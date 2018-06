Los servicios secretos en el norte de África en los años 50

Voz 2 00:00 eh

Voz 4 00:08 es de los que no pueden imaginar a los alemanes en su amado París en realidad no es mi amado París no se imagina en Londres cuando lleguen pregunta diplomático Nueva York que bueno hay ciertos barrios en los que no les aconsejaría que se metieran quién ganará la guerra no tengo la menor idea que es absolutamente neutral en todo yo estoy incluye también a las mujeres no siempre ha sido usted tan prudente y neutral tenemos su expediente completo Richard Blaine americano desde mil novecientos treinta y siete no puede regresar a su país la razón

Voz 5 00:45 muy imprecisa sabemos lo que usted en París señor Blaine y sabemos también porque fue no tema no vamos a Carla tengo los ojos pardos perdone mi curiosidad señor Brahim pero es que un enemigo de Alemania hasta aquí en Casablanca ahí estamos investigando a todo el que pueda darnos alguna pista le aseguro que el interés que pueda sentir por László es puramente deportivo en ese caso no sentirá simpatía por el zanja no especialmente comprenda el punto de vista del sabueso

Voz 0772 01:24 escuchamos un fragmento de la película Casablanca que yo creo que ilustra perfectamente los próximos minutos aquí en Ser Historia en la Cadena Ser que vamos a hablar de la influencia que ha tenido eh Occidente en ocasiones también podemos decir el mal hacer de Occidente en el en el norte de de África mis manos tengo una novela al origen del mal sino cuentas lo que sucedió otros morirán cuyo autor José Carlos Somoza nos acompaña en en Ser Historia en esta máquina del tiempo José Carlos bienvenido a Ser Historia muchas gracias Nacho qué tal en esta novela negra se ambienta tiene un trasfondo histórico yo creo que es el de la excusa perfecta no para para hablar de de de ella es un momento precisamente como se refleja también en la película Casablanca de de espionajes de esas relaciones entre sí eh sobre todo de Occidente pero en un escenario diferente que no sabe valorar un poco los peligros que a largo plazo eso puede tener in precisamente la pregunta la primera pregunta que quería hacerle era eso no no hemos sabido quizás poner en valor el que Occidente ha hecho en el norte de África en las últimas décadas en el último siglo casi a lo largo del del todo el siglo XX que puede ser un poco la causa de lo que está sucediendo en la en la actualidad en nuestros días

Voz 3 02:40 sí bueno te confieso que cuando comencé la el estudio vamos la documentación de de esta novela yo fui el primer sorprendido porque lo cierto es que se trata de un país a Marruecos y que ha influido mucho en nuestra historia hemos influido mucho en la historia de Marruecos y sin embargo pues curiosamente lo ignoramos prácticamente todo sobre él no esto y es es muy interesante porque España y Marruecos han estado siempre en relaciones de alguna manera o bien sea conflictivas o bien sea pacifica esperan estado siempre en relación a ir el periodo en que yo quería desarrollar mi novela que era el más más bien el post franquismo no bueno más bien el el la el periodo posterior a la Guerra Civil con el franquismo todavía activo pero en con digamos ya unos pasos empezar va a darse pasos hacia el entendimiento con lo que vamos a decir de los aliados no con EEUU con Inglaterra etcétera hizo el el periodo digamos tan importante y tan inmediato como el de la independencia de Marruecos no en el que ha pues había una serie de intereses creados importantísimos en los que en Estados Unidos los aliados no les interesaba pues que Marruecos fuera un servidor soviético los soviéticos también estaban muy interesados en Marruecos era un país en este sentido Irún en clave fundamental no entonces yo creo que eso unido a lo que ahora está influyendo la historia ya no de Marruecos sino del mundo musulmán en el acto en Occidente no yo creo que siempre ha influido pero es ahora cuando lo estamos viendo debido a las circunstancias pues que todos conocemos violentas que todos conocemos pues me llamó la atención simplemente me pareció sorprendente la verdad es que la novela no la tenía planteaba como esa clase de relación Oriente Occidente esa clase de relación entre Occidente y el mundo musulmán pero surgió a partir de la inspiración es un personaje muy real en un trabajo muy real puesto que el personaje en el que me inspire era un verdadero espía de la época de Franco

