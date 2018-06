La Vida Moderna es utilizar el VAR en el buzkashi

Voz 1 00:00 le cortó la relación excelente persona contraído aparte de lo que nosotros ya compramos atraído y detrás del vi hay una chica que ha salido directamente de la película tanto miedo así que gracias por darme esta fruta lección de humildad habitual a gente pero hoy hace lo que se siente bonito fue David Broncano

Voz 0470 00:58 muchas gracias bienvenidos estola esto en la puta ser usted

Voz 1194 01:03 a ofrecer hicimos se me da muy frescos si joder

Voz 0470 01:05 el cuidado que se lo traga será tranquila concluye que los chicos estaban pasando fatal de jovencitos confusos pero bueno pero espera espera pero momentos que latas atacase pero espera no le mira aquí bien quedando el sonido en casa eh

Voz 1194 01:20 dale Borja darle más voy a ir ahora separe un claustro para poner una familia

Voz 2 01:26 después de cinco años Jay Laffón Gil ya la Villa ala ponga

Voz 0470 01:31 ya ya ya es verdad que ha dicho Ignatius que hay detrás una chica muy destacado ya hemos dicho el hemos la hemos agradecido

Voz 1194 01:42 a la persona que está en la chica que está en su biógrafa algún día escribirá sus aventuras para describir a la a la chica que

Voz 0470 01:51 está detrás para la gente de la radio y el polca porque por la puta ser recogieron en verano You Tube

Voz 1194 01:55 sí sí quiero lo describo yo viene

Voz 0470 01:58 el viene maquillada rollo gótico pero gótico

Voz 3 02:01 lo tardío

Voz 0470 02:03 no si casi Platero pues es que numerosas lo he dicho con dudas porque no tengo claro eh es rollo Primal Scream legible lo describe lo habéis entendido nada

Voz 3 02:13 no sabría muy bien cómo cómo definirlos claro está pero desde luego no vale no vale para nada y me expresa por escrito

Voz 1194 02:23 para que la gente lo entienda tiene pinta de la algún momento sacar hundido con un arnés y empotrarse recuerdo mis tiempos en el parque del Retiro

Voz 0470 02:35 la cosa es que la cosa es que siempre criticamos la gente que Ignatius paliarla eh porque vienen a y se disfrazan aposta pero esta chica ya hemos intuido que es que viene así porque le mola este rollo signo coge para ella da tranquilidad

Voz 2 02:47 la gran fuera fortalece de billetes más reivindicativa

Voz 1194 02:52 Ángel primo cool es verdad que estamos viendo que ya hoy en día las en la pinta de vestir eso ya no influye para nada de ir así votara ciudadanos perfectamente Boris lo eso más pinta de jovencito confuso no se puede tener perdona insistir en describir al público pero mira mira tú tú y tú full jovencito confusos para más inri traen a la nueva bandera volver mira confuso más ubicado en la definición de Luxemburgo ha sido una cosa la verdad es la verdad es que me gustaría veraniega me estás viendo Benamocarra tío

Voz 0470 03:40 aquí queremos empezar el programa bueno al final del programa dicen necesitar portar bien si te portas bien al final cómo te llamas te llamas Sergio Sergio del programa te recuerdan hoy dices pero es rápido pero carentes premio castigo premio al final Vide vale Sergio la gente apuntaba al final Sergio vale y ahora sí eh vamos a empezar el programa

Voz 4 04:01 no pero me gusta empezar con información adelante la de hoy no hace los monólogos porque es que empezó el Mundial de fútbol hombre F y queremos hacer información queremos hablar de del tema ha pues va a ser todo eh temáticos tú también el Mundial lo hombre perfecto pero pero es que lo que yo he preparan muy dinámico no creo que gane a lo mío de dinámico yo creo que sí bueno serio vamos a probar pero tú que va a ser más dinámico lo mío va a ser que me Pepín Pe no porque te bien las cosas pero me extraña hay que ser tan dinámico como lo que preparar yo en Barajas

