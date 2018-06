Punto de Fuga (20/05/18): "Las sangrientas marchas del retorno en Gaza"

Voz 1 00:00 Punto de Fuga Cadena Ser

Voz 1667 00:14 mana de los contrastes indicios en Oriente Próximo la de los abatidos a tiros en Gaza la fiesta en la embajada de Estados Unidos en Jerusalén el contraste de ver al primer ministro israelí bailando como un pollo con la ganadora de Eurovisión entre risas mientras una pareja palestina vela el cadáver de su bebé o el contraste de los tirachinas palestinos frente a las armas de fuego del ejército israelí

Voz 3 00:43 yo lo hago todos estaban desbordados dos o tres pacientes por quirófano incluso se hicieron pequeñas intervenciones en los pasillos teníamos heridos esperando en línea para ser operados fue una auténtica avalancha

Voz 4 01:00 no puedo decir qué tipo de munición han usado pero sí puedo confirmar que la sí

Voz 3 01:03 heridas que recibimos son mucho más severas

Voz 4 01:06 y que el número de heridos es mucho más de lo normal

Voz 3 01:08 al excepcionalmente alto no hay razón para esto

Voz 1667 01:14 esta noche nos vamos a acercar a Gaza de la mano de la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos

Voz 5 01:20 los es como una cárcel suele llamar la cárcel al aire libre más grande del mundo está bloqueada por Israel y los palestinos no pueden salir Aza pero tampoco pueden entrar los palestinos de Cisjordania tampoco la los internacionales podemos entrar sin permiso del ejercito israelí la ayuda humanitaria entra con cuentagotas de hecho ahora mismo estamos en alerta máxima porque dentro un mes sino abren el paso fronterizo de Kerem Shalom que entran los alimentos se va a quedar la franja de Gaza sin sin alimentos básicos

Voz 1667 01:58 además nos asomamos a Venezuela a una de sus más terribles consecuencias de la crisis la falta de medicamentos

Voz 7 02:05 que hay paciente como pacientes que sufren desde que están de cáncer por ejemplo que no tienen cómo continúa su tratamiento al paciente que son trasplantado que sea muy alto por falta de tratamiento los hospitales realmente están en estado crítico sea por falta de su no medicamentos o por la infraestructura en una situación caótica la situación salud es realmente deplorable realmente en un estado vemos terminal

Punto de Fuga

Punto de Fuga

Punto de Fuga

Voz 1667 07:15 hoy queremos comenzar el programa escuchando a una de las personas que mejor conoce Gaza y todo lo que ha pasado en los últimos días en la franja con esa represión del ejército israelí contra las llamadas marchas del retorno vamos a saludar a Raquel Martí que es la directora en España de la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos buenas noches Raquel oye lo primero como está vuestra gente allí tanto los que trabajan en la Agencia como aquellos a los que ayuda a que os cuentan

Voz 18 07:42 bueno pues se todavía la mayoría en estado de shock con que pasaron sobre todo el el mes pasado martes tenemos además que cinco de los niños que han que han muerto durante las manifestaciones son de nuestras escuelas y tenemos además a bastantes heridos también con lo cual es una sensación realmente triste y además hace recordar la guerra en dos mil catorce y donde mataron a más de quinientos con lo cual los ánimos por los suelos porque además que incluso empieza a Ramadán que es una época de celebración y creo que hay poco que celebrar esa Ramadan

Voz 1667 08:24 son más de cien los muertos casi trece mil los heridos por fuego del Ejército israelí que bueno en fin se ha movilizado no para reprimir estas llamadas marchas del retorno Raquel que reivindican exactamente los palestinos en en esa movilización

Voz 18 08:38 bueno que reivindican el derecho al al retorno el el derecho a regresar a sus hogares a sus tierras que hoy en día se encuentran es lo que es el Estado de Israel son los palestinos en la población que más años lleva bajo el Capello refugiado son setenta años en total no hay otra población con esta con esta situación son los refugiados que más tiempo han estado bajo esa situación y luego por otro lado también lo que reivindican es el hecho de que lleva once años bajo bloqueo y esto ha hecho que la franja haya colapsado que como dicen nuestros informes sea hoy en día un lugar inhabitable están asfixiados no tienen ninguna esperanza ese tiro y es una forma de llamar la atención a la comunidad internacional de que realmente que hay límite

Voz 1667 09:36 vamos a recordar a nuestros Raquel que Gaza es uno de los territorios más poblados del planeta no un espacio mínimo no allí sobreviven en torno a dos millones de personas en en unos cuatrocientos kilómetros cuadrados y en esas condiciones que tú decías no bajo un bloqueo que que que dura ya años y que les está dejando prácticamente sin nada

Voz 18 09:56 sí son dos cinco kilómetros cuadrados y dos millones de personas esto representa casi seis mil personas por kilómetro cuadrado es una barbaridad es una de las zonas como dice mayoritariamente poblada del planeta por eso cuando cuando hay un ofensiva militar israelí en las bombas realmente quieren la bomba abiertamente sobre la población porque no hay lugar donde ir y no hay lugar que no esté ocupado por viviendas y luego también otra característica de la franja de Gaza es que el setenta por ciento de la población tiene menos que otros años el cincuenta por ciento son menores de dieciocho años es una población eminentemente joven en ves realmente cuando pasan estas cosas como las manifestaciones que hemos visto los muertos son personas que tienen menos de treinta años hipocresía también hay niños entre entre los manifestantes porque como digo el el cincuenta por ciento de la población

