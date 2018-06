Belen Rueda: "No soy nada miedosa"

Voz 1 00:00 viva el vino

Voz 2 00:07 tenido hacer amigos a la política me la trae floja segunda me la trae al fresco que miedo de la las preguntas al acabar así que yo propongo que de aquí digamos bando claro es si unos parece un razonamiento muy villancicos no le entendida dan

Voz 4 00:42 fíjese es que hace tiempo hablábamos de ministros que tenía su dinero en paraísos fiscales y ahora estamos hablando una persona que dedujo algo por su participación en programas que no podía deducir que luego ven que mapa Savall no

Voz 5 00:59 son las cinco y casi doce minutos de la tarde cuatro dos en Canarias estamos en Todo por la radio en La Ventana hola a todos ya todas así a Álava

Voz 6 01:07 hola la frase del día encuadrada

Voz 0230 01:14 algo completamente inesperado José Guadalupe Vera Hernández político mexicano candidato a diputado local por el Partido de Acción Nacional que en un debate televisado tuvo mala suerte me compromisos

Voz 7 01:25 contigo como diputado local es de erradicar la impunidad en Guanajuato creará las condiciones para que los dones esto les vaya mal ya los corruptos les vaya mal también

Voz 8 01:39 para todos somos es otra vez porque este hombre parece que a media

Voz 0933 01:43 la frase al darse cuenta del error sufre un ataque de tristeza no encuentra la manera no encuentra la manera de rectificar hice hunde en el deseo de que les vaya mal a todos

Voz 7 01:54 cree las condiciones para que a los dones esto les vaya mal ya los corruptos les vaya mal también en que nada

Voz 0230 02:03 la como tristeza se hace un lío todos los confundimos en España más porque cada día es un follón esto es sólo de hoy Iñaki Urdangarin ingresa en la prisión de Brieva la mitad de los pasajeros del Aquarius prefiere irse a Francia el fiscal del Tribunal Supremo mantiene la acusación de rebelión contra Junquera así Puigdemont el Gobierno anuncia que las autopistas serán gratis esta noche sale Pedro Sánchez por la tele se plantea sacar a Franco del Valle de los Caídos Pablo Casado quiere presidir el Partido Popular y la juez que investiga su máster ha preguntado Xiang si es diputado han detenido el presidente de Audi por el escándalo de las emisiones de CO2 y hay una guerra comercial entre la Unión Europea

Voz 6 02:45 de hoy esto mañana

Voz 0230 02:47 Donald Trump aprovechando que Angela Merkel está en dificultades pero muchas dificultades ha escrito mensajes dice que Angela Merkel tiene problemas porque Europa cometido el error de acoger a millones de personas que cambian violentamente su cultura qué majo Donald Trump exportando xenofobia Se ve que tiene tanta que puede exportar también es un poco la política internacional del niñez en sabes que a Donald Trump y Angela Merkel no son exactamente aliados entonces le ven dificultades dicen en el niño ni que es algo que consuela porque no sólo hacemos ningún niño en España la última vez que hicimos programa Maxi muerto era ministro de Cultura el actual está aguantando como un campeón José Guirao ministro de Cultura hay deportes ya lleva cuatro días estará pensando a ver si llego al verano después de una primavera tan lluviosa Se anuncia tiempo amarillo amarillo para el verano que comienza el jueves a ver si llega al ministro esta esta semana hay tres puntos de atención de los que vamos a hacer un seguimiento con la ayuda del Lucía Tolosa tema uno el Ibex sube baja la campo cuenta ni tema dos la temperatura sube baja son Paco y el Mundial quién sube quién baja pues aquí baja Messi Cristiano baja Griezmann iba a Neymar Neymar pasa mucho tiempo el suelo así que mucho más no pude bajar menos mal que la camiseta de Brasil es amarilla destaca sobre el verde porque sino le pisa harían como Garbancito

Voz 1 04:11 contestadas Garbancito

Voz 0509 04:17 dónde están las twiterías ahí están señor quedamos tutorías hay millones de tuits sobre el Mundial en Argentina por ejemplo les costaba mucho explicar e Bosch como foso empate aunque profeta baruc lo ha intentado hacer con sus propias palabras

Voz 9 04:31 las el gol de Islandia ha caído en la selección argentina como vasija de barro a manera de jarra con sólo una sala llena de líquido transparente e incoloro inodoro e insípido en estado puro cuya molécula están formadas por dos átomo de hidrógeno y uno de oxígeno a baja temperatura

Voz 0509 04:47 Quevedo Villegas explica buenos sitúa el gran mérito que tiene que Islandia empatara contra Argentina

Voz 9 04:51 media Islandia está pendiente del inicio del Mundial para su selección la otra media está ahora mismo enfrentándose a Argentina

