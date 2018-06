Carmen Calvo: "La mitad de los migrantes del 'Aquarius' ha pedido ir a Francia"

Voz 1727 00:00 vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo buenos días muy buenos días gracias por atendernos porque sé que las sacamos de una reunión en que son días complicados verdad

Voz 1 00:08 sí pero también conviene que tengamos Línea directa constante con los ciudadanos que esperan sinceridad y transparencia que encantada

Voz 1727 00:17 vamos a hablar enseguida la operación Aquarius que es para lo que habíamos convocado pero acabamos de enterarnos de que Iñaki Urdangarin ya está en la cárcel vicepresidenta ha ingresado a las ocho de la mañana en la prisión de Brieva en la provincia de Ávila y quería conocer una primera valoración del Gobierno

Voz 1 00:32 hubo mucha gente buena valoración es un ciudadano que que hay que cumplir hoy con sus obligaciones en este caso penales me además

Voz 1727 00:43 iba a tener el trato que cualquier ciudadano en esa prisión imagino los derechos y las obligaciones

Voz 1 00:48 te Vicente Mester

Voz 1727 00:51 sobre el Aquarius hemos dado los datos a las ocho pero queríamos saber el balance que hacen ustedes el balance político de toda la operación

Voz 1 00:59 pues creo que de principio a fin es bastante coherente dijimos que era una reacción obligada por por nuestro país en el contexto europeo en el contexto internacional a una crisis humanitaria yo creo que algunos relato de quienes han llegado dejan blanco sobre negro que teníamos que actuar y rápido y que no sentíamos concernido es verdad que esto pone en el en el debate el tablero las obligaciones que Europa no cumple o no cumple del todo la revisión importante de qué estamos haciendo como Europa en relación a a los migrantes sean nuestras obligaciones en la frontera pero también es verdad que Europa tiene que poner más empeño y más esfuerzo en uno de su frontera más complejas que es la nuestra la nuestra en el Estrecho y eso también se fortalecerá pensamos cuando un país como España de clara vocación europeísta en este Gobierno está dispuesto a trasponer directiva a reforzar el proyecto la europeo por lo que representa para la política del mundo en este momento y eso lo hace cumplir sus obligaciones dicho otra manera creo que teníamos una posición es sincera ilegítima para hablar con todos los demás ahora

Voz 1727 02:16 las llegadas del fin de semana Andalucía ya canarias tienen que ver con el buen tiempo en el mar con un cambio de ruta de los que organizan las salidas de estas personas desde el norte de África o con que Marruecos haya aflojado la vigilancia

Voz 1 02:29 no hemos hablado con Marruecos también en estos en estos días para que quieran una mensaje completamente claro de del compromiso de nuestra relación particularmente lo que afecta a la seguridad de Recha frontera que es en este caso a medias con otro Estado que es Marruecos bueno coincide no solamente que empezaba también sino también la finalización de pagan a la vista está que al día siguiente y al otro entramos dentro de lo que es normal en esa frontera se producía esta coincidencia pero en cualquier caso en nuestro país ha estado también cumpliendo sus obligaciones en el Estrecho como vienen sabido y lamentando en este momento que ha habido cuatro cuatro personas fallecida cuatro migrante fallecidos

Voz 1727 03:17 diría vicepresidenta quiénes hablan de avalanchas de efectos llamada el PP lo está haciendo o del riesgo real de que las mafias que organizan estas rutas para traficar con personas acaben derivando puesto que se cierra la vía Libia Italia todo el movimiento hacia nuestro país

Voz 1 03:35 pues les pediría que que cualquier movimiento que legítimamente tienen como oposición y con y con divergencias de planteamiento lo lo hagan con trazo grueso estamos hablando de personas algunas que se puede jugar que muere en el Estrecho en el Mediterráneo y que lo piense en segundo lugar que hay que distinguir lo que tenía qué hacer para las mafias que son mafias como otra mafia que además son cruel y sin que trafican con personas queremos que seguir reforzando la cooperación particularmente africana que donde están los países de origen así que yo creo que en este asunto conviene colocarse en el terreno de los derechos humanos pero también conviene colocarse en el hacinamiento político de hacer políticas fina no solamente cuando se gobierna sino también cuando se está en la oposición porque si no no se equivocaría si los españoles y las españolas tienen que saber que sus fronteras son seguras pero que tienen que hacer también compatible con el cumplimiento estricto de lo que nos obliga en materia de derechos humanos somos una democracia somos una democracia de cuarenta años que tiene que ir mejorando no vamos a mejorar si entendemos que lo derechos humanos son universales dentro y fuera también de nuestra frontera de momento lo que está consiguiendo la Inés