Voz 1194 04:29 buenas de la hormiguero también

Voz 0470 04:32 pero bueno creo que mios bastante dinámica quiero decir he recibido hormiguero estoy bien a poner los pies sobre el estoy ungido por El hormiguero y ahora ahora el dinamismo está dentro de mí

Voz 1194 04:42 sí sí yo no lo dudo pero cuando yo me pongo dinámicos es verdad luego vengo yo toda una embolia aquí hoy va a ser que empieza ya empieza ya

Voz 0470 04:56 es una cabecera del Mundial

Voz 1194 04:59 eh a este Mundial de fútbol cada cuatro años y habrá que comentarlo

Voz 0470 05:07 no está mal es decir no estaba mira qué dinámico pero ya habrá luego ya habrá resuelto a Borja que más dinámico que esto yo ya verás vale vamos a ver vamos a ir muy rápido tengo muchos temas aquí apuntados venga va en algún tema nos pisamos con lo que vas a decir tú a mi lo que tengo muchos para vale vale España empató con Portugal

Voz 1194 05:29 bueno tampoco eh yo ya hay tres Mi bucle habitual de de repetir lo que redundar el buen debut de hierro al frente a la selección vale bien bien Hierro que hizo cosas más o menos bien lógica yo creo que no nos deparará grandes momentos de comedia sí

Voz 0470 05:49 de role vimos en varios momento gritando sobradamente dijo Lopetegui

Voz 1194 05:57 improvisando instrucciones que se le veía como muy a tope comentando cosas pero vete tú sabes se os ocurre en esta casa en los corre sale a la que entonces era bien claro empezará a darle instrucciones a los otros bien yo estoy aquí para ayudar a todos

Voz 0470 06:19 vale que ya está en España donde cerrado de bajo eh luego redundar en vale vale lo de España la España está cerrada y luego partido te me baja la así hoy o digo cuidado digo partidos de hoy Suecia Corea del Sur en barra rápido tu dinámico Suecia tres cero tres cero uno dos uno dos para corean sus pues bueno el sur el otro día vi que Viti lo queda Ville en lo que dijo no eso no

Voz 1194 06:43 no pasa pasa vale ha dicho vale vale

Voz 0470 06:46 el Gica Panamá se resultados

Voz 1194 06:49 dos me grandioso porque es un país sudamericano tengo un vínculo sentimental Bridget bueno el centro americanos a bueno bueno es que suelo americano es bueno para es un estado mental vale y a cero

Voz 0470 07:10 no nos dos cero dos vale lo CERI Túnez Inglaterra

Voz 1194 07:13 en Inglaterra vale resultado sorpresa uno uno salta la sorpresa anulado anulado

Voz 0470 07:24 anulado lo habréis hace décadas que no porque ha muerto gente Isère

Voz 1194 07:30 pese a jugar es lo que está pasando doblado anulados anulado porque era arbitro era invidente árbitro invidente no nos dimos cuenta hasta que termine no el código tres este Parra siete páginas sesenta y un árbitro invidente no puede dirigir partido Nacional internacional internacional ha ardido totalmente anulado los nacionales y con el bar igual puede eso es lo que te ha pasado por el bar con el que muchos periodistas lo estaban pidiendo desde hace mucho tiempo sí ahora que existe Alvar pasan del vasco

Voz 0470 08:03 yo el otro día el otro día es que lo vimos con en el partido de España Camacho Camacho a los dos minutos de partido dame el bar me da igual puede decir misa mismo momento hay que ver qué dice el bar a mí el mar me la suda

Voz 1194 08:17 eh

Voz 0470 08:18 no no ha sido penalti que debuta a esta a la pelota

Voz 1194 08:20 día de España en una frase

Voz 0470 08:23 desde en un sótano abre el partido dicen que vamos a encontrar y dinámico en genes joder iba a decir Koke perdona es que todos tan dinámico tienen la ingeniería por ahí tienen la cancela de ingeniería corre corre me acordé Borja que poco dinamizan poco dinámico

