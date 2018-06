Play Basket: "Semana decisiva" (18/06/2018)

Voz 1 00:00 play Basque en la Cadena Ser punto com

Voz 1509 00:34 hola a todos hola todas y bienvenidos bienvenidas al programa número treinta y siete de la novena temporada de Play Basket o lo que es lo mismo parafraseando al jefe bienvenidos a un tiempo dedicado al baloncesto en estado puro el Real Madrid Baskonia nos están regalando una final de la ACB apasionante con los dos equipos entregados derrochando carácter y sobretodo derrochando un baloncesto de altísimo nivel a día de hoy lunes cuando grabamos este programa los de Pablo Laso tienen en su mano volver a ganar una Liga los Black nos dominan dos a uno la final tras imponerse en el primer partido de la serie en Vitoria en un partido histórico ante quince mil quinientas doce personas que acudieron al Buesa Arena con un gran en Jaycee Carroll con un espectacular Tabares los blancos le han dado la vuelta a la final están en Vitoria hoy día de entrenamiento y de atención a medio si con ellos un hombre de la Cadena Ser con quién estás Kevin Fernández hola

Voz 1264 01:26 hola Marta aquí estoy bien rodeada de jugadores del Real Madrid que evidentemente están muy contentos por este dos uno que han colocado en la final pero quieren pensar en mañana intentar llevarse el título estoy aquí con Sergi Llull o las series buenas buenas bueno cuando valor la Davis esta victoria importantísima no

Voz 1894 01:42 a mitad importante pero es un punto más no tenemos el dos uno y ahora hay que intentar terminar el trabajo el martes sabemos que va a ser otro partido duro creo que hemos hecho las cosas muy bien no hemos tenido paciencia hemos sido un equipo con mayúsculas a mantenernos siempre dentro del partido poder ganar al final

Voz 1264 01:58 ha sido la clave Un poco la Unión que habéis tenido saber estar juntos cuando más apretaba el Baskonia hay pegar el tiro no

Voz 1894 02:03 al final sí yo creo que sí creo que nos hemos mantenido unidos con paciencia sin bajar nunca los brazos ellos han empezado muy duro el partido con un parcial amplio después parecía que teníamos el partido controlado y a cinco minutos del final también han ido de siete ocho puntos creo ya hemos podido volver no creo que hemos seguido trabajando hemos seguido compartiendo balón haciendo una muy buena defensa controlando el rebote y hemos podido ganar

Voz 1264 02:24 te sito en serio con partidos prácticamente muy igualados en todo momento dónde está ese punto distintivo lo que mejor estáis haciendo para para intentar llevarnos la final

Voz 1894 02:31 bueno es una final no yo creo que todos los partidos una final son así duros igualados además Baskonia ha hecho un una grandísima temporada oí y es lógico que esté dando el máximo también habrá para conseguir el título o no pero bueno creo que la diferencia está en los pequeños detalles que tenemos que intentar controlar tenemos que intentar defender bien encontrar el rebote que es muy importante para nosotros y en ataque jugar como sabemos con el talento de los jugadores que tenemos e intentar ganar en mares

Voz 1264 02:57 me imagino que es ese el objetivo no ahora que la serie no vuelvo a Madrid

Voz 1894 03:00 si la mente está puesta ya en el martes se descansa de preparar bien el partido del martes e intentar ganar esta Liga ACB

Voz 1264 03:07 el Buesa aprieta de lo lindo eh sí la verdad es que es una marca

Voz 1894 03:10 ya no jugar en ambientes así es una una afición que aprieta mucho que motiva muchísimo también a sus jugadores sobre los donantes la ver otro lleno dices tenemos que intentar abstraernos un poco de todo la externo es para avance estoy ganar

Voz 1264 03:22 sería hacer

Voz 1894 03:23 bueno yo que esto también con Rudy Fernández y la Liga de la mejor forma

Voz 2 03:28 por supuesto tener también la tranquilidad que que hay un partido si hubiera

Voz 1264 03:32 Rudy que es lo que más te está gustando de lo que está haciendo el equipo para poder llevarnos el título es una serie muy igualada no como está siendo esta

Voz 1894 03:38 es cierto que a lo mejor los dos primeras partidos no ha sido el mejor nuestro pero a la vez también hemos estado bastante bien en defensa que eso es lo que nos ha dado pues puede ganar

Voz 1264 03:45 el objetivo es que la serie ya no hubo la victoria no

Voz 1894 03:48 la Madrid sí por supuesto que no vuelva a Madrid intentar acabar el el martes sabemos que es difícil pero bueno tenemos nuestras posibilidades de Rudy

Voz 1264 03:57 a él es tienes a si se lo dio la Rudy Fernández todos los jugadores importantes de este Real Madrid

Voz 1509 04:03 aquí tanto un Rudy Fernández que ya hemos venido contando en esta en Play Basket que estaba negociando con el Real Madrid su renovación no está firmada pero sí acordada por dos temporadas más hasta dos mil veinte los jugadores del Real Madrid que esperan y desean que la final se termine en Vitoria que no regrese al Palacio de los Deportes todo lo contrario que los jugadores del vasco ya pendientes de ellos tiramos de despliegue otro hombre de la Cadena SER tu dirás Javier Lekuona muy buenas

Voz 0889 04:27 hola qué tal Play Basket en estos momentos eh atiende a los medios de comunicación locales Loza el base del Baskonia un jugador que está siendo realmente importante en la serie y que bueno seguro que la quiere alargar al partido del viernes teniendo en cuenta que ayer se perdió con el equipo de Pablo Laso este Cabildo

Voz 3 04:44 bueno sabemos que mañana tenemos una revancha sabemos que en casa no queremos perder sabemos que estamos igual que hacer tenemos dos partido por delante quedan Ari a Bosco Tron eso sabemos que nos duele la derrota de hacer sabíamos que estaba estábamos ahí de poder conseguirlo pero que demostrar aunque que puede jugar de visitante igual que juegan de local y y quiero que nos costó mucho que pasó en los últimos minutos Luca yo creo que eso tuvieron nadó dos armas clave que fueron Doncic sí Carroll que siempre me te lo lo importante sí creo que ayer metió un triple que nos hizo no sé porqué pero bueno en la cabeza para abajo y creo que eso no lo podemos permitir sabemos que que tenemos que tener la cabeza arriba sabemos dónde estábamos lo que luchamos lo que trabajamos sí y tenemos que enterrar uso más allá de de los resultados de los resultado ni si si nosotros lo estamos positivos

