Isco: "Lopetegui se merece fichar por el Real Madrid"

Voz 1375 00:00 Don Isco Alarcón buenas noches hola buenas noches como éstas hombre

Voz 0704 00:02 pues mira

Voz 1 00:03 muy bien con ganas de que llegue el partido no el segundo ya sí con mucha ganas

Voz 0704 00:08 muchas vías de David A diferencia entre partidos que partía nada con ganas de empezar ya

Voz 1670 00:15 oye viendo lo que llevamos de mundial casi todos los favoritos fallando todo el mundo a pesar del empate a tres contra Portugal no sé si vosotros tenéis la misma sensación de que el mejor rato de fútbol que se ha visto casi lo ha hecho a selecciones

Voz 1375 00:26 año

Voz 0704 00:27 bueno Alsina en el la Copa del Mundo eh hay mucha competitividad de los partío no te lo has regala nadie pues no ser nosotros tenemos que ser fiel a nuestro estilo a lo que hemos venía haciendo hasta ahora que que tanto si están ojalá oí sí la verdad que que fue una pena es desempate justo antes del final porque estábamos haciendo las cosas muy bien empate Brasil ayer empate de Arjen

Voz 1375 00:54 Dina derrota de Alemania

Voz 1670 00:57 sólo ha ganado Francia de los favoritos a priori sólo gana Francia hay de aquella manera con apuros también

Voz 0704 01:01 sí por eso te digo que esto dial nadie te va a regalar nada de muy complicado de tienes que trabajar cada partido al doscientos por ciento oí ileso no nota asegura poder ganar los equipo está muy motivado hay seleccione muy fuerte y la verdad que que es muy difícil

Voz 1670 01:20 hoy hemos visto y lo que estamos viendo estos días es que el equipo está muy bien y lo que nos cuentan Herráez y Adrian están dormidas en los entrenos hay Romero estáis tan bien como se ve desde fuera habéis conseguido superar también lo que ha pasado que no es fácil de superar que a dos días de empezar el Mundial

Voz 1375 01:33 se carguen al seleccionador y pongan uno nuevo

Voz 0704 01:36 a la verdad que quemó vivió una situación complicada pero pero bueno la ilusión que que tiene el grupo la ilusión que tiene el equipo está por encima de de cualquier cosa yo creo que que hemos ha sido muy maduros para para afrontar la situación para para darnos cuenta que que lo importante que es que estamos aquí que que tenemos un reto muy bonito por delante tenemos que que darlo todo intentar dejar un poquito el pasado atraque que no nos ayuda nadie tirar para para delante siempre como como hicimos en el partido contra Portugal

Voz 1375 02:09 cuál fue su primera reacción cuando te enteras dices bueno lo que pasa en ese momento en la cabeza de disco

Voz 0704 02:15 al final no se lo esperaba nadie tuvo dos años con nosotros luchando para para estar aquí pero pero bueno son cosas de del fútbol como como ya te digo que el tema cuanto antes lo dejemos mejore no no sirve de nada está lamentando no de de lo que ha pasado tenemos que concentrarnos en nuestro fútbol en entrenamiento en el trabajo de los partido que que al final lo lo deportivo es lo más importa

Voz 1375 02:40 ver si es buena noticia que se vaya al Real Madrid no porque si hay algún

Voz 1670 02:42 qué ha defendido a Isco en estos dos años cuando has jugado más cuando ha jugado menos y a veces incluso has dicho no tengo la misma confianza en el Madrid que en la selección ahí estaba Lopetegui que ahora va a ser tu entrenador en el Madrid

Voz 0704 02:52 sí sí contentó poco por él se lo merece es un grandísimo entrenador de verdad que que momento donde quizá no tenía el protagonismo que quería pues me ha ayudado mucho pero pero bueno al final contento porel y es un grandísimo entrenador y estoy seguro de que en el Madrid lo va a hacer muy bien oye desea como está como está el portero

Voz 1670 03:12 le afecta o algo lo del partido le habéis dado cariño todos la visa arropado todos luego ha superado bien cómo ves tú al portero

Voz 0704 03:18 si al final deje portero con con mucha experiencia y uno de los mejores del mundo y está cosa pasa misma a los portero porque si falla un delantero no pasa nada pero es verdad que si lo otro portero pese a que va un poco más en la retina y lo conozco de muchos años muy contento muy enchufado muy animado oí la verdad que tiene el apoyo y el cariño de todo el equipo