Voz 0509 04:59 vamos ahora con un tuit muy de bar de bar con ve a cargo de cara

Voz 6 05:02 mi mujer cree que actúe con otra después el optimistas hoyo

Voz 0509 05:08 este E3 Desde cuando te pillan in fraganti el autor es Miguel Cain cariño esta no es lo que parece maldita Si sabes planchar ya que veladamente insinúa un hecho que nos parece inaceptable es de Francis Quito cariño

Voz 9 05:24 no se ha acabado el papel higiénico a propósito hay que lavar hámster

Voz 6 05:34 sufrido ningún animal después de las twiterías mundo el Mundo Today con Xavi y Kike por este orden

Voz 1981 05:48 Iñaki Urdangarin elige a las mazmorras de la Zarzuela para cumplir su condena

Voz 0573 05:52 estará rodeado de celdas vacías y sólo recibirá la visita de cuervos alimaña y el fantasma de Felipe IV

Voz 1981 05:58 todos los empresarios que leyeron quién se ha llevado mi queso viven ahora en la indigencia

Voz 0573 06:03 me hice adicto a la empatía hay perdía todos mis seres queridos confiesa uno de los muchos afectados

Voz 1981 06:09 crean una obra de arte que consiste en el dinero de la subvención ingresado en la cuenta bancaria de la artista

Voz 0573 06:15 la obra no culmina hasta que me he gastado todo el dinero explica el creador

Voz 1981 06:19 Miquel Iceta cae exhausto después de bailar sin pausa desde que Pedro Sánchez llegó

Voz 0573 06:24 a la Moncloa solo paró cinco minutos cuando dimitió Maxine Huerta pero al nombrar a otro ministro siguió con la pornografía

Voz 1981 06:31 Noor incorporará tildes a sus sopas de letras no descarta añadir un colorante fluorescente para subrayar las frases importantes el tío Alfonso entrega todas las narices que ha robado a sus sobrinos durante más de veinte años la selección natural lleva a los bebés a nacer sin mejillas para evitar los pellizcos de las abuelas Netflix prohibirá a mirar más de cinco segundos a los personajes de sus series mirar fijamente a una Thyssen pantalla así considerará acoso del Mundial de Fútbol tendrá partidos para veranos donde se disputará una lechuga y aprovecharán la media parte para recoger espárragos en los márgenes del campo Pedro Duque encuentra agua potable en el Ministerio de Ciencia

Voz 0573 07:12 después de días recorriendo las desérticas instalaciones el ministro cree que el agua sienta las bases para establecer una colonia de vida inteligente

Voz 1981 07:20 un pescador vasco con la caña enganchada una roca desplaza el planeta varios

Voz 0573 07:25 Metro Este el Gordo ha dicho al ver que se le resistía la presa

Voz 3 07:40 a OCHA ya está

Voz 0933 08:08 un par de cosas frikis la primera de un oyente de una oyente que nos comunica lo siguiente a través de Twitter nos parece que hay un parecido razonable entre la voz de Alexis Tsipras

Voz 6 08:20 y la de Marcos Mundstock de Les Luthiers nos encanta tener oyentes frikis Ésta es la voz de Marcos Mundstock entre los personajes trágicos

Voz 11 08:32 que pueblan la historia y la ficción tal vez los suicidas sean los que más nos conmueven hay que aclarar que si bien homicidas que mata a un hombre registrada el que mata un reír la palabra suicida no significa como muchos creen que matan suizos

Voz 6 08:49 ahora vamos a escuchar la voz de Alexis Tsipras

Voz 12 08:53 el hemos yo que me pongo límites que millones de personas de todo tan sala manda Catal exhibiese Sinfonía mentor propio crudo ir

Voz 6 09:04 para acaba de hacernos a la idea estos son los dos a la vez

Voz 12 09:07 miles de ser nazis tras la polilla que me puebla muy Vittorio que la dimisión cómo atenderles los Hamada me sesión

Voz 0230 09:16 bueno muy bien no sé si ha mejorado nuestras vidas con esta coincidencia pero lo agradecemos a esta o yo creo que nos transmite al parecido entre Marcos Mundstock y Alexis Tsipras por cierto que mañana viene a España el presidente del Consejo Europeo Donald Tusk el que habla en inglés como Peter Sellers

Voz 13 09:32 los sofás aquí una en la París

Voz 6 09:34 algo de esto también un oyente

Voz 0230 09:39 si disponemos de una canción para la nueva ministra de Economía

Voz 6 09:43 Nadia Calviño

Voz 0230 09:53 de esto también nos ha advertido un oyente estas una canción que la Trinca dedicó al padre del actual ministro a José María Calviño que fue director general de Radio Televisión Española en los años

Voz 14 10:05 setenta del siglo pasado

Voz 0230 10:07 esta canción será adecuada sin las cosas vamos

Voz 14 10:10 al porque ahora el Gobierno de Pedro Sánchez

Voz 6 10:17 Pedro Sánchez está en fase Mago de Oz

Voz 0278 10:24 no todo es de color

Voz 0933 10:26 las autopistas de peaje serán gratis subirán las pensiones atenderíamos universalmente la dependencia a la sanidad la pobreza