Voz 0889 05:43 bueno me nuevo duelo no contó compatriota Campazzo con FACUA sois buenos amigos os lleváis muy bien

Voz 3 05:48 pero también Linda disfrutar desde tener un compatriota Hay disfrutar como en esta senda porque sabemos que durante ocho nueve meses manejó en Madrid como como si fuera un veterano hay ir ahora que es un orgullo más que nada porque sabemos que es argentino

Voz 0889 06:03 cómo está mentalmente el equipo estaba mentalizado para forzar el quinto partido estáis con ganas de regresar al Inter

Voz 3 06:09 ay a ver el chip sabemos que nos dolió la derrota del otro día eh pero hay que cambiar el chip tenemos dos partidos por delante empezando por el de mañana eh queremos ganarlo a todo o nada y queremos y volver a Madrid sabemos que va a ser difícil pero que lo puedo conseguir

Voz 0889 06:27 pues ahí tienes Marta las declaraciones de Lucas Lozan después de la comparecencia ante los medios de comunicación que siempre establece la ACB en estas situaciones

Voz 1509 06:36 gracias Leku grafías Kevin que gusto empezar con protagonistas de uno y otro equipo este programa este Play Basket del martes a las nueve de la noche cuarto encuentro de la final veremos si también es el último de la temporada sino el desenlace llegará el viernes mientras se decide el título de campeón entre el Real Madrid Yell Baskonia el resto de clubes ya trabaja en la próxima temporada hasta seis anuncios oficiales hemos vivido en los últimos días referidos a cambios en los banquillos Josep María Berrocal es el nuevo entrenador del Movistar Estudiantes Txus Vidorreta ya ha sido presentada en el Iberostar Tenerife del que ha salido Fotis Katsikaris rumbo al banquillo de Jutta en la NBA en donde será ayudante además Ibón Navarro llega al Mora Banc Andorra Jaume Ponsarnau toma las riendas del Valencia Basket Porfi Fisac del técnico tonta Zaragoza o Luis Casimiro que ya habla como entrenador de Unicaja

Voz 4 07:27 pues mira Unicaja creo que es eh esto estamos hablando de uno de los mejores proyectos del baloncesto español a lo largo de la historia sobre todo la de la historia más reciente por tanto para mí es un paso adelante el ves poder estar aquí el poder dirigir este club desde el principio con yendo sentar las bases de lo que pueda ser un poco más mi mi filosofía de trabajo de trabajo no eh por tanto para mí es un reto y es un paso adelante eh he tenido la suerte de vivir Euroliga con equipos humildes y bueno ya había pasado por ahí osea que la experiencia que podía vivirlas la temporada próxima en Gran Canaria ya lo había vivido ya lo había vivido ya tengo esa experiencia ahí bueno prefiero te como os decía antes el reto ayer lo decía en Gran Canaria creo que allí como entrenador ya no puedo hacer

Voz 3 08:21 nada

Voz 1509 08:22 mejor Casimiro al frente de un Unicaja del que salió Joan Plaza que suena con mucha fuerza como candidato al banquillo de Olympiacos también en las quinielas para el banquillo griego están trincherilla y Perasovic la ACB por cierto tenemos un nuevo equipo el y CL Manresa que tras una temporada en la LEB superando al Melilla en la gran final en el quinto partido de la mano de Diego Ocampo ha conseguido ya certificar su ascenso en la pista y también en los despachos dado que ya han entregado toda la documentación necesaria y ha aportado las primeras cantidades de dinero tendrán que esperar un poquito los seguidores del Manresa para volver a ver a su equipo en la ACB porque primero tiene que terminar esta temporada y después llegará el turno de nuevo de la selección española los nuestros se concentrarán el próximo domingo en Madrid para empezar a preparar los partidos de la próxima ventana contra Eslovenia y contra Bielorrusia los días veintiocho de junio y uno de julio en total veinticuatro jugadores citados por Sergio Scariolo con la presencia de un único NBA de Juancho Hernangómez el jugador de los Nuggets con algunos Euroliga como Oriol a Claver Abalde o Santi Yusta Icon alguna novedad como la de Francis Alonso el jugador de la ley que vosotros oyentes de Play Basket conocéis y mucho una lista de veinticuatro en la que aparece el nombre de Sergio Rodríguez aunque el base del CSKA ya ha dicho que no estará se lo decía al compañero Manu de la torre del diario As

Voz 1897 09:49 el término del mejor prime el diez de junio horas hasta la concentración si es verdad que terminó con molestias físicas normales de una temporada larga creo que lo más sensato descansa trabajar bien físicamente no se lesionó en el año pasado tu tiempo para pensarlo ha venido muy bien para aguantarlo ahora perderme prácticamente un entrenamiento y creo que ahora lo más lo más es todo descansar recuperarme de molestias y poder estar como en La Ventana

Voz 1509 10:24 es un Sergio Rodríguez que en su carrera sabe muy bien lo que es jugar en la NBA en donde veremos la próxima temporada al Luka Doncic la gran semana Amaral esloveno ha llegado Yell la madrugada de este jueves día veintiuno de junio a su nombre es escuchará en Brooklyn en el draft ahora hay que ver en qué puesto porque franquicias elegido finalmente Easy podrá o no estar en la gala así la final de la ACB terminara en el cuarto partido Doncic lo viviría en directo si se decidiera en el quinto y último le tocaría seguirlos por la tele un drama del que en los próximos minutos hablaremos con nuestra dupla de oro con David Sardinero y José Ajero a los que también les vamos a preguntar por el futuro de Pau Gasol al que algunos ven ya fuera de San Antonio Spurs la próxima temporada Issing dejar Estados Unidos la semana pasada se pasa por aquí Leticia Romero que ya ha debutado por fin en la WNBA convirtiéndose en la decimocuarta español en llegar a la mejor liga del mundo del resto de cosas debéis saber que la próxima semana también se va a concentrar la selección femenina para preparar dos amistosos contra Japón que se van a jugar en Palma que ya conocemos también a los dieciséis equipos que van a disputar la próxima Euroliga cuatro representantes españoles Real Madrid Barcelona Baskonia Herbalife Gran Canaria con la presencia del campeón alemán el Bayern de Munich y con el Buducnost de Podgorica que ocupa el puesto del Estrella Roja y por decirlo todo renovado por unanimidad Patrick Baumann como secretario general de la FIBA hasta dos mil XXXI un contrato largo llaves

