“Poner el logotipo de la AEP en productos infantiles induce a error, no es ético”

Voz 0927 00:00 bueno como les decía seguimos con temas médicos que nos afectan a todos demasiados garbanzos negros últimamente por desgracia recuerdan cuando nos hicimos eco aquí de la denuncia de Julio Basulto dietista nutricionista de cabecera este programa por permitir que determinados productos no muy sanos y dirigidos a los niños llevaran el logotipo bueno pues ya entonces pedimos cuentas cuánto dinero hay detrás de esta cesión por parte de los pediatras de la Asociación de pediatras a estas para recibir dinero de estas marcas pues ya se sabe es mucho dinero

Voz 1 00:31 la denuncia

Voz 0927 00:33 el salto lo ha publicado recientemente el dos coma tres millones ha recibido la Asociación Española de Pediatría entre dos mil trece dos mil diecisiete por dejar que determinados productos que según muchos nutricionistas son muy sanos para los niños llevaran el logotipo que según denunciamos en su momento nos parecía que incitaba de alguna forma o abría la puerta de alguna forma a que muchos de los compran pensando que claro si lleva el sello de la Asociación de Pediatría hombre como no lo vamos a comprar bueno pues nosotros hemos invitado a la Asociación Española de Pediatría a este programa como tantas veces salvo una vez hace dos años nunca ha querido hablar con nosotros pero sí tenemos otros expertos los que queremos consultar que saben perfectamente de qué hablamos Carlos Casabona hola muy buenos días

Voz 1815 01:20 hola muy buenos días festivos pediatra

Voz 0927 01:22 autor de Tú eliges lo que comes qué te parece esto te ha sorprendido eso del dinero de los dos coma tres millones de euros que han recibido

Voz 1815 01:30 pues es bastante bastante dinero lo que sucede es que hay públicamente no pues comentan las partidas en que se invierte ir aunque el final de dinero tenga un podemos decir un objetivo ético la manera de conseguirlo no nos parece Ical como así denunció también la Organización Médica Colegial a través de su Comisión Central de Deontología decía que no es ético que las entidades médicas avalen productos alimentarios de dudoso beneficio para la salud pero claro luego la EP decía que no concedía avales no hacia una respuesta hace dos años ir decía que lo que hacía era que colaboraban pero esto es un juego de mensajes y de lenguaje que nuestros consumidores nuestras familias no pueden entrar en este juego

Voz 0927 02:23 porque la familia B

Voz 1815 02:24 que en el mercado hay unas galletas X A o B que pone el sello de la EP diseñados tras pues este producto pues tiene que ser saludable para mí

Voz 0927 02:33 claro claro Ca Carlos me comentaba el otro día cuando hablábamos de esto de que es intervenidas en el programa de decías que algunos padres te preguntan esas galletas o te preguntan por galletas un poco supongo que imbuidos por por por por esta publicidad no

Voz 1815 02:49 es decir si eso es mucho más frecuente de lo que pudiera parecer no

Voz 2 02:54 te dicen bueno pues si está es es ellos que tienen que estar

Voz 1815 02:58 tienen que ser más saludables que otras o indudablemente sí dicen que es para desayunar y para merendar como publicó e hizo público la la ANP pues que es que se siguen rogando diciendo que es un buen alimento lo que no nos parece asientos de pediatras no sólo a dietistas nutricionista

Voz 0927 03:16 sí sí sí no todos los días estamos

Voz 1815 03:18 Nos socios ni estamos de acuerdo con las directrices que en este asunto de tomarla a EP pero el daño ya está hecho y también yo lo que sugeriría sobre todo da a partir públicamente Jesús es que habiendo plátanos habiendo piñas haciendo aguacate es Murcia debe de haber cientos de empresas de de tomate de lechugas de de

Voz 3 03:40 de todo mucho más saludable e señores de la EPA por favor consulten con con con Na Bai pero hay no hay esa tanto dinero bueno bueno que el Jesús

Voz 0927 03:50 gracias creo creo que tenemos también al teléfono a Pepe Serrano otro pediatra hola hola señor Serrano

Voz 1815 03:56 qué tal

Voz 0927 03:58 he intervenido muchas veces a ver usted pertenece al al al colegio no

Voz 2 04:03 yo pertenezco a la sociedad de este día tenías muy bien lo primero de todo si no mete desde usted vale vale no no es lo dejamos aquí

Voz 0927 04:12 muy bien pues Pepe te parece ético no esta postura de este acuerdo que tiene con distintas empresas que ceden el logotipo que confunde a la gente a ti te parece te has sorprendido esto de los dos millones casi medio de euros que han cobrado en cuatro años

Voz 2 04:26 no me parece ético no me parece ético porque como decía Carlos el fin no justifica los medios y está claro que el dinero que está en la Asociación Española de Pediatría lo destina con su mejor intención a cincuenta mil programas que tiene de formación de los residentes en su plataforma web recientemente renovada que es buenísima a investigación incluso a ciento social estamos de acuerdo perfectamente vehículo usado el dinero pero ha obtenido de una forma que no nos parece ético a muchos a muchos muchísimos pediatra

