El Larguero (2ª parte / 17/06/2018): Las dudas de Gea, los goles de Diego Costa y el resto de noticias del día

Voz 1 00:08 han pasado más cosas en este domingo además de

Voz 1375 00:10 el Mundial de Rusia hayan seguido hasta Yago de Vega por aquí para contaros todo lo que no es mundial pero antes eh un repaso con Bruno Alemany con Pedro Morata con Flaqué de lo que han sido los otros partidos del día por ejemplo el empate a uno de Brasil contra Suiza que nos contaba aquí en el que hoy una mujer ha hecho historia se llama Isabel y Morais trabaja para foses Poor's tiene veinte años se ha convertido en la primera mujer la primera veinte añitos eh que narra un búnker narra un gol de Brasil en un Mundial lo narraba así el gol de Coutinho veinte añitos sois o escucharla

Voz 3 00:42 tengo una izquierda Paul incluso pinta de sus pitidos Souto

Voz 5 01:01 de Benito siendo

Voz 3 01:09 hora eco de Mori Burkina vasca tus desde Moha pito I Teo club Cawley latín clásico para así Leira una imagen Brickell hindú pudren si fuese construyendo lavado sobrero donde Schiff atracó Chelu

Voz 7 01:24 tras esta mujer repito ha hecho historia e al ser la primera que narra un gol de Brasil en una fase final de la Copa del Mundo no llega al nivel de Romero pero bueno supera Romero que años que os vais os ha incluido a rodar este espectacular y aparte te voy a decir vamos a muchos más guapa que yo no tengo ninguna duda Pedro Morata o la Pedro qué tal

Voz 1716 01:48 hola qué tal buenas noches pues ya hemos contado que Brasil será pegado contra Suiza porque ha estado es este

Voz 1375 01:53 cuando hay todo lo que ha querido y más y cuando ha querido reaccionar ya no lo ha dado tiempo de remontar la suiza que ha merecido al final ese empate a uno y Alemania así que se ha pegado bien contra México vaya primera parte de Méjico cero uno no ha podido remontar el campeón del mundo vigente campeón

Voz 1716 02:07 sí yo creo que esto no se lo esperaba ni México ni alemán en ninguna de las dos cosas que ha sucedido ninguno ni una la selección y la otras esperaban lo que finalmente ha sucedido la primera parte ha sido totalmente para la selección de de México se ha visto sorprendida Alemania que no le funcionaban ni las bandas solamente química en lateral derecho era la baza ofensiva de Alemania ni tampoco funcionaban y Drac leer ni por ninguna de las dos bandas in no la doble k no manda la tampoco fútbol hacia arriba ni micros ni ni Khedira a la selección de de México bien armada atrás y sobre todo muy vertiginosa arriba en la primera parte la vuelto loca a Alemania le ha creado con un montón de problemas en el XXXV ha logrado en uno de las de las contras Lozano Irving Lozano el Chucky Lozano ha logrado hacer el el uno cero a partir de ahí hemos llegado prácticamente al al descanso solamente con un susto fuerte para la selección de México un balón que ha enviado al al palo Toni Kroos y luego en la segunda parte Alemania ha tratado de hacer lo que esperábamos que hiciera en la primera Alemania se ha convertido en un bombardeo constante de ataques sobre la selección mexicana que ha dejado ya a la contra totalmente a la selección de México todavía no ha podido dar algún susto más México en una en una contra que hizo fenomenal el Chicharito Hernández en otro pase que se le quedó demasiado lejano a a Lozano al final Alemania cuando a pido no ha podido ir mano México muere te puedo decir tres datos que ha roto hoy la selección de de México no había ganado nunca México a Alemania fíjate en los últimos siete mundiales siempre había empezado ganando a Alemania su primer partido no perdía un partido Alemania ojo eh des de la Eurocopa de dos mil dieciséis en semifinales no había perdido un partido Alemania y hoy le ha hecho besar la lona México

Voz 1375 03:52 con Italia fue no en la semifinal de dos mil dieciséis Eurocopa creo que fue en la Eurocopa se creo que fue Italia que eliminó a Alemania en la final con nosotros