Voz 1667 10:56 qué expectativa de vida tienen esos jóvenes Raquel que os cuentan a vosotros que a que se quieren dedicar como se imaginan su futuro

Voz 18 11:04 pues mira realmente hayan día en Gaza la población lo que lo que piensa es que no hay futuro por eso está manifestando en el perímetro fronterizo sabiendo que los los soldados israelíes van a a dispararles porque realmente no tiene ninguna perspectiva de futuro de hecho desde el dos mil catorce hasta la actualidad es han disparado muchísimo el el número de suicidios en la franja de Gaza sobre todo entre la gente joven no y cuando tú los preguntar porque iban a manifestarse sabanas poner a los soldados israelíes te dicen que da igual porque en realidad ellos ya están muertos es una frase terrible

Voz 1667 11:50 eso también esta semana Raquel de la desproporción en la respuesta del ejército israelí no y las imágenes las imágenes que hemos visto esta semana de de de la frontera de la franja de Gaza la verdad es que lo evidencia no vemos a palestinos con tirachinas con piedras y el Ejército israelí con con armas de fuego no disparando les directamente

Voz 18 12:10 bueno para que sea aprobado finalmente llevar a cabo una investigación por parte de Naciones Unidad para para constar constatar todos los hechos ocurridos desde el treinta de marzo Si bueno tendremos que esperar a ese investigaciones este informe para poder fiarnos si realmente lo lo que ha pasado la zanja es bueno pues lo que prácticamente estamos viendo a través que los medios de comunicación no y las fotos y los vídeos que se cobran las redes sí que se todo lo que estamos viendo son palestinos desarmados que a sumo como comentas llevan un tirachinas lo que están quemando neumáticos para evitar con el humo que los francotiradores les puedan disparar realmente hasta ahora no se ha visto ninguna imagen pues de personas armadas que vayan a hacer actos de violencia en la frontera sino todo lo contrario escenas que se han visto brutales de jóvenes incluso niños que les han pegado un tiro en la cabeza cuando estaban pose de piel en frente de de la valla sin hacer practicamente

Voz 1667 13:18 dime una cosa para acabar Raquel

Voz 12 13:20 Donald Trump empeñado en incendiar Oriente Medio eh

Voz 1667 13:23 en fin rompiendo el pacto nuclear con Irán con esa provocadora reapertura de de la embajada de Estados Unidos en Jerusalén en fin quién quién puede mirar ahora mismo a los a los Gaza es quién les puede salvar de esta tensión no sé si Europa tiene el papel que de fuerza no que que que que necesitan ahora mismo es para para sacarles de ahí

Voz 18 13:49 pero habrá que la población tiene tiene pocas esperanzas había perdido la confianza internacional hace ya tiempo y creo que ya traslado de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén ha sido como ya en el último el haber perdido la última esperanza de que las cosas puedan mejorar por eso es la marca que están haciendo y por eso es el el hecho de que los chicos sí las chicas descendiendo directamente a morir a la frontera porque no ven que haya que vaya a haber ningún cambio sino todo lo contrario que cada vez vaya todo va peor que que que llevamos constatando en los últimos años

Voz 1667 14:29 claro que lo único que ven como alternativa la violencia entonces

Voz 18 14:33 bueno no es yo Lancia el ir a manifestarse pacíficamente en realidad ellos se ID echó esto comenzó como movimiento civil dentro la población de refugiados más jóvenes de la franja de Gaza si hasta ahora como decía no se ha constatado de que haya habido ningún acto violento en la frontera son jóvenes y también hay personas mayores incluso han visto escenas de ancianos canciones parados y que estaban allí editar manifestándose son manifestaciones pacíficas realmente en a a lo largo de todos estos años lo que hemos visto por parte la población palestina es que tienen una resistencia pacífica contra la ocupación IM muy pocos casos se convierte en violencia

Voz 1667 15:17 es rectificó más bien no tienen nada que perder no quizás no tiene la sensación de que no tienen nada que perder

Voz 18 15:24 no tienen nada que perder yo desde el dos mil catorce lo que les llevo escuchando cuando voy y es que se consideran que ya están muertos con lo cual no tienen nada que perder ahí El hecho el indicador de que prácticamente todas las semanas allá suicidios en la franja de Gaza y cada vez en edades más jóvenes es que hemos llevado a constatar suicidios de niños yo creo que es un indicativo del grado de desesperación que tiene la población

Voz 1667 15:50 Raquel Martí directora en España de la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos sí sí más gracias por acompañarnos en Punto de Fuga este domingo

Voz 5 15:59 gracias a vosotros

Voz 19 16:02 Ismael y presidente de la Fundación la pastillita de Venezuela

Voz 7 16:07 Fundación una pastillita nosotros tenemos grabamos para para cinco años nuestro principal objetivo que donar medicinas ahí insumo me pues empezamos con la intención de donar hable únicamente a las personas que tenían los recurso o que no podían comprar el medicamento algún estamos hablando de una escasez de medicamentos de los medicamentos esenciales medicamentos del día a día de aproximadamente un ochenta por ciento no cuando me refiero a los departamentos el día a día es medicamentos detención patología como ya después todas son da otro anti comprensivos Parkinson también importante Hypo lógica pues hemos crecido enormemente en la demanda de medicinas y el año pasado hemos entregado en nuestra que doscientos mil medicamentos quizás un poquito más atendido aproximadamente setenta y cinco mil personas enlace y aparte pues hacemos envíos a nivel nacional a todos los estados del país que soliciten la medicina por un sistema que tenemos unas planilla por nuestra página que la partidista punto o hereje junto