Voz 1 11:54 pues

Voz 1509 11:55 creo que ya no me dejo nada así que no me entretengo más terminamos la presentación y nos metemos en faena nos metemos en materia ya empezamos hablando de la gran final de la Liga Endesa ACB

Voz 5 12:03 hola soy Pablo Laso un saludo para los oyentes de Play Basket

Voz 1509 12:11 nos metemos en faena ya en este Play Basket íbamos a empezar como no por el análisis de la gran final de la Liga Endesa ACB que estamos viviendo ya están prestos y dispuestos nuestro consejo de sabios

Voz 6 12:22 Xavi Saisó en Vitoria qué tal muy buenas hola buenas tardes Lalo al Zulueta hola qué tal muy buenas Miguel Martín Talavera haciendo un hueco en sus vacaciones muy buenas

Voz 7 12:31 qué tal muy buenas con caseras no había tampoco mucho problemas

Voz 1509 12:34 empero vacaciones ya ahí estás como Jabato atendiendo la llamada de Play Basket el lo primero para los tres el que quiera empezar vaya por delante menuda final tan bonita de baloncesto tan bueno que estamos viviendo entre Real Madrid si Baskonia

Voz 1642 12:47 sí la verdad es que sí la verdad que es una final muy bonito muy igualado dónde pueden pasar en todos los partir de hecho en todos los partidos pasan pasan cosas Si bueno pues vamos a ver finalmente quién consigue el título pero los dos casi lo sólo merecía no yo creo que bueno pues a veces hablamos de de la ACB criticamos cosas relacionadas con la competición pero esta esta final yo creo que bueno pues está dejando a la cooperación francamente bien con creo Marta los los dos mejores equipos que podían llegar a la final

Voz 1509 13:21 tala que te esta pareja sí sí sí completamente de acuerdo

Voz 1576 13:24 que dice es he dicho yo creo que son los dos mejores equipos de la competición lo han demostrado lo más regulares los quemarla han dignificado con su con su baloncesto y con sus ganas de ser campeones bueno pues la lacra final no está no está para nada bajando de esas expectativas yo creo que hemos visto dos partidos durísimos yo creo que el Real Madrid es verdad ya el bajón anímico de haber sido campeón de Europa es verdad que tenía muchas ganas pero el he visto un poco un poco más cansado con alguna que otra duda pero claro cuando tienes mi plantilla son aún con dudas pues el día parece editado are esa parece un quince lleven aparente aunque sea parece carros que para mí está siendo el carro el más decisivo que han llegado a Madrid y fíjate que ha llegado hace varias temporadas jugando muchos minutos minutos legalidad tres minutos en los que es infalible y en ese sentido bueno pues de Baskonia con ganas y con la pizarra de Pedro Martínez está igualando esa final que está siendo muy atractiva

Voz 1509 14:20 la lo que das tú lo primero que quiero hacer eso

Voz 1642 14:22 muy bien porque en meter quince mil quinientos con enseñan esas fotos postales para que estemos orgullosos de de la complicidad que tenemos está son más de quince mil personas metidas además que con el espectáculo de luz muy rayó NBA mola mola ver una final así y luego lo que estoy de acuerdo con que quitara no son los dos equipos que que mejor temporada en hecho con alternativas con con alta anotación que siempre estamos pidiendo venga alta anotación aunque yo creo que la clave sobre todo en la victoria del Real Madrid ha sido saber cerrar el grifo ofensivo de de Baskonia en momentos puntuales no ayer recuerdo en el último partido en el tercero que en los últimos tres minutos y pico de partidos no mete un fármaco con las plagas ahí ahí está ya ya está el Duero no pero la final esta bonitas alternativas todavía parece un jugador en cada equipo está abierta yo creo que es

Voz 9 15:20 pues bueno si lo hubiésemos diseñado en un principio

Voz 1642 15:22 esto es algo parecido a lo que queremos pero una final

Voz 9 15:25 que el Real Madrid de Marta

Voz 1576 15:27 pues pues el equipo el equipo tremendo que hacía temporada porque estoy de acuerdo con Lalo igual le ha faltado baloncesto son un equipo que es un juego muy alegre a muchos puntos sin embargo a falta de eso pues ha bajado el culo oí está jugando otra cosa está jugando intensidad está defendiendo por minutos muy bien por momentos muy bien yo creo que que eso ha hecho que Baskonia sinceramente no esté a un paso de ser campeón

Voz 1509 15:54 que él está pan que le está faltando Xavi después de estos primeros partidos al Baskonia porque todos destacamos que están haciendo partidazos auténticos partidazos que están demostrando un nivel altísimo pero sin embargo después de haber ganado en el primer partido en el Palacio de los Deportes las victorias han caído del lado blanco que dirías tú que por ejemplo el partido de ayer lo viviste in situ que le está faltando al Baskonia

Voz 1642 16:13 bueno pues yo creo que un poco de ruido a verlos en los momentos dos les se puso por ejemplo ocho arriba o nueve arriba ah no que parecía que podía incluso romper el el el partido pues ahí pues ya sea porque el Real Madrid pues a las orejas al lobo reaccionó como es la fuera por un tema físico también en un momento determinado pues yo creo que esa continuidad no de poder aguantar ahí es ese momento todo el sentido ampliar la ventaja incluso ganar en en el partido hombre como no podemos olvidar que está muy bien al final de la Liga de la temporada y ahí jugadores que la verdad que que bueno pues que lógicamente están están cansados de que están ya prácticamente al límite no solamente de Baskonia sino también de de Real Madrid yo creo que respondía otro pregunta Marta un poquito es como esa continuidad van a poder a acabar de ganar