Voz 0772 04:57 qué es lo que le iba a preguntar no con el protagonista de la novela es Aja Carvajal pero que están ahí influenciado inspirado en un personaje real que es Víctor Martínez Simancas militar espía el que a usted llega una una documentación que le les sobrecoge o por lo menos le le hace viajar en el tiempo a esa época de después de de de la guerra civil después de la Segunda Guerra Mundial también en donde vemos esas relaciones entre España y el norte de África que que de alguna forma se intuyen también como veíamos en la en la película Casablanca que bueno es un es un escenario donde no no valoramos quizá el trasfondo de la gente que realmente vive allí y que en algún momento daba pues se van a independizar OO van a salir en los que realmente son

Voz 3 05:44 sí en esto me para mi fue una guía fundamental la biografía de Víctor Martínez Simancas García el realmente ya digo trabajó como espía él dirá llegó a capitán de de la del ejército y el pues en los años de posguerra obtuvo una serie de puestos cada vez más sobresalientes como vicecónsul tanto en Casa Blanca precisamente como alférez en Argel pero siempre con una doble vertiente de en el mundo del espionaje sobre todo cuando ya por fin se instala en Ceuta en lo que se llamaba la comisión de servicios a la Comisión de Estudios de la Comisión de Estudios que era una una tapadera pero que era una tapadera tan evidente que prácticamente todo el mundo que leía el cartel de Comisión de Estudios ya sabía que estaba hablando de un centro de espionaje no a él una cosa muy interesante que tiene su biografía es que ir a El día de alguna forma entendió que aunque el servicio de decirla la inteligencia al servicio información no de de los países es vital es fundamental no tienen por qué no tiene porque haber enfrentamientos es decir él al contrario creía que la información se podía obtener conociendo al el mundo en el que se desarrollaban en el que se desenvolvía ir me llamó mucho la atención que en incluso cuando él lo primero que hizo fue aprender árabe una cosa que no hacían todos sus compañeros que de alguna forma también su físico le ayudaba a mezclarse con el pueblo árabe no y eso le permitió conocer un poco el mundo en el que él iba a desenvolverse no entonces eso me pareció interesante añadir lo al personaje de Angel Carvajal no era al principio Él por supuesto se siente como representante de una bandera no y más en aquellos tiempos el representante de una bandera y una ideología frente a otra no pero de repente el comprende que no es eso que hay una mezcla de sentimientos en una mezcla de culturas intenta comprender a aquellas personas que le que con las que es con las que vive no comprende también que es un mundo milenario es un mundo que apenas habíamos empezado a a penetrar en el arañar en el Llano sentíamos como colonialista no ya no sentíamos propietarios de ese mundo yo toda esa serie de cosas las trasladé al personaje de Angel Carvajal en la novela y pues para crear el un thriller que tiene una doble historia como ya habían sabes

Voz 8 08:24 gracias por echarme una mano esto no va a ser agradable para ninguno de los todas sobre todo para usted tendré que detenerle claro cuánto hay explicación aquí ha venido a Gemma Víctor Laszlo está en ese avión por qué no tiene porqué no somos pregunta al señor LIC no es hacer que ese teléfono les aconsejo que no se Interpol no he matado a Renaud pero estoy dispuesta matarle a usted oiga que el teléfono póngame con la torre

Voz 0772 09:10 escuchábamos un nuevo fragmento de la de la película Casablanca que grosso modo es quizá el un escenario similar que recoge nuestro invitado José Carlos Somoza en esta fantástica novela publicada por Ediciones B el origen del del mal no José Carlos lo escuchábamos ahora un poco la en este caso eran eh luchas internas entre franceses americanos nazis pero sobretodo el papel de España en el norte de África así

Voz 11 09:38 ha sido muy muy importante no

Voz 0772 09:41 ya casi prácticamente desde la época de Felipe II con Ceuta y Melilla y sin embargo todavía no somos conscientes del del vamos del valor lo decía un poco antes de escuchar el el corte de la de de cómo ha calado en nosotros como hemos calado nosotros en en ellos alguna forma ese trasfondo musulmán lo lo hemos dejado como olvidado cuando se independiza Marruecos bueno pues parece que que iba a ser todo pues parecido a a nuestra occidentales sin embargo no caballos de forma natural volvieron a sus propios orígenes que es lo natural lo normal no

