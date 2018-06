Historia y deporte: la guerra del fútbol

Voz 10

06:15

pues en As a mitad de cancha ir de Bono en el himno no de poner en el himno hizo te digo la verdad a mi por ejemplo en esos momentos a mí me ponían el himno y me pongo el cuchillo mediante y salgo a correr Méndez B porque era era era como lo pensábamos todo bueno eso fue un partido como el que fue después nosotros jamás una declaración más nada de nada pero interiormente si por ejemplo gente de este pueblo no volvió más de in gente de hechas como Novo nómada de las Balbina de General Belgrano de Villanueva te digo todo pequeña localidad de de la zona muchacho que jugábamos al fútbol y que volvieron al los mataron y no sé cómo fue todo eh pero eso lo que quería era ver de qué manera me podría vengar ganando el un partido dejé la vida pretende y todo pensábamos todos queríamos nosotros queríamos vengar no de esa manera