Voz 1375 03:42 a Cristiano lo has dicho algo después de el trigo no lo has dicho ya te vale dio a

Voz 1 03:47 me palabra en el Mundial eso nada se lo merece

Voz 1670 03:54 de qué tío también toca tres balones si uno de penalti el fallo de De Gea la otra la falta que tampoco es que tenga un porcentaje muy alto de faltas no pero como la tira el otro día

Voz 0704 04:02 si no lo tiene muy alta pero bueno cuando cuánto tiene el día los otros dos gol Le dio confianza Hay Lancho

Voz 2 04:11 hay Romero Herráez Meana Adrian

Voz 1670 04:13 estar aquí también con alguna pregunta que querían hacerte a a Isco Romero yo quiero preguntar por el capitán y una futbolera

Voz 0239 04:19 que todavía hay gente en este país que critica a Sergio Ramos porque dice que es un tío que tiene mucha personalidad que que quiere mandar demasiado que tienen mucha ascendencia a grupos a todo lo que nosotros podemos ver desde fuera como algo positivo la gente con mucha personalidad pues no no tiene término medio olé olé quieren no le odian eh que que qué os ha dado Sergio Ramos después de este lío en esta concentración como capitán que ha aportado al grupo Sergio Ramos

Voz 0704 04:44 bueno al final siempre siempre que el que está un poco en medio de los jugadores la Federación el entrenador alguien que que en estos día lo ha pasado mal igual que el resto de la estado de mucha más reuniones que nosotros o sea de vivió puedo por el equipo ya no solo y sino en el campo ya ya lo vemos cada día es un ejemplo para para cualquier bueno ya sabemos cómo cómo es España la más mínima se critica buena en este caso Sergio y no sé porqué jugador que que lo ha ganado todo que es un tío comprometido que sigue teniendo una ambición inmensa Hay bueno eso contagia al resto del equipo también

Voz 0239 05:29 y luego una futbolera todos íbamos con los jugadores que tenemos en el centro del campo y uno de ellos es disco eh que jugador del Mundial que no juegue en España ni sean tus compañeros no me vale Modric que jugador diríais con coño este quiero yo conmigo

Voz 1 05:42 qué buena pregunta yo estoy muy contento porque la verdad es que este tema lo lleva Julen no los más compañeros los que tienes tanta vamos

Voz 1670 06:03 oye lo de la crítica que decías de que es un poco exagerado quite te da la sensación de que aquí somos especialmente exagerados con respecto a otros países la crítica en España por lo que te cuentan otros compañeros en la Premier en Italia en la Bundesliga crees que las críticas en España somos demasiado toca pelotas menos Argentina e eso ya pasó a un lado en Argentina Argentina está fuera de concurso

Voz 0704 06:22 sí buenas sólo hablamos nosotros entre nosotros también es verdad que con los jugadores de la Premier pues en ese aspecto parece que están un poco más tranquilo aquí se busca siempre un poco la polémica más allá de de lo que nos interesa todo que la selección que hacerlo lo bien bueno yo creo que

Voz 1375 06:45 deberíamos mejora un poco el tirón de orejas que nos da así de claro sí sí deberíamos no dinos deberíais mejorar en este aspecto

Voz 0704 06:52 bueno en general la prensa no sólo usted hay hay cosas que obviamente a los jugadores no no no gusta como algo vamos muchos casos que no quiero entra a debatir en este momento porque nos quedaríamos sin sin tiempo a que poco queda pendiente

Voz 3 07:10 yo pendientes pedimos más tiempo a la Cadena SER porque queda pendiente un pos Larguero con Isco para repasar y ponernos en nuestro sitio a todos nosotros con razón según este disco en muchas ocasiones

Voz 1126 07:20 aparte de ser muy futbolero el Le gusta saber qué pasa en el mundo osea que Isco no va sale al campo hace ahí magia corre más que nadie la gente critica que corra yo no entiendo eso Isco tiene calidad y encima corre fue pues en perfecto pero que está en el mundo saque sabe lo que ocurre lo que pasa lo que dicen de él me parece perfecto admite mosquea por ejemplo no es que seas el mejor share es uno de los mejores que no te ponga por ejemplo Zidane que para mí es un gran técnico pero llega el Barça por ejemplo no te pone ya ha sido el mejor del Madrid en la primera parte de la temporada porque son que corres mucho