Voz 6 10:36 ya veremos de dónde sale el dinero pero para ese momento ya será el momento de poner la canción es cierto que quién han anunciado que las autopistas

Voz 0230 10:50 Dennis ha sido el ministro de Fomento José Luis Ábalos José Luis Ábalos Pace un razonamiento que vamos a escuchar ahora atrás dice que el Partido Popular ha caído por la corrupción y que por eso no puede pedir nada al PSOE que sea ejemplarizante veréis que ministro patrones lleva el razonamiento bastante bien durante catorce segundos pero cuando tiene que rematar se atasca y concluye mal es lógico y eso habla bien de él en realidad porque si alguien razona que como el PP ha caído por corrupción al PSOE no se le puede exigir ejemplaridad se atasca es señal de buena

Voz 16 11:25 el Partido Popular ha dejado de gobernar este país por corrupto

Voz 0933 11:29 los que han perdido la selección ideal usaremos y nosotros tampoco las hemos ganado

Voz 16 11:33 Ellos han caído por corrupción lo tanto no están para

Voz 8 11:40 de modo ejemplarizante ropa nada más rara es la frase de

Voz 0230 11:49 Pablo Casado desde hoy candidato a presidir el Partido Popular parece que habrá varios candidatos tienen que meterse los unos con los otros pero con indirectas por ejemplo si Soraya Sáenz de Santamaría y Alberto Núñez Feijóo no han dado mucho la cara en los momentos difíciles del Partido Popular se presenta así Pablo Casado

Voz 0460 12:04 siempre he pensado que hay que dar la cara yo doy la cara las peores noches electorales en esta casa defendiendo la honorabilidad del partido frente a traidores a los que yo ni siquiera conocía ni había visto

Voz 6 12:16 ves como diciendo en la cara no como

Voz 0230 12:20 los luego sobre el tema de dar la cara buscan cierre circular

Voz 0460 12:23 yo creo que nadie me podrá echar en cara que yo no doy la cara eso lo aquel hogar solo

Voz 0230 12:29 la quiere dar sólo pero solo no es positivo y añadimos

Voz 0460 12:32 pero sólo pero muy acompañado no sólo pero muy

Voz 0230 12:34 bañado más cosas lo que quiero es renovar

Voz 0460 12:37 no que se pueda mejorar y lo que quiero es hacerlo con los mejores los mejores dentro del partido no sobra nadie pero también captar talento fuera la sociedad civil nos está esperando

Voz 0230 12:46 solo acompañado con gente de dentro y con gente de fuera una candidatura de base amplia otro oyente por cierto no sugiere una canción para cuando hablemos del presidente gallego Alberto Núñez

Voz 8 13:13 pero lo agradecemos y valoraremos Jawai valoraremos si tiene recorrido Albert Rivera ha hablado

Voz 0230 13:20 hoy desde su pluriempleo en Televisión Española donde tiene su segunda residencia le han preguntado qué le parecería sacar a Franco del Valle de los Caídos ya ha respondido que hay que considerar que esto es algo que tiene valor emocional para muchas personas

Voz 17 13:32 segundo me parece que hacer una reforma de esta naturaleza sin consenso seré un error sería un error porque es un tema histórico es un tema del pasado es un tema que en definitiva para mucha gente es importante desde punto de vista emocional sentimental de lo que ha sido nuestra historia negra de España

Voz 0933 13:48 el PSOE dice que no es un tema no es importante que Alves Rivera valore que

Voz 0230 13:53 la política tiene también un componente sentimental y emocional en este año en otros temas el PSOE dice que no es un tema urgente pero que es el momento de hacerlo Óscar Puente portavoz del PSOE

Voz 6 14:02 es urgente no lo que creemos es que es el momento esto es el sol

Voz 0313 14:10 el texto de la frase de Óscar puentes

Voz 6 14:13 lo que se haga

Voz 0230 14:15 los restos de Franco vaya usted a saber pero una función importante de esta iniciativa para el PSOE es que todos los votantes socialistas que se han pasado a ciudadanos escuchen Albert Rivera hablar de los restos de Franco entre condicionales es lo que en teoría política se llama el sueño y el señor que por cierto hablando de niña Susana Díaz la presidenta de la Junta de Andalucía ha dicho que hay que hacer una ley de Memoria histórica mirando al futuro

Voz 0509 14:42 no mirando al pasado Amorós un poquito de mi niña

Voz 0230 14:48 pero ha dicho que no quiere ser cada día comentarista de La Moncloa Nin noticias relacionadas con la Ley de Memoria Histórica y los restos de Franco noticia relacionada que llega desde Nueva Zelanda roban los pulgares de un muerto en una exposición de cadáveres porque nos lo cuenta Nerea Aróstegui

Voz 1509 15:02 pero bueno lo ocurrido durante un certamen que es en el que se celebra el potencial del cuerpo y trata de educar sobre la salud humana el bienestar

