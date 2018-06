Hora 25 Deportes: Bélgica evita sorpresas (18/06/2018)

Voz 0684 00:00 qué tal muy buenas tardes desde Moscú bienvenidos un día más a este Hora hora25 Deportes especial Rusia dos mil diez dieciocho hemos llegado al quinto día del campeonato ya ha debutado una de las selecciones con más talento del campeonato la Bélgica de Roberto Martínez que le ha ganado tres cero a Panamá con un gol de muertes y dos goles de Lukaku ojo a los belgas que seguramente han hecho los mejores minutos en lo que llevamos de torneo por ahora este partido ha abierto el grupo G donde se está jugando ya es segundo en Volgogrado la antigua Stalingrado estamos contando en Carrusel Dani Garrido en Inglaterra Túnez que está con victoria de los ingleses

Voz 2 01:01 ahora Dani qué tal Gallego buenas tardes los contamos con Roncero con Alfaro uno alemán con Iturralde González y con Romero en el estadio ganando el equipo de tal Antonio

Voz 0684 01:10 al Lola digo saludos a todos los oyentes de la Cadena SER vale el gol de Harry Kane en una buena puesta en escena de Inglaterra fundamentalmente en los primeros veinticinco minutos ahora quiere tener un poco más la pelota tiene pero de momento mal el gol del Capitán Harry Kane después de una buena parada del portero titular Jasen que ha tenido que salir lesionado en el hombro sustituido por Ben Mustafá el remate de cabeza a la parada del portero que ya repito no estará el terreno de juego y en boca de gol del delantero centro del capitán de Inglaterra en el trece de la primera parte para remachar con pierna derecha Volvo Volgogrado Arena de momento repito buen partido Inglaterra túnel cero Inglaterra uno ve el gol de Harry que hay en el grupo F S jugó esta mañana en Suecia uno Corea cero

Voz 3 01:56 ese grupo Suecia lidera Juan

Voz 0684 01:59 junto con México la gran sorpresa del torneo los mexicanos ganaron ayer Alemania uno cero derrotaron a la campeona del mundo en una gran primera parte Rafa Márquez jugó su partido en el quinto Mundial en el que participa con treinta y nueve años y hablaba así en la SER de la gran sorpresa del Mundial hasta ahora mismo sí

Voz 4 02:19 sí es vencimos son gran rival el actual campeón con grandes jugadores y que bueno sí no es que no se sintió muy contentos muy motivadas para seguir en esta misma línea Méjico tenemos una cultura que realmente somos muy pesimistas externo no nadie daba un paso por nosotros Si pues bueno siempre creo que este grupo ha mentalizado a tratar de de darla

Voz 0684 02:45 el texto ya sabéis pasado mañana en Kazán todas la selección española su segundo partido en el campeonato ante Irán Egea seguro que si vamos a situar la actualidad los escenarios del Mundial titular de España que ha hecho hoy el equipo de Fernando Hierro Adriá Albets

Voz 5 03:01 hola hola Gallego qué tal muy buenas pues la selección ha entrenado esta tarde a puerta cerrada en el estadio de Krasnodar preparando ya el partido frente a Irán en el que podrá estar Dani Carvajal el lateral está recuperado esta mañana ha trabajado intensamente en el gimnasio y él mismo ha dicho que ya está disponible hay preparado para de mutar en un Mundial además Pepe Reina ha vuelto hoy al grupo recuperado de las molestias cervicales que sufrió ayer en rueda de prensa ha hablado Isco para dejar claro que el vestuario está unido que el ambiente es muy bueno y que lo de Lopetegui les ha hecho más fuerte justa

Voz 0684 03:35 damos la última hora de nuestro rival el miércoles la selección iraní dónde está qué hace

Voz 0699 03:39 Pacojó buenas tardes hola buenas tardes Jesús la selección iraní ya está en Kazán donde jugará contra España y la primera noticia estará en la grada ya que estará arropada por quince mil seguidores en el estadio el combinado asiático además anunciado la baja de su lateral izquierdo Chesney en un parte médico en donde no especifica lesión será baja para lo que resta del campeonato Carlos Queiroz dará mañana la rueda de prensa previa al encuentro pero anuncia lo que ha llamado una presión alta y asfixiante para negar el balón a España