Voz 1509 17:07 nos hablaba tala hace nada hace unos minutos de lo importante que está siendo Jaycee Carroll pero que importante también Lalo es tener a un jugador como Edith Tavares

Voz 8 17:16 si no solamente por los cinco tapones que puso en el tercer partido que luego te da mucho vamos Jaén demás aquí yo creo que recordamos todos en la época de la guerra nadie tenía entre vida Sabonis y ya no era el japonés que ponía desde la cantidad de tiros

Voz 6 17:31 a mí lo que condicionó modo

Voz 8 17:34 hay además conforme ido rompe la temporada y los compañeros lo han ido encontrando y conociendo mejor sabe salió animando a buscar más opciones ponen él yo creo que es una pieza clave en el partido importante del Real Madrid en este tramo final de la temporada

Voz 0236 17:49 dice claro es que que es muy grande y es que

Voz 8 17:52 tiene una envergadura que superaba los treinta los claros con quisiéramos chip permite al Real Madrid y hacer en momentos puntuales una defensa mucho más osada porque la ayuda que hace tres prácticamente abarca todo el ancho de la zona

Voz 0236 18:04 es un jugador juvenil lo raro es que Europa tiene unas condiciones se

Voz 8 18:10 a este chico yo Ramos corregirme pero que eso no se hecho siete años bueno pues así

Voz 1509 18:15 empezó súper tarde empezó con dieciséis diecisiete años tácticas

Voz 8 18:20 a ver porque no se conoce el techo que se quede

Voz 1576 18:25 pero coordinado con canario leer no sé con muchas cosas

Voz 1509 18:29 que no haya ido creciendo muchísimo es verdad que a lo mejor el salto a la NBA lo dio demasiado pronto pero aquí se está convirtiendo en un jugador absolutamente determinante en Europa todo lo contrario tala que Anthony Randolph es una de las megaestrellas del baloncesto europeo ha jugado siete minutos en lo que llevamos de final

Voz 1576 18:46 sí bueno al final yo creo que que tiene plantillas de ese nivel pues pues pues demuestra lo que no yo creo que al fin cuál es a este nivel es lo que estamos hablando no de este caso de la blandía el Real Madrid que son o a plantillas de tan larga jugó incluso lo Baskonia que son momentos en los que aparecen lo aparece otro yo creo que hay momentos para jugadores y momentos para otro yo creo que al final es lo que tiene tener tantos jugadores versátiles no que al final no estás perdido con jugador funcione uno funcione otros no yo sí

Voz 8 19:27 me permites yo además tuve la oportunidad de estar en el primer partido de la serie el Palacio yo creo que la decisión que tome Pablo Laso es de pensar en la final no está para que te venga el partido está para ir tú a por el partido

Voz 1576 19:41 no si no

Voz 8 19:44 jugadores a ese ese fuego competitivo esa cosa ganando ir para delante de de de plantear llegó de igualar la apuesta ofensiva de ganas y decorarse que se ha puesto en pista vascones pues obviamente más cualidad que no vamos a discutir porque es un jugadorazo pero la final necesita de otro tipo de compromiso y quizá por eso un jugador con tantísimo talento que sería titular en cualquier equipo Europa pues el Madrid en esta final pues está pasando siempre lo anecdótico

Voz 1509 20:10 en el lado contrario en el lado del Baskonia hay un jugador que sí que tiene ese hambre competitivo bueno uno por destacar a uno que es baldosa empezó la temporada como tercer base ir adelantado por la izquierda por la derecha Marcelinho Huertas ya Jayson Granger por unos motivos u otros en el caso de Jason ha tenido muchísimos problemas físicos con veloz Jean en con Shengelia con Xavi es una plantilla también larga complete compensada sí sí

Voz 1642 20:35 sí bueno pues en el caso del caso en este de Mendoza no que yo creo que es uno de los grandes descubrimiento no es para el gran público vamos a decirlo así de de de este día la parte final de la de la temporada de que efectivamente bueno sale como titular adelanta incluso a mismo Marcelinho Huertas que en el fondo también bueno decida si les va bien porque bueno pues puede puede jugar Marcelinho esos minutos de de de calidad que necesita el equipo con Granger como decías pues con problemas físicos y bueno para mí del doce es una de las uno de los jugadores con más porvenir en el jugador que además tiene una precisión y un tiro realmente espectacular yo creo que el Baskonia pues bueno pues como decía al principio no creo preocupe junto con el Real Madrid son los dos mejores equipos de la competición teniendo en cuenta el Barcelona como como esta hay otros equipos y bueno pues aún aún no ha dicho la última palabra lo lo va a intentar mañana va a intentar forzar ese quinto ese quinto partido en en Madrid el el viernes saben que es muy complicado que es la gran oportunidad era era sin duda al este domingo número bueno es cuando tienen una una gran plaza ya lo creo que sí que van a luchar hasta final

Voz 1576 21:46 a banal lo están es la BN no iba a decir Marta que Bildu el ADN Baskonia lo que hemos

Voz 0930 21:51 a mí lo que lo vemos

Voz 1576 21:54 es que siempre ADN Baskonia un tipo con carácter más allá de la calidad por su porque se presupone pero el caracter la garra no sé lo que ha crecido en en estos últimos meses ha sido tremendo

Voz 1509 22:06 sí estoy totalmente de acuerdo para los tres rápidamente y y se acaba la final mañana martes en el Buesa Arena o regresa al Palacio de los Deportes Xabi pues

Voz 1642 22:16 pues yo tengo la sensación de que se va a acabar mañana yo creo que el Real Madrid gana paso al momento más más complicado y con toda la euforia y con los quince mil y pico hoy todo ese gran momento de Baskonia y tienen la gran la gran oportunidad tampoco ha tocado Baskonia y eso que decía antes lo van a intentar pero exigió tuviera que estar puedo puedo perder puedo ganar pero bueno si tuviera que apostar creo que la gente puede puede acabar ese este martes

Voz 8 22:44 yo siento ahí sí

Voz 1509 22:47 queda

Voz 7 22:48 yo creo que que pone es que vamos a ver ayer

Voz 1642 22:51 Konya no no pero escúchame que pena

Voz 7 22:53 pero lo que que se pueden yo creo que estamos de acuerdo en poder puede tú tú que te toque la costa me decepciona