Voz 0278 15:10 me da el incidente ocurrió el pasado día cuatro cuando

Voz 1509 15:12 un hombre de veintiocho años visitó la exposición que supuestamente pues cortó los dedos pulgares de los pies de un cuerpo cada pulgar está valorado en cinco mil euros

Voz 6 15:22 el arrestado cuya identidad no ha trascendido lo fijas de Messi

Voz 1509 15:27 bueno permanece bajo custodia deberá comparecer ante los tribunales el próximo dos de julio y se enfrenta a seis años de prisión por el hurto de las extremidades y a otros dos por manipular el cadáver

Voz 6 15:43 no

Voz 5 15:58 vale estamos ya en el voy de Pedro Aznar

Voz 19 16:02 hay que inicio de Mundial eh que

Voz 6 16:05 no sé si en las están hablando de esto pero a estas está haciendo cobertura de la movida panadera

Voz 1704 16:14 por encima está siendo muy emocionante los equipos grandes están sembrando dudas otros son muy rápido Messi falló un penalti cristianos nos hizo pagar paradójico Neymar ha puesto unos Carbonell en la cabeza pero este ya lo habéis visto en Twitter el redes sociales escucharlas se pero sobre todo está siendo distinto por este nuevo sistema de arbitraje llamado el bar mucho ir a hablar del barco nube barre pidió Sistán UIP tres Ripley se trata de una vigilancia de cada lance del juego a través de las cámaras que en tiempo real dice si si es o no es faltas y eso no agarrón central balón sino por ejemplo el bar esta mañana ha confirmado que sí que Urdangarin para eso lo que está claro es que este adelanto tecnológico se merece un Broadway por eso quería hacerlo Un canto a la modernidad en el futbol y porfió elegido esta canción que salió hace prácticamente dos humanidad estaba parada

Voz 20 17:06 el árbitro analógicos y citada hora tienen más plasmar media ese Pitt tan honra Tito después si el arbitro laca hágase con muro que el otro lote

Voz 3 17:27 no vale engaña a ver qué dice el mito hasta a ver qué papel bajarán Jean Juanito Desperate a AP que él va

Voz 1704 17:47 la verdad que el otro día lo está viendo y ahora mismo lo vemos la tele y el árbitro ya no parece un árbitro

Voz 20 18:00 con sólo engaña clara los ojos puestos

Voz 3 18:13 a ver qué a haber Belda sean Gabaldón Belda tan de los nervios sean Valdo esto es ya nadie

Voz 6 18:57 a ver si entramos a ver

Voz 3 19:04 a Malta

Voz 6 19:33 a La Ventana Francina

Voz 0313 19:54 treinta y seis minutos de la tarde las cuatro y treinta y seis en Canarias aquí seguimos en todo por lo radio en La Ventana hoy tenemos entrevista como todos los lunes pregunta sois pasar miedo en el cine lo machacó

Voz 0509 20:07 pero yo gris yo con mi hijo de doce años y que que ir al cine a ver películas si yo no voy no yo miro dentro del armario porque basta con grupo sea esto por ejemplo para entendernos

Voz 6 20:21 miedo ya miedo mal

Voz 0933 20:25 su regata voy al baño usted experimentar ciertas emociones a fondo para de este retomando una antigua idea de dónde viene haciendo el sueño

Voz 18 20:39 bueno embriagadora Viña la paciente ciento uno hace empezó a escribir un diario íntimo en forma de obra teatral

Voz 22 20:46 el ámbito de la asistiendo para otros

Voz 6 20:53 como haber dejado Mi cuerpo podéis ver juego

Voz 1 21:05 niño

Voz 0313 21:20 hala ya que no se ve nada pero pero siempre en el Congreso la cara la cara de la imagino bueno esto sólo una pista de nuestra invitada de hoy pero antes para Especialistas secundarios van delante venga

Voz 0509 21:38 un plan terrorífico en plan misterioso vamos a hacer un fenómenos paranormales quítame justo ahora ahora que vaya a pasar miedo para normales con ángel de la guarda que nuestra eh pues el terror verdad

Voz 9 21:50 qué tal amigo mira el interior mágicas noches bienvenidos al castillo del terror al país el misterio al mundo de las caquita bien una de las piedras angulares de los que no dedicamos verdad la búsqueda de fenómenos paranormales son son las casas encantadas las menciones malditas

Voz 23 22:12 dale psiquiátrico abandonado que sueco es un cementerio de provincia lugares donde se cometieron crímenes horrendos sitio donde la gente se va a vivir y luego dice es que me da mal rollo hay que esperaba pero no todo

Voz 9 22:30 efecto ocurren en sitios como pasado terrorífico a veces las casas encantadas se ocultan se disfrazan de inofensivos

Voz 0278 22:37 les cito el campo

Voz 9 22:40 es el escalofriante cazo que le ocurrió al colega al colega para psicólogo el doctor Chema Cornelius tu mujer y tú las compras un humilde échale cito allí la fuera bueno humilde