Voz 1194 08:39 hombre Barça añadir el el tema

Voz 0470 08:41 día de día sí sí sí sí no no lo of dinamizan claro por quién gracias la arquitectura si es que juega hoy es

Voz 1194 08:58 no le

Voz 0470 09:03 es que claro hoy juegan Suecia contra Corea Corea la mala en Madrid en Nizhni Nóvgorod me gusta mucho porque describir este en primeros

Voz 1194 09:12 recordar poco al coliseo al Coliseo romano es el Coliseo romano si lo hubiese hecho Calatrava exactos cuántos niños murieron yo que valor un estadio

Voz 0470 09:24 de claro de cuentas

Voz 1194 09:26 días que aquello escuchemos vale ella cuál es el de Qatar lo voy a pasar de estanca

Voz 0470 09:34 entiendo para que están cayendo a ponerlo de antes que Borja qué mendigos no no y ahora para acabar con dinamismo sabes hacer mira antes ha dicho lo resultados de selecciones americanas que lo digas tú sabes coperos rollo Venezuela presente como animando describiendo eso a cinco resultaba estos son los que ya se han producido si selecciones americanas

Voz 1194 09:58 Uruguay que tiene que deviene el público presente Uruguay cero tres a uno además explica que es que por aquí qué país sudamericano

Voz 0470 10:23 es redujo

Voz 1194 10:26 sí la selección de Andalucía silencio había sólo alguien una incógnita cero Dinamarca uno Sol de cultura no de Costa Rica Costa Rica Costa Rica cero Serbia que abreviaturas

Voz 0470 10:51 los europeos te lo sabes todo

Voz 1194 10:54 Costa Rica cero Serbia uno Costa Rica Brasil uno Suiza uno selecciones en el buena fortuna en el Mundial

Voz 0470 11:09 plazo para combatirla

Voz 2 11:11 la versión de su hermana Esther Latinoamérica vale

Voz 0470 11:16 ya por la música fíjate fíjate lo dinámico que quedado que teníamos una llamada telefónica a Sochi tan dinámico que ni la voy a hacer no sea fíjate lo sobrado que voy me parece bien al el lo siento tenía ya ha pactado la llamada Sochi

Voz 1194 11:32 Alem enseña un folio en blanco pero eso

Voz 0470 11:34 esta mañana he vale pero mañana llamada Sochi pues de cero a diez de dinámico yo lo que mínimo

Voz 1194 11:39 tras superar lo quemando vale Binda crimen es tremenda crema de fútbol latinoamericano

Voz 0470 11:47 eh te ha gustado a sección dinámica vale pues se apremia con la agotado podemos para el programa así que esto es la vida moderna que empezar claro

Voz 5 12:44 actriz sí

Voz 6 12:53 España tres por tu tres moderna Héctor de Miguel Martínez

Voz 1194 13:08 en mil novecientos setenta y siete

Voz 0470 13:29 intentado eh ha intentado iraquí no

Voz 1194 13:32 ha habido es que nota cuando ha dicho Julio el resultado España aquí con una celebración porque fue un gran partido hombre mira en comparación con lo que ha pasado luego fue el partido como partido fútbol fue bonito Alemania Argentina empatado por favor un partido a secar un partido y si encima puede distintas Benedicto de ver a Cristiano Ronaldo flipando se está hoy híper motivados más mentalmente le ha pasado factura estará ese nivel mentalmente la pasa factura el otro día un poco a poco pero mantengo mi teoría era ha hecho un sacrificio para ser un gran jugador hasta la altura de Messi para estar a la altura de Messi fue que darse gilipollas son muchos años de de cara un sacrificio mental y místico terribles son aseguran se une al poder competir con logo fíjate una cosa que abundan en fase tienen Prater haremos la gilipollez de Cristián tienes prepara el dinamismo vale tengo a tope hoy de dinamismo no no te parece Loca FM no no yo la ponía ante más de lo que Jaime larguísima Davy mucho dinamismo vale voy a presentarse para máxima máxima máxima si más vinos máximas de aquí es del grupo además Máxima FM si que te aquí no nuestra máxima sino que la compre no

