El profesor que te cambia la vida

Voz 1 00:00 diez y treinta y cinco minutos una hora menos en Canarias vamos a contarles una grandísima historia es una vieja certeza un buen profesor puede cambiar la vida de una alumna hace unos días conocíamos una de esas historias que si hubieran tenido lugar en Estados Unidos pues ya se habría hecho una película Irina demostrar que no hay un motor más poderoso en la enseñanza para cambiar las cosas con buen profesor el protagonista es Marcos Franchi pero es un modesto colegio público de Zaragoza capaz de ganar el campeonato de España escolar de ajedrez después de derrotar a XXXVIII colegios de todo el país entre ellos no pasa nada algunos de esos colegios privados caros colegios con piscina y con con clases de equitación pero llegaron los alumnos del martes sin ganaron a todos el secreto de esta gesta está en el pensamiento en la mente de Enrique Sánchez que es un profesor jubilado que nos escucha desde Radio Zaragoza Enrique muy buenos días

Voz 2 00:55 hola buenos días cuántos años a usted

Voz 1 00:58 Sergio público Marcos Francine treinta y cuatro vale el colegio está ubicado en un barrio modesto las fuentes es un barrio maravilloso

Voz 2 01:06 esto sí que son barriada humilde de clase trabajadora que conforme va pasando el tiempo se va convirtiendo en un barrio de gente mayor y de inmigrantes común profesor de gimnasia acaba inoculando los alumnos el veneno del ajedrez

Voz 3 01:24 pues porque este profesor de gimnasia

Voz 2 01:27 el ajedrez y bueno es decía era una traición hace tiempo la verdad es que hemos tenido generaciones muy buenas de niños jugando ajedrez

Voz 1 01:38 vale pero en fin Arenas picos de la gesta porque el primer día que que parece usted en ese colegio hace hace muchos años lo que le dijo usted mujeres que unió aguantar ni un solo día no se llevó una buena impresión cuando llegó

Voz 4 01:50 bueno no exactamente lo había dije que que poco voy a aguantar

Voz 2 01:54 para que todo cuántos años que bueno eso fue en en el en agosto del ochenta y dos a cinco años vale

Voz 1 02:04 pues sí XXXVI bazares

Voz 2 02:07 bueno ha pasado mucho tiempo la verdad es que luego ya que hay allí me gano la gente la buena gente que hay hay los chavales el buen ambiente que se fue creando poco a poco entorno a todo y a las plazas si no se era una gente humilde pero buena gente

Voz 1 02:25 cómo cómo era su equipo de dejadez el que gana finalmente el Campeonato de España

Voz 2 02:30 pues resulta que después de años con muchísima cantera y con muchos niños jugando este año me quedaban sólo cinco niños para formar el equipo los últimos que estaban allí jugando al ajedrez porque nuestro colegio el ajedrez es uno extraescolar es algo que se hace fuera del horario la verdad es que son niños buenos que juegan bien que yo ya sabía que teníamos opciones pero sólo me quedaban cinco y además son cinco pues en unas condiciones un tanto especiales para empezar mucho de los cinco jugadores dos chicos son rumanos chica boliviana y solamente hay dos de de aquí de Zaragoza bueno además pues como os digo de clase humilde y a veces pues dentro de la gente sobre todo los inmigrantes pues no siempre tienen trabajo a veces bueno pues cada uno se gana la vida como puede la verdad que honradamente es verdad pero pero hay veces teniendo que hacer muchos esfuerzos sobre todo en los tiempos que nos ha tocado vivir algo últimamente no crearía muchos problemas

Voz 1 03:38 por por entender bien la gesta son cinco chavales de Zaragoza dos de origen rumano una chica de origen boliviano dos navales eligen esa yo les dije maño son sólo cinco cuántos jugadores presentaba en el resto de de equipos Enrique

Voz 2 03:55 no lo sé los equipos son igual que los equipos que podían y tenían que tener un mínimo de cuatro jugadores y luego podían tener más reservas vale pero eso da igual

Voz 1 04:05 pero cuántos reservas cuanto con cuanto reservan yo iba en el resto de equipos