Voz 0684 04:02 atención que tenemos novedad en polvo grado en el Inglaterra Túnez Dani al penalti Romero penalti a favor

Voz 2 04:17 no ha necesitado bar por lo menos en directo pero era penalti uno en la que la Roy tonto lo has visto bien Romero era penalti lo va a tirar Loba tirar con el dorsal número trece es así

Voz 0684 04:28 va a ejecutarse así con pierna derecha bajo palos está picor recordamos que hasta el veinticinco está dominando prácticamente no existía Touré pero lleva diez minutos el equipo tunecino intentando tener más la posesión de la pelota es error el segundo Inglaterra La guerra de las tasas se siguen protestando los jugadores ingleses hay veo por ejemplo es la frontal de la grande para esperar el rechace para pegarle SARS Bertone que ha diseñado para ser titular en este campeonato inglés tú qué carrera borrador

Voz 6 05:05 no

Voz 0684 05:30 no dos así para Túnez Túnez uno la perra uno seguimos repasando los escenarios del Mundial y estamos pendiente de Portugal la selección de Cristiano Ronaldo con la que empatamos en la primera jornada nuestro rival para clasificarnos como primeros de grupo última hora Mario Torrejón

Voz 7 05:48 hola Gallego qué tal muy buenas desde donde continúa la selección de Fernando Santos concentrada los portugueses pensando ya en ese trascendental partido del miércoles frente a la selección de Marruecos sobre todo para los marroquís que pueden caer eliminados de no puntuar con Portugal se especula con la posibilidad de repetir el once que también les salió frente a España con ese empate a tres y por supuesto todo el foco mirando al portugués a Cristiano Ronaldo que es la estrella que más bella de momento en este Mundial de Rusia

Voz 0684 06:12 la noticia de hoy a parte de ese partido en juego Inglaterra uno Túnez uno el espectáculo que ha dado Bélgica ante Panamá Panamá Lluís Flaquer

Voz 1296 06:20 Bélgica ha mostrado gallego al mundo su talento es cierto que se ha enfrentado a una de las lecciones más débiles del Mundial Panamá pero a diferencia de otros grandes equipos los de Roberto Martínez han evidenciado con su calidad individual el porque está llamada a grandes cosas en Rusia tres cero han ganado los belgas que eso sí nos han adelantado en el marcador hasta el segundo tiempo golazo de muertes luego dos goles de nueve de Lukaku han cerrado una goleada K pudo ser mayor en un partido en que Hazard de Vueling también ha dejado su sello Bélgica tiene talento Iratxe lucir ya han este estreno mundialista ante para

Voz 0684 06:49 más de lo que llevamos de mundial también sigue el foco sobre Leo Messi con el penalti fallado en el debut ante Islandia es empate de los albicelestes vaya partido que tienen los argentinos en la segunda jornada con Croacia hoy en la concentración de Argentina ha estado nuestro compañero Pedro Morata hola Gallego

Voz 1716 07:06 qué tal buenas tardes desde Brown y cuando ha finalizado hace escasamente un ratito el entrenamiento de la selección argentina Jorge Sampaoli buscan nuevas alternativas para tratar de mejorar la imagen del empate ante Islandia a salir probablemente del equipo rojo Piglia haría IU va a aprobar lo ha hecho hoy con Caballero mercado Otamendi Paglia Fico Salvio Mascherano Acuña mesa Messi Pavón y Agüero también luego ensayó con lo Chelsea hoy con Enzo en el medio como si no tuviera claro con qué jugar en el medio del campo

Voz 0684 07:35 bueno pues enseguida situamos todo lo que pasa en el Mundial en este Mundial que ya sabéis también el vuestro dejad vuestros mensajes

Voz 8 07:43 otro el mejor jugador del mundo Cristiano Ronaldo hace un hat trick en su primer partido del Mundial único comentario de ustedes bueno pero uno es de penalti el dios del fútbol juega su primer partido no marca ningún gol juega pena comentarios penalti de Messi es desde luego el que no se consuela es porque no quiere buenas noches señor Gallardo

