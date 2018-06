Acento Robinson: 'Una tortura medieval para volver a ser yo' (17/06/2018)

Voz 1 00:00 en la Cadena Ser acentos

Voz 1546 00:39 el año pasado dos mil diecisiete era Letta Ingles destrozó en Brasil la plusmarca mundial a la prueba de Iron Man cinco meses más tarde se plantó en Hawai al campeonato del mundo como el claro favorito para hacía en pararle pero cuando faltaban tres días para que se disputase el Mundial de Ayman dejó ahí cien fue atropellado por un coche mientras entrenaba para la prueba en bicicleta se rompió las segundas vértebra cervical operación para fijar la derrota supondría que no podría tener movilidad en el cuello nunca más Sucre deportiva habría terminado Thiem pide otra opción para poder seguir compitiendo la solución era un aparato de la época medieval considerado como elemento de tortura el alto escribe nos en Facebook acento Robinson

Voz 4 02:09 son hola Chin ante todo muchas gracias por participar con nosotros en acento Robinson pero ante nada cómo estás cómo te encuentres no es religiosa

Voz 0744 02:20 me encuentro muy bien gracias he hecho unas buenas sesiones de gimnasio y anotación esta semana acabo de volver de tres semanas de duro entrenamiento por Europa así que estoy muy ilusionado por haber vuelto a entrenar

Voz 1546 02:32 en tremenda por cierto han cuando te acuerdas del accidente todavía

Voz 0744 02:41 en realidad no porque he sido un profesional durante más de veinte años me he caído de la bici me ratos huesos mezzo quemaduras fue la primera vez que me atropellado un coche íbamos un grupo de ciclistas en una línea rodando en una línea recta de repente este coche empezó a venir hacia mí me golpeó en la parte delantera de la bici no fue uno de esos casos en los que la culpa está repartida entre uno y otro la culpa fue del conductor ahora cuando pienso lo que pasó pienso que tengo mucha suerte de estar aquí de poder caminar

Voz 7 03:15 Sao vejez suave has podido conocer hablar con el conductor del coche

Voz 5 03:23 no no desafortunadamente no hemos tenido contacto obviamente él vive en Hawai

Voz 0744 03:28 Ayllón Colorado así que es complicado sólo hemos contactado a través de las aseguradoras y a través de la policía claro para los papeleos y todo eso quizás sea una época difícil para él pero seguro que no está siendo una época facer para mí no sé si sería capaz de ser amable con él no no lo sé

Voz 1546 03:47 bueno cuando recibes el pacto supongo que te das cuenta de que has hecho pupa pero diste cuenta de la gravedad de la solito

Voz 8 03:55 no a mí no me han dos

Voz 0744 03:59 no recuerdo ver al coche girando y me acuerdo de que puse toda la tensión a mi cuerpo que pude ir y lo siguiente que recuerdo fue como unos veinte minutos después cuando recuperó la conciencia ella estaba en el hospital de acuerdo de pensar que me había pasado algo importante no estaba sangrando demasiado pero me dolía mucho mucho ese no seguro que me he roto la clavícula y eso significa que no puedo competir entonces me dijeron que no moviera a la cabeza no pensé que fuera a ser algo tan grave como lo que fue en un principio pensé que seguramente había roto la clavícula una lesión que es muy común en el ciclismo Pace

Voz 1546 04:32 cuando los médicos cuente exactamente lo que te he pasado hay una optativa que es arte y luego la decisión de someterse al al halo han tú estabas en una posición a un estado mental corrió ente pudiste y toma esa decisión con la mente despejada

Voz 0744 04:59 esto pasa en la isla más grande de Hawai pero no es la isla que tiene más infraestructuras así que me ingresaron en un hospital como de pueblo allí no iban a dar el alta por la tarde diciéndome que no había roto el cuello pero que era una fractura estable y que se solucionaría simplemente llevando un collarín durante cinco semanas por entonces me dijeron que no me iban a dar el alta hasta que no hubiera un especialista en Colorado así que volví tuve suerte porque el médico que me atendió era también un atleta de Iron Man amateur y conocía las exigencias de nuestro deporte me dijo el noventa y nueve por ciento de las personas operaría porque puedes volver a trabajar entre esos cuatro semanas pero el contratiempo las que pierdes bastante movilidad en el cuello para siempre cuando me habló sobre el halo me dijo que le restaría cierta medida nación para paliar el dolor cuando estás en esa situación si tú vas al médico y te dice algo no lo le dice sí pues es lo mismo el me dijo que su opinión profesional el halo era la opción que me llevaría de vuelta a las carreras me dijo que la posibilidad de recuperar el cien por cien era del noventa por ciento me dijo que no era cómodo Glee que era doloroso pero que funcionaba y que ellas había hecho antes así que ni me lo pensé porque quería volver a competir

