El bibliotecario de la Universidad de Salamanca

Benjamín Prado buenas tardes amigo horas tras Carla todo eso Javier Sagarna director de la Escuela de Escritores qué tal hola qué hay que te vamos terminando temporada eh hoy a último día último hace así que se acabó último y tenga voz bueno hoy vamos a hacer un un un decíamos ayer en toda regla porque hace cosa de un mes muchos oyentes lo recordarán estábamos en en Salamanca tuvimos hay celebrando el ochocientos aniversario de la de la universidad y ahí yo creo que lo contiene además un poquito en antena tuvimos la oportunidad de de conocer a una de esas personas además de hacer bien su trabajo lo ejerce con pasión que eso es fantástico disfrutarlo esa persona Le hemos pedido a Santiago Juanes compañeros de Radio Salamanca que lo presente con nosotros conocemos es que se lo presente a ustedes

Voz 0313 05:07 a las críticas Eduardo Hernández buenas tardes hola buenas tardes tal amigo Longo eso qué tal

Voz 5 05:14 muy bien pues aquí estoy muy orgulloso y con hueso un honor estar aquí con vosotros

Voz 0313 05:17 cantado de tenerte en La Ventana hallado lo comenté Elia que nos conocimos y veo que la visita de las economistas también la acaba este liando al final no al final todo mundo hablando diciendo que es arrobo de tronos que sí

Voz 1938 05:27 no es lo mejor yo creo que un una

Voz 5 05:30 pese a no se puede convertir en un monólogo entonces a examine de todas las aportaciones de la gente que no es verse ETA pues a me ayuda a hacer las visitas entonces para mí es muy importante

Voz 1938 05:38 qué es lo más valioso que tiene ahora mismo la Biblioteca de la Universidad de Salamanca si es que se si es que se puede medir el valor

Voz 5 05:45 es muy difícil decir de un solo libro es muy complicado habría que hacer una lista como no tenemos tiempo para hacer la lista te digo si quieres tres o cuatro tenemos por ejemplo algo claro

Voz 1938 05:55 Mine Benjamín está apuntando buenas noches buenas tardes

Voz 5 06:01 bueno pues por ejemplo tenemos el Liber cánticos Arun que es uno de los libros más antiguos que tenemos en en la universidad es más antigua que la propia Unión es más antiguo que la propia universidad el libro de mil cincuenta y nueve para que os hagáis una idea de la época del Cid Campeador y es una auténtica maravilla en una pieza Anticor un porque tiene una anotación musical que está en campo abierto y no no tiene pentagrama todavía en esa época no ha inventado el pentagrama entonces es una auténtica maravilla tenemos la copia más completa del Libro de Buen Amor que se conservan en el mundo Teresa ejemplares el nuestro es el más completo de los tres tenemos una copia autógrafo por ejemplo también de Fray Luis de León normalmente de de un autor es muy difícil que llega hasta nosotros el el borrador el arquetipo con el que ha trabajado porque eso solían ser copias que solían encenderse las a copistas profesionales el copista profesional hacia la versión fetén ida ese chaval original que sólo de contar estos hechos estas cosas es que pena que desde ese echaran a así esos originales de los autores pero en este caso tenemos en partes autógrafo de Fray Luis de León o por ejemplo tenemos da Ultramar que es un libro y es uno de los primeros casos de prosa en castellano es de datado entre mil doscientos venta también doscientos treinta del que sólo hay un ejemplar en el mundo lo tenemos nosotros en en la sala de manuscritos de

Voz 1938 07:21 Eduardo eh cómo llegan esos tesoros a la biblioteca se semana buscar algún fin de alguna persona anónima de repente lo hace llegar ahí

Voz 3 07:30 como hay muchas vea peor principalmente

Voz 5 07:32 tenemos tres vías una de ellas es por la expulsión de los jesuitas en mil setecientos lo que tenían en el capítulo Provincial en Salamanca y en lo real vimos nosotros ir de esa forma recibimos cansó hagáis una idea unos doce mil volúmenes es una auténtica pasaba de biblioteca la que tenían los jesuitas luego a finales de ese mismo siglo en el siglo XVIII cuando se cierran los colegios de la universidad sabes que el sistema de colegios que tenía la universidad era día veintitantos colegir menores en Salamanca teníamos cuatro colegios mayores que harán centros de poder eran centros en los que residían los que esto a intenso y luego todo aquel que entraban ahí colegio al final acababa en puestos de la Administración por lo tanto lo que recordó al final de su vida es haber podido entrar en el colegio que era lo que él había catapultado al a los puestos de la Administración entonces en las bibliotecas de los colegios en muchos casos eran mucho mejores sobre todo en cuanto al lujo de los ejemplares que que la propia Biblioteca de la Universidad y luego la tercera