Voz 9 08:18 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte de él adivinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve

Voz 10 08:31 su veinticinco como si eso que cuenta que todo está muy bien porque todo el mundo quiere jugar está peleando por tener minutos pero todo anda muy bien un cambio cuando se trata de clubes por ejemplo el Real Madrid y todo el mundo tiene jugar esos esos son por la en la selección no el doble rasero vuestro es descarado insolente Yves a pie de Whatsapp de Hora veinticinco Deportes

Voz 9 08:57 seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 0684 09:04 hoy en la verdad es que mañana tiene mucho delito e enseguida volvemos a Krasnodar

Voz 11 09:11 imagina que estás en tu casa imagina que ocurre un incendio imagina que todo lo que tienes arden a él pues ahora imagina que no tiene seguro de hogar y que nadie nadie te lo cubre

Voz 12 09:23 la imaginación se vuelve real existe línea directa porque ahora tienes el nuevo Secure esencial de vivienda por sólo noventa y nueve euros nueve cero dos un dos tres cero once nueve cero dos un dos tres cero once Línea directa una compañía Bankinter

Voz 13 09:37 You Tube carburantes

Voz 12 09:39 los dos cuando el mutuo en cambio los casos

Voz 14 09:41 antes BP Ultimate con tecnología ayudan a eliminar la suciedad del motor de dan hasta cincuenta y seis kilómetros más por depósito afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología activa el beneficio se logra con el tiempo hay puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com

Voz 12 09:57 cariño piden deseo un Golf blanco blanco es broma vivir contigo y conmigo casarnos tener un hijo seis años y aún no sabes que el golf me gustan negro pantalla táctil sensor de luces Wolkswagen Golf sin entrada sin gastos de mantenimiento con seguro a todo riesgo por diez euros al día hay disponible ya oferta para que me renting consulta condiciones en Wolkswagen punto es

Voz 0684 10:28 el próximo miércoles en Kazán Irán España vamos a volver a Krasnodar con las noticias de la selección de Fernando Hierro y la primeras una buena noticia porque recuperamos un futbolista Javier Herráez buenas tardes

Voz 0017 10:42 eso es gallego qué tal buenas tardes llama Dani Carvajal está como loco por debutar en un Mundial recordemos que se lesionó en la final de Champions ante el Liverpool han pasado ya veintiséis días si consigue debutar dentro de dos en Kazan frente a Irán el equipo de Carlos que

Voz 0684 10:57 los Carvajal se encuentra con ganas depende

Voz 0017 11:00 de Fernando Hierro que está más por repetir el equipo con Nacho de lateral derecho y meter a Dani en la segunda parte pero como digo son XXVI días y juega ese frente a Irán escuchamos lo que ha dicho Dani Carvajal ante los compañeros de ese fútbol esa recuperación meteórica del lateral de la selección española por lo duro

Voz 16 11:17 es una pues todos los días y dobles triples

Voz 12 11:21 cesión ha sido cuando menos

Voz 16 11:23 me cuesta rompió propia llorar porque podía soportar

Voz 0684 11:39 una gran noticia supuestamente será el sustituto de Nacho en la titularidad en el lateral derecho entrenamiento a puerta cerrada Adrià evidentemente no va a haber muchas más sorpresas porque España jugó bien ante Portugal hierros seguro que va a repetir esa manera de jugar

Voz 0017 11:57 si no va a cambiar mucho Fernando Hierro ya lo ha dejado claro en sus comparecencias ante la prensa por lo tanto no va a cambiar prácticamente el equipo la única duda es esa si va a jugar de inicio Dani Carvajal el que va a jugar seguro es Isco que ha sido el protagonista hoy en la sala de prensa ha confirmado que el ambiente en el vestuario de la selección es muy bueno lo que dice que están todo el día de cachondeo y que el grupo está muy unido que lo de Lopetegui les ha hecho más fuertes y que este equipo ha demostrado dice Isco que tiene corazón y que nunca se rinde están contentos con Fernando Hierro tiene claro que en lo futbolístico lo que decíamos es mejor no tocar nada sólo hay que seguir apostando por el estilo reconocible que ha llevado a la selección española a lo más alto escuchamos a Isco