Voz 1716 04:02 yo creo que fui Francia e Italia Francia yo creo que fue Francia me suena que les diese la final en Francia Portugal si me suena que Francia fue el dieciséis estamos hablando

Voz 7 04:12 si se le elimina Francia bueno sí mano Francia de esta estaría muy tarde voy pues esto es lo que tú

Voz 0301 04:23 ahora no había hablado en El Larguero pido permiso para decir buenas noches ya corta es noches

Voz 7 04:29 pero además este es tu momento uno eso sí tanto Educación ha sonado un palo al director del Larguero me queda no parece un palo a vosotros

Voz 1716 04:43 yo no lo habéis dado

Voz 7 04:44 pero no vive directo oye que te ha parecido a Alemania a mí me ha gustado me gusta México porque fíjate lo que tiene Méjico

Voz 1375 04:56 a Chicharito Vela guardado bueno tampoco tengo un equipazo pero le ha pintado la cara a Alemania sobre todo la primera parte Bruno por favor

Voz 8 05:05 no el planteamiento estoy encantado en el primer tiempo a creo que ha estado muy bien la selección de de México además cambiando un poquito el estilo habitual México es una selección que toca más tranquilamente y en el primer tiempo ha sido muy vertical creo que ha sabido es buscarle las cosquillas a la selección de de Alemania

Voz 0301 05:20 segundo tiempo ha sabido sufrir no no vamos a decir casi un partidazo en el segundo tiempo porque cuando Cross ha tomado el mando en en la segunda parte ha sufrido mucho Méjico pero ha sabido sufrir también creo que que es muy meritorio la la victoria de hecho una de las mejores selecciones que esta hasta ahora sí de esa primera parte de la selección mexicana

Voz 1375 05:37 me ha encantado que lo que más te ha gustado hasta ahora México Croacia

Voz 0301 05:40 qué tal si la la primera parte de de México curado no partido correcto bueno haber Nigeria tienen nivel que que tienen no no nos vamos a llevar las manos a la cabeza por un dos a cero de la selección decoración de ante Nigeria pero estuvo en ciertos momentos a a buen nivel la selección croata si hablamos de juego de nivel de juego la selección española en muchos momentos estuvo a gran nivel lo mejor de la selección de de Portugal de las favoritas para mí es la que mejor nivel de juego ha mostrado hasta ahora

Voz 1375 06:09 ojo al Croacia Argentina del jueves eh al día siguiente de nuestro España Irán juega Argentina contra Croacia cuidaba ahí para Argentina e Alemania Suecia

Voz 1716 06:20 el Alemania Suecia sí sí sí el sábado a las ocho de la tarde

Voz 1375 06:23 el sábado y el otro partido del día Bruno Serbia le ha ganado uno cero a Costa Rica lo ha parado todo Keylor

Voz 9 06:28 no es el tiro de Kolarov

Voz 0301 06:31 sí ha sido un auténtico golazo de falta de de claro del futbolista de de la Roma ha ha funcionado bastante bien la delantera con mi Beach con mil cinco y Xavi chupando de de segundo punta la verdad es que Costa Rica no es la de dos mil catorce y bueno sobre todo el futbolista de la Lazio antes está empezando a hablar de ofertas del Manchester United de más de cien millones de euros y demás no ha tenido una actuación completa durante todo el partido pero sí que es verdad que no ha dejado jugadas una asistencia por ejemplo que le ha dado a mí tuits que luego ha fallado el delantero de del Fulham y muy muy interesante bueno al final victoria por cero uno de de Serbia en bueno puntos muy importantes porque con el empate en el otro partido el final a Serbia les le pone bastante no es decir fácil pero

Voz 1716 07:13 ha sido un camino un poquito más y al final vamos a tener que hacer mano un debate de este Mundial de la de la rebelión de los modestos de cuál es el modesto que más nos está gustando no de los favoritos que manos están gustando sí sí sí

