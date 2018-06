Imanol Arias: "La vida es bella"

Voz 1 00:00 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 2 00:11 muy buenos días siguen ustedes escuchando Hoy por Hoy en la Cadena Ser lunes dieciocho de junio la temperatura empieza a estar a la altura de gente de nuestra categoría os espera más de treinta grados en la mayor parte del país no sé si se han dado cuenta de los últimos tiempos empezamos las semanas la incertidumbre es realmente difícil saber qué va a pasar quién va a dimitir a quién van a echar a quién van a pillar con las manos en la masa yo les digo que ninguna de las casas de apuestas Art acertaron con la prisión en la que iba a entrar Iñaki Urdangarin por cierto me encanta es mm que circula en las redes que afirma que Marichalar era por fin el cuñado bueno sólo tenemos una seguridad la actualidad española es como el pelo de Neymar cambiante intendente a lo llamativo vamos pues con el único objetivo razonable alcanzar el viernes con la vista puesta en el mar verán para los de las Islas como es mi caso el mar el mar es una autopista mucha gente cuando llega una isla asiente la limitación de las hebillas pero en el

Voz 3 01:08 el mar es la gran autopista

Voz 4 01:14 por seguir con la analogía el mar

Voz 3 01:17 es la gran autopista

Voz 4 01:23 a estas alturas todos ustedes conocen ya la aventura de acuarios

Voz 3 01:26 la peripecia de ese barco ha sido el foco informativo en los últimos días el rechazo de Italia la bienvenida a España a bordo de ese barco se encontraba un grupo de periodistas que debes de sus crónicas esos imágenes documentaron la travesía era curioso hizo que en el cuaderno de bitácora de este programa añadió éramos una nueva manera de comunicarnos con alguien durante días hablamos con Naiara Galarraga compañera el diario El País gracias en los mensajes de voz del guasa seguro que muchos de ustedes nos recuerda

Voz 5 01:55 comida hasta esta noche para todos los migrantes por lo tanto necesitan las personas que han fletado este GAR cotos ONGs que esto tenga una solución rápida porque

Voz 3 02:04 leyes más placer a las diecinueve minutos de la mañana una hora menos en Canarias decir Naiara Galarraga muy buenos días

Voz 6 02:12 buenos días aquí desde tierra firme de Valencia con poca voz lo lamento

Voz 3 02:16 bueno se justificaría esa boca voz está más que más que justificada entonces estos días no ha estado acompañada por su compañero por el fotógrafo Óscar Corral que también hoy nos acompaña Óscar muy buenos días buenos días hoy desde Valencia un placer enhorabuena ambos por el por el trabajo el el viaje desde luego largo cómo estáis como si encontráis

Voz 6 02:34 muy bien un poco con ese mareo

Voz 3 02:37 que dicen que ese viene al volver afirma es un poco extraño pero rara notáis cómo se mueve el suelo bajo nuestros pies todavía un poquito soy Oscar comparte es la sensación

Voz 7 02:47 eh sí yo durante la travesía la verdad es que no sufrir muchos mareos el mayor mareo que tuve fue a esta noche durmiendo en en el hotel la verdad

Voz 3 02:59 lo que es la vida eh si llegar al hotel para sentir el mareo buenos Carey no eran los han contado en primera persona la historia también las historias de los seiscientos veintinueve migrantes que finalmente llegaban este domingo al puerto de Valencia como saben a todas sus posesiones dentro todo lo que tienen dentro de una pequeña mochila su relato sus fotografías nos han permitido seguir muy de cerca el día a día de estas personas abordo de los barcos que les han trasladado hasta España después de haber sido rechazados por los gobiernos de Italia y Malta ayer Óscar y Naiara pisaron tierra tierra firme junto a esos migrantes cuya historia realidad no hecho más que empezar hoy ya sabemos cómo suena el rescate de seiscientos treinta personas en medio de Mediterráneo también sabemos cómo suena la esperanza alegría que genera la certeza de pisar tierra firme tras ocho días de incierta travesía lo sabemos en ella es por el trabajo de los periodistas debe vistas como nuestros dos invitados de de esta mañana cómo fue el momento de desembarcar cuando llega a Óscar cuando por fin llega en los todos los toda la gente que están ese abarcó cuando por fin llega a tierra firme cuál era la sensación