Voz 1642 23:01 aunque aquí te va aparece Marcelinho Huertas al que echo mucho de menos en la final mucho porque si alguien tiene que capitalizar o abraza de ese equipo itinerante es una estrella de la NBA es un jugador que no es que fueran a Estados Unidos será uno de los mejores bases de Europa tiene que da el paso adelante bueno Quito

Voz 1576 23:19 tú tala yo creo que viendo cómo se levantó el Madrid el otro día yo creo que que se acaba mañana

Voz 1509 23:29 bueno mañana a van a última hora de la noche saldremos de dudas y veremos si finalmente tenemos campeón aussie tenemos que esperar al al viernes igualmente más allá de la final no quiero perder la oportunidad de prensa darlos por el resto de noticias que nos ha dejado la semana empezando Xavi por el nuevo entrenador de Unicaja Luis Casimiro se cierra la etapa de Gran Canaria Iggy y aborda ahora la la nueva etapa en Málaga

Voz 1642 23:52 bueno si sí mismo yo pensábamos yo pensaba que que Luis Casimiro podíamos quedarse quedar en Canarias porque es un partido que tiene premio yo se lo digo porque tiene premio de de Euroliga ni más ni menos pero bueno yo creo que eso es una proyecto y además lo han abierto lo han acogido pero vamos los brazos abiertos en Málaga bueno pues yo soy fan declarado de Luis Casimiro creo que es un gran entrenador

Voz 0930 24:18 sí yo creo que lo va a hacer muy bien en en el Málaga forzada

Voz 1642 24:20 todo pero vamos a ver pero deja ahí ese ese bonus track en del banquillo con premios que es Canarias

Voz 1509 24:27 G Ballard que ya ha puesto a trabajar en el en el equipo de la próxima temporada renovando a piezas importantes como Paulino como Rabaseda también nuevo proyecto en Andorra Lalo con un gran entrenador como Ximo Navarro

Voz 1642 24:41 sí ha hecho una grandísima temporada yo creo que ya Murcia que es técnico de garantías es verdad que el listón está alto porque hay que valorar también el trabajo que ha hecho Joan Peñarroya con ese equipo sacando de abajo consolidando el hoy después estando pasito a pasito cada temporada es un reto yo creo que que muy bonito mucha ilusión el proyecto que entrarán para la próxima temporada porque desde luego visto lo que se ha hecho esta el listón como digo está alto

Voz 1509 25:09 además de Vidorreta llega al Iberostar Tenerife Berrocal al Movistar Estudiantes Porfi Fisac al técnico Zaragoza es curioso tala porque de los dieciocho entrenadores que empezaron la temporada estado echando cuentas esta mañana sólo Pablo Laso Moncho Fernández Diego Epifanio continúan a día de hoy en el banquillo de los dieciocho que empezaron

Voz 1576 25:27 si yo no recuerdo una cosa parecida al final los proyector se mueven yo creo que lo que sí lo que sí esto demuestra muchas veces y yo creo que que tiene que ser así es la importancia de él del entrenando la importancia de del entrenador para poder levantar un proyecto yo creo que en torno a él si los clubs es están estudiando el de ese de ese proyecto y que ese hombre que tiene que dirigir dos decenios de su equipo creo que va por buen camino creo que otras veces no sexista empezaba a casa por el tejado de jugadores sin confiar en entrenador el entrenador ha venido hay jugadores con los que no tenía feeling o no los entendía sumó su baloncesto y bueno yo creo que es en ese sentido era era más más importante no

Voz 1509 26:16 la última por repasar lo todo veinticuatro jugadores llamados por Scariolo para la próxima ventana con un NBA Juancho Hernangómez con el grueso de los que han disputado las ventanas anteriores con algunos Euroliga Icon algún nombre llamativo algún nombre sorprendente como el de Francis Alonso jugador de la han sido Bellvey Xavi que ha tenido su hueco en esta lista de Scariolo para los dos próximos partidos contra Bielorrusia contra Eslovenia

Voz 1642 26:38 sí sí sí hombre yo creo que es un premio a lo que están a lo que están haciendo de esa lista bueno pues yo creo yo sinceramente creo que al margen de las ganas que puedan tener los NBA Euroliga además de de poder estar que seguro que la tienen unos más normal no porque quieres descansar que estarán mejor o peor el phishing físicamente yo creo que sean creo que lo hemos hablado tiene relevancia se han ganado

Voz 1576 27:03 los que han estado

Voz 1642 27:06 pues esto va a seguir ahí bueno pues yo creo que incluso lo hagan en las superestrellas que tenemos lo han entendido lo han entendido así es lo más lo más lógico luego ya ya llegará el momento de decidir para ver qué ocurre de cara al Mundial de España o esperemos clasifican a los de tal pero yo creo que en este momento es e iban a un juego de palabras un momento

Voz 0930 27:30 yo creo que en poco todos ponen esos retoques

Voz 1642 27:32 es que siempre tiene que haber pues lo han entendido

Voz 1509 27:35 aún uno de los que estaba en esa lista inicial de veinticuatro Sergio Rodríguez que ya ha dicho que que no va a estar Lalo

Voz 1642 27:41 bueno y luego hay que planificar temporadas este siempre a extraño porque normalmente suele haber competición de selecciones y este año con el tema de las ventanas no hay un torneo al uso en juego bueno vamos a ver cómo se maneja todo esto yo eso es otra otra prueba más por si tenía pocas Sergio Scariolo porque obviamente el grupo humano que está trabajando contigo durante ese tiempo pues lo decíamos Dante no pues también se ganó su derecho a estar ahí esto tendrá que competir ir con la rentrée del jugadores importantes en la selección íbamos a íbamos a ver qué ocurre no porque obviamente en la temporada cada vez son más exigentes en Europa esto pues tenemos que acostumbrarnos a que por desgracia no podemos basar

Voz 1509 28:21 de nuevo tal final no una oportunidad para los más jóvenes también te iba a decir