Voz 1375 07:25 pues seguro que lo haremos al paso que va de momento Serbia tres puntos en ese grupo un punto para Brasil un punto para Suiza cero apuntes para Costa Rica y en el otro grupo México líder con tres puntitos después de ganar a Alemania mañana Juan eh Corea del Sur y Suecia

Voz 0301 07:39 lo decía besa esta tarde en Carrusel Manu ya estoy de acuerdo pese a que perdió me quedo con el partido de Perú Perú jugó muy bien a fútbol sabe lo que quiere con careta en el banquillo al que nos quedamos siempre con los que ganan y creo que Perú estuvo ayer a gran nivel a pesar de perder contra Dinamarca

Voz 9 07:58 y lo que decía en titulares se ha vivido ha sido tal la emoción que se vivieron en México que en DF ha habido un pequeño seísmo cuando ha marcado el gol de Lozano

Voz 1375 08:10 no sé cuánto cuánto crees que habrá sido cuadro con cinco cinco

Voz 9 08:13 menos bueno está hechas pero la mano

Voz 1716 08:16 no no no no no no no no parecía parecía parecía fuera que había utilizado al compañero pero luego le hemos vuelto a llamar no había sido real ha temblado ha temblado a temblar la tierra tiembla Sierra Morena gracias

Voz 1375 08:30 ha temblado al que no te has sido el autor del gol Lozano ni tampoco guardado que ha hablado con Jesús Gallego irá dicho esto al micrófono de la cadena SER cuando terminaba ese

Voz 7 08:39 en Alemania cero México uno guardado

Voz 1375 08:41 con gallego Andrés

Voz 10 08:43 dado jugador del Betis jugador de la selección de México hoy es un día

Voz 11 08:47 la historia de un día para para disfrutar e a que es un partido que creo que este grupo de trabajo y el entrenador que tenemos se lo merece no a lo mejor en España no se sabe mucho pero el Méjico le han dado muchos palos a este este a este Misteri ya nosotros en con este grupo no realmente no se no se cree mucho nosotros yo creo que con el triunfo de hoy pues a lo mejor algún escéptico puede decir bueno hay que darle su confianza éste a este grupo que venimos diciendo desde hace mucho que creo que podemos conseguir algo histórico para este para este Mundial ni hoy empezamos con muy buen pie

Voz 12 09:23 la primera parte habéis jugado mejor que Alemania que la campeona del mundo enfrente estaban Ozil Khedira Kroos son son jugadores de primer nivel y la primera parte vuestra sido mucho mejor

Voz 11 09:32 sí yo creo que por ahí hice hubiéramos sido un poco más contundentes sol mejor un poco más precisos en el último pasen dos tres contras que tuvimos a ver más la del gol pudimos habernos ido con un gol más no pero bueno es la campeona del mundo no es muy complicado selecciones ellos de quitarles la pelota es también muy complicado al final unos pusimos el mono de trabajo a lo largo de los últimos quince veinte minutos y ha salió bastante bien

Voz 12 09:58 si la segunda parte sufrir ellos fueron adelante pero también en la segunda parte hubo oportunidad de que México hiciera segundo e incluso el tercero sí porque sabía

Voz 11 10:05 hemos que ellos a la hora de atacar de verse debajo el marcador he después descuidan muchísimo lo espacios atrás no nosotros con gente rápida sabíamos que íbamos a tener alguna opción más vuelvo a repetir lo que ya son momentos hubiéramos y un poco más precisos en esas contras pudimos haber metido ese gol de que nos hubiera dado más mayor tranquilidad pero bueno al final estamos en el Mundial no nada sencillo y sufrió hasta el final pero bueno nos vamos muy contentos y a disfrutar

Voz 12 10:31 para Andrés muchas gracias

Voz 1375 10:34 eso lo decía guardado jugador del Betis a a a Gallego pues nada estamos Yago de Vega

Voz 13 10:41 me han dado palos a la selección al al seleccionador a otro que venían de fiesta el último hoy ICAA caldo tiene su Moira no no y no hay no se no les ha ido mal le te digo una cosa no les ha ido mal a los me