Voz 2 04:09 no sé me imagino que traerían un par de reservas algo así tampoco consiste en tener muchos el a lo mejor más bienes que tú tienes sólo cinco chicos y sólo tienes esos cinco par de elegir no tienes dónde elegir mientras que en un colegio en el que se da ajedrez como una asignatura tienes a todo el colegio para elegido cuatro si lo reservas me explico más todavía si resulta que hay un colegio que que como ocurría con los organizadores que tienen varios colegios y todos sacan como una especie de selección de todos los colegios para para llevar allí su su equipo principal o a sus equipos

Voz 1 04:49 y una pregunta cuando llegan los chavales los suyos a la final que tiene lugar en Madrid llegan ese colegio con piscina con campos de fútbol un salón de actos que parece un auditorio

Voz 3 05:02 porque ya no es lo que yo sé claro que ellos están acostumbrados en su colegio van a la par de nada por favor

Voz 1 05:08 no tienen ustedes piscina no hay en el suyo

Voz 4 05:11 a lo que fue el que me dicta mi

Voz 2 05:14 decir que que poco iba a durar en el en el colegio no sé nada no tiene que haber unas instalaciones con otras para Elena

Voz 1 05:22 estoy profesor de gimnasia con un patio pequeñitos

Voz 5 05:25 se ha visto eso

Voz 6 05:28 la el parte fácil de su vida Eric pero una cosa que me fascina es que han logrado motivar el dos chavales a ser algo que que no es la nueva tecnología y no es un videojuego como ha logrado convencer que algo tan clásico maja tres ajedrez puede puede ser algo tan maravilloso completamente

Voz 2 05:46 pues porque la gente es precioso lo que pasa es que te tiene que conocer más te lo tienen que enseñar despacito miren a mí cuando me enseñaron la primera vez me pareció horrible yo dije que no jugaría no sé luego sin embargo circunstancias de media fueron cambiando y al final aprendí ajedrez y la verdad es que mire yo llevo casi cincuenta años jugando al ajedrez

Voz 1 06:12 todos los días aprendo cosas suerte

Voz 2 06:15 no muchísimo con él qué suerte han tenido que esos vinos

Voz 1 06:17 sé que usted no sea muy firme en su pensamiento de que si no me gustara campeones ese colegio treinta me me gustaría presentarle aclara Grima es profesora de la Universidad de Sevilla es divulgador gracias a obligación de Viveros como que las matemáticas te acompañan pues trata de hacer que usted tenga el camino los que vengan detrás usted tengan el camino un poco más despejado Clara Grima muy buenos días

Voz 1840 06:40 hola buenos días cree que las matemáticas el ajedrez

Voz 1 06:43 salvan vidas cambian la vida de la gente y es importante que lo repita desde la radio

Voz 1840 06:49 pues espacio aunque te aquí medio yo era el estudio de Sevilla

Voz 1 06:53 pero cambian cambia la vida de las personas clara

Voz 1840 06:56 evidentemente bueno está contando Enrique no en un entorno que no es nada favorable no para este tipo de cosas lo ha conseguido y ha cambiado la vida posiblemente demás pero al menos de cinco de los alumno de su entorno evidentemente la matemática cambian vive tanto en cuanto pues por ejemplo están ahora mismo diseñando algoritmo que mejoran la salud de todos nosotros por ejemplo por poner un ejemplo

Voz 1 07:17 claro es que en medio de tantas incertidumbres cada vez mayores es bueno que los los medios de comunicación sepamos informarles a ustedes de las herramientas que permiten defender defenderlos de los peligros e inseguridades que nos rodean por eso vamos hablar de los efectos de las matemáticas podemos por eso queremos hacer de ajedrez porque por una parte les estamos contando a todo el día aclara Enrique los hackers la nueva vida al nuevo entorno los retos digitales pero por otra parte pocas veces damos soluciones hace pocas veces decimos y cómo podemos pelear con todo eso bueno pues vamos a estar bien informados primero vamos a ser conscientes de como de como pelear esa esa batalla que va a ser dura en el en el futuro y para eso las matemáticas es dicho así parece raro pero es un es una herramienta es un arma poderosísima clara

Voz 1840 08:01 evidentemente yo no estoy de acuerdo en que sea todo hay una cierta fobia que se estará generando no entorno a los algoritmos de inteligencia artificial que bueno hay que hablar con precaución no sí que que tener cierta precaución pero también hay que tener en cuenta que esos algoritmos están diseñado por persona no no hay ninguna mano mi misterio de ello café pues eso es a lo mejor algoritmo de control sobre todo sobre los decisiones que toman los algoritmos pero desde luego no tenerle tanto miedo no que vienen básicamente a mejorar la vida mucho

