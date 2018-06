El Fentanilo es un medicamento contra el dolor de espalda 50 veces más potente que la heroína

Voz 1 00:00 cadena SER

Voz 2 00:04 si no les está pasando les pasará o les habrá pasado al veinte por ciento de los españoles nos duele la espalda daríamos cualquier cosa para que nos dejara ahora mismo en este planeta hay quinientos cuarenta millones de personas a la que les pasa esa basado o les va a pasar lo mismo que a usted

Voz 3 00:26 muchos millones españoles muchos doctor Vicente Palomo muy buenos días ahora muy buenos días el dolor de espalda tiene cura

Voz 4 00:35 hombre el dolor de espalda como algo así tan tan general indiscutiblemente tenemos que decir que que tiene cura no depende también de cuál es la causa que provoca ese ese dolor pero lo más frecuentes dolor lumbar pues sin lugar a dudas es una un problema de salud que es muy frecuente oí en ocasiones incapacita ante pero que tiene un periodo de curación eh que va entre dos y seis semanas

Voz 2 01:01 una de las revistas médicas más importantes del mundo de Lance ha publicado unas evidentes artículos sobre el dolor de espalda concretamente el dolor lumbar en los que un equipo internacional de expertos se propone llevar la atención sobre este asunto porque es la causa de discapacidad permanente más común en todos los países del mundo desde el año noventa a nivel global los años vividos con discapacidad por causa del dolor de espalda aumentaran un cincuenta y cuatro por ciento y ante esta crisis de salud pública advierten los expertos de lancen empleamos tratamientos innecesarias ineficaces e incluso perjudiciales Vicente Palop es médico de familia miembro del Grupo Nacional de fármacos de la sociedad española Medicina de Familia y una de las personas que más sabe en España sobre el dolor crónico Nos tomamos cosas que no debemos y hacemos cosas que no deberíamos el dolor de espalda no no forma parte de nuestras preocupaciones debería serlo

Voz 4 01:53 sí efectivamente tres artículos muy interesantes de de la revista lancen dos iniciales en el que participan expertos de la salud pública de de países europeos Holanda Inglaterra de de Suecia al Chopin de Estados Unidos Canadá Brasil Australia que ponen de manifiesto precisamente que es una problema de salud muy prevalente Ike produce una gran incapacidad tercer artículo editorial de Estefanía declara una experta en salud de la revista de la revista lancen en la que pide a la Organización Mundial de la Salud una respuesta a una respuesta en distintas áreas para abordar precisamente la discapacidad que produce que ha incrementado en un cincuenta por cien desde el año mil novecientos noventa no es que estamos hablando de un problema de salud probablemente salud pública muy importante

Voz 2 03:02 el dolor de espalda es uno de los factores que está detrás de la mayor crisis de opiáceos de la historia de Estados Unidos desarrollaron una serie de sintéticos como el Danilo el es el medicamento sintético que acabó con la vida de Prince en abril de dos mil dieciséis bueno ese medicamento es cincuenta veces más potente que la heroína empezó a recetar en tratamientos para paliar el dolor de espalda a usted le han pedido ese tipo de medicamentos para paliar el dolor alguna vez

Voz 4 03:30 sí mire esto es un tema muy frecuente no yo durante durante quince años estado coordinando la Unidad de Fibromialgia hospital de Alzira hemos visto más de más de cinco mil mujeres con enfermedades fibromialgia Hay muchas de ellas cuando venían por primera vez estaban con parches defendían ni lo para una indicación que no que no tocaba no para que se hagan una idea desde el año dos mil ocho al dos mil quince ha habido un incremento en el consumo de opiáceos en España por encima de los ochenta y tres

Voz 4 04:02 si las de HD es que es el número de pacientes que toman un OPA CEO de cada mil al día en España en el dos mil ocho era de aproximadamente siete pues hoy en día está por encima de trece vamos es decir que hemos doblado el número de personas que que toman opiáceos al día te mal es un tema grave es un tema grave porque y sobre todo las fórmulas de absorción con una rápida porque crean una gran adicción no la Conselleria de Sanidad en el en el año dos mil dieciocho dieciocho hizo un corsé Un corte transversal y encontró que la Comunidad Valenciana habían más de mil quinientas personas en las cuales estaban utilizando el Danilo de forma inadecuada es decir a unas dosis por encima de lo normal o para una indicación que probablemente no era la la aceptada hay fundamentalmente estará al dolor lumbar porque estos fármacos utilizan fundamentalmente para dolorido cultivo oncológico

Voz 2 04:57 pero aún así estamos lejos de la crisis sanitaria que se vive en Estados Unidos por el abuso de las redes

Voz 4 05:03 bueno pero ya todo llega no lo es siempre dice que antes no se dice que el mal viene de Almansa yo creo que el mal viene de de Estados Unidos muchas veces en lo que son actividades culturales en relación al consumo de de medicamentos ya tenemos pacientes jóvenes que están en la su casa en los centros de deshabituación de toxicomanías precisamente por la Administración de estos fármacos ya hay

Voz 2 05:26 jóvenes SS ya es así pues va a ser peor remedio que la enfermedad porque ante el dolor de espalda doctor No vamos no sólo hemos temerosos estamos de humor triste es vulnerable es decir el dolor de espalda toda la enfermedades que no hay todas

Voz 3 05:43 ella no conocemos una enfermedad positiva buena que nos ponga de buen humor pero en el caso de de la espalda

Voz 2 05:49 tiene muchas más es un amplio espectro el que dentro de nuestra vida al que afecta