Voz 6 04:20 pues el desembarco en calidad es el final de un profesor de un día que empezó prontito como yo creo que nos levantamos como las cinco cinco y media de la mañana estaban todos los migrantes los ciento seis que iban con nosotros con bueno nosotros con ellos en el Aquarius está mal sobres citados en la entrada en la bocana del puerto fue emocionante un montón de barcos acompañándonos estaban allí los de Activa estaba la Guardia Civil estaba Salvamento Marítimo estaba delante de nosotros el látigo el el otro bueno había dos buque estos navíos italianos en los que iban en el resto del pasaje de los seiscientos treinta pero luego llegamos atracados y aquello fue un proceso muy largo entraron los médicos de Sanidad Exterior les tomar la temperatura de explosiones el termómetro buenos termómetros sí muy high tech infrarrojos ya para cuando llegó la hora de empezar a salir yo creo que ellos mismos estaban ya empezando a notar el cansancio de bueno en ya estamos en tierra ya estamos tranquilos pero muchísima emoción en los últimos instantes a medida que iba saliendo por la escalerilla todos iban abrazando los rescatadores a los médicos que les han tratado y la verdad es que fue muy emocionante

Voz 3 05:30 es que el el viaje ha sido una odisea ahí desde aquí lo hemos vivido insisto con con expectativa concierta Leiria no cuando España Nastase mensaje pero lo cierto es que su viaje empieza ahora

Voz 7 05:43 el realmente en conversaciones que tuve que puede tener con como algunos de los migrantes a bordo porque tiene en cuenta de que fuera un varios días de convivencia entonces podemos conocernos un poco más a fondo personalmente no sus historias estaban no tenían ningún tipo de miedo de de cara a la nueva situación en lo que se iban a encontrar simplemente estaban intentando olvidar lo que veía lo que lo que habían pasado especialmente recuerdo una conversación con con con un chico que decía que que que no tenía miedo a lo que pudiera pasar que lo único que quería era no regresar nunca más alivio

Voz 3 06:26 pues el miedo fruto de la falta de miedo fruto de la de la esperanza vamos a hacer un pequeño alto en el camino seguida seguimos hablando con ayer a iconos

Voz 1 06:35 la tónica rito

Voz 12 06:41 seguimos hablando con Naiara Galarraga hay Óscar Corral

Voz 3 06:43 compañeros del diario el País compañeros

Voz 13 06:46 en total cuántos días ayer habéis estado en el Aquarius días ocho digamos zarpazos de Catania El viernes noche vamos de Catania el viernes creo que era día ocho a las seis de la tarde

Voz 14 07:00 así llegamos a que atrás

Voz 6 07:02 estamos en en Valencia ayer debía ser las diez once de la mañana la bocina

Voz 3 07:07 ya es evidente que la travesía tanta emoción y tantas crónicas están en están en esa garganta Oscar hemos visto mil veces la la imagen y el sonido lo podemos repetir unas veces pero yo no sé si nuestra conciencia ya amortigua el horror que se vive en el mar y bueno lo lo lo asumimos pasa igual con las imágenes hemos visto mil veces la imagen de rescate en alta mar de de como en una en

Voz 6 07:30 barco

Voz 3 07:32 cientos de personas se hacinan imagino que es un reto compartir una travesía como la que habéis vivido sabiendo que hay que informar de una forma veraz pero nuestra tiempo consecuente con lo que uno está viviendo

Voz 7 07:43 sí estamos quizás muy acostumbrados a ver esas imágenes tan duras de de de los rescates y de y de toda la acción por eso una de que que terminó la el rescate y ellos en los migrantes se vieron seguros Marco pensé que una de las cosas que debía hacer a ponerles un poco cara a toda esa gente hable con Naiara decidimos hacer algún tipo de de reportaje para para humanizar a esta gente que a veces parece que sólo representa números y cifrarse en para la paz la digamos para apaciguar un poco la la conciencia europea no como unos números fríos carentes de de de sentimientos entonces por eso nos centramos mucho en conocer a a esa gente y hacer un reportaje mucho mucho más humano que tenemos al alcance al poder estar allí como esa gente en en ese espacio reducido que era el acuarios