Voz 0298 22:53 sería la palabra que You sería Ángel porque gracias a los libros que escribió sobre extraterrestres sobre pues posesión extraterrestres pues me compré un bosque habitaciones catorce cuartos de baño ocho PIB ocho cocinas piscina exterior piscina interior en medio para cuando central Rosalía tú sabes

Voz 9 23:14 me está describiendo una casa grande que hay lleno de caballos que inicia con ellos de lo grande que su bola de que la casa estuve encantado en ningún momento me encantaba pero encantado de tener pro o encantadora casa estuvo cómodo espaciosa fue atenta educada perfección tampoco tenía esa caza un pasado de horrible fascinado nada era completamente nueva Ángel sin embargo el mal habita hogar diabólico exacto la maldición hacia lleva a escondidas sin previo aviso se desata el terror

Voz 0298 23:51 cambió nuestras vidas por completo lo que era alegría tornarse angustia las risas dieron paso llanto fue que el miedo el escalofrío instaló en nuestro cuerpo común lomos se agarra el cuello de parecen y si asumen los oyentes una pesadilla una pesadilla si es lo que hace que fue lo que ocurrió que hecho transformaron una vía perfecta en un infierno tenebroso el IBI el impuesto

Voz 6 24:15 bienes inmuebles

Voz 0298 24:18 dos millones de euros

Voz 6 24:20 pero

Voz 0298 24:21 ya vimos la cantidad de terreno del valor catastral y que estaba sobre suelo sagrado ya sabe todo eso quería de un cementerio como aquellos que empaquetar nuestras cosas y salir de allí porque Ángel la casa nos iba a devorar tremendo tremendo bien dónde estáis ahora titulado pues ahora somos instalado un antiguo manicomio nazi

Voz 6 24:44 tipo loft sin paredes hay al menos sabemos a qué atenernos este aquel testimonio escalofriante verdades medirme

Voz 24 24:55 dame aclarar una duda para los Cazadores de hombres lobo así que muchos te han puesto en contacto conmigo porque ahora empieza la temporada de caza del del hombre que yo tengo es verdad él no son necesarias las balas de plata para matarlo puede rozar la normal en lo de la bala de plata fue un invento el lobby de la plata

Voz 0509 25:09 el lobby Platero paranormal e incluso hachazos acaba con pagas ahora pues muy importante estos información de servicio Ángel desde luego un placer gracias Ag2

Voz 0313 25:21 sólo déjame presentara nuestra invitada por lo que la presencia de Evra como siempre con sus músicas va

Voz 25 25:26 como si fuera la invitada me voy a meter el coche

Voz 26 25:30 el voy a poner rumbo a La Ventana que tengo una entrevista es la única forma que tengo de desconectar del mundo pongo música a todo trapo

Voz 3 25:42 uy Chica de ayer Antonio Vega

Voz 26 25:48 todos los recuerdos de mis comienzos no paraba de escucharla

Voz 22 26:01 aunque coincidencias estaba la edad de los

Voz 26 26:05 pegada a cambio de vida en todos los aspectos cambié de gira me fui de Alicante a Madrid empecé mi vida laboral en televisión madre mía yo vi noche con la mira

Voz 28 26:23 eh

Voz 29 26:27 el Concierto de Aranjuez tocado por Paco García Baena esta esta me recuerda a mi época de bailarina era una de las piezas que más me gustaba

Voz 25 26:37 de acuerdo que se la escuche Tú cara Paco de Lucía en los jardines de la Alhambra

Voz 6 26:42 me recuerda mucho a mí

Voz 26 26:48 esta sí que es la canción importante mi vida Ésta es el rodaje de Mar adentro aún recuerdo cuando me llamó Luis San Narciso era el director de casting y me dijo Amenábar te quiere en su próxima película yo inocente dije Anda Luis déjate de el eco creo que me he metido mucho en el papel de nuestra invitada será por el cansancio era por el insomnio

Voz 30 27:17 esta tarde en La Ventana Belén Rueda

Voz 0313 27:22 qué tal Belén presentarnos no dormidas que es la película que está ya en cartel desde hace una semana y que es la referencia que decía yo al cine de terror de hace un ratito es una historia relacionada con el insomnio si con el teatro también con la gente manipuladora más

Voz 0278 27:37 es un personaje de mala malísima

Voz 0313 27:40 después de verte en el cuaderno de Sara y en perfectos desconocidos tras estás tocando todos los palos últimamente

Voz 0278 27:45 la verdad es que este año ha sido muy especial salir de rodar en perfectas desconocidas con Álex de la Iglesia dos meses encerrados en el mismo sitio con Alves que ya lo conoce y sí que te cito no y y comedia luego el cuaderno de esa hay tenía cuando vine de de África tenía el guión de de no dormirse y mesa de trabajo y pasaba la decía acto todavía no hay personajes con los que te cuesta un poquito más ponerte porque realmente el personaje de Alma en esta película es muy oscuro y una amiga me dijo