Voz 3 08:32 la principal sería ya en el siglo XIX con la

Voz 5 08:34 desamortización de Mendizábal que aunque en fue un auténtico desastre pues de esa forma también recibimos los de algunas de las Xorret de irregulares de aquí de Salamanca por ejemplo es simplemente aquí en Salamanca de de la Orden de los Dominicos de San Esteban

Voz 1938 08:47 la pesadilla de cualquier bibliotecario digamos de una biblioteca convencional es que no te los libros en el plazo estipulado para un para uno que está en una biblioteca histórica hay tan potente como esta cuál es su peor pesadilla Eduardo

Voz 5 09:01 pues lava

Voz 1938 09:03 por ejemplo por ejemplo pero por ejemplo para nosotros

Voz 5 09:06 es una de las un nuestros caballos de batallas que es una biblioteca vivas en una biblioteca de consulta entonces los libros se consultan habitualmente todo es una de las cosas que no suele falta porque somos humanos es colocar mal un libro un libro para un libro My colocado se convierta en un libro desaparecía

Voz 1938 09:21 oye Octavio Paz que tenía una biblioteca impresionante en en su casa de de México yo estuve estuve alguna vez en ella se murió porque es el que mola y lo deja de verdad una relación no es inmediata

Voz 5 09:34 cuando hubo un incendio en su casa se quemaron

Voz 1938 09:36 gran parte de sus tesoros que Octavio Paz eran muchísimos el hombre entró en una crisis de la que esto no es así de tremendo no

Voz 5 09:45 en una biblioteca se suele decir siempre que es nuestra biografía una una forma de contar lo que somos si hemos sido la vida es a través de nuestros libros que por lo tanto es muy importante clan

Voz 1938 09:55 Borges de quien hablaremos dentro de un ratito decía que el paraíso era una biblioteca que subiera fotográficos que uno desea la ley tú cómo llegas a esto Eduardo pues

Voz 5 10:04 estudiando Biblioteconomía entonces qué hará ahora ya se ha convertido en una licenciatura pero yo cuando lo estudie era una diplomatura entonces yo soy diplomado en Biblioteconomía y luego una vez que acabe la diplomatura pues se presenta presentado posiciones irá la de la Universidad de Salamanca en un primer momento fui a estuve en una Biblioteca en Ávila y Ávila pertenece también al a la Universidad de Salamanca tenemos el Campus de Béjar en campos de Zamora y en campos de de Ávila y un año después pues un concurso de traslados pues se había vacante una plaza de auxiliar en la Biblioteca General Histórica aterrice idea ahí me tengo en casa

Voz 6 10:41 al acabar la Guardia Civil subió a base bastante complicado que Cheney

Voz 1938 10:47 de trabajar tan rodeado de de historia de de de patrimonio de sabiduría también tiene efectos secundarios

Voz 5 10:54 es un no sabría decirte yo creo que a todos ellos un siempre hago una reflexión respecto a un a una biblioteca pero cualquier biblioteca no sólo la nuestra era sobre todo de las bibliotecas antiguas el es el esfuerzo de mucha gente por hacer llegar el conocimiento

Voz 7 11:11 a a todas las comunidades entonces eh yo

Voz 5 11:15 creo que es la una de las partes positivas del ser humano y ese esfuerzo se ha representando en esa biblioteca antigua entonces yo yo los siempre lo que digo es que es un auténtico milagro que que que que tengamos todavía bibliotecas de estas características por uno no suele eso es lo más habitual con las guerras el patrimonio regio suele ser siempre lo que desaparece entonces es una de las cosas que a mí siempre me me llama la atención pero aunque lleve muchos años trabajando en la biblioteca no pierdo la de vista lo lo importante que es la sobretodo la conservación

Voz 1938 11:44 hay cantera de bibliotecarios hay gente que sigue estando interesada en en en en pisar ese terreno Eduardo sí

Voz 5 11:51 claro además que como otros muchos es una cuestión puramente

Voz 7 11:55 te vocacional porque desde luego si pretendes hacerte rico nuevas a a ocupar una plaza de biblioteca

Voz 5 12:01 pero el claro ahí muchas universidades en las que en las que se están impartiendo es estudios de en documentación desde luego es importante y yo creo que sobre todo es eso es mentira