Voz 0470 14:55 vale pues esto donde Máxima FM estos la putas él está la vida moderna ya están aquí el día trece de junio ya si siguen aquí

Voz 1194 15:01 doce de junio que si quieres que sea trece a ver no no no no es que es que salen hermanada hormiguero ya se cree que tiene poderes sobre el espacio y el tiempo

Voz 0470 15:15 siempre juntaría este bueno también me gustaría que fuese otro de trece de junio para que mañana casi de los Miguel otra pero no no puede ser no es que yo cada mañana es que todos los Aleix cada mañana hago yo Las Caletillas esta que veis aquí en la misma plantilla Antonio Díaz control innoble daba contra Lupe para pensar entonces ha quedado esto sabía aunque salir hoy dieciocho de junio ya están aquí una vez más pido un aplauso para sí

Voz 1194 15:39 cambios

Voz 2 15:41 el experto en el Mundial Lacen Suttles décadas ya del norte

Voz 1194 15:49 Castilla y León León bien lo único más más más vamos a abundar todavía más en los Mundiales desde luego está empezando a tope

Voz 7 16:02 cree que empezó a tope

Voz 1194 16:04 por leía la música ver cómo se puede conjugar este ser sensato y estar a tope como Albert Rivera hay una paradoja la canción oficial del Mundial

Voz 0470 16:17 en menos dinámica que la de chicas que se llama el libro ella

Voz 1194 16:21 vivirá apesta por ahí Will Smith cantando temas canta

Voz 0470 16:24 Will Smith estoy mira mira mira aquí qué mala de cojones la que fue su horror

Voz 1194 16:33 sí no me gusta nada olvidado lo mala que será que hace buena la waka waka una Rolling Stone la canción del mundial en la canción oficial de los Mundiales no lo había oído en Jaén malísima pajar gira Noise una gira que café para mostrar la de esta es una maravilla si así que yo he propuesto Mi propia canción para el Mundial

Voz 8 17:03 sí

Voz 9 17:06 no no no no

Voz 0470 17:13 si no se ve para la radio ella se lo imaginan que yo propongo esta canción oficial del Mundial que además tiene sentido te voy a bote con B recordemos

Voz 1194 17:23 con esta cabecera que hecho además mira hilos mundial que es más dinámica claim de los Mundiales ya está además por temas a pie empezábamos hablando de lo de Colombia porque lo más oportuno por voy a contar que si eliminan a España voy con Colombia pero sin duda chopos docu quién Weiss el colombiano Juan todavía no no juega mañana creo mañana en partido puesto que Maison argentinos ellos también si se limiten España voy con la gente y no sea yo siempre que haya una cosa más bueno es sino con Islandia con Perú y con Perú que llevaba treinta y pico años a mundial Perú hay veinte mil peruanos en Moscú pero yo voy un poco más competiciones yo creo que en este programa oficialmente si eliminan a España deberíamos ir con Colombia porque he visto este vídeo ya habrá mira