Voz 1546 06:06 sólo para que nuestros oyentes estén entiende que los tiempos medievales el halo era una una forma de tortura ha vivido lo vivido hubiese sido una tortura

Voz 0744 06:27 absolutamente cuando te clavan cuatro tornillos de titanio al cráneo dos en la parte delantera hay dos en la parte trasera Il añaden el halo este círculo de carbono alrededor de la cabeza de ahí sal unas barras que llegan hasta el ombligo y eso evita que te puedas mover es como si desde el cuello tuviera una camisa de fuerza pero el problema que yo tuve fue que con el tiempo los tornillos se me fueron aflojando ni cabeza empezó a hinchar se porque estaba acumulando más líquido de lo normal así que tuve que volver al hospital para que me ajustaran de nuevo los tornillos de hecho llegó un momento en el que me tuvieron que poner un tornillo más para que todo estuviera bien fijo

Voz 5 07:01 a las ocho semanas de llevar el halo lleva cinco tornillos

Voz 1546 07:05 bueno es una una familia joven familia ante un mujer de pasado terriblemente mal quizás no tan mal como tú pero tus hijos que quiere de Papa cuando bien y con ese aparato Jaén pasa

Voz 0744 07:24 bueno mi hijo tiene tres años así que todavía no se entera de mucho él sobretodo estaba triste porque no se podía tiran encima de ni ni yo lo podía coger ni podíamos jugar mi hija Matilda tiene siete años se puso triste unas cuantas veces pero le dijimos que era lo mejor que podíamos hacer que esto iba a hacer que papás estuviera mejor pero creo que la estrella de verdad en esta historia es mi mujer que él antes de esto yo era el campeón del mundo tenía el récord del mundo no vimos nada de esto venía no nos esperábamos y recetan arriba hasta tan abajo tan rápido fue difícil después tuvimos que ver cómo nos íbamos a manejar yo tenía que dormir en una silla ella tenía que limpiar mis tornillos dos o tres veces al día para que aceptaran ella me tenía que vestir yo era una persona totalmente dependiente y además teníamos dos niños pequeños así que fue muy difícil

Voz 1546 08:11 dormí en una butaca pero ha debido al dolor que que experimentar este que sólo pudiste dormir si estás de noventa minutos a la vez por lo tanto sí esto es habrías hecho pero esto de dormir no mucho no

Voz 0744 08:35 de hecho noventa minutos será una buena siesta una vez que tienes el dolor que te provocan los tornillos el dolor del cuellos como se olvidara el dolor era por los tornillos después de las tres cuatro primeras semanas sentí que mi cuerpo se iba acostumbrando conocía mis limitaciones en términos de lo que podía moverme después tuvimos que comprar una de esas camas de hospital porque no era sostenible dormir sentado durante tres meses eso me vino fenomenal empecé a dormir durante casi toda la noche del tirón sin despertarme pero incluso ahora seis meses y medio después del accidente no estoy recuperado del todo porque no tengo una movilidad total en el cuello me dijeron que había un noventa por ciento de posibilidades de que me recuperar al cien por cien pero para eso se requiere tiempo porque la lesión en el cuello fue muy importante todavía no puedo nadar bien del todo tengo que usar un tubo para respirar porque no puedo girar el cuello hacia los lados y tengo que ir al otras veces a la semana hay me dan masajes si es un proceso largo de recuperación pero estoy muy contento de que no haya habido problemas con la movilidad en las piernas por ejemplo de otras partes del cuerpo