Voz 17 12:44 yo creo que que el estilo de España negociable más allá de que es lo que mejor sabemos hacer lo que no ha hecho ganar tanto en los años atrae pero bueno no creo que sea conveniente cambiar algo que que te va bien

Voz 0684 13:01 hombre toda de cachondeo tampoco tampoco es conveniente estar de cachondeo rato de cachondeo un rato

Voz 3 13:07 con humor y luego trabajo mentalizar

Voz 0684 13:09 dio mi atención a la prensa como Fernando Hierro el seleccionador que he estado con los medios escritos y a su lado como siempre Antón Meana supongo que a Hierro el ochenta por ciento de las preguntas se las habrán hecho por David De Gea su apuesta cómo está el portero de la selección tras su enorme error en el primer partido mean

Voz 0231 13:31 es con ganas de jugar gallego qué tal muy buenas con su familia todavía aquí van a viajar mañana a los padres de De Gea a Kazán para ver el partido del miércoles en directo ha dicho Fernando Hierro que no tiene dudas que los deportistas necesitan confianza y que va a jugar de inicio el miércoles contra Irán David De Gea también ha hablado Hierro con la prensa escrita de su rol en el equipo de cómo vino con traje corbata y hasta de entrenador con el chándal que él es consciente que con su currículum solo no lo hubiera servido para ser seleccionador posiblemente que han aparecido una serie de circunstancias que le han beneficiado y me gustan dos frases que él necesita

Voz 0017 14:07 Eva empatizar rápido con los jugadores Ike como

Voz 0231 14:09 el tema Lopetegui tiene muy tranquila a su conciencia y que puede mirar a todo el mundo a la cara pero el tema estrella es el de De Gea ha hablado de ello Hierro también Diego Costa en Mediaset

Voz 18 14:20 la de sabe que tiene confianza no

Voz 19 14:23 eh

Voz 18 14:24 está claro que uno cuando pasa pone un poco triste con rabia consigo propio pero la gente nunca hecho mala cara a la gente le ha dado un abrazo tampoco es quisimos mucho a este tema

Voz 0684 14:37 vamos a ver cómo reacciona De a todo lo que se está diciendo a ver si demuestra personalidad en ese partido ante Irán el próximo miércoles mañana la selección viaja a Kazán quince minutos para las nueve esto es hora25 del Mundial de Rusia en

Voz 20 14:53 hacer las necesita desde tu empresa siempre están en tu cabeza incluso mientras vuelves a casa o cenas hasta que todo encaja para afrontarlas

Voz 21 15:01 bueno ahora que escuchas que en BBVA no necesita ser cliente para saber qué financiación podríamos darle a tu empresa y en qué condiciones lo hemos estudiado previamente pregunta en cualquier oficina

Voz 22 15:10 no creo

Voz 12 15:13 da oportunidades es sano y saludable Choi Carlos Sobera disfrútalo más tomando energía y vigor en el aumenta tu deseo y las ganas de estar con tu pareja en en vigor

Voz 23 15:26 oye tú tienes alarma una aquí y otra en mi casa de la playa estoy pensando en ponerme una yo estoy muy contento la alarma que tengo aquí el activo todas las noches mientras dormimos y la de la playa la tengo para que no se nos meta nadie

Voz 24 15:40 protege tuvo que ver con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 25 15:51 sí sí

Voz 26 15:56 has terminado Selectividad ahora empieza lo bueno la Universidad Europea quiere que empiece el mejor verano de tu vida consiguiendo entradas para el concierto de Operación Triunfo en el Santiago Bernabéu es una buena forma de hacerlo no descubre cómo síguenos en redes sociales e informa de empieza lo bueno con la Universidad europea

Voz 12 16:15 cuestiones de instrucciones perdona puedes repetirlo en la número cincuenta deja dudo que nos hallamos entender