Voz 1375 07:49 tú te encierra sentí intimismo o dices tengo que seguir peleando que hay perfiles el tuyo

Voz 0704 07:56 bueno yo creo que que demostraba que se lo de lo de pelear lleva cinco años en el Madrid con con muchos altibajos que que al final siempre consiguió salir adelante como ya te digo esto fútbol el Madrid si la con la plantilla es muy competitiva complicado es verdad eso que dice que que bueno clásico poco a todo el mundo no nos gusta jugar después de venir haciéndolo durante toda la temporada que que te deje fuera pues no es plato de buen gusto pero pero bueno tampoco soy nadie para cuestionar la la decisión de decir Kagan ganamos tres Champions en cuatro años así que también se me alegro por él pero que que le vaya muy bien qué calle

Voz 1375 08:39 es mucho para nosotros y una del Mundial Isco puede ser el mejor del Mundial

Voz 0704 08:44 bueno lo veo muy lejos no no no lo toma como como un objetivo es lo principal equipo estoy seguro de que que si el equipo lo hace bien y llegamos muy lejos fue más fácil que que este tipo de premios individuales fue pues no llegue a mí a a otro de de mi compañero oí al final lo cuando colectivamente va bien individualmente los jugadores pues

Voz 1375 09:09 salen a relucir queréis que hacen falta muchos cambios en la plantilla del Madrid para el año que viene

Voz 0704 09:17 no seas en no soy el director deportivo obviamente hemos ganado mucho con los jugadores que que tenemos ahora tenemos un entrenador nuevo yo creo que que el va a saber gestionar muy bien lo que necesita el equipo para para como él quiera jugar oí dejémoslo en su mano Icon y luego

Voz 1375 09:36 seleccionador te sientes igual de indiscutible que te sentías con Julen

Voz 0704 09:41 me siento importante yo creo que en un Mundial todo tenemos que serlo porque es una competición muy pequeña en lo que los pequeños detalles te puede mandar a casa tenemos que que estar hoy enchufado y puedo jugar titular y luego sale otro y me enteré el gol de la victoria al final tenemos que ser un equipo pensar en lo colectivo y dejar un poco las individualidades al margen

Voz 4 10:05 ayer Isco a Neymar la hicieron diez faltas en el partido frente a Suiza creo que se quedó a una del récord en un Mundial entonces un jugador de un estilo parecido muy técnico te gusta tener el balón te gusta hacer cosas tú crees que hay que proteger más a este tipo de jugadores como Neymar cómo es tu caso también

Voz 0704 10:27 bueno al final esto fútbol Si quieres hacer un regate el defensa te te lo quitas y no te la quita te hace falta deja así hay que tener cuidado con con las entradas porque porque pueden hace mucho mucho daño pero bueno ahí está el árbitro para para saber lo que tiene que hacer para medir un poco la fuerza de de la entrada Hay

Voz 1375 10:47 yo creo que que estamos protegidos igual el año que viene puedes hacer presión los dos juntos compartir vestuario no se te gustaría van a aflorar en quiere

Voz 0704 10:57 paga tanto dinero por tener pero pero bueno que en el Madrid a lo mejor el era uno de los mejores si hice segregar a la bienvenida

Voz 1375 11:08 sólo el peinado te hace cambiar lo ha lanzado a Koné más me gusta ir ponga la te cuesta no te cuesta eso oye lo del os ayuda o no

Voz 0704 11:17 sí es un avance es muy bueno sobre todo para para esta competición competiciones porque está claro que quedaría mucho coraje que no eliminase no no para casa con un penalti que no es por un gol en fuera de juego así que en ese aspecto estamos

Voz 1670 11:34 qué pasa si el otro día voy a Costa que marca es siempre la duda de lo celebro no lo celebro esa incertidumbre de qué hacemos

Voz 1375 11:40 no curiosidad ahí José una carrera cuando le pega larguero Ivo vota en la sensación de que luego no entra te vas al árbitro lo dice pero mira no en la tele no te hacen ni puñetero caso

Voz 1 11:50 no lo tiene claro es que sanos de Tele esa es del

Voz 1375 11:54 mira el reloj y un poquito de presión pero lo de Costa me hace gracia no que está está como que un poco como diciendo lo celebro del todo no lo celebró eso segundo sostienen que hacer eterno no

