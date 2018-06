La fiebre futbolística de Islandia: “Es una locura”

Voz 0313 00:00 voy a decir de una cosa un dato mira al otro día el España Portugal e lo vieron en televisión un sesenta y ocho por ciento de la gente que está viendo en ese momento que suena barbaridad que es una cuota de pantalla Usher estratosférico sabes cuánta gente vio en Islandia el partido de su selección todos el noventa y nueve con seis

Voz 1 00:20 en Rusia el noventa y nueve

Voz 0313 00:22 en el noventa y nueve con seis hoy escribe Juan Tallón en El País dice ABC se cruza algo asombroso nuestras vidas que es imposible no amar como la selección de Islandia no conoces a nadie en ese país es posible que te mueras antes de ir allí o al menos que te rompa un brazo o una pierna pero como millones de personas tienes la impresión de que este equipo pertenece a tu familia de amores lejanos Gonzalo zamorano buenas tardes

Voz 0953 00:47 buenas tardes al palo ex jugador del

Voz 0313 00:49 vikingo olas Vic eh que es un equipo de la segunda división de Islandia en los atiende desde desde allí tú cuando te enamoras TD de Islandia como llegas a jugar allí Gonzalo

Voz 2 01:01 pues yo me enamoré de Islandia

Voz 0953 01:04 al la semana devenir no que no te exageró la semana de decir la verdad que yo cuando vine estaba el típico miedo porque sabía nunca fuera de España no va a vivir pero bueno la verdad que el Parlamento como la gente como el club como los equipos me refiero la vida muy fácil di la verdad que son país que enamora ahí que te atrae mucho oí te atrapa cuantos cuántos jugadores españoles

Voz 0313 01:26 a estar ahora mismo en en Islandia

Voz 0953 01:30 exactamente que está alrededor de unos veinte yo por ejemplo en nuestro equipo somos cuatro bueno este tipo somos cuatro España ver si injusto valga la casualidad que una más en Argentina pues ha sido bueno el partido argentino Islandia oye

Voz 0313 01:45 cómo llegas a Islandia

Voz 0953 01:48 bueno pues estaba jugando en Tercera División de Madrid icono salió la posibilidad de ir aquí a través de un amigo que yo que estaban las pero

Voz 3 01:56 es muy bueno que ya estaba el año pasado que no es el mismo que éste le gustó y bueno la verdad que la temporada fue muy bien

Voz 0953 02:05 y es que hay otro equipo a él llegaba la verdad es que estamos muy contentos

Voz 0313 02:12 te juegas tu Gonzalo

Voz 0953 02:14 yo como extremo extremo o delantero remontar

Voz 0313 02:17 hipótesis del fútbol en Islandia porque se cuenta mucho de que los jugadores son profesionales de esa manera que te dos tienen un oficio aparte además es dentista Han Phil todas eso sí dijo que si son carpinteros bomberos etcétera sabes

Voz 0953 02:30 esto está desgastando mucho por los jugadores de la selección nacional profesionales es verdad que por ejemplo como mucho jugar en primera división España tal habrá que tienen sus proyectos a parte au persona empresa o tal por ejemplo el entrenador igual fortuna clínica empresario es su museo presa a la clínica es verdad que a veces Sedeño el sábado cuando el quieres a que no lo no lo has a diario

Voz 0313 02:52 ya me imagino que Velandia no las empresas no hace falta que se lo pidan lo de que dejen que den facilidades a la gente para ver los partidos de la selección no

Voz 0953 03:00 no no no no no es verdad que el fútbol aquí se dice de una manera muy especial muy peculiar sobre todos los últimos años que no potenciado aquí que es el fútbol es el deporte aquí ahora y la verdad que sí nosotros sí podemos vivir sobre todos los extranjeros y podemos vivir del fútbol es cierto que que hay algunas por ejemplo en como en mi caso que yo también mi mente está buscando trabajo a través del club por las mañanas porque esto lo hemos están es porque los irlandeses no viven de ello a los que vivimos de ellos somos los de fuera

Voz 0313 03:29 si recordamos la movida de la última Eurocopa como se seguían los partidos en la calle con la gran fin la camiseta

Voz 0953 03:36 este año están igual con pantallas gigantes en la casa que ya hace cualquier cosa por hacer parte a giras día por ejemplo había parte de gigantes Enrique que estaba yo estaba a reventar con los vídeos que hemos podido ver estaba lleno lleno de gente