Voz 27 16:23 el micro te facilitamos la financiación para hacer realidad sus proyectos para que lleves tu negocio tan lejos como quieras líneas ICO

Voz 0894 16:30 en pizza está está sí sí

Voz 27 16:33 forma en tu banco el ICO punto es o en el novecientos ciento veintiuno ciento veintiuno

Voz 2 16:43 no se une a todo el fútbol hola busca el pozo estará dos según el baloncesto Sergio no surge todo

Voz 28 17:09 porque la radio y el deporte lo hacemos entre todos El Larguero síguenos también en el Larguero punto es carteras

Voz 29 17:28 y y

Voz 0684 17:34 continúa en empate a uno entre Inglaterra y Túnez hará nos damos una vuelta por ese partido que ya sabes estamos contando en Carrusel en la onda media hay en los dispositivos móviles pero vamos con los grandes protagonistas del Mundial la gran noticia hasta ahora la victoria de México ante Alemania el campeón del mundo perdió con México los mexicanos no habían ganado nunca en la historia de los mundiales Alemania este es Chicharito Hernández que ayer jugó en la punta del equipo mexicano tuvo ocasiones le hicieron mucho daño a Alemania en este día histórico para el fútbol mexicano que

Voz 0799 18:08 qué será si ecuánimes porque nuestro objetivo es a largo plazo no llegar a la final de la Copa del Mundo todos tenemos que ir paso a paso con mucha tranquilidad sabiendo que es un paso importantísimo pero tampoco queremos llamarle que fue el rival a vencer el grupo ni mucho menos porque tenemos que enfrentar a Corea Suecia tras ir con calma tenemos que disfrutarlo un triunfo importantísimo con mucha emoción iniciando

Voz 1716 18:27 el con el pie derecho tres puntos pero pero hasta ahí no ya a partir de mañana a partir del del martes ya

Voz 0799 18:32 estaremos a trabajar enfocado cien por ciento en Corea para bueno pero también obtener

Voz 0684 18:37 vamos a ver qué hacen los mexicanos en el segundo partido de vamos a ver sobre todo si levanta la cabeza Alemania otra de las noticias que dejó el día de ayer el debut de la caña de la canarinha Brasil la gran favorita del torneo no pudo pasar del empate a uno ante Suiza hay críticas a Neymar a críticas al seleccionador brasileño Coutinho que fue el mejor jugador del Barça marcó un golazo contaba cómo afronta la segunda jornada la selección brasileña

Voz 30 19:08 eh

Voz 31 19:09 se les son lo importante para las elecciones ganar y jugar bien jugar bonito ni principal pensamiento es que salgamos siempre con mentalidad fuertes jugar bien y conseguir resultados

Voz 0684 19:22 las críticas a Neymar son tanto por su juego como por su peinado hoy millones de mes dan la vuelta al mundo con el Nido de Pájaro que se ha puesto Neymar en la cabezota este chaval tiene un problema con el pelo y un problema también claramente con su peluquero ha llegado al descanso en polvo grado el partido entre Inglaterra y Túnez Dani tuvo cerca a Inglaterra de el segundo final de los primeros cuarenta y ocho Romero más tres deporte de prolongación cuarenta y ocho minutos ha durado esta primera parte divertida como absoluto dominio de Inglaterra quitando diez minutos un par de fallos defensivos se adelantó en el marcador el conjunto y que despojos de Harry Kane anotó de penalti para empatar se al término de la primera parte dominó Inglaterra pero tablas en el marcador Túnez uno Inglaterra era uno de los partidos que se vienen el Mundial tremendos es el que va a enfrentar a Argentina y acrobacias segunda jornada después del empate en el debut de los argentinos

Voz 32 20:24 todas las miradas a Sampaoli

Voz 0684 20:27 sobre todo Sampaoli pero también a Messi en la concentración de la selección de Argentina ya habéis escuchado al principio estaba nuestro compañero Pedro Morata hoy han abierto las puertas después del tropiezo inicial a la prensa como ha sido qué ambiente hay Pedro

