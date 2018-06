La brujería en el reino de Aragón

Voz 1 00:00 este es una hechizo muy impactante porque demuestra cómo la magia protectora podría transformarse en un maleficio la gente utilizaba los maleficio pero casi siempre como represalia cuando alguien les había hecho algo malo este es un hechizo para hacer confesar a un ladrón dibuja un ojo y luego claves en la pupila un clavo y entonces el ladrón sufrirá dolor en el ojo hasta que venga confiese su robos

Voz 2 00:30 la mayoría de estos objetos son para hacer magia destructiva clase son la clásica imagen de una víctima en la que la persona que la concepción nadie inserta alfileres dagas u otros objetos para distribuir su vida

Voz 0772 00:53 continuamos en Ser Historia muy lo hacemos escuchando un fragmento de un documental emitido en Televisión Española sobre las brujas la brujería algo que a lo largo de los siglos XVI y sobre todo de diecisiete dieciocho cubrió con un denso velo de negrura the horror de misterio también a muchas Comunidades Europeas quizá una de las más estudiadas es la brujería en en Aragón la comarca de la región en el Reino de Aragón hemos estado con Ángel Gary LS doctor en Historia Moderna y es también director del Museo de creencias y religiosidad el Pirineo central es un Museo Etnográfico ubicado en Navidad en la comarca de Sobrarbe en la provincia de Huesca en Aragón en donde se no se muestran muchos de esos elementos antropológicos que han marcado el devenir de los acontecimientos y sobre todo a la investigación de la brujería en el entorno social religioso de esta época no de los siglos XVI XVII XVIII es un lugar realmente increíble que merece la pena ser visitado y que sobre todo nos ayuda a comprender cuál es la realidad histórica subyacente alrededor de todo este pensamiento tan extraño de las supersticiones de la creencia de que alguien podía verter sobre una maldición para acabar contigo para desear el mal algo que por desgracia incluso hoy todavía mucha gente lo piensa pero que a lo largo sobre todo después de la Edad Media y el Siglo de Oro mantuvo muchos de esos referentes en la cultura tradicional española en este caso en el Reino de Aragón vamos a escuchar esa charla que hemos mantenido con el doctor Ángel Gary sobre la brujería en el Reino de Aragón Ángel Gary bienvenido a Ser Historia hola qué tal estamos el Huesca es una zona desde el punto de vista histórico muy rica aquí en nuestro programa ya hace unos meses tuvimos la posibilidad de hacer uno precisamente desde desde esta misma ciudad hablando de de ese entorno maravilloso natural el histórico y quizá en aquel programa quedaron muchas cosas por contar de uno de los aspectos más llamativos de la comarca que es es aspecto más mágico no podríamos decir que que Huesca y sus alrededores es una tierra tradicional de brujas

Voz 4 03:27 en Huesca Comarca y en el Alto Aragón eh ha habido hechos muy notables respecto a la a la brujería la posesión y también en cuanto a los Akelarre

Voz 7 03:42 muy concretamente aquí en

Voz 4 03:47 en la iglesia de San Pedro se produjo el primer exorcismo de una cosecha en el siglo XI a una joven llamada fina hija Alemao Mc que llevó la llevó primero al monasterio de San Martín de la Valldosera en la sierra de Guara después la trajo aquí a Huesca ir cobra importancia por ser el primer exorcismo por porque la Iglesia ya tenía mi había solicitado en la posesión que en muchos sitios del Alto Aragón tenía otros interpretaciones como era que la posesión era debida a las almas de los muertos o bien debida también en otros casos a las Sabas

Voz 0772 04:42 es llamativo no esa otra realidad paralela que corre al mismo tiempo la evolución es decir casi de de la historia de la etnografía de la antropología vosotros en el en el museo de lo marca Eyes de una manera lo definir de una manera muy clara son muchos elementos que avalen que ciento no el el devenir y el desarrollo del ser humano a lo largo de la historia con sus luces y sus sombras por una parte está la religiosidad más exacerbada en ocasiones pero también esos aspectos mágicos esos aspectos demoníaco se brujería Illes que también pues le le dan su eh su toque de de de entusiasmo y de ahí de magia no a la propia Historia

Voz 4 05:21 si le dan todo eso que has dicho y por otra parte pues son metáforas de las realidades socioculturales quiero detrás quiero decir que detrás de unos síntomas de una interpretación u otras pues hay toda una unos estratos culturales que que vienen de muy lejos por ejemplo el tema que ha apuntado antes de fatwa así a las eh endemoniada a las que quiere decir poseídos por las hadas pues está remontando a estratos culturales mucho más antiguos o el tema de de la posesión por las almas de los muertos que a su vez se puede vincular también a la adivinación en el caso de los negro amantes o en la reuniones de las almas de los muertos presididas por Diana otras figuras que dan lugar luego al aquelarre hacia