Voz 1576 28:25 si no yo lo que te iba a lo que te iba a comentar Marta es de que ahora ya no es excusa de que no te dejen los equipos que no te deje lo clubes y hay jugadores que le dicen no a la selección que lo han hecho toda la vida y lo que quiera pero al final se demuestra lo que venimos contando que ha muchas veces algún jugador le ha venido bien que que su club de referencia o su Liga no le haya dejado soy yo creo y lo he dicho aquí más de una vez quién empezó la Ventana la tiene que terminar primera igual sino cuesta a la clasificación para un gran torneo y te lo digo ahora que que practicamente no va nadie de esos equipos si te lo hizo en septiembre donde ya primeros espadas han dejado caer que estará en la selección se que no se va a hacer así Sergio Scariolo en septiembre llamará a lo mejor que pueda llamar pero yo creo que quién empiece la clasificación tiene que terminarla Easy es bien por la Liga o bien por tu club o porno o no enfrentarte ir a favor de corriente creo que no deben estar y es una buena oportunidad como tú bien dices para también examinar un poquito el baloncesto joven que viene por detrás

Voz 1509 29:29 no y además que se lo se lo están ganando porque las ventanas anteriores la verdad es que la imagen y la sensación que han transmitido esa selección ha sido inmejorable pues chicos la semana que viene ya hablaremos más de los compromisos de la selección además la semana que viene ya tendremos campeón de nuestra liga así que espera según una tertulia interesante el próximo lunes

Voz 10 29:46 un abrazo a Miguel Martín Talavera Xavi Saisó como siempre un auténtico placer gracias hasta luego chao hasta luego pues terminada el análisis vamos ya con un gran protagonista nos está esperando precisamente uno de los técnicos de nuestra liga que ha cambiado de aires

Voz 1509 30:00 hola soy poco sol y demandaron saludo para todos

Voz 5 30:03 oyentes de Play Basket

Voz 1509 30:13 pues como hemos ido contando en este programa ya lo largo de las últimas semanas estamos viviendo un comienzo de verano de lo más activo en cuanto a cambios en los banquillos uno de esos entrenadores que ha cambiado un banquillo por otro que ha terminado una etapa retoma otra es es Txus Vidorreta porque después de un año en el que consiguió brillar al Valencia Basket hacia un nuevo título cómo fue la Supercopa en el que apenas les claro en unos segundos de conseguir el gran objetivo que era devolver al Valencia Basket a la Euroliga ir después de una temporada aciaga en la que han convivido día a día las lesiones muchas además que han asolado ese vestuario a lo largo de este año pero esa etapa ya terminado y ahora Txus Vidorreta mira hacia el futuro y su futuro se llama Iberostar Tenerife hola Chus muy buenas

Voz 6 30:58 hola qué tal bueno estás pues bien pues como tú dices centrado

Voz 0930 31:03 ya en el siguiente reto que

Voz 6 31:06 ese retorno tan ilusionante al Club Baloncesto Canarias Iberostar Tenerife de vuelta a casa no

Voz 0930 31:12 sí la verdad es que ha percibido un cariño impresionante durante esta última semana cariño que he empezado lógicamente por por los rectores del club que me ha trasladado una oferta de larga duración para poder construir un proyecto que creo que es algo Vital para poder crecer en cualquier equipo como por ejemplo está demostrando sobradamente Pablo Laso a lo largo de los últimos años en el en el Real Madrid y el Canarias me trasladaba pues la oferta ese interés ese cariño y lo hace además con con un proyecto que va más allá del baloncesto sino que es un un proyecto de vida porque en los tiempos que corren que te ofrezcan tres años de contrato pues significa eso para una persona que además arrastra consigo a su familia

Voz 1509 31:58 has firmado tres temporadas como nos estás comentando Chus vuelves a un club del que te fuiste entre lágrimas a nivel personal qué significa para ti volverá ese Club Baloncesto Canarias

Voz 0930 32:08 bueno yo cuando me marche y sabía que me iba de de un lugar que había sido inmensamente feliz a todos los niveles en el que además habían acompañado los resultados y que lo hacía porque bueno pasaba un tren que no podía dejar escapar de lo que una parte de mi corazón se quedaba en San Cristóbal de La Laguna ahí en la isla de Tenerife bueno pues el viaje de retorno ha sido mucho más rápido de de lo que yo esperaba también es cierto que el ciclo fue corto no llegó a dos temporadas creo que cuando los ciclos son muy largos se pueden producir retornos personas siempre con muchos años de promedio aquí como el ciclo fue corto y exitoso pues ha sido viable una vuelta rápida cómoda que estoy protagonizando

Voz 8 32:50 si tuviera yo a nivel personal que definir

Voz 1509 32:52 con una palabra lo que los aficionados del Iberostar Tenerife nos han hecho llegar en los últimos días desde que se anunciara que Txus Vidorreta volvía al Club Baloncesto Canarias esa palabra sería ilusión Chus

Voz 11 33:03 sí es una discusión que que percibía

Voz 0930 33:06 claramente ya desde desde el inicio con con un Un vídeo que el que el propio club edito informando de mi regreso que yo creo que a todo el mundo que me conoce ha emocionado por porque bueno por lo que se recordaba por el lo que implica también en en mi vida musical de Bruce Springsteen por lo

Voz 9 33:25 yo he vivido oí ya hemos logrado juntos

Voz 0930 33:29 en el en el Iberostar Tenerife hizo bueno pues esa ilusión lo que hace ahora es también pues trasladarme una responsabilidad de estar a la altura como creo que vamos a estarlo porque seremos capaces de formar un gran equipo no tanto Aniano Cabrera en la dirección deportiva como feliz Hernández está al frente del consejo de administración como todo mi equipo técnico y jugadores hemos estado siempre muy unidos ya hemos podido sumar que creo que es algo muy importante cuando tienes retos tan complicados como los que nosotros nos planteamos siendo un club modesto ir más allá de simplemente mantenerlos en la Liga ACB sino seguir consolidando Nos como una alternativa a los equipos más poderosos

Voz 1509 34:12 en el momento en el que surge la posibilidad de regresar te lo tuviste que pensar mucho