Voz 19 17:24 de dónde reciben las medicinas

Voz 7 17:27 nosotros recibimos en estos momento la mayor cantidad de medicamentos de fuera de Venezuela se de países como España la cual estamos muy agradecido con España allí hay organizaciones ONG que se han constituido que venezolanos y españoles que recogen medicamentos íberos envían a Venezuela ir también recibimos Medicina Legal de Italia recibimos de Francia de Panamá de Argentina recibimos medicinas donadas por supuesto nosotros la dona el sistema para adquirirlas muy finas tienen que que era la la Fundación presentar pero no tenemos un sistema donde registramos el paciente con nombre apellidos dirección teléfono y se la ida medicina que el entrega que en el momento Peter entrega la hecho ellos sociedad registrado esa ese las únicas que visito que necesitamos para entregarle él en medicamentos eso y lo tenemos en el entregamos totalmente gratuito

Voz 19 18:32 qué consecuencias está provocando el desabastecimiento de medicinas

Voz 7 18:36 negar de que había una situación extremadamente difícil en Venezuela en esos momentos en la parte salud es mentir no sea lo que está sucediendo es terriblemente pues se libró Grosso que hay pacientes como pacientes que sufren de que están de cáncer por ejemplo que no tienen como confirmar su tratamiento al paciente que son trasplantado sea muy muerto por falta de tratamiento los hospitales realmente están en un estado crítico sea por falta de insumos médicos por por la infraestructura en una situación caótica que a la situación salud es realmente deplorables realmente que está en un estado termina no vemos la angustia de la gente que está sabe que si no continúa con su tratamiento puesto de perder la vida mucho la perdido ir por eso que cada vez que podemos pedimos al Gobierno que acepte la ayuda que pueda venir que están ofreciendo en muchísimos países que lo llame como quiera sino lo quiere llamar ayuda o humanitarias sino quiere llamar este emergencia no se le pongan el nombre que quieran lo que permitan recibir esa ayuda que lo menos va solventarlo crisis temporalmente hasta que se solucione la situación definitivamente y es urgente de verdad es urgente lo que lo que se necesita sea la ayuda que exista ese ambiente es urgente en este momento no sé el Gobierno en ningún momento ha aceptado la ayuda que se le ha ofrecido de diferentes países esté negando la entrada de de medicamentos y ayuda inclusivo de comida que cuatro de las situaciones críticas en el país vecino hay mucha escasez de alimentos alimentos esenciales esencial mucha munición en los niños a personas adultas han perdido muchos kilos el peso por por la falta de alimentos y el poco alimento que hay pues no se puede comprar porque el costo es extremadamente alto por por la gran inflación que penemos las medicinas por decirte algo pues que pidió una casa de medicamento a lo mejor para la atención está cortando en este momento cuatro millones de bolívares el salario mínimo en Venezuela en este momento son dos millones cuatrocientos mil bolívares

Voz 19 21:10 cree que la situación cambiará después de las elecciones de este domingo

Voz 7 21:14 eléctrico en unas elecciones que son totalmente fraudulenta son unas elecciones que están ya programada no se puso ahí vemos que Maduro pueda volver a ganar las elecciones es que no no vislumbraba ningún cambio siempre preguntamos qué va a pasar el día veintiuno el día lunes no porque vamos a seguir en la misma en la misma situación o quizás con mayor cantidad de problemas no allí estamos claro que eso no va no va a solucionar el problema lo soluciona

Voz 20 21:50 si realmente hay un cambio radical en todo lo que es el programa o el sistema económico el sistema de gobierno que tiene

Voz 7 22:00 suena

Voz 20 22:01 de lo contrario pues no va a cambiar en nada esto va a seguir igual por lo que estamos viendo es que ya lo hemos visto otro

Voz 7 22:09 de este

Voz 21 22:10 vamos a seguir igual

Voz 1667 22:18 cadena os queremos hablar ahora de la malaria la enfermedad que sigue diferenciando los países del sur de los del norte a los países ricos de los que están en vías de desarrollo y que son más vulnerables a esta dolencia la Organización Mundial de la Salud calcula que cada año cada año mueren algo más de cuatrocientos treinta mil pacientes por malaria hay doscientos millones más contraen la enfermedad la contraen principalmente por la picadura del mosquito que transmite este parásito contra el que desde hace años lucha la ciencia para desarrollar una vacuna eficaz ese objetivo esa lucha contra la malaria es una carrera llenísimo de obstáculos en la que participa un grupo de científicos de la Universidad del País Vasco nuestra compañera de ser Bilbao de Radio Bilbao Isabel Léon ha hablado con uno de ellos buenas noches Isabel abonado luego