Voz 0313 28:17 pero mucho eh mucho muy oscuros mucho

Voz 0278 28:20 sí es es también es verdad que es un tipo de arte muy extremista y le digo que la que la que me ayudó a ponerme con el personaje una amiga me dijo vamos a ver un documental de un amigo nuestro Manuel que era el foto fija de la embajada ya había hecho todo el seguimiento de un artista española que se llaman Angélica Liddell y y que es un artista muy extrema hay yo no sabía que iba a haber eso perdido venga vamos a verlo y cuando me senté dije ya me voy a poner porque sí que es verdad que ya tiene una foto muy especial de de de relacionarse con el arte con el dolor con la rabia Iggy es bastante parecida alma

Voz 0313 28:58 lo que pasa es que al no llega a unos estemos exageradas déjame contar a los oyentes para que tengan alguna pista que tu personaje y cuenta a unos invitados muy poco de arrancar la película ver a una mujer en una especie de urna una habitación de cristal con con mala cara mala mala a cargas viene cuando no se duerme dice esto sobre el insomnio

Voz 18 29:17 Marleen está alcanzando las ciento ocho horas sin dormir hubiera tras hora el cansancio Nine activa su cerebro racional abrir las puertas durmiendo allí dice haber encontrado una presencia una mujer atrapar ahí Terry un ambiente en el mismo minuto el comportamiento en un Arlene son voluntarios cuando se encuentre esa mujer repite exactamente sus movimientos convierte su marioneta quizás sea el subconsciente quizá sean alucinaciones o recuerdos reprimidos quizá provenga del mundo de los cuartos lo que sí que es cierto es que para Marlene estos encuentros son cada vez más leales más aterradores y más violentos

Voz 0313 30:11 es que hay muchas alternativas pueden pillar alucinaciones puede ser el subconsciente pues les alguien que viene del mundo de los muertos ahí se abren todas las pues

Voz 0278 30:17 maneras hay varias cosas que dice ella que se que son ciertas y es verdad que la parte racional del cerebro la vas perdiendo y las alucinaciones van formando parte de lo que sería para ti lo real y luego es verdad que después de tres días sin dormir es es posible que tengas brotes esquizofrénicos Podemos

Voz 0313 30:35 Stars cuánto podemos aguantar pues Inter Interpol ocho días

Voz 0278 30:37 ocho días Si tienes un estado mental pues sano no sé si nosotros pero vamos a no tenga ese es mi ya dentro de de lo sano eso no pero si no Si en en en esta en esta historia en la que somete a sus actores a cuatro días de de insomnio y hace una sola función el último día que no son actores sea tienen un pasado cada uno de los actores que participa tienen pasado un poco especial de de un de un padre con una enfermedad mental de una adicción de entonces para ellos este tiempo es mucho más corto con lo cual a mí lo que me gusta esta película es que es es es terror psicológico de verdad porque son son cosas que podrían pasar de verdad llevadas al extremo por supuesto que estamos haciendo una película pero que con el insomnio se puede jugar pues algo no dormir no se puede jugar porque es es igual que el tema de las drogas aún no una droga le puede hacer mucho daño al cabo del tiempo para mejora con una persona comprobarlo solamente una vez se queda ya en el otro lado

Voz 0313 31:39 yo otra cosa con lo que eso puede jugar a nuestro debería es con la con la manipulación de los demás en este caso tu personaje todos esos eh perjuicios que provocan los dormir el insomnio prolongado y demás Se lo hace ver como si fueran virtudes es decir estás más chispa oso estas más rápido estar más atento con más reflejos y lo peor es que alguno y alguna se lo cree

Voz 0278 32:00 se lo cree sigue revelando muchas cosas

Voz 1509 32:02 no pero bueno este esto sí que es una cosa que que que que pueden

Voz 0278 32:05 los contar y es que esta esta directora la directora de personaje alma que dirige a estos a estos actores los dirigido una manera en la que el actor decide si quiere ir por ese lado o no sea por el lado del maltrato algunas veces que yo creo que a veces el bueno ya lo sabéis todos pero dentro de nuestra profesión hay mucha gente que no está dentro de esta profesión dice pero tan malvado puede ser un profesor con con los actores en un momento dado digo pues por desgracia hay algunas algunas veces que un director o un maestro puede llevará al maltrato psicológico a los actores para intentar dicen sacar lo más lo mejor o lo más profundo de ellos problemas que tampoco son psicólogo sino saben después cerrar una herida emocional que que a lo mejor el mismo actor no quería abrir

Voz 0313 32:54 una una prueba muy concreta que en este caso la directora la profesora somete a sus alumnos a sus actores actrices para que comprueben si cruzan o no una puerta una aporta determinada bueno algo muy sencillo sumergirse en una bañera