Voz 0930 34:17 bueno tuve que dar lógicamente unos días al al Valencia Basket para que reflexionara sobre sobre lo que había sido la temporada en el momento en el que ellos me comunicaron que que no querían que renovar mi contrato y la verdad es que no no lo tuve muy difícil tenía varias posibilidades pero que me llenaba la que la que me hacía pues bueno retomar a a las buenas sensaciones ha a la sensación de fluidez era sin ninguna duda la oferta del Iberostar Tenerife y bueno pues el club estimó que lo oportuno era hacerlo público el lunes pero yo ya el fin de semana tenía clarísimo que mi destino estaba en San Cristóbal de La Laguna

Voz 1509 35:03 hora del futuro del proyecto de que el Iberostar Tenerife siga creciendo el listón Tolo pusiste tú mismo muy alto así que las exigencias van a ser igual de altas en esta nueva etapa

Voz 0930 35:13 buena idea el propio club el año posterior no ha ganado la Copa Intercontinental ha estado en semifinales de Copa del Rey ha estado en playoff no por tanto hablamos de un club que desde la humildad el propio presidente esta misma semana hablaba de que el primer objetivo sigue siendo mantenerse en la Liga ACB pero

Voz 8 35:31 no yo creo que como

Voz 0930 35:33 como entrenador ambicioso que soy teniendo en cuenta lo que el club ha hecho en las dos últimas campañas pero nosotros nos tenemos que plantear dar un paso más y para eso aprovechar como como tengo un contrato largo para tratar de mantener el el núcleo importante del equipo y además hacer una plantilla junto a Cabrera ilusionante Hay que podamos pensar solo a corto plazo sino más a medio y largo plazo tratando de rejuvenecer el equipo

Voz 1509 36:01 este programa Chus ya sabes tú que lo escuchan muchos seguidores del Club Baloncesto Canarias y estoy segura de que no me perdonarían que no te preguntara por algún nombre propio por ejemplo por Nick Kay Javi Beirán son dos jugadores que han sido muy importantes este año que tienen una situación diferente porque el primero ha sido una de las grandes sensaciones de la temporada ya hay muchos equipos que se han fijado en él y el otro porque es un santo y seña del club que termina contrato

Voz 0930 36:24 bueno con Javi Beirán está Aniano Cabrera hablando con con su agente hay bueno yo soy optimista sé que queja vivieron muy buenas temporadas baloncestística en Tenerife especialmente desde mi llegada yo sé que él va a valorar con todo el cariño la oferta que el que el Canarias ya de ha presentado hoy soy optimista que podamos llegar a un acuerdo aunque evidentemente el mercado también marcará un poco cuáles son las posibilidades reales de ese acuerdo a corto plazo y bueno es un jugador para mí de de los fundamentales para el equipo por su rendimiento por su implicación por su energía agresividad por su calidad pero bueno todos somos conscientes de que hasta el treinta de junio tiene una opción de salida que él nos ha comentado que sobre todo de plantearse la haría efectiva si tuviera jugado Euroliga entonces bueno nosotros vamos a tratar de que sólo en el caso de que haya una oferta de de Euroliga sea cuando perdemos a una cierta porque vamos a hacer el máximo esfuerzo por retenerle

Voz 1509 37:31 se lleva el Iberostar Tenerife mi opinión a uno de los mejores entrenadores de la Liga Endesa ACB a uno de los mejores entrenadores de España ya un hombre que estamos en un verano que se está viviendo ruido por todas partes ha habido ruido en torno al banquillo de la selección ir siempre sonó el nombre de Txus Vidorreta si Sergio Scariolo decidía a continuar en el banquillo de de las selecciones imagino no tanto por la posibilidad que depende claro de Scariolo pero Chus tiene que motivar no tiene que ilusionar que en un momento dado pues tu nombre salga ahí como candidato a eso

Voz 0930 38:02 bueno yo conozco esto viene a ser yo oí creo que que todos somos conscientes de que tenemos seleccionador para rato que es el mejor seleccionador probablemente de la historia de del baloncesto español el único que puede por trayectoria emular a ser yo es el mítico Antonio Díaz Miguel estamos tratando de por tanto un un nombre que para mí además ha sido maestro y ahora es amigo y bueno yo tenía claro que que ser yo en principio va va a cumplir el contrato hasta dos mil veinte hasta los Juegos Olímpicos y que bueno lo que puede suceder

Voz 11 38:38 Pérez que en el caso de que sea

Voz 0930 38:41 dio finalmente encontrar algún banquillo de nivel Euroliga pues pues que dentro de los posibles candidatos pues pues mi nombre aparezca pues bueno es un motivo de satisfacción pero como te digo ha entrado dentro más del la rumorología que del el terreno concreto de que se ha producido algo porque para que eso se produzca lo primero que hubiera querido ser imprescindibles qué hacer yo hubiera abandonado el banquillo de la selección Icomos debido mantengo con una muy buena relación personal y en ningún momento él me ha dicho que fuera dejar la selección

Voz 1509 39:12 es el comienzo de una nueva etapa Chus como lo decían en la presentación están mirando hacia el futuro pero te tengo que preguntar por lo que dejas atrás ha sufrido mucho este año

Voz 0930 39:23 bueno ha sido un año muy difícil para el club hemos vivido buena una plaga de lesiones sólo equiparable a las que se producían hace mucho daño hacen en equipos NBA por urgencias el calendario especialmente de las que en la NBA sólo pudieron salir adelante modificando todas las estructuras de plantilla que habíamos equipos porque se dieron cuenta que con doce jugadores estas plagas de lesiones que asolaba nuevas las plantillas no sólo no me tiraban a lo largo de de la temporada sino que iban en aumento no de de forma exponencial no tenemos estudios al al respecto que yo presente al club además bueno nosotros hemos sufrido una vez las plagas no hemos sido capaces de alargar la plantilla al nivel que esta situación extraordinaria requería hay por lo tanto a las citas más importantes de la de la competición llegamos siempre en un estado muy grande de precariedad especialmente a la Copa del Rey sin ninguno de nuestros bases la al playoff en el que bueno nos habíamos perdido de forma practicamente seguidas Rossom una razón a Double Green justo antes de de entrar en el playoff más las ausencias que ya teníamos de Dior y Tibor Pleiss especialmente durísimas en el puesto de cinco a pesar de eso bueno tuvimos al al alcance de nuestra mano el el certificar el pase a semifinales en unos últimos segundos es sucedido en todo tipo de circunstancias que no impidieron lograrlo pero yo creo que el equipo estuvo muy por encima de lo que acción que vivimos podía haber hecho suponer después de un año tan sumamente complicado en el que hemos tenido pues jugadores sanos sólo el cuarenta por ciento cuarenta y cinco por ciento de la temporada en el en el año que jugué con Tenerife por ejemplo año anterior yo tuve jugadores sanos más del ochenta y cinco por ciento de la temporada dicho todo esto estoy satisfecho del trabajo que hemos hecho ganamos la Supercopa hicimos una muy buena segunda parte de la Euroliga hemos estado pues practicamente a una décima de segundo de conseguir clasificar para la Euroliga por segunda vez consecutiva por primera vez en la historia al Valencia Basket que hay que recordar que sólo ha jugado cuatro lo vidas