Voz 1716 10:52 ya no sé que se va e insinúa que se vayan de fiesta otra vez entre paro

Voz 7 10:56 tiene partido no les ha ido mal a los mexicanos digo pues esta noche lo mismo la lo mismo han armado

Voz 1716 11:01 el también por cierto ha escuchado declaraciones me ha gustado mucho esta que que es muy cortita pero es muy a flor de piel nada más terminar el partido de Irving Lozano sobre todo por la expresión final de lo que han hecho hoy para ganar a Alemania escucha a Irving el Chucky Lozano yo creo que lo trabajando desde hace mucho

Voz 14 11:18 pues bueno tía guarra de la mejor manera sin nervios skin preocupado

Voz 7 11:22 yo no sé si que no se atrevido

Voz 1716 11:32 este es el paso nos partimos la madre yo lo entiendo como nos partimos el alma más o menos

Voz 7 11:38 que no siempre es decir nosotros los alemanes se menudos careto en la en la zona mixta

Voz 1716 11:43 Khedira Ozil Kroos

Voz 7 11:46 va va todo estaba en el guión no estaba en el guión la derrota

Voz 1375 11:50 pues nada está para ella o para contarnos lo de Alonso lo del Valladolid que está de fiesta o el baloncesto bueno está ella hola Yago de Vega muy buenas hola mano muy buena

Voz 1991 11:59 buenas noches a todos puede dar las buenas noches de no hay problemas se vale vale por favor si acaso que yo es que no

Voz 1375 12:07 el acuerdo fíjate que es importante lo de las veinticuatro de Le más pero se acuerda Linkin ganó las veinticuatro horas de Le Mans no

Voz 1991 12:12 no de Dios mira años anteriores no el Madrid bueno Graham Graham Hill te lo puedo decir hace un porrón de años

Voz 1375 12:20 claro que me pareció la leche eso yo no lo que me refiero que

Voz 1991 12:25 no no que si estamos no sabes lo que pasa que lo importante de esto es que forma parte de la la la que llaman Triple Corona que es ganar al Gran Premio Mónaco que ya lo tiene Alonso las veinticuatro Horas de Le Mans que ya lo ha ganado y les faltan las quinientas millas de Indianápolis que lo intentará el año que viene es lo que llaman la triple corona cosa que sólo lo tiene Graham Hill que es lo que busca Fernando

Voz 1375 12:42 sobre eso es exactamente la historia que no me imagino a Hamilton en la Fórmula uno y peleando por el título está muy Agustín me cuesta más imaginar los luchando por las veinticuatro Horas de Le Mans Ibero pues un pelotazo pero que luego al final dices quién ganó las veinticuatro Horas de Le Mans el año pasado tampoco te no sé si es algo que que debamos recuerda pero que no nos acordamos ninguno os acordáis parte que es muy bien

Voz 1716 13:02 ganas dicho

Voz 7 13:05 pero Federer con lo bueno algo para Yago queréis un abrazo muy fuerte yo mano yo antes de que no despidan me gustaría contar por lo que es para mí la declaración del día no no lo ha dicho para Yago lo siento no es tirar treinta segundos tiempo Yago dale Pablo

Voz 15 13:22 el seleccionador de Corea del Sur ha reconocido que en los amistosos previos al Mundial ha estado cambiando los dorsales de los jugadores porque sabe que nos cuesta a los europeos conocer sus rasgos bueno

Voz 7 13:32 sí es verdad es verdad Saviola ha dicho al quince Ledo y el ocho al ocho eludir catorce al dos la XXII he dicho no se iban a enterar de Toni Grande que está colaborando con ellos pues igual por mira pues puede ser Yago que un abrazo fuerte dejara de Krasnodar y desde Moscú cuide pero que queda como Estambul como esta Pucela todo el mundo la calle se echa a la calle en Valladolid

Voz 1991 13:53 arriba sólo faltas tú empujarla para celebrar el ascenso a Primera División hay una fiesta tremenda un abrazo para todos vamos con el resto de noticias que nos ha dejado el día al margen del Mundial llega

