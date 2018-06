Manu Carreño: ¿Está De Gea a otro error de ser suplente?

Voz 1 00:00 implicará especial esto suele efecto amarilla de la punto Iturralde especiales ok reducción muy lentamente la pregunta a todos incluido a Iturralde que luego hablaremos de lo que está haciendo el bar en este inicio de bueno está Camacho con el bar que llevamos va por la ventana no no lo no lo ve claro ni ni a la de tres pero Camacho el parece claro claro es el barco y os pregunto a todos no tenéis la sensación que es la que yo tengo de que aunque no hay debate para Fernando Hierro ni para el grupo

Voz 2 00:30 pues está claro que dejase el titular no tenéis la impresión de que De Gea está a otro error de ser suplente si es que no tiene ningún es que yo creo que tiene recambio ahora mismo es que creo que no tiene recambio creo que impreciso

Voz 1 00:40 el fallo en el amistoso vale no pasa nada un fallo contra Portugal no pasa nada si fallan otro partido se lo lleva blanco o no hay tiempo para mí es el portero titularísimo discutible no tiene recambio si tuviera recambio pero no tiene un recambio entonces Pepe Reina y Kepa Arrizabalaga el tiempo tienen muy buen nivel

Voz 3 00:59 estamos al estamos gente Gea seguramente top tres mundial pero Otto dos lo que quieras pero pero me reía

Voz 1576 01:04 hay que para no son manda o pero que

Voz 1 01:07 bueno el marido empresa agotados ahora mismo

Voz 1576 01:10 es verdad lo que dice Antón Meana yo estoy muy de acuerdo yo creo que si fuera aquella época de Casillas y Valdés a la revuelta se dos dos porteros de ese nivel pues igual pues quizá hierro o el que estuviera ex seleccionador se lo planteaba yo creo que ella lo va a poner creo que además lo debe poner pero pero hay una cosa clara ahí no sé si es porque viene después de la era Casillas donde no se discutía al portero pero no sé se lo dijiste otra noche yo estaba muy de acuerdo en casa yo de él De Gea del del Manchester United yo nunca lo he terminado de ver la selección no les recuerdo que no sabes los partidos dos partidos seguidos imperiales con la selección española hirió creo que según ha ido cometiendo algún error más se ha ido convirtiendo en un portero que no que no tiene seguridad creo que la va a tener porque creo que tiene calidad lo ha demostrado siempre lo demostró en el United siendo el mejor jugador de la plantilla las últimas temporadas pero creo sinceramente que le falta la confianza y desde luego si le quitas no la vas jugando a compartidos pero es verdad que si tuvieron portero que le apretara de verdad igual seleccionados es lo podía plantear