Voz 0032 23:07 las noches bueno quiénes y en qué trabaja este científico

Voz 1667 23:10 lo de la UPV con el que has hablado

Voz 0821 23:12 bueno pues ese José Luis Pedraz catedrático de Farmacia hay de tecnología farmacéutica investigador de la UPV junto a un par de profesores más y dos alumnos investigadores forma parte del equipo que bueno va a colaborar en los próximos meses en el trabajo que ha avanzado ya el colombiano Manuel Patarroyo en esa mejorada nueva vacuna de la malaria ya Patarroyo avanzado en los últimos meses que confía en tener lista a finales de año y que podría tener una efectividad cercana al noventa y siete por ciento pues viene el caso es que él ha realizado ya su parte la prueba el principio activo en monos es el turno de una segunda fase la entrada de la tecnología al más alto nivel que busca potenciar su inmunidad precisamente aquí es donde entra este equipo que lidera Pedraz

Voz 8 23:51 nos va a proporcionar las diseñado ya se utilizaron y lo que nosotros vamos a hacer eso esos partidos nos vamos a formular utilizando de micro y nanotecnología de manera que las físicamente lo vamos a hacer son unas micro partículas de esos que que lo que van a tener un efecto inmuno potenciado de la respuesta el lunes por tanto pensamos que este festival que puede ser beneficioso dejar a proporcionar un alto grado de protección frente al

Voz 0821 24:25 avanzar al fin a cabo y mejorar ese espectro actual para que se pueda dar el siguiente paso es a prueba en humanos es es su

Voz 1667 24:30 comercio Isabel hablábamos de una carrera llena esta culos y el primero digamos que es la propia naturaleza del virus Luque que muta el estilo de de la gripe para entenderlo

Voz 0821 24:40 sí sí sí de ahí su virulencia y la necesidad de que se ha establecido de mejorar la vacuna actual este equipo que lidera Pedraz ya trabajo con Patarroyo anteriormente ahora lo que busca es hacer bueno pues efectivos esos resultados que inicialmente a baja Patarroyo son tan buenos no cada vez son más las cepas que pretende encubrir

Voz 0032 24:57 aspiran a una vacuna de amplio espectro determinante

Voz 8 25:00 en el término de lleva un así porque se consigue la efectividad que ha encontrado seguramente en animales y seres humanos pues obviamente los beneficios serían muy importantes y sobre todo porque estamos hablando de una vacunas que confiere protección frente a un elevado número de cepas y dieron reliquias que yo creo que es una de esas está pasando

Voz 0821 25:24 la revista si la expectativa es muy buena no su trabajo es puntero pero claro son prudente

Voz 9 25:28 bueno digamos que somos hosting

Voz 8 25:30 que al final hay mucho trabajo de investigación en la aplicación de nuevas tecnologías llevamos la prueba de fuego finales cuando estrellas ilustre a los seres humanos de los citados preliminares que tiene Patarroyo eso de que son muy buenos resultados que nosotros somos asumido con otras vacunas candidatas es a logias también son muy buenos con lo cual si los sumamos todos se cabría pensar de que los resultados globales podrían ser interesantes

Voz 1667 25:58 oye cuéntame Isabel qué plazos está manejando este equipo de científicos me comentabas antes de comenzar el programa que hay lista de espera incluso no para su aplicación este tipo de la que habla de cinco

Voz 0821 26:08 seis meses en su parte en su cometido pero bueno ten en cuenta que luego hay que hacer las pruebas en humano

Voz 1510 26:12 Nos y entrar de lleno en la parte de la industria farmacéutica no es verdad que Patarroyo habla de este año como la fecha para tener la nueva vacuna Pedraz no le quita razón P

Voz 8 26:20 se alarga un poco más la posibilidad digamos que hay unos objetivos o lo que es el de esas dos la formulación esos podríamos estar hablando solamente cinco seis meses pero luego después todo eso hay que producir Luis en en el eje de Heineken con el de cabría farmacéutica para hacer pruebas serán dirigidos manos a finales de año se puede ser optimista digamos que yo diría Copenhague cero bueno dependiendo de cómo vayan las cosas puede ser fatal

Voz 1667 26:48 vamos a subrayar eso que nos apuntabas Isabel la palabra clave las farmacéuticas que dicen ante eso qué piensan de la financiación

Voz 0821 26:56 hombre la financiación les salpica directamente de la parte de las farmacéuticas tras pruebas toxicológicas y demás vendrá después porque hay que dar forma

Voz 0032 27:03 la final que pueda ser administrada

Voz 0821 27:05 Fuentes desde luego el tiene claro que para cumplir plazos el dinero y el personal van a ser igual de determinantes que las pruebas con apoyo económico el plazo es más fácil de cumplir

Voz 8 27:15 probablemente si tenemos medios dotaciones sobre todo personal tesoros más alta creador de pues

Voz 23 27:24 el trabajando encima de la continuas

Voz 1667 27:27 esperemos que encuentra en todos esos recursos si tengamos esa nueva vacuna pronto Isabel Leo muchísimas gracias

Voz 0821 27:32 un abrazo Pablo agur

Voz 1667 28:16 Amnistía Internacional nos propone esta noche acercarnos a un país en el que se intimida ataca ese juzga activistas contra la esclavitud se limita su libertad de expresión bueno que aquí de eso en España tampoco es que tengamos que sacar pecho pero la tortura y los malos tratos son más que frecuentes en el país de nuestra próxima invitada viene de Mauritania es la secretaria del Foro de organizaciones nacionales de derechos humanos y presidenta del Comité para la solidaridad con las víctimas de Mauritania que es una organización creada a finales de los ochenta para ayudar a las víctimas de la violencia racial en ese país nuestra invitada es Lala Aicha o tragó buenas noches