Voz 16 14:04 y cómo te gusta el fútbol y el deporte

esta sintonía ha pedido Manu Franco para hablar

Voz 7 15:22 de las veinticuatro horas ya sabes que ha ganado

Voz 1991 15:30 que es algo histórico ya lo consiguió también mantiene en dos mil nueve pero Fernando Alonso sabéis que va por la triple corona ganar el Gran Premio de Mónaco que ya lo consiguió ha ganado hoy esas veinticuatro horas de Le Mans le faltan las quinientas millas Indianápolis me echo mano Franco es importante empezar con esta estáis dos mil uno Odisea en el espacio no yo creo que es

Voz 1375 15:50 Manu Franco muy buenas

Voz 1385 15:52 muy buenas compañero está música sabes porque de dichos importante

Voz 23 15:55 pues no tengo ni idea porque es una mujer la música con la gente

Voz 1385 15:57 las veinticuatro horas de Le Mans

Voz 24 16:00 la música justo cuando estaba tú amigo amigo de todos

Voz 25 16:05 Rafael Nadal tanto el banderazo de salida el sábado ponían está música tal salida Rafael bien todos los coches se música de sube a todo volumen amarilla hice bajan persona rugir y comienza comienzo la carrera de las las veinticuatro horas más importantísimas famosas de la historia

Voz 26 16:23 pues mira un dato que yo desconocía y seguro que muchos

Voz 1991 16:26 los oyentes tampoco lo conocían así que

Voz 26 16:28 Ana

Voz 1991 16:29 no seguirá como es al dicho esto a esa

Voz 27 16:33 algo está sin saber una cosa no correcto pues eso mismo

Voz 1991 16:35 pues mira una cosa que hemos aprendido Manu espectacular el triunfo del equipo de Fernando Alonso y sobre todo yo no lo he visto porque de lo importante que reconocer no lo he visto porque durante la madrugada pero han dicho que el relevo de madrugada de Fernando ha sido clave en la victoria

Voz 1385 16:50 no ha sido tremendo ante antes que nada es decirme que ha dicho muy bien el equipo de Fernando Alonso porque la veinticuatro de Lehman normalmente los que dan es el equipo que más de lo que gana es la marcas a lo que se sabe siempre es que marque gana más que los pilotos no Porsche este año ganado Toyota esa es la un poco la esencia de esta de esta carrera pero sí en ese ese relevo ha sido importantísimo porque es Fernando en su segundo el segundo relevo el primero de los suyos dejó líder a su equipo después de adelantar a Patxi López en una gran maniobra ir a partir de ahí pues se fueron perdiendo tiempo perdiendo tiempo hasta que entre el tiempo que fueron pedía a sus compañeros y una sanción salió Fernando Alonso con dos cuarenta de desventaja dos minutos cuarenta de ventaja sobre el primero después de dos horas y media en el coche de noche por primera vez que estaba de noche la XXIV además ese circuito tremendamente peligroso lo dejó en cuarenta y seis segundos osea le quitó noventa y seis segundos muy como López que son dos especialistas en esta carrera en en unas pocas vueltas y la verdad es que ha batido ayer fue tirando de su equipo los otros compañeros también tiraron y al final pues han ganado la carrera

Voz 1991 18:01 esto es lo que decía Alonso al lograr el triunfo

Voz 28 18:04 pero cuando cuando puedo no puedo lo intento no lo que nunca hago es rendirme Hay satisfecho y seguramente unas victorias más sin más importante de mi vida no no sólo llegar aquí ganar no porque si no lo haría cualquiera que ejecutar la carrera tal y como te dicen los ingenieros utilizando todo el sistema híbrido tal como te dicen estudiar todo

Voz 1991 18:27 pues otro paso de Fernando Alonso que sigue haciendo historia en el mundo del motor con este triunfo las veinticuatro Horas de Le Mans le falta las quinientas millas de Indianápolis para la triple corona Manu Franco enhorabuena por el seguimiento un abrazo muy fuerte