Voz 1 08:37 bueno usted está de acuerdo con esa Enrique no

Voz 2 08:39 no me quiero decirle que aunque yo he acabado mi etapa como docente dando clases de educación física durante muchos años estuve dando clases de matemáticas e islas vamos a base juegos con lo cual Mis al bronce lo pasamos muy bien hay seguro que es muy buenos resultados

Voz 3 08:59 vale pues esto es precisamente lo que propone en su nuevo libro clara así que ustedes esto se iban a llevar muy bien seguro que sí me encantaría conocer Enric también se ya con la audiencia de la cadena ser así que vamos a hacer una una pequeña si bien es por Zaragoza ahora cambiamos los teléfonos pero no que seguimos hablando con Enrique honrar en unos segundos

Voz 3 09:28 sí

Voz 1 09:30 seguimos hablando con Clara Grima con Enrique Sánchez demostrando que la educación salva vidas contándoles la historia de ese colegio de un barrio modesto buen bario en un barrio modesto de Zaragoza que ha conseguido ganar el Campeonato de España de ajedrez con cinco chicos que seguro ellos clara no sé muy bien porqué no tendrán no sé muy bien porque y aseguró que tenemos instalados IBI deberíamos empezar a volar Nos avergüenza más no saber la capital de Holanda que no saber hacer una raíz cuadrada por ejemplo

Voz 1840 10:02 bueno yo he a ver si eso que cierto no que la gente sabe no saber la capital de Holanda cuando un dato que puede consultar rápidamente en marzo ir no se avergüenza pues por ejemplo de saber calcular un porcentaje ocho de entender algo

Voz 3 10:15 cuadraba no te lo después de matemáticas

Voz 1840 10:23 pero bueno ETA es cierto o no que que mucha gente no es que no se avergüenza ahí hasta quince tal no de no saber

Voz 8 10:31 queremos ser un friki cuando no saber cierto contenido básico es matemática o incidencia en general están y culto como una saberse la capital Yolanda pues por ejemplo

Voz 1 10:42 se habla mucho de de la belleza Enrique está usted verdad se habla mucho de la belleza cuéntenos donde está la belleza que para que no sepa jugar al ajedrez o no le interesa simplemente se como mover las piezas donde está lo bello del ajedrez que es lo bello del ajedrez

Voz 2 10:57 no si mire hay que ver lo que ha visto otra persona hay que tú no eres capaz de ver y en el tablero en esa posición con algo que tú no te imaginas que no sé es que esto es como ver un cuadro yo puedo ver un cuadro y no voy a poder apreciar la belleza que ve un pintor en él porque no tengo formación no tengo la cultura necesaria para para apreciarlo en ajedrez puede ocurrir lo mismo necesitas que no se dar pasitos padre apreciando belleza pero te aseguro que que el ajedrez como la música como las matemáticas como qué haces ser feliz te pueden aportar momentos de felicidad

Voz 1 11:45 que bueno pues no no está la cosa como para renunciar no

Voz 2 11:48 de verdad no lo veo que la cosa como para Reino disfrutan muchísimo viento viendo ajedrez viento posiciones no no mire llevo cincuenta años y sé que me queda mucho por aprender no bueno no solamente que me queda mucho por aprender no terminaré de aprender nunca Isaí disfrutando hasta que me muera

Voz 1 12:07 en usted de los Juegos su método para enseñar matemáticas y precisamente clara en el libro en su libro expone algunos ejemplos de cómo las matemáticas resuelven problemas cotidianos o al menos lo intentan por ejemplo probabilidades de que nos toque la permitir nos pasamos la vida jugando a la lotería escuchando estos anuncios

Voz 1 12:30 te millones ochocientos treinta mi yo yo no sé si es si es bueno no contar la realidad sobre que te en esos trece millones ochocientas clara

Voz 1840 12:41 bueno pues no no recuerdo así de memoria pero básicamente es es el número de combinaciones pues siempre no trece millones osea que imagínate pues encontrar un un grano de arena de un color diferente en una playa casi os habéis prácticamente imposible no