Voz 1938 12:14 en eran un carácter muy vocacional en una biblioteca de de de del postín el prestigio de la Universidad de Salamanca hay un montón don de libros con historias historias con libro alguna la contase el día que nos conocimos yo tengo que revelar algún detalle me imagino que no deben portar no no que pinta un preservativo en en en mitad de mitad de los libros

Voz 5 12:36 esa es una de las cosas en las que estamos muchas bibliotecas en el mundo la cuestión no sólo es el contenido de de determinado libro no es sólo el todo lo que se desarrolla en ese propio librarse para nosotros es tan importante hay contenido como en el continente como la forma sobre todo además nosotros como bibliotecarios no tenemos conocimientos de cada una de las materias que hay que aparecen en esos libros entonces y lo que hacemos es estudios formales estudios en las que se analiza pues el la el continente la sobre lo soporta de escritura a las tintas y luego se también se analiza pues una cosa que es muy importante que la vida es la podríamos llamar la trazabilidad de de ese libro en el que a través de esas marcas podemos llegar a conocer por qué manos ha pasado cómo ha llegado hasta nosotros y una de las cosas interesantes es que hay veces que hay lectores que dejan cosas dentro de lo de la amigo y entonces claro eso es muy interesante

Voz 0313 13:26 cierta preocupa Andrea harán dice tendría hermanos en la has preguntado por un preservativo ya ha empezado a hablar del continente y el contenido estaba empezando

Voz 6 13:37 pero pero que no me he ido un poco por la ramas hasta llegar al meollo de la

Voz 5 13:43 la cuestión la cuestión es que nosotros tenemos una una colección de de piezas que hemos ido encontrando dentro de los libros que nos habla de esa vida de de la Biblioteca y entonces hay cosas de lo más curiosas y bueno o lo que más llama la atención siempre sea el preservativo que encontramos está hecho contribuya de cerdo y lo encontramos dentro de un libro de Derecho Canónico

Voz 0313 14:02 que soy una historia se les daba e Historia e Historia no entró en mi correlatos esa última frase es la que no estuviera echó votarlo no

Voz 8 14:15 es Eduardo Guillén poste en pos de la conservación de la de preservar todo patrimonio habrá algún día en el que se digitalizan todo y sólo se pueda consultar aquello que hemos digitalizado

Voz 5 14:28 el esos como lo de la el acabar con el libro en papel y ese tipo de cosas que que Guarente con el tiempo no sé lo que harán no lo vamos a ver ninguno de nosotros

Voz 0458 14:39 el nosotros está

Voz 5 14:40 los en proceso de digitalización con la digitalización se consiguen tres fines ha de tener un archivo de seguridad aumentar la difusión preservar los originales no cualquier investigación requiere la consulta de un original entonces que la dirección de la Biblioteca en la que se reserva el derecho a decidir si si esa persona por su tipo de investigación necesita obligatoriamente a la consulta del original o bien le vale una versión pero o no tiene por qué ser sólo digitalizada pues un facsímil puede ser una edición moderna calla de ese libro eh por lo tanto hay mucha casuística en cuanto en cuanto a esto pero en cuanto a la digitalización en nosotros es importante hacerla nosotros por ejemplo ando tenemos un libro que está digitalizado hay un ejemplar que a ello en otras partes del mundo ya lo tienen digitalizado ellos nosotros no lo digital lo que hacemos es colgar en la indicando de donde procede lógicamente una cuestión ética el esa salvo que nuestro ejemplar tenga alguna característica que lo hace importante para de digitalización de hablado antes de las actuaciones por ejemplo gran anotación manuscrita de un profesor del siglo XVI para nosotros le da un valor añadido al al al aclarar qué tal

Voz 1938 15:40 decía antes que es una biblioteca viva ya es verdad y lo pudimos constatar el día que estuvimos en en Salamanca pero claro habrá que pasar una especie de examen de casting no porque ahí no puede entrar todo el mundo no puedo tocar todo incluso puedo consultar todo no

Voz 5 15:53 en el en la sala donde estuvimos allí no entrar nunca los investigadores allí lo que hacemos siempre son las visitas guiadas que tienen que ver con actividades académicas institucionales y luego hay otra parte del edificio donde tenemos unas modernas ya con comodidades como para que los investigadores puedan consultarlo libros entonces el más que nunca mueren contamos no intentamos que haya por un lado seguridad pero sin invadir la a al investigador porque claro es que es una cuestión que tiene que tener cierta cierta comodidad para la consulta de de ese libro entonces tenemos regulado seguridad que nada de lo que no voy a hablar

Voz 0313 16:29 aún nos mejor Nord y luego