Sabina en huida

en el compromiso Manuel Jabois buenos días qué tal Pepa buenos días no sabemos si va a poder completar la gira eso ha dicho su mánager durante en esas imágenes que dices que hay como un desplome íntimo no hace años dijo sabía que si estaba escribiendo una canción al se lo olvidaba incluso que se estaba muriendo alguien querido tu propio durante los últimos cincuenta años Sabina lo que ha hecho ha sido ir escribiendo una canción una sola sólo la relación más importantes de todas las que ha tenido que es su relación con Madrid y que al hacerlo se olvidaba de que en Madrid se estaba muriendo alguien querido que era él pero no para ser enterrado sino para convertirse en su propia canción fíjate lo que ocurrió los nervios de un artista de casi setenta años que reconoce durante el concierto que algo no está yendo bien que se marcha del escenario en medio de su tema más legendario como el público cantando y que se encierra en casa durante días sin cogerle el teléfono a nadie bueno eso ya no es la vida de Sabina eso es una canción de Joaquín Sabina yo creo que Sabina nunca se parece tanto a Sabina como en Madrid por eso quizás aquí defrauda común ningún sitio porque se hacen realidad todos los complejos y todas las inseguridades de los que estamos hechos todos siempre estamos más cerca de irnos que de quedarnos yo lo único que espero es que esa canción en la que se ha convertido Sabina en Madrid sea tan importante en su repertorio que la gente ahora vaya a sus conciertos no ya para escucharlo cantar sino para ver cómo se escapa otra vez deseando que siga escapando su muchos años más muchos años más