Lola, de Palma: "Hacemos gala de un corazón enorme en España, pero bastantes problemas tiene nuestro sistema de bienestar"

Voz 2 00:09 la llegada del Aquarius este fin de semana Valencia la llegada de otras embarcaciones a otros puntos de la costa española

Voz 3 00:15 junto con la política migratoria de la Unión Europea copan hoy todas las reflexiones del

Voz 4 00:20 los oyentes vamos a empezar en Valencia Carmelo buenos días

Voz 5 00:23 has buenos días pues es un gran problema

Voz 4 00:25 de pateras África ha sido siempre colonizada por todo el mundo como aquel que dice siempre ha sido coordinar francesas inglesas belgas tanto que se hablara de Bélgica fíjate Congo belga los hemos expoliado y ahora los tenemos que dejar ahí también abandonados no no no tienen que tomar cartas en el asunto clara Palencia

Voz 6 00:46 hay que establecer una buena política de inmigración común en Europa y sobre todo trabajar con los países de donde proceden esos emigrantes lo que no se puede es que esos países sigan actuando de la misma manera el resto tengamos que recepcionar a la gente

Voz 5 01:02 PP de Ronda apunta más alto creo no es un problema de España ni de Europa es un problema del primer mundo y la solución

Voz 7 01:09 debería pasar por la ONU deben participar además de Europa Estados Unidos Canadá Japón Arabia Saudí Emiratos Árabes Sudáfrica etcétera etcétera Todos los países del primer mundo

Voz 8 01:23 no se presenta pero nos ha dejado un mensaje en el buzón está oyente desde Zahara de los Atunes Cádiz

Voz 9 01:27 quién ayuda aquí a a en Melilla ni la Unión Europea poco a eso de de de nada ahora vamos cargamos nos otro todas las cosas España no está tan boyante que España hay más para ir a ver qué hacemos con lo árabe españoles a dónde vamos a sarta los españoles yo quisiera que viene aquí enormes adoptó hoy la migración que hay no están cuenta de AENA vamos parece una carta a que traemos ente podemos dar trabajo yo estoy de acuerdo que no pasen hambre porque las hambre mala pero que se queden en tu si se les da de comer a donde eh

Voz 8 02:08 esta oyente está en contra de la sanidad universal también por cierto y no es la única que piense así Pepa luego

Voz 10 02:13 estamos sanas

Voz 1 02:17 sobre la llegada de

Voz 8 02:18 el Aquarius y la política migratoria europea Lola de Palma

Voz 11 02:21 la realmente hacemos gala de un corazón enorme en España pero creo que esto puede generar una cantidad de problemas económicos muy graves esto no es un problema sólo de España es problema europeo deberíamos enfocarlo todos juntos no puede ser competitiva que no y el otro que sí yo creo que deberíamos ayudar a los migrantes desde sus países porque nuestro sistema de bienestar está temblando

Voz 12 02:43 desde Valencia otro Carmelo India tiene muchísimo más pobres no se van del país la gente huye de la muerte la huida está generada por la guerras provocadas por la cara

Voz 8 02:55 qué hay de todo como nos cuenta amarga de Barcelona

Voz 13 02:58 qué bonito debe ser tener que abandonar tu trabajo tu casa tu familia tu entorno tener que olvidarte de tu idioma para intentar aprender otro qué pronto olvidamos mis padres tuvieron que salir de su región porque allí se morían de hambre solamente de hambre no se morían de guerras ni de ataques pudieron llegar a otra donde trabajando como animales lograron que yo pudiera ir al colegio y que me espera otro futuro por favor no nos olvidemos todos hemos sido emigrantes alguna vez