Voz 18 33:21 fueron los minutos te pilla te perdiste el control sí lo que estás despierta en otro fue como haber dejado Mi cuerpo escúchame hay una puerta que pensar el mundo desde el coqueto pero está en este reto bueno pues para el otro lado y abrir esa puerta especial que no todos tenemos Marlene la tibia sonrisa la tienen el comer

Voz 0313 34:04 el Belén estaba dando te estaba viendo la cara

Voz 0278 34:08 ella es que es lo que se ve que no se ve

Voz 0313 34:10 por la radio sólo escuchando la verdad sí

Voz 0278 34:13 mucho miedo de todas maneras Caruana es muy peligroso yo no son muy diversa lo único que tengo miedo a la enfermedad que no me dejé la ver si no no os a ver vamos a ver

Voz 0573 34:23 y esta película Noche con los ojos hacinados completamente pero lo

Voz 0313 34:30 claro me pasa mucho con las películas de terror y ésta de verdad que es de sobresaltos e sí sí

Voz 0278 34:35 pero la verdad es que por ejemplo el resplandor películas como resplandor au La semilla del diablo y todo eso yo no las vías hasta que dicen los barato lo confieso porque ya me metía en un mundo en el que tenía que verlo porque hay también unos códigos Si a mí me encanta investigar pero pero bueno concretamente yo creo que que en algunos en algunos casos por ejemplo hay una frase que dice mi personaje que hace sin locura no hay crear

Voz 0313 35:00 quién

Voz 0278 35:01 claro que los locos de alguna manera por la razón que sea no parece que está más cerca de hacer obra hacer una obra mucho más que creativa y más excepcional

Voz 0313 35:13 transgresora todos otra cosa luego

Voz 0278 35:15 en él el dolor nos acerca a lo sublime eso son dos frases que no son

Voz 0313 35:22 muy peligrosas las peligrosas son más peligrosas las dos

Voz 0278 35:25 y tampoco creo que sea necesario sí que es verdad que los actores nuestras herramientas son las emociones y muchas veces preguntar lo te cuesta es difícil aprenderse el texto IU qué pasa con tu memoria y yo creo que los actores lo que más tenemos que desarrollar nuestra memoria emocionar a lo largo de nuestra vida nos pasan muchas cosas en nosotros que tenemos que ir a nuestro archivo para

Voz 0313 35:43 German donde había rodado no dormirán porque antes el Toledo aparecía que hablaba de una el respeto que lugar era exactamente porque es tenebroso

Voz 0278 35:55 bueno sí bueno es tenebroso porque realmente el pasado este lugar eso sí que es verdad que aunque solamente en los gestionamos los actores sino todo el equipo que estaba ahí tenía unas vibraciones especiales porque era una antigualla nato en la época de la dictadura la época de Perón un orfanato de niñas en una dictadura imaginaros lo que no vivieron allí esas me ha hecho bueno pues a mí me encanta estudiar sobre el sitio donde donde donde rodamos Si pasaron cosas muy extraordinarias a mí me pasó uno en concreto había un conductor que venía a recoger a recoger el mismo que a veces se les olvida venir a recogerme

Voz 19 36:32 hola te aquí eh

Voz 0278 36:37 bueno pues uno de ellos es que era encantado y a mí me gusta charlar con ellos resulta que se había casado con una niña que había había en el orfanato hay Illa conoció con quince años Si ella estaba deseando irse de allí porque claro era la ley de la más fuerte los hombres entraban allí a sus anchas las seguimos ahí tenía el el lugar tenía algo tenebroso y especial tomar Cabo esta peli

Voz 0313 37:02 por algo uno se lleva a casa los personajes hormonal medido en función de lo que implica de lo que vives de lo que siente

Voz 0278 37:09 bueno cuando estás es cuando estás rodando aparte que cuando estás en tu casa así que estás con el personaje más más presente porque incluso cuando vas por la calle o lo que sea vas va retomando cositas que te pueden servir para lo que las hace a las la secuencia que vayas pero pero yo hombre sí que te llevas algo primero cosas buenas me encanta Argentina y me encanta rodar allí hay tienen un equipazo los maravilloso Si y luego el sitio donde que que te llevas pues el aprendizaje de las cosas que no hay que hacer

Voz 0313 37:44 por ejemplo mi conclusión es que el fin no justifica los medios manera justificada

Voz 0278 37:49 medios de ninguna de las maneras de sí que es verdad sí que es verdad que hay hay artistas que son que son muy extremo si su arte es un poco especial es como una especie de estudio sociológico pero pero aquí se lleva demasiado al extremo

Voz 0313 38:03 muy bien pues ya lo saben los oyentes no dormidas si les gusta tienes de terror y thriller psicológico que no se llama muy recomendable pero entramos en tiempo de rueda de prensa ayer impresionistas aquí preguntas doblega bajo venga Arman tú primero

