40 años del Ballet Nacional de España

al menos hasta el próximo veinticuatro de junio podemos disfrutar en el parque del Retiro de Madrid en la Casa de Vacas de una exposición muy especial cuarenta años en imágenes Ballet Nacional de España una creación artística de mi buen amigo Bernardo Riba Velarde un artista gráfico diseñador no sabemos cómo definirlo él ahora intentará poner un poco los puntos sobre el así es que más de una ocasión nos ha acercado ese mundo de el del diseño interactivo casi podríamos definirla sino de S de esa manipulación de colores de técnicas a partir de los nuevos elementos de las nuevas máquinas con que cuenta el ser humano para hacer arte para crear diseños colores objetos formas y en definitiva manipular esa realidad para ofrecernos una realidad absolutamente distinta seguramente mucho más bella mucho más hermosa esto es lo que nos ha contado Bernardo Ribó Velarde sobre su exposición cuarenta años en imágenes Ballet Nacional de España que podemos disfrutar en la Casa de Vacas en el Parque del Retiro de Madrid hasta el próximo veinticuatro de junio Bernardo Ribó Velarde bienvenido de nuevo a Ser Historia muchas gracias es un placer estar aquí otra vez como te gusta definir como diseñador como artista pues mira es curioso pregunta igual cuando era más joven te podría decir diseñador pero ahora más como artista más como ante esto yo creo que es un tema madurez

Voz 0772 01:41 yo te conozco desde hace prácticamente dos décadas desde hace veinte años hemos compartido infinidad de aficiones ya prisiones juntos siempre siempre te he visto rodeado de tus colores de tus temas de trabajo de tus diseños todos eso evoluciona no a lo largo como decías ahora a lo largo de la A lo largo de tu vida es cierto que has creado un lenguaje un Guaje muy particular que es fácilmente definirlo cuando ves una una obra de arte dices mixtas de enemigo Bernardo pero en la exposición que que vamos de visita cuarenta años en imágenes Ballet Nacional de España también ha combinado un poco eso que sería ahora retro no intentar combinar imágenes antiguas con con esos diseños más modernos que realmente complicado este proyecto ha sido un desafío yo he sido muy muy interesante porque es justo lo que hemos comentado

Voz 2 02:31 así lo plasma gráficamente cuarenta años de historia de una institución como el Nacional de España entonces en cuarenta años yo he tenido que a partir de material fotográfico de archivo que tiene pues eso cuarenta años treinta veinte que es muchísimo tiempo eh yo digamos muchísimo tiempo para que tecnológicamente el mundo de la imagen evolucione hizo se nota mucho en en en ese material de archivo desafíos ido crearon una estética visual unos paisajes visuales entornos visuales un escenarios bueno ver título proyectó imágenes es lo que mejor lo define cuarenta años en imágenes porque son imágenes creadores entorno para potenciar el trabajo de de estas personas parece no el de España bailarines coreógrafos directores artísticos etcétera para potenciar su trabajo situarlo sobre todo en el tiempo de ahora en el siglo XXI porque todo va gráfica que construido que todas esas imágenes y paisajes respira una gráfica totalmente actual ISS han sido desafío de cómo combinar con material tan antiguo eh traducirlo convertirlo en algo que es de ahora ya que buscar un equilibrio pero pero vamos a un veto muy interesante y he tenido la suerte de que el director de o a nivel nacional de España Antonio Najarro en me ha dado muchísima libertad para para poder hacer ese ejercicio de de vamos a hacer algo vanguardista y moderno con todo este material

Voz 0772 04:02 lo llamativo bueno quizás no tanto lo llamativo no siempre pensamos en el Ballet Nacional de España como algo muy conservador y sin embargo ha sabido evolucionar también a lo largo del del tiempo como han tomado ellos claro porque son lo que tu decías no pensamos Ballet Nacional de España flamenco Olivas yo le sin embargo ahí vemos una evolución muy clara no en tanto de esa propia estética de los bailarines con mirada muy bien con con diseños que todos creado en estas imágenes que tenemos en la exposición

Voz 2 04:29 yo creo que hay un complemento muy personal del director artístico de cada época que Antonio Najarro que está ahora está apostando por una por romperse estos típicos clichés de tradición de de ser muy conservador de siempre uno mismo está intentando cambiar acercarse al público joven todo eso lo tienen muy presentes la cabeza eso ayudó mucho a que este proyecto tenga la estética rusa tenga la gráfica el trabajo que él es hecho justifica muy bien todo discurso que tiene Antonio Najarro entonces encajan todas las piezas el apostado por innovar para acercar el público joven sobretodo para ir cuando tienes esas la cabeza tienes que tener en cuenta que que es que eh la vida sigue adelante eh dos generaciones nuevas llegan en que que todo evoluciona tú puedes tener un tiempo siempre lo mismo pero aunque sea lo mismo puede entre unos límites evolucionar siempre hay que pensar que estamos en el presente y que hay que reflejar lo que es el presente y bueno este esto insisto ha sido muy interesante porque porque todo este arte de vanguardia de modernidad encaja muy bien con la filosofía del director artístico

Voz 0772 05:38 es estado viendo de tu mano un poco la la de las piezas más emblemáticas de esta exposición hay infinidad de de saltos en el tiempo no a lo largo de esos cuarenta cincuenta cuarenta años que es el cuarenta efectivamente que es el título de la de la exposición e I combinaciones de color de de figuras de formas de ondas adaptado un poco no las nuevas tecnologías a algo muy tradicional

