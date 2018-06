Voz 1727

00:54

izquierdista Gustavo Petro ha conseguido un resultado histórico para la izquierda pero no ha llegado al cuarenta y dos por ciento de los votos la izquierda latinoamericana que ha perdido los gobiernos de Argentina y Chile vuelve a medirse en las elecciones de Méjico en julio de Brasil en octubre y aquí en España los migrantes del Aquarius amanecen en Valencia sólo seis continúan ingresados en el hospital a todos se les ha dado un permiso temporal de estancia en España de cuarenta y cinco días no acaba el problema pero la reacción del Gobierno español la acogida del Aquarius aquí en España ha salvado vidas y ha impedido algo muy importante que normalice hemos en Europa la indiferencia cuando un barco cargado de personas zozobra en el mar no es un crucero lleno de turistas no no acaba el problema como demuestran las llegadas de pateras de pequeñas embarcaciones de este fin de semana a Andalucía o Canarias llegadas no avalanchas Si sumamos todas las personas que han entrado este año nuestro país de esta forma su nueve mil nueve mil para hacernos una idea en el estadio de Rusia donde jugó la selección española caben cuarenta y ocho mil personas si miramos a Europa la llegada de refugiados y de inmigrantes ha caído en el último año un setenta por ciento que las imágenes y las palabras no nos confundan ni son avalanchas ni es una invasión si es evidentemente un reto muy importante que no va a parar y que puede ir en aumento para España ante el cierre de la ruta Lidia Italia un reto para el que necesitamos una política europea aclara pues de momento la ausencia de esa política lo que está haciendo es zozobrar nada menos que al Gobierno de Alemania hoy se reúnen Merkel y sus socios bávaros para tratar de salvar un Ejecutivo que les costó cinco meses formar por esa zozobra europea le hemos preguntado al filósofo politólogo experto en migraciones Sami Nair