Voz 9 28:55 nace gracias y buenas noches usted eso

Voz 1667 28:58 Peña una actividad de altísimo riesgo en Mauritania que es ser defensora de los derechos humanos en el país cuáles son los motivos que le motivan después de tanto tiempo a seguir con la lucha

Voz 10 29:13 muchas gracias y esto llenan esta lucha

Voz 9 29:16 por convicción porque soy una militante comprometida desde mi más tierna infancia donde me puse a defender los derechos y a defender los derechos de los más vulnerables hay todavía violaciones a los derechos humanos importantes en Mauritania y por eso quiero seguir en la lucha y me motiva porque quiero ser la voz de los que no tienen va

Voz 10 29:38 la exclama

Voz 1667 29:39 Duce es uno de los puntos en los que pone el acento Amnistía en en uno de sus últimos informes si hablamos de esclavitud aquí en en Europa nos viene la imagen de las grandes fábricas textiles del sudeste asiático pero quizás la gente no tenga muy claro cuál es la imagen de la esclavitud en Mauritania en nuestra puede describir

Voz 10 30:03 vos le esclavas al Barça

Voz 27 30:09 me infudir amores tenis esclavas y desde luego la esclavitud empieza por esto

Voz 9 30:16 no hay que tener en cuenta que en Mauritania vive una época acción eh coexistan en la misma dos formas de esclavitud la primera es la forma digamos tradicional que es la esclavitud por ascendencia es decir que nace esclavos sigue siendo esclavo el resto de tu vida es la propiedad de una familia o de una persona y entonces te explotan durante todo el día puedes trabajaran al campo a hacer realizar trajo doméstico o cuidar de los niños de la familia de sol a sol sin ningún tipo de remuneración si además eres una mujer

Voz 0032 30:47 como esclavo eres una cosa que pertenece

Voz 9 30:50 a tu dueño así que te conviertes en una especie de esposa obligada sin que haya un matrimonio de por medio con los derechos inherentes este tipo de esclavitud se da más en el campo Lassana arrugadas y es algo que afecta a todas las comunidades Mauritania es ya sea Moritania perdón ya sean de ascendencia árabe o las comunidades de niñas negras aunque sí que es algo que será más en las comunidades árabes la segunda forma de esclavitud es una forma de esclavitud no es algo que puede referirse a mujeres a hombres incluso niños is son personas que trabajan sin ningún recibir ningún mínimo digamos necesario los mínimos de educación salud o o una un sitio para vivir a una alimentación decentes yo hoy por hoy en Mauritania quitan estas dos formas de esclavitud

Voz 10 31:44 convivir con evita esa comida y mantas estaban mal tú no eres

Voz 1667 31:59 cómo es posible que la esclavitud allá pervivido tanto tiempo en Mauritania incluso haya evolucionado no quién está poniendo más resistencia para que desaparezca

Voz 27 32:09 no no se estimó legislación criminaliza el esclavas aunque el gobierno del país

Voz 9 32:21 se supone que no está eh no autoriza a la esclavitud no hay una verdadera voluntad real de erradicarlo quienes se ponen más de forma más precisa pues lo mismos esclavistas una persona que estaba acostumbrada a tener a otra persona que trabaja todo el día para él no está preparada para renunciar a eso ni siquiera están preparados día que mentalmente nuevo además es una práctica de la sociedad es algo que está e inscrito dentro las comunidades e además hay que tener en cuenta que el Estado impide que las organizaciones abolicionistas desarrollo su trabajo les impiden incluso crearlas como tales les impiden existir no les dan la autorización administrativa para darse de alta como asociaciones y aunque existan les limitan considerablemente su ámbito de acción les impiden llevar a cabo por ejemplo acciones es sensible

Voz 1510 33:12 acción es salvo que

Voz 9 33:15 podemos ver en nuestro día a día con organizaciones dedicadas a ello como eso es esclavos que forma parte de nuestro foro ya al al que no dejan desarrollar por ejemplo encuestas

Voz 10 33:26 The Sun que tú tercer tema tras vais científico pues la flor en la que se estén Jimmy

Voz 9 33:36 Carlos Good verle atleta luego además hay que tener en cuenta que el Gobierno la estado tiene una actitud de negación es una actitud de negación que impide que Acciona en las cosas lo único que están dispuestos a admitir es que hay secuelas de la esclavitud ellos lo llaman secuelas si esto hace que aunque algunos tomen conciencia de ello y que intenten salir de esa situación está negación que se hace a nivel estatal escala usan muchas dificultades en en al ámbito de la justicia por ejemplo los jueces tienen muchas dificultades para castigar a los esclavistas precisamente porque hay una negación del Gobierno hace poco ha habido dos esclavistas que han sido condenados en los tribunales pero la condena ha sido muy tímida por qué porque incluso los jueces tienen miedo de oponerse a esta negación eh que viene directamente