Voz 8 09:34 no que no vale

Voz 9 10:04 a mí Amina

Voz 0744 10:11 después de operarme me dijeron que no levantara nada más pesado que una botella de leche pero el haber sido un deportista profesional desde los diecinueve años y el haber hecho deportes de que era mucho más joven eso era lo que hacía más duro sentía que me habían quitado algo que realmente amaba Iker a parte de mi vida no es sólo que fuera mi trabajo cuando tú eres deportista profesional estás viviendo tu sueño definitivamente pienso que es lo que me ha curado cuando fui al gimnasio por primera vez hice cinco minutos muy muy muy tranquilo y hacer algo de movilidad con las piernas y los brazos sin pesas me volví a sentir yo pero si definitivamente eso influyó en que los tornillos empezaran a soltarse no quería tener ninguna lesión con nada que no estuviera relacionado con la retirada de Lalo cuanto más tiempo estuviera sin ejercitar mis piernas más posibilidades había de que al volver tuviera alguna rotura muscular o algo así Tomás tiempos tuviera sin montaron en la vida sí me costaría volver ir lo mismo pasaba con la anotación trabaje para que cuando me quitaran el halo pudiera volver a entrenar y Mi cuerpo estuviera preparado estuve tres cuatro meses sin hacer ejercicio cuando en un año normal solamente me tomo diez días de descanso

Voz 5 11:15 pues nada santa hizo

Voz 1546 11:19 bueno como dicen que lo que no te mata te hace más fuerte supongo que ahora mismo debes decente siete en distribuyen no

Voz 0744 11:33 no creo que es en el maratón de Boston cuando mi mentalidad cambio antes de aquello yo estaba muy centrado en recuperarme pero ahora si quiere volver a competir en Iron Man no importa cuándo será la salida independientemente de que me haya roto el cuello o no todo el mundo va a querer ganar nadie me va a dejar ganar espero que cuando llegue ese momento espero que el dolor físico y mental tal para el que he pasado me ayuden a competir mejor pero no lo sabré hasta que vuelve a competir que probablemente será en julio

Voz 5 11:59 me ha dicho nada esa por si no fuese hubiese sido a Letta elegido el dejado Mainar

Voz 0744 12:11 no si me rompiera el cuello de nuevo en un año no elegiría Lalo no puedo describir lo doloroso que es hubo dos ocasiones en las que me fui a la caja de herramientas a coger una llave para quitarme lo mismo el médico dijo que era lo mejor y que tenía que ir a revisar me cada tres semanas bueno pues la primera semana fui todos los días la compañía que fabrica la lo dice que sólo venden un para el año que todo el mundo opta por la otra opción de esos dos que se lo ponen al año unos se lo quitan un plazo de dos semanas porque no puedes

Voz 5 12:38 el fallo bastante

Voz 1546 12:57 pues el día cuatro de enero te quitaban el a los supongo que las Navidades estamos ahí tú descontando las fechas los días cuando finalmente de quitaban el halo S su acción era pues como te imaginabas una liberación tremendo

Voz 0744 13:16 va contando los días pero no me lo creía hasta que pasó porque los médicos en ese momento nos estaban fijando en la fractura del cuello sino en el Estado de mi columna vertebral de mis vértebras incluso cuando me lo quitaron me hicieron muchas pruebas en esa zona todavía no se sabía si me iba a recuperar o no podía ser que lo tuviera que llevar más tiempo porque una vez que te lo quitan no te lo pueden volver a poner

Voz 0744 13:40 aunque definitivamente no me lo volvería a poner me dijeron que todas las pruebas que MIC los escáners los rayos X eran parte del protocolo habitual entonces estaban en la sala de espera con mi mujer mi entrenador súper contentos porque pensábamos que me iban a quitar el halo en una hora de repente me dijeron que no les gustaba como estaba uno de los rayos X y que me tenía que hacer otra pensé Dios mío qué significará eso así que me hice la prueba de nuevo y el médico que me tenía que decir cómo estaban los resultados estaban hora de comer pero yo eso no lo sabía en aquel momento así que estaba en una habitación diminuta pensando será que la calidad de los rayos X no ha sido buena o que hay algún problema ni cuello etc así que lo que pudieron ser cuarenta y cinco minutos de procedimiento habitual terminaron siendo seis horas de muchos tres cuando llegaron las buenas noticias fue un alivio enorme creo que para todo mi entorno no sólo para mí

Voz 1546 14:30 ante el día diecisiete de abril como mencionabas antes que participaba en el maratón de Boston no con aquella noción de terminar o no sino a término darlo por debajo de los dos horas cincuenta minutos pero cómo fue su reencuentro con la competición

