Voz 0194

00:00

hola buenas noches la posibilidad de retirar los restos de Franco del Valle de los Caídos es una oportunidad histórica para hacer justicia con los muertos que todavía permanecen enterrados en las cunetas de este país con sus hijos con sus nietos que han luchado para recuperar los huesos de los suyos mientras que los huesos el dictador permanecen en ese mausoleo pedía de hoy es un monumento a la vergüenza nacional durante décadas había parecido mejor no hacer nada no remover para no molestar ni herir sensibilidades y mientras tanto el Valle de los Caídos con SUR ridículamente inmensa cruz Se convertía en un monumento al odio y a la confrontación seguía hay sigue escenificando lo peor de la peor parte de la historia de nuestro país ahora que el Gobierno de Pedro Sánchez se dispone a acabar con ellos levantan las voces de aquellos que prefieren permanecer anclados en el pasado los que se sirven de las heridas de entonces para hacer más profundas las heridas del presente y entre ellos hay un descolocado Albert Rivera que busca hacer oír su discurso ahora que las encuestas ya no les son tan favorables dice que cualquier decisión sobre el Valle de los Caídos debía adoptarse desde el consenso porque este tema es importante para mucha gente desde el punto de vista emocional y sentimental parece que Rivera sólo piensa en las emociones y los sentimientos de una parte de la población la que sigue honrando al dictador que escribió la más negra página de la historia reciente de nuestro país los sentimientos de los que siguen buscando en las cunetas una Rando por ejemplo las torturas de Billy el Niño estos sentimientos no parecen aún no merecen su consideración ciudadanos retrata cuando dice que no se puede hacer una ley de una parte de España contra la otra lo que propone el PSOE no es una ley de bandos es una ley por la justicia por la reparación de una vez por todas y quién no quiera verlo o no quiera entenderlo es que le gusta moverse en la confrontación porque de ella cree que saca sus réditos electorales Ángels Barceló