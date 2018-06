Asociación Bedalmánema

Voz 1606

00:00

bueno estamos aquí en Benalmádena que es una tierra famosa por sus cosas pero puerto es famosa por su hijo sólido tejido social el movimiento asociativo aquí en Benalmádena es es muy potente que realmente cubre las necesidades de muchos ciudadanos uno de los grupos más importantes es la asociación Ve maldad alemán la asociación Ve mal D'Alema es una sanción para personas con dificultad para decir Benalmádena cuando su presidente don Jorge Luis José Luis como estamos a Capellán ustedes porque Luis es presidente y fundador de la asociación Ve mal Daniela porque para porque somos muchos los mal danés no son capaces de decir correctamente y de maldad de Mena pienso yo que se nos está excluyendo porque no sé si queremos no si tú eres nativo de aquí verdor si no yo nací aquí y mi padre nació aquí me mandaron a mi abuelo también nació aquí es que todos hemos captó la Hideo no sabemos que Turró que le lo tiró son son muy profundas y claro supongo que para para alguien como tú deber ser duro no deber este como este rechazo no hombre aclara bastante terrible época alguien pues no se va a pronunciar el nombre de su tierra nueva casi lo peor que te puede pasar la vida notas que los demás la gente que está aquí de Benalmádena termina claro que soy sé si si os buena nota un vacío saber nos expresa verbalmente pero está ahí ahí no hay un rechazo en el ambiente está en el ambiente rotas que la gente esta incómoda cuando dice Emma os en posen miran al suelo te empujan te tira al cigarrillo al pero el te muerden la pelota no se esas cosas detalles detalles los feísmo de de eso joder auto estima que cualquiera verdad si no un poquito te sientes que lo demás ya final optimismo tú mismo si te acabas exiliado a sitio fáciles de decir cómo