Voz 0744 14:53 fue fantástico cuando el corro Iron más normalmente estoy en las posiciones delanteras por mi cuenta controlando tiempos pero en el maratón de Boston eramos treinta mil atletas tenía a unos doscientos por delante de mí y unos treinta mil detrás así que para mí esa carrera fue como no como una celebración que lo hizo mucho frío hoy llovió mucho pero fue bonito sufrir con más gente no yo sólo y especialmente disfruté de la presencia de corredores amateurs del público fantástico grandes maratones hay mucha gente y estoy contento de haber participado en una carrera mítica

Voz 8 15:24 hacia

Voz 1546 15:54 Iturbe encuentro con nosotros cara Xavier gente que seguro que volvieron edad del bien venial competición charlar con Helios cómo cómo fue su reencuentro

Voz 5 16:55 sí es un deporte super individual no se pueden aplicar demasiadas tácticas

Voz 0744 16:59 si alguien te gana hitos tenido el mejor día que podías tener tienes que tener la capacidad de reconocer que es justo y que tienes que volver a entrenar más duro que antes es un deporte que si te recompensa no solamente en cuanto al resultado sino al rendimiento de cada uno salir a competir y ganar es impresionante pero salir a competir y darlo absolutamente todo decir no podía haber dado nada nada más que más se puede pedir

Voz 1546 18:12 pero ya no llevó Lalo pero claro subiendo este JAP break Gil que que rompe el corazón esto no es nada pero nada en comparación con llevar el halo

Voz 0744 18:29 especialmente ahora que estoy muy cansado de todos los entrenamientos ahora soy capaz de nuevo de hacer lo que ambas definitivamente me ayuda

Voz 0744 19:08 sabes si quiere volver a Hawai a competir pero no quiero solamente clasificarme para la competición de profesionales no quiero ir allí quedar en la oposición veinticinco o a treinta y cinco minutos del ganador me apetece mucho oír pero sólo quiero ir si creo que puedo luchar por el pódium o por quedar entre los diez primeros así que vamos a hacer todo el proceso tengo ganas de hacer un Ironman completo en Europa como el de Hamburgo a finales de julio y ese es el plan llegar tan alto como pueda no lo consigo pues seguiré peleando eso es lo que quiero hacer volver a la competición

Voz 8 21:18 yo leí veía no haya llegado HM que engancha

Voz 1546 22:39 bueno una punto de vista muy admirable la foto a tus padres que qué dice de esto por ejemplo tu padre habría arbitrado un patio de fútbol en qué pabellón no ponen ningún rencor pero de todas las formas que dicen tus padres

Voz 1546 23:31 bueno acaba de hacerse estrenarse documental a de ti que se llama el hombre con él Halo se estrenó en una fecha muy señalada el día veintiocho de mayo Pocket fue en Brasil el día veintiocho de mayo cuando Baptista el récord del mundo

Voz 0744 23:54 sólo una pequeña parte del documental el director me preguntó que si me gustaba ahí yo estaba como un poco bueno es que no es que no me guste o no pero lo encuentro muy incómodo es como si fuera algo muy íntimo no como el documental de las Kardashian algo así pero es poco escenificaron el director estuvo allí cuando tenía citas con los médicos cuando tuve momentos malos porque también hubo días mobbing negros pero espero que la gente lo ve hay ponga algo de perspectiva en sus cosas y obviamente hay personas en situaciones peores pero ojalá la gente lo vea hay saque algo positivo con los amigos la familia hay un espíritu humano puedes hacer cosas increíbles

Voz 1546 24:41 bueno tendremos que esperar para le el libro el libro de tu vida hablando es que lío como te gustaría que terminase sin libro que irían las últimas páginas de Seeley

Voz 5 25:00 hasta con todas sus fuerzas que ama a su familia alguien que nunca dice nunca hay que siempre mucho

Voz 1546 25:08 no es mi placer presentarle en la Audiencia aquí en España es de English bueno este inglés que reside en Boulder Colorado en Estados Unidos que ha subido en la cima nada caído hasta abajo y ha vuelto a subir tú eres mi inspiración para muchísimas personas de personas y ha sido mi placer poder charlar contigo le deseo toda la suerte del mundo muchas gracias

Voz 5 25:37 gracias a ti

Voz 1546 30:52 aquí estamos con más acento Robinson hay unas semanas más no con Ángel Huerta los en tres Pido compañero amigo