Voz 0509 38:17 hola Belén especializado pues

Voz 31 38:19 en papeles de de de de mucho sufrimiento no dice mucho de mucha angustia hablabas antes al principio de perfectos desconocidos dónde estabas muy graciosa entonces yo quisiera saber si tú sientes el mismo alivio que siento yo como espectador cuando te veo hacer chiste si hacer comedia

Voz 6 38:35 dado depende de que os diré por ejemplo con Alex por ejemplo

Voz 0278 38:44 a ver si nos escucha habitualmente sólo se lo sea he de confesar que una de las razones el guión era maravillosa pero cuando me dijeron que les dije que era intrigante saber cómo a ver cómo al ese va a resolver el tenernos encerrados sitio coronel dentro una situación como ésta fue fue maravilloso pues la verdad es que hay momentos en los que sí que me siento muy liberada porque por ejemplo con Eduard Fernández que que hacía de mi marido lo maravilloso ya había trabajado anteriormente con el además en una comedia también con Inés París en la noche que mi madre mató a mi padre con lo cual había una complicidad que te permite jugar bastante y que luego al es es maravilloso para aprovecharnos la ocurrían cosas entre nosotros que no estaban escritas

Voz 1509 39:32 lo siento lo mismo que por fin bueno mal ya sonríe esta mujer diría me pasa una cosa por la calle a me dicen hay tiró floristas mejor en persona

Voz 0573 39:45 venga más preguntas tique si es en la documentación que estudiar este arquitectura entre este quería preguntar sobre esa tendencia actual de qué opinas de esa tendencia de los arquitectos a poner paredes transparentes de cristal y Mary lado en el baño

Voz 6 40:04 muy muy hotel te lo tomes depende

Voz 8 40:15 qué está haciendo

Voz 6 40:17 está está viendo

Voz 19 40:19 hará Pedro yo como valenciano y como padre casi reciente

Voz 32 40:25 no no no lo de no dormirán me llega por los dos lados no quería saber cuál cuál es el tiempo máximo estado tus sin dormir por la razón que sea lo bien por bordo estar de juerga o por lo que sea

Voz 0278 40:36 fue hace dos días entre los programas de una o no fue hace mucho fue estaba rodando una película en Barcelona y que además hay que es la del pacto en P

Voz 6 40:46 si el día de llegue el día del referéndum y me voy el día de las elecciones estoy viviendo dormir esos días estaba en Via Laietana Correos en mitad de Leo

Voz 0278 40:58 bueno pues estábamos una película y estamos hablando el pacto tenía que venir a hacer la promoción que se estrenaba ese día perfectos desconocidos entonces como acabamos a las tres de la madrugada ninguna un y nada que te traiga las tres de la mañana allí y entonces me dijeron te vamos a llevar un coche mandaron fotos del coche llevaba como dos días darme imaginaron coches su chulo Italia o no esto me voy a ir pero estupenda me mandaron cuestión normalito no dormí nada llegue a las diez de la mañana Illa que me recibió me dijo a las diez y media photocall digo pero es que empalme porque por la noche fue el estreno ICO que haya algún el cuerpo

Voz 0313 41:39 sí que las reservas vaya a ver haber

Voz 0278 41:43 pues me fui de cartones estaba siete de la mañana

Voz 19 41:47 después ya un conductor a recoger después con me recogieron que tenían Xavi

Voz 0313 41:54 has dicho antes que en horas muy miedosa

Voz 33 41:57 pero saber si te dan miedo a las críticas has tenido que aprender a superar ese miedo o nunca lo has tenido

Voz 0278 42:03 sí la verdad es que de confesarte que a ver es que es curioso porque tú imagínate el es diez críticas de las diez hay una mala ya que continuamente es la mala también es verdad que que esas malas sino Banco de mala leche pues esta vez a veces aprender aprendes de ellas porque te quieren decir que algo no está bien pero en general es que los críticos sabe pues bueno no los críticos más que los críticos yo creo es en redes sociales

Voz 0313 42:35 ah no ese es otro todo el mundo

Voz 0278 42:38 los críticos que que que hacen un un porque ves que no está bien lo lamenta

Voz 30 42:45 sí sí yo creo que hay que escucharlo

Voz 0278 42:47 pero vamos me me suele costar bastante lo ve lo ha pasado mucho tiempo que no la promoción y nada o a lo mejor que no tengo una película

Voz 30 42:55 muy cerca porque he de confesar que me influye la última Íñigo

Voz 0933 43:00 hola a ver piensas yo al menos lo pienso que en en las pelis de miedo los efectos de sonido están un pelín altos de volumen

Voz 6 43:09 que no me asusto a la escena me asusta como otros sonido eso sí

Voz 0278 43:16 bueno la presentación que habéis hecho sitúa esa presentación el equipaje el Sony

Voz 0313 43:21 sí sí sí sí la música están fuertemente puerto pero hay que verla con efectos con música oí con todos sus aditamentos no dormir a Belén Rueda muchísimas gracias por email