Voz 1716 20:42 hola qué tal Gallego saludos de nuevo aquí seguimos todavía delante del cuartel general del búnker de la selección argentina donde fue ayer un día realmente duro que resolvieron los jugadores de la selección argentina al cuerpo técnico a la manera clásica con un asado después con la visita de sus familiares y además con Maradona pegando palos desde su programa de tele SUR hoy ávido vídeo por la mañana entrenamiento a la tarde el foco por encima incluso que Messi está centrado en Sampaoli los argentinos esperan a ver qué cambios hace Jorge Sampaoli para darle vuelta lo que sucedió o no sucedió mejor dicho el otro día frente a Islandia la búsqueda del sistema tres atrás cuatro atrás las dudas en los creadores mediocampo ha hecho que hoy haya aprobado en principio con esta alineación Caballero mercado Otamendi Tagle a pico Salvio más que Nano Acuña mesa Messi Pavón y Agüero se caerían del once inicial rojo biblia Di María Argentina Croacia el próximo jueves a las ocho de la tarde es para mercados sin duda no cualquier partido es el partido en el que va a definir la presencia más allá o no de este Mundial de Argentina

Voz 0250 21:47 la realidad es que este partido es crucial para nosotros más sabiendo que el otro día no no pudimos conseguir los tres puntos así que este es un partido vital e Croacia ganó por lo tanto esta primera en el grupo de nosotros necesitamos necesitamos ganar para para pasarlo Si bueno ya pensaremos en en en el siguiente partido con Nigeria pero este partido para nosotros es fundamental ahí necesitamos ganar

Voz 0684 22:13 vaya a partir de ese Argentina Croacia Croacia que por cierto es noticia en el Mundial porque el seleccionador ha expulsado a su jugador cal y Michel que se negó a jugar cinco minutos en el debut de su selección ante Nigeria dijo yo no estoy para cinco minuto bueno pues ya no está para nada le han echado de la concentración pero sin duda alguna la noticia hoy Bélgica que partidazo en la segunda parte del equipo de Roberto Martínez para ganar con una de las mejores goleadas del torneo Flo aquí Bélgica la primera parte sufrió pero en la segunda nos ha convencido y vamos a señalar cómo ha jugado su equipo porque este equipo es de los que más calidad tienen del Mundial

Voz 1296 22:50 una Bélgica que ha ido de menos a más en la primera mitad sobre ante un astado tan acertada pero en la segunda ha sacado a relucir todo el talento individual con buenas acciones dejas eso sí desafortunada ante portería buenos detalles de De Bruyne la asistencia en el dos cero de auténtico lujo Un gran gol de Mercedes con una volea desde el pico del área que va a ser uno de los goles del Mundial doblete de Lukaku confirmando que el olfato y la definición la tiene intacta además buen ejercicio defensivo y cuando ha tenido que intervenir Courtois lo ha hecho con acierto es verdad que Panamá es una de las más débiles pero precisamente por eso Roberto Martínez el seleccionador belga le daba más valor al triunfo de hoy teniendo en cuenta cómo han sufrido otras favoritas en este Mundial

Voz 33 23:26 me gustó muchísimo la actitud de equipo que tuvimos me gustó muchísimo compromiso

Voz 0017 23:30 el a la madurez de los jugadores en un partido que no tienes nada que ganar si ganas

Voz 33 23:36 con un resultado abultado es lo que se esperaba si éste gana con un resultado un poquito más bajo pues la gente cuestión hay tiene dudas Si pasa lo que ha pasado en otros partidos que es perder la concentración y permitir que el contrario marque se hace un partido muy difícil nosotros nos miramos a nosotros mismos me encanta el compromiso de todo el grupo

Voz 0684 23:55 por cierto Flagey partidazo de Courtois eh si todos los balones que le han llegado con una seguridad abrumador Museo ha tenido Panamá en la segunda mitad dentro

Voz 1296 24:04 no final cuando llevan tres cero alguna ocasión uno contra uno sobre todo lo ha resuelto con eficacia con sobriedad y demostrando el portazo que también tiene esa selección verdad