Voz 1385 18:39 el año que viene vamos a mía muy buenas

Voz 1991 18:42 gracias compañero a descansar el del triunfo de Fernando Alonso al triunfo del Real Madrid en el tercer partido de la final de la Liga Endesa ACB que deja pues a un triunfo al conjunto blanco de llevarse el título Javier qué tal muy buenas

Voz 1716 18:59 hola Yago buenas noches y como digo el

Voz 1991 19:02 el próximo día también en el Buesa Arena sigan a Real Madrid campeón de Liga

Voz 1982 19:09 pues sí sí sí porque hoy sintonía

Voz 29 19:11 a uno de los dos equipos la oportunidad de de

Voz 1982 19:14 los dos a uno finalmente ha sido el Real Madrid al final Baskonia setenta y ocho Real Madrid ochenta y tres en un partido muy duro con muchos contactos donde el Baskonia no ha tenido continuidad donde cuando ganaba de ocho nueve puntos y al final pues bueno entre Tabares cinco tapones Doncic ojo veintinueve de valoración Jaycee Carroll por quince puntos en dieciséis minutos bueno pues han sido claves realmente importantes para que el Real Madrid consiga una muy importante victoria que le da un match ball de cara al martes nueve de la noche Si gana campeón de Liga sino el viernes a las nueve en Madrid el quinto y definitivo partido de parece podido escuchar lo que decían Sergi Llull y Marcelinho Huertas a cerca uno del partido y el otro un poco del arbitraje que no les ha gustado a los del vasco

Voz 30 20:00 bueno mitad importante pero es un punto más no tenemos el dos uno y ahora hay que intentar terminar el trabajo en martes sabemos que va a ser otro partido duro creo que hemos hecho las cosas muy bien no hemos tenido paciencia hemos sido un equipo con mayúsculas varada mantenernos siempre dentro del Partido Nacional pero

Voz 31 20:17 en siempre buenos son los permiten eh fría a nosotros hoteles eh no tiene que molestar pero hay que tomar algún tipo de decisión en relación a eso nosotros queremos seguir mano baloncesto oí intentar hablar lo mínimo de bueno con los árbitros y de los Árbitro

Voz 1991 20:36 bueno pues el Real Madrid que se pone dos uno como nos contaba Saisó y que el próximo martes ya puede ser de forma matemática campeón de de Liga el Baskonia necesita ganar los dos partidos que quedan para llevarse el título del baloncesto al fútbol celebración del Valladolid en su regreso a Primera División allí en empate uno contra el Numancia en el partido de vuelta que hacía bueno el cero tres de los Pajaritos Carlos Raúl Martínez qué tal muy buenas qué tal buenas noches cómo ha sido la celebración oye en Valladolid

Voz 1385 21:02 bueno pues yo yo creo que la celebración ha sido igual de explosiva que quedó ha sido el ascenso no estaba mirando ahora parlamentaria me parece la ciudad en calma después de haber pasado una guerra enferma en forma de de celebración desde ayer mejor dicho hace dos meses porque ha sido pues todo se ha ido in crescendo después de de la llegada de Sergio González las doce últimas jornadas las ocho de Liga y las cuatro de play off han sido tremendas y la festividad de hoy festejos debía ha sido también tremendo con treinta mil personas en la Acera de Recoletos no se ha podido celebrar en la plaza Mayor porque hay un evento de pádel también bastante bastante dimensión ha tenido que celebrar en la repito con más de treinta mil personas según la Policía Municipal así que Valladolid se ha echado a la calle para celebrar para apoyar para estar al lado de este equipo que desde luego ha conseguido unas el esperado como como explosivo

Voz 1991 21:53 protagonismo por encima de todos al técnico Sergio González que ha llevado a este equipo la primera división

Voz 32 22:00 llevo poco tiempo aquí pero me he dado cuenta

Voz 7 22:02 suerte que hubo

Voz 32 22:04 yo lo juristas todo más importante de ellos han hecho todos nosotros