Voz 3 08:42 durante todo el fin de semana siguiendo la llegada de esos tres barcos nuestro compañero Nico castellanos en Valencia Nico muy buenos días qué tal banda de Actual dos gracias por el trabajo de un placer saludarte sinfónico y cuál es el futuro cuarenta y cinco días tienen de de permiso para está nuestra beige cuál es el futuro de las más

Voz 1620 09:00 bueno pues ayer nada más salir del puerto cuando cuando concluye todo esa labor sopla un poco de viento en las calles de Valencia por cierto se escucha el ruido todos los menores eran derivados a Alicante ya lo han sido en los menores que están no ha acompañado en las mujeres embarazadas y las familias con niños se ha quedado aquí en Valencia y el resto el grueso seguido a Cheste a un dispositivo que sirvió para acoger a los refugiados del conflicto albanokosovar en el año mil novecientos noventa y ocho en el antiguo Colegio Mayor con varios pabellones y es una distribución temporal tú no les decían ayer desde la Generalitat tamiz de Al Nur de hecho hoy en esos lugares donde se han distribuido a estas personas que se han bajado del Aquarius están recibiendo la visita de abogado de intérpretes para seguir con ese procedimiento no novedoso porque ayer hay que recordar que de manera ofimática nada más llegar al puerto se les afiliaba se les identificaba hice les informaba de la posibilidad de ir a Francia de ese ofrecimiento sorprendente que hizo el presidente Macron el sábado así que como decía esta mañana la vicepresidenta Pepa Bueno la mitad de los migrantes que han llegado hay que tener en cuenta que aunque son francófonos y África Occidental han trasladado su voluntad de marcharse en Francia veremos cómo se articula a partir de ahora lo cierto es que ese permiso de residencia promotor

Voz 7 10:03 luego Vanitatis que en este caso el Gobierno ha fijado el cuarto

Voz 1620 10:06 cinco días lo recoge la Ley de Extranjería iba veremos a partir de ahora cuál es ese procedimiento no lo cierto Toni es que de ese momento emotivo lo que no llevó ayer puerto de Valencia fueron las escenas que se vive en prácticamente cada dos tres días en Porto en Sicilia en el puerto de Catania donde el puerto de Lampedusa es decir el el drama de Italia en la cifra de Italia llegó ayer a España a través del puerto de Valencia en un la bienvenida digamos pues absolutamente confortable para ellos en el sentido de que tenían todo tipo de de ayuda de intérpretes de voluntario en más de dos mil quinientas personas jamás en España en treinta años de patera había habido un recibimiento sí para un grupo de inmigrantes que llegaban de manera marítima así que lo de ayer lo de el Aquarius fuego excepcional mientras por ejemplo en Tarifa han llegado más de mil doscientas personas desde el viernes un grupo de inmigrantes que llegaron ayer a la isla hechas Farina con están los militares españoles la mujer en las han llevado a Melilla a los hombres lo van a expulsar hoy a través de la cuarta de readmisión que tiene Marruecos la frontera suele española ha vivido muchísimos episodios pero nada como desembarco tipo Italia digamos como el del Aquarius aquí en Belén

Voz 3 11:12 en Ayora después de la travesía hay ahora ya después de veinticuatro horas en en tierra firme aún con la sensación de mareo crees que todo lo que ha ocurrido en el entorno del Aquarius ha contribuido de algún modo a variar la visión colectiva sobre el fenómeno migratorio