Voz 27 34:31 el Gobierno vasco Liga

Voz 1667 34:37 pero los tienen identificados bueno sí porque han habido dos condenas quiénes son exactamente esos esclavistas son a locales son gente nacionales gente de fuera grandes terratenientes que vienen de fuera y que controla las tierras de Mauritania quiénes son exactamente los esclavistas

Voz 10 34:53 les estoy agradecido no se le se les la muerte ni es de Sandra

Voz 9 35:07 ahora

Voz 10 35:08 no pues son para empezar los jefes de

Voz 9 35:10 las tribus hay que entender cuál es la armonización social en Mauritania para las personas ascendencia árabe que llamamos moros son las tribus para las personas de etnia las africanas son las castas es cómo se organiza la sociedad los jefes de tribus o de castas son los que tienen las tierras la mayor parte de las tierras y por lo tanto los esclavos ellos son los que están en el origen de este fenómeno bueno cómo se puede actuar contra las que actuar contra estas personas justamente estos jefes tienen que aprender a respetar las leyes porque en realidad sí que hay una ley hay una ley que condena la esclavitud y aquellos que la promueven pero no se ve en los hechos hasta ahora las grandes familias son los que tienen todo el poder y sus hijos son los hijos de estas jefes de tribus son los que son ahora mismo los ministros los jueces los que toman los que tienen el poder en los ámbitos donde se toman las decisiones el ministro de Asuntos Exteriores el Ministerio de Interior así que son ellos mismos los que se benefician de la esclavitud

Voz 22 36:13 ellos y sus familias con lo cual siempre en casa

Voz 9 36:16 eran alguna excusa para no no tomar medidas reales dicen por ejemplo que bueno que es algo que desaparecerá con el tiempo que no hay que empobrecer más a la población por supuesto claro que desaparecerá con el tiempo pero hoy en día ya hay medios si él estaba lo reconoce ya hay medios para poder poner freno a esta hora

Voz 10 36:38 de sus dramática

Voz 27 36:39 yo vivía bien eso sí

Voz 10 36:44 acusó a pala aguar esa que quiso globo

Voz 1667 36:51 hombres en su mayoría me imagino no sé si la mujer mauritana está tomando conciencia de que las cosas pueden cambiar al igual que está tomando conciencia en el en el resto del mundo

Voz 10 37:02 el lema separa les generalmente la discriminación dice si les clavar Guy

Voz 9 37:14 solamente aunque nosotros pretendemos a ver el problema como las de la esclavitud como un problema general decimos que es algo general hay que tener en cuenta que a esto forma parte de un problema más complejo que es la discriminación racial es algo que tiene que ver con el color de la piel de los que lo sufren el sistema hay que entender el sistema en Mauritania la niña como las comunidades negras de ascendencia árabe viven juntos la discriminación racial hacer que todas las decisiones en realidad todas las oportunidades todas la los le las unidades de educación también tengan una discriminación entre las distintas etnias en en el ochenta y nueve llenan del ochenta coma noventa y uno hubo una junta militar que gobernaba en Mauritania y que era una junta muy racista la política racista llevó a cabo una depuración una depuración étnica se mataron a oficial sí lo es en los cuarteles otros miembros del Ejército de de raza negra fueron deportados hacia Senegal hacia Mali es decir que es un tema más de discriminación racial que solamente de esclavitud en lo que se refiere a las mujeres pues las mujeres son víctimas de un tipo de esclavitud más moderno hemos detectado que hay muchas mujeres quienes envían hacia países países como Arabia Saudí donde que se supone que entran a trabajar en el servicio doméstico pero que luego en realidad tienen él no son víctimas de explotación sexual el Foro para el que forma parte organización intenta patriarcas y ayudarlas así que la cuestión no es es es es más amplia es de discriminaciones de libertad YSL esfuerzo tiene que hacerse a todos los niveles a nivel de la comunidad animal de las militantes pero también a nivel de la cooperación internacional tengamos en cuenta que España Mauritania son dos países que tienen vínculos importantes hay acuerdos bilaterales comerciales acuerdos comerciales España dan mucho dinero a lo a Mauritania sin embargo esos acuerdos comerciales dejan de lado el aspecto de los derechos humanos se olvidan de que hay esclavitud IPE que hay que de que existe discriminación pediría al Gobierno de España que implicarse más en estos temas

Voz 10 39:43 en la España atrás verle mella no les que la amenazado hacia la amor

Voz 1667 39:56 ha podido pedírselo directamente al Gobierno de España a alguna instancia

Voz 10 40:00 bueno lo somos a mí

Voz 9 40:04 sí efectivamente ahora mismo estamos son una misión justamente para hacer esta petición no es vista de representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores el misterio de Cooperación del Ministerio del Interior hemos nos hemos visto disputados hemos hablado con la prensa como ahora mismo es el enfoque que estamos llevando a cabo es un enfoque de tipo global creemos que es necesario que la gente tome conciencia del sufrimiento de algunas comunidades y que también saben conscientes de la relación de los vínculos que existen entre los dos gobiernos para que todo el mundo pueda opinar puede ayudarnos a luchar contra esta lacra de la discriminación racial

Voz 10 40:42 allí estaban discriminar Liberty PRISA vivir

Voz 1667 40:48 hay un capítulo antes de despedirme que quiero que nos describa nuestra invitada al ala su paso por un campo de exterminio en Mauritania usted fue de las primeras supervivientes que habló de aquello que recuerda que nos puede contar de de lo que pasó

