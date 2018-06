Benalmademan, el superhéroe malagueño

Voz 1 00:00 oye Meco he comprado ruido también envia pasa lo secundario sólo si va a baste rollo de bueno sabéis que nosotros de la Ventana le gusta otra vez en cuanto superhéroes si nos gusta mucho el mundo superior pero no gustan los superhéroes de aquí los modestos ahí yo como Albert Rivera yo no veo superhéroes yo voy a españoles superhéroe de aquí es este hombre que

Voz 2 00:19 eh que que ir aquí su nombre es Blas Gordan

Voz 3 00:21 sí Gordon Fernández Blas seres de Madrid verdad sí de las afueras de Madrid de Plaza Callao

Voz 1 00:29 para callado está digamos a término todo lo que sea el centro de Madrid

Voz 3 00:32 yo es que camino poco a mí callado ya suena fuera Grammy este castillo respecto a Málaga

Voz 1 00:38 a Bielorrusia Bielorrusia ya bueno no dar aquí veis a Blair parece digamos gracias pero puede por la noche transformarse una especie de superhéroe no tiene justiciero

Voz 3 00:49 cuando vengo aquí de vacaciones así como unos boquerones fritos me transformó en alemán

Voz 1 01:00 a ver si lo digo bien claro así chiquilina hermanos superpoderes tienes Benalmádena

Voz 3 01:08 hay muchísimos por ejemplo cuando alguien está acalorado yo voy y me sacó de la nada un abanico

Voz 4 01:13 estómago aire Benalmádena Marbella bien un súper héroe que hacer algo realmente útil si por ejemplo mira hombre

Voz 3 01:22 pero yo de normal para mi hijo me parece un jugador sobrevalorado pero cuando me transformó en Benalmádena mano me parece el mejor jugador de la historia en la cara de Messi

Voz 1 01:36 esto no te transforma cuando vienes aquí a Benalmádena boquerones Oscar lo porque no lo es para ti serían como las espinacas para Popeye diga o la cocaína para perdón sí

Voz 5 01:44 sí sí pero no me

Voz 3 01:46 con las espinas del boquerón no no no no mi madre no me deja próxima atragantó ni la cabeza del boquerón

Voz 1 01:51 pocos como el gol ni la cola ni le quita la piel aquí las agallas yo me como un trocito pequeño Boquerón con mucho que sino no me gusta mientras Cristo estos superpoderes cómo fue

Voz 3 02:05 a ver mis padres vinieron aquí pasan para la luna de miel Isi conoce a Roger miel vale vinieron para Arroyo de miel que hoy se conoce con anoche despedir accionar por por el paseo marítimo tomar suman arroz uno bueno vino y eso se fueron para habitación de hotel hizo una explosión

Voz 1 02:20 de rayos gamma aquí me quedé embarazada de mi así lo explican los padres que así me lo han explicado explosión de rayos gamma niño titulas ya creo de Palencia hacia Cristo lo supe poderes y cuál sería tu kryptonita sea lo que tiene lo que te convierten débil y pacifistas no les gusta que les hagan y que todo el rato en la oreja mal aquí luego el tema a las cafeterías que no me claro como piden aquí los cafés que si mitad que si sombra que sí

Voz 3 02:43 a que esa madre que los parió no aclaró no me aclaro

Voz 1 02:50 los precios quería decir que a la gente que se aquí la que nos está escuchando que venía a vernos un mensaje de menor es igual M cámara eso es