Voz 6 11:28 bueno yo espero que sí toda esta historia nos pilló a nosotros embarcados preparando un reportaje para el verano nosotros habíamos pedido ir al Aquarius la historia vino a nosotros fueron rescatados estas diciendo asciende a personas hemos tenido el privilegio de poder estar embarcados con ellos en un espacio muy pequeño como decía Oscar en setenta metros de eslora que tienen que tiene al Aquarius sentarnos a conocerlos yo creo que si algo hemos podido aportar a todo este debate sobre la inmigración a lo que dicen los políticos lo que lo que estudian los expertos iba las cifras y al trabajo que hacen un montón de periodistas que informan sobre sobre inmigración es constantemente hemos tenido el privilegio de poder estar con esas al principio con las seiscientas treinta después con ciento seis de esas personas a partir de la mitad de la semana poder sentarnos con ellos y escuchar sus historias y entender porque vienen hizo entender a qué temen y entender que esperan no entonces yo creo que eso es lo que nosotros lo que os Carrillo y Sara de Radio Nacional que estaba con nosotros Anatoli analice te Euronews los cuatro a los que que estuvimos en compartiendo travesía con con esta seiscientas personas eso es lo que hemos lo que hemos intentado no acercarnos un poco historias concretas de de gente con nombres con apellidos con vivencias a veces muy distintas a las nuestras pero a veces iguales la verdad es que cualquiera para cualquiera supongo que es muy fácil imaginarse lo que es poderla parten los dientes por fin después de seis días que no has tenido acceso algo tan sencillo como cepillo de dientes y pasta

Voz 3 13:06 Óscar de todas los exabruptos que ha habido muchas esta a la reacción del Gobierno español de permitir que ese barco llegar nuestras cosas a nuestras costas me quedo con la de Salvini ministro italiano cuando decía que como padre nunca metería a una hija suya en en una embarcación de ese tipo nunca dejaría que una hija suya como buen padre nunca dejaría que su hija subieron barco de de ese tipo como eran los niños que viajaban en esos barcos

Voz 7 13:31 pues había había unos cuantos niños los niños e como parte más vulnerable de de los migrantes que que que viajaban en el Aquarius fueron de los que se quedaron en el barco y no fueron trasladados a a los buques militares que que acompañaron en en la travesía hasta Valencia entonces podemos compartir mucho más tiempo Ellos se hizo un espacio de juegos uno de los momentos más más emotivos fue cuando tras la petición de de las oenegés presentes en el barco eh se pidieron a a a los italianos que aparte de comida trajeran juguetes conllevaron esos juguetes al barco la los hizo las ONGs organizaron con mucha tranquilidad pues un momento para para darle la la la entrega de esos juguetes lo que más me impactó que esa entrega eh no fue que no fue una una reacción por parte de esos niños esperada digamos se lo esperado es que un niño suele de Un juguete hice el ilumine la cara empieza a reír y coge el juez lo abrace hay llega es este regalo es mío la la la la sensación que tuve cuando vi que toda esa se les será entregado a esos juguetes a esos niños la primera reacción de ellos era incredulidad era que se quedaban mirando como diciendo son para mí eh esto me lo estáis dando esto es mío lo cogían no tenían como como ganas osea tenían ganas de abrir lo proponían la como diciendo Puedo abrirlo de hecho tuve que en algo alguno de los juguetes tuve el privilegio de abrirse los yo porque se quedaban mirando como diciendo porque me dais esto no os algo tan simple como que un niño reciban un juguete eh se convierte en algo excepcional para ello los eh no se son simplemente en un niño me me me me hizo

Voz 3 15:20 eh apretar el corazón en el pecho pues eso habría que mostrársela xenófobos e Óscar Corral Naiara Galarraga fotógrafo y periodista del diario El País que nos han dejado en primera persona el viaje de los seiscientos veintinueve el Aquarius hasta el puerto de Valencia muchísimas gracias por vuestro trabajo y el esfuerzo de estar aquí esta mañana apenas veinticuatro horas después para para contarnos nuestra travesía un placer y una vez más gracias

Voz 6 15:44 gracias a vosotros por seguirnos gracias a los seiscientos treinta de los inmigrantes del Aquarius que ellos son los que llegamos nos han ayudado a poner cara a poner historias a poner nombres son Blaise Sin son Jackson la niña mi nata es progres hay un montón de ellos de los que no nos vamos a olvidar Euskadi hoy esperamos que que cuando alguien aborde el el debate de la inmigración también piense en las historias y en cada uno de ellos

Voz 3 16:08 llevaremos a muchísimas gracias a las dos Oscar ya hay Nico Castellano periodista de la Cadena SER desde el

Voz 15 16:14 el pasado sábado informado desde el puerto de Valencia un abrazo grande amigo bueno habrá y felicidades a todas las compañero la lucha