Voz 4 03:50 el nivel de la selección están muy por encima del nivel medio del fútbol de allí o no lo refleja bastante quiero decir que claro no tienen por qué estar en paralelo porque como muchos de los jugadores islandeses están jugando en otras ligas tú crees que ahí uno

Voz 3 04:03 sí es centro que es la selección no es superior al de al de Primera a Segunda División aquí es cierto que es superior

Voz 0953 04:09 pero tampoco hay más grandísima diferencia te echo el lateral derecho lateral derecho titular de Islandia que hizo un partidazo en mi opinión el otro diez un partidazo paró muy bien María es el lateral derecho que son equipos previsión de aquí entonces poder jugar perfectamente jugadores de precisión islandeses Isaac pongo al perfectamente pueden ser ni convocado de vivir de esto ha ido al notas previas sobre todo en los partidos amistosos rojo

Voz 5 04:39 con varios jugadores de televisión

Voz 1 04:42 Gonzalo y el partí el el portero es suele parar penaltis en la liga oficial o el churro

Voz 0953 04:49 es cierto es cierto que no les llevo mucho o no o sea no te voy a mentir más lesivo mucho pero sí pero sobre todo muy hay otros llevan de penalti lo hizo muy bien hizo un partidazo en general cuando estuvo muy bien a un nivel muy alto creo que es lo que es lo que es lo que creo que se va a haber durante todo el Mundial han también no me extrañaría que se clasificará para ese día nada descabellado la verdad

Voz 1 05:15 no es que el póster es su realizador eh ya estoy esperando la película de como él paró el penalti de Messi no yo creo que puede hacer un largometraje yo tengo la sensación de que espera hasta que Messi toca el balón para tirarse fíjate yo creo que no fue casualidad yo creo que ves salir ese balón convertido es un dardo pues llegan donde llegan

Voz 0953 05:37 hay una hay alguna anécdota que él ha grabado muchos de los vivió de los esfuerzos va a través de del Mundial de las patrocinando el Mundial Italia ha sido el que va el que no se ha realizado con imagino que eso siempre es en que más ha sido el que ha grabado oí la verdad que sí

Voz 6 05:55 pero bueno es algo anecdótico como pone como si desea poner agrava los tiros España favorables sino que hay que hacer

Voz 0313 06:03 pues hacen todos los una

Voz 1 06:06 sobre no proyecto no hay una gran afición en Islandia evidentemente por su a su selección sí pero o no obstante además un gran seguimiento de fútbol en la en Islandia punto no

Voz 0953 06:19 es es una locura a mí no me parece una locura porque por ejemplo nosotros estamos viendo un pueblo que practica más de mil doscientos habitantes y el otro día porque estábamos estaban haciendo nuestro campo cambiaron el césped y fue el primer partido que jugamos en casa había distintas personas más del cincuenta por ciento de la población está la verdad que que siguen mucho el fútbol viajan con vosotros y hacen viajes de dos horas y media de tres de cuatro horas por haberle el partido y luego según que como afición es stock a mí la verdad que es una de las cosas que más me gusta

Voz 1 06:52 Nos alegramos oye Gonzalo una una última cosa tu sueño sería llegar a la primera división de Islandia o volver a España aunque fuera segunda

Voz 0953 07:02 hombre si me das elegir en España a Segunda división Islandia no me voy a quedar con España evidentemente pero sí la ahora mismo pensamiento pues aquí intentar hacer un buen año en esta temporada que estaba yendo bastante bien llegan el que me evidentemente tener ofertas de división si no son de aquí de su o de donde sea pero pero seguir viviendo estoy disfrutando con lo que bueno

Voz 1 07:29 hoy el pleno de hoy el presidente de Islandia decirle a otro de de que somos un país pequeño pero de gente muy guapa

Voz 0953 07:41 bueno es una sino que como todo España de gente muy guapa igual lo único es verdad que por ejemplo ha pasado con el diecinueve con chico el jugador inglés alero Corea si alguien ha tenido como dos cientos mil seguidores más de los que tenía tenía treinta y cuatro mil trescientos y pico miedo a la verdad no sé exactamente es muy guapo oí demás pero bueno se me imagino que son anécdota Si bueno a gente de todo gente guapa gente hay como todos los países imagino

Voz 0313 08:14 muy bien Gonzalo zamorano un abrazo amigo gracias a su partido