Voz 0927 05:01 que claro los pediatras están recibiendo información a través de donaciones de congresos de publicidad pero esto para mí es mucho más grave porque están poniendo un logotipo en productos infantiles que confunden como también decía Carlos y nosotros llevamos denunciando hace años confunden a muchos padres no alguien se puede creer que un producto que no es precisamente lo más sano no digamos que es peligroso y nada esto tenga el sello la gente eso dirá bueno pues es jauja no vale

Voz 1815 05:27 entonces por qué otros

Voz 2 05:29 induce a error sin ningún tipo de duda la estrategia de las empresas que utilizan este tipo de promoción lo saben perfectamente y es por eso que se gastan el dinero en las empresas están dedicadas a vender cualquier tipo de productos sino no lo fabricará las que los pediatras estamos encargados de velar otro de los niños cuando somos los pediatras los en que tenemos que ponernos un poco encontrado estas cosas muy bien Pepe Serrano pediatra muchísimas gracias muy bien encantado de saludaron

Voz 0927 06:01 gracias a nosotros igual bueno tenemos también al teléfono estuvo hace unos meses con nosotros hablando de otras cosas cervezas vinos cafés también un lío con los médicos que están un poquito en esta línea Juan José Rodríguez Sendín muy buenos días

Voz 4 06:13 pues lo que hoy es día de presidente de la

Voz 0927 06:16 misión central de ontológica de la Organización Médica Colegial a ustedes qué les parece porque a nosotros nos ha sorprendido no sabíamos que se manejaba tanto dinero esto de ponen logotipos dos coma tres millones de euros para poner en galletas en bollería en productos que no son precisamente los más saludables

Voz 4 06:31 sorprende lo vi bueno bosques que que esto no es nuevo es verdad me das mucho lo que me iba muchísima vergüenza no haya entidades colegas las no pero malo no es que me da mi esa impresión pero es que tenemos una declaración que aprobó la Asamblea General al así como unos años donde claramente dice que que solicitarlo aceptar contraprestaciones es decir dinero a cambio de prestar la imagen de la profesión porque la profesión la que es utilizada para prestar para dar ese ese marchamo a productos que son ellos son nocivos desde luego no son saludables para los niños incluso motivos contrariado en Teología América no y salubridad dice la declaración normalmente tampoco lo lógico es que hacer publicidad encubierta que también se hace con frecuencia con él con poniendo el sello de las de la sociedad o sea que realmente lamentable y de lo contrario totalmente a la ética no me lo que ocurre es que nosotros en nuestro código deontológico de cumplimiento obligatorio para los médicos solamente podremos incidir en los que fueron responsables de problemas pero la la Asociación la asociación Hanna es tiene un una regulación aparte de la voluntaria esa parte de la colegiación la asociación santidad el privada irónico lo podemos ver es criticar a las prácticas que se realizan pero no podemos incidir sobre ellas porque son entidades privadas

Voz 0927 08:20 el Ministerio si puede hacer algo

Voz 4 08:22 el Ministerio está igual de lo que pasa es que vivimos finalmente garantista habrá que jugar con la vergüenza que Gades hizo todo con la maldad de la acción porque lo que hacemos en una sutil dedillo sobre esos que evitarlos con sus productos que en algunos casos son los peores de la clase pico de la clase en el sentido de la clase de productos que se anuncian porque he visto anuncios en algunos de ellos que yo creo que incluso se promociona el peor de todos los no es es absolutamente lamentable como digo vergonzoso de logo era la propia profesión la que tiene que penalizar esto es absolutamente criticarlo con dureza

Voz 0927 09:04 nosotros nosotros les hemos pedido primero que intervinieran no han querido segundo les hemos pedido que nos dijeran que acuerdos tenían ahora mismo con qué empresas naturalmente los datos no nos han llegado nos han dicho que no nos iban a dar esos datos

Voz 4 09:17 bueno la los ojos Karim mirar en los conceptos de alto consumo sobre todo dedicado sanos a los infantes de unos niños entonces este no sé es porque no solamente la sociedad

Voz 0927 09:30 no no hay más sociedades

Voz 5 09:33 más ese exceso

Voz 4 09:35 pero en los congresos empieza a ver esta de de entidades de un logo poco aconsejables en relación con la salubridad no es en ningún caso se puede decir no nos entendemos que cuando el producto en cuanto el producto FTP saludable el incluso doble la propia ley nosotros no creemos que sea hacer propaganda de un producto con una marca concreta como mucho puedes recomendar producto porque sea saludable pero sin incidentes la marca porque la marca el favorecer a cambio de dinero a una empresa de detrimento yo te diría que si pues lo lo permite la ley probablemente la vida está también de entrar por la vía de la ley con estas prácticas no

Voz 0927 10:27 muy bien bueno ustedes lo dicen muy claro ya terminamos es contrario a la deontología médica solicitar o aceptar contraprestaciones a cambio de prestar la imagen de la profesión médica para avalar productos alimenticios de dudosa salubridad en cuatro años el la Asociación Española de Pediatría ha cobrado dos coma tres millones de euros Juan José Rodríguez Sendín muchísimas gracias otra vez por atender esta llamada

Voz 4 10:50 nada nada encantado que es un placer que colaboraremos para poner en claro los delante de mi gente entes este tipo de prácticas industrial

Voz 0927 11:00 que no gustan algunos colectivos médicos pero usted ya sabe que tiene aquí sus micrófonos cuando quiera contarnos algo de acuerdo mucho más fuerte abrazo adiós hasta luego

Voz 2 11:08 sí sí