Voz 10 41:05 y eso se ven más duros

Voz 9 41:09 fue un acontecimientos dolorosos muy dolorosos es algo que sorprendió incluso según Mauritania porque es un país donde evidentemente habíamos tenido problemas pero nunca habíamos llegado a eso ni nunca había hemos llegado al punto de tener a la gente entrenaban en campos de concentración y de exterminio incluso hoy en día seguimos encontrando fosas comunes donde sobre todo en el norte de Mauritania donde encontramos grupos de diez quince personas atadas enterradas y es algo que produce un gran desgarro en las familias quedan viudas queda huérfano que a veces no sabe ni dónde están enterrados sus muertos bueno vea a esta gente en Mauritania porque también a nuestra asociación menos lo que se merecen que se les comunica que les comunica de forma pacífica la verdad porque lo que se nos dice a las organizaciones ya las víctimas es sois musulmanes esto ya ha pasado pero ahora hay que perdonar ya está no hay ningún no da ningún tipo de reparación o de información a las familias no hay ningún respeto por la dignidad humana creo que deberíamos ser capaces de hacerlo porque se ha podido hacer en otros países como Sudáfrica o en Marruecos que han vivido circunstancias parecidas ya hayan llegado a ahí la solución han llegado a cicatrizar las heridas del pasado nosotros no hemos sido capaces todavía de creo que son trajo que tenemos que hacer en nuestra comunidad desde luego recibir ayuda de la comunidad de exterior de otros países como España y como en otros países al extranjero que nos puedan ayudar

Voz 27 42:48 de de Free de combate España con la Unión Europea rasgados dado que sí

Voz 10 42:57 muchas gracias por acompañarnos

Voz 9 43:02 que se lo agradezco muchas gracias por todo

Voz 0032 43:10 buenas noches hemos hablado de Gaza de la cruda situación que viven los palestinos y más estos días ya saben que ante lo insostenible de las circunstancias y ante la amenaza para su propia vida hay quien opta por la huida en algunos de los que deciden dar el paso huir de su hogar buscar cobijo en otro país están ahora entre los ciento cincuenta refugiados que sólo en Madrid malviven en las calles sin acceso ayuda pública alguna nos lo cuenta Nicolas Castellano

Voz 1620 43:35 Ming de treinta años llegó a España huyendo de Siria

Voz 1510 43:38 mira Kaczynska ahora las Samaras

Voz 1620 43:41 llegó a Melilla en dos mil diecisiete y tras sufrir las condiciones del CETI decidió marcharse Alemania la devolvieron a España en virtud del acuerdo de Dublín que obliga a pedir asilo en el primer país europeo que pisa el Gobierno español admitió de vuelta pero marcas el Ministerio de Empleo y Seguridad Social se desentiende totalmente del ir al menos otros ciento cincuenta refugiados en las calles de Madrid lo que viven en centros para indigentes Patricia Fernández de coordinador

Voz 29 44:05 de barrio el Ministerio de Empleo y Seguridad Social les está dejando en situación de calle esto les aboca a una situación de indigencia actualmente la mayor parte de ellos se encuentran alojados en albergues para personas sin hogar sin ningún tipo de apoyo y asistencia social

Voz 1620 44:18 tres caso a los tribunales aseguran que pasa lo mismo en las calles de Barcelona Aragón o Castilla y León

Voz 0032 44:24 de España nos vamos a la República Democrática del Congo porque es empiezan a confirmar las primeras muertes relacionadas directamente con un brote de ébola la Organización Mundial de la Salud de momento asegura que el brote no supone una emergencia internacional de salud pública el director general de la organización asegura que estamos a tiempo de controlar la situación y por eso es contrario a restringir los viajes y las relaciones comerciales en la zona preocupa eso sí al gobierno local ya las ONGs que trabajan en la zona el alto riesgo de propagación del brote tras llegar a las ciudad de manda K de allí ha regresado hace un par de días el representante de Unicef en el país Gianfranco rotuliano en cambio

Voz 30 45:04 estamos trabajando con el Gobierno la Organización Mundial de la Salud y nuestros aliados para abordar la situación nuestro papel se centran cuidar el agua y saneamiento insistir en la importancia del lavado ideas infectado de manos tomar la temperatura a los niños en la escuela en los centros de salud y en otros lugares públicos también estamos trabajando en instalaciones sanitarias y por supuesto con las comunidades para convencerlas de la importancia de luchar contra el ébola

Voz 1510 45:29 muy poco tiempo

Voz 0032 45:32 esta semana el Senado de Estados Unidos ha confirmado el nombramiento de Gina has peli como nueva directora de la CIA primera mujer de la historia frente a agencia de inteligencia Hasta ahí todo bien si no fuese por todas las críticas que Jasper ha ido recibiendo por su estrecha vinculación con las torturas que las autoridades del país han llevado a cabo contra sospechosos de terrorismo tras el 11S nos vamos a Washington corresponsal Marta del Vado buenas noches