Voz 2 06:03 está a ver en este proyecto a Vidal visual hay una combinación de Software muy distinto cosa pero hay una combinación de programas porque lo que importa es el resultado final lo de menos es cómo está hecho el combinado de bastantes problemas y un artista gráfico como me considero yo tiene que estarán al día de lo que se cocía fina por decir así en el entorno nuevo visual entonces en este proyecto encaja muy bien pues muchos programas visuales digamos de Software quiere utilizando IS el punto que necesitaba creo yo todo este mundo de flamenco danza la española FETE era para para situarlo en un plano no sea es decir es como coger todo con los cuernos es decir vamos a atacarlos pero atacarlo con mayúsculas ir resultó el resultado creo que vamos que ha merecido la pena yo estoy muy contentos unos proyectos que más ha disfrutado de de los que llevo hasta ahora

Voz 0772 07:00 es más podemos observar en el propio catálogo podemos ver las fotografías originales y el resultado final después de haber pasado por por tus manos no curioso

Voz 2 07:10 al final del libro viene ciento setenta fotografías originales se utiliza en el libro en qué página figuran muchas veces va a costar para el espectador ver osa decir haga esta foto con esta foto este hecho eso es decir como madre mía vaya a cambio poco lluvioso a que estos son un cliente comercial digamos entre comillas y hay un límite que situaría haber transformado y extorsionador mucho buenas pero pero tres son muy interesante el el el comparar el la el archivo fotográfico fenicia y cómo ha quedado la imagen resultante que están en el libro hay un punto que no he comentado antes que no saliera Desirée por ejemplo a la primera etapa de Antonio Gades en el año setenta y ocho ese material fotográfico exige son cuarenta años pero no quiere decir que sea malo es decir una foto del año setenta y ocho como la que tiene Antonio Gades en el capítulo es una foto estupenda entonces con una foto estupenda tu puedes crear algo pues te motiva para hacer algo todavía mejor y potenciarlo lo que ocurre es que en los primeros capítulos lo están antiguos pues hay más mayoría de fotos digamos pues de archivo escondidas en un cajón en los tebeos es acá de quitar el polvo escanear bueno ha sido un poco labor de reconstrucción

Voz 0772 08:24 ante es lo que te va a preguntar un poco también me imagino que esa labor labrada realizado más el el Ballet el Ballet Nacional por intentar buscar y ofrecerte la la mejor calidad en el

Voz 2 08:35 pero nunca aquí ha habido una labor importantísima de Mercedes Caballero que ha sido la coordinadora de líbero idea de Béjart es hacer un jefe de prensa Ballet Nacional de España pero siempre ellos han estado mirando de archivo que fotos buscando los créditos a veces no sabía quién había hecho la fotografía Antonio lo investigará ilegales al fotógrafo que había hecho eso quiénes salen en la fotografía que bailarín de que cobra grafía es todo eso está documentado en el libro con cosa hasta el último detalle a lo largo

Voz 0772 09:03 de de esta exposición ahí pues de decenas de imágenes con cuál te quedas siempre es muy difícil no preguntar al autor nosotros vamos a colgar en nuestra página web algunas de las

Voz 2 09:13 algunas de las imágenes yo me quedaría a ver yo creo que quedar mal decirme me quedo con todo negó con ninguna voy a elegir una vale giro una porque dentro de preferencias que pueden ser varias te voy a decir uno hay una que aquello la llamo

Voz 2 09:29 porque es la que más me lleva al futuro yo por mi referencias visuales artísticas entré me mira lo que es el futuro lo que es lo más bueno no vanguardistas es lo que más me sugiere lo que más raro más tecnológico más oscuro más bueno rayo láser de rayos láser ya suena viejo pero vamos más rápido más lo que más más futuro ya hay una imagen que yo vaya Morón porque me recuerda un poco a la película Tron porvenir es la luz que tiene el que hay una bailarina saliendo como una especie de rayo láser que es que una propuesta de portada en realidad ese margen fue una propuesta deportada pero sé que tengo otra sección de libro hacia final para meses la imagen que más me gusta de todas las que realizado un libro

Voz 0772 10:13 los protagonistas ya como última pregunta a los bailarines que han dicho cuando se han visto esos directores esos Ártico

Voz 2 10:22 la respuesta que hemos tenido ha sido muy muy positiva o muy buena me me acuerdo de una bueno una amiga común que tenemos que cuando Visa proyecto Mencía Mencía venado con el negro que ellas cambias la estética del Ballet Nacional de España ya no ahora como algo fresco algo moderno ahora pero los mandarines que son pues decir son pueden ser los más reacios gente de otras generaciones que lo han visto etcétera etcétera Nos ha sorprendido la reacción positiva porque ojo había un poco de miedo de decir a ver si nos pasamos que esto del siglo igual veinticinco para el Ballet Nacional de España igual que van a tomar mal tener una relación han sido muy buena yeso mira eso nos ha mejorado mucho muy bien

Voz 0772 11:05 Bernardo arriba Velarde autor de esta exposición maravilloso a cuarenta años en imágenes Ballet Nacional de España que podemos ver en la Casa de Vacas hasta el veinticuatro de junio en el parque del Retiro de Madrid lo dicho Bernardo muchísimas gracias por habernos ayudado hacer un poquito más de Historia