el entorno que encuentran en el Barcelona y que le hace partícipe y protagonista del juego

Voz 1 36:04 digo lo de la pensión que llegan perdona o no decía que es un poco ventajista porque en la Eurocopa de Francia que acabarán Portugal con Cristiano

Voz 1296 36:12 primer partido Portugal empata contra Islandia primer partido en que Portugal tiene un penalti a favor que ante Hungría en la tercera jornada hoguera lo falla Cristiano decir que al final promete a yo creo que va por momentos no no no creo que ni a Cristiano ni a Messi les afecte más o menos la presión la de ayer de Messi fue un penalti mal tirado que luego el el chico mostró esa rabia en esa última falta de Irán del balón por porque sabe que se expone a unas críticas que seguramente cristianos Giraud falla un penalti no no tendría pero me da que es una cuestión de de momentos no creo que precisamente ni a Messi ni Cristiano les pueda afectar para nada la presión

Voz 0239 36:44 yo lo que creo que nadie llega a ser algunos de lo mejor futbolista de la historia mejor sin una mentalidad de hierro no me parece que que Leo Messi en un torneo corto en un torneo largo se vea afectado por la presión mi duda escuchando los colegas argentinos

Voz 1375 37:00 por cierto si nos comparamos con lo jornadas argentino somos monja una madre versión tenemos debates allí como verdad

Voz 0239 37:05 sí pero bueno mi duda no de Messi no es futbolística mi duda es que evidentemente el como dice Jordi Martí lo que tiene Argentina no dudes si Messi tiene algo que ver en lo que tiene Argentina porque si Messi sostiene a Mascherano en el equipo titular a Biblia en el equipo titular si tiene algo que ver de manera directa o indirecta en ese tipo de decisiones yo creo que Messi está haciendo un flaco favor porque Argentina es una banda argentina luego puede competir tiene al mejor futbolista del mundo puedes meterte una falta puede llegar al final porque llegó el catorce y hacerte Wayne se llevan el Mundial pero yo creo que la responsabilidad de meses habló por tocar lo que escuche no no conozco la información pero sí Messi tiene algo que ver en la decisión de en qué se ha acompañado para venir hasta aquí yo creo que se ha equivocado gravemente

Voz 0985 37:51 me temo orales todo Antonio conviene quienes no hay más leyenda puede ser que haya más leyenda no se lo digo

Voz 1375 37:56 pero eso es una leyenda Jordi pero es una leyenda muy

Voz 0239 37:59 extendida entre todo o casi todo los compañeros eran tiros

Voz 0985 38:02 creo que además pues en dice a veces lo hacemos un poco más grandes de lo que debe ser que si él mete mete a este posiblemente él hará lo que tenga que hacer pero de aquí a decir que confecciona el once de Argentina como coloca entrenadores y jugadores en el Barça insisto eh creo que la leyenda es un poco más grande de lo que es la realidad

Voz 1 38:19 es que yo no era apto para julio habló de la autodestrucción de los españoles porque nadie

Voz 2 38:25 es tiempo de analizar de los argentinos porque no he visto una cosa igual en mi vida y la autodestrucción de los argentinos es que increíbles a las críticas que está recibiendo Messi en Argentina son para que secuestrado n de hecho lo hizo en su momento de mantenerse en la son políticas son insultos muchos insultos y críticas a es que tiene que aguantar el peso del equipo

Voz 1375 38:47 dijo el Times el peso del país

Voz 2 38:49 eh que se vive el fútbol como decía yo esta tarde de una manera di

Voz 0239 38:52 tintas eso es increíble que a veces

Voz 2 38:55 se le esté criticando insultando como se está haciendo en Argentina es para qué

Voz 1375 38:59 de hecho de hecho hoy lees la prensa argentina lees la prensa portuguesa hizo Jover Argentina pasmado Portugal ha ganado pero es que tienen un punto cada uno es que la verdad que Argentina tiene un punto que ha empatado otro rivales que también ha empatado como lo mejor no sé por qué porque los rivales no está claro que no lo que parece que ha perdido el partido ya empatado es verdad que se Islandia y parece que Portugal ha ganado ir a España

Voz 1501 39:26 iniciativa se pone por delante le remontan termina

Voz 1375 39:29 espantando se las sensaciones de Portugal son muy buenas e con España unos rivales pero Islandia eliminó a Portugal en la Eurocopa no