Voz 1546 31:05 de un tema que hiciste muy elocuente mente fue sople Colombia Yllera papel que puede hacer el deporte en ese nuevo Colombia puede crece una cosa que yo estuve un día grande para hay un millón a mi amigo John Cale enquista cubriendo el referéndum a mí en Colombia sobre pues bueno la pregunta no era complicada no decía a refrendo queremos paz os queremos seguir matando nos notas así que hay margen José no pero eso no que es la paz no quieres la paz a mí me me parecía una una pregunta o Pía me llama y me dice No te lo vas a decir que han votado para seguir en guerra nada no puede ser no no no no no puede ser pues se pudo ser pero vengo a decidieron en bueno a ver escuchado el pueblo escuchaban el pueblo pero luego dijeron vamos a hacer la paz guste o no guste bueno el problema es que la paz

Voz 21 32:12 mira mira ahora pregunta que que mucha gente no votó la voto el treinta y seis por ciento en el que referéndum entonces no se puede considerar que juega representativo luego ya afortunadamente las cosas se se condujeron

Voz 1546 32:27 pues entonces decidiste en cruzar el charco ir a Colombia para ver cómo va a ser convivencia en coma seis y convencía Kepa qué papel va hacer el deporte no en nuevas con lo mío

Voz 21 32:40 bueno no sólo era eso era también qué papel había jugado el deporte en en la Colombia anterior la Columbia el del conflicto no porque era muy curioso como Colombia es un país muy particular con con una serie de problemas que arrastra hace mucho tiempo y entonces en el deporte para los colombianos ha sido quizá lo que les ha convertido en un país así que era una identidad nacional muy al firmarse los los tratados de paz y hacerse el referéndum quisimos ver de qué manera el fútbol en concreto y en el tenis también en el caso de Bettencourt había servido como con consuelo para para los secuestrados bastante que había estado en la en la selva secuestrado por las FARC y al mismo tiempo un consuelo para los secuestradores para los propios guerrilleros de las FARC que fue muy curioso conocerles porque te das cuenta que son Nos desgracias son unos pobrecitos en muchos casos cogidos cuando eran niños ingente que estaba pues eso cansada de esta hacerla muy accesible no que llegar a un periodista español les encantaba te preguntaban sobre el exterior cuando se podrá ver el reportaje bueno pues se colgará en Youtube editada miraban asidua en You Tube suficiente yo creo es el único adolescente del planeta que no sabe lo que You Tube sabe lo que es internet eran marcianos vivían en la selva en una en una especie de burbuja revolucionaria

Voz 1546 34:07 la tengan

Voz 22 34:09 dentro de la tierra no solamente Val hay bombas en todo momento donde uno tiene que hacer un alto

Voz 23 34:18 el fútbol es un deporte el deporte pasiones a nosotros nos gusta el fútbol libramos

Voz 24 34:26 ellos fusiles nosotros con cadenas pero sufriendo el mismo

Voz 25 34:33 el fútbol para mí lo todo el fuel

Voz 22 34:36 toda mi familia seguido era el fútbol Tommy Germán Deportivo Cali

Voz 23 34:42 Real Madrid en España Colombia paramos aquí es donde un televisor

Voz 25 34:51 pero hay como Woods

Voz 23 34:55 aquí no se improvisa una cancha rapidísimo

Voz 26 35:02 aunque tenían prohibido hablar nosotros donde con mayor facilidad nos contaban era deporte

Voz 27 35:10 Málaga

Voz 23 35:13 los muchachos tiran cualquier actividad esto ha sido una cosa inmediatamente cuando en ese momento no existe cansancio de momento no existe estrés porque es que

Voz 28 35:26 pero lo llevamos en la sangre

Voz 0807 35:29 no es una idea

Voz 24 35:34 Estrada

Voz 0807 35:35 ahora ya jugando

Voz 24 35:41 lo achique presione Press impregna ahí venga paz de la línea ya se me dicen que se ha crecido

Voz 21 35:59 a todos ellos y pone el fusil

Voz 21 36:05 pero es que también la realidad colombiana es muy complicada pues habría que tener varias voces que contaran porque yo como testigo conocí una parte de Colombia y la Colombia rural digamos es muy diferente a la Colombia urbana y hay gente que ha sufrido los ataques de los paramilitares gente que se ha tenido que refugiar a la guerrilla habrá que que no les mataran