Voz 0684 24:12 Courtois que va a seguir dando mucho que hablar en su futuro para la próxima temporada ha sonado desde hace mucho tiempo para el Real Madrid y lo mismo empieza a sonar con mayor insistencia cuando termine el Mundial mañana bueno pues mañana tenemos tres partidos en el grupo H que se inicia mañana Polonia Senegal y un partido de que queremos hablar el debut de Colombia Colombia Japón Bruno Alemany Maire los colombianos que levantan tanta expectación en los Mundiales como se presentan para ese partido con los japonés hola Gallego muy buenas pues sobre todo

Voz 0301 24:45 pendientes muy pendientes de James Rodríguez tiene el ex futbolista del Madrid problemas en el gemelo mañana le van a hacer una última prueba para ver si está para jugar o no lo que es seguro es que no está para noventa minutos es decir si empieza el partido no lo va Art James Rodríguez con James sin él el seleccionador José Pekerman no se fía de Japón y más viendo la cantidad de sorpresas que está habiendo en este

Voz 0799 25:06 mundial tienen potencial para tienes

Voz 0894 25:09 cuidado sin duda el Mundial lo está demostrando que no hay equipo de primera o de segunda de tercera los que están en el Mundial son capaces de hacer un gran partido y mostrar mostrar que pueden hacer daño a cualquier equipo

Voz 0684 25:26 el partido es a las dos en Colombia Japón Anel Arena se juega mañana también Rusia Egipto los rusos que ganaron en la primera jornada Egipto perdió con Uruguay todo el mundo está pendiente Bruno Salah podrá jugar este segundo partido no lo hizo el primero con los egipcios seis la vuelve a jugar la selección de Egipto todo sobre todo por esa derrota como decías gallego en el primer partido de la gran pregunta es si jugará o no Mohamed Salah ya hablo a Héctor Cúper antes del primer partido del debut de Egipto nos dijo que que sí que estaba para jugar Mohamed Salah atiende a lo que ha dicho hoy el técnico argentino

Voz 0894 25:57 ahora ya está en buenas condiciones así como también creíamos el partido anterior frente a Uruguay sin embargo último momento bueno seré siempre siempre hay una prueba final

Voz 8 26:09 este dio hoy tenemos una prueba para el importante

Voz 0894 26:16 bueno como ellos que te para jugar

Voz 0684 26:18 hasta mañana seguramente no sabremos si Salah puede debutar o no con Egipto en este Mundial Rusia dos mil dieciocho seguimos

Voz 20 26:26 las necesidades de tu empresa siempre están en tu cabeza mientras te duchas conduce sales a correr hasta que todo encaja para afrontarlas como ahora

Voz 21 26:34 qué escuchas que en BBVA no necesita ser cliente para saber qué financiación podríamos darle a tu empresa y en qué condiciones lo hemos estudiado previamente pregunta en cualquier oficina

Voz 0684 26:43 la de BBVA cree

Voz 12 26:45 dando oportunidades vive un verano inolvidable con los tecnoprecios del Corte Inglés

Voz 34 26:51 hasta el veintiocho de junio lleva T una cámara réflex Nikon de tres mil cuatrocientos con objetivo dieciocho cincuenta y cinco por sólo cuatrocientos cuarenta y nueve

Voz 12 26:59 el Gramsci con financiación fácil hasta en doce meses además Nickon te devuelve Pin cuenta euros más suelta conducciones de nuestros centros disfruta del verano con los tecnoprecios de El Corte Inglés

Voz 0684 27:12 Nos vamos recordando que estamos transmitiendo en dispositivos móviles y en onda media el partido entre Inglaterra y Túnez Dani la invasión de los mosquitos están empatados a Inglaterra Antonio todavía tiempo de descanso calientan alguno de los suplentes de Túnez también los suplentes de Inglaterra con pinta de que no hay cambios en la segunda parte recordamos al término de la primera Túnez uno en patos así de penalti Inglaterra uno puso por delante a los ingleses el capital Hurricane aquí lo dejamos a las once y media más en El Larguero desde Rusia un saludo de Gallego adiós