Voz 4 05:55 bueno si es que afecta fundamentalmente a la a la de amputación no a poderse manejar a la autonomía personal no en ocasiones a depender de una de una segunda de una tercera persona no y sobre todo el dolor esa es algo que si uno no lo sabe aceptar Hay no adopta una actitud positiva pues acaba produciendo un sufrimiento y una disminución de la CAM

Voz 6 06:18 da de la calidad de vida no irá teniendo en cuenta que el dolor

Voz 4 06:22 España es el espalda de espalda perdona es la causa más frecuente de de incapacidad en España es el once por cien de las incapacidades es por dolor lumbar no pues entonces pues yo creo que realmente esto que hablábamos del dolor de España pues

Voz 2 06:38 total el dolor de espalda crónica que más bajas laborales causa en el mundo y también en en nuestro país generalmente de autor lo que ocurre es que vamos al médico lo que van a hacer y no grandísimos profesionales en la sanidad mama ni que decir tiene pero lo más reciente en un relajante muscular que iban a pedir una resonancia es una práctica clínica adecuada

Voz 6 06:58 mire yo creo que hoy en día pibe

Voz 4 07:01 yo sé en una sociedad muy medicalizada no oí muy demandante de recursos sanitarios que en muchas ocasiones son innecesarias la Sociedad Española de Medicina de Familia en el año catorce sacó un documento en el cual decía cosas que no hay que hacer porque es incrementar la ya otro genio no oí una de ellas precisamente la la número quince era no hacer pruebas de radiodiagnóstico en pacientes que no tenían síntomas de gravedad en un dolor lumbar no hoy esperarse a una evolución entre cuatro y seis semanas ya a partir de ahí decir antes de una resonancia hay que pedir una radiografía hay que explorar hay que preguntara al paciente hay ocasiones indiscutiblemente hay magníficos profesionales pero hay ocasiones que pacientes con un dolor de espalda de dos semanas de evolución sin signos de gravedad no es que no vengan con una petición de una resonancia que irradia menos sino que vienen competiciones por ejemplo un TAC que produce una gran irradiación eso sino a dudas es ya genial allí es empeorar la saluda de estos pacientes

Voz 7 08:05 es es un poco curioso estables que hoy en día muy son muy pocos que trabajan un trabajo físico muy duro tipo leñador eso trabajas ir sin embargo parece que es la falta de actividad física que tales plenitud tanto de hoy en día

Voz 4 08:24 no estudio naturalista epidemiológico realizado en España en el en el dos mil once en el que decía que las principales Osasuna las cosas con las que se relacionaba al dolor dolor lumbar era pues probablemente la la artrosis la presidente otras articulaciones de las manos de las de las rodillas en la la morbilidad es decir tener otras más enfermedades el tener más de cuarenta o cincuenta años y el trabajo de esfuerzo físico e aunque quedan muchos trabajadores yo creo que en la construcción en la zona donde yo he trabajado durante muchos años en la ribera hay muchas mujeres que trabajan en almacenes de naranjas que están diez horas en la misma fricción con una carga física muy importante de intereses de entender que estas pacientes tengan mayor riesgo de de padecer esta enfermedad pero es verdad que uno de los problemas más grandes que tenemos en la actualidad es el sedentarismo y esta es una de las principales causas son motivos por los cuales puede aparece

Voz 2 09:22 el dolor como profesional como experto qué hago si me duele la espalda

Voz 4 09:29 pues si si le duele a espalda

Voz 6 09:32 yo creo que que fundamentalmente en lo lo que tenemos que que que entender no hay un dicho que que que que dice que un

Voz 4 09:39 los si tienen más de cuarenta cincuenta años sino le duele algo es que no está que no está vivo no yo creo que hay dolores menores que tenemos que tener una cierta tolerancia a seguir adelante a tener una actitud positiva ante la vida tener un proyecto de vida que esto es lo que nos hace llevarlos mejor intentar no médica en Izar nos el seguir moviéndose el dolor de espaldas es muy siempre esa sea Se ha dicho de forma errónea Aisa recomendado el reposo hay que seguir una una actividad diaria a hacer ejercicio dirigido por por alguien que sepa por el médico de de de cabecera siempre por indicación médica a tomar a tomar algún analgésico antiinflamatorios en cuenta que los antiinflamatorios tienen un riesgo muchos riesgos a Arenas de distintos órganos y sistemas que tiene que ser médico el que diga si está indicado o está en contra dedicar un paciente concreto no hay que habituarse a los relajantes musculares porque también produce ciertas dependencias yo creo que hay que hacer

Voz 6 10:40 ir ha dormido bien a tener una vida activa por el día hay dormir

Voz 4 10:43 adecuadamente por la por la noche se han recomendado otros otras medidas que no se ha demostrado en estudios que sean muy eficaces como pues el el el dolor local a hay algunas actividades físicas como es la gimnasia dentro del agua que para el dolor lumbar de la mujer embarazada se ha visto que es muy eficaz es decir hay muchas cosas que se pueden hacer para paliar el dolor

Voz 8 11:05 esparto bueno de es un gran quizá el gran experta en nuestro país sobre fibromialgia la escoliosis hay un montón en ese entorno hay un montón de Dolores de los quedemos Lary contamos con usted doctor Vicente médico de familia experto en dolor crónico muchísimas gracias por intentar que novela menos

Voz 5 11:23 lo conseguirá al cien por cien de las ocasiones

Voz 2 11:26 pero gracias por ayudarnos muchísimas gracias pero esta vez la razón

Voz 9 11:29 a a vosotros placer