Voz 1546 36:30 es un problema muy muy complejo es quién lo que vimos en el reportaje también es un poco como están los secuestradores con los secuestrados a una radio que está encarando en patio de fútbol y los dos lo escuchan con la misma fervor no

Voz 21 36:48 nosotros quisimos aprovechar como hilo argumental el reportaje la Copa América de dos mil uno que fue así el único gran evento así deportivo internacional que organizó el país porque históricamente no le querían dar la organización de nada porque claro eso estaba muy sujetó atentados y tal

Voz 21 37:09 seguido ya tener esa Copa América a las dos semanas de de que se inaugurara secuestraron al vicepresidente de la Federación de Fútbol entonces ha suspendió y los propios mandos guerrilleros hablaron con los que habían secuestrado que habéis hecho liberarle ahora mismo se va vamos a cargar los la la Copa América y no vas a poder ver el fútbol

Voz 1546 37:29 al menos deja que pase del campeón

Voz 30 37:34 lo que luchar por su visibilidad fue Hernán energía convertido a las pocas horas de su cautiverio en el secuestrado más famoso del país el Gobierno negociaba contrarreloj su liberación con la esperanza de poder recuperar una Copa América que había quedado suspendida

Voz 28 37:56 pues destinado para la Copa América ese puesto no era para el doctor

Voz 31 38:03 tenía mucho susto porque yo sabía que la reacción en el fútbol de tremenda ahí así web

Voz 32 38:11 quitarle a Colombia que es el peor atentado

Voz 0807 38:16 ya nos contaron que el presidente estaba siendo todas sus gestiones porque no se quería quedar sin Copa América en Colombia

Voz 33 38:25 digamos que yo haya hecho algo como eso sin consultar lo cubre gusta el deporte no momentico venga para acá como así cuando quién ordenó ellos

Voz 7 38:35 el recibieron la orden de sus jefes en el sentido de que no podían alterar la posibilidad de la realización de la Copa América las dos partes

Voz 0807 38:44 se sentaron dialogaron dejaron que el pueblo viví era algo que quería

Voz 34 38:49 a la guerrilla

Voz 35 38:51 o cuando se dieron cuenta que suspendió en la Copa América anoche me querían sacará a las siete

Voz 31 38:57 me preparara para que me hiciera con ellos yo decía que me quería venir por tomarle el pelo porque me llevo muy amigo de ellos

Voz 0807 39:06 papá que Theo a nada es que estás libre y tú dices no yo no me quiero ir yo estoy muy contento por aquí los tipos

Voz 35 39:15 no sabían qué hacer y que ello desde las diez de la noche que era el único liberado que les dan la la libertad no se quería ir

Voz 36 39:24 dos mundos Dalian desde vive y a toda método es verdad como cuando Jesús eh

Voz 7 39:31 bueno a campo usamos salió cuando nadie lo esperaba allí en unas circunstancias casi que precipitadamente

Voz 11 39:38 eso a las una alistó

Voz 25 39:47 la inmensa satisfacción quiero sembrar con ustedes

Voz 23 39:50 la noticia que ya todos conocen que la ratificación de la Confederación Suramericana

Voz 25 39:54 el fútbol a Colombia como sede de la Copa América

Voz 0807 39:58 más importante mover todos los hilos para sacar Hernán Mejías y no perder la Copa América

Voz 25 40:04 que el resto de secuestrados Nos vemos en los estadios con la camiseta pues que Dios los bendiga

Voz 37 40:14 bueno

Voz 0807 40:16 muy triste que las otras personas que estuvieron en el secuestro no tuvieran esa misma posibilidad que tuvo mi papá

Voz 7 40:24 esa Copa Copa América entrará en la historia del fútbol de la paz

Voz 38 40:34 el Gobierno colombiano había encontrado un

Voz 38 40:37 a la hora de convencer a los guerrilleros su pasión

Voz 21 40:40 por el fútbol estamos hablando de una época que había cinco secuestros al día en Colombia cuarenta mil secuestrados en otro informe uno Besson al plan con Rafael Nadal

Voz 1546 40:55 es escena que pone en el repostaje cuando Ingrid Betancor su su lazo Macía al exterior era escuchar a Rafa Nadal jugando en Roland Garros Nadal cuando lo cuenta