Voz 1 12:56 o sea que el premio es número de tu probabilidad de que te toque

Voz 1840 12:59 exactamente es encontrar un grano de arena entre trece millones de creo que era eso no millón y pico porque es un número muy grande

Voz 1 13:07 sucedió en el Casino de Montecarlo una noche en mil novecientos trece

Voz 1840 13:10 efectivamente bueno eso es una falacia que mucha gente tiene mucha gente te que llevo no sé cuántos años echándole no la primitiva no me toca ya me tiene que ya toca yo pues no puede cada sorteo se supone espero que sea independiente de los anteriores y la probabilidad desde que te toque cada vez que juegas es la misma no haga ninguna básicamente pero hay gente que que sí que sigue pero a eso que porque juegue todos los años a todas las semanas el mismo número de cupón que apueste siempre a lo mismo en algún momento tiene que tocar bueno no hay cierto tal vez si jugará un número casi infinito de años y a lo grande en número pero no vamos a vivir tanto lo que pasó en Monte Carlo fue eso no que empezó a salir el creo que las negro el que salía sabe que la ruleta francesa pues se apuesta paro impar a pasa o no pasa rojo y negro pues empezó a salir el negro muchas veces seguidas y entonces la gente por intuición pensó pues tiene que tocar el rojo y empezó a apostar al rojo y siguió saliendo el negro montón no sé si lo hay el libro David Ferrer lo tengo delante creo que fue en veintitrés veces el Casino hizo consolidó el agosto no aprovechando pues eso una una falsa impresión de que de que tocaba el rojo en esos casos puede por ejemplo si está jugando con una moneda no quizás a cara o cruz y sale muchas veces seguida una cruz eso sí que es improbable es muy improbable que ocurra eso no que salgan pues por ejemplo ocho cruce seguidas si salen ocho cruces seguido lo que tienen que apostar es Cruz porque posiblemente esa moneda esta descompensada

Voz 1 14:39 vaya aunque no lo crean las matemáticas resuelven problemas cotidianos como

Voz 3 14:45 la etapa del que forma parte

Voz 1 14:50 lo vamos a dejar ahí las matemáticas salud como predecir el tiempo hoy por cierto más de treinta grados el mayor parte del país pues saber quién va a ganar la Champions claro reducido un método estadístico todo parecía tener sentido

Voz 1840 15:04 bueno sí lo que pasa es que el fútbol y la hay hay bario Art el capítulo dedicado al fútbol y bueno a las probabilidades de fútbol y tal lo que sí que no sé si te refiere al capítulo donde se habla de a ver gráfico para predecir el quién va a ganar que usó son dos mil diez para cuando lo del pulpo Paul pues había gente que estaba mete un pulpo con ellos mejillones y otras el P que estaban haciendo cálculos más de matemática y los do pronosticaron que ganaba España sobre Ana también te digo en ninguno de lodo caso que es una fuente fiable porque las matemáticas pueden predecir situaciones en función de alguno datos estadístico

Voz 3 15:46 seguro que hay mucho

Voz 1840 15:48 los ecos enfados

Voz 1 15:51 había que haber puesto al pulpo Paul a a preguntar por lo del ajedrez

Voz 5 15:54 de seguro que hubiera dicho que no ganaban

Voz 3 15:57 qué

Voz 6 16:00 claro iba a preguntar porque hay gente que dice que todo se puede explicar o reducir a la matemática donde fallan luego hay que donde no puede explicara dónde no puede dar al sistema o explica

Voz 1840 16:10 bueno pues en el amor

Voz 3 16:13 amor y los sentimientos humanos como encontrar aparcamiento hasta no sólo eso

Voz 1840 16:20 pero el sentimiento humano por eso decía que el fútbol sea la matemática aplicada al fútbol o a cualquier actividad humana te pueden dar una idea no pero nunca pueden predecir el final con exactitud pues porque depende de esto eh de ego de enfado de de estado de ánimo no en el amor yo creo que me alegro

Voz 3 16:37 que la matemática nunca eso sería lo bronca tenga nada que decir porque si no y eso es más aburrido

Voz 1 16:43 y eso que a veces se multiplica eso se divide en que resta

Voz 3 16:48 diré suma bueno Clara enhorabuena por tu