Voz 0470 18:33 encantando cuando Colombia con la música una mochila

Voz 1194 18:51 durante mafia como aquí dinámico como dinamismo bien dejamos Colombia porque vamos a hablar un momentito de México ya que dinámico peli que llegó a Méjico cambia la música músicas de México está dando más que caso música esto bueno no es que cada semana sólo hermana poniendo así a sacrificios humanos las pirámides como tú sacrificar tu primogénito por México ella gana Alemania zona de esperaba ayer el fría ganar Alemania e esto ha provocado varias cosas entre ellas el fuera de broma un terremoto con un terremoto registrado por la agencia oficial que registran los terremotos ya en México en el minuto en el que se mete el gol el bote de veintidós millones de pero en Ciudad de México provocó un temblor Gistau ha dicho soy malasaña Tito montó la música lo ya sólo de los restaurante mexicano claro oye no me quites el dinero es que lo quite de nadie pero esto nos está quitando el dinamismo ahora yo aquí con el dinamismo que no me lo creo ha registrado un terremoto en México con el gol de Lozano quién quién dónde sales mira aquí está la sintaxis detectado en la ciudad de México se originó de Deraa por lo menos dentro Horacio lo detuvieron a las once partido de un lado por el dinamismo mira vamos a aplicar esto porque las sí

Voz 0470 20:38 queremos terremoto la FIFA denunciado un poco

Voz 1194 20:40 a México a la afición de México porque por precisamente por cantar puto tiene una tradición en Méjico que es parecida a la que aquí cuando Sakon portero del equipo rival si hay aficiones que hacer eso es lo de hablar on se ven allí tienen otra versión en México que es venga

Voz 10 20:56 eh

Voz 1194 21:13 eh el hombre hombre de el portero un entusiasmo contagioso sí sí pues a la FIFA no la desgracia por lo que se dice que su toma foco hombre algo de razón tienen sancionar a México bien dejamos vamos a Corea

Voz 6 21:37 sí alcohol

Voz 1194 21:40 esto está petando en Corea el que no sé qué es pero hay puesto en Spotify viral Corea ya ha salido esto es una canción sí señor pero en serio porque lo completaron Corea y en Estados Unidos tanta gente que canta en coreano estándolo en todo el mundo que estoy leyendo ahora las acción de una música por eh yo lo he visto lo visto en el escenario Vedra vamos a hablar de la estrategia de Corea que se estrena ya está a punto de estrenar con Suecia y y el entrenador de Corea del Sur dijo el domingo que deliberadamente cambió los números en las camisetas de esos jugadores para despistar sin porque dice que los occidentales tenemos dificultad para distinguir a usted es la mejor táctica de un puto Mundial ahora te salen guanche

Voz 0470 22:38 a lo que le y menos mal que falle contra Corea del Sur la gente Hierro se vuelve Ayalon pero ella quién era el delantero vamos a ver todos los chicos son iguales que debería anularse el partido

Voz 1194 22:53 toma eh que estaban en el último entrenamiento antes del partido

Voz 0470 22:55 mira los dorsales el aunque Suecia había mandado

Voz 1194 22:58 el segundo entrenador a espiar el entrenamiento hijo una pose te cambio las camisetas efectivamente a tope con Corea yo solo por esto quiero que ganen corean poco eh vamos a hablar de Portugal vamos dinámico tu falta atención el estofado atención a al reportaje de Clarín periódico de referencia a la Argentina de deseo quién es Cristiano Ronaldo hablando poco abundando ahondando mejor que aún cuando lo que decías antes Cristiano Ronaldo provocó a Lionel Messi si en un festejo que festejos estamos hablando del festejo del primer gol que le metió a España de penalti Cristiano Ronaldo creo que tenemos el festejo adelante con el festejo mal que quiten el penalti vemos que marca separar a córner al córner adelante no toca ahora a Barbie ahora bien lo que pasa esto abierto e cual la polémica perdimos investiga estos la polémica porque Cristiano Ronaldo se hace así porque vamos a ver una foto de Messi que tuvo lugar en una sesión previa al Mundial eh sale con una cabra pequeños si hay hay más fotos en esta en esta así también es gilipollas al otro ya lo explica los motivos cuando tengáis las entre Ronaldo y Messi pero pensad que los dos han estafado Hacienda valen menos y el otro se ha quedado entonces esta forma parte de una sesión de fotos donde Messi salía con varias cabras Ésta es una cabra chiquilla pero un cabrón ya ven con una de estas barritas que porqué Goes que son la go tés cabra en inglés son las islas de Cristo oculta instaron como Federer el mejor de todos los tiempos lo que hicieron fue Quillo tal en juego exacto contestación de Ronaldo por lo vemos aquí mejor en esta imagen ahí está es gilipollas el chaval jueces deciden revisa revisar la historia espera que descubrir un periódico argentino que críptico no Cristiano Ronaldo sí pero qué ha querido decir la verdad y que no se entere menos y acabamos hablando de España para mí la que debería ser la canción oficial de la selección española Ánimo valiente de León meramente especialmente dedicada también a Manolo Sanchis porque es un referente para un Sacchi fue en que ya la lío como está acordando ahora con la lista de la compra