Voz 1509 41:49 claro es que yo por ejemplo estoy en Madrid que lo vivo desde la distancia es que analiza si mira apostar pasado un minuto diciendo nombres y nombres de jugadores con los que no has podido contar durante meses y meses y meses porque han estado lesionado pese a todo comienza es la temporada levantando un título la Supercopa y es lo que dice es al final los han faltado nada unos segundos de conseguir el objetivo de de clasificarse de nuevo para una Euroliga que a mí personalmente con todo lo que habéis vivido a mí me parece una gran temporada del Valencia Basket pero eso es una opinión personal mi pregunta más sería tú te vas orgulloso de lo que has hecho en Valencia

Voz 0930 42:23 no no yo ya te digo que que creo que un equipo en el que los bases y los pívots están lesionados pues prácticamente el ochenta por ciento del tiempo es muy difícil hacerlo funcionar jugando contra los mejores equipos en un calendario tan tremendamente exigente y con realmente es sólo un fichaje de nivel Durán de toda la temporada que es el de Sam Van Rossom a pesar de que de forma continuadas estuvo pidiendo la sustitución de la seguridad por un jugador de su nivel creo que eso ha condicionado también los problemas físicos de Tibor Pleiss y nos ha hecho llegar pues muy mermados a citas muy importantes de hecho pues bueno aparecemos en en Turquía jugar un partido de Euroliga con con sólo siete jugadores

Voz 6 43:07 es que esto

Voz 0930 43:09 algo pues que qué sucede muy pocas veces en ese sentido creo que nuestra temporada ha sido notable hubiera sido sobresaliente en el caso de conseguir esa clasificación para la Euroliga creo que mis jugadores han estado a un nivel extraordinario bueno pues evidentemente eh hemos tenido todos pues una responsabilidad en no conseguir un objetivo que para el Valencia Basket importante que era el de clasificar al equipo para la Euroliga pero lo que tiene que hacer uno entrenadores es proponer son otros los que disponen

Voz 1509 43:42 tal cual va la etapa del Valencia Basket que se cierra se abre de nuevo la del Iberostar Tenerife te imaginas volviendo a levantar un título allí en la isla

Voz 0930 43:50 por el puesto que si no es es el el objetivo que que un equipo que es ganador tiene que tener seguramente no todos los años podremos ensanchar levantar un título porque lo llevaba

Voz 8 44:01 los haciendo las dos últimas campañas

Voz 0930 44:03 tanto el club como yo el club porque ha levantado el título de la Champions y el título de la Intercontinental yo porque he conseguido ese título de Champions y la Supercopa con el Valencia Basket pero no tenemos que estar ahí tenemos que estar luchando por por repetir lo que en principio parecía un sueño ahora ya se ha convertido en una realidad

Voz 1509 44:24 ya has hecho la mudanza o tarea para el verano

Voz 0930 44:27 bueno estamos en ello no entraremos que mandar muchas cosas para Bilbao oí y otras tantas para para Tenerife porque bueno cuando además como te digo tienes la fortuna de contar con la confianza de un club que te ofrece un contrato por tres temporadas lo que estás hablando ya no es sólo de un proyecto deportivo sino de un proyecto de vida en el que pues tienes que ir luego rodeada de todos

Voz 6 44:46 cosas que siempre te hacen sentirte más cómodo en cualquier ciudad pues Txus Vidorreta de todo corazón ya lo sabes

Voz 1509 44:53 deseo toda la suerte del mundo hoy y mis mejores deseos para esta nueva etapa que comienzas te escuchaba al otro día decir que hay segundas partes que son malas y otras que son buenas ojalá ésta sea maravillosa de nuevo en el Iberostar Tenerife

Voz 6 45:04 muchísimas gracias un abrazo muy fuerte dos

Voz 1509 45:06 pues con un pedazo entrenador de nuestra liga como es Txus Vidorreta hemos pasado este ratito en Play Basket seguimos ahora hablando de uno de los acontecimientos del año hablamos del draft de la NBA

Voz 0691 45:15 hola soy Ricky Rubio y como todos los lunes estoy esperando a que salga Play Basket en la web de La Ser

Voz 1509 45:23 esta semana con la NBA ya terminada la verdad es que pensaba darles el día libre a nuestra dupla de oro analista de la NBA José Ajero ya David Sardinero pero la verdad es que me lo he pensado mejor porque sin ellos como cumple IVAs que nos lo mismo Yes que queríamos hablar del acontecimiento que esta semana acapara todos los focos y todas las miradas que no es otro que el draft de la NBA pendiente de todo además en Vitoria y creo que pasando un poquito de Ras quita tenemos a José Ajero compañero de Movistar Plus a la José muy buena

Voz 6 45:50 hola qué tal si si si lo hace sí

Voz 1509 45:52 poquito de raqueta creo que no la está pasando tanto sino que me corrija David Sardinero director de gigantes hola muy buenas David

Voz 7 45:58 no Madrid lo duda

Voz 1509 46:02 tanto en Madrid estamos a cuarenta grados ya casi

Voz 6 46:04 es bueno miramos al gran acontecimiento

Voz 1509 46:08 lo de la semana el draft de la NBA os pregunto rápidamente Jose supera el nivel la promoción de jugadores que va a llegar este año con respecto al draft de temporadas pasadas tú ves las previsiones son que sí pero