Voz 1727 04:47 existencia de una política europea es hacer zozobrar incluso el Gobierno de coalición de Alemania Merkel se reúne hoy con sus socios de la CSU para tratar de evitarlo después de esta experiencia Carmen Calvo recién llegados como están al Gobierno de España que se impone para usted en cuanto la esperanza de que haya una política europea y que esto no salte por los aires el optimismo de la voluntad o el pesimismo de la razón que acaba casi siempre acertando

Voz 1 05:12 pues mire aquello aristotélico no para que la materia se mueva que falta también un impulso importante de la del espíritu de ese la buena voluntad de las intensiones inteligentes pero también en el terreno de la rectitud no es todo materias y conviene que con estos ejemplos Europa entienda que un gobierno socialista es de España hay por cierto acompañados también de nuestros vecinos portugueses desde el sur de Europa tenemos cosas que si las podemos decir con con legitimidad y con coherencia hecho sí días nosotros no entramos algo problema o las circunstancias que pueda tener cada Gobierno como el Gobierno de Alemania donde participamos como socialdemócratas pero sí que es verdad que Europa no puede seguir mandando un mensaje al mundo particularmente al panorama de la política internacional diciendo que este lugar particularmente privilegiados del planeta cierra los ojos a todo lo que ocurre el revela un par de cosas muy concretas

Voz 1727 06:10 hay posibilidades de que todo se queden en España Si es que quisieran o se van a dar ese van a ir a otros países

Voz 1 06:16 momento la mitad prácticamente la mitad ha manifestado su deseo hubiera Francia se va a acepte el

Voz 2 06:25 el sábado por la mañana la oferta de fe

Voz 1 06:28 o sea que parecía correcta nosotros no pretendíamos evidentemente nada que se saliera de lo que hemos considerado desde el minuto uno normal cumplir nuestros compromisos europeos internacionales y nos pareció que era oportuno que Francia el ofreciera también a quienes quieren ir a Francia parece que la mitad estarían en condiciones de Francia cumpliendo los requisitos evidentemente de las distintas situaciones que tiene cada cual y alguna serán objeto de de pedir el derecho de asilo de obtenerlo lo que sí es verdad es que si Francia va a cooperar en esta dimensión ya estamos sentando un pequeño o gran eje lo de cooperación que yo creo que es de lo que se trata en el marco europeo cuando pasen

Voz 1727 07:11 cuarenta y cinco días de permiso especial que que van a recibir cada uno de ellos puesto que no han venido por su cuenta se les ha traído hasta aquí cuando pasen esos cuarenta y cinco días que les diferencia de los más de mil migrantes que entraron este fin de semana a través de la costa andaluza y canaria

Voz 1 07:28 el el te tengo que decirle señor abono que el permiso especial está contemplado en esta legislación ha sido ninguna ninguna cesión particularmente previstas sino que es una circunstancia que está prevista en lo que llamamos la la recepción y la ayuda de emergencia humanitaria en estos cuarenta ahí cinco días cada uno y la articula todo lo que sean objeto de refugio y ellos que podemos tener con alguno de los países de los que vienen de países con los que todos tenemos iremos aclarando cada casi pero haber algún mensaje también bastante claro particular protección a los menores que nos han entrado porque tiene una una cantidad importante de menores que tenemos ahora identificar sabe subsedes y muchos de ellos son pequeños y venían sólo y eso tiene una particular Protecció en ese sentido nuestra legalidad no no se exalta no se produce nada excepcional hiciera quiera lo cuarenta y cinco días que tienen ahora porque forman parte de nuestra medida ir poquito las circunstancias de cada uno para dar una respuesta que por otro lado si me lo permite creo que lo que ha hecho el Gobierno y de interpretar lo que está en el ambiente mayoritario de este país como una gran potencia El Mundo no solamente en término político sino también en términos económicos que podemos y debemos hacer estas cosas pero cuando termine los cuarenta y cinco días cada uno estará en el estatuto jurídico que les corresponda exactamente igual que el resto de los migrantes que pueden llegar a Estopa