Voz 0704 12:05 si al final hay treinta y cinco cámara me parece de elevar hay muchas árbitro mirando la jugada de normalmente deciden rápido pero de verdad que el momento incertidumbres en siempre siempre que era

Voz 1670 12:19 oye tú si tuvieras que tomar una decisión ahora de tu futuro lo anunciará un documental

Voz 0704 12:25 bueno bien las hacen muchas cosas encima ha ganado dinero puedo imagínate y lo que gana en la pata y yo creo que que ya tenía la decisión tomada hace mucho tiempo la que le daba un poquito de de bombo oí

Voz 1670 12:45 el ejemplo piquete ha venido dada una tarjeta te ha dicho mira yo me dedico a esto también es Si quieres algo de esto yo te hago un documental tú dices me quedo me voy

Voz 1375 12:51 bueno ya estado bromeando no lo encargaría no te imagínate anunciando tu futuro de un documental nada yo cara a cara oye prefería es que si fuera el Barça que se quedarán el Atlético o te da igual como jugador del Madrid

Voz 0704 13:06 me da igual al final si se quedan en el Atleti hace al Atleti mejor y si se va al Barça hacia el Barça mejor al fin a un jugador muy bueno que que marca la diferencia Hay

Voz 1375 13:18 ya está claro me estaba levantando no la día que Isco si no te importa no sólo de esto escribe aquí cuál va ser la final del Mundial y cómo va a quedar sin guardamos vamos a mirar no no nos miremos no miremos nos iremos simplemente colas todo el micro y cómo va a quedar final pronóstico del disco aquí si es verdad que no va a volver así así lo de Sortu sólo nosotros te prometo que no lo vemos yo digo yo os digo supone pone España Manu No mires atrás más una cosa final y como queda final resumió estamos viendo ahora está pensándolo Nos lo guardamos ojalá se cumpla aunque no lo estoy viendo eh ojalá se cumpla como también máximo goleador ya no lo vamos a impedir el se ha portado bien con nosotros tampoco vamos a ver si resultado oí final uno mira no no estoy mirando el queda claro vamos a guardar no hubiera mirarme al tacto a los ojitos yo lo guardo disco después de luz micro abrimos no sé lo que has puesto pero ojalá se cumpla eh eh seis partidos para ser campeones del mundo tampoco es tanto

Voz 0704 14:21 no no tanto pero es complicado aunque bueno si miramos atrás llevamos yo no sé cuantos partidos sin perder prácticamente dos años tenemos queda ese pasito adelante para para hacer historia tenemos muy buen equipo somos una familia estamos no muy unidos Si bueno la sólo toca hablar en el campo a hacer lo que hemos venido haciendo hasta ahora hay que tener esa pizca de suerte que se necesita

Voz 1670 14:50 pues te deseamos toda la suerte del mundo y aquí estamos con vosotros aunque hagamos el debate de la portería el debate del nueve el debate de si juega así corren no corre al final estamos con vosotros porque vuestra suerte es también nuestra nuestra suerte y la de todos los que os escuchan sobre todo no los aficionados de la selección española nos queda pendiente Isco cuando tú quieras un debate en el larguero para hablar de la prensa que yo creo que sería muy interesante escucharos Isabel también lo qué pensáis además del partido te lo digo totalmente en serio porque a veces al final siempre es vas a jugar como base irá como es a Portugal sería muy interesante escucharle también lo qué pensáis de las críticas no porque afecte no nos afecten más o menos sino porque muchas veces no no nos preguntamos nunca por eso también tenis voz y voto como todo el que nos oye y como todo lo que nosotros nosotros tenemos un micrófono a diario vosotros no lote

Voz 1375 15:29 seis pero aquí tienes este micrófono amarillo para que el día que quieras yo creo que sería un debate interesante para el fútbol que hablar de ese tema podría ser ya

Voz 0704 15:38 ya lo pensaremos al final está claro que eh que nosotros jugamos en el campo pero ustedes técnica intenta ayudarnos también no desestabilizar no no crear polémica porque nosotros leemos nosotros sentimos cualquier tipo de duda que se crea hacia nosotros hacia cualquier compañero oí obviamente nosotros tenemos que que estar unidos entre nosotros y si algún día pues tenemos que que deciros algo pues también igual que