Voz 1546 41:12 porque claro estamos hablando de dos rally realidades absolutamente opuestos Rafael no es un chico inconsciente pero él ya juega tenis citada se centra el tenis el entrenamiento más atenta y él está viviendo una burbuja también viviendo en su burbuja siendo secuestrada no hay un momento en ser potaje cuando las dos realidades

Voz 25 41:37 sólo en crecer entre visiones indirecta que Radio France Internacional hacia queda deberán estará muy el día de cara a cara esto no Serrat es completar de forma maravillosa una cita

Voz 24 42:11 cuando el guiño que conoció cuando estaban

Voz 1546 42:15 estaba de que su sanidad pasaba por escuchar LB caído bien a Rafa Nadal

Voz 21 42:23 dónde pones cara tampoco claro no lo conocían ese es que ellas tuvo que lo fueron seis años bueno nosotros tuvimos tres días en la selva con las FARC tres días y en tres días no te digo que te cambia la vida te cambia la visión de muchas cosas y cuando vuelves a la civilización lo ves todo de una manera diferente pero hay que pensar Alan Jara uno de los que entrevistamos en el reportaje estuvo ocho años otros tuvo diez años metido en la selva en una jaula con una cadena coge el cuello así la posibilidad de escuchar una voz de otro mundo que te está hablando de un chico jugando al tenis au de un equipo de fútbol metiendo un gol es como

Voz 1546 43:00 viajar salir del infierno

Voz 21 43:02 el único gancho que tienes con la realidad y cómo

Voz 1546 43:05 era su actitud hacia ese paz los que han sufrido ha sufrido todo aquello que pisos comentando cuando ambos con Helios acerca de esta paz ese nueva condición como fue su su huracán su punto de vista

Voz 21 43:20 solamente en Colombia que el sector que más ha apoyado la el proceso de paz ha sido las las asociaciones de víctimas no pasa como ha pasado en otros países no

Voz 16 43:33 y entonces uno

Voz 1546 43:45 sorprende gratificante que es aún menos quiere decir que tiene una oportunidad de prosperar este nuevo es esto que si realmente Helios no lo querían sino buscaban la venganza pues el movimiento de paz no tiene pie de Kenneth estuvimos hablando con una iniciativa que es un nuevo club de fútbol aquí un acento Robinson que se llama A está compuesto por secuestradores y secuestrados compartiendo club de fútbol en vestuarios para eso escuela de fútbol en su primer equipo y juveniles e a bote pronto como como el BES Stoner

Voz 21 44:28 hombre lo veo maravilloso evidentemente sí han se han utilizado el fútbol cuando cuando estaban en plena guerra imagínate ahora que están en La Paz no es ellos son los primeros que saben que que las las bondades que tiene el deporte para ellos no yo quería destacar también de ese reportaje aprovechando que estoy aquí en las es un aspecto que que sí que que hicimos reflejar que es el poder de la radio no la importancia que tuvo la radio y que sigue teniendo en Colombia no porque es un país muy muy radiofónico Vicens

Voz 36 45:35 sobre todo este un país Radio mano aquí la radio en este país una superestructura lo que la radio lo más allá que que la televisión de alguna manera se adjudiquen y es que a través de lo logra sentir emociones de excursión un por Ray usted siente que lo está viviendo me hace sentir perteneciente al despido

Voz 36 46:27 todo lo que pudiera

Voz 7 46:31 en no decir a través de otros medios lo desde otra vez de la radio sin problema no sé

Voz 0684 46:36 se convierte casi en un confesionario ojalá gracia representan el afección la B2 es

Voz 24 47:05 el todo es que emisora logra exponer

Voz 7 47:18 es una autoridad en la empresa o de la organización a la cual yo pertenezco estaba secuestrado lo liberaron posteriormente el vino y me dijo los guerrilleros y los secuestrados dijeron que la transmisión que debía escuchar será la suya eso por supuesto inmediatamente me sentirla pues de alguna manera tengo que ser consecuente con este hecho decía señoras y señores aquí comenzamos

Voz 45 47:45 esta tramitación de del estadio tal

Voz 7 47:48 estamos recordando a todos nuestros hermanos secuestrado es frágil

Voz 46 47:53 cuando tú estás en cadena cuando nada

Voz 7 47:58 ir remataba siempre antes de comenzar el partido Libertad para todos los secuestrados de color

Voz 24 48:04 en escuchas ese grito además libertad para todos los ser cuesta eso era una inyección de adrenalina