Voz 1510 46:00 qué tal buenas noches llenas es una veterana de la CIA lleva treinta y tres años trabajando en la agencia Donald Trump la propuso para ocupar el cargo cuando nombró hace unas semanas a Mike Pompeo secretario de Estado Jasper era la número dos con su nombramiento hace historia porque se convierte en la primera mujer en dirigir la agencia en sus setenta años de existencia pero también es un nombramiento muy polémico por su implicación en casos de tortura después del 11M Jasper fue directora de una de las cárceles secretas en Tailandia donde se cometieron torturas a supuestos miembros de Al Qaeda está implicada en la destrucción de vídeos donde se grabaron esos abusos durante su audiencia de confirmación en el Senado

Voz 22 46:41 son vean sí

Voz 1510 46:44 Castells se negó a contestar si pensaba que la tortura es una práctica inmoral se limitó a decir que la CIA actuó de acuerdo a las leyes

Voz 22 46:53 huy Knicks

Voz 1510 46:57 la senadora Harris demócrata de California le insistía en la inmoralidad

Voz 22 47:00 yo no sé si hay que no contestó y dijo que Buffett supervisión no tolerará altos como esos los senadores

Voz 1510 47:12 tenían que ratifica su nombramiento estaban muy divididos la mayoría de republicanos la apoyaban menos dos uno de ellos John McCain que fue prisionero de guerra en Vietnam sufrió torturas Illes Java en contra de apoyarla la mayoría de los demócratas sin embargo han votado en contra salvo seis que sí que la han apoyado organizaciones en defensa de derechos humanos como Human Rights Watch aseguran que su nombramiento refleja el fracaso de Estados Unidos a reconocer que tortura es un crimen hablo

Voz 0032 47:40 Nos ahora de abusos sexuales todavía en Estados Unidos porque allí se ha cerrado una de las aristas del caso Larry Nasar el que fuera médico del equipo olímpico de gimnasia femenina y que durante veinte años abusó de más de trescientas chicas la Universidad de Michigan donde daba clase depredador sexual acordado compensar a las víctimas con quinientos millones de dólares informa Rafa Muñoz la declaración no indica cuánto dinero recibirá cada víctima ni cómo lo pagará la Universidad de Michigan el acuerdo llega casi dos años después de las primeras denuncias una de las últimas en hacerlo fue la de la campeona olímpica Simon Weiss NC que aseguró que para ella era muy difícil Gil hablar del tema el caso la reinas conmocionó a EEUU más de trescientas mujeres adolescentes y niñas sufrieron sus abusos con esta compensación económica quinientos millones de dólares los abogados se dan por satisfechos es un buen día para los supervivientes decía uno de ellos aunque no es suficiente porque lo que sufrieron les perseguirá de por vida la reina cumple actualmente una condena de ciento setenta y cinco años de cárcel las últimas palabras que escuchó en el juicio fueron esta muchas muchas las de la jueza que le dijo estoy firmando tu sentencia de muerte gracias Rafa todavía resuenan los ecos del escándalo sexual que protagonizaron empleados británicos de la ONG Oxfam tras el terremoto de Haití han Oxfam esta escuchan es la de Marc Goldwyn hasta ahora director general de la ONG en Reino Unido lo que va a abandonar su puesto a finales de este año ha sido objeto de críticas por cómo gestionó el caso es cierto que pidió disculpas como lo acaban de escuchar pero antes aseguró entre otras cosas que todas las informaciones eran desproporcionadas porque hombre no habían matado a bebés en sus cunas de vuelta a casa quiero que en este sonido muerta cuernos

Voz 31 49:37 la libertad

Voz 0032 49:39 está cientos de vecinos de zaragozana apoyado este martes la convocatoria que el rapero Casey lanzó a través de las redes sociales en apoyo al músico con Valtonyc que ha sido condenado yo a tres años y medio de cárcel por las letras de sus canciones según la sentencia por enaltecimiento del terrorismo e injurias graves a la Corona La iniciativa nació con un tweet del cantante zaragozano y se convirtió en una protesta multitudinaria con lemas a favor de la libertad de expresión con micro abierto para todo aquel que quisiera participar

Voz 32 50:09 al no apoyamos el cien por cien de las cosas que se dicen en las canciones ni las formas pero tampoco apoyamos es desmesurada no la condena que no puede entrar una persona a la cárcel por hacer obras de arte no por muy bien

Voz 0032 50:22 escándalos hace desear o no nos cabe en la cabeza lo que pueda

Voz 32 50:25 ha sido la cárcel puedo hacer canciones de The Cavern herramientas de amonestación que no sean tan drástica

Voz 0032 50:30 la plaza se quedó pequeña con mucha gente joven y también familias seguidores no seguidores de este género musical

Voz 33 50:38 venga más por motivo digamos de apoyo político que pueda

Voz 0032 50:40 John musical de gamas bueno pues porque lo que estamos

Voz 34 50:43 el viviendo hoy en día en España es una vergüenza no eh

Voz 0032 50:46 es un rapero que sea un escritor

Voz 34 50:49 que sea un dibujante con el día veinticuatro de mayo

Voz 0032 50:51 como muy tarde el rapero Valtonyc tiene que ingresar en prisión esta próxima semana es el tiempo que le ha dado la Audiencia Nacional al músico tras la negativa del Constitucional admitir a tramite de el recurso de amparo que interpuso su defensa el músico va a poder si plantear su caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos pero tendrá que esperar la resolución desde la cárcel el joven defiende que las letras de sus canciones no eran ofensivas ni violentas y que estaban amparadas en su derecho a la libertad de expresión

Voz 1510 51:25 Nos llena