Voz 0470 25:27 sí hizo una lista de la compra suya que era gasolina

Voz 1194 25:30 con vetas balas fetos noche público no la publicó El en Twitter querer si eso poner una foto y valioso Manolo Sanchís ha querido animar a España lanzando un Twitter qué dicen vamos el bono de Sanchís el bueno de Sanchis vamos arroba selección de fútbol toda la fuerza de un país de futboleros os apoya que bueno pues muy bien correcto no lo sé Colita raro vamos a ver la foto de la bandera que puso en una bandera de España se parece a la se parece a la nuestra del escudo con el escudo lo pasa que lo que lleva arriba no es una Corona es es el símbolo de la del escudo de la República es el escudo el de republicanos como de Castillo que arriba que todavía en Madrid se puede ver en algunos sitios en cosa de Atocha por ejemplo está ese escudo porque Franco mira una cosa bien que hizo fue en no quitar los escudos de la República Quevedo fue poner estoy ya es elegida no en un poquito hacen Manolo por favor somos el Madrid coño hasta aquí la sección dinámica del Mundial

Voz 12 26:42 mismo el delegado alemán y Granadilla de Abona mil novecientos setenta y tres

Voz 6 26:57 Elio

Voz 0470 27:09 ha dicho que lo tuyo iba a ser más dinámica todavía claro que voy a intentar pero no voy a hablar del Mundial vale pero ya habíamos dicho habíamos dicho quitó temático pero bueno

Voz 1194 27:19 yo yo siempre cuando era la excepción cuando programa llega a este punto siempre hay una cosa que empieza derrapar y que lo empieza a cuadrar mientras una parrilla porque fíjate he desarrollado una teoría eso ruido hombre yo llamo lo que yo llamo qué es esto qué es esto de Angulo y ahora pone una niña como el Teide es un iceberg ha tocado la Primitiva sólo la chica prime lo sabe ver claro que esta relacionada con los salvaje

Voz 0470 27:51 Linda como la superficie del mar por lo que yo llamo el

Voz 1194 27:53 a ver

Voz 7 27:55 la con medias sale del City

Voz 1194 27:59 para el para muchos cómico muchos cómico todas las personas que están a un escenario digamos que se distorsiona un poco de mí muchas veces han dicho que yo soy un personaje luego la gente me conoce fuera Se decepciona la humanidad sí si Juan Ignacio entonces siempre hay malentendidos pero digamos Kun cómico cuenta con el margen de poder estar tiene el deber y el privilegio de jugársela un poquito en el límite entonces la gente te concede esa complicidad pero al mismo tiempo se distorsiona la punta del iceberg sería de Elizabeth de la comida es lo que el diez por ciento el diez por ciento es lo que de un cómico Bell público el diez por ciento pero luego hay una línea aquí que es un cincuenta por ciento que lo está pintado de los sujeto yo nada el diez por ciento lo que teme al público el cincuenta por ciento es lo que te ven no sólo al público sino tus compañeros los dueños de los bares los representantes todo el mundillo profesional digamos que alrededor de la comedia te conocen hasta un cincuenta por ciento