Voz 0684 48:14 no son vida es una así que tenemos de desaparecidos también costosa la que tener secuestrado todavía en la selva y los sectores más escondidos de Colombia así que señoras y señores no olvidemos darle otros de los secuestrados

Voz 0807 48:42 eso generó

Voz 25 48:43 en el fue una solidaridad con

Voz 0684 48:49 todos los secuestrados de Colombia

Voz 26 48:54 cuando pudimos mandan unas pruebas de vida una carta

Voz 7 48:58 el estribillo Si esta carta la recuerdo y ese señor Patxi Andrade director de los dueños del balón RCN Radio una de las mayores alegrías de esta vida en la pasión por el fútbol nosotros llevamos nueve años y ocho meses no solamente privados de nuestra libertad sino también de vivir de sentir esa pasión

Voz 24 49:21 afortunadamente existe la magia de la radio

Voz 7 49:24 cuando la guerrilla está de buenas acuda nos permiten gritar el gol

Voz 24 49:28 y cuando es un gol de Colombia lo hacemos todos hemos escuchado un llamado qué hace usted para que nos coloquen libertad son esas llamadas son esas pequeñas cosas que diferencian bueno el malo Mi negro del alma seamos a usted y a todo su equipo de trabajo

Voz 36 49:49 una feliz Navidad

Voz 7 49:52 eso sí no se olvide colocarnos salsa de la buena esa que sólo usted sabe interpretar

Voz 36 50:01 no me hace sentir muy nostálgico me pone muy sensible para mí esto yo creo que es el premio más importante

Voz 24 50:15 a todas las personas que se han solidarizado por nuestra obra gracias

Voz 1546 50:30 el viendo vuelto a habiendo dejado que las emociones reposan a estás optimista acerca de la posibilidad que en Colombia

Voz 1546 51:22 los nosotros conocimos sé a quién a hacer dos son pueblo costero en la costa pacífica que suman no que dónde viene reflejado también en tu programa como Auster ves del sur a unos Minyons analfabetos en principio que no iba al colegio tampoco había electricidad ADN en el pueblo pues a una ostra con australiano Salgado no los niños digitando sólo solas en cualquier superficie sur pues para recortar la historia de que hace que llegan tablas de Sufi solamente había estado de su si habían ido al colegio y luego los chicos ya a al colegio como el suyo ha sido como una como una herramienta para la inclusión social tal vez el deporte como turistas diciendo en general es la CAM era en o que puede ser un pilar básica sino

Voz 21 52:19 piensa en el Nook y donde en esa escuela de surf estuvimos grabando era un pueblo en habrías del Pacífico que vimos ballenas era un sitio idílico pero más allá de de lo bonito que le puede parecer un turista que lo tenía luz no tenía agua corriente no tenía teléfono no tiene Internet no tenía Hospital no tener un centro de salud tenía una escuela que bueno tenemos la escuela llamarle cualquier cosa entonces claro allí no hay otra salida que no sea el cráter o la delincuencia

Voz 21 52:51 todos claro darles una opción de hacer deporte si saben niños que han sufrido también mucho abandono y vayan él era el único rayo de esperanza

Voz 1546 53:02 bueno el deporte como unos pilares básicos en ese nuevo a Nueva Colombia era un reportaje que Informe Robinson quien que te diga a mí me enorgullece ideas

Voz 21 53:17 es de esos reportajes que te que te marcan afortunadamente de vez en cuando hay uno de esos que decías joven la profesión merece la pena

Voz 1546 53:33 Michael Robinson en la SER bueno la verdad es que nunca me deja de sorprender la capacidad que tiene la gente a la hora de superarse tienen Don decidió está con un halo un aparato de tortura medieval tres meses mientras se su cuello tres meses de tortura de veras lo hizo por seguir luchando por su sueño en todas las facetas de nuestra vida encontramos fuerzas donde no imaginábamos que las tenemos a veces Nos sorprende hemos hasta nosotros mismos los difícil no obstante es encontrar aquello que amamos tanto que queremos lo suficiente pero hay que ir por partes primero sentir querer Lamar una vez que se su estadio Barack como sale la fuerza necesaria para poder sufrir tendón lo ha hecho ustedes también es sólo cuestión de querer algo lo suficiente todos tenemos una pizca de Superman dentro gracias por estar ahí al otro lado de la alcachofa de la cadena

Voz 24 54:36 ser Dios