Voz 3 10:17 sí fíjate que el cuando comencé a a imaginar que este podría ser el argumento y el protagonista de mi próxima novela no quise dejarlo todo en como un suceso histórico que había pasado ya no en la novela se mencionan cosas pues él no vamos cuestiones y muy claramente históricas con una fecha exacta como es por ejemplo la explosión de las minas en Cádiz como es el el la independencia la fecha de la independencia de Marruecos etcétera pero en la novela no no el origen del mal no es solamente no se desarrolla solamente en esa época sino que también hay una otra historia en la que un escritor actual le el manuscrito de Angel Carvajal se siente de alguna manera un tanto incómodo a la hora de leerlo aparte de que porque hay palabras subrayadas que le llaman mucho la atención porque suave a afición esa juntar palabras así somos los escritores no gustan las palabras por otro lado no las considera muertas no las considera a veces tantas veces que leemos libros del pasado en los que creemos asomarnos simplemente a un cuadro en una exposición que está ahí colocado una pintura sí sí que vemos de arriba abajo un Rey un un militar un tal y pensamos que ahí está se ha muerto todo y ahí se ha acabado todo y ahora es estamos en otra vida sin embargo tanto los cuadros como los libros nos hablan son ventanas al al pasado no eso lo sabes muy bien porque eres muy entusiasta de la historia y el el esta esa historia no solamente no está muerta sino que incluso es necesario a veces repetirla como decía Goethe para no cometer los mismos errores pero no solamente eso sino también porque está influyendo decisivamente en nuestro presente

Voz 11 12:11 el el origen del mal no deja de ser un un thriller una novela

Voz 0772 12:14 a a la que el espionaje es uno de los de los ejes principales cómo eran los servicios secretos españoles en esta época de mediados del siglo XX eran como siempre sea frivolizado bromeado Anacleto ahí de una manera muy muy Borda eran realmente sofisticados ya solamente el detalle de que ese protagonista ese personaje en el que usted ha inspirado Victor Martínez Simancas supiera hablar árabe pues es un paso adelante no con con respecto a otros agentes estoy convencido importa no

Voz 3 12:45 pues no era fíjate no era un Ny esa leyenda negra doce que era todo un atraso y una especie de de broma ni tampoco por supuesto era esa clase de agente secreto que en los años sesenta se desde entonces hasta nuestros días habría que preguntarse porqué es es otro misterio acerca del cual me gustaría escribir alguna vez una novela estoy hablando de cero cero siete ya insomnes que sigue vivo no sigue vivo y con buena salud tampoco era evidentemente un cero cero siete en James Bond sino que no lo no lo ha sido nunca ni en España ni Estados Unidos ni en Inglaterra ni en Alemania en ninguna parte El espía es un individuo es un burócrata el espía necesita es fundamental para el espía conocer bien los papeles hoy día ya no son los papeles evidentemente hoy día ya son discos duros hoy día ya es la nube pero el espía necesita conocer muy bien en qué se está escribiendo al espía le importan las palabras de entonces el espía en cierto modo tiene algo de escritor oculto de la historia no ID no solamente de escritor de lector oculto de la historia les pie si se asoma a las cosas a los registros del pasado para buscar esas palabras importantes y claves fundamentales por las que entender con las que entendería tener por lo tanto información que es la clave todo acerca de lo que está ocurriendo entonces en en ese sentido el el espía de los espías españoles eran exactamente iguales en aquella época claro no había ni ordenadores ni sueños acerca de los ordenadores no sé si por fortuna o por mala suerte ir todo eran grapas papeles cosas que no podían perderse cajones olor a tinta máquinas de escribir que en también en aquella época eran importantísimas en efecto también a y la palabra hablada es decir la palabra de él lo las emisoras ocultas en las que también en nuestro protagonista y estoy hablando ahora también de Víctor Martínez Simancas era muy ducho no en transmitir mensajes a través de esas emisoras ocultas etc entonces en en este sentido yo creo que yo definiría a los espías como buscadores de palabras es es fundamental no solamente ya burócratas en el sentido de coleccionar papeles no olvidarlos información y no olvidarla anotar la etc sino también unos grandes buscadores de palabras de hecho Angel Carvajal en la novela se dedican denodadamente a buscar dar una palabra concreta una palabra con la que sueña una palabra que no abandona con que le obsesiona una y otra vez se dedica con un esfuerzo extraordinario a buscarla porque él cree él tiene fe encontrar esa palabra esa palabra va a ser un poco como él el el cambio total de las cosas porque la sueña la tiene en la mente pero él quiere descubrirla la realidad

Voz 0772 15:46 me gusta esa definición de los espías burócratas y buscadores de de palabras desde luego que si José Carlos Somoza autor de esta fantástica novela el origen del mal publicada por Ediciones B muchísimas gracias por habernos ayudado hacer un poquito más de historia