Voz 0470 28:57 aquí hay mucho más de un cincuenta por ciento lo dejaban pues sí

Voz 1194 29:00 pero mucho más digamos que así nos menos del cincuenta por ciento será que luego hay un setenta y cinco por ciento que ahí ya engloba todo también tus amigos amigos tenía otro punto cero está donde cómo puede haber un pasado el pasado el cien por cien porque claro que ya que ya llevas ya lleva ciento treinta y cinco claro no sí

Voz 0470 29:21 el ciento cincuenta setenta no porque setenta

Voz 1194 29:24 el cincuenta y el si el día claro del setenta y cinco por ciento chica permite incólume entiende gracias como no te conocido yo antes para que no me quieres me darla más no al cincuenta diez claro esto engloba todo lo tus amigos ya te conocen tienen la perspectiva de tía arriba al escenario la perspectiva tuya dentro del show business entre todos los representando bueno todo lo que conlleva ese mundillo y también la perspectiva amigo los otros tres por ejemplo y somos amigos sea vosotros tenéis la perspectiva mía quizás de ya del cincuenta pues del setenta y cinco por ciento pero luego está ya al cien por cien sobre el total gracias amiga quien conoce el cien por cien no puesto madre tú me Mare ya tiene una perspectiva cien por cien sobre mi bebé ya quiero decir ya tiene toda la información Yolanda en el noventa y siete porque toda toda esto es la la la la

Voz 7 30:30 iceberg de la comedia te quería plantear aquí y que teóricamente lo lo ha intentado describir esto no sirve para nada

Voz 1194 30:39 una tuya practica la pizarra no la pisará porque pero no se ha sacado apoya que yo pueda rellenar mi sección decía evite que salgan poquita de Troya es un triunfo

Voz 0470 30:52 pero pero aunque no sepa nada no lleva a nada siempre acabamos con horarios

Voz 1194 30:57 sí pero es que todo lo tiene es que ahora ahora voy a tirar todo lo que queda ya de tres contingentes lo voy a decir que lo lo voy a mirar por por voy a luchar contra las cosa eficaces voy a luchar contra la funcionalidad Ignatius contra la eficacia la utilidad todo lo que sea útil eficaz y funcional hay que rehuir de eso y hay que el futuro el futuro eh las cosas que no sirven para nada que no tienen gratuidad practica como el arte buenos si la poesía sirve para tener una utilidad a los arándanos no cuidado hay una persona hay una persona es una científicas sueca tengo su nombre Simone

Voz 7 31:39 yo me Simone como se cómo escribe eh Simone si Hear

Voz 1194 31:47 como se escribe la casualidad R te ya por la casualidad que es como lo digo entonces digamos que retrata Se trata está lo poético y lo bonito de estas de las cosas que no sirven para nada porque las personas a la postre siempre van a fracasar muy bien muy bien expresada me gusta mucho la atención a la post a la postre dice poco es la más acordes al Apóstol a la prosperidad a la persona sí siempre vamos a fracasar lo único que está en nuestra mano es fracasar mejor entonces una vez conocemos nuestro destino que es el fracaso

Voz 7 32:24 hay que hay que divertirse y entonces esto

Voz 1194 32:27 los científicos construye robots que ella misma lo califica de robots de mierda haya le gusta fábrica robots de mierda ocurra muchísimo el robot pero no hace nada bien es el robo de mierda y en ese sentido va contra la eficacia contra lo útil si podemos ver el vídeo por ejemplo para salga Echenique qué Gilito haya por ejemplo es gracioso es una cabeza de momento yo lo veo super útil yo yo no veo para qué bello es bellísimo pero la el su belleza radica en que no es útil para una cabeza que será contra un teclado una y otra vez sin que coordine ningún tipo de tecla esta chica pero también hace robots que leerán la sopa pero mal y hace coloca bien el robots el acaban manchando todas las OPA e intenta fracasar mejor digamos que eso es lo bonito y eso es lo que yo quería explicar hoy aquí pero como no lo voy a terminar de redondear con una no perfora Performance una coreografía yo no quiero mirar sí