Voz 3 08:54 queda muy emocionante ver ayer las imágenes de ese barco precisaban es bueno nació un bebé a bordo

Voz 1727 09:04 durante la travesía

Voz 3 09:05 sí ha sido Ignacio hombre sí destacó su mamá en el hospital

Voz 1 09:09 con su mamá está consuma más con los cuidados que teníamos que consuma más sí

Voz 1727 09:15 una pensaba viendo esas imágenes que el poder sirve para esto no para que esas personas no se colgarán en el mar

Voz 1 09:20 el lado más importante del poder y a veces no siempre el que más

Voz 1727 09:26 ya una última cosa lo luso las organizaciones que trabajan con inmigrantes se quejan de que en España no existe un protocolo que establezca claramente qué hacer con estas personas no digo con los del Aquarius digo con los que llegan a España una vez que están en suelo español han resuelto su situación burocrática en un sentido o en otro y no se van están en situaciones muy variadas a veces arbitrarias el Gobierno se plantea establecer ese protocolo trabajarlo

Voz 1 09:51 sí visto de criterios Lillo que es imaginar usted habla o casi ciento tres veces en estos últimos días es consciente y la ministra de Justicia también que hay algunas cosas que ajustar para mejorar somos un país avisado por la frontera que tenemos en recibir en entender y atender pero hay cosas que hay que mejorar sobre todo por por dar garantías y seguridades a las diferentes situaciones con las que llegan a las diferentes situaciones con las que tenemos pero bueno somos un gobierno que llega con la con la voluntad clara de bueno intervenir en aquellas cosas que requieren una vuelta de pensamiento porque cuarenta años después hay cosas para profundizar la democracia española para mejorar la yo creo que además eso está también

Voz 1727 10:39 en fin ha sido una una noticia que ha cortado de raíz esa indiferencia con la que algunos países pretendían mirar un barco a punto de hundirse en el Mediterráneo cargado de seiscientas XXIX historias debí de de supervivencia desde luego como usted decía conecta con lo con lo más luminoso no de de de este país pero problemas sí ahí y ojalá ojalá que se imponga el optimismo de la voluntad ido el pesimismo de la razón en el marco europeo la despido volviendo la noticia de de estas horas Iñaki Urdangarin en prisión la jefatura del Estado ya ha anunciado que no va a hacer ningún tipo de declaración decían los analistas que están en la mesa un error porque le ha hecho daño a esa institución debería pronunciarse la jefatura del Estado cuando culmina la etapa se cierra este ciclo entre esa impresión alguien que no es familia real pero sí familia del Rey que le parece

Voz 1 11:33 bueno yo creo que todo el mundo puede entender que nosotros como gobierno no vamos a pronunciar no por las circunstancias concretas que tenga cada uno de los ciudadanos cuando además decimos que la justicia tiene que ser igual para todos y que todos somos iguales ante ante la ley yo creo que esto se puede entender con con toda claridad y me va a permitir algo tenemos dos crímenes machistas Os uno en Badalona y otro en Granada deseando de tener los presupuestos activos para empezar a profundizar y a trabajar más en las políticas de prevención hay tres niños en Granada que se han quedado sin su madre

Voz 4 12:09 si hay que ir a proteger a esa

Voz 1 12:12 temas que también son víctimas que durante muchos años ha estado muy opacadas hay que ir a por ella sin Badalona parece que se confirma también lo mismo me preocupa a mí me preocupa mucho me preocupan muchísimo porque o vamos a por todas ha a empezar a trabajar en un país que no puede seguir siendo machistas que eso está en el ambiente ya decirle a las mujeres que denuncian que la estamos en condiciones de protegerlas y a las que no que lo haga porque tenemos que rearmar mucho mejor las respuestas que damos para garantizar la seguridad de las mujeres de este país

Voz 1727 12:43 que se confirma la víctima de Cataluña sería la decimoquinta el número si la moneda de vidas perdidas mujeres asesinadas por por sus parejas o exparejas Yaron entretengo más que iban a ser cinco minutos Calvo muchas muchas gracias y buenos días