Voz 1501 39:35 sí sí sí sí sí porque si no lo dudo pero que sí pero una cosa yo llovía el partido como todos que completó Islandia

Voz 1375 39:42 claro que tiene muchos fallos graves técnicos de técnicas

Voz 1501 39:45 que es es evidente de disciplina táctica fortaleza física son son una roca se sea que no es un equipo fácil meterle mano oye pero evidentemente si sale lo hemos

Voz 1576 39:54 pero pero de todas formas Mario decías tú que Portugal no se setenta seguramente no pero es que un jugador como William Carvalho como Bruno Fernandes es que

Voz 3 40:02 por lo menos Portugal cuando tiene ganarlo silba cuando tiene Bernardo Silva efectivamente cuando tienes algo de balón llevo algo pies algo de fútbol ya bueno pero Argentina arriba en los exportero como y me voy con el codo con Messi no para Boix que tiene algo de fútbol de quién la pelota con algún criterio

Voz 1576 40:19 no es que le vas a pedir a Di María m sí sí pero ella no es Messi falló el penalti perfecto pero es que lo poco que hizo Argentina era cuando

Voz 1375 40:27 cogía la pelota Messi volvió a pedir por ahí voy yo tal

Voz 1670 40:30 más que Argentina depende de Messi ya están situaciones ridículas y lleva el balón Messi delante de cinco tiene un tío solo a la derecha no sé nada porque porque sabe que dependen del y a lo mejor la situación al revés lleva al tío el balón a Messi que está con cinco alrededor a Messi en vez de seguir él es que al final es un equipo que sea viciado entorno a Messi hasta hasta puntos que a veces padecen ridículo

Voz 1375 40:50 oye Cristiano pueden llegados a este punto Portugal

Voz 1296 40:53 Messi si gana el Mundial a pesar de Argentina

Voz 1375 40:56 si llegados a este punto yo creo que el Madrid no va a cambiar llegados a este punto imaginaros que Cristiano sigue por esta senda pero ante el Mundial yo creo que el Madrid goles no les van a salir más caro al Madrid yo creo que el Madrid no se va a mover de su posición creo pero creéis que Cristiano sí que va usar esto para decidir su puesto si sigue usted sin querer darme el dinero que les estoy pidiendo Shen reconocer que soy el mejor del mundo contexto de hecho en el Mundial de Cristiano siga por este camino puede cambiar era algo la relación Real Madrid Cristiano Ronaldo para bien o para mal que no llame en Madrid ahora

Voz 2 41:26 es que deje pasaron yo creo que lo que sucede

Voz 1375 41:29 pues peor o mejor ahora

Voz 1501 41:31 no el Madrid está firme en su decisión de no mover esta información de no mover un centímetro de donde estaba Cristiano Ronaldo sigue convencido de marcharse sigue sin haber una oferta por delante y el entorno ya no se lleva las manos a la cabeza de pensar que no van a ser capaces entre el entorno me a sus representantes todas son gente de representación y el entorno del Real Madrid José Ángel Sánchez Pérez etcétera que no van a la cabeza por pensar que no me ha llegado a un acuerdo estoy opinión yo creo que al final

Voz 1114 41:57 esta solución a esta esta situación se termina solución

Voz 1501 42:00 no lo creo de verdad pero si preguntas ha visto

Voz 1375 42:03 no fuera más si si no se mueve ni un centímetro yo saco

Voz 0985 42:08 la apuesta que yo creo que sí Marcos a tu respuesta

Voz 1375 42:10 a tu pregunta de si se va a solucionar pagando la respuesta es sí pero nunca pagando lo que él quisiera cobrar Ben Said tendrá que medir cristianos y nueva renueva seguro claro me vais a ver lo que va a costar un hombre claro que va a costar porque lo vale porque eso lo hagan

Voz 1114 42:25 eh

Voz 1375 42:25 nosotros estamos ahora viene algo ahora Si viene alguien con ciento cincuenta millones que hacer Madrid que yo no sé lo qué equipo

Voz 1114 42:31 el problema de Cristiano donde va ser que donde van a jugar contra el Troya es el caos

Voz 1576 42:35 pues porque lo va a jugar en el Madrid