Voz 0470 33:33 ya sabes sabes sabes que sabes que no sabía bueno creo que me han pedido por favor pedir por favor que nunca más aparezca bonita de Troya jamás si tiene pensado que vaya yo ya te pido por favor como ya no como compañero igual con esto

Voz 1194 33:50 sí se exhibe una anulada

Voz 2 33:59 cambio de planes tan de plan de proponerle

Voz 1194 34:04 a mi nueva amiga ya hace solo no enseña la polémica porque ella viene con look chamánicos

Voz 0470 34:12 es verdad chamánicos ella me lo ha hecho ver también eso

Voz 1194 34:14 yo también siempre siempre tengo la ilusión de formar parte del mismo llevar la comedia perdona a Grecia amiga

Voz 0470 34:23 viaje que te puede pintar selló el te quiero regalar

Voz 1194 34:26 esta cabeza es una calavera con Guarín y si quieres para para yo he prepara una orografía que si quieres bailar la conmigo y cantar también que bonencia como una filosofía bueno mejor la chica dice que ha rítmica pero bueno sólo quedaron Give sí pueden venir aquí tenemos un final hay un inalámbrico a lo mejor con una isla también

Voz 0470 34:48 en el atril barza para conocer la canción de

Voz 1194 34:50 Luis Aguilé la charanga La Chata bunga bunga pero es fácil de recordar la Lunga Dunga a la chat nunca

Voz 0470 35:05 cogiendo eh

Voz 1194 35:08 vale pero explica que te quiero explicar ahora a cantar una tunda Dunga intérprete aplicando una tunda

Voz 0470 35:25 qué culpa a Nacho cuál cuál es la analogía la finalidad de esto no

Voz 1194 35:29 ha con esto es que la ocasión muy alegre muy pachanguita es claro la alegría de la vida pero yo les cambió la letra para que tenga relación con la sección vamos a decir lo mismo pero en vez de con toda la mierda el hacha Tonga sustituir eso por la expresión fracasar mejor

Voz 2 35:45 lo que creo que gracia que tú me entiendes

Voz 1194 35:57 una pareja de chamanes y a todos los que lo que queremos comunicar a la tribus que al que fracasar mejor vamos a fracasar todos vamos a morir pero con alegría María casarme fracasar me casarme hasta cuatro

Voz 0470 36:15 hay que decirlo cuatro todo el mundo lo todo el mundo vale sea requiere requiere la participación del público sólo al final sólo con la Liga después de cuatro veces no voy a preparar una base musical

Voz 1194 36:27 eh si puedo ayudar me da calavera esto esto dará más fuerza no casarme casarme fracasar ve fracasar

Voz 2 36:49 uno

Voz 0470 38:09 la vida moderna es utilizar el bar en el busca así sería muy buena idea la verdad antes de mantener definición de yo XXI sí hombre sí es el deporte que conté cuando viene de Rusia el año pasado del carnero dos equipos acabara y el balón era un carnero mutilado me vale vale vale como me hubieran porque

Voz 1194 38:30 si hablamos de Sergio

Voz 0470 38:32 exacto fíjate ahí han dicho quieres contar algo tienen quite segundo si aquí en el regalo de Serge tienes quince segundos tengamos el programa

Voz 1194 38:43 mientras a uno que la banderas legal no lo ha hecho

Voz 13 38:45 a nadie y además si la quería llevar a los Miguel no pero por si Pablo me la quitaba no les lleve esto Elite

Voz 0470 38:55 pero Pablo Trapero quitado porque Pablo de personal sanción pero querencia cosas

Voz 1194 39:02 deberíais acabar con la boca a boca

Voz 2 39:12 no