Voz 0772 06:20 son en realidad eh propuestas que el ser humano hace para intentar buscar una una respuesta a esas preguntas e vitales no que todos nos hacemos a lo largo de la vida no quiénes somos de dónde venimos hacia dónde vamos qué es lo que nos toca vivir después de la de la muerte y que en definitiva eh son piezas que van haciendo crecer poco a poco el puzzle maravilloso de el del ser humano no del nombre de la mujer a lo largo de la de la historia en vuestro museo vosotros Contés con figuras realmente extraordinarias figuras muy curiosas que hacen hincapié precisamente en esas inquietudes esas preguntas que ha hecho el ser humano a lo largo de la historia

Voz 4 07:03 si en el museo está dividido en cuatro unidades que son la protección de la casa la protección del individuo la protección de la comunidad y la unidad de los símbolos ahí tenemos elementos que muestran todo esto que estamos hablando pues por ejemplo tenemos un calendario relicario que tiene trescientas sesenta y cinco reliquias una década santo del día que está datado en el siglo XVII que está en proceso de de estudio de investigación tenemos piezas importantes como es el caso de los yerros de hogar con símbolos que tenemos desde el siglo XV hasta principios del XIX el hogar es uno de los espacios polariza antes de la protección tanto en el interior como en el exterior la campana del hogar que viene aquí en el siglo XV Alto Aragón y la palabra si menea viene de camino que es el camino que seguían las almas al morir o entrar por la chimenea pero es también la ruta que seguía en las brujas y hay documentos donde se habla de la chimenea como que el camino que seguían las brujas para ir a los aquelarre por ejemplo en domina la cosa de Vero principios del siglo XVI

Voz 0772 08:32 es curioso no el el el origen que tienen muchas palabras que acaban en el lenguaje común en boca de todos y no sabemos el el origen real que tienen estos argumentos mágicos claro los vemos a a través de la Edad Media de la Edad Moderna Contemporánea sin embargo imagino no que que nacerán y estar inspirados pensamientos sin inquietudes en propuestas anteriores que vienen desde la prehistoria el mundo griego el mundo romano y que han ido evolucionando con el paso de de de los tiempos y además la la llegada de nuevas creencias como el nacimiento del cristianismo los primeros siglos de nuestra era su expansión eh bueno pues amoldar los no también esas antiguas creencias sobre demonios brujas

Voz 4 09:15 al al nuevo crédito a la nueva Fe eso es así ir hay un testimonio muy claro que es el el declaró que mítico legendario de salto de Roldán que polariza lo lo sagrado en forma mágica o religiosa pagana o cristiana donde han quedado vestigios de nueve estratos culturales que muestran la evolución de la morfología de lo sagrado de cada tiempo la el testimonio más antiguo son las pinturas rupestres eh de la Sociedad de Cazadores de de la raja hace siete mil años después viene la mítica y Landeira la mítica bandera que es una de las tres figuras de las de las barcas la que hay transformar el caos en Cosmos esta figura es sustituida por Sanmiguel en la conquista de Huesca San Miguel es su santo sicómpopo conductor de armas que se pone al frente de las almas errantes que seguían el Camino de la Vía Láctea que luego se Cristian emito con Santiago todo este espacio del salto de Roldán en otras etapas posteriores el diablo aparece allí aparece la reuniones de brujas ni el diablo reta a San Martín incluso a Cristo a saltar de un lado a otro de este espacio y finalmente en el siglo XVIII los ilustrados colocan a la figura y la leyenda de Roldán sobre este escenario sea el tema de la santa compaña la Bestia antigua que es que las almas errantes a ver esto sino lo lograba cero relatar eh bueno él la antigua en las almas errantes es una constante en las dos vertientes del Pirineo y hay cantidad de relatos porque las almas errantes están presididas por Diana Hero día D hola Maggie la diosa Mary o el cazador salvaje esto hay distintos escenarios en la provincia de Huesca y en la vertiente francesa y documentación que alude a este tipo de creencias todo ello pasa en la evolución histórica a dos cuestiones por una parte es la día abolición con el aquelarre que ver con el macho que abrió el diablo aquí el aquelarre como Rey

Voz 7 12:04 la Unión y de de la tríada diabólica

Voz 4 12:11 por otra parte aparecen santos Zico pomposo conductores de almas se crea el purgatorio con la orden de Cluny en ese tiempo que lo que hace es recluir en el purgatorio a las almas errantes para restar poder en la opinión pública a las figuras míticas paganas aquí en el cristianismo pues pasan a hacer conductores de almas au vinculados a las almas pues eh Santiago a caballos una figura psico Pompa que domina el espacio que seguían las almas errantes aquí asume el nombre de Camino de Santiago pero también aparecen otras figuras como la Virgen del Carmen y las almas o aquí en Huesca aparece San Lorenzo eh con las Mateo purgatorio en un cuadro

Voz 0772 13:06 Ángel Gary doctor Historia Moderna y director del Museo de creencias y religiosidad popular del Pirineo central muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia a vosotros