Voz 7 22:08 Google anunció

Voz 32 22:09 adiós al hecho ya la histórica primera europeos lo han dejado todo sabes que yo soy la cabeza visible Kaká vez me encanta este momento tan emocionante

Voz 1991 22:26 los más coreados sin lugar a dudas el técnico Sergio González y Jaime Mata XXXV Chicharro sexta temporada para llevar a su equipo a la Primera División el año que viene jugará en el Getafe gracias

Voz 7 22:35 los Raúl un abrazo ha celebrado hasta luego nos queda una

Voz 1991 22:38 última conexión con el motociclismo porque esa celebrado celebrado el Gran Premio de Catalunya Mela Chércoles

Voz 33 22:44 muy buenas luces rojas no no muy buenas bueno Manu o Yago como quieras digo has estado

Voz 1991 22:51 sí desvelaron otro crearía el segundo triunfo consecutivo de Jorge Lorenzo con la Ducati

Voz 34 22:56 se te teoría muy lejos ya efectivamente segundo triunfo consecutivo de Jorge Lanata o con la Ducati sensacional en estamos en el Jorge Lorenzo pero sí quién Yamaha de los mejores tiempos con Yamaha con la de conciertos ciclos otra cosa el Reina o Domenicali el CEO de Ducati se lamentaban de que Lorenza ya tiene tan poca paciencia para decidir su futuro y hay que tener rostro para hacer algo así dice él deja ofrecieron no no está la puerta de salida entre una alternativa porque si en un principio negocie con Yamaha para volver a tener una Yamaha satélite he y al final salió la opción Honda y mira tú por dónde está lleno de Ducati por la puerta grande saber cuántas carreras es capaz de ganar este año ahora se queda a cuarenta y nueve puntos de martes en la general casi un segundo por delante de Rossi tercero por primera vez desde que comparte box con Andrea Dovizioso Ducati Lorenzo está por delante del Arsenal está a punto sesenta y seis pero esto lleva dos victorias y dos Viso Luna tuviera por delante un Lorenzo que además hoy ha reflexionado sobre el cambiar la vida en tan poco tiempo

Voz 1001 23:58 está mejor la la verdad es que la cara es Mullelo por ser la primera Ducati fue ha sido más emocionante evidentemente los humanos

Voz 7 24:03 acostumbramos demasiado bien a lo bueno

Voz 1001 24:06 a pesar que estoy contentísimo pues no es lo mismo pero bueno ganar dos carreras con Ducati es impensable hace hace dos meses era impensable y todo ha cambiado radicalmente así que eso demuestra que la vida puedes pasar de estar muy abajo hasta arriba en en semanas no

Voz 34 24:22 veremos si dentro de dos semanas en Holanda un circuito educativo Horacio también escapados ir rápido allí pero Marqués de de tiene el ojo puesto en el punto de mira para abrazar a controlar en cuanto a las otras dos categorías Cuarta claro el mejor en Moto2 su primera victoria mundialista al Márquez tercero en esta categoría Moto3 de sorprendentemente no viene ninguno de los toros en el podio en una jornada en la que Jorge Martín se ido al suelo también en Arenas bastante de pequeña

Voz 1991 24:53 gracias un abrazo hasta mañana

Voz 33 24:54 hasta mañana Javi Blanco muy buena o muy buena tenemos cuarenta segunditos tu dirás

Voz 29 24:59 eres muy rápidas en la final del play

Voz 0699 25:02 de ascenso a Segunda Extremadura ganado uno cero al Cartagena en la ida en el mercado fichajes el Alavés ha hecho oficial la llegada de Johnny Rodríguez como cedido por parte del Málaga en tenis Roger Federer ha ganado el torneo de Stuttgart al imponerse en la final al canadiense Milos Raonic primera vez que gana en Stuttgart y torneo número noventa y ocho de su carrera mañana por cierto volverá ser número uno en el ránking ATP

Voz 1991 25:22 gracias Javi gracias también a Pablo Arévalo que ha estado en la parte técnica ha sido breve pero intenso pero mañana volvemos será en El Larguero será